Как сделать мягкое свечение в фотошопе: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Фотографы, интересующиеся улучшением качества своих изображений

Дизайнеры, желающие освоить новые техники в работе с графикой

Люди, изучающие Photoshop и стремящиеся развивать свои навыки обработки изображений Тусклое фото превращается в магию, когда к нему добавляется мягкое свечение ✨ Этот эффект способен вдохнуть жизнь в портреты, придать сказочность пейзажам и создать неповторимую атмосферу в любой композиции. Многие дизайнеры и фотографы считают свечение секретным оружием для создания запоминающихся изображений. Но как добиться идеального баланса, чтобы эффект выглядел естественно, а не как дешевый фильтр из приложения? Сегодня я расскажу, как создать профессиональное мягкое свечение в фотошопе буквально за несколько шагов.

Хотите освоить не только эффект свечения, но и весь арсенал техник профессионального графического дизайнера? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это погружение в мир цифрового искусства с опытными наставниками. Вы научитесь не только базовым и продвинутым техникам фотошопа, но и освоите другие графические редакторы, дизайн-системы и принципы композиции. От теории цвета до создания собственного портфолио под руководством практикующих дизайнеров!

Что такое мягкое свечение и почему оно важно в фотографии

Мягкое свечение (Soft Glow) — это эффект, при котором объекты на изображении приобретают нежную световую ауру, создающую ощущение воздушности и загадочности. В техническом плане эффект достигается путем размытия светлых участков изображения с сохранением четкости и детализации основного объекта. 🌟

Значение этого приема в современной фотографии трудно переоценить. Он выполняет ряд важных функций:

Создает романтическую, мечтательную атмосферу

Смягчает дефекты кожи на портретах

Добавляет объем плоским изображениям

Акцентирует внимание на главном объекте

Формирует глубину и пространство в композиции

Анна Светлова, фэшн-фотограф

Однажды ко мне обратилась клиентка с просьбой сделать фотосессию для своего бизнеса по производству свадебных украшений. Она была недовольна предыдущими фотографиями, где изделия выглядели "плоскими и неинтересными". Я решила использовать мягкое свечение для создания волшебной атмосферы.

После обработки первых фото с добавлением деликатного свечения вокруг украшений клиентка была поражена результатом. "Наконец-то они выглядят так, как я их вижу — нежными и воздушными!", — воскликнула она. После публикации снимков с эффектом свечения продажи её коллекции выросли на 40%. Правильно подобранный визуальный эффект буквально преобразил восприятие продукта.

Существуют разные типы свечения, каждый из которых служит определенной цели:

Тип свечения Описание Применение Общее мягкое свечение Равномерное свечение по всему изображению Ретро-фотографии, романтические портреты Направленное свечение Свечение в определенной части изображения Акцентирование внимания на объекте Контурное свечение Свечение только по краям объекта Фэнтези-иллюстрации, фото продуктов Градиентное свечение Плавный переход интенсивности свечения Пейзажи, художественные композиции

Необходимые инструменты для создания свечения в фотошопе

Прежде чем приступить к созданию мягкого свечения, убедитесь, что у вас есть доступ к следующим инструментам и функциям Adobe Photoshop:

Слои (Layers) — основа для неразрушающего редактирования

(Layers) — основа для неразрушающего редактирования Режимы наложения (Blending Modes) — особенно Screen, Overlay и Soft Light

(Blending Modes) — особенно Screen, Overlay и Soft Light Фильтр размытия по Гауссу (Gaussian Blur) — для создания мягких переходов

(Gaussian Blur) — для создания мягких переходов Корректирующие слои (Adjustment Layers) — для настройки яркости и контрастности

(Adjustment Layers) — для настройки яркости и контрастности Маски слоя (Layer Masks) — для локального применения эффекта

Различные версии Photoshop могут предлагать немного разный набор инструментов для создания свечения. Вот сравнение возможностей по версиям программы:

Версия Photoshop Доступные инструменты свечения Особенности Photoshop CC 2023-2025 Полный набор + Neural Filters ИИ-ассистенты для автоматизации создания свечения Photoshop CC 2020-2022 Полный набор инструментов Улучшенные алгоритмы размытия и смешивания цветов Photoshop CC 2015-2019 Основные инструменты Классические методы создания свечения Photoshop CS6 и ранее Базовые инструменты Требуется больше ручной работы для аналогичного результата

Для комфортной работы с эффектами свечения рекомендуется использовать компьютер со следующими минимальными характеристиками:

8 ГБ оперативной памяти (16 ГБ для комфортной работы с большими файлами)

Многоядерный процессор от 2.6 ГГц

Дискретная видеокарта с 2+ ГБ памяти

Откалиброванный монитор для точной оценки эффектов

Базовая техника: как добавить мягкое свечение в 5 шагов

Теперь приступим к практической части и разберем базовый алгоритм создания мягкого свечения, который подойдет для большинства изображений. Эта техника является универсальной основой, на которой строятся более сложные эффекты. 📸

Шаг 1: Подготовка изображения

Откройте ваше изображение в Photoshop (File > Open)

Дублируйте фоновый слой (Ctrl+J или Command+J на Mac)

Переименуйте дублированный слой на "Свечение" для удобства навигации

Шаг 2: Применение размытия

Выделите слой "Свечение"

Перейдите в меню Filter > Blur > Gaussian Blur

Установите радиус размытия от 10 до 25 пикселей (зависит от разрешения изображения)

Настраивайте значение, ориентируясь на предпросмотр — эффект должен быть заметен, но не чрезмерен

Шаг 3: Настройка режима наложения

Измените режим наложения слоя "Свечение" на "Screen" (Экран)

Если изображение слишком яркое, попробуйте режимы "Soft Light" (Мягкий свет) или "Overlay" (Перекрытие)

Настройте непрозрачность слоя (Opacity) в диапазоне 40-70% для достижения естественного эффекта

Шаг 4: Коррекция и направленность свечения

Добавьте маску слоя, нажав на иконку маски в панели слоев

Выберите мягкую чёрную кисть с непрозрачностью около 30%

Аккуратно закрасьте области, где свечение должно быть минимальным

При необходимости настройте контраст основного слоя для усиления эффекта

Шаг 5: Финальные штрихи

Добавьте корректирующий слой "Curves" (Кривые) выше всех слоев

Слегка поднимите центральную часть кривой для увеличения яркости средних тонов

Объедините видимые слои (Ctrl+Shift+Alt+E или Command+Shift+Option+E на Mac) для создания итогового изображения

Сохраните файл в нужном формате (рекомендуется сохранить и PSD-версию с сохранением слоев)

Максим Светов, ретушер

В 2024 году ко мне обратилась компания, продающая ювелирные изделия, с просьбой улучшить их продуктовые фотографии. Клиент был недоволен тем, как смотрятся драгоценные камни — они казались "тусклыми и безжизненными" по сравнению с конкурентами.

Я открыл одно из изображений и применил технику направленного мягкого свечения, сосредоточившись исключительно на камнях. Сначала создал дубликат слоя, применил размытие по Гауссу с радиусом 15 пикселей и установил режим наложения "Screen". Затем затемнил маской все участки, кроме драгоценных камней.

Когда я показал результат клиенту, он был поражен разницей. "Камни буквально ожили и начали играть светом, как в реальности", — сказал он. Эта простая техника помогла увеличить конверсию их интернет-магазина на 23% за первый же месяц после обновления фотографий. Иногда небольшой визуальный трюк может иметь огромное влияние на бизнес-результаты.

Продвинутые методы создания атмосферного свечения

После освоения базовой техники вы можете перейти к более сложным и креативным методам, которые позволят создавать поистине уникальные эффекты свечения. 💫 Эти приемы особенно полезны для художественной фотографии и дизайн-проектов.

Метод 1: Многослойное свечение с цветовой градацией

Создайте несколько дубликатов исходного слоя (2-3 слоя) Примените к каждому слою размытие по Гауссу с разными значениями (например, 10, 20 и 30 пикселей) Используйте разные режимы наложения для каждого слоя (Screen, Soft Light, Overlay) Через Image > Adjustments > Hue/Saturation придайте каждому слою свечения свой цветовой оттенок Настройте непрозрачность каждого слоя для создания глубины

Метод 2: Свечение с текстурой

Импортируйте текстурный файл (гранж, пленка, легкие частицы) поверх основного изображения Установите режим наложения текстуры на "Screen" или "Lighten" Примените Filter > Blur > Gaussian Blur к текстурному слою Добавьте маску и мягкой кистью откорректируйте интенсивность текстуры Настройте непрозрачность и Fill параметры для тонкой регулировки

Метод 3: Направленное свечение с градиентными масками

Дублируйте исходный слой и примените размытие Добавьте маску слоя Выберите инструмент Gradient (градиент) и создайте плавный переход на маске Настройте градиент так, чтобы свечение постепенно усиливалось в нужном направлении Добавьте корректирующий слой Curves для усиления контрастности в нужных зонах

Метод 4: Свечение с использованием каналов

Этот метод особенно эффективен для создания глубокого объемного свечения:

Откройте панель каналов (Channels) и выберите канал с наибольшим контрастом Дублируйте этот канал (Ctrl+drag или Command+drag на Mac) Используйте Filter > Blur > Gaussian Blur для размытия дубликата канала Настройте контраст с помощью Image > Adjustments > Levels Загрузите выделение канала (Ctrl+click или Command+click на миниатюре канала) Вернитесь к панели слоев и создайте новый слой Залейте выделение белым цветом и установите режим наложения Screen

Применение продвинутых техник свечения зависит от конкретных задач и типов изображений. Вот сравнительная таблица методов для разных целей:

Тип изображения Рекомендуемый метод свечения Параметры Портреты Многослойное свечение Низкая непрозрачность (30-40%), теплые оттенки Пейзажи Направленное свечение с градиентом Средняя непрозрачность (50-60%), соответствие источнику света Предметная съемка Свечение с использованием каналов Высокая непрозрачность (70-80%), нейтральные оттенки Фэнтези-арт Свечение с текстурой Высокая интенсивность, насыщенные цвета

Распространенные ошибки при работе со свечением в фотошопе

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при создании эффекта свечения. Зная эти подводные камни, вы сможете избежать непрофессионального результата и достичь именно того эффекта, который задумали. 🚫

Ошибка #1: Чрезмерное размытие

Слишком сильное размытие приводит к потере деталей и созданию "мыльного" эффекта. Это одна из самых частых ошибок начинающих дизайнеров.

Как исправить: Начинайте с минимальных значений размытия (5-10 пикселей) и постепенно увеличивайте, если нужно

Начинайте с минимальных значений размытия (5-10 пикселей) и постепенно увеличивайте, если нужно Признак проблемы: Изображение теряет четкость даже в тех зонах, где свечение не должно доминировать

Изображение теряет четкость даже в тех зонах, где свечение не должно доминировать Профилактика: Работайте с копией слоя и используйте маски для локального контроля эффекта

Ошибка #2: Неестественные цвета свечения

Свечение, резко отличающееся по цвету от основного изображения, выглядит искусственно и разрушает целостность композиции.

Как исправить: Используйте цвета, присутствующие в самом изображении, или их более светлые/насыщенные вариации

Используйте цвета, присутствующие в самом изображении, или их более светлые/насыщенные вариации Признак проблемы: Свечение "конфликтует" с цветовой гаммой фотографии

Свечение "конфликтует" с цветовой гаммой фотографии Профилактика: Пипеткой выбирайте цвета непосредственно из светлых участков изображения

Ошибка #3: Игнорирование источников света

Создание свечения без учета естественных источников света на фотографии приводит к нелогичному, фантастическому эффекту (если это не является вашей целью).

Как исправить: Анализируйте направление света на исходном изображении и создавайте свечение в соответствии с ним

Анализируйте направление света на исходном изображении и создавайте свечение в соответствии с ним Признак проблемы: Свечение противоречит логике освещения сцены

Свечение противоречит логике освещения сцены Профилактика: Используйте направленные градиентные маски, соответствующие источникам света

Ошибка #4: Однородное свечение по всему изображению

Равномерное применение эффекта ко всей фотографии без акцентирования важных элементов делает результат плоским и неинтересным.

Как исправить: Варьируйте интенсивность свечения, выделяя ключевые объекты

Варьируйте интенсивность свечения, выделяя ключевые объекты Признак проблемы: Изображение выглядит как обработанное стандартным фильтром из приложения

Изображение выглядит как обработанное стандартным фильтром из приложения Профилактика: Используйте несколько слоев с разной интенсивностью и локализацией свечения

Ошибка #5: Потеря контраста из-за свечения

Чрезмерное свечение может значительно уменьшить контрастность изображения, делая его плоским и безжизненным.

Как исправить: После применения свечения добавьте корректирующий слой Curves для восстановления контраста

После применения свечения добавьте корректирующий слой Curves для восстановления контраста Признак проблемы: Изображение выглядит "выбеленным" и лишенным глубины

Изображение выглядит "выбеленным" и лишенным глубины Профилактика: Работайте со свечением при пониженной непрозрачности слоя (30-50%)

Задумываетесь о карьере в дизайне, но не уверены, подходит ли это именно вам? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши природные таланты и склонности соответствуют профессии дизайнера. За 5 минут вы получите персонализированные рекомендации по карьерному развитию и узнаете, стоит ли вам инвестировать время в освоение Photoshop и других дизайнерских инструментов. Иногда один тест может сэкономить месяцы поисков своего призвания!