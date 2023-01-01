Как сделать межстрочный интервал в CSS: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, изучающие CSS и типографику

Дизайнеры, работающие с веб-интерфейсами

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки Пытались ли вы когда-нибудь продраться сквозь сплошной текстовый блок на веб-странице? Это похоже на чтение кирпичной стены! 😫 Правильный межстрочный интервал — это воздух для вашего текста, который превращает нечитаемый контент в привлекательную и доступную информацию. В этом руководстве я разложу по полочкам, как магия свойства line-height работает в CSS, чтобы ваши тексты больше никогда не вызывали головную боль у посетителей.

Что такое межстрочный интервал в CSS и зачем его настраивать

Межстрочный интервал (line-height) в CSS — это расстояние между базовыми линиями текста. Проще говоря, это пространство между строками текста на вашей веб-странице. Базовая линия — воображаемая линия, на которой располагаются основания большинства букв (без учета нижних выносных элементов, как у букв "у", "д", "р").

Почему настройка этого параметра критически важна? 🔍

Улучшение читаемости — тексты с правильным интервалом легче воспринимаются глазами.

— тексты с правильным интервалом легче воспринимаются глазами. Доступность — пользователи с нарушениями зрения или дислексией особенно чувствительны к плотности текста.

— пользователи с нарушениями зрения или дислексией особенно чувствительны к плотности текста. Визуальная гармония — сбалансированный интервал создает приятную визуальную иерархию и ритм.

— сбалансированный интервал создает приятную визуальную иерархию и ритм. Адаптивность — разные устройства и разрешения требуют разных настроек интервала.

Анна Карпова, веб-дизайнер и UX-специалист Однажды я работала с клиентом, чей образовательный портал вызывал постоянные жалобы на "нечитаемость" материалов. Пользователи быстро утомлялись и покидали сайт. Проблема оказалась элементарной — слишком маленький межстрочный интервал! После увеличения line-height с дефолтного 1.2 до 1.6 для основного контента среднее время на сайте выросло на 34%, а показатель отказов снизился на 21%. Никаких других изменений мы не вносили. Самое поразительное — клиент даже не понимал, насколько один CSS-параметр может влиять на бизнес-показатели.

Если не настроить межстрочный интервал, браузер применит значение по умолчанию (обычно 1.2 или около того). Это может работать для некоторых шрифтов, но часто создает визуальный дискомфорт, особенно при чтении длинных текстов.

Значение line-height Результат Применимость Слишком маленькое (< 1.2) Строки сливаются, текст "сжат" Почти никогда не рекомендуется По умолчанию (≈ 1.2) Базовый интервал Приемлемо для коротких текстов Оптимальное (1.4-1.8) Баланс между плотностью и читаемостью Основной контент, статьи Увеличенное (> 2) Воздушный, разреженный текст Заголовки, акцентные блоки

Основные способы настройки межстрочного интервала в CSS

В CSS существует несколько способов задать line-height, каждый со своими особенностями. Выбор метода зависит от контекста и требований к дизайну. 🛠️

Безразмерное значение (множитель): line-height: 1.5; Это наиболее рекомендуемый способ. Значение 1.5 означает, что интервал будет в 1.5 раза больше размера шрифта элемента. Если font-size: 16px , то line-height будет 24px. Конкретное значение в единицах измерения: line-height: 24px; или line-height: 1.5em; Применяет фиксированный интервал независимо от контекста. Процентное значение: line-height: 150%; Аналогично множителю, но записывается в процентах. Ключевое слово: line-height: normal; Использует значение по умолчанию, зависящее от браузера и шрифта (приблизительно 1.2).

Важно понимать, что при наследовании свойства line-height от родительского элемента к дочернему поведение значений различается:

Способ задания Поведение при наследовании Рекомендация Безразмерное (1.5) Наследуется множитель. Дочерние элементы пересчитывают интервал относительно своего шрифта. Оптимально для большинства случаев Абсолютные единицы (24px) Наследуется конкретное значение. Даже если дочерний элемент имеет другой размер шрифта. Использовать с осторожностью Относительные единицы (1.5em) Рассчитывается относительно parent, затем конкретное значение наследуется. Может создавать каскадные проблемы Проценты (150%) Поведение аналогично em — рассчитывается, затем наследуется. Лучше использовать безразмерное значение

Пример применения line-height в CSS:

CSS Скопировать код /* Базовый стиль для всего документа */ body { font-family: 'Roboto', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; } /* Настройка для заголовков */ h1, h2, h3 { line-height: 1.2; } /* Для параграфов с дополнительным акцентом */ .featured-text { font-size: 18px; line-height: 1.8; }

Особенности применения line-height для разных элементов

Межстрочный интервал не является универсальным свойством — он должен адаптироваться к контексту, в котором используется. Разные элементы страницы требуют разных подходов к настройке line-height. 📊

Заголовки (h1-h6) — обычно требуют меньший line-height (1.1-1.3), так как слишком большие промежутки разбивают визуальную связность заголовка.

Основной текст (p, li) — оптимальный диапазон 1.5-1.7 для длинных текстовых блоков обеспечивает наилучшую читаемость.

Мелкий текст (субтитры, сноски) — может требовать увеличенного line-height (до 1.8) для сохранения читаемости.

Навигация и кнопки — обычно имеют меньший line-height или используют padding вместо него для контроля пространства.

Михаил Сорокин, фронтенд-разработчик В прошлом году я столкнулся с неожиданной проблемой при создании мультиязычного сайта. Дизайн выглядел идеально на английском и русском, но когда контент переключался на корейский или японский, тексты становились нечитаемыми. Причина: я задал фиксированный line-height: 22px для всех параграфов! Азиатские иероглифы часто требуют больше вертикального пространства и строки буквально накладывались друг на друга. Решение было простым — заменить на безразмерный line-height: 1.6. После этого текст корректно отображался на всех языках. С тех пор я всегда использую только безразмерные значения для глобальных стилей!

При работе с различными типами контента, учитывайте следующие нюансы:

Типографские пары — если вы используете несколько шрифтов, настройте line-height для каждого индивидуально, так как разные гарнитуры имеют разную x-height (высоту строчных букв). Многострочные заголовки — требуют особого внимания, чтобы строки оставались визуально связанными, но не перекрывались. Интерактивные элементы — при наведении или фокусе может потребоваться динамическое изменение line-height (хотя это не лучшая практика с точки зрения UX). Блоки с ограниченной высотой — line-height должен гармонировать с вертикальными padding, чтобы создавать ритмичную вертикальную сетку.

Пример дифференцированного подхода к line-height:

CSS Скопировать код /* Системные типографские стили */ :root { --main-font: 'Source Sans Pro', sans-serif; --heading-font: 'Playfair Display', serif; --base-size: 16px; } body { font-family: var(--main-font); font-size: var(--base-size); line-height: 1.6; } h1, h2 { font-family: var(--heading-font); line-height: 1.2; } h3, h4 { line-height: 1.3; } .card-title { font-size: 1.25rem; line-height: 1.4; } .fine-print { font-size: 0.875rem; line-height: 1.7; } .hero-text { font-size: 2.5rem; line-height: 1.1; }

Распространенные ошибки при работе с межстрочным интервалом

Даже опытные разработчики могут неправильно использовать line-height, что влияет на читаемость и общее восприятие интерфейса. Рассмотрим типичные ошибки и способы их избежать. 🚫

Использование фиксированных единиц — задание line-height в px, pt или других абсолютных единицах нарушает масштабируемость и доступность.

Единый line-height для всего сайта — применение одного значения для всех элементов без учёта их специфики и контекста снижает качество типографики.

Игнорирование особенностей шрифта — разные семейства шрифтов требуют разных значений line-height из-за вариаций в x-height и высоте строчных букв.

Чрезмерный интервал — слишком большие значения line-height разрывают логическую структуру текста и затрудняют восприятие связи между строками.

Недостаточный интервал — слишком маленькие значения создают перегруженные, трудночитаемые блоки текста.

Как не допускать ошибок:

CSS Скопировать код /* ❌ Плохо: фиксированный line-height */ p { font-size: 16px; line-height: 24px; /* Фиксированное значение */ } /* ✅ Хорошо: безразмерный line-height */ p { font-size: 16px; line-height: 1.5; /* Масштабируемый интервал */ } /* ❌ Плохо: одинаковый line-height для всего */ body { line-height: 1.5; /* Применяется ко всему, включая заголовки */ } /* ✅ Хорошо: дифференцированный подход */ body { line-height: 1.5; } h1, h2, h3 { line-height: 1.2; /* Специфичный для заголовков */ } .compact-text { line-height: 1.4; /* Для определённых компонентов */ } .spacious-text { line-height: 1.8; /* Для особых случаев */ }

Ещё одна частая ошибка — концентрация только на line-height без учёта других типографских параметров. Межстрочный интервал должен работать в гармонии с:

Длиной строки (width или max-width) — для длинных строк нужен больший интервал. Размером шрифта — крупные тексты обычно требуют меньшего множителя line-height. Насыщенностью шрифта — жирные шрифты могут требовать больше пространства. Вертикальными отступами — margin и padding должны создавать ритм вместе с line-height.

Оптимальные значения line-height для улучшения читаемости

Поиск "золотой середины" для line-height — баланс между плотностью информации и комфортом чтения. Хотя универсального решения не существует, есть проверенные диапазоны, которые подходят для большинства ситуаций в 2025 году. 📱

Рекомендации для основных текстовых элементов:

Элемент Размер шрифта Оптимальный line-height Рекомендация для устройств Основной текст 16px-18px 1.5-1.7 Универсальный Заголовки H1 32px+ 1.1-1.3 Универсальный Заголовки H2-H3 20px-30px 1.2-1.4 Универсальный Мобильный основной текст 14px-16px 1.6-1.8 Смартфоны Длинные статьи 18px-21px 1.7-1.8 Настольные компьютеры Интерфейсные элементы 14px-16px 1.4-1.5 Универсальный Мелкий вспомогательный текст 12px-14px 1.5-1.7 Универсальный

Существуют факторы, которые могут потребовать корректировки этих рекомендаций:

Особенности аудитории — для пожилых пользователей или людей с нарушениями зрения рекомендуется увеличить интервал до 1.8-2.0.

Характеристики шрифта — шрифты с большой x-height (высота символа "x") обычно требуют больший интервал, чем шрифты с малой x-height.

Плотность информации — для текстов с высокой информационной плотностью используйте более просторный line-height.

Вертикальный ритм — иногда line-height подбирается не только для читаемости, но и для соответствия вертикальной сетке дизайна.

Практический подход к определению оптимального line-height:

Начните с безразмерного значения 1.5 для основного текста. Настройте line-height заголовков в диапазоне 1.1-1.3. Протестируйте читаемость на целевых устройствах и при разных размерах экрана. Если текст кажется "тесным", увеличьте line-height с шагом 0.1. Если строки кажутся слишком разреженными, уменьшите line-height. Учитывайте контраст фона и текста — высококонтрастные сочетания могут требовать большего интервала.

Примеры современных типографских систем 2025 года:

CSS Скопировать код /* Система с поддержкой переменных шрифтов и CSS-переменных */ :root { --line-height-tight: 1.1; --line-height-compact: 1.4; --line-height-normal: 1.6; --line-height-relaxed: 1.8; --line-height-loose: 2; } body { font-family: 'Inter var', system-ui; font-size: clamp(1rem, 0.9rem + 0.5vw, 1.25rem); line-height: var(--line-height-normal); } /* Адаптивный line-height с использованием CSS-функций */ @media (max-width: 640px) { body { line-height: calc(var(--line-height-normal) + 0.1); } } h1 { font-size: clamp(2rem, 1.5rem + 3vw, 4rem); line-height: var(--line-height-tight); } h2, h3 { line-height: var(--line-height-compact); } .lead-text { font-size: 1.25rem; line-height: var(--line-height-relaxed); font-weight: 300; }