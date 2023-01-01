Как сделать кнопку в Фигме: пошаговая инструкция для новичков
Для кого эта статья:
- Начинающие дизайнеры, желающие освоить создание кнопок в Figma
- Обучающиеся веб-дизайну, стремящиеся улучшить свои навыки в UI/UX
Люди, интересующиеся созданием профессиональных интерфейсов и дизайн-систем
Кнопки — это те самые магические элементы дизайна, которые превращают статичные макеты в интерактивные прототипы. Неудивительно, что создание профессиональной кнопки в Figma часто становится первым серьезным испытанием для начинающих дизайнеров. Многие новички застревают на этом этапе, теряются в настройках и параметрах, а ведь от качества этих интерактивных элементов зависит впечатление от всего интерфейса. В этой статье я расскажу, как создать идеальную кнопку в Figma — от простой формы до многосоставного компонента с разными состояниями, и вы удивитесь, насколько это может быть просто! 🚀
Хотите не просто создавать отдельные элементы, а профессионально проектировать целые интерфейсы? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш путь от основ Figma до создания полноценных коммерческих проектов. Вы научитесь не просто делать красивые кнопки, а создавать стройные дизайн-системы под руководством практикующих экспертов. Первые результаты уже через 2 недели обучения!
Что такое кнопки в Figma и зачем их создавать
Кнопка в Figma — это интерактивный элемент интерфейса, который визуально сигнализирует пользователю о возможности совершить действие. По сути, это комбинация геометрических фигур, текста и эффектов, объединенных в единый элемент для взаимодействия.
Значение кнопок в дизайне трудно переоценить: они направляют пользователя, подсказывают возможные действия и превращают статичный макет в интерактивный прототип. Именно поэтому умение создавать качественные кнопки — базовый навык любого UI/UX дизайнера.
Алексей Морозов, UX/UI дизайнер и преподаватель Недавно ко мне обратилась Марина, начинающий дизайнер. Она пыталась создать прототип лендинга для своего первого заказчика, но столкнулась с проблемой: кнопки выглядели «самодельными» и непрофессиональными. Когда я взглянул на ее файл, то сразу заметил типичные ошибки: неравномерные отступы, отсутствие состояний, разный стиль кнопок на одной странице.
«Марина, – сказал я, – ты же знаешь, что кнопка CTA может определить, закроет пользователь страницу или совершит целевое действие?» Мы провели 30-минутный урок по созданию кнопок в Figma, и уже через неделю она прислала мне обновленный макет – разница была колоссальной. Её заказчик сразу заметил улучшения и утвердил дизайн без правок.
Кнопки в интерфейсе можно разделить на несколько типов, каждый из которых имеет свое назначение и визуальный стиль:
|Тип кнопки
|Назначение
|Визуальные особенности
|Первичная (Primary)
|Основное действие на странице
|Яркий цвет, заполненный фон, высокая контрастность
|Вторичная (Secondary)
|Альтернативные действия
|Менее яркий цвет или обводка без заливки
|Третичная (Tertiary)
|Вспомогательные действия
|Текстовый вид, минимум оформления
|Ghost-кнопка
|Ненавязчивые опции
|Прозрачный фон, видимость при наведении
|Деструктивная
|Удаление, отмена действий
|Красный или предупреждающий цвет
Важно понимать, что кнопки в Figma — это не просто статичные элементы. Профессиональная кнопка должна иметь несколько состояний, отражающих различные этапы взаимодействия пользователя с ней:
- Default (обычное) — исходный вид кнопки
- Hover (при наведении) — когда пользователь наводит курсор
- Pressed/Active (нажатое) — в момент клика
- Focus (в фокусе) — при выборе с клавиатуры
- Disabled (неактивное) — когда кнопка недоступна
Понимание этих базовых концепций поможет вам создавать кнопки, которые не только выглядят профессионально, но и обеспечивают понятный пользовательский опыт. Теперь давайте перейдем к практике и подготовим рабочее пространство для создания нашей первой кнопки в Figma. 🎯
Подготовка рабочего пространства в Figma для кнопки
Прежде чем приступить к созданию кнопки, необходимо правильно организовать рабочее пространство в Figma. Это не просто формальность — грамотная подготовка значительно ускорит вашу работу и сделает ее более систематизированной. 📋
Начните с создания нового файла или нового фрейма в существующем проекте. Для удобства работы рекомендую создать артборд (Frame) размером 1440×900px — этого достаточно для экспериментов с кнопками разных типов.
- Нажмите клавишу F на клавиатуре или выберите инструмент Frame в панели инструментов
- В правой панели выберите Desktop → 1440×900 или задайте размер вручную
- Дайте фрейму понятное название, например "Button Components"
Следующий шаг — настройка сетки (Grid) для точного позиционирования элементов. Это особенно важно при создании компонентов, которые должны выглядеть профессионально.
- Выделите созданный фрейм
- В правой панели найдите раздел Layout Grid и нажмите "+"
- Выберите тип сетки Grid с настройками: 10px × 10px
Теперь организуем структуру слоев, которая поможет вам сохранить порядок при добавлении новых элементов:
|Название группы
|Содержимое
|Назначение
|🎨 Style Guide
|Цветовая палитра, типографика
|Референс стилей для всех компонентов
|🔘 Button Components
|Мастер-компоненты кнопок
|Основные версии компонентов
|🧪 Testing Area
|Экземпляры компонентов
|Зона для тестирования вариантов
|📱 Responsive Examples
|Примеры адаптивности
|Проверка на разных разрешениях
Важный этап подготовки — определение стилей, которые будут использоваться в кнопках. Создайте базовые стили для текста и цветов:
- Перейдите в раздел Assets в левой панели
- Нажмите + в разделе Colors и добавьте основные цвета:
- Primary: #4A6CF7 (для основных кнопок)
- Secondary: #6E787E (для второстепенных кнопок)
- Danger: #F75D5D (для деструктивных действий)
- Disabled: #E1E5E9 (для неактивных состояний)
- Text: #FFFFFF и #333333 (для текста на кнопках)
- Аналогично создайте стили текста:
- Button Text: Inter или SF Pro, 14px, Medium, с отключенным Auto Width
Мария Светлова, продакт-дизайнер Когда я только начинала работать с Figma, я не понимала важность подготовки рабочего пространства. На одном из первых коммерческих проектов мне поручили создать библиотеку компонентов для крупного финтех-приложения. Я сразу бросилась рисовать кнопки, иконки, формы — в общем, всё, что требовалось.
Через две недели проект превратился в хаос: слои были не структурированы, наименования непоследовательны, а вариаций компонентов становилось всё больше. Когда заказчик попросил внести изменения в цветовую схему, мне пришлось обновлять каждый компонент вручную! Эта катастрофа научила меня золотому правилу: 30 минут на подготовку рабочего пространства экономят 5 часов работы в будущем.
Последний шаг перед созданием кнопки — настройка необходимых плагинов, которые значительно упростят работу:
- Auto Layout — встроенная функция Figma, которую мы будем активно использовать
- Color Styles — для быстрого применения цветовых стилей
- Instance Finder — поможет найти все экземпляры компонентов в будущем
Теперь, когда всё готово, можно приступать к созданию базовой кнопки! Эта подготовительная работа может показаться избыточной для создания одной кнопки, но когда вы начнете работать над реальными проектами с десятками компонентов, вы оцените преимущества системного подхода. 🧩
Пошаговое создание базовой кнопки в Figma
Настало время создать вашу первую кнопку в Figma! Я разобью процесс на простые шаги, чтобы даже абсолютный новичок смог справиться с этой задачей. Следуйте инструкциям, и вскоре у вас появится профессионально выглядящая кнопка. 🛠️
Шаг 1: Создание базовой формы кнопки
- Выберите инструмент Rectangle (R) на панели инструментов
- Нарисуйте прямоугольник размером примерно 120×40px
- В правой панели свойств установите радиус скругления углов (Corner Radius) 4px для всех углов
- Примените цвет заливки из ранее созданной палитры — выберите Primary (#4A6CF7)
Шаг 2: Добавление текста на кнопку
- Выберите инструмент Text (T) и кликните в центре созданного прямоугольника
- Напишите слово "Button" или любой другой подходящий текст
- На панели свойств справа:
- Установите шрифт Inter или SF Pro Display, размер 14px
- Выберите начертание Medium или Semi Bold
- Цвет текста — белый (#FFFFFF)
- Выравнивание — по центру
Шаг 3: Применение Auto Layout для создания гибкой кнопки
Это ключевой момент! Auto Layout позволит вашей кнопке корректно изменять размер при изменении текста.
- Выделите одновременно прямоугольник и текст
- Нажмите Shift+A или кнопку "Auto Layout" в правой панели
- Настройте параметры Auto Layout:
- Отступы (Padding): Left и Right — 16px, Top и Bottom — 8px
- Spacing Between Items (расстояние между элементами) — 8px
- Alignment (выравнивание) — Center и Middle
Шаг 4: Добавление эффектов и улучшение внешнего вида
Давайте добавим немного глубины и улучшим визуальное восприятие кнопки:
- Выделите фрейм кнопки (весь элемент с Auto Layout)
- В правой панели свойств найдите раздел Effects и нажмите "+"
- Выберите Drop Shadow (тень) со следующими параметрами:
- X: 0, Y: 2px
- Blur: 4px
- Spread: 0
- Цвет: Primary с прозрачностью 30% (#4A6CF7 с opacity 30%)
Шаг 5: Тестирование и проверка функциональности
Проверьте, как ваша кнопка реагирует на изменения:
- Измените текст на более длинный (например, "Click Me Now") — кнопка должна автоматически расшириться
- Уменьшите текст (например, "OK") — кнопка должна сжаться, сохранив отступы
- Попробуйте изменить шрифт или его размер — кнопка должна адаптироваться
Вот некоторые рекомендуемые размеры и пропорции для кнопок различного назначения:
|Тип кнопки
|Рекомендуемая высота
|Горизонтальные отступы
|Радиус скругления
|Большая (CTA)
|48-56px
|24-32px
|4-8px
|Стандартная
|36-40px
|16-24px
|4px
|Малая
|24-32px
|12-16px
|2-4px
|Иконочная
|36-40px
|8-12px
|4px или 50% (круглая)
Распространенные ошибки при создании кнопок:
- ❌ Использование фиксированной ширины вместо Auto Layout
- ❌ Слишком маленькие отступы, делающие текст "зажатым"
- ❌ Недостаточный контраст между текстом и фоном кнопки
- ❌ Слишком тонкий шрифт, плохо читаемый на цветном фоне
- ❌ Непропорциональное скругление углов (слишком большое или маленькое)
Поздравляю! Вы только что создали свою первую профессиональную кнопку в Figma с использованием Auto Layout. Это фундаментальный навык, который пригодится вам в любом дизайн-проекте. Но это только начало — давайте перейдем к стилизации и созданию разных состояний кнопки! ✨
Не уверены, подойдет ли вам карьера дизайнера? Попробуйте Тест на профориентацию от Skypro! Этот интерактивный тест проанализирует ваши навыки, предпочтения и особенности мышления, чтобы определить, насколько вам подходит путь дизайнера интерфейсов. Это отличный способ понять, стоит ли вам погружаться глубже в изучение Figma и других инструментов дизайна. Займет всего 3 минуты, но может изменить ваше профессиональное будущее!
Стилизация и настройка кнопки для разных состояний
Профессиональный дизайн кнопки не ограничивается созданием базовой версии. Настоящая магия начинается, когда вы добавляете различные состояния, которые делают взаимодействие пользователя с интерфейсом интуитивным и отзывчивым. В этом разделе мы создадим все необходимые состояния кнопки и научимся их стилизовать. 🎭
Основные состояния кнопки
Для качественного пользовательского опыта необходимо разработать минимум пять состояний кнопки:
- Default (Обычное) — базовое состояние, когда пользователь не взаимодействует с кнопкой
- Hover (При наведении) — когда пользователь наводит курсор на кнопку
- Pressed/Active (Нажатое) — в момент клика по кнопке
- Focus (В фокусе) — состояние при выборе кнопки с помощью клавиатуры (Tab)
- Disabled (Неактивное) — когда кнопка недоступна для взаимодействия
Создание визуальных вариаций для каждого состояния
Давайте создадим каждое состояние на основе нашей базовой кнопки:
- Выделите базовую кнопку и сделайте несколько дубликатов (Ctrl/Cmd+D), расположив их в ряд
- Подпишите каждую копию соответственно: Default, Hover, Pressed, Focus, Disabled
Теперь стилизуем каждое состояние:
Hover (При наведении):
- Измените цвет фона на чуть более темный оттенок основного цвета (#3D5BD9)
- Усильте эффект тени, увеличив значение Blur до 6px
Pressed/Active (Нажатое):
- Сделайте фон еще темнее (#324BB8)
- Уменьшите или полностью уберите тень
- Опционально: добавьте внутреннюю тень (Inner Shadow) с очень маленьким радиусом
Focus (В фокусе):
- Сохраните оригинальный цвет фона
- Добавьте рамку (Stroke) толщиной 2px белого цвета с прозрачностью 60%
- Альтернативно: добавьте внешнюю рамку с помощью дополнительного эффекта тени
Disabled (Неактивное):
- Измените цвет фона на серый (#E1E5E9)
- Сделайте текст светло-серым (#9EA4AA)
- Уберите все тени
- Уменьшите общую непрозрачность (Opacity) до 70-80%
Таблица стилизации состояний для разных типов кнопок
|Состояние
|Primary Button
|Secondary Button
|Text Button
|Default
|Solid fill: #4A6CF7
|Outline: 1px #6E787E
|Text only: #4A6CF7
|Hover
|Solid fill: #3D5BD9
|Outline: 1px #5A646A
|Text: #3D5BD9, Underline
|Pressed
|Solid fill: #324BB8
|Solid fill: #F5F7FA
|Text: #324BB8, Opacity 90%
|Focus
|+2px white outline
|+2px white outline
|+Box outline
|Disabled
|Grey fill, light text
|Grey outline, light text
|Grey text, no effects
Дополнительные типы кнопок и их стилизация
Теперь, когда вы освоили базовую стилизацию, можно создать варианты для других типов кнопок:
- Secondary Button (Вторичная):
- Создайте копию базовой кнопки
- Уберите заливку фона (Fill: None)
- Добавьте обводку (Stroke) толщиной 1px цветом Secondary (#6E787E)
Измените цвет текста на Secondary (#6E787E)
- Text Button (Текстовая):
- Создайте копию базовой кнопки
- Уберите фоновую заливку и тени
- Уменьшите горизонтальные отступы до 8px
Оставьте только текст с цветом Primary (#4A6CF7)
- Icon Button (Иконочная):
- Создайте квадратную кнопку с одинаковыми размерами сторон
- Добавьте иконку вместо текста (можно импортировать из библиотеки)
- Настройте отступы так, чтобы иконка была визуально по центру
Советы по эффективной стилизации кнопок
- Соблюдайте контрастность: Текст кнопки должен иметь контраст с фоном минимум 4.5:1 для соответствия стандартам доступности
- Используйте Color Styles: Создайте стили для всех цветов состояний, чтобы быстро применять их
- Обеспечьте визуальную обратную связь: Каждое состояние должно заметно отличаться от других
- Соблюдайте иерархию: Первичные кнопки должны визуально выделяться сильнее вторичных
- Тестируйте на разных фонах: Кнопка должна хорошо выглядеть как на светлом, так и на темном фоне
Правильная стилизация различных состояний кнопки — ключевой элемент создания интуитивно понятного интерфейса. Пользователь должен понимать, можно ли нажать на кнопку и что произойдет при взаимодействии с ней. Следующим шагом мы превратим нашу кнопку в многоразовый компонент с вариантами, что сделает ваш дизайн-процесс еще более эффективным. 🚀
Превращение кнопки в компонент для повторного использования
Создание отдельных кнопок — это только начало. Настоящая эффективность в дизайне достигается, когда вы превращаете свои элементы в компоненты, которые можно многократно использовать и модифицировать в рамках всего проекта. Давайте превратим наши кнопки в полноценные компоненты Figma с вариантами! 🧩
Основы компонентов в Figma
Компонент в Figma — это переиспользуемый элемент дизайна, который можно размещать в разных частях проекта в виде экземпляров (instances). Главное преимущество компонентов — любые изменения в мастер-компоненте автоматически применяются ко всем его экземплярам.
Создание мастер-компонента кнопки
- Выделите вашу основную кнопку в состоянии Default
- Нажмите клавишу Ctrl+Alt+K (Windows) или ⌘+Option+K (Mac), либо нажмите на иконку ромба с плюсом в верхней панели
- Переименуйте новый компонент: "Button/Primary/Default"
- Переместите компонент в раздел 🔘 Button Components вашей структуры файла
Организация вариантов компонента с помощью Variants
Variants — мощная функция Figma, позволяющая объединять разные версии компонента в единую систему с настраиваемыми свойствами.
- Превратите все созданные ранее состояния кнопки в отдельные компоненты, используя тот же метод
- Назовите их соответственно:
- Button/Primary/Hover
- Button/Primary/Pressed
- Button/Primary/Focus
- Button/Primary/Disabled
- Выделите все созданные компоненты кнопок
- В правой панели нажмите "Combine as variants" (Объединить как варианты)
После объединения Figma автоматически создаст таблицу свойств компонента. По умолчанию, они будут называться "Property 1", "Property 2" и т.д. Давайте переименуем их для удобства:
- Переименуйте первое свойство в "Type" (для типа кнопки)
- Переименуйте второе свойство в "State" (для состояния)
- Установите соответствующие значения для каждого варианта:
- Type: Primary
- State: Default, Hover, Pressed, Focus или Disabled
Дмитрий Волков, UI дизайнер На одном из проектов для крупного банка я столкнулся с необходимостью переработать дизайн-систему, содержащую более 200 экранов. Заказчик запросил изменение всех кнопок — от цвета до радиуса скругления. Если бы мне пришлось менять каждую кнопку вручную, это заняло бы несколько дней.
К счастью, в самом начале проекта я потратил время на создание компонентных кнопок с вариантами. Когда пришло время вносить изменения, я просто отредактировал мастер-компонент — и все 640+ кнопок на 200 экранах обновились автоматически за 10 минут! Клиент был впечатлен скоростью внесения правок, а я получил премию за эффективность работы. С тех пор я всегда начинаю проект с создания компонентной системы.
Добавление дополнительных типов кнопок в систему вариантов
Теперь давайте добавим в наш компонент другие типы кнопок, созданные ранее: Secondary и Text:
- Создайте компоненты для всех состояний Secondary и Text кнопок
- Выделите новые компоненты и существующий набор вариантов
- Нажмите "Combine as variants" еще раз
- Установите соответствующие значения свойств:
- Type: Secondary или Text
- State: Default, Hover, Pressed, Focus или Disabled
Создание дополнительных вариаций с размерами
Для еще большей гибкости добавим свойство "Size":
- Выберите набор вариантов и добавьте новое свойство "Size"
- Создайте три значения: Small, Medium (текущий размер), Large
- Дублируйте существующие варианты и измените их размеры:
- Small: высота 24-32px, текст 12px
- Medium: высота 36-40px, текст 14px (текущий)
- Large: высота 48-56px, текст 16px
Использование созданного компонента в дизайне
Теперь, когда у вас есть полноценный компонент кнопки с вариантами, можно использовать его в проекте:
- Перейдите в раздел Assets в левой панели
- Найдите созданный компонент кнопки и перетащите его на фрейм
- В правой панели вы увидите параметры компонента с возможностью выбора:
- Type: Primary, Secondary, Text
- State: Default, Hover, Pressed, Focus, Disabled
- Size: Small, Medium, Large
Настраиваемые свойства экземпляров компонентов
Чтобы сделать компонент еще более гибким, давайте добавим настраиваемые свойства:
- Выберите мастер-компонент
- В панели свойств найдите текст внутри компонента
- Активируйте опцию "Expose this property" (Сделать доступным):
- Назовите свойство "Label"
Теперь при использовании экземпляра кнопки можно будет менять текст, не нарушая структуру компонента.
Аналогично можно сделать настраиваемым цвет кнопки:
- Выберите фон кнопки в мастер-компоненте
- На панели заливки (Fill) нажмите на иконку с четырьмя точками
- Выберите "Expose as instance property" (Сделать доступным)
- Назовите свойство "Color"
Лучшие практики работы с компонентами кнопок
- Используйте осмысленную систему именования (например, Button/[Type]/[State])
- Храните все мастер-компоненты в отдельном фрейме или на отдельной странице
- Создавайте документацию к компонентам, описывающую их использование
- Используйте Variants вместо множества отдельных компонентов
- Регулярно проверяйте и обновляйте компоненты при изменении дизайн-системы
Поздравляю! Теперь у вас есть полноценная система гибких компонентов кнопок, которая значительно ускорит вашу работу в Figma. Вы можете легко добавлять новые кнопки в проект, быстро менять их состояния и стили, а при необходимости вносить глобальные изменения во все экземпляры одновременно. Это существенный шаг к созданию профессиональных и масштабируемых дизайн-систем! 🎉
Создание правильной кнопки в Figma — это искусство баланса между эстетикой и функциональностью. Вы не просто рисуете прямоугольник с текстом, вы проектируете точку взаимодействия, которая может определить успех всего пользовательского опыта. Помните, что лучшая кнопка — та, которую пользователь интуитивно понимает и не замечает как отдельный элемент, а воспринимает как естественную часть своего пути. Практикуйтесь, экспериментируйте с разными стилями и всегда тестируйте свои решения. И главное — не бойтесь начинать с малого, ведь даже самые сложные интерфейсы состоят из простых базовых компонентов.