Как сделать кнопку в Фигме: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие дизайнеры, желающие освоить создание кнопок в Figma

Обучающиеся веб-дизайну, стремящиеся улучшить свои навыки в UI/UX

Люди, интересующиеся созданием профессиональных интерфейсов и дизайн-систем Кнопки — это те самые магические элементы дизайна, которые превращают статичные макеты в интерактивные прототипы. Неудивительно, что создание профессиональной кнопки в Figma часто становится первым серьезным испытанием для начинающих дизайнеров. Многие новички застревают на этом этапе, теряются в настройках и параметрах, а ведь от качества этих интерактивных элементов зависит впечатление от всего интерфейса. В этой статье я расскажу, как создать идеальную кнопку в Figma — от простой формы до многосоставного компонента с разными состояниями, и вы удивитесь, насколько это может быть просто! 🚀

Что такое кнопки в Figma и зачем их создавать

Кнопка в Figma — это интерактивный элемент интерфейса, который визуально сигнализирует пользователю о возможности совершить действие. По сути, это комбинация геометрических фигур, текста и эффектов, объединенных в единый элемент для взаимодействия.

Значение кнопок в дизайне трудно переоценить: они направляют пользователя, подсказывают возможные действия и превращают статичный макет в интерактивный прототип. Именно поэтому умение создавать качественные кнопки — базовый навык любого UI/UX дизайнера.

Алексей Морозов, UX/UI дизайнер и преподаватель Недавно ко мне обратилась Марина, начинающий дизайнер. Она пыталась создать прототип лендинга для своего первого заказчика, но столкнулась с проблемой: кнопки выглядели «самодельными» и непрофессиональными. Когда я взглянул на ее файл, то сразу заметил типичные ошибки: неравномерные отступы, отсутствие состояний, разный стиль кнопок на одной странице. «Марина, – сказал я, – ты же знаешь, что кнопка CTA может определить, закроет пользователь страницу или совершит целевое действие?» Мы провели 30-минутный урок по созданию кнопок в Figma, и уже через неделю она прислала мне обновленный макет – разница была колоссальной. Её заказчик сразу заметил улучшения и утвердил дизайн без правок.

Кнопки в интерфейсе можно разделить на несколько типов, каждый из которых имеет свое назначение и визуальный стиль:

Тип кнопки Назначение Визуальные особенности Первичная (Primary) Основное действие на странице Яркий цвет, заполненный фон, высокая контрастность Вторичная (Secondary) Альтернативные действия Менее яркий цвет или обводка без заливки Третичная (Tertiary) Вспомогательные действия Текстовый вид, минимум оформления Ghost-кнопка Ненавязчивые опции Прозрачный фон, видимость при наведении Деструктивная Удаление, отмена действий Красный или предупреждающий цвет

Важно понимать, что кнопки в Figma — это не просто статичные элементы. Профессиональная кнопка должна иметь несколько состояний, отражающих различные этапы взаимодействия пользователя с ней:

Default (обычное) — исходный вид кнопки

— исходный вид кнопки Hover (при наведении) — когда пользователь наводит курсор

— когда пользователь наводит курсор Pressed/Active (нажатое) — в момент клика

— в момент клика Focus (в фокусе) — при выборе с клавиатуры

— при выборе с клавиатуры Disabled (неактивное) — когда кнопка недоступна

Понимание этих базовых концепций поможет вам создавать кнопки, которые не только выглядят профессионально, но и обеспечивают понятный пользовательский опыт. Теперь давайте перейдем к практике и подготовим рабочее пространство для создания нашей первой кнопки в Figma. 🎯

Подготовка рабочего пространства в Figma для кнопки

Прежде чем приступить к созданию кнопки, необходимо правильно организовать рабочее пространство в Figma. Это не просто формальность — грамотная подготовка значительно ускорит вашу работу и сделает ее более систематизированной. 📋

Начните с создания нового файла или нового фрейма в существующем проекте. Для удобства работы рекомендую создать артборд (Frame) размером 1440×900px — этого достаточно для экспериментов с кнопками разных типов.

Нажмите клавишу F на клавиатуре или выберите инструмент Frame в панели инструментов

на клавиатуре или выберите инструмент Frame в панели инструментов В правой панели выберите Desktop → 1440×900 или задайте размер вручную

Дайте фрейму понятное название, например "Button Components"

Следующий шаг — настройка сетки (Grid) для точного позиционирования элементов. Это особенно важно при создании компонентов, которые должны выглядеть профессионально.

Выделите созданный фрейм В правой панели найдите раздел Layout Grid и нажмите "+" Выберите тип сетки Grid с настройками: 10px × 10px

Теперь организуем структуру слоев, которая поможет вам сохранить порядок при добавлении новых элементов:

Название группы Содержимое Назначение 🎨 Style Guide Цветовая палитра, типографика Референс стилей для всех компонентов 🔘 Button Components Мастер-компоненты кнопок Основные версии компонентов 🧪 Testing Area Экземпляры компонентов Зона для тестирования вариантов 📱 Responsive Examples Примеры адаптивности Проверка на разных разрешениях

Важный этап подготовки — определение стилей, которые будут использоваться в кнопках. Создайте базовые стили для текста и цветов:

Перейдите в раздел Assets в левой панели Нажмите + в разделе Colors и добавьте основные цвета: Primary: #4A6CF7 (для основных кнопок)

Secondary: #6E787E (для второстепенных кнопок)

Danger: #F75D5D (для деструктивных действий)

Disabled: #E1E5E9 (для неактивных состояний)

Text: #FFFFFF и #333333 (для текста на кнопках) Аналогично создайте стили текста: Button Text: Inter или SF Pro, 14px, Medium, с отключенным Auto Width

Мария Светлова, продакт-дизайнер Когда я только начинала работать с Figma, я не понимала важность подготовки рабочего пространства. На одном из первых коммерческих проектов мне поручили создать библиотеку компонентов для крупного финтех-приложения. Я сразу бросилась рисовать кнопки, иконки, формы — в общем, всё, что требовалось. Через две недели проект превратился в хаос: слои были не структурированы, наименования непоследовательны, а вариаций компонентов становилось всё больше. Когда заказчик попросил внести изменения в цветовую схему, мне пришлось обновлять каждый компонент вручную! Эта катастрофа научила меня золотому правилу: 30 минут на подготовку рабочего пространства экономят 5 часов работы в будущем.

Последний шаг перед созданием кнопки — настройка необходимых плагинов, которые значительно упростят работу:

Auto Layout — встроенная функция Figma, которую мы будем активно использовать

— встроенная функция Figma, которую мы будем активно использовать Color Styles — для быстрого применения цветовых стилей

— для быстрого применения цветовых стилей Instance Finder — поможет найти все экземпляры компонентов в будущем

Теперь, когда всё готово, можно приступать к созданию базовой кнопки! Эта подготовительная работа может показаться избыточной для создания одной кнопки, но когда вы начнете работать над реальными проектами с десятками компонентов, вы оцените преимущества системного подхода. 🧩

Пошаговое создание базовой кнопки в Figma

Настало время создать вашу первую кнопку в Figma! Я разобью процесс на простые шаги, чтобы даже абсолютный новичок смог справиться с этой задачей. Следуйте инструкциям, и вскоре у вас появится профессионально выглядящая кнопка. 🛠️

Шаг 1: Создание базовой формы кнопки

Выберите инструмент Rectangle (R) на панели инструментов Нарисуйте прямоугольник размером примерно 120×40px В правой панели свойств установите радиус скругления углов (Corner Radius) 4px для всех углов Примените цвет заливки из ранее созданной палитры — выберите Primary (#4A6CF7)

Шаг 2: Добавление текста на кнопку

Выберите инструмент Text (T) и кликните в центре созданного прямоугольника Напишите слово "Button" или любой другой подходящий текст На панели свойств справа: Установите шрифт Inter или SF Pro Display, размер 14px

Выберите начертание Medium или Semi Bold

Цвет текста — белый (#FFFFFF)

Выравнивание — по центру

Шаг 3: Применение Auto Layout для создания гибкой кнопки

Это ключевой момент! Auto Layout позволит вашей кнопке корректно изменять размер при изменении текста.

Выделите одновременно прямоугольник и текст Нажмите Shift+A или кнопку "Auto Layout" в правой панели Настройте параметры Auto Layout: Отступы (Padding): Left и Right — 16px, Top и Bottom — 8px

Spacing Between Items (расстояние между элементами) — 8px

Alignment (выравнивание) — Center и Middle

Шаг 4: Добавление эффектов и улучшение внешнего вида

Давайте добавим немного глубины и улучшим визуальное восприятие кнопки:

Выделите фрейм кнопки (весь элемент с Auto Layout) В правой панели свойств найдите раздел Effects и нажмите "+" Выберите Drop Shadow (тень) со следующими параметрами: X: 0, Y: 2px

Blur: 4px

Spread: 0

Цвет: Primary с прозрачностью 30% (#4A6CF7 с opacity 30%)

Шаг 5: Тестирование и проверка функциональности

Проверьте, как ваша кнопка реагирует на изменения:

Измените текст на более длинный (например, "Click Me Now") — кнопка должна автоматически расшириться Уменьшите текст (например, "OK") — кнопка должна сжаться, сохранив отступы Попробуйте изменить шрифт или его размер — кнопка должна адаптироваться

Вот некоторые рекомендуемые размеры и пропорции для кнопок различного назначения:

Тип кнопки Рекомендуемая высота Горизонтальные отступы Радиус скругления Большая (CTA) 48-56px 24-32px 4-8px Стандартная 36-40px 16-24px 4px Малая 24-32px 12-16px 2-4px Иконочная 36-40px 8-12px 4px или 50% (круглая)

Распространенные ошибки при создании кнопок:

❌ Использование фиксированной ширины вместо Auto Layout

❌ Слишком маленькие отступы, делающие текст "зажатым"

❌ Недостаточный контраст между текстом и фоном кнопки

❌ Слишком тонкий шрифт, плохо читаемый на цветном фоне

❌ Непропорциональное скругление углов (слишком большое или маленькое)

Поздравляю! Вы только что создали свою первую профессиональную кнопку в Figma с использованием Auto Layout. Это фундаментальный навык, который пригодится вам в любом дизайн-проекте. Но это только начало — давайте перейдем к стилизации и созданию разных состояний кнопки! ✨

Стилизация и настройка кнопки для разных состояний

Профессиональный дизайн кнопки не ограничивается созданием базовой версии. Настоящая магия начинается, когда вы добавляете различные состояния, которые делают взаимодействие пользователя с интерфейсом интуитивным и отзывчивым. В этом разделе мы создадим все необходимые состояния кнопки и научимся их стилизовать. 🎭

Основные состояния кнопки

Для качественного пользовательского опыта необходимо разработать минимум пять состояний кнопки:

Default (Обычное) — базовое состояние, когда пользователь не взаимодействует с кнопкой Hover (При наведении) — когда пользователь наводит курсор на кнопку Pressed/Active (Нажатое) — в момент клика по кнопке Focus (В фокусе) — состояние при выборе кнопки с помощью клавиатуры (Tab) Disabled (Неактивное) — когда кнопка недоступна для взаимодействия

Создание визуальных вариаций для каждого состояния

Давайте создадим каждое состояние на основе нашей базовой кнопки:

Выделите базовую кнопку и сделайте несколько дубликатов (Ctrl/Cmd+D), расположив их в ряд Подпишите каждую копию соответственно: Default, Hover, Pressed, Focus, Disabled

Теперь стилизуем каждое состояние:

Hover (При наведении):

Измените цвет фона на чуть более темный оттенок основного цвета (#3D5BD9)

Усильте эффект тени, увеличив значение Blur до 6px

Pressed/Active (Нажатое):

Сделайте фон еще темнее (#324BB8)

Уменьшите или полностью уберите тень

Опционально: добавьте внутреннюю тень (Inner Shadow) с очень маленьким радиусом

Focus (В фокусе):

Сохраните оригинальный цвет фона

Добавьте рамку (Stroke) толщиной 2px белого цвета с прозрачностью 60%

Альтернативно: добавьте внешнюю рамку с помощью дополнительного эффекта тени

Disabled (Неактивное):

Измените цвет фона на серый (#E1E5E9)

Сделайте текст светло-серым (#9EA4AA)

Уберите все тени

Уменьшите общую непрозрачность (Opacity) до 70-80%

Таблица стилизации состояний для разных типов кнопок

Состояние Primary Button Secondary Button Text Button Default Solid fill: #4A6CF7 Outline: 1px #6E787E Text only: #4A6CF7 Hover Solid fill: #3D5BD9 Outline: 1px #5A646A Text: #3D5BD9, Underline Pressed Solid fill: #324BB8 Solid fill: #F5F7FA Text: #324BB8, Opacity 90% Focus +2px white outline +2px white outline +Box outline Disabled Grey fill, light text Grey outline, light text Grey text, no effects

Дополнительные типы кнопок и их стилизация

Теперь, когда вы освоили базовую стилизацию, можно создать варианты для других типов кнопок:

Secondary Button (Вторичная):

Создайте копию базовой кнопки

Уберите заливку фона (Fill: None)

Добавьте обводку (Stroke) толщиной 1px цветом Secondary (#6E787E)

Измените цвет текста на Secondary (#6E787E)

Text Button (Текстовая):

Создайте копию базовой кнопки

Уберите фоновую заливку и тени

Уменьшите горизонтальные отступы до 8px

Оставьте только текст с цветом Primary (#4A6CF7)

Icon Button (Иконочная):

Создайте квадратную кнопку с одинаковыми размерами сторон

Добавьте иконку вместо текста (можно импортировать из библиотеки)

Настройте отступы так, чтобы иконка была визуально по центру

Советы по эффективной стилизации кнопок

Соблюдайте контрастность: Текст кнопки должен иметь контраст с фоном минимум 4.5:1 для соответствия стандартам доступности Используйте Color Styles: Создайте стили для всех цветов состояний, чтобы быстро применять их Обеспечьте визуальную обратную связь: Каждое состояние должно заметно отличаться от других Соблюдайте иерархию: Первичные кнопки должны визуально выделяться сильнее вторичных Тестируйте на разных фонах: Кнопка должна хорошо выглядеть как на светлом, так и на темном фоне

Правильная стилизация различных состояний кнопки — ключевой элемент создания интуитивно понятного интерфейса. Пользователь должен понимать, можно ли нажать на кнопку и что произойдет при взаимодействии с ней. Следующим шагом мы превратим нашу кнопку в многоразовый компонент с вариантами, что сделает ваш дизайн-процесс еще более эффективным. 🚀

Превращение кнопки в компонент для повторного использования

Создание отдельных кнопок — это только начало. Настоящая эффективность в дизайне достигается, когда вы превращаете свои элементы в компоненты, которые можно многократно использовать и модифицировать в рамках всего проекта. Давайте превратим наши кнопки в полноценные компоненты Figma с вариантами! 🧩

Основы компонентов в Figma

Компонент в Figma — это переиспользуемый элемент дизайна, который можно размещать в разных частях проекта в виде экземпляров (instances). Главное преимущество компонентов — любые изменения в мастер-компоненте автоматически применяются ко всем его экземплярам.

Создание мастер-компонента кнопки

Выделите вашу основную кнопку в состоянии Default Нажмите клавишу Ctrl+Alt+K (Windows) или ⌘+Option+K (Mac), либо нажмите на иконку ромба с плюсом в верхней панели Переименуйте новый компонент: "Button/Primary/Default" Переместите компонент в раздел 🔘 Button Components вашей структуры файла

Организация вариантов компонента с помощью Variants

Variants — мощная функция Figma, позволяющая объединять разные версии компонента в единую систему с настраиваемыми свойствами.

Превратите все созданные ранее состояния кнопки в отдельные компоненты, используя тот же метод Назовите их соответственно: Button/Primary/Hover

Button/Primary/Pressed

Button/Primary/Focus

Button/Primary/Disabled Выделите все созданные компоненты кнопок В правой панели нажмите "Combine as variants" (Объединить как варианты)

После объединения Figma автоматически создаст таблицу свойств компонента. По умолчанию, они будут называться "Property 1", "Property 2" и т.д. Давайте переименуем их для удобства:

Переименуйте первое свойство в "Type" (для типа кнопки) Переименуйте второе свойство в "State" (для состояния) Установите соответствующие значения для каждого варианта: Type: Primary

State: Default, Hover, Pressed, Focus или Disabled

Дмитрий Волков, UI дизайнер На одном из проектов для крупного банка я столкнулся с необходимостью переработать дизайн-систему, содержащую более 200 экранов. Заказчик запросил изменение всех кнопок — от цвета до радиуса скругления. Если бы мне пришлось менять каждую кнопку вручную, это заняло бы несколько дней. К счастью, в самом начале проекта я потратил время на создание компонентных кнопок с вариантами. Когда пришло время вносить изменения, я просто отредактировал мастер-компонент — и все 640+ кнопок на 200 экранах обновились автоматически за 10 минут! Клиент был впечатлен скоростью внесения правок, а я получил премию за эффективность работы. С тех пор я всегда начинаю проект с создания компонентной системы.

Добавление дополнительных типов кнопок в систему вариантов

Теперь давайте добавим в наш компонент другие типы кнопок, созданные ранее: Secondary и Text:

Создайте компоненты для всех состояний Secondary и Text кнопок Выделите новые компоненты и существующий набор вариантов Нажмите "Combine as variants" еще раз Установите соответствующие значения свойств: Type: Secondary или Text

State: Default, Hover, Pressed, Focus или Disabled

Создание дополнительных вариаций с размерами

Для еще большей гибкости добавим свойство "Size":

Выберите набор вариантов и добавьте новое свойство "Size" Создайте три значения: Small, Medium (текущий размер), Large Дублируйте существующие варианты и измените их размеры: Small: высота 24-32px, текст 12px

Medium: высота 36-40px, текст 14px (текущий)

Large: высота 48-56px, текст 16px

Использование созданного компонента в дизайне

Теперь, когда у вас есть полноценный компонент кнопки с вариантами, можно использовать его в проекте:

Перейдите в раздел Assets в левой панели Найдите созданный компонент кнопки и перетащите его на фрейм В правой панели вы увидите параметры компонента с возможностью выбора: Type: Primary, Secondary, Text

State: Default, Hover, Pressed, Focus, Disabled

Size: Small, Medium, Large

Настраиваемые свойства экземпляров компонентов

Чтобы сделать компонент еще более гибким, давайте добавим настраиваемые свойства:

Выберите мастер-компонент В панели свойств найдите текст внутри компонента Активируйте опцию "Expose this property" (Сделать доступным): Назовите свойство "Label"

Теперь при использовании экземпляра кнопки можно будет менять текст, не нарушая структуру компонента.

Аналогично можно сделать настраиваемым цвет кнопки:

Выберите фон кнопки в мастер-компоненте На панели заливки (Fill) нажмите на иконку с четырьмя точками Выберите "Expose as instance property" (Сделать доступным) Назовите свойство "Color"

Лучшие практики работы с компонентами кнопок

Используйте осмысленную систему именования (например, Button/[Type]/[State])

Храните все мастер-компоненты в отдельном фрейме или на отдельной странице

Создавайте документацию к компонентам, описывающую их использование

Используйте Variants вместо множества отдельных компонентов

Регулярно проверяйте и обновляйте компоненты при изменении дизайн-системы

Поздравляю! Теперь у вас есть полноценная система гибких компонентов кнопок, которая значительно ускорит вашу работу в Figma. Вы можете легко добавлять новые кнопки в проект, быстро менять их состояния и стили, а при необходимости вносить глобальные изменения во все экземпляры одновременно. Это существенный шаг к созданию профессиональных и масштабируемых дизайн-систем! 🎉