Как сделать карточку товара на ВБ: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички, которые хотят начать свой онлайн-бизнес на платформе Wildberries

Продавцы, стремящиеся улучшить свои навыки по созданию товарных карточек

Люди, интересующиеся интернет-маркетингом и оптимизацией продаж на маркетплейсах Выход на Wildberries кажется заманчивым способом начать онлайн-бизнес, но многие новички сталкиваются с первым серьезным барьером — созданием карточки товара. Этот процесс часто вызывает растерянность: от непонимания, какие фото загружать, до составления продающего описания. Правильно оформленная карточка может увеличить продажи в 3-5 раз, тогда как ошибки приводят к потере 70% потенциальных покупателей! Давайте разберемся, как создать карточку на ВБ, которая действительно будет работать на вас и привлекать клиентов. 🚀

Что такое карточка товара на ВБ и зачем её делать правильно

Карточка товара на Wildberries — это виртуальная витрина вашего продукта, включающая фотографии, описание, характеристики, цену и другую важную информацию. По сути, это единственный канал коммуникации с потенциальным покупателем на маркетплейсе. В отличие от обычного магазина, здесь нет консультанта, который расскажет о товаре — всю эту функцию выполняет ваша карточка. 📝

Правильно оформленная карточка товара на ВБ решает сразу несколько ключевых задач:

Повышает видимость товара в поисковой выдаче Wildberries

Привлекает внимание потенциальных покупателей

Конвертирует просмотры в реальные заказы

Снижает количество возвратов за счет исчерпывающей информации о товаре

Формирует доверие к продавцу и бренду

Согласно статистике Wildberries за 2025 год, товары с оптимизированными карточками получают в среднем на 147% больше органических просмотров и на 68% более высокую конверсию в покупки по сравнению с неоптимизированными аналогами.

Элемент карточки Влияние на покупательское решение Приоритет оптимизации Качественные фотографии 83% покупателей принимают решение на основе визуала Высокий Точное название 76% поисковых запросов используют ключевые слова из названия Высокий Подробное описание 64% покупателей читают описание перед покупкой Средний Характеристики товара 58% сравнивают характеристики нескольких товаров Средний Отзывы 91% покупателей доверяют отзывам как личным рекомендациям Высокий (но зависит от покупателей)

Анна Сергеева, продуктовый менеджер Когда я только начинала продавать свою коллекцию домашнего текстиля на Wildberries, мои товары буквально тонули в море конкурентов. Первый месяц — всего 7 продаж при 600 загруженных товарах. Это был катастрофический провал! Проанализировав успешных продавцов, я полностью переделала карточки: добавила профессиональные фото на белом фоне с разных ракурсов, включая детали ткани крупным планом, переписала названия с учетом поисковых запросов и добавила подробные таблицы размеров. Результат превзошел все ожидания — уже через две недели продажи выросли в 18 раз! Один только правильный подход к оформлению карточек изменил всю экономику моего бизнеса.

Подготовка к созданию карточки товара на Wildberries

Прежде чем приступить непосредственно к созданию карточки товара, необходимо провести тщательную подготовительную работу. От качества этого этапа зависит 80% успеха вашего товара на платформе. 🧐

Вот что нужно сделать перед созданием карточки на Wildberries:

Изучите конкурентов — проанализируйте топ-10 карточек товаров в вашей категории по ключевым запросам. Обратите внимание на структуру названий, качество фото, подачу информации в описании. Подготовьте качественный визуальный контент — сделайте профессиональные фотографии товара (минимум 5-8 штук) с разных ракурсов, на белом фоне, с высоким разрешением (не менее 1000×1000 пикселей). Составьте список ключевых слов — используйте специализированные сервисы для анализа запросов на Wildberries (например, WildStat, MPStats) и соберите популярные поисковые фразы в вашей нише. Подготовьте подробные характеристики товара — составьте полный список технических параметров, размеров, материалов и других важных свойств вашего товара. Разработайте уникальное торговое предложение (УТП) — сформулируйте, чем ваш товар отличается от конкурентов и какие проблемы покупателя решает.

Особое внимание стоит уделить подготовке изображений. По данным аналитики Wildberries за 2025 год, товары с профессиональными фотографиями продаются на 215% лучше, чем с любительскими снимками. При этом наличие фото товара в реальной обстановке (лайфстайл) увеличивает конверсию еще на 27%.

Что подготовить Зачем это нужно Как это повлияет на продажи 5-8 профессиональных фото Показать товар со всех сторон, развеять сомнения покупателя Увеличение конверсии на 83-112% Список ключевых слов Обеспечить видимость товара в поиске Рост органического трафика на 160-200% Детальные характеристики Предоставить исчерпывающую информацию Снижение возвратов на 43% УТП и преимущества Выделиться среди конкурентов Повышение среднего чека на 18-25% Информация о доставке и возврате Снять возражения покупателей Увеличение завершенных покупок на 31%

Не стоит экономить время на подготовительном этапе — он задаст тон всей вашей работе на маркетплейсе и напрямую повлияет на финансовые результаты.

Пошаговый алгоритм создания карточки на ВБ для новичков

Создание карточки товара на Wildberries требует последовательного подхода. Следуйте этому алгоритму, чтобы правильно заполнить все необходимые поля и избежать типичных ошибок новичков. ⚙️

Войдите в личный кабинет продавца Wildberries — авторизуйтесь с помощью своих учетных данных. Перейдите в раздел "Товары" → "Добавить товар" — выберите соответствующий пункт меню в интерфейсе. Выберите категорию и подкатегорию товара — от этого зависит набор характеристик, которые нужно будет заполнить. Будьте внимательны: неправильно выбранная категория снизит видимость товара. Заполните поле "Наименование товара" — используйте ключевые слова и придерживайтесь следующей структуры: [Тип товара] + [Бренд] + [Ключевые характеристики] + [Модель/Артикул]. Например: "Футболка женская хлопковая оверсайз XYZ basic белая". Загрузите фотографии товара — сначала основное фото на белом фоне, затем дополнительные изображения с разных ракурсов, фото деталей и товара в использовании. Wildberries рекомендует загружать минимум 5 фото. Заполните поле "Описание товара" — начните с ключевых преимуществ, затем укажите основные характеристики, сферу применения и рекомендации по использованию. Используйте списки и абзацы для удобства чтения. Внесите технические характеристики — заполните все обязательные поля, отмеченные звездочкой. Чем подробнее заполнены характеристики, тем выше шансы товара попасть в выдачу по конкретным запросам. Укажите артикул, штрихкод и цену — эти данные нужны для идентификации товара в системе Wildberries и корректного отображения в каталоге. Выберите предметы для комплекта (если применимо) — если ваш товар продается в комплекте, укажите все входящие в него предметы. Проверьте и подтвердите карточку товара — перед публикацией внимательно просмотрите всю внесенную информацию.

После создания карточка проходит модерацию, которая в среднем занимает от нескольких часов до 2-3 дней. Обратите внимание, что модераторы проверяют соответствие характеристик товара, корректность названия, качество фотографий и соблюдение правил платформы.

Важно помнить, что карточка товара на ВБ — это "живой" инструмент. После публикации вы можете редактировать большинство полей для оптимизации и тестирования разных подходов. Практика показывает, что регулярное обновление карточек товара повышает их рейтинг в поисковой выдаче маркетплейса. 🔄

Михаил Петров, селлер-консультант Один из моих клиентов, владелец небольшого производства детских игрушек, никак не мог понять, почему его товары практически не находят на Wildberries. Он создавал карточки "на глаз", следуя только собственной интуиции. Когда мы начали работать вместе, первым делом проанализировали 50 самых популярных запросов в его нише. Оказалось, что названия его товаров совершенно не соответствовали тому, как их ищут покупатели! Мы полностью переработали карточки: изменили названия с учетом популярных запросов, добавили возрастные категории и ключевые характеристики в заголовки, перестроили описание с акцентом на образовательную ценность игрушек. Уже через 10 дней органические просмотры выросли в 7 раз, а продажи — в 5 раз! Самое удивительное, что мы не потратили ни рубля на рекламу, просто правильно заполнили карточки.

Оформление и оптимизация товарной карточки на Вайлдберриз

После создания базовой карточки товара на Вайлдберриз наступает не менее важный этап — оптимизация. Именно здесь кроется секрет успешных продаж и высоких позиций в поисковой выдаче маркетплейса. 🔍

Рассмотрим ключевые аспекты оптимизации карточки товара:

1. Оптимизация названия товара

Используйте высокочастотные ключевые слова в начале названия — это повысит релевантность карточки для алгоритмов Wildberries.

— это повысит релевантность карточки для алгоритмов Wildberries. Придерживайтесь оптимальной длины — 5-7 слов или 70-80 символов. Слишком короткие названия не дадут нужной информации, а слишком длинные будут обрезаны.

— 5-7 слов или 70-80 символов. Слишком короткие названия не дадут нужной информации, а слишком длинные будут обрезаны. Включайте важные характеристики — цвет, размер, материал, особенности, которые покупатели чаще всего указывают в поисковых запросах.

— цвет, размер, материал, особенности, которые покупатели чаще всего указывают в поисковых запросах. Избегайте транслитерации — используйте "свитшот" вместо "sweatshirt", если это не название бренда.

2. Работа с изображениями

Следите за порядком фото — первое изображение должно максимально четко показывать товар целиком на белом фоне.

— первое изображение должно максимально четко показывать товар целиком на белом фоне. Оптимизируйте размер и качество — изображения должны иметь разрешение не менее 1000×1000 пикселей и размер до 5 МБ.

— изображения должны иметь разрешение не менее 1000×1000 пикселей и размер до 5 МБ. Добавляйте фото с разных ракурсов — покупатель должен "ощутить" товар со всех сторон.

— покупатель должен "ощутить" товар со всех сторон. Включайте фото деталей и крупные планы — это повышает доверие к товару и снижает вероятность возвратов.

— это повышает доверие к товару и снижает вероятность возвратов. Демонстрируйте товар в использовании — такие фотографии помогают покупателю лучше представить товар в своей жизни.

3. Описание и характеристики

Структурируйте описание — используйте короткие абзацы, маркированные списки и выделение важных моментов.

— используйте короткие абзацы, маркированные списки и выделение важных моментов. Начинайте с выгод и преимуществ — покупателю важно сразу понять, чем этот товар решит его проблемы.

— покупателю важно сразу понять, чем этот товар решит его проблемы. Включайте дополнительные ключевые слова — это повысит видимость карточки в поиске.

— это повысит видимость карточки в поиске. Заполняйте все возможные характеристики — чем больше полей заполнено, тем выше шансы попасть в фильтры поиска.

— чем больше полей заполнено, тем выше шансы попасть в фильтры поиска. Добавляйте таблицы размеров — для одежды, обуви и других категорий, где это применимо.

4. Мониторинг и А/Б тестирование

Оптимизация карточки товара — непрерывный процесс, требующий постоянного анализа и корректировок:

Регулярно анализируйте статистику — отслеживайте соотношение просмотров к покупкам (конверсию).

— отслеживайте соотношение просмотров к покупкам (конверсию). Тестируйте разные варианты названий — меняйте порядок ключевых слов и отслеживаjte изменения в трафике.

— меняйте порядок ключевых слов и отслеживаjte изменения в трафике. Экспериментируйте с главным фото — иногда смена ракурса или фона может значительно повысить кликабельность карточки.

— иногда смена ракурса или фона может значительно повысить кликабельность карточки. Обновляйте карточку товара каждые 2-3 недели — алгоритмы Wildberries отдают предпочтение "свежим" карточкам.

Помните, что оптимизация карточки товара — это баланс между требованиями алгоритмов Wildberries и удобством для реальных покупателей. Ориентируйтесь не только на SEO-показатели, но и на конверсию в продажи. 💰

Типичные ошибки при создании карточки товара на ВБ

Даже опытные продавцы на Wildberries иногда допускают ошибки при создании карточек товаров. Для новичков эти промахи могут стать серьезным препятствием на пути к успешным продажам. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️

Некачественные или недостаточные фотографии — использование размытых, темных или малоинформативных изображений. Одна из самых частых причин низкой конверсии карточек товаров на ВБ. Решение: Инвестируйте в профессиональную предметную съемку или освойте базовые навыки фотографии. Минимум 5 качественных фото с разных ракурсов на белом фоне. Перегруженное ключевыми словами название — попытка втиснуть все возможные запросы в заголовок, делая его нечитаемым и неестественным. Решение: Ограничьтесь 3-5 наиболее релевантными ключевыми словами в названии. Остальные распределите в описании и характеристиках. Неполное или однотипное описание — копирование стандартных фраз из интернета или скудное описание, не раскрывающее преимущества товара. Решение: Создавайте уникальные, информативные описания, фокусируясь на выгодах и особенностях именно вашего товара. Игнорирование характеристик и атрибутов — заполнение только обязательных полей и пропуск дополнительных характеристик. Решение: Заполняйте все возможные характеристики товара — это улучшит его видимость в фильтрах поиска. Неточное указание размеров и параметров — указание приблизительных или неверных размеров, что приводит к массовым возвратам. Решение: Проводите тщательные измерения и указывайте точные размеры с подробной размерной сеткой. Несоответствие фактических характеристик заявленным — преувеличение качеств товара, несоответствие реального товара описанию. Решение: Будьте честны в описании товара — это снизит возвраты и улучшит рейтинг в долгосрочной перспективе. Отсутствие регулярного обновления — создание карточки "один раз и навсегда" без дальнейшей оптимизации. Решение: Регулярно анализируйте статистику и обновляйте карточки товаров не реже одного раза в месяц. Игнорирование отзывов и вопросов — отсутствие ответов на негативные отзывы и вопросы покупателей. Решение: Оперативно отвечайте на все отзывы и вопросы, особенно негативные. Это повышает доверие покупателей и рейтинг карточки.

Статистика показывает, что 68% продавцов на Wildberries совершают как минимум три из перечисленных ошибок. При этом исправление даже одной критической ошибки может увеличить конверсию карточки товара на 30-45%.

Ошибка Потенциальные потери Эффект от исправления Некачественные фотографии До 75% потенциальных покупателей Рост конверсии на 83% Неоптимизированное название До 60% органического трафика Увеличение показов на 140% Неполное описание До 45% конверсии из просмотра в покупку Снижение возвратов на 27% Неверные размеры/параметры Возвраты до 30% заказов Улучшение рейтинга товара на 1.2-1.8 балла Отсутствие обновлений Снижение позиций до 25% каждые 3 месяца Рост показов на 17-23% после обновления

Избегая этих распространённых ошибок и следуя рекомендациям из данной статьи, вы сможете создать эффективную карточку товара, которая будет работать на привлечение новых покупателей и рост продаж на платформе Wildberries. 📈