Как сделать календарь в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички и начинающие дизайнеры, желающие освоить создание календарей в Figma

Опытные дизайнеры, ищущие новые методы и подходы к дизайну календарей

Студенты и участники курсов по графическому дизайну, стремящиеся повысить свои навыки Вы когда-нибудь пытались создать календарь с нуля? Многие дизайнеры обходят стороной это задание, считая его слишком сложным или трудоёмким. А зря! Создание качественного календаря в Figma — это отличный способ прокачать навыки работы с сетками, компонентами и стилями. Более того, собственноручно созданный календарь можно адаптировать под любой проект: от минималистичного планнера до корпоративного решения с фирменной айдентикой. Давайте разберём весь процесс пошагово, чтобы даже novice смог создать функциональный и красивый календарь. 📆

Основы создания календаря в Фигме: что нужно знать новичку

Прежде чем приступить к созданию календаря, давайте разберемся с базовыми принципами, которые сделают работу эффективной. Календарь — это не просто набор чисел и дней недели, это система, требующая точности и внимания к деталям.

Для начала определимся с основными компонентами календаря:

Сетка — основа календаря, определяющая структуру и расположение элементов

Заголовок — название месяца и год

Дни недели — подписи к столбцам сетки

Ячейки дат — числа месяца

Отметки событий — выделение важных дат (опционально)

Работа с Figma для создания календаря требует понимания ключевых инструментов. Вот что вам понадобится освоить:

Инструмент Для чего используется Сложность освоения Frame (Фрейм) Создание основы календаря Низкая Auto Layout (Авто-компоновка) Автоматическое выравнивание элементов Средняя Grid (Сетка) Построение структуры календаря Низкая Components (Компоненты) Создание повторяющихся элементов Высокая Styles (Стили) Унификация оформления Средняя

Михаил Орлов, арт-директор студии дизайна Когда я работал над первым серьезным проектом для банка, клиент неожиданно запросил корпоративный календарь на следующий год. У меня было всего три дня на разработку! Первый день я потратил на попытки создать календарь "вручную" — размещая каждую ячейку отдельно. Результат выглядел неаккуратно, и при внесении правок всё "разваливалось". На второй день я решил разобраться с Auto Layout в Figma. Это изменило всё! Создав базовую ячейку и настроив автокомпоновку, я собрал недельный ряд за 10 минут, а целый месяц — за полчаса. Когда клиент попросил изменить цветовую схему, мне потребовалось всего несколько кликов благодаря компонентам. С тех пор я всегда опираюсь на системный подход в дизайне календарей.

Важно помнить о типографике при работе с календарями. Числа должны быть хорошо читаемыми, а шрифт — соответствовать общему стилю проекта. Рекомендую использовать шрифты без засечек (sans-serif) для лучшей читаемости в цифровой среде.

Еще один ключевой момент — цветовая схема. Для календаря оптимально выбрать:

Основной цвет для фона или обводки

Акцентный цвет для выделения текущей даты или важных событий

Нейтральные цвета для будней и выходных дней

Прежде чем начать работу, определитесь с форматом календаря: настенный, настольный, цифровой или мобильный. От этого будет зависеть размер фрейма и особенности компоновки элементов.

Подготовка рабочего пространства для календаря в Фигме

Правильная настройка рабочего пространства — залог эффективной работы над календарем. Давайте разберем, как подготовить Figma к предстоящей работе. 🛠️

Первым шагом создайте новый файл через меню "File > New File" или комбинацией клавиш Ctrl+N (Cmd+N для Mac). Назовите файл информативно, например, "Календарь 2025 — Проект X".

Далее, организуйте страницы вашего проекта:

На первой странице (по умолчанию "Page 1") создайте основной макет календаря Создайте отдельную страницу "Components" для работы с повторяющимися элементами При необходимости добавьте страницу "Styles" для цветовых палитр и типографики

Теперь настроим сетку (grid) для точного позиционирования элементов. Выберите инструмент Frame (F) и создайте фрейм нужного размера. Для настенного календаря подойдет размер 800×600 пикселей, для цифрового — 1200×800.

Для настройки сетки выберите фрейм и в правой панели перейдите во вкладку "Layout Grid", затем нажмите "+". Вы можете выбрать между:

Grid — стандартная сетка из столбцов и строк

Columns — колонки для вертикального выравнивания

Rows — строки для горизонтального выравнивания

Для календаря оптимально использовать Grid с настройкой 7 столбцов (по числу дней недели) и количеством строк, соответствующим числу недель в месяце (обычно 5-6).

Перед созданием элементов дизайна стоит настроить цветовые стили. Для этого:

Откройте панель "Color Styles" (клик по иконке 🎨 в правом верхнем углу) Нажмите "+" для создания нового стиля Задайте название и цвет (например, "Background", "Primary", "Accent") Повторите для всех цветов вашей палитры

Аналогично создайте стили текста для заголовков месяцев, дней недели и чисел календаря.

Элемент Рекомендуемый размер Начертание Назначение Название месяца 24-32px Bold Заголовок календаря Дни недели 14-18px Medium/SemiBold Подписи к столбцам Числа месяца 16-22px Regular Основной контент Метки событий 10-12px Regular Дополнительная информация

Для ускорения работы создадим отдельный фрейм с образцами всех цветов и текстовых стилей. Это поможет быстро применять их в процессе дизайна.

Наконец, не забудьте про настройки Auto Layout, которые значительно упростят работу с календарем:

Выделите несколько элементов Нажмите Shift+A или кнопку Auto Layout в правой панели Настройте отступы между элементами и выравнивание

Теперь ваше рабочее пространство полностью готово к созданию календаря!

Пошаговое построение сетки календаря в Фигме

Создание правильной сетки — ключевой этап разработки календаря. Именно сетка определяет, насколько удобным и структурированным будет ваш конечный продукт. Следуйте этим шагам для построения идеальной календарной сетки. 📏

Шаг 1: Создайте основной фрейм календаря, если вы ещё этого не сделали. Для классического макета месячного календаря рекомендую использовать соотношение сторон 4:3.

Шаг 2: Добавьте заголовок месяца. Создайте текстовый блок (T) в верхней части фрейма и введите название месяца и год, например "Январь 2025".

Шаг 3: Создайте строку дней недели. Используя инструмент Text (T), добавьте семь текстовых блоков — по одному для каждого дня недели.

Шаг 4: Объедините дни недели в группу с Auto Layout:

Выделите все семь текстовых блоков с днями недели Нажмите Shift+A для применения Auto Layout В настройках Auto Layout установите горизонтальное направление Задайте одинаковые отступы между элементами (рекомендую 8-12px) Включите опцию "Fill Container" для равномерного распределения

Шаг 5: Создайте ячейку для одной даты. Используйте инструмент Rectangle (R) для создания прямоугольника подходящего размера. Внутри разместите текстовый блок для цифры.

Шаг 6: Превратите ячейку в компонент для дальнейшего использования:

Выделите ячейку целиком (прямоугольник и текст) Нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Alt+K на Mac) или кнопку "Create Component" в верхнем меню Назовите компонент "Date Cell"

Шаг 7: Создайте строку дат с помощью Auto Layout:

Создайте 7 экземпляров компонента "Date Cell" (можно использовать Alt+Drag для дублирования) Выделите все 7 ячеек Примените Auto Layout (Shift+A) Настройте горизонтальное выравнивание и равные отступы

Шаг 8: Превратите строку в компонент "Week Row".

Шаг 9: Создайте полную сетку месяца, дублируя компонент "Week Row" 5-6 раз (в зависимости от количества недель в месяце).

Шаг 10: Объедините все строки в один вертикальный Auto Layout фрейм:

Выделите все строки недель Примените Auto Layout (Shift+A) Настройте вертикальное направление Установите одинаковые отступы между строками

Алина Соколова, UI/UX дизайнер Я работала над приложением для планирования мероприятий, где календарь был центральным элементом интерфейса. Первоначально я построила его "на глаз", просто размещая элементы по сетке. Когда пришло время адаптировать дизайн под разные устройства, начался кошмар — каждое изменение размера экрана требовало ручной перенастройки всех элементов. Решение пришло, когда я переосмыслила подход и создала календарь с использованием Figma Auto Layout. Я спроектировала универсальную систему компонентов: ячейка дня → строка недели → месяц целиком. Благодаря этому календарь стал "резиновым" и адаптивным. На следующем проекте я уже заранее разработала эту систему, и когда заказчик попросил добавить в календарь новые типы событий и индикаторов, мне потребовалось всего 20 минут на внесение изменений во все экраны!

Шаг 11: Заполните ячейки реальными датами месяца. Обратите внимание, что первый день месяца может начинаться с любого дня недели, а не обязательно с понедельника. Некоторые ячейки в начале и в конце могут относиться к предыдущему или следующему месяцу.

Шаг 12: Стилизуйте ячейки в соответствии с типом даты:

Для дат текущего месяца используйте основной цвет текста

Для дат предыдущего/следующего месяца — более светлый оттенок (пониженная непрозрачность)

Для выходных дней можно использовать другой цвет (например, красный для воскресений)

Для текущей даты добавьте выделение (обводку, фоновый цвет или индикатор)

Шаг 13: Проверьте выравнивание всех элементов и убедитесь, что Auto Layout работает корректно при изменении размера содержимого.

При работе с сеткой календаря помните о нескольких важных моментах:

Используйте четные значения для отступов и размеров (8, 16, 24px) для лучшего визуального баланса

Сохраняйте достаточно свободного пространства внутри ячеек для хорошей читаемости

Убедитесь, что контраст между текстом и фоном достаточный для комфортного восприятия

Тестируйте календарь при различных размерах экрана, если вы создаете адаптивный дизайн

Оформление и стилизация календаря для разных проектов

Базовая структура календаря готова, теперь перейдем к самой творческой части — стилизации! Именно на этом этапе ваш календарь обретает индивидуальность и соответствие проекту. Рассмотрим различные подходы к оформлению календаря в зависимости от его назначения. ✨

Начнем с цветовых схем. В зависимости от типа проекта, выбирайте подходящую гамму:

Тип проекта Рекомендуемая цветовая гамма Особенности оформления Корпоративный календарь Цвета бренда + нейтральные оттенки Строгий стиль, логотип компании, корпоративные события Личный планнер Пастельные или монохромные оттенки Мягкие формы, больше свободного пространства для заметок Образовательный календарь Яркие контрастные цвета Иконки, обозначающие типы активностей, маркеры событий Праздничный календарь Тематические цвета (сезонные, праздничные) Иллюстрации, декоративные элементы, анимации Минималистичный календарь Монохром с одним акцентным цветом Тонкие линии, легкие шрифты, минимум декора

Для создания уникального стиля календаря используйте следующие приемы:

Ячейки дат: Экспериментируйте с формой ячеек — они могут быть квадратными, скругленными или даже круглыми. Добавьте легкие тени для создания объема. Типографика: Выберите 1-2 шрифта, которые соответствуют характеру проекта. Для современного дизайна подойдут шрифты sans-serif, для элегантного — serif. Разделители: Используйте тонкие линии между ячейками или полностью откажитесь от них в минималистичном дизайне. Индикаторы событий: Создайте систему маркеров для различных типов событий — точки, полоски, иконки разных цветов. Фоновое изображение: Для тематических календарей можно использовать подложку — градиент, паттерн или иллюстрацию.

Теперь рассмотрим конкретные приемы стилизации для популярных типов календарей:

Минималистичный календарь:

Используйте тонкие шрифты без засечек (например, Inter или Roboto)

Откажитесь от границ ячеек, используя только выравнивание

Выделите текущую дату тонкой обводкой или ненавязчивым цветовым маркером

Применяйте достаточно воздуха между элементами

Используйте оттенки серого с одним акцентным цветом для выделений

Корпоративный календарь:

Включите логотип и элементы фирменного стиля компании

Используйте корпоративные цвета для акцентов и выделений

Отметьте корпоративные праздники и важные даты компании

Добавьте систему цветового кодирования для разных типов событий

Соблюдайте строгую структуру и четкие границы между элементами

Сезонный/праздничный календарь:

Используйте тематические иллюстрации или иконки, соответствующие сезону

Добавьте декоративные элементы по краям календаря

Выделите праздничные и выходные дни особым оформлением

Экспериментируйте с нестандартными формами ячеек и рамок

Используйте шрифты с характером, соответствующие теме

Важно помнить о функциональности при создании дизайна — календарь должен оставаться удобочитаемым и понятным после всех декоративных улучшений. Для проверки показывайте макет людям, не вовлеченным в процесс разработки, и спрашивайте их мнение.

Для цифровых календарей помните о состояниях элементов интерфейса — создайте варианты ячеек при наведении, нажатии и выборе. Это легко реализовать через варианты компонентов в Figma.

Экспорт и совместное использование готового календаря

После того как ваш календарь полностью оформлен и стилизован, наступает время поделиться своим творением с миром. Рассмотрим различные способы экспорта и совместного использования календаря, созданного в Figma. 🚀

Figma предлагает несколько вариантов экспорта, каждый из которых подходит для определенных целей:

PNG — растровый формат с поддержкой прозрачности, идеален для использования в презентациях и веб-страницах

— растровый формат с поддержкой прозрачности, идеален для использования в презентациях и веб-страницах JPG — компактный растровый формат без прозрачности, подходит для печати и обмена по email

— компактный растровый формат без прозрачности, подходит для печати и обмена по email SVG — векторный формат, сохраняющий качество при масштабировании, отличный выбор для веб-разработки

— векторный формат, сохраняющий качество при масштабировании, отличный выбор для веб-разработки PDF — универсальный формат для печати, сохраняет векторную графику и слои

Для экспорта календаря следуйте этим шагам:

Выделите фрейм с готовым календарем В правой панели найдите раздел "Export" и нажмите "+" Выберите нужный формат (PNG, JPG, SVG или PDF) Установите масштаб (1x для стандартного разрешения, 2x или 3x для высокого разрешения) Нажмите кнопку "Export [название фрейма]"

Для печатных календарей важно правильно настроить размер и разрешение:

Используйте высокое разрешение (300 DPI или выше)

Добавьте вылеты (bleed) по 3-5 мм с каждой стороны, если календарь будет обрезаться

Проверьте, что все цвета установлены в CMYK для более точной печати

Экспортируйте в PDF с сохранением слоев для возможности внесения правок типографией

Для совместного использования календаря в цифровом виде Figma предлагает удобные инструменты:

Поделиться ссылкой: Нажмите кнопку "Share" в правом верхнем углу и скопируйте ссылку на файл Настроить права доступа: Выберите, могут ли получатели только просматривать, комментировать или редактировать файл Создать презентацию: Используйте режим Presentation для создания слайдшоу из нескольких фреймов календаря Встроить на веб-сайт: Получите код для встраивания календаря на веб-страницу через опцию "Get embed code"

Если ваш календарь должен быть интерактивным или стать частью приложения, используйте эти подходы:

Создайте прототип в Figma, показывающий взаимодействие с календарем (выбор дат, переключение месяцев)

Поделитесь ссылкой на прототип с разработчиками

Используйте плагин Figma to Code для генерации базового HTML/CSS кода

Экспортируйте отдельные компоненты календаря как SVG для использования в веб-разработке

Для командной работы над календарем важно организовать файл правильно:

Используйте понятную систему именования компонентов и стилей

Добавьте страницу Documentation с описанием логики работы календаря

Создайте библиотеку компонентов, если календарь будет использоваться в нескольких проектах

Используйте функцию комментариев для обсуждения деталей с коллегами

Если вы создаете календарь для клиента, подготовьте полный пакет материалов:

Исходный файл Figma с доступом на просмотр Экспортированные версии в нескольких форматах (PDF для печати, PNG для цифрового использования) Спецификация с указанием используемых шрифтов, цветов и размеров Краткая инструкция по внесению базовых изменений (например, как обновить даты)

И наконец, не забудьте о версионности — сохраняйте копии календаря на разных этапах разработки. Figma автоматически хранит историю версий файла, но дополнительно рекомендуется делать именованные версии (File > Save as Version) после значимых изменений.