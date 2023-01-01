Как сделать календарь в Фигме: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Новички и начинающие дизайнеры, желающие освоить создание календарей в Figma
- Опытные дизайнеры, ищущие новые методы и подходы к дизайну календарей
Студенты и участники курсов по графическому дизайну, стремящиеся повысить свои навыки
Вы когда-нибудь пытались создать календарь с нуля? Многие дизайнеры обходят стороной это задание, считая его слишком сложным или трудоёмким. А зря! Создание качественного календаря в Figma — это отличный способ прокачать навыки работы с сетками, компонентами и стилями. Более того, собственноручно созданный календарь можно адаптировать под любой проект: от минималистичного планнера до корпоративного решения с фирменной айдентикой. Давайте разберём весь процесс пошагово, чтобы даже novice смог создать функциональный и красивый календарь. 📆
Основы создания календаря в Фигме: что нужно знать новичку
Прежде чем приступить к созданию календаря, давайте разберемся с базовыми принципами, которые сделают работу эффективной. Календарь — это не просто набор чисел и дней недели, это система, требующая точности и внимания к деталям.
Для начала определимся с основными компонентами календаря:
- Сетка — основа календаря, определяющая структуру и расположение элементов
- Заголовок — название месяца и год
- Дни недели — подписи к столбцам сетки
- Ячейки дат — числа месяца
- Отметки событий — выделение важных дат (опционально)
Работа с Figma для создания календаря требует понимания ключевых инструментов. Вот что вам понадобится освоить:
|Инструмент
|Для чего используется
|Сложность освоения
|Frame (Фрейм)
|Создание основы календаря
|Низкая
|Auto Layout (Авто-компоновка)
|Автоматическое выравнивание элементов
|Средняя
|Grid (Сетка)
|Построение структуры календаря
|Низкая
|Components (Компоненты)
|Создание повторяющихся элементов
|Высокая
|Styles (Стили)
|Унификация оформления
|Средняя
Михаил Орлов, арт-директор студии дизайна Когда я работал над первым серьезным проектом для банка, клиент неожиданно запросил корпоративный календарь на следующий год. У меня было всего три дня на разработку! Первый день я потратил на попытки создать календарь "вручную" — размещая каждую ячейку отдельно. Результат выглядел неаккуратно, и при внесении правок всё "разваливалось".
На второй день я решил разобраться с Auto Layout в Figma. Это изменило всё! Создав базовую ячейку и настроив автокомпоновку, я собрал недельный ряд за 10 минут, а целый месяц — за полчаса. Когда клиент попросил изменить цветовую схему, мне потребовалось всего несколько кликов благодаря компонентам. С тех пор я всегда опираюсь на системный подход в дизайне календарей.
Важно помнить о типографике при работе с календарями. Числа должны быть хорошо читаемыми, а шрифт — соответствовать общему стилю проекта. Рекомендую использовать шрифты без засечек (sans-serif) для лучшей читаемости в цифровой среде.
Еще один ключевой момент — цветовая схема. Для календаря оптимально выбрать:
- Основной цвет для фона или обводки
- Акцентный цвет для выделения текущей даты или важных событий
- Нейтральные цвета для будней и выходных дней
Прежде чем начать работу, определитесь с форматом календаря: настенный, настольный, цифровой или мобильный. От этого будет зависеть размер фрейма и особенности компоновки элементов.
Подготовка рабочего пространства для календаря в Фигме
Правильная настройка рабочего пространства — залог эффективной работы над календарем. Давайте разберем, как подготовить Figma к предстоящей работе. 🛠️
Первым шагом создайте новый файл через меню "File > New File" или комбинацией клавиш Ctrl+N (Cmd+N для Mac). Назовите файл информативно, например, "Календарь 2025 — Проект X".
Далее, организуйте страницы вашего проекта:
- На первой странице (по умолчанию "Page 1") создайте основной макет календаря
- Создайте отдельную страницу "Components" для работы с повторяющимися элементами
- При необходимости добавьте страницу "Styles" для цветовых палитр и типографики
Теперь настроим сетку (grid) для точного позиционирования элементов. Выберите инструмент Frame (F) и создайте фрейм нужного размера. Для настенного календаря подойдет размер 800×600 пикселей, для цифрового — 1200×800.
Для настройки сетки выберите фрейм и в правой панели перейдите во вкладку "Layout Grid", затем нажмите "+". Вы можете выбрать между:
- Grid — стандартная сетка из столбцов и строк
- Columns — колонки для вертикального выравнивания
- Rows — строки для горизонтального выравнивания
Для календаря оптимально использовать Grid с настройкой 7 столбцов (по числу дней недели) и количеством строк, соответствующим числу недель в месяце (обычно 5-6).
Перед созданием элементов дизайна стоит настроить цветовые стили. Для этого:
- Откройте панель "Color Styles" (клик по иконке 🎨 в правом верхнем углу)
- Нажмите "+" для создания нового стиля
- Задайте название и цвет (например, "Background", "Primary", "Accent")
- Повторите для всех цветов вашей палитры
Аналогично создайте стили текста для заголовков месяцев, дней недели и чисел календаря.
|Элемент
|Рекомендуемый размер
|Начертание
|Назначение
|Название месяца
|24-32px
|Bold
|Заголовок календаря
|Дни недели
|14-18px
|Medium/SemiBold
|Подписи к столбцам
|Числа месяца
|16-22px
|Regular
|Основной контент
|Метки событий
|10-12px
|Regular
|Дополнительная информация
Для ускорения работы создадим отдельный фрейм с образцами всех цветов и текстовых стилей. Это поможет быстро применять их в процессе дизайна.
Наконец, не забудьте про настройки Auto Layout, которые значительно упростят работу с календарем:
- Выделите несколько элементов
- Нажмите Shift+A или кнопку Auto Layout в правой панели
- Настройте отступы между элементами и выравнивание
Теперь ваше рабочее пространство полностью готово к созданию календаря!
Пошаговое построение сетки календаря в Фигме
Создание правильной сетки — ключевой этап разработки календаря. Именно сетка определяет, насколько удобным и структурированным будет ваш конечный продукт. Следуйте этим шагам для построения идеальной календарной сетки. 📏
Шаг 1: Создайте основной фрейм календаря, если вы ещё этого не сделали. Для классического макета месячного календаря рекомендую использовать соотношение сторон 4:3.
Шаг 2: Добавьте заголовок месяца. Создайте текстовый блок (T) в верхней части фрейма и введите название месяца и год, например "Январь 2025".
Шаг 3: Создайте строку дней недели. Используя инструмент Text (T), добавьте семь текстовых блоков — по одному для каждого дня недели.
Шаг 4: Объедините дни недели в группу с Auto Layout:
- Выделите все семь текстовых блоков с днями недели
- Нажмите Shift+A для применения Auto Layout
- В настройках Auto Layout установите горизонтальное направление
- Задайте одинаковые отступы между элементами (рекомендую 8-12px)
- Включите опцию "Fill Container" для равномерного распределения
Шаг 5: Создайте ячейку для одной даты. Используйте инструмент Rectangle (R) для создания прямоугольника подходящего размера. Внутри разместите текстовый блок для цифры.
Шаг 6: Превратите ячейку в компонент для дальнейшего использования:
- Выделите ячейку целиком (прямоугольник и текст)
- Нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Alt+K на Mac) или кнопку "Create Component" в верхнем меню
- Назовите компонент "Date Cell"
Шаг 7: Создайте строку дат с помощью Auto Layout:
- Создайте 7 экземпляров компонента "Date Cell" (можно использовать Alt+Drag для дублирования)
- Выделите все 7 ячеек
- Примените Auto Layout (Shift+A)
- Настройте горизонтальное выравнивание и равные отступы
Шаг 8: Превратите строку в компонент "Week Row".
Шаг 9: Создайте полную сетку месяца, дублируя компонент "Week Row" 5-6 раз (в зависимости от количества недель в месяце).
Шаг 10: Объедините все строки в один вертикальный Auto Layout фрейм:
- Выделите все строки недель
- Примените Auto Layout (Shift+A)
- Настройте вертикальное направление
- Установите одинаковые отступы между строками
Алина Соколова, UI/UX дизайнер Я работала над приложением для планирования мероприятий, где календарь был центральным элементом интерфейса. Первоначально я построила его "на глаз", просто размещая элементы по сетке. Когда пришло время адаптировать дизайн под разные устройства, начался кошмар — каждое изменение размера экрана требовало ручной перенастройки всех элементов.
Решение пришло, когда я переосмыслила подход и создала календарь с использованием Figma Auto Layout. Я спроектировала универсальную систему компонентов: ячейка дня → строка недели → месяц целиком. Благодаря этому календарь стал "резиновым" и адаптивным.
На следующем проекте я уже заранее разработала эту систему, и когда заказчик попросил добавить в календарь новые типы событий и индикаторов, мне потребовалось всего 20 минут на внесение изменений во все экраны!
Шаг 11: Заполните ячейки реальными датами месяца. Обратите внимание, что первый день месяца может начинаться с любого дня недели, а не обязательно с понедельника. Некоторые ячейки в начале и в конце могут относиться к предыдущему или следующему месяцу.
Шаг 12: Стилизуйте ячейки в соответствии с типом даты:
- Для дат текущего месяца используйте основной цвет текста
- Для дат предыдущего/следующего месяца — более светлый оттенок (пониженная непрозрачность)
- Для выходных дней можно использовать другой цвет (например, красный для воскресений)
- Для текущей даты добавьте выделение (обводку, фоновый цвет или индикатор)
Шаг 13: Проверьте выравнивание всех элементов и убедитесь, что Auto Layout работает корректно при изменении размера содержимого.
При работе с сеткой календаря помните о нескольких важных моментах:
- Используйте четные значения для отступов и размеров (8, 16, 24px) для лучшего визуального баланса
- Сохраняйте достаточно свободного пространства внутри ячеек для хорошей читаемости
- Убедитесь, что контраст между текстом и фоном достаточный для комфортного восприятия
- Тестируйте календарь при различных размерах экрана, если вы создаете адаптивный дизайн
Оформление и стилизация календаря для разных проектов
Базовая структура календаря готова, теперь перейдем к самой творческой части — стилизации! Именно на этом этапе ваш календарь обретает индивидуальность и соответствие проекту. Рассмотрим различные подходы к оформлению календаря в зависимости от его назначения. ✨
Начнем с цветовых схем. В зависимости от типа проекта, выбирайте подходящую гамму:
|Тип проекта
|Рекомендуемая цветовая гамма
|Особенности оформления
|Корпоративный календарь
|Цвета бренда + нейтральные оттенки
|Строгий стиль, логотип компании, корпоративные события
|Личный планнер
|Пастельные или монохромные оттенки
|Мягкие формы, больше свободного пространства для заметок
|Образовательный календарь
|Яркие контрастные цвета
|Иконки, обозначающие типы активностей, маркеры событий
|Праздничный календарь
|Тематические цвета (сезонные, праздничные)
|Иллюстрации, декоративные элементы, анимации
|Минималистичный календарь
|Монохром с одним акцентным цветом
|Тонкие линии, легкие шрифты, минимум декора
Для создания уникального стиля календаря используйте следующие приемы:
- Ячейки дат: Экспериментируйте с формой ячеек — они могут быть квадратными, скругленными или даже круглыми. Добавьте легкие тени для создания объема.
- Типографика: Выберите 1-2 шрифта, которые соответствуют характеру проекта. Для современного дизайна подойдут шрифты sans-serif, для элегантного — serif.
- Разделители: Используйте тонкие линии между ячейками или полностью откажитесь от них в минималистичном дизайне.
- Индикаторы событий: Создайте систему маркеров для различных типов событий — точки, полоски, иконки разных цветов.
- Фоновое изображение: Для тематических календарей можно использовать подложку — градиент, паттерн или иллюстрацию.
Теперь рассмотрим конкретные приемы стилизации для популярных типов календарей:
Минималистичный календарь:
- Используйте тонкие шрифты без засечек (например, Inter или Roboto)
- Откажитесь от границ ячеек, используя только выравнивание
- Выделите текущую дату тонкой обводкой или ненавязчивым цветовым маркером
- Применяйте достаточно воздуха между элементами
- Используйте оттенки серого с одним акцентным цветом для выделений
Корпоративный календарь:
- Включите логотип и элементы фирменного стиля компании
- Используйте корпоративные цвета для акцентов и выделений
- Отметьте корпоративные праздники и важные даты компании
- Добавьте систему цветового кодирования для разных типов событий
- Соблюдайте строгую структуру и четкие границы между элементами
Сезонный/праздничный календарь:
- Используйте тематические иллюстрации или иконки, соответствующие сезону
- Добавьте декоративные элементы по краям календаря
- Выделите праздничные и выходные дни особым оформлением
- Экспериментируйте с нестандартными формами ячеек и рамок
- Используйте шрифты с характером, соответствующие теме
Важно помнить о функциональности при создании дизайна — календарь должен оставаться удобочитаемым и понятным после всех декоративных улучшений. Для проверки показывайте макет людям, не вовлеченным в процесс разработки, и спрашивайте их мнение.
Для цифровых календарей помните о состояниях элементов интерфейса — создайте варианты ячеек при наведении, нажатии и выборе. Это легко реализовать через варианты компонентов в Figma.
Экспорт и совместное использование готового календаря
После того как ваш календарь полностью оформлен и стилизован, наступает время поделиться своим творением с миром. Рассмотрим различные способы экспорта и совместного использования календаря, созданного в Figma. 🚀
Figma предлагает несколько вариантов экспорта, каждый из которых подходит для определенных целей:
- PNG — растровый формат с поддержкой прозрачности, идеален для использования в презентациях и веб-страницах
- JPG — компактный растровый формат без прозрачности, подходит для печати и обмена по email
- SVG — векторный формат, сохраняющий качество при масштабировании, отличный выбор для веб-разработки
- PDF — универсальный формат для печати, сохраняет векторную графику и слои
Для экспорта календаря следуйте этим шагам:
- Выделите фрейм с готовым календарем
- В правой панели найдите раздел "Export" и нажмите "+"
- Выберите нужный формат (PNG, JPG, SVG или PDF)
- Установите масштаб (1x для стандартного разрешения, 2x или 3x для высокого разрешения)
- Нажмите кнопку "Export [название фрейма]"
Для печатных календарей важно правильно настроить размер и разрешение:
- Используйте высокое разрешение (300 DPI или выше)
- Добавьте вылеты (bleed) по 3-5 мм с каждой стороны, если календарь будет обрезаться
- Проверьте, что все цвета установлены в CMYK для более точной печати
- Экспортируйте в PDF с сохранением слоев для возможности внесения правок типографией
Для совместного использования календаря в цифровом виде Figma предлагает удобные инструменты:
- Поделиться ссылкой: Нажмите кнопку "Share" в правом верхнем углу и скопируйте ссылку на файл
- Настроить права доступа: Выберите, могут ли получатели только просматривать, комментировать или редактировать файл
- Создать презентацию: Используйте режим Presentation для создания слайдшоу из нескольких фреймов календаря
- Встроить на веб-сайт: Получите код для встраивания календаря на веб-страницу через опцию "Get embed code"
Если ваш календарь должен быть интерактивным или стать частью приложения, используйте эти подходы:
- Создайте прототип в Figma, показывающий взаимодействие с календарем (выбор дат, переключение месяцев)
- Поделитесь ссылкой на прототип с разработчиками
- Используйте плагин Figma to Code для генерации базового HTML/CSS кода
- Экспортируйте отдельные компоненты календаря как SVG для использования в веб-разработке
Для командной работы над календарем важно организовать файл правильно:
- Используйте понятную систему именования компонентов и стилей
- Добавьте страницу Documentation с описанием логики работы календаря
- Создайте библиотеку компонентов, если календарь будет использоваться в нескольких проектах
- Используйте функцию комментариев для обсуждения деталей с коллегами
Если вы создаете календарь для клиента, подготовьте полный пакет материалов:
- Исходный файл Figma с доступом на просмотр
- Экспортированные версии в нескольких форматах (PDF для печати, PNG для цифрового использования)
- Спецификация с указанием используемых шрифтов, цветов и размеров
- Краткая инструкция по внесению базовых изменений (например, как обновить даты)
И наконец, не забудьте о версионности — сохраняйте копии календаря на разных этапах разработки. Figma автоматически хранит историю версий файла, но дополнительно рекомендуется делать именованные версии (File > Save as Version) после значимых изменений.
Создание календаря в Figma — это не просто техническое упражнение, а возможность выразить свой дизайнерский стиль через функциональный повседневный инструмент. Начав с базовой сетки и компонентов, вы можете превратить обычный набор дат в произведение искусства или мощный инструмент планирования. Помните, что лучший календарь — тот, который одновременно радует глаз и безупречно выполняет свою функцию. Экспериментируйте с разными стилями, и пусть ваш календарь станет отражением вашего уникального видения дизайна!