Как сделать из растрового изображения векторное: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и иллюстраторы, желающие улучшить свои навыки в векторизации изображений

Студенты и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся работой с векторной графикой

Владельцы бизнесов и стартапов, ищущие способы создания качественной графики для своего бренда Трансформация растровых изображений в векторные — это не просто техническая процедура, а настоящее искусство цифрового преображения. Представьте: ваш пиксельный логотип размывается при масштабировании, теряя чёткость на баннерах и рекламных щитах. Векторизация решает эту проблему раз и навсегда! Я поделюсь профессиональными методами, которые использую уже более 10 лет, чтобы превращать "зернистые" jpg и png в безупречные векторные изображения, масштабируемые до любых размеров без потери качества. Готовы освоить эту незаменимую технику современного дизайна? 🎨

Хотите освоить векторизацию на профессиональном уровне? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — ваш путь к мастерству! Программа включает углубленное изучение Adobe Illustrator и других инструментов для работы с векторной графикой. Вы научитесь не просто конвертировать изображения, а создавать профессиональные векторные иллюстрации с нуля. Бонус: персональная обратная связь от практикующих дизайнеров и портфолио работ уже к концу обучения!

Растр vs вектор: почему важно преобразование

Прежде чем погрузиться в процесс векторизации, давайте разберёмся, чем растр принципиально отличается от вектора и почему преобразование может быть критически важным для вашего проекта.

Растровое изображение — это мозаика из пикселей, крошечных цветных точек. Когда вы делаете фотографию на телефон или сканируете рисунок — получаете растр (jpg, png, tiff). Главная проблема таких изображений — зависимость от разрешения. Попробуйте увеличить маленькую фотографию для печати на билборде, и вы увидите, как она "рассыпается" на квадратики-пиксели. 📱

Векторная графика работает совершенно иначе. Это математические формулы, описывающие линии, кривые и фигуры. Результат — идеальная масштабируемость: от визитки до уличного баннера без потери качества. Форматы типа svg, ai, eps хранят именно такие "математические инструкции".

Характеристика Растровое изображение Векторное изображение Структура Сетка пикселей Математические формулы Масштабируемость Теряет качество при увеличении Идеальное качество при любом размере Типичные форматы JPG, PNG, TIFF SVG, AI, EPS, PDF Размер файла Зависит от количества пикселей Зависит от сложности объектов Идеально для Фотографий, сложных изображений Логотипов, схем, иллюстраций

Когда необходимо преобразование:

Создание логотипа компании — векторный формат обеспечит универсальность использования на всех носителях

— векторный формат обеспечит универсальность использования на всех носителях Подготовка к печати — типографии предпочитают векторные файлы для высококачественной печати

— типографии предпочитают векторные файлы для высококачественной печати Анимация и интерактивный дизайн — векторы легче интегрировать в движущуюся графику

— векторы легче интегрировать в движущуюся графику Создание пользовательских интерфейсов — SVG-изображения адаптируются к разным размерам экранов

— SVG-изображения адаптируются к разным размерам экранов Изготовление физических объектов — станки лазерной резки и ЧПУ работают с векторами

Александр, арт-директор Помню случай с одним стартапом, когда они пришли ко мне в панике за неделю до запуска. Они заказали логотип у фрилансера, который предоставил им только растровую версию в высоком разрешении. Всё выглядело отлично на экране, но когда дело дошло до печати сувенирной продукции и изготовления вывески, начались проблемы. Логотип выглядел размытым на футболках и совершенно нечитаемым на маленьких визитках. Пришлось срочно векторизовать их логотип. К счастью, дизайн был геометрически простым, и я смог воссоздать его в Adobe Illustrator за несколько часов. Но это был хороший урок для команды: всегда требуйте векторные форматы для ключевых элементов фирменного стиля. С тех пор при разработке логотипов я всегда начинаю с векторного формата, даже если в процессе использую растровые текстуры или эффекты.

Выбор ПО для векторизации растровых изображений

Выбор правильного программного обеспечения — фундамент успешной векторизации. В 2025 году мы имеем широкий спектр инструментов, от профессиональных пакетов до онлайн-сервисов. Каждый решает свои задачи и подходит для определенного уровня сложности. 🖥️

Профессиональные программы предлагают максимальный контроль над процессом векторизации, но требуют навыков и зачастую значительных вложений:

Adobe Illustrator — золотой стандарт векторной графики с функцией Image Trace

— золотой стандарт векторной графики с функцией Image Trace CorelDRAW — мощный конкурент Illustrator с инструментом PowerTrace

— мощный конкурент Illustrator с инструментом PowerTrace Affinity Designer — доступная альтернатива без подписки с хорошими инструментами трассировки

— доступная альтернатива без подписки с хорошими инструментами трассировки Inkscape — бесплатное ПО с открытым кодом и функцией трассировки растровых изображений

— бесплатное ПО с открытым кодом и функцией трассировки растровых изображений Vectornator — современный инструмент для Apple-экосистемы с автоматической трассировкой

Для более простых задач или при ограниченном бюджете стоит рассмотреть онлайн-сервисы:

Vector Magic — специализированный сервис с высокой точностью преобразования

— специализированный сервис с высокой точностью преобразования Vectorizer.ai — использует ИИ для быстрой трассировки с минимальными настройками

— использует ИИ для быстрой трассировки с минимальными настройками Autotracer.org — бесплатный базовый онлайн-конвертер для простых изображений

— бесплатный базовый онлайн-конвертер для простых изображений Convertio — многофункциональный конвертер форматов с опцией растр-в-вектор

При выборе ПО учитывайте следующие факторы:

Фактор выбора Любительский уровень Профессиональный уровень Сложность изображения Онлайн-сервисы (Vector Magic) Adobe Illustrator, CorelDRAW Бюджет Inkscape, Autotracer (бесплатно) Adobe Illustrator (подписка), Affinity Designer (разовый платеж) Частота использования Онлайн-сервисы (без установки) Установленное ПО с расширенными возможностями Необходимая точность Автоматическая трассировка Ручное воссоздание с контролем каждой точки Время на обучение Минимальное (интуитивные интерфейсы) Значительное (профессиональные программы)

Для большинства профессиональных задач я рекомендую Adobe Illustrator — он предоставляет наиболее гибкие настройки трассировки и позволяет тонко настроить результат. Однако если вы только начинаете, Inkscape будет отличным бесплатным стартом для понимания основных принципов векторизации.

Подготовка растрового изображения к векторизации

Качество исходного растрового изображения напрямую влияет на результат векторизации. Подготовительный этап часто недооценивают, но именно он определяет, насколько точным и чистым будет ваш векторный результат. 🧹

Вот пошаговый процесс подготовки изображения:

Оцените исходный материал. Изображение должно быть контрастным, с чёткими границами. Идеально подходят чертежи, логотипы, рисунки с ясными линиями. Увеличьте разрешение (если необходимо). Для сложных деталей растровое изображение должно иметь достаточное разрешение — минимум 300 dpi. Очистите от шума и артефактов. Удалите пыль, зернистость, цветовые искажения с помощью фильтров в Photoshop или аналогичных программах. Повысьте контрастность. Сделайте границы между элементами более выраженными — это поможет алгоритму трассировки точнее определить формы. Упростите цветовую гамму. Уменьшите количество цветов для лучшего распознавания областей. Для простых логотипов часто достаточно 2-3 цветов. Удалите ненужные элементы. Уберите фон и детали, которые не должны присутствовать в векторном результате. Сохраните в подходящем формате. Для трассировки предпочтительны форматы без потери качества — PNG, TIFF, вместо сжатых JPG.

Инструменты для подготовки изображения:

Adobe Photoshop — для профессиональной обработки и подготовки

— для профессиональной обработки и подготовки GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop с необходимыми функциями

— бесплатная альтернатива Photoshop с необходимыми функциями Pixlr — онлайн-редактор для базовых корректировок

— онлайн-редактор для базовых корректировок Capture One — для работы с фотографиями высокого качества

Мария, иллюстратор На заре своей карьеры я получила заказ на создание детских обучающих материалов, где нужно было векторизовать десятки нарисованных от руки персонажей. Первые попытки прямой трассировки оказались катастрофическими — линии были неровными, появлялось множество лишних узлов, а цвета смешивались. Методом проб и ошибок я выработала собственный подход к подготовке. Сначала сканирую рисунок с высоким разрешением, затем в Photoshop использую комбинацию корректирующих слоев: уровни для контраста, кривые для четкости линий и определенную последовательность фильтров для очистки шума. Ключевой момент — я создаю отдельные слои для контуров и для цветовых областей, что позволяет трассировать их независимо в Illustrator. Такой предварительный процесс занимает около 15 минут на изображение, но экономит часы на последующей доработке векторов. Один из персонажей, подготовленный таким образом, стал настолько успешным, что теперь красуется на обложке бестселлера детских книг.

Типичные ошибки при подготовке изображений:

Работа с маленьким разрешением, что приводит к потере деталей

Игнорирование цветовой коррекции, из-за чего границы объектов распознаются неверно

Пропуск этапа удаления шума, что создает множество ненужных узлов в векторе

Сохранение в формате с потерей качества перед трассировкой

Не уверены, как развиваться в дизайне дальше? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам вектор развития в графическом дизайне! Всего за 3 минуты вы оцените свои навыки, предпочтения и склонности к работе с векторной графикой. Результат включает персонализированные рекомендации по развитию необходимых для векторизации навыков — от математического мышления до чувства формы и пропорций.

Пошаговое превращение растра в вектор: методы трассировки

Приступаем к самому интересному этапу — трассировке, то есть преобразованию пиксельной структуры в векторные пути. Существует несколько подходов, от полностью автоматических до кропотливо ручных. Выбор метода зависит от сложности изображения, требуемой точности и ваших навыков. 🔄

1. Автоматическая трассировка в Adobe Illustrator

Самый распространенный профессиональный метод использует функцию Image Trace:

Откройте Adobe Illustrator и импортируйте подготовленное растровое изображение (File > Place). Выделите изображение и найдите панель Image Trace (Window > Image Trace). Выберите пресет в зависимости от типа изображения: High Fidelity Photo — для фотореалистичных изображений

Low Fidelity Photo — для стилизованных фото

3 Colors/6 Colors/16 Colors — для изображений с ограниченной цветовой палитрой

Silhouettes/Sketched Art/Line Art — для контурных рисунков и чертежей Настройте параметры трассировки: Threshold (Порог) — определяет, какие пиксели считаются черными или белыми

Paths — точность следования контурам (меньше значение — точнее линии)

Corners — точность углов (выше значение — более острые углы)

Noise — игнорирование мелких деталей (выше значение — меньше шума) Нажмите кнопку "Trace" и дождитесь завершения процесса. После трассировки нажмите "Expand" для преобразования результата в редактируемые векторные пути.

2. Ручная трассировка с использованием пера

Этот метод требует времени, но обеспечивает максимальный контроль над результатом:

Разместите растровое изображение на отдельном слое в Illustrator. Создайте новый слой поверх изображения. Используя инструмент Pen (P), последовательно обрисуйте контуры изображения: Щелчок создает угловую точку

Щелчок с перетаскиванием создает гладкую кривую

Alt+щелчок на точку позволяет редактировать маркеры направления независимо Для сложных областей используйте комбинацию Pen Tool и других инструментов формы (Rectangle, Ellipse). По мере продвижения заполняйте созданные контуры цветом, соответствующим оригиналу.

3. Полуавтоматический метод с доработкой

Комбинированный подход, сочетающий скорость автоматики и точность ручной работы:

Выполните автоматическую трассировку с консервативными настройками (больше деталей). Разгруппируйте полученный результат (Ungroup). Выделите и удалите явно ошибочные или лишние элементы. Используя инструменты Direct Selection Tool (A) и Smooth Tool, скорректируйте проблемные узлы и кривые. При необходимости добавьте недостающие элементы вручную с помощью Pen Tool.

4. Контурная трассировка в Inkscape (бесплатная альтернатива)

Импортируйте изображение в Inkscape. Выделите его и выберите Path > Trace Bitmap. В диалоговом окне выберите подходящий метод: Brightness cutoff — для контрастных изображений

Edge detection — для выделения контуров

Color quantization — для цветных изображений с ограниченной палитрой Настройте параметры и нажмите "OK". Расположите векторный результат поверх оригинала для сравнения и доработки.

5. Онлайн-трассировка через Vector Magic

Самый простой метод для начинающих:

Загрузите изображение на сайт vectormagic.com. Выберите тип изображения (логотип, иллюстрация, фото). Укажите цветовой режим (полноцветный, ограниченная палитра или черно-белый). Отрегулируйте настройки трассировки при необходимости. Скачайте результат в векторном формате (SVG, EPS, AI).

Доработка векторного изображения и советы по оптимизации

После получения векторного изображения работа только начинается. Практически никогда автоматическая трассировка не дает идеального результата, требующего нулевой доработки. Финальный этап — это полировка и оптимизация, которые превращают приемлемый результат в профессиональный. ✨

1. Очистка и упрощение узлов

Автоматическая трассировка часто создает избыточное количество узлов, особенно на плавных линиях:

Выделите векторный объект и используйте Object > Path > Simplify в Illustrator (или аналогичную функцию в другом ПО).

Экспериментируйте с настройками, находя баланс между точностью и гладкостью.

Для особо важных деталей используйте инструмент Delete Anchor Point Tool для ручного удаления лишних узлов.

В идеале у вас должно быть минимальное количество точек, необходимое для сохранения формы — это не только делает файл меньше, но и упрощает дальнейшее редактирование.

2. Исправление проблем перехлёстов и разрывов

Распространенные проблемы векторизации — перекрывающиеся контуры и незамкнутые пути:

Используйте Pathfinder (Window > Pathfinder) для объединения перекрывающихся фигур.

Для поиска и замыкания разрывов воспользуйтесь Object > Path > Join или комбинацией клавиш Ctrl+J (Cmd+J на Mac).

Проверьте наличие "двойных линий" — дублирующихся контуров, расположенных один над другим.

3. Цветовая коррекция и сглаживание градиентов

Автоматическая векторизация цветных изображений часто создает неестественные цветовые переходы:

Упростите цветовую схему, объединяя близкие оттенки.

Замените множество квантованных цветовых областей плавными градиентами.

Используйте палитру Swatches для создания согласованной цветовой схемы.

4. Организация слоев и групп

Структурирование финального файла важно для будущих правок:

Сгруппируйте связанные элементы (Object > Group или Ctrl+G/Cmd+G).

Создайте логическую структуру слоев (например: фон, основные формы, детали, тени).

Да́вайте слоям и группам понятные имена для удобства навигации.

5. Оптимизация для конкретного использования

Финальные шаги зависят от предназначения векторного файла:

Назначение Формат Советы по оптимизации Веб-использование SVG Уменьшите количество узлов, удалите невидимые элементы, используйте целочисленные координаты Печать AI, EPS, PDF Проверьте цветовой режим (CMYK), установите overprint для черного текста Логотипы AI, SVG Масштабируйте до координатной сетки, проверьте читаемость в малых размерах Иконки SVG Выровняйте по пиксельной сетке для четкости, используйте целочисленную толщину линий Лазерная резка DXF Упростите до необходимого минимума, проверьте замкнутость контуров

6. Проверка качества перед финализацией

Перед сохранением выполните последнюю проверку:

Просмотрите изображение при разных масштабах, обращая внимание на артефакты и неровности.

Проверьте контуры на наличие дефектов с помощью Outline View (Ctrl+Y / Cmd+Y).

Убедитесь в корректности размеров и пропорций, сравнивая с оригиналом.

Для веб-графики протестируйте SVG в браузере на различных устройствах.

Для печатных материалов выведите цветопробу.

Помните, что отличное векторное изображение похоже на хорошую ретушь фотографии — результат должен выглядеть естественно, без явных признаков обработки. Если зритель не замечает, что изображение было векторизовано, значит, вы выполнили работу на высшем уровне.