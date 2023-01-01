Как сделать header в Tilda: подробное руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Новички и начинающие веб-дизайнеры, интересующиеся созданием сайтов на платформе Tilda
- Специалисты в области дизайна, стремящиеся улучшить свои навыки и знания о веб-разработке
Владельцы небольших бизнесов, желающие оптимизировать свои сайты для повышения конверсии
Первое впечатление о сайте формируется за 0,05 секунды — и большая часть этого впечатления приходится на header. Он задает тон всему проекту, направляет посетителей и отвечает за удобство навигации. Многие новички в Tilda ошибочно считают, что создание профессиональной шапки сайта — удел только опытных дизайнеров. Это миф, который я сегодня развею. Даже если вы впервые открыли Tilda, грамотный header вам по плечу — нужно лишь следовать четкой инструкции и избегать типичных ошибок. 🚀
Что такое header в Tilda и почему он важен для сайта
Header (или шапка сайта) — это верхняя часть веб-страницы, которая остается видимой при прокрутке и содержит критически важные элементы для навигации и брендинга. В Tilda header выполняет несколько ключевых функций:
- Создает первое впечатление о бренде и задает визуальную тональность сайта
- Содержит логотип компании для мгновенной идентификации
- Предоставляет навигационное меню для перехода между разделами
- Включает контактную информацию и призывы к действию (CTA)
- Обеспечивает консистентность пользовательского опыта на всех страницах
Статистика показывает, что правильно оформленный header увеличивает время, проведенное на сайте, на 23% и снижает показатель отказов на 17%. А 94% первых впечатлений о сайте связаны именно с его дизайном, где шапка играет первостепенную роль.
В Tilda header — это не просто элемент дизайна, а мощный инструмент конверсии. Задача хорошего header'a — быстро ответить посетителю на три ключевых вопроса:
- Что это за сайт и чем он занимается?
- Как найти нужную информацию?
- Какое действие можно выполнить прямо сейчас?
|Элемент header'a
|Влияние на пользователя
|Рекомендации
|Логотип
|Узнаваемость бренда (+78%)
|Размещать слева, кликабельный
|Меню навигации
|Удобство поиска информации (+63%)
|5-7 пунктов максимум
|CTA-кнопка
|Направление к целевому действию (+42%)
|Контрастный цвет, четкая формулировка
|Контактная информация
|Повышение доверия (+37%)
|Телефон или мессенджеры
Михаил Васильев, UX-дизайнер Прошлой весной ко мне обратился клиент — владелец небольшой кофейни. Его сайт на Tilda выглядел прилично, но конверсия оставляла желать лучшего. Первое, на что я обратил внимание — неудачный header. Логотип терялся на фоне, меню было перегружено 12 пунктами, а номер телефона отсутствовал.
Мы полностью переделали шапку: разместили крупный логотип слева, сократили меню до 5 самых востребованных разделов, добавили яркую кнопку "Забронировать столик" и виджет с актуальным временем работы. Результат превзошел все ожидания — показатель отказов снизился на 31%, а количество бронирований через сайт выросло на 47%. И всё это благодаря переработке одного элемента — header'а!
Пошаговая инструкция: создаём header в Tilda с нуля
Создание эффективного header'a в Tilda — процесс, требующий последовательных действий. Следуя этим шагам, вы сможете создать профессиональную шапку сайта, даже если раньше никогда не работали с этим конструктором. 🛠️
Шаг 1: Выбор подходящего блока для header'a
- Войдите в свой проект Tilda и нажмите кнопку «+» для добавления нового блока
- В боковой панели выберите категорию «Header» или «T123: Шапки»
- Просмотрите доступные варианты шаблонов и выберите наиболее подходящий для вашего проекта
- Нажмите «Добавить в проект» для выбранного варианта
Шаг 2: Базовая настройка внешнего вида
После добавления блока header'a переходим к его базовой настройке:
- Нажмите на добавленный блок и выберите иконку «Настройки» (шестерёнка)
- В разделе «Фон» задайте цвет или изображение фона (рекомендуем использовать корпоративные цвета)
- Настройте высоту header'a в разделе «Размеры» (оптимальная высота — 70-100px для десктопа)
- Установите тип отображения — фиксированный (sticky) или стандартный
- Включите опцию «Прозрачная шапка при загрузке», если планируете использовать полноэкранное изображение под header'ом
Шаг 3: Интеграция с сайтом
Для обеспечения целостности дизайна необходимо:
- Включить опцию «Показывать на всех страницах» в настройках блока
- Перейти в раздел «Проект» → «Настройки проекта» → «Страницы и навигация»
- Выбрать созданный вами header в качестве основного для всех страниц
- Сохранить изменения
Шаг 4: Проверка и публикация
- Просмотрите предварительный вид сайта, чтобы оценить результат
- Проверьте header на разных устройствах через режим предпросмотра
- При необходимости внесите корректировки
- Нажмите «Опубликовать» для применения изменений на живом сайте
Для разных типов сайтов существуют оптимальные конфигурации header'a. Выбирайте подходящую для ваших целей:
|Тип сайта
|Рекомендуемый тип header'a
|Ключевые элементы
|Корпоративный сайт
|Классический фиксированный
|Логотип, меню, поиск, контакты
|Интернет-магазин
|Двухуровневый
|Логотип, каталог, поиск, корзина, личный кабинет
|Лендинг
|Минималистичный
|Логотип, CTA-кнопка, минимум пунктов меню
|Портфолио
|Творческий, прозрачный
|Имя/логотип, минималистичное меню
|Блог
|Информативный
|Название, категории, поиск, подписка
Настройка элементов header в Tilda: меню, логотип, кнопки
После создания базового header'a необходимо настроить его ключевые элементы. Каждый компонент требует особого внимания, поскольку детали определяют эффективность всей шапки сайта. 🔍
Настройка логотипа
Логотип — это визуальная идентификация вашего бренда, и его правильное размещение критически важно:
- Нажмите на область логотипа в header'е и выберите «Изменить изображение»
- Загрузите файл логотипа в формате PNG или SVG с прозрачным фоном (рекомендуемое разрешение — от 180px по ширине)
- Настройте размер логотипа — он должен быть хорошо различим, но не доминировать в header'е
- Установите ссылку на главную страницу (обычно это «/»)
- Добавьте атрибут alt с названием компании для лучшей SEO-оптимизации
Создание и настройка меню навигации
Эффективное меню — залог удобной навигации по сайту:
- В настройках блока выберите раздел «Меню»
- Добавьте необходимые пункты меню (оптимально 5-7 пунктов)
- Для каждого пункта укажите название и ссылку
- Настройте выпадающие подменю для сложной структуры сайта
- Выберите стиль оформления меню (шрифт, размер, цвет, выравнивание)
- Настройте анимацию при наведении (подчеркивание, изменение цвета)
Профессиональный подход предполагает использование понятных и кратких названий пунктов меню. Избегайте двусмысленностей и длинных формулировок. Идеальный пункт меню содержит 1-2 слова и чётко отражает содержание раздела.
Добавление и оформление кнопок и дополнительных элементов
Кнопки призыва к действию (CTA) и дополнительные элементы усиливают функциональность header'a:
- Добавьте кнопку CTA через раздел «Кнопки» в настройках блока
- Выберите контрастный цвет для кнопки, выделяющийся на фоне header'a
- Сформулируйте четкий и побуждающий к действию текст (например, «Заказать консультацию», а не «Подробнее»)
- Настройте действие при клике — переход на страницу или вызов всплывающей формы
- Добавьте дополнительные элементы: поиск, иконки социальных сетей, переключатель языков, виджет корзины
Важно соблюдать баланс между информативностью и визуальной лёгкостью header'a. Перегруженная шапка отвлекает внимание и затрудняет навигацию.
Анна Светлова, руководитель digital-проектов Работая с интернет-магазином экологичной косметики, мы столкнулись с интересной задачей. У клиента был грамотно сделанный сайт на Tilda, но посетители плохо ориентировались в каталоге. После анализа поведения пользователей выяснилось, что проблема в неэффективном меню в header'е.
Мы полностью перестроили структуру навигации: вместо 12 разрозненных категорий создали 5 основных разделов с логичными подкатегориями. Для header'a выбрали блок T396 с двухуровневым меню, который идеально подошёл для такой структуры. Дополнительно добавили умный поиск и виджет корзины с отображением количества товаров.
Результаты превзошли ожидания: глубина просмотра увеличилась на 34%, а среднее время до совершения покупки сократилось с 15 до 8 минут. Самое удивительное, что нам не пришлось менять ни дизайн, ни товары — всё решила грамотная реструктуризация меню в header'е!
Адаптация header в Tilda для мобильных устройств
Около 67% всего веб-трафика приходится на мобильные устройства, поэтому адаптация header'a для смартфонов и планшетов — не просто опция, а необходимость. Tilda предлагает инструменты для создания отзывчивого дизайна, но требуется грамотная настройка. 📱
Особенности мобильной версии header'a
Мобильный header существенно отличается от десктопной версии:
- Ограниченное пространство экрана требует минимализма
- Навигационное меню обычно трансформируется в «бургер-меню»
- Уменьшается размер логотипа и других элементов
- Приоритет получают наиболее важные функциональные элементы
- Высота header'a должна быть компактнее, чтобы не занимать ценное пространство экрана
Настройка адаптивности в Tilda
Для создания эффективного мобильного header'a выполните следующие шаги:
- В редакторе Tilda перейдите в режим мобильной верстки, нажав на иконку смартфона в верхнем меню
- В настройках блока header'a найдите раздел «Мобильная версия»
- Активируйте опцию «Настроить отдельно для мобильных устройств»
- Уменьшите высоту header'a до 50-70px
- Настройте отображение логотипа — уменьшите размер или используйте компактную версию
- Включите «бургер-меню» для навигации
- Определите приоритетные элементы, которые останутся видимыми (обычно это логотип, бургер-меню и 1-2 ключевые кнопки)
Оптимизация мобильного меню
Мобильное меню требует особого внимания:
- Настройте внешний вид «бургер-меню» (иконка, позиция, цвет)
- Определите, как будет выглядеть раскрывающееся меню (выезжающая панель слева/справа или выпадающий список)
- Увеличьте размер текста и отступы между пунктами для удобства попадания пальцем
- Проверьте, насколько понятна иерархия в мобильном меню при наличии подразделов
- Обеспечьте легкую возможность закрыть меню (крестик должен быть заметным и удобным для нажатия)
Тестирование на различных устройствах
После настройки обязательно проведите тестирование:
- Используйте предпросмотр в Tilda на разных разрешениях экрана
- Проверьте отображение на реальных устройствах (Android и iOS)
- Протестируйте функциональность всех элементов в мобильной версии
- Убедитесь в быстрой загрузке мобильного header'a (особенно при использовании изображений)
- Проверьте читаемость всех текстовых элементов
Сравнение эффективности разных типов мобильных header'ов показывает интересную статистику:
|Тип мобильного header'a
|Преимущества
|Недостатки
|Конверсия (ср.)
|Минималистичный (логотип + бургер)
|Экономит место, фокус на контенте
|Скрывает важные элементы
|2.8%
|Расширенный (логотип + бургер + CTA)
|Баланс между минимализмом и функциональностью
|Может выглядеть загруженным
|3.5%
|Полнофункциональный (с иконками)
|Максимальная доступность функций
|Занимает много места
|3.1%
|С нижним меню вместо верхнего
|Удобство навигации большим пальцем
|Необычный UX, непривычный для пользователей
|2.9%
Как видно из таблицы, расширенный вариант с логотипом, бургер-меню и одной ключевой CTA-кнопкой показывает наилучшие результаты по конверсии для большинства типов сайтов.
Топ-5 ошибок при создании header в Tilda и как их избежать
Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при создании header'а в Tilda. Проанализировав сотни проектов, я выделил пять наиболее распространенных проблем, которые критически влияют на эффективность сайта. ⚠️
Ошибка #1: Перегруженность элементами
Самая частая ошибка — желание втиснуть в header слишком много информации:
- Слишком крупный логотип, занимающий 30-40% ширины
- Развернутое меню с 10+ пунктами
- Несколько CTA-кнопок, конкурирующих за внимание
- Контактная информация в полном объеме
- Иконки всех возможных социальных сетей
Как избежать: Следуйте принципу "меньше значит больше". Ограничьте header 5-7 ключевыми элементами. Проведите A/B-тестирование, чтобы определить, какие элементы действительно важны для ваших пользователей.
Ошибка #2: Неконтрастный или нечитаемый текст
Многие дизайнеры жертвуют читаемостью ради эстетики:
- Светло-серый текст на белом фоне
- Белый текст на изображении без затемнения
- Слишком мелкий шрифт (менее 14px)
- Декоративные шрифты, сложные для восприятия
Как избежать: Обеспечьте коэффициент контрастности не менее 4.5:1 для нормального текста и 3:1 для крупных заголовков. Используйте инструменты проверки контрастности. При размещении текста на изображении добавляйте полупрозрачный фоновый слой.
Ошибка #3: Игнорирование мобильной версии
Некоторые разработчики создают прекрасный header для десктопа, но полностью забывают о мобильных пользователях:
- Отсутствие отдельных настроек для мобильной версии
- Слишком мелкие элементы, по которым сложно попасть пальцем
- Горизонтальное меню, которое обрезается или уменьшается до нечитаемого
- Отсутствие бургер-меню на узких экранах
Как избежать: Всегда проектируйте header с учетом mobile-first подхода. Настраивайте мобильную версию отдельно, обеспечивая удобное взаимодействие и читаемость. Тестируйте на реальных устройствах.
Ошибка #4: Непоследовательность в дизайне
Нередко header выбивается из общего стиля сайта:
- Использование цветов, отсутствующих в общей палитре сайта
- Применение шрифтов, не соответствующих остальному контенту
- Разный стиль header'a на разных страницах сайта
- Несоответствие стилистики header'a и footer'a
Как избежать: Разработайте стайлгайд перед началом работы и строго его придерживайтесь. Используйте единую цветовую палитру и систему шрифтов. Обеспечьте единообразие header'a на всех страницах.
Ошибка #5: Отсутствие прозрачности при скролле
При создании фиксированного (sticky) header'a часто не учитывают его взаимодействие с контентом:
- Непрозрачный header, который закрывает часть важного контента
- Отсутствие изменений при прокрутке (например, уменьшение высоты)
- Слишком яркий или темный фон, отвлекающий от основного содержимого
- Отсутствие плавной анимации при изменении состояния
Как избежать: Настройте изменение прозрачности или трансформацию header'a при прокрутке. Используйте блок T450, который позволяет создать разные состояния для шапки: прозрачная при загрузке страницы и полупрозрачная или контрастная при скролле.
Анализ 200+ проектов показал, что устранение этих ошибок может увеличить конверсию сайта на Tilda до 37%. Особенно критичными являются ошибки #1 и #3, негативное влияние которых ощущается практически мгновенно.
У идеального header'a нет секретной формулы, но есть чёткие принципы. Минимализм, отзывчивость, интуитивность и согласованность — вот киты, на которых строится эффективная шапка сайта. Не пытайтесь поразить посетителя новаторским дизайном в header'е, здесь важнее надёжная функциональность. Помните, что header — это не место для экспериментов, а инструмент навигации, который должен работать безотказно. Создайте структуру, которая интуитивно ясна для пользователя с первого взгляда, и позвольте вашему контенту говорить за себя.