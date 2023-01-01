Как сделать градиент в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров

Для кого эта статья:

Начинающие и стремящиеся стать веб-дизайнерами

Профессиональные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с градиентами

Люди, интересующиеся современными трендами в UI/UX дизайне Градиенты — мощнейшее оружие в арсенале современного дизайнера, способное превратить плоский безжизненный интерфейс в объемное, глубокое и эмоционально заряженное произведение 🎨. Правильно примененные градиенты могут направлять внимание пользователя, подчеркивать иерархию элементов и улучшать визуальное восприятие всего дизайна. Figma стала стандартом индустрии благодаря интуитивным инструментам для работы с цветовыми переходами. Овладев мастерством градиентов, вы выйдете на новый профессиональный уровень дизайна — и именно об этом наше пошаговое руководство.

Что такое градиент в Фигме и где он применяется

Градиент в Figma — это плавный переход между двумя или более цветами, который может быть применен к любому объекту, от простых фигур до сложных иллюстраций и текста. В отличие от сплошной заливки, градиенты придают дизайну глубину, объемность и динамику. Figma поддерживает три основных типа градиентов:

Линейный градиент — переход цветов происходит вдоль прямой линии

— переход цветов происходит вдоль прямой линии Радиальный градиент — цвета распространяются от центральной точки во все стороны, образуя круг или эллипс

— цвета распространяются от центральной точки во все стороны, образуя круг или эллипс Угловой (конический) градиент — цвета меняются вокруг точки, образуя круговой спектр

Применение градиентов многообразно и ограничено только вашей креативностью. Рассмотрим основные области, где градиенты действительно делают разницу:

Область применения Роль градиента Пример использования Фоны и хедеры Создание глубины и атмосферы Градиентный фон landing page Кнопки и CTA-элементы Привлечение внимания, улучшение конверсии Градиентная кнопка регистрации Иконки и иллюстрации Добавление объема, современный вид Градиенты в иконках приложений Разделители и декоративные элементы Эстетическая привлекательность, брендинг Градиентные разделительные линии Таблицы и диаграммы Улучшение визуальной информации Градиентные столбцы в графиках

Анастасия, Lead UI Designer В начале своей карьеры я недооценивала силу градиентов. Работая над редизайном приложения финтех-компании, я столкнулась с проблемой: интерфейс выглядел плоским и безжизненным, несмотря на идеальную типографику и выверенные отступы. Руководитель проекта был недоволен, называя дизайн "технически правильным, но эмоционально пустым". Переломный момент наступил, когда я решила экспериментировать с градиентами в Figma. Заменив монотонные заливки кнопок на тонкие линейные градиенты, добавив едва заметный радиальный градиент к фоновым карточкам и применив угловой градиент к индикаторам прогресса — я буквально вдохнула жизнь в интерфейс. Клиент был в восторге. "Теперь это выглядит как премиальный продукт, хотя я не могу точно сказать, что изменилось", — сказал он. Именно тогда я поняла, что градиенты — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент эмоционального воздействия.

Создание линейного градиента в Фигме: базовые настройки

Линейный градиент — самый популярный и простой в использовании тип градиента. Он идеален для создания эффекта освещения, глубины или просто добавления акцента в дизайн. Давайте пошагово рассмотрим, как создать и настроить линейный градиент в Figma:

Создайте или выберите объект. Выделите фрейм, фигуру или текст, к которому хотите применить градиент. Откройте панель заливки. В правой панели свойств найдите раздел "Fill" (Заливка) и кликните на квадрат с цветом. Выберите тип градиента. В появившемся меню нажмите на иконку градиента (четыре квадрата с переходом цвета) и выберите "Linear" (Линейный). Настройте цветовые точки (стопы). По умолчанию градиент имеет две цветовые точки — начальную и конечную. Щелкните на любую из них, чтобы изменить цвет. Добавьте дополнительные цветовые точки (опционально). Кликните в любом месте цветовой шкалы, чтобы добавить новую точку перехода. Настройте направление. Передвигайте начальную и конечную точки на холсте, чтобы изменить угол и направление градиента. Отрегулируйте положение цветовых стопов. Перемещайте точки вдоль шкалы, чтобы контролировать, где происходит переход между цветами.

Для более точных настроек градиента Figma предлагает дополнительные параметры, доступные через панель свойств. Важно знать основные настройки, чтобы достичь профессиональных результатов:

Параметр Описание Рекомендации Angle (Угол) Числовое значение угла градиента в градусах Используйте кратные 45° для стандартных направлений Position (Позиция) Точное положение цветовой точки в процентах Для плавных переходов распределяйте точки равномерно Opacity (Прозрачность) Прозрачность каждой цветовой точки Полезно для наложения градиента на изображения Scale (Масштаб) Размер градиента относительно объекта Может выходить за пределы объекта (>100%)

🔥 Профессиональный совет: чтобы создать эффект стеклянного неоморфизма, используйте линейный градиент с белым цветом (непрозрачность 20-30%) в верхней части и черным (непрозрачность 5-10%) в нижней части объекта. Затем добавьте легкую тень снизу, и вы получите современный эффект стекла.

Работа с радиальным и угловым градиентом в Фигме

Радиальные и угловые градиенты открывают новые возможности для дизайна, позволяя создавать более сложные визуальные эффекты. Их основное отличие от линейного градиента заключается в характере распространения цвета — от центра к краям или вокруг центральной точки. Освоив эти типы градиентов, вы существенно расширите свой творческий арсенал.

Создание радиального градиента:

Выделите объект и откройте панель заливки (Fill). Выберите иконку градиента и опцию "Radial" (Радиальный). По умолчанию Figma создаст радиальный градиент с центром в середине объекта. На холсте появятся две точки управления: центр градиента (внутренний круг) и его радиус (внешний круг). Перемещайте центральную точку, чтобы изменить положение градиента. Меняйте положение внешней точки, чтобы регулировать форму и радиус градиента. Добавляйте и настраивайте цветовые точки так же, как в линейном градиенте.

Создание углового (конического) градиента:

Выделите объект и откройте панель заливки. Выберите иконку градиента и опцию "Angular" (Угловой). Настройте центральную точку градиента, перемещая ее по холсту. Вторая точка управления определяет начальный угол градиента. Добавьте и настройте цветовые точки на шкале градиента.

Радиальные градиенты идеально подходят для имитации освещения, создания фокусных точек и эффекта глубины. Они часто используются в кнопках, карточках и модальных окнах для привлечения внимания к центральной части элемента. Угловые градиенты великолепны для создания циклических индикаторов, циферблатов и круговых диаграмм.

Дмитрий, UI/UX Дизайнер Однажды мне поручили разработать дизайн интерфейса для музыкального приложения. Клиент хотел что-то «вау, чтобы выделяло нас среди конкурентов». После нескольких безуспешных итераций с обычными линейными градиентами, я решил экспериментировать с радиальными и угловыми градиентами в Figma. Для фона плеера я создал сложный радиальный градиент, имитирующий виниловую пластинку с мягким свечением от центра. Для индикатора прогресса трека применил угловой градиент, который менял цвета по кругу, создавая визуально привлекательный эффект движения вокруг обложки альбома. Когда я представил прототип, наступила тишина, а затем аплодисменты. «Вот это именно то, что мы искали!» — сказал руководитель проекта. Тогда я понял, что правильно подобранные радиальные и угловые градиенты могут превратить обычный интерфейс в произведение искусства, выходящее за рамки функциональности.

Продвинутые техники градиентов для UI/UX дизайнеров

Освоив базовые типы градиентов, пора погрузиться в продвинутые техники, которые действительно выделяют профессиональных дизайнеров. Эти методы помогут создавать более изысканные и привлекательные интерфейсы, соответствующие актуальным трендам 2025 года.

Многоцветные градиенты

Стандартный градиент из двух цветов — это лишь начало. Действительно впечатляющие эффекты достигаются при использовании трех и более цветов. Для создания многоцветного градиента просто добавьте дополнительные цветовые точки в панели градиента. Вот несколько рекомендаций:

Используйте близкие оттенки для создания плавных органичных переходов

Экспериментируйте с контрастными цветами для создания визуальных акцентов

Точно контролируйте положение каждой точки для равномерного распределения

Используйте от 3 до 5 цветов — больше может вызвать визуальный шум

Наложение нескольких градиентов

Figma позволяет применять несколько заливок к одному объекту, включая комбинации разных типов градиентов. Эта техника открывает бесконечные возможности для экспериментов:

Выделите объект и добавьте первый градиент в панели Fill Нажмите на "+" рядом со слоем заливки для добавления нового слоя Выберите другой тип градиента для второй заливки Настройте прозрачность и режим наложения второго градиента

Mesh-градиенты с помощью сеток (Auto Layout)

Mesh-градиенты — это многомерные градиенты, напоминающие сетку с разными цветами в узловых точках. Хотя Figma не имеет встроенного инструмента mesh-градиентов, вы можете имитировать этот эффект:

Создайте сетку (Grid) из прямоугольников с помощью Auto Layout Примените к каждому элементу сетки различные радиальные градиенты Настройте прозрачность краев градиентов для плавного перехода Добавьте размытие (Blur) 5-10px для усиления эффекта

Морфинг градиентов с помощью компонентов и вариантов

Для создания динамических интерфейсов с плавно меняющимися градиентами:

Создайте компонент с определенным градиентом Добавьте варианты компонента с разными настройками градиента Используйте Smart Animate в прототипе для плавного перехода между вариантами

Градиентные маски для изображений

Градиентные маски позволяют создавать плавные переходы между изображением и фоном:

Поместите изображение в фрейм Добавьте фигуру поверх изображения и примените к ней градиент Выделите обе фигуры и используйте функцию "Use as Mask"

🚀 Профессиональный совет: для создания реалистичного эффекта стекломорфизма используйте комбинацию линейного градиента с низкой непрозрачностью (10-20%) и размытия фона (backdrop blur). Добавьте тонкую обводку с градиентом от белого к прозрачному для имитации отражения света на краях.

Полезные советы по использованию градиентов в проектах

Градиенты — мощный инструмент визуального дизайна, но как и любой мощный инструмент, они требуют осознанного использования. Следующие практические советы помогут вам избежать типичных ошибок и максимально эффективно применять градиенты в ваших проектах.

Сохраняйте библиотеку градиентов

Создайте собственную библиотеку часто используемых градиентов для поддержания консистентности дизайна:

Создайте специальный фрейм с образцами всех ваших градиентов

Придумайте понятную систему наименований (например, "primary-linear-blue")

Сохраните градиенты в "Color Styles" для быстрого доступа

Обновляйте библиотеку при создании новых удачных градиентов

Градиенты и доступность

При использовании градиентов всегда помните о доступности интерфейса:

Аспект доступности Рекомендация Почему это важно Контраст текста Соблюдайте минимальный контраст 4.5:1 между текстом и фоном Обеспечивает читабельность для пользователей с нарушениями зрения Различимость элементов Не полагайтесь только на цвет для обозначения интерактивности Помогает пользователям с дальтонизмом распознавать элементы интерфейса Эпилептическая безопасность Избегайте резких анимированных градиентов с высоким контрастом Предотвращает риски для пользователей с фоточувствительной эпилепсией Снижение когнитивной нагрузки Используйте градиенты осознанно и последовательно Помогает пользователям быстрее ориентироваться в интерфейсе

Оптимизация для разных устройств

Градиенты могут выглядеть по-разному на различных устройствах и экранах:

Проверяйте градиенты на реальных устройствах или с помощью симуляторов

Учитывайте гамму дисплеев — на некоторых экранах градиенты могут выглядеть более контрастно

Для мобильных устройств учитывайте разные ориентации экрана при использовании линейных градиентов

Для темного режима (Dark Mode) корректируйте яркость и насыщенность градиентов

Тренды использования градиентов 2025 года

Чтобы ваши дизайны оставались актуальными, учитывайте современные тенденции:

Градиенты с низкой насыщенностью — приглушенные, нюансные переходы создают элегантный эффект

— приглушенные, нюансные переходы создают элегантный эффект Монохромные градиенты — переходы в пределах одного цвета, но с разной светлотой и насыщенностью

— переходы в пределах одного цвета, но с разной светлотой и насыщенностью Текстурные градиенты — комбинация градиентов с легким шумом или зернистостью для создания материальности

— комбинация градиентов с легким шумом или зернистостью для создания материальности Био-градиенты — неравномерные, органические переходы, имитирующие природные материалы

— неравномерные, органические переходы, имитирующие природные материалы Градиенты с микро-свечением — тонкие световые акценты, добавляющие глубину интерфейсу

Экспорт и реализация

При экспорте дизайнов с градиентами для разработчиков:

Документируйте точные параметры градиентов (цвета, позиции, углы)

Для веб-проектов предоставляйте CSS-код градиентов через плагин "CSS Export"

Для сложных градиентов рассмотрите возможность экспорта их как изображений в форматах PNG или SVG

Обсудите с разработчиками возможности реализации сложных градиентов на целевых платформах

⚡ Профессиональный совет: используйте математические функции для более предсказуемых результатов. Например, при создании угловых градиентов для индикаторов прогресса размещайте цветовые точки по формуле: положение = (n/общее количество точек) × 100%, где n — номер точки. Это обеспечит равномерное распределение цветов.

