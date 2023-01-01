Как сделать гиперссылку в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные веб-дизайнеры

Студенты курсов по дизайну и прототипированию

Менеджеры проектов и стейкхолдеры, заинтересованные в улучшении презентаций дизайна Представьте ситуацию: вы создали потрясающий дизайн сайта в Figma, презентовали его клиенту, и тут прозвучал вопрос: "А можно по кнопкам покликать?" Неловкая пауза... 😅 Интерактивность превращает статичный макет в живой прототип, и гиперссылки — ключевой элемент этого процесса. Без них ваш дизайн словно автомобиль без колес: выглядит впечатляюще, но никуда не едет. Давайте разберемся, как быстро и правильно добавлять гиперссылки в Figma, даже если вы только вчера открыли программу впервые.

Что такое гиперссылки в Figma и зачем они нужны

Гиперссылки в Figma — это специальные интерактивные элементы, которые позволяют создавать кликабельные переходы между фреймами, страницами или даже внешними ресурсами. По сути, это мостики между различными частями вашего прототипа, превращающие статичный design в динамичный продукт, который можно протестировать еще до передачи разработчикам.

Зачем тратить время на их создание? Вот пять ключевых причин:

📱 Демонстрация пользовательского опыта — клиенты и стейкхолдеры могут "прожить" путь пользователя

— клиенты и стейкхолдеры могут "прожить" путь пользователя 🔍 Раннее тестирование — выявление проблем юзабилити до стадии разработки

— выявление проблем юзабилити до стадии разработки 💼 Профессиональные презентации — интерактивный прототип выглядит гораздо убедительнее, чем набор статичных изображений

— интерактивный прототип выглядит гораздо убедительнее, чем набор статичных изображений 🔄 Улучшение коммуникации — меньше недопониманий между дизайнерами, клиентами и разработчиками

— меньше недопониманий между дизайнерами, клиентами и разработчиками 📊 Валидация концепций — быстрая проверка рабочих гипотез

Тип проекта Преимущества использования гиперссылок Время на внедрение Веб-сайт Демонстрация навигации, тестирование user flow 30-60 минут Мобильное приложение Симуляция жестов, проверка микровзаимодействий 1-2 часа Презентация Нелинейная структура, интерактивные элементы 15-30 минут Маркетинговые материалы Демонстрация разных сценариев использования 20-40 минут

Александр Петров, UX-дизайнер Помню свою первую презентацию для крупного e-commerce проекта. Я подготовил десятки экранов, продумал каждую деталь интерфейса, но показывал их как обычные картинки. Когда директор спросил: "А как это будет работать?" — я начал неуверенно водить курсором по экрану и объяснять: "Ну, тут пользователь нажмет, и перейдет туда...". Это был провал. На следующую встречу я принес полностью кликабельный прототип с гиперссылками. Разница была колоссальной — вместо вопросов я получил одобрение и бюджет. С тех пор я никогда не презентую работу без интерактивных элементов.

Подготовка макета для создания гиперссылок в Figma

Прежде чем погружаться в мир интерактивности, необходимо правильно подготовить ваш макет. Это как фундамент для дома — чем он прочнее, тем надежнее будет конструкция. Корректная подготовка сэкономит часы работы и избавит от головной боли при создании сложных взаимосвязей между элементами.

Вот обязательный чек-лист подготовки макета:

Организуйте страницы и фреймы — упорядочите структуру вашего файла, давая понятные названия каждому фрейму (например, "Главная", "Каталог", "Корзина") Сгруппируйте элементы — кнопки, карточки товаров и другие интерактивные компоненты должны быть логически сгруппированы Создайте компоненты — для повторяющихся элементов (навигационное меню, кнопки, формы) используйте компоненты для единообразия Проверьте согласованность размеров — все фреймы одного типа должны иметь одинаковые размеры для плавных переходов Подготовьте состояния элементов — для кнопок и других интерактивных элементов создайте разные состояния (нормальное, при наведении, активное)

Элемент дизайна Требования к подготовке Влияние на работу гиперссылок Кнопки Группировка слоев, создание компонентов с вариантами Высокое (основные точки взаимодействия) Навигация Единообразие на всех экранах, корректная иерархия Критическое (основа перемещения) Карточки товаров Автолейаут, компоненты, консистентная структура Среднее (вторичные взаимодействия) Модальные окна Отдельные фреймы, правильное позиционирование Среднее (важно для процессов конверсии) Формы Группировка полей, состояния валидации Высокое (ключевые точки взаимодействия)

Важно понимать, что гиперссылки в Figma — это часть функционала прототипирования. Поэтому перед созданием связей убедитесь, что вы завершили основную дизайн-работу. Внесение значительных изменений в макет после настройки всех взаимодействий может привести к необходимости перенастраивать связи заново.

Для эффективной работы с прототипом рекомендую использовать систему именования слоев. Например, для кнопок можно использовать префикс "btn", для фреймов страниц — "page". Это значительно упростит поиск нужных элементов при создании связей, особенно в крупных проектах с сотнями компонентов.

Пошаговое создание гиперссылки в Figma для новичков

Создание гиперссылки в Figma — процесс, который быстро входит в привычку. Я разбил его на простые шаги, чтобы вы могли повторить их даже с минимальным опытом работы в программе. Давайте превратим ваш статичный design в интерактивный прототип.

Переключитесь в режим прототипирования — найдите панель справа и кликните на вкладку "Prototype" (значок с ромбиком и стрелкой) Выберите элемент для гиперссылки — кликните на объект, который должен стать кликабельным (кнопка, изображение, текст) Создайте соединение — нажмите на круглый маркер (хэндл) на правой стороне выбранного элемента и протяните стрелку к целевому фрейму Настройте параметры перехода — в появившемся окне укажите: ⚙️ Тип взаимодействия (чаще всего "On Click")

🎯 Целевое действие (Navigate To, Open URL, Overlay и др.)

🔄 Анимацию перехода (тип и длительность) Проверьте работу — нажмите кнопку "Present" (▶️) в верхнем правом углу для запуска режима предпросмотра

Для создания внешних ссылок (например, на веб-сайт) выберите действие "Open URL" и вставьте адрес в соответствующее поле. Обратите внимание, что внешние ссылки будут открываться в новой вкладке браузера при запущенном прототипе.

Мария Соколова, UX/UI преподаватель Один типичный случай из моей практики: студентка третий день не могла понять, почему ее прототип не работает. Она добавляла связи, настраивала переходы, но ничего не происходило при тестировании. Проблема оказалась банальной — она пыталась создать гиперссылки в режиме Design, а не Prototype. Когда я показала ей нужную вкладку, она не могла поверить, что решение оказалось таким простым. Эта история напоминает мне, насколько важны базовые знания интерфейса, особенно для новичков. Теперь это первое, на что я обращаю внимание студентов — разница между режимами Design и Prototype.

Вот несколько дополнительных нюансов для продвинутой работы с гиперссылками:

🔄 Умные анимации — используйте "Smart Animate" для объектов, которые имеют одинаковые имена на разных фреймах, чтобы создать плавные переходы между состояниями

— используйте "Smart Animate" для объектов, которые имеют одинаковые имена на разных фреймах, чтобы создать плавные переходы между состояниями ⏱️ Задержки — настройте временные задержки для автоматических переходов, чтобы создать последовательности действий

— настройте временные задержки для автоматических переходов, чтобы создать последовательности действий 🧩 Варианты компонентов — для кнопок и других интерактивных элементов используйте варианты компонентов для разных состояний

— для кнопок и других интерактивных элементов используйте варианты компонентов для разных состояний 📋 Переходы к разным состояниям — для одного элемента можно настроить разные действия при разных типах взаимодействия (клик, двойной клик, наведение)

Важно: если вы не видите хэндл (круглый маркер для создания связи) при выделении объекта, проверьте, не находится ли он внутри группы или компонента. В таком случае может потребоваться выделение конкретного нижележащего слоя или изменение структуры объекта.

Практические способы использования гиперссылок в Figma

Гиперссылки в Figma — это не просто техническая функция, а мощный инструмент для моделирования различных сценариев использования продукта. Рассмотрим, как применять их в реальных проектах для максимальной пользы.

🔄 Создание полноценных пользовательских сценариев

Регистрация и авторизация пользователя

Процесс оформления заказа

Заполнение и отправка форм

📱 Моделирование навигации

Основное меню и подменю

Табы и вкладки

Breadcrumbs и возврат на предыдущие экраны

🔍 Демонстрация интерактивных элементов

Выпадающие списки

Модальные окна и попапы

Слайдеры и карусели

📊 А/Б тестирование

Создание альтернативных путей для сравнения разных версий интерфейса

Проверка разных вариантов копирайтинга или визуалов

📑 Документирование продукта

Интерактивные гайдлайны

Пояснения к деталям интерфейса

Обучающие материалы для стейкхолдеров

Особенно ценным является использование условной логики в прототипах. Например, вы можете создать разные сценарии для успешной и неуспешной авторизации, смоделировать разные ответы системы в зависимости от ввода пользователя.

Для максимальной эффективности рекомендую создавать прототипы с разным уровнем детализации в зависимости от стадии проекта:

Low-fidelity прототипы — на ранних этапах для проверки концепции и основного flow Mid-fidelity прототипы — на этапе разработки для согласования функциональности High-fidelity прототипы — финальные версии с полной детализацией для презентации клиентам и передачи разработчикам

Распространенные ошибки при создании гиперссылок в Figma

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при работе с интерактивными элементами в Figma. Зная типичные ловушки заранее, вы сможете их избежать и сэкономить время на отладке прототипа.

Создание связей в режиме Design — распространенная ошибка новичков: гиперссылки можно создавать только в режиме Prototype Связывание групп вместо конкретных элементов — когда вы связываете целую группу объектов, кликабельной становится вся группа, а не отдельные элементы внутри неё Некорректная иерархия слоёв — если кликабельные элементы перекрываются другими объектами, пользователь не сможет взаимодействовать с нижележащими слоями Отсутствие визуальной обратной связи — не забывайте о состояниях hover, активных и неактивных для интерактивных элементов Слишком сложная структура переходов — чрезмерно запутанные связи затрудняют поддержку и обновление прототипа Некорректные цели переходов — убедитесь, что ссылки ведут на существующие фреймы, особенно после изменений в структуре файла Игнорирование способов взаимодействия — например, настройка действия "On Click" для мобильных прототипов, где более уместно "Touch"

Вот сравнение правильных и неправильных подходов при создании гиперссылок:

Ошибка Неправильный способ Правильный способ Связывание групп Создание связи от группы "Карточка товара" Связывание от конкретной кнопки "Купить" внутри карточки Анимация перехода Использование анимации "Dissolve" для перехода между страницами Применение "Smart Animate" для плавного перехода с сохранением контекста Внешние ссылки Использование "Navigate to" для ссылок на внешние ресурсы Применение "Open URL" с полным URL, включая http/https Организация фреймов Хаотичное расположение связанных фреймов в файле Логическое группирование связанных экранов для наглядности связей Тестирование Проверка только в десктопной версии Figma Тестирование на разных устройствах через Figma Mirror

Для диагностики и решения проблем с гиперссылками воспользуйтесь этими приемами:

🔍 Режим Flow — в панели Prototype включите отображение всех связей для визуальной проверки структуры

— в панели Prototype включите отображение всех связей для визуальной проверки структуры 📋 Проверка перекрывающихся элементов — используйте панель слоев для выявления конфликтов наложения

— используйте панель слоев для выявления конфликтов наложения 🧪 Регулярное тестирование — проверяйте работоспособность прототипа после каждого значительного изменения

— проверяйте работоспособность прототипа после каждого значительного изменения 📱 Просмотр на целевых устройствах — используйте Figma Mirror для тестирования на реальных мобильных устройствах

— используйте Figma Mirror для тестирования на реальных мобильных устройствах 🔄 Резервное копирование — создавайте версии файла перед внесением масштабных изменений в структуру связей

Помните, что создание эффективных интерактивных прототипов — это баланс между реалистичностью и трудозатратами. Не стремитесь сделать абсолютно все элементы кликабельными, сосредоточьтесь на ключевых пользовательских сценариях, которые необходимо протестировать или продемонстрировать.