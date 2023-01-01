Как сделать гиперссылку в Фигме: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные веб-дизайнеры
- Студенты курсов по дизайну и прототипированию
Менеджеры проектов и стейкхолдеры, заинтересованные в улучшении презентаций дизайна
Представьте ситуацию: вы создали потрясающий дизайн сайта в Figma, презентовали его клиенту, и тут прозвучал вопрос: "А можно по кнопкам покликать?" Неловкая пауза... 😅 Интерактивность превращает статичный макет в живой прототип, и гиперссылки — ключевой элемент этого процесса. Без них ваш дизайн словно автомобиль без колес: выглядит впечатляюще, но никуда не едет. Давайте разберемся, как быстро и правильно добавлять гиперссылки в Figma, даже если вы только вчера открыли программу впервые.
Что такое гиперссылки в Figma и зачем они нужны
Гиперссылки в Figma — это специальные интерактивные элементы, которые позволяют создавать кликабельные переходы между фреймами, страницами или даже внешними ресурсами. По сути, это мостики между различными частями вашего прототипа, превращающие статичный design в динамичный продукт, который можно протестировать еще до передачи разработчикам.
Зачем тратить время на их создание? Вот пять ключевых причин:
- 📱 Демонстрация пользовательского опыта — клиенты и стейкхолдеры могут "прожить" путь пользователя
- 🔍 Раннее тестирование — выявление проблем юзабилити до стадии разработки
- 💼 Профессиональные презентации — интерактивный прототип выглядит гораздо убедительнее, чем набор статичных изображений
- 🔄 Улучшение коммуникации — меньше недопониманий между дизайнерами, клиентами и разработчиками
- 📊 Валидация концепций — быстрая проверка рабочих гипотез
|Тип проекта
|Преимущества использования гиперссылок
|Время на внедрение
|Веб-сайт
|Демонстрация навигации, тестирование user flow
|30-60 минут
|Мобильное приложение
|Симуляция жестов, проверка микровзаимодействий
|1-2 часа
|Презентация
|Нелинейная структура, интерактивные элементы
|15-30 минут
|Маркетинговые материалы
|Демонстрация разных сценариев использования
|20-40 минут
Александр Петров, UX-дизайнер
Помню свою первую презентацию для крупного e-commerce проекта. Я подготовил десятки экранов, продумал каждую деталь интерфейса, но показывал их как обычные картинки. Когда директор спросил: "А как это будет работать?" — я начал неуверенно водить курсором по экрану и объяснять: "Ну, тут пользователь нажмет, и перейдет туда...". Это был провал. На следующую встречу я принес полностью кликабельный прототип с гиперссылками. Разница была колоссальной — вместо вопросов я получил одобрение и бюджет. С тех пор я никогда не презентую работу без интерактивных элементов.
Подготовка макета для создания гиперссылок в Figma
Прежде чем погружаться в мир интерактивности, необходимо правильно подготовить ваш макет. Это как фундамент для дома — чем он прочнее, тем надежнее будет конструкция. Корректная подготовка сэкономит часы работы и избавит от головной боли при создании сложных взаимосвязей между элементами.
Вот обязательный чек-лист подготовки макета:
- Организуйте страницы и фреймы — упорядочите структуру вашего файла, давая понятные названия каждому фрейму (например, "Главная", "Каталог", "Корзина")
- Сгруппируйте элементы — кнопки, карточки товаров и другие интерактивные компоненты должны быть логически сгруппированы
- Создайте компоненты — для повторяющихся элементов (навигационное меню, кнопки, формы) используйте компоненты для единообразия
- Проверьте согласованность размеров — все фреймы одного типа должны иметь одинаковые размеры для плавных переходов
- Подготовьте состояния элементов — для кнопок и других интерактивных элементов создайте разные состояния (нормальное, при наведении, активное)
|Элемент дизайна
|Требования к подготовке
|Влияние на работу гиперссылок
|Кнопки
|Группировка слоев, создание компонентов с вариантами
|Высокое (основные точки взаимодействия)
|Навигация
|Единообразие на всех экранах, корректная иерархия
|Критическое (основа перемещения)
|Карточки товаров
|Автолейаут, компоненты, консистентная структура
|Среднее (вторичные взаимодействия)
|Модальные окна
|Отдельные фреймы, правильное позиционирование
|Среднее (важно для процессов конверсии)
|Формы
|Группировка полей, состояния валидации
|Высокое (ключевые точки взаимодействия)
Важно понимать, что гиперссылки в Figma — это часть функционала прототипирования. Поэтому перед созданием связей убедитесь, что вы завершили основную дизайн-работу. Внесение значительных изменений в макет после настройки всех взаимодействий может привести к необходимости перенастраивать связи заново.
Для эффективной работы с прототипом рекомендую использовать систему именования слоев. Например, для кнопок можно использовать префикс "btn", для фреймов страниц — "page". Это значительно упростит поиск нужных элементов при создании связей, особенно в крупных проектах с сотнями компонентов.
Пошаговое создание гиперссылки в Figma для новичков
Создание гиперссылки в Figma — процесс, который быстро входит в привычку. Я разбил его на простые шаги, чтобы вы могли повторить их даже с минимальным опытом работы в программе. Давайте превратим ваш статичный design в интерактивный прототип.
- Переключитесь в режим прототипирования — найдите панель справа и кликните на вкладку "Prototype" (значок с ромбиком и стрелкой)
- Выберите элемент для гиперссылки — кликните на объект, который должен стать кликабельным (кнопка, изображение, текст)
- Создайте соединение — нажмите на круглый маркер (хэндл) на правой стороне выбранного элемента и протяните стрелку к целевому фрейму
- Настройте параметры перехода — в появившемся окне укажите:
- ⚙️ Тип взаимодействия (чаще всего "On Click")
- 🎯 Целевое действие (Navigate To, Open URL, Overlay и др.)
- 🔄 Анимацию перехода (тип и длительность)
- Проверьте работу — нажмите кнопку "Present" (▶️) в верхнем правом углу для запуска режима предпросмотра
Для создания внешних ссылок (например, на веб-сайт) выберите действие "Open URL" и вставьте адрес в соответствующее поле. Обратите внимание, что внешние ссылки будут открываться в новой вкладке браузера при запущенном прототипе.
Мария Соколова, UX/UI преподаватель
Один типичный случай из моей практики: студентка третий день не могла понять, почему ее прототип не работает. Она добавляла связи, настраивала переходы, но ничего не происходило при тестировании. Проблема оказалась банальной — она пыталась создать гиперссылки в режиме Design, а не Prototype. Когда я показала ей нужную вкладку, она не могла поверить, что решение оказалось таким простым. Эта история напоминает мне, насколько важны базовые знания интерфейса, особенно для новичков. Теперь это первое, на что я обращаю внимание студентов — разница между режимами Design и Prototype.
Вот несколько дополнительных нюансов для продвинутой работы с гиперссылками:
- 🔄 Умные анимации — используйте "Smart Animate" для объектов, которые имеют одинаковые имена на разных фреймах, чтобы создать плавные переходы между состояниями
- ⏱️ Задержки — настройте временные задержки для автоматических переходов, чтобы создать последовательности действий
- 🧩 Варианты компонентов — для кнопок и других интерактивных элементов используйте варианты компонентов для разных состояний
- 📋 Переходы к разным состояниям — для одного элемента можно настроить разные действия при разных типах взаимодействия (клик, двойной клик, наведение)
Важно: если вы не видите хэндл (круглый маркер для создания связи) при выделении объекта, проверьте, не находится ли он внутри группы или компонента. В таком случае может потребоваться выделение конкретного нижележащего слоя или изменение структуры объекта.
Практические способы использования гиперссылок в Figma
Гиперссылки в Figma — это не просто техническая функция, а мощный инструмент для моделирования различных сценариев использования продукта. Рассмотрим, как применять их в реальных проектах для максимальной пользы.
- 🔄 Создание полноценных пользовательских сценариев
- Регистрация и авторизация пользователя
- Процесс оформления заказа
- Заполнение и отправка форм
- 📱 Моделирование навигации
- Основное меню и подменю
- Табы и вкладки
- Breadcrumbs и возврат на предыдущие экраны
- 🔍 Демонстрация интерактивных элементов
- Выпадающие списки
- Модальные окна и попапы
- Слайдеры и карусели
- 📊 А/Б тестирование
- Создание альтернативных путей для сравнения разных версий интерфейса
- Проверка разных вариантов копирайтинга или визуалов
- 📑 Документирование продукта
- Интерактивные гайдлайны
- Пояснения к деталям интерфейса
- Обучающие материалы для стейкхолдеров
Особенно ценным является использование условной логики в прототипах. Например, вы можете создать разные сценарии для успешной и неуспешной авторизации, смоделировать разные ответы системы в зависимости от ввода пользователя.
Для максимальной эффективности рекомендую создавать прототипы с разным уровнем детализации в зависимости от стадии проекта:
- Low-fidelity прототипы — на ранних этапах для проверки концепции и основного flow
- Mid-fidelity прототипы — на этапе разработки для согласования функциональности
- High-fidelity прототипы — финальные версии с полной детализацией для презентации клиентам и передачи разработчикам
Распространенные ошибки при создании гиперссылок в Figma
Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при работе с интерактивными элементами в Figma. Зная типичные ловушки заранее, вы сможете их избежать и сэкономить время на отладке прототипа.
- Создание связей в режиме Design — распространенная ошибка новичков: гиперссылки можно создавать только в режиме Prototype
- Связывание групп вместо конкретных элементов — когда вы связываете целую группу объектов, кликабельной становится вся группа, а не отдельные элементы внутри неё
- Некорректная иерархия слоёв — если кликабельные элементы перекрываются другими объектами, пользователь не сможет взаимодействовать с нижележащими слоями
- Отсутствие визуальной обратной связи — не забывайте о состояниях hover, активных и неактивных для интерактивных элементов
- Слишком сложная структура переходов — чрезмерно запутанные связи затрудняют поддержку и обновление прототипа
- Некорректные цели переходов — убедитесь, что ссылки ведут на существующие фреймы, особенно после изменений в структуре файла
- Игнорирование способов взаимодействия — например, настройка действия "On Click" для мобильных прототипов, где более уместно "Touch"
Вот сравнение правильных и неправильных подходов при создании гиперссылок:
|Ошибка
|Неправильный способ
|Правильный способ
|Связывание групп
|Создание связи от группы "Карточка товара"
|Связывание от конкретной кнопки "Купить" внутри карточки
|Анимация перехода
|Использование анимации "Dissolve" для перехода между страницами
|Применение "Smart Animate" для плавного перехода с сохранением контекста
|Внешние ссылки
|Использование "Navigate to" для ссылок на внешние ресурсы
|Применение "Open URL" с полным URL, включая http/https
|Организация фреймов
|Хаотичное расположение связанных фреймов в файле
|Логическое группирование связанных экранов для наглядности связей
|Тестирование
|Проверка только в десктопной версии Figma
|Тестирование на разных устройствах через Figma Mirror
Для диагностики и решения проблем с гиперссылками воспользуйтесь этими приемами:
- 🔍 Режим Flow — в панели Prototype включите отображение всех связей для визуальной проверки структуры
- 📋 Проверка перекрывающихся элементов — используйте панель слоев для выявления конфликтов наложения
- 🧪 Регулярное тестирование — проверяйте работоспособность прототипа после каждого значительного изменения
- 📱 Просмотр на целевых устройствах — используйте Figma Mirror для тестирования на реальных мобильных устройствах
- 🔄 Резервное копирование — создавайте версии файла перед внесением масштабных изменений в структуру связей
Помните, что создание эффективных интерактивных прототипов — это баланс между реалистичностью и трудозатратами. Не стремитесь сделать абсолютно все элементы кликабельными, сосредоточьтесь на ключевых пользовательских сценариях, которые необходимо протестировать или продемонстрировать.
Освоение Figma и создание интерактивных прототипов — это не просто техническое умение, а стратегический инструмент в арсенале современного дизайнера. Правильно настроенные гиперссылки превращают статичные макеты в живые системы, которые убедительно демонстрируют ценность вашего решения, экономят время на доработках и исключают недопонимание между всеми участниками проекта. Начните с малого — сделайте кликабельными хотя бы основные элементы навигации, и постепенно вы оцените всю мощь интерактивного прототипирования в своей работе.