Как сделать бриф: пошаговая инструкция для эффективных проектов

Для кого эта статья:

Менеджеры проектов

Специалисты в области маркетинга и рекламы

Студенты и начинающие профессионалы в креативных индустриях Каждый проект начинается с четкого плана действий — и бриф становится тем фундаментом, на котором строится успех. По данным PMI за 2025 год, 68% проектов терпят неудачу именно из-за неточного брифинга и плохой коммуникации. Хорошо структурированный бриф не только экономит время и деньги, но и предотвращает разочарование всех сторон. Давайте разберемся, как создать идеальный бриф, который станет путеводной звездой вашего проекта и избавит от мучительных правок и переделок 🚀

Что такое бриф и почему он необходим для проектов

Бриф — это документ, содержащий ключевую информацию о проекте: цели, задачи, целевую аудиторию, сроки, бюджет и ожидаемые результаты. Фактически, это техническое задание, которое служит точкой отсчета для всех участников и защищает интересы как заказчика, так и исполнителя.

Хорошо составленный бриф решает сразу несколько критических задач:

Устраняет недопонимание : 78% конфликтов между заказчиками и исполнителями возникают из-за разного понимания целей проекта

: 78% конфликтов между заказчиками и исполнителями возникают из-за разного понимания целей проекта Экономит ресурсы : сокращает количество правок и переделок в среднем на 62%

: сокращает количество правок и переделок в среднем на 62% Улучшает планирование : позволяет точнее оценить сроки реализации и бюджет

: позволяет точнее оценить сроки реализации и бюджет Обеспечивает прозрачность : все стороны понимают, что входит в проект, а что нет

: все стороны понимают, что входит в проект, а что нет Служит эталоном: позволяет оценить успешность проекта по его завершении

Алексей Самойлов, руководитель проектов Однажды наша команда взялась за редизайн корпоративного портала крупного банка. Заказчик предоставил бриф размером в один абзац: "Сделайте современный дизайн, чтобы всем понравилось". Мы решили, что справимся и без детального брифа. Три месяца работы, пять полных переделок дизайн-концепции и бесконечные правки привели к тому, что проект растянулся вдвое по срокам и бюджету. С тех пор я не начинаю работу, пока не согласован детальный бриф — даже если приходится помогать клиенту его составлять. Это экономит нервы и деньги всем участникам.

По статистике консалтинговой компании McKinsey за 2024 год, проекты с детально проработанным брифом имеют на 43% больше шансов уложиться в срок и на 29% — в бюджет. Этот документ особенно важен в креативных индустриях, где субъективность оценок может привести к бесконечному циклу доработок.

Тип проекта Увеличение эффективности при наличии брифа Сокращение времени на реализацию Разработка ПО 47% 31% Рекламные кампании 62% 38% Дизайн-проекты 58% 42% Маркетинговые стратегии 51% 29%

5 шагов создания эффективного брифа от А до Я

Создание брифа — это не просто заполнение шаблона, а последовательный процесс структурирования проекта. Следуйте этим пяти шагам, и вы получите документ, который станет надежным фундаментом для вашего проекта 📑

Шаг 1: Определение целей и задач проекта

Первым делом необходимо четко сформулировать, чего вы хотите достичь. Используйте SMART-критерии:

S pecific (конкретные) — "увеличить продажи в сегменте B" вместо "улучшить продажи"

pecific (конкретные) — "увеличить продажи в сегменте B" вместо "улучшить продажи" M easurable (измеримые) — "увеличить конверсию сайта на 15%" вместо "повысить эффективность"

easurable (измеримые) — "увеличить конверсию сайта на 15%" вместо "повысить эффективность" A chievable (достижимые) — ставьте реалистичные цели

chievable (достижимые) — ставьте реалистичные цели R elevant (актуальные) — соответствующие общей стратегии

elevant (актуальные) — соответствующие общей стратегии Time-bound (ограниченные по времени) — с четкими сроками реализации

Шаг 2: Исследование и сбор информации

На этом этапе необходимо собрать все данные, которые могут повлиять на проект:

Анализ конкурентов и рынка

Портрет целевой аудитории

Исторические данные о похожих проектах

Результаты исследований и опросов

Технические ограничения и возможности

Шаг 3: Структурирование и формализация информации

Теперь необходимо организовать собранную информацию в логичную структуру. Используйте следующие разделы:

Бэкграунд проекта

Цели и KPI

Целевая аудитория

Объем работ (scope)

Таймлайн и ключевые точки

Бюджет и ресурсы

Требования и ограничения

Процесс утверждения и критерии оценки

Шаг 4: Валидация и уточнение

Этот шаг часто пропускают, но именно он делает бриф по-настоящему эффективным. Проведите проверку документа:

Организуйте встречу со всеми стейкхолдерами для обсуждения брифа

Задайте уточняющие вопросы по каждому неясному пункту

Выявите противоречия и разрешите их

Убедитесь, что все термины понимаются одинаково

Проверьте бриф на реалистичность сроков и бюджета

Шаг 5: Финализация и распространение

Завершающий этап — официальное утверждение и распространение документа:

Получите письменное согласие всех ключевых стейкхолдеров

Создайте версионность (v1.0) для отслеживания изменений

Разместите документ в общем доступе для команды

Проведите брифинг для разъяснения неочевидных моментов

Настройте процесс внесения и согласования изменений в бриф

Мария Ковалева, креативный директор Работая над запуском нового бренда косметики, мы столкнулись с постоянно меняющимися требованиями. Клиент каждую неделю приходил с новыми идеями, и проект буксовал. Тогда мы предложили остановиться и создать детальный бриф, где четко зафиксировали позиционирование, целевую аудиторию и ключевые сообщения. На разработку брифа ушло две недели интенсивных исследований и стратегических сессий. Зато последующие три месяца работы прошли как по маслу: ни одной правки по концепции, только мелкие корректировки. Клиент был в восторге от результата, а мы — от процесса. Теперь мы начинаем каждый проект с двухнедельного периода брифинга, и никогда об этом не жалеем.

Ключевые компоненты брифа обеспечивающие успех

Бриф — это не просто список пожеланий, а структурированный документ с определенными разделами. Рассмотрим ключевые компоненты, которые должен содержать бриф любого типа проекта 🗂️

1. Общая информация о проекте и компании

Этот раздел задает контекст и включает:

Название проекта и его краткое описание

Информацию о компании-заказчике

Контактные данные ответственных лиц с обеих сторон

История предыдущих проектов (если применимо)

Место проекта в общей стратегии компании

2. Цели, задачи и критерии успеха

Здесь необходимо максимально конкретно описать:

Бизнес-цели (что компания хочет получить от проекта)

Маркетинговые цели (какие метрики должны улучшиться)

Конкретные задачи и подзадачи

Измеримые KPI для оценки успешности проекта

Предполагаемый ROI (возврат инвестиций)

3. Целевая аудитория

Детальное описание тех, для кого создается проект:

Демографические характеристики

Психографические особенности

Боли и потребности целевых групп

Customer journey map (путь клиента)

Особенности медиапотребления и поведения

4. Объем работ и ожидаемые результаты

Четкое описание того, что входит и не входит в проект:

Перечень конкретных работ

Формат и спецификации результатов

Объем контента или функциональности

Список требуемых материалов

Требования к качеству исполнения

5. Таймлайн и бюджет

Временные и финансовые рамки проекта:

Дата начала и окончания проекта

Ключевые вехи и дедлайны

Бюджет проекта (общий и с разбивкой по этапам)

График платежей

Условия оплаты и штрафные санкции

6. Ограничения и требования

Здесь фиксируются все факторы, которые могут повлиять на проект:

Технические требования и ограничения

Юридические аспекты (лицензии, авторские права)

Брендбук и гайдлайны

Требования к безопасности и конфиденциальности

Интеграция с существующими системами

7. Процесс утверждения и взаимодействия

Описание коммуникации в ходе проекта:

Кто принимает решения на каждом этапе

Процедура внесения изменений в проект

Форматы и частота отчетности

Количество раундов правок и согласований

Протокол эскалации проблем

Компонент брифа Критичность (1-5) Типичное время на проработку Ответственная сторона Цели и KPI 5 4-8 часов Заказчик с участием исполнителя Целевая аудитория 5 6-12 часов Совместно Объем работ 5 8-16 часов Исполнитель с утверждением заказчика Таймлайн и бюджет 4 3-6 часов Совместно Ограничения 3 2-4 часа Преимущественно заказчик Процесс коммуникации 4 1-2 часа Совместно

Типичные ошибки в брифах и способы их избежать

Даже опытные менеджеры допускают ошибки при составлении брифов. Исследование Gartner показывает, что 72% проектных документов содержат критические недочеты, которые приводят к проблемам в реализации. Рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их предотвращения 🚫

1. Неконкретные цели и размытые формулировки

Проблема: "Создать современный сайт" или "Разработать эффективную рекламу" — типичные примеры неконкретных формулировок.

Решение:

Используйте методологию SMART для формулирования целей

Задавайте уточняющие вопросы: "Что значит современный?"

Приводите примеры и референсы для понимания

Устанавливайте количественные показатели успеха

Проверяйте каждую формулировку на однозначность трактовки

2. Игнорирование аудитории и контекста

Проблема: Сосредоточение на внутреннем видении компании без учета потребностей целевой аудитории.

Решение:

Проводите исследования целевой аудитории перед составлением брифа

Создавайте детальные портреты пользователей

Включайте данные о пользовательском поведении

Анализируйте конкурентную среду и контекст использования

Фокусируйтесь на решении проблем пользователей, а не на функциях

3. Нереалистичные сроки и бюджеты

Проблема: Установление слишком сжатых сроков или заниженных бюджетов без учета реальной сложности работы.

Решение:

Консультируйтесь с исполнителями до фиксации сроков и бюджетов

Добавляйте буфер времени (не менее 20% от расчетного срока)

Проводите декомпозицию работ для точной оценки

Выделяйте критичные и некритичные функциональности

Планируйте поэтапное внедрение (MVP-подход)

4. Противоречивые требования

Проблема: "Максимально инновационный, но при этом абсолютно понятный каждому" — пример противоречивых требований.

Решение:

Проверяйте бриф на внутреннюю согласованность

Устанавливайте приоритеты между противоречащими требованиями

Проводите согласование между разными стейкхолдерами

Разделяйте обязательные и желательные требования

Документируйте принятые компромиссные решения

5. Отсутствие процедуры внесения изменений

Проблема: Постоянное изменение требований без формальных процедур ("вечно живой бриф").

Решение:

Устанавливайте точку фиксации требований

Разрабатывайте процедуру рассмотрения и утверждения изменений

Оценивайте влияние изменений на сроки и бюджет

Документируйте все изменения в формализованном процессе

Используйте версионность документов (v1.0, v1.1 и т.д.)

6. Избыточная или недостаточная детализация

Проблема: Слишком объемные брифы, которые никто не читает, или слишком краткие, не дающие достаточно информации.

Решение:

Подбирайте уровень детализации в зависимости от типа проекта

Используйте иерархическую структуру документа (общее → частное)

Выносите технические детали в приложения

Создавайте краткую версию (executive summary) для быстрого ознакомления

Проверяйте каждый раздел на необходимость и достаточность

Шаблоны брифов для разных типов проектов

Структура и акценты в брифе зависят от типа проекта. Подберите наиболее подходящий шаблон и адаптируйте его под свои нужды 📋

Шаблон брифа для разработки веб-сайта

Цели проекта: увеличение продаж, улучшение узнаваемости, информационная поддержка

увеличение продаж, улучшение узнаваемости, информационная поддержка Целевая аудитория: детальный портрет пользователей

детальный портрет пользователей Функциональные требования: список необходимых функций

список необходимых функций Технические требования: платформа, интеграции, хостинг

платформа, интеграции, хостинг Дизайн и UX: стиль, референсы, требования к пользовательскому опыту

стиль, референсы, требования к пользовательскому опыту Контентная стратегия: тип контента, кто предоставляет

тип контента, кто предоставляет SEO-требования: ключевые слова, мета-теги, структура URL

ключевые слова, мета-теги, структура URL Этапы тестирования: кто и как проверяет работу сайта

кто и как проверяет работу сайта Поддержка и сопровождение: условия после запуска

Шаблон брифа для маркетинговой кампании

Бизнес-цели: что должна принести кампания бизнесу

что должна принести кампания бизнесу Целевая аудитория: включая боли и инсайты

включая боли и инсайты Ключевое сообщение: главная мысль, которую нужно донести

главная мысль, которую нужно донести Позиционирование: как отстроиться от конкурентов

как отстроиться от конкурентов Каналы распространения: где будет размещена реклама

где будет размещена реклама Бюджет: с разбивкой по каналам и активностям

с разбивкой по каналам и активностям Таймлайн: от подготовки до оценки результатов

от подготовки до оценки результатов Материалы и активы: что уже есть и что нужно создать

что уже есть и что нужно создать KPI: как будем измерять успешность кампании

Шаблон брифа для графического дизайна

Цель дизайна: какую проблему решаем

какую проблему решаем Целевая аудитория: для кого создается дизайн

для кого создается дизайн Ключевая идея: что должен выражать дизайн

что должен выражать дизайн Стилистические требования: тональность, настроение

тональность, настроение Технические спецификации: размеры, форматы, разрешение

размеры, форматы, разрешение Референсы: примеры удачных и неудачных решений

примеры удачных и неудачных решений Существующие бренд-гайдлайны: цвета, шрифты, логотипы

цвета, шрифты, логотипы Тексты и контент: что должно быть включено

что должно быть включено Процесс согласования: кто и как будет утверждать

Шаблон брифа для разработки программного обеспечения

Бизнес-требования: какую бизнес-проблему решаем

какую бизнес-проблему решаем Пользовательские истории: как пользователь будет взаимодействовать с продуктом

как пользователь будет взаимодействовать с продуктом Функциональные требования: что должна делать система

что должна делать система Нефункциональные требования: производительность, безопасность, масштабируемость

производительность, безопасность, масштабируемость Технический стек: языки, фреймворки, инфраструктура

языки, фреймворки, инфраструктура Интеграции: взаимодействие с другими системами

взаимодействие с другими системами Тестирование и QA: критерии качества и процедуры

критерии качества и процедуры Документация: требования к технической документации

требования к технической документации Поддержка и развитие: планы по дальнейшему развитию

Шаблон брифа для организации мероприятия

Цель мероприятия: что хотим получить в результате

что хотим получить в результате Целевая аудитория: кто участвует и зачем

кто участвует и зачем Концепция и формат: тип мероприятия, основная идея

тип мероприятия, основная идея Программа: план активностей и таймлайн

план активностей и таймлайн Место проведения: требования к площадке

требования к площадке Техническое обеспечение: оборудование, персонал

оборудование, персонал Логистика: транспорт, проживание, питание

транспорт, проживание, питание Маркетинг и продвижение: как привлечем участников

как привлечем участников Бюджет и ROI: затраты и ожидаемая отдача

Адаптируйте эти шаблоны под конкретный проект, добавляя или удаляя разделы в зависимости от специфики задач. Помните, что идеальный бриф — это тот, который отвечает на все критические вопросы и устраняет неопределенность до начала работы над проектом.