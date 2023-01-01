Как сделать 3Д в Фотошопе: пошаговая инструкция для новичков
Для кого эта статья:
- Новички в дизайне, заинтересованные в 3D-графике
- Студенты и будущие графические дизайнеры
Люди, желающие сменить профессию и научиться создавать 3D-визуализации
3D-графика в Photoshop — это не какаякая запредельная технология для избранных гениев дизайна. Я ежедневно обучаю этому совершенных новичков, и уверяю: если вы способны включить компьютер, вы способны создать трёхмерный объект. За последний год Adobe существенно упростили 3D-инструментарий, сделав его интуитивно понятным даже для тех, кто вчера впервые открыл Photoshop. В этой пошаговой инструкции я раскрою все секреты создания впечатляющих 3D-объектов без необходимости изучать сложные программы вроде Cinema 4D или Blender. 🔥
Основы 3D-моделирования в Photoshop для начинающих
Прежде чем погружаться в практические аспекты, важно понять: Photoshop — это не полноценный 3D-редактор, а скорее инструмент для создания элементов с объемным эффектом и манипулирования готовыми 3D-моделями. В версиях программы начиная с CS6 и выше доступны базовые функции работы с трехмерными объектами, которые позволяют добавить глубину вашим проектам. 📐
Photoshop предлагает несколько типов 3D-объектов, с которыми вы можете работать:
- 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр)
- Экструзия текста и форм
- Сеточные 3D-модели
- Объёмные карты глубины из 2D-изображений
- Импортированные 3D-модели из других программ
Ключевое понятие в создании 3D в Photoshop — это рабочее пространство. В 3D-режиме вы работаете не просто с плоскостью, а с виртуальной трёхмерной сценой, имеющей координаты X, Y и Z. Это позволяет вращать объекты, изменять ракурс камеры и устанавливать источники света.
|Тип 3D-объекта
|Сложность создания
|Применение
|Примитивы
|Низкая
|Логотипы, иконки, базовые элементы
|Экструзия
|Средняя
|Объёмный текст, баннеры, элементы интерфейса
|Карта глубины
|Средняя
|Рельефные поверхности, текстурирование
|Импортированные модели
|Высокая
|Сложные композиции, презентации продуктов
Алексей Верхоглядов, преподаватель компьютерной графики
Помню свою первую студентку Марину, 42-летнюю бухгалтера, решившую сменить профессию. Когда я заговорил о 3D в Photoshop, она в ужасе воскликнула: "Я даже кубик в Paint нарисовать не могу!" Через три занятия Марина создала полноценную 3D-визуализацию упаковки для кофе, которую потом использовала в своём первом коммерческом проекте. Ключом к успеху стало понимание базовой логики работы с трёхмерным пространством — как только она осознала, что это просто другой способ восприятия объектов, барьер исчез. Сейчас Марина работает с крупными FMCG-брендами, создавая для них 3D-макеты упаковок.
Важно понимать, что при работе с 3D в Photoshop вы столкнетесь с такими понятиями, как полигоны (базовые геометрические формы, из которых состоят 3D-модели), текстуры (изображения, накладываемые на поверхность модели) и материалы (набор параметров, определяющих внешний вид поверхности).
Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим рекомендуемым требованиям для комфортной работы с 3D в Photoshop (2025):
- CPU: многоядерный процессор (Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9)
- RAM: минимум 16 ГБ (рекомендуется 32 ГБ)
- GPU: дискретная видеокарта с поддержкой OpenGL 4.0 и не менее 4 ГБ видеопамяти
- Диск: SSD с не менее чем 50 ГБ свободного пространства
- Монитор: разрешение не менее 1920×1080, желательно с хорошей цветопередачей
Необходимые инструменты для создания 3D в Фотошопе
Для полноценной работы с 3D-объектами в Photoshop вам потребуется освоить специфический набор инструментов, которые отличаются от классических инструментов для 2D-редактирования. Все они находятся в разделе "3D" главного меню программы. 🧰
Основные инструменты для работы с 3D в Photoshop:
- Панель 3D — Центр управления всеми трёхмерными объектами в вашем документе
- 3D-манипулятор — Позволяет перемещать, вращать и масштабировать 3D-объекты
- Инструмент "Камера" — Для изменения ракурса просмотра сцены
- Панель "Свойства" — Для настройки параметров материалов, текстур и освещения
- Инструменты рисования по 3D-объекту — Позволяют наносить текстуры непосредственно на 3D-модель
|Инструмент
|Горячие клавиши
|Назначение
|Переключение на 3D-манипулятор
|K
|Манипуляции с 3D-объектами
|Переключение режимов манипулятора
|Shift + K
|Изменение режима манипуляции
|Перемещение по осям
|K + перетаскивание
|Позиционирование объекта
|Вращение объекта
|K + Alt + перетаскивание
|Изменение ориентации объекта
|Масштабирование объекта
|K + Ctrl + перетаскивание
|Изменение размера объекта
В последних версиях Adobe Photoshop (начиная с версии 2023) интерфейс работы с 3D был существенно переработан для повышения интуитивности. Теперь многие функции доступны через контекстные меню прямо в рабочей области.
Марина Светлова, 3D-визуализатор
Когда я взялась за первый коммерческий проект по созданию 3D-упаковки для косметического бренда, меня охватила паника: на изучение всех инструментов Photoshop не было времени, а дедлайн уже горел. Я решила сосредоточиться только на тех инструментах, которые были критически важны для проекта. Начала с самого простого — создала плоский макет упаковки, затем использовала Деформацию (Warp) для придания базовой формы, после чего применила экструзию для объема. Ключевым открытием стало то, что не нужно пытаться освоить все инструменты сразу — достаточно изучить основной набор и постепенно расширять его по мере необходимости. Сейчас я могу создать качественный 3D-мокап упаковки всего за 45 минут, используя преимущественно инструменты трансформации и материалы.
Помимо встроенных инструментов, существуют дополнительные плагины, которые могут существенно расширить ваши возможности при работе с 3D:
- Adobe Substance 3D — Набор инструментов для создания и редактирования реалистичных материалов и текстур
- Dimension CC — Упрощает работу с композицией 3D-объектов и интеграцией их в 2D-проекты
- Mixamo — Простая анимация и позирование персонажей
- ZBrush to Photoshop Bridge — Для прямого экспорта сложных скульптур из ZBrush
Перед началом работы с 3D-функциями Photoshop рекомендую настроить рабочее пространство под задачи 3D-моделирования. Выберите в верхнем меню: Window → Workspace → 3D. Это автоматически расположит все необходимые панели и инструменты в наиболее удобном для 3D-работы порядке.
Преобразование 2D в 3D: первые шаги в Photoshop
Преобразование плоских изображений в объёмные — это один из самых впечатляющих и при этом относительно простых способов начать работу с 3D в Photoshop. Существует несколько подходов к такому преобразованию, и выбор метода зависит от исходного материала и желаемого результата. 🔄
Рассмотрим три основных способа создания 3D из 2D:
- Экструзия текста и форм — Придание объема тексту или векторной форме
- Создание 3D из слоев — Превращение обычных слоев в 3D-объекты
- Использование карты глубины — Создание рельефа на основе яркости пикселей
Начнем с самого простого и популярного способа — экструзии текста:
- Создайте новый документ в Photoshop (File → New)
- Выберите инструмент Text (T) и напишите что-нибудь на холсте
- Выделите текстовый слой в панели слоев
- Перейдите в меню 3D → New 3D Extrusion from Selected Layer
- Photoshop преобразует текст в 3D-объект, и вы увидите его в трехмерном пространстве
Такой же подход работает с любыми векторными формами — вы можете создать их с помощью инструментов Pen, Shape или импортировать из Adobe Illustrator.
Для преобразования обычного изображения в 3D-объект:
- Откройте изображение в Photoshop
- При необходимости используйте инструмент Quick Selection (W) для выделения объекта
- Скопируйте выделенную область на новый слой (Ctrl+J)
- Выберите этот слой и перейдите в 3D → New Mesh from Layer → Postcard
- Ваше изображение теперь будет представлено как плоский 3D-объект, который можно вращать в пространстве
Для создания более сложных 3D-форм из 2D-изображения с помощью карты глубины:
- Подготовьте изображение, где светлые области будут выступать, а темные — углубляться
- Выберите слой с изображением
- Перейдите в 3D → New Mesh from Layer → Depth Map to Plane
- В появившемся диалоговом окне настройте параметры глубины и качества
- После обработки вы получите 3D-объект с рельефной поверхностью, соответствующей яркости пикселей исходного изображения
После создания базового 3D-объекта вы можете манипулировать им с помощью 3D-инструментов. Наиболее часто используемые операции:
- Вращение объекта — Используйте 3D-манипулятор (K) и круговые орбиты вокруг объекта
- Перемещение — Перетаскивайте оси X, Y или Z для изменения положения объекта
- Масштабирование — Используйте угловые маркеры манипулятора для изменения размера
- Изменение глубины экструзии — В панели 3D настройте параметр Extrusion Depth
Один из самых мощных аспектов преобразования 2D в 3D — это возможность сохранить все текстуры и детали исходного изображения. Это особенно полезно для создания реалистичных продуктовых визуализаций, архитектурных проектов или игровых ассетов.
Настройка освещения и текстур для 3D-объектов
После создания базовой 3D-модели приходит время придать ей реалистичность и характер через правильное освещение и текстурирование. Именно эти элементы превращают геометрические формы в убедительные объекты, которые выглядят материальными и взаимодействуют со средой. 💡
Начнем с настройки освещения. В Photoshop доступно несколько типов источников света:
- Точечный свет (Point Light) — Излучает свет во всех направлениях из одной точки, как лампочка
- Направленный свет (Directional Light) — Равномерно освещает всю сцену в одном направлении, имитируя солнечный свет
- Прожектор (Spot Light) — Создает направленный конус света, идеален для акцентного освещения
- Бесконечный свет (Infinite Light) — Испускает параллельные лучи в одном направлении, хорош для равномерного освещения
Для добавления и настройки источника света:
- В панели 3D найдите раздел Environment (или Lights в более новых версиях)
- Нажмите иконку создания нового источника света
- Выберите нужный тип света из выпадающего меню
- Используйте 3D-манипулятор для позиционирования источника света
- В панели свойств настройте параметры: интенсивность (Intensity), цвет (Color), размягчение теней (Shadows)
Базовая схема освещения обычно состоит из трех источников света:
- Ключевой свет (Key Light) — Основной источник, определяющий общую направленность освещения
- Заполняющий свет (Fill Light) — Смягчает тени и добавляет детали в затемненных областях
- Контровый свет (Rim Light) — Размещается позади объекта для создания окантовки и отделения его от фона
После настройки освещения переходим к текстурированию. В Photoshop каждый 3D-объект имеет набор материалов, которые определяют его внешний вид. Основные параметры материалов:
- Диффузия (Diffuse) — Базовый цвет поверхности
- Отражение (Specular) — Определяет, как поверхность отражает свет
- Блеск (Shininess) — Контролирует размер и интенсивность блика
- Нормаль (Normal) — Создает эффект рельефа без изменения геометрии
- Окружение (Environment) — Отвечает за отражение окружающей среды
- Прозрачность (Opacity) — Управляет прозрачностью материала
Для изменения материала 3D-объекта:
- В панели 3D выберите материал, который хотите изменить
- В панели свойств (Properties) настройте параметры материала
- Для применения изображения в качестве текстуры нажмите на иконку папки рядом с любым параметром
- Выберите изображение или создайте новое
- Для рисования непосредственно на 3D-объекте используйте функцию 3D → Paint Directly on Model
Вот таблица типичных материалов и их настройки для реалистичного отображения:
|Материал
|Shininess
|Reflection
|Roughness
|Примечание
|Пластик
|30-50%
|10-20%
|30-40%
|Умеренный блеск, мягкие отражения
|Металл
|70-90%
|80-100%
|0-10%
|Высокий блеск, четкие отражения
|Стекло
|90-100%
|50-70%
|0-5%
|Высокий блеск + прозрачность
|Дерево
|10-30%
|5-15%
|60-80%
|Низкий блеск, выраженная текстура
|Ткань
|0-10%
|0-5%
|80-100%
|Матовая поверхность, отсутствие отражений
Рендеринг и экспорт 3D-моделей из Фотошопа
После создания и настройки 3D-модели наступает финальный и критически важный этап — рендеринг и экспорт результата. От правильности этих действий зависит качество итогового изображения и возможность его использования в других проектах. 🖨️
Рендеринг в Photoshop — это процесс генерации финального изображения 3D-сцены, который может занимать от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости от сложности модели и настроек качества. Существует два основных типа рендеринга:
- Предварительный рендеринг (Interactive Rendering) — Быстрый, низкокачественный рендеринг для предпросмотра
- Финальный рендеринг (Final Rendering) — Высококачественный рендеринг для итогового изображения
Для запуска процесса рендеринга:
- Убедитесь, что ваша 3D-сцена настроена как нужно (ракурс, освещение, материалы)
- Перейдите в 3D → Render для запуска процесса рендеринга
- В диалоговом окне выберите нужные настройки качества
- Нажмите OK для начала рендеринга
Настройки рендеринга, которые влияют на качество и время обработки:
- Quality Presets — Пресеты от Draft (черновой) до Maximum (максимальный)
- Ray Tracing — Отслеживание лучей для реалистичных отражений и теней
- Anti-aliasing — Сглаживание краев для устранения "лесенки"
- Shadow Quality — Качество и мягкость теней
- Resolution — Разрешение финального изображения
После завершения рендеринга Photoshop создаст растровое изображение вашей 3D-сцены. Для сохранения результата используйте File → Save As и выберите нужный формат (обычно PSD, JPEG или PNG). Если вы планируете дальнейшее редактирование 3D-сцены, сохраните файл в формате PSD с сохранением 3D-слоя.
Если вам нужно экспортировать саму 3D-модель для использования в других программах, Photoshop поддерживает следующие 3D-форматы:
- OBJ — Универсальный формат, поддерживаемый большинством 3D-программ
- DAE (Collada) — XML-основанный формат для интерактивных 3D-приложений
- STL — Формат для 3D-печати
- KMZ — Формат для Google Earth
Для экспорта 3D-модели:
- Выберите 3D-слой в панели слоев
- Перейдите в 3D → Export 3D Layer
- Выберите нужный формат файла
- Настройте параметры экспорта в появившемся диалоговом окне
- Выберите место сохранения и нажмите Save
Важная часть экспорта — это настройка размера и разрешения итогового изображения. Для веб-проектов обычно достаточно 72-150 dpi, но для печати рекомендуется не менее 300 dpi. Размер изображения влияет не только на визуальное качество, но и на время рендеринга — крупные изображения с высоким разрешением могут рендериться часами.
Если вы работаете над анимацией 3D-объекта, Photoshop позволяет экспортировать последовательность кадров или даже видео:
- Создайте ключевые кадры анимации с помощью панели Timeline
- Настройте параметры движения, вращения или изменения материалов для каждого ключевого кадра
- Отрендерите анимацию через 3D → Render Animation
- Экспортируйте результат через File → Export → Render Video
Для оптимизации процесса рендеринга больших или сложных проектов:
- Используйте предварительный рендеринг для тестирования настроек
- Начинайте с низкого качества и постепенно увеличивайте его
- Рендерите сцену частями, если это возможно
- Используйте GPU-ускорение, если оно доступно (Edit → Preferences → Performance → Advanced Settings)
- Закройте другие ресурсоемкие программы перед началом рендеринга
Освоив базовые принципы создания 3D в Photoshop, вы открываете для себя новое измерение в мире графического дизайна. Помните, что совершенство приходит с практикой — каждый новый проект будет даваться проще предыдущего. Не бойтесь экспериментировать с разными формами, материалами и освещением. Даже самые впечатляющие 3D-художники начинали с простых кубов и сфер. Превратите ограничения Photoshop как 3D-инструмента в его преимущества, фокусируясь на создании визуально привлекательных композиций, а не технически сложных моделей. И помните главное правило: хороший трёхмерный объект — это не тот, который выглядит сложным, а тот, который эффективно решает поставленную дизайнерскую задачу.