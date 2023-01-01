Как сделать 3Д в Фотошопе: пошаговая инструкция для новичков

Люди, желающие сменить профессию и научиться создавать 3D-визуализации 3D-графика в Photoshop — это не какаякая запредельная технология для избранных гениев дизайна. Я ежедневно обучаю этому совершенных новичков, и уверяю: если вы способны включить компьютер, вы способны создать трёхмерный объект. За последний год Adobe существенно упростили 3D-инструментарий, сделав его интуитивно понятным даже для тех, кто вчера впервые открыл Photoshop. В этой пошаговой инструкции я раскрою все секреты создания впечатляющих 3D-объектов без необходимости изучать сложные программы вроде Cinema 4D или Blender. 🔥

Основы 3D-моделирования в Photoshop для начинающих

Прежде чем погружаться в практические аспекты, важно понять: Photoshop — это не полноценный 3D-редактор, а скорее инструмент для создания элементов с объемным эффектом и манипулирования готовыми 3D-моделями. В версиях программы начиная с CS6 и выше доступны базовые функции работы с трехмерными объектами, которые позволяют добавить глубину вашим проектам. 📐

Photoshop предлагает несколько типов 3D-объектов, с которыми вы можете работать:

3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр)

Экструзия текста и форм

Сеточные 3D-модели

Объёмные карты глубины из 2D-изображений

Импортированные 3D-модели из других программ

Ключевое понятие в создании 3D в Photoshop — это рабочее пространство. В 3D-режиме вы работаете не просто с плоскостью, а с виртуальной трёхмерной сценой, имеющей координаты X, Y и Z. Это позволяет вращать объекты, изменять ракурс камеры и устанавливать источники света.

Тип 3D-объекта Сложность создания Применение Примитивы Низкая Логотипы, иконки, базовые элементы Экструзия Средняя Объёмный текст, баннеры, элементы интерфейса Карта глубины Средняя Рельефные поверхности, текстурирование Импортированные модели Высокая Сложные композиции, презентации продуктов

Важно понимать, что при работе с 3D в Photoshop вы столкнетесь с такими понятиями, как полигоны (базовые геометрические формы, из которых состоят 3D-модели), текстуры (изображения, накладываемые на поверхность модели) и материалы (набор параметров, определяющих внешний вид поверхности).

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим рекомендуемым требованиям для комфортной работы с 3D в Photoshop (2025):

CPU: многоядерный процессор (Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9)

RAM: минимум 16 ГБ (рекомендуется 32 ГБ)

GPU: дискретная видеокарта с поддержкой OpenGL 4.0 и не менее 4 ГБ видеопамяти

Диск: SSD с не менее чем 50 ГБ свободного пространства

Монитор: разрешение не менее 1920×1080, желательно с хорошей цветопередачей

Необходимые инструменты для создания 3D в Фотошопе

Для полноценной работы с 3D-объектами в Photoshop вам потребуется освоить специфический набор инструментов, которые отличаются от классических инструментов для 2D-редактирования. Все они находятся в разделе "3D" главного меню программы. 🧰

Основные инструменты для работы с 3D в Photoshop:

Панель 3D — Центр управления всеми трёхмерными объектами в вашем документе

— Центр управления всеми трёхмерными объектами в вашем документе 3D-манипулятор — Позволяет перемещать, вращать и масштабировать 3D-объекты

— Позволяет перемещать, вращать и масштабировать 3D-объекты Инструмент "Камера" — Для изменения ракурса просмотра сцены

— Для изменения ракурса просмотра сцены Панель "Свойства" — Для настройки параметров материалов, текстур и освещения

— Для настройки параметров материалов, текстур и освещения Инструменты рисования по 3D-объекту — Позволяют наносить текстуры непосредственно на 3D-модель

Инструмент Горячие клавиши Назначение Переключение на 3D-манипулятор K Манипуляции с 3D-объектами Переключение режимов манипулятора Shift + K Изменение режима манипуляции Перемещение по осям K + перетаскивание Позиционирование объекта Вращение объекта K + Alt + перетаскивание Изменение ориентации объекта Масштабирование объекта K + Ctrl + перетаскивание Изменение размера объекта

В последних версиях Adobe Photoshop (начиная с версии 2023) интерфейс работы с 3D был существенно переработан для повышения интуитивности. Теперь многие функции доступны через контекстные меню прямо в рабочей области.

Помимо встроенных инструментов, существуют дополнительные плагины, которые могут существенно расширить ваши возможности при работе с 3D:

Adobe Substance 3D — Набор инструментов для создания и редактирования реалистичных материалов и текстур

— Набор инструментов для создания и редактирования реалистичных материалов и текстур Dimension CC — Упрощает работу с композицией 3D-объектов и интеграцией их в 2D-проекты

— Упрощает работу с композицией 3D-объектов и интеграцией их в 2D-проекты Mixamo — Простая анимация и позирование персонажей

— Простая анимация и позирование персонажей ZBrush to Photoshop Bridge — Для прямого экспорта сложных скульптур из ZBrush

Перед началом работы с 3D-функциями Photoshop рекомендую настроить рабочее пространство под задачи 3D-моделирования. Выберите в верхнем меню: Window → Workspace → 3D. Это автоматически расположит все необходимые панели и инструменты в наиболее удобном для 3D-работы порядке.

Преобразование 2D в 3D: первые шаги в Photoshop

Преобразование плоских изображений в объёмные — это один из самых впечатляющих и при этом относительно простых способов начать работу с 3D в Photoshop. Существует несколько подходов к такому преобразованию, и выбор метода зависит от исходного материала и желаемого результата. 🔄

Рассмотрим три основных способа создания 3D из 2D:

Экструзия текста и форм — Придание объема тексту или векторной форме Создание 3D из слоев — Превращение обычных слоев в 3D-объекты Использование карты глубины — Создание рельефа на основе яркости пикселей

Начнем с самого простого и популярного способа — экструзии текста:

Создайте новый документ в Photoshop (File → New) Выберите инструмент Text (T) и напишите что-нибудь на холсте Выделите текстовый слой в панели слоев Перейдите в меню 3D → New 3D Extrusion from Selected Layer Photoshop преобразует текст в 3D-объект, и вы увидите его в трехмерном пространстве

Такой же подход работает с любыми векторными формами — вы можете создать их с помощью инструментов Pen, Shape или импортировать из Adobe Illustrator.

Для преобразования обычного изображения в 3D-объект:

Откройте изображение в Photoshop При необходимости используйте инструмент Quick Selection (W) для выделения объекта Скопируйте выделенную область на новый слой (Ctrl+J) Выберите этот слой и перейдите в 3D → New Mesh from Layer → Postcard Ваше изображение теперь будет представлено как плоский 3D-объект, который можно вращать в пространстве

Для создания более сложных 3D-форм из 2D-изображения с помощью карты глубины:

Подготовьте изображение, где светлые области будут выступать, а темные — углубляться Выберите слой с изображением Перейдите в 3D → New Mesh from Layer → Depth Map to Plane В появившемся диалоговом окне настройте параметры глубины и качества После обработки вы получите 3D-объект с рельефной поверхностью, соответствующей яркости пикселей исходного изображения

После создания базового 3D-объекта вы можете манипулировать им с помощью 3D-инструментов. Наиболее часто используемые операции:

Вращение объекта — Используйте 3D-манипулятор (K) и круговые орбиты вокруг объекта

— Используйте 3D-манипулятор (K) и круговые орбиты вокруг объекта Перемещение — Перетаскивайте оси X, Y или Z для изменения положения объекта

— Перетаскивайте оси X, Y или Z для изменения положения объекта Масштабирование — Используйте угловые маркеры манипулятора для изменения размера

— Используйте угловые маркеры манипулятора для изменения размера Изменение глубины экструзии — В панели 3D настройте параметр Extrusion Depth

Один из самых мощных аспектов преобразования 2D в 3D — это возможность сохранить все текстуры и детали исходного изображения. Это особенно полезно для создания реалистичных продуктовых визуализаций, архитектурных проектов или игровых ассетов.

Настройка освещения и текстур для 3D-объектов

После создания базовой 3D-модели приходит время придать ей реалистичность и характер через правильное освещение и текстурирование. Именно эти элементы превращают геометрические формы в убедительные объекты, которые выглядят материальными и взаимодействуют со средой. 💡

Начнем с настройки освещения. В Photoshop доступно несколько типов источников света:

Точечный свет (Point Light) — Излучает свет во всех направлениях из одной точки, как лампочка

— Излучает свет во всех направлениях из одной точки, как лампочка Направленный свет (Directional Light) — Равномерно освещает всю сцену в одном направлении, имитируя солнечный свет

— Равномерно освещает всю сцену в одном направлении, имитируя солнечный свет Прожектор (Spot Light) — Создает направленный конус света, идеален для акцентного освещения

— Создает направленный конус света, идеален для акцентного освещения Бесконечный свет (Infinite Light) — Испускает параллельные лучи в одном направлении, хорош для равномерного освещения

Для добавления и настройки источника света:

В панели 3D найдите раздел Environment (или Lights в более новых версиях) Нажмите иконку создания нового источника света Выберите нужный тип света из выпадающего меню Используйте 3D-манипулятор для позиционирования источника света В панели свойств настройте параметры: интенсивность (Intensity), цвет (Color), размягчение теней (Shadows)

Базовая схема освещения обычно состоит из трех источников света:

Ключевой свет (Key Light) — Основной источник, определяющий общую направленность освещения

— Основной источник, определяющий общую направленность освещения Заполняющий свет (Fill Light) — Смягчает тени и добавляет детали в затемненных областях

— Смягчает тени и добавляет детали в затемненных областях Контровый свет (Rim Light) — Размещается позади объекта для создания окантовки и отделения его от фона

После настройки освещения переходим к текстурированию. В Photoshop каждый 3D-объект имеет набор материалов, которые определяют его внешний вид. Основные параметры материалов:

Диффузия (Diffuse) — Базовый цвет поверхности

— Базовый цвет поверхности Отражение (Specular) — Определяет, как поверхность отражает свет

— Определяет, как поверхность отражает свет Блеск (Shininess) — Контролирует размер и интенсивность блика

— Контролирует размер и интенсивность блика Нормаль (Normal) — Создает эффект рельефа без изменения геометрии

— Создает эффект рельефа без изменения геометрии Окружение (Environment) — Отвечает за отражение окружающей среды

— Отвечает за отражение окружающей среды Прозрачность (Opacity) — Управляет прозрачностью материала

Для изменения материала 3D-объекта:

В панели 3D выберите материал, который хотите изменить В панели свойств (Properties) настройте параметры материала Для применения изображения в качестве текстуры нажмите на иконку папки рядом с любым параметром Выберите изображение или создайте новое Для рисования непосредственно на 3D-объекте используйте функцию 3D → Paint Directly on Model

Вот таблица типичных материалов и их настройки для реалистичного отображения:

Материал Shininess Reflection Roughness Примечание Пластик 30-50% 10-20% 30-40% Умеренный блеск, мягкие отражения Металл 70-90% 80-100% 0-10% Высокий блеск, четкие отражения Стекло 90-100% 50-70% 0-5% Высокий блеск + прозрачность Дерево 10-30% 5-15% 60-80% Низкий блеск, выраженная текстура Ткань 0-10% 0-5% 80-100% Матовая поверхность, отсутствие отражений

Рендеринг и экспорт 3D-моделей из Фотошопа

После создания и настройки 3D-модели наступает финальный и критически важный этап — рендеринг и экспорт результата. От правильности этих действий зависит качество итогового изображения и возможность его использования в других проектах. 🖨️

Рендеринг в Photoshop — это процесс генерации финального изображения 3D-сцены, который может занимать от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости от сложности модели и настроек качества. Существует два основных типа рендеринга:

Предварительный рендеринг (Interactive Rendering) — Быстрый, низкокачественный рендеринг для предпросмотра

— Быстрый, низкокачественный рендеринг для предпросмотра Финальный рендеринг (Final Rendering) — Высококачественный рендеринг для итогового изображения

Для запуска процесса рендеринга:

Убедитесь, что ваша 3D-сцена настроена как нужно (ракурс, освещение, материалы) Перейдите в 3D → Render для запуска процесса рендеринга В диалоговом окне выберите нужные настройки качества Нажмите OK для начала рендеринга

Настройки рендеринга, которые влияют на качество и время обработки:

Quality Presets — Пресеты от Draft (черновой) до Maximum (максимальный)

— Пресеты от Draft (черновой) до Maximum (максимальный) Ray Tracing — Отслеживание лучей для реалистичных отражений и теней

— Отслеживание лучей для реалистичных отражений и теней Anti-aliasing — Сглаживание краев для устранения "лесенки"

— Сглаживание краев для устранения "лесенки" Shadow Quality — Качество и мягкость теней

— Качество и мягкость теней Resolution — Разрешение финального изображения

После завершения рендеринга Photoshop создаст растровое изображение вашей 3D-сцены. Для сохранения результата используйте File → Save As и выберите нужный формат (обычно PSD, JPEG или PNG). Если вы планируете дальнейшее редактирование 3D-сцены, сохраните файл в формате PSD с сохранением 3D-слоя.

Если вам нужно экспортировать саму 3D-модель для использования в других программах, Photoshop поддерживает следующие 3D-форматы:

OBJ — Универсальный формат, поддерживаемый большинством 3D-программ

— Универсальный формат, поддерживаемый большинством 3D-программ DAE (Collada) — XML-основанный формат для интерактивных 3D-приложений

— XML-основанный формат для интерактивных 3D-приложений STL — Формат для 3D-печати

— Формат для 3D-печати KMZ — Формат для Google Earth

Для экспорта 3D-модели:

Выберите 3D-слой в панели слоев Перейдите в 3D → Export 3D Layer Выберите нужный формат файла Настройте параметры экспорта в появившемся диалоговом окне Выберите место сохранения и нажмите Save

Важная часть экспорта — это настройка размера и разрешения итогового изображения. Для веб-проектов обычно достаточно 72-150 dpi, но для печати рекомендуется не менее 300 dpi. Размер изображения влияет не только на визуальное качество, но и на время рендеринга — крупные изображения с высоким разрешением могут рендериться часами.

Если вы работаете над анимацией 3D-объекта, Photoshop позволяет экспортировать последовательность кадров или даже видео:

Создайте ключевые кадры анимации с помощью панели Timeline Настройте параметры движения, вращения или изменения материалов для каждого ключевого кадра Отрендерите анимацию через 3D → Render Animation Экспортируйте результат через File → Export → Render Video

Для оптимизации процесса рендеринга больших или сложных проектов:

Используйте предварительный рендеринг для тестирования настроек

Начинайте с низкого качества и постепенно увеличивайте его

Рендерите сцену частями, если это возможно

Используйте GPU-ускорение, если оно доступно (Edit → Preferences → Performance → Advanced Settings)

Закройте другие ресурсоемкие программы перед началом рендеринга