Как размыть фон с помощью CSS: простые техники для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в CSS

Дизайнеры, заинтересованные в современных трендах интерфейсов и визуальных эффектов

Специалисты по UX/UI, стремящиеся повысить качество пользовательского опыта на своих проектах Хотите быстро превратить скучный сайт в стильный интерфейс, как в iOS или новых приложениях? Секрет кроется в эффекте размытия фона! Это тот самый приём, который делает модальные окна полупрозрачными и придаёт им глубину в современных интерфейсах. Даже если вы только начинаете осваивать CSS, размытие фона — это тот визуальный эффект, который сразу выведет ваш проект на новый уровень. И знаете что? Реализовать его гораздо проще, чем кажется на первый взгляд! 🔍

Что такое размытие фона и почему это важно

Размытие фона (blur effect) — это техника создания визуального эффекта, при котором часть контента выглядит слегка расфокусированной, что создаёт эффект глубины и улучшает читабельность переднего плана. Представьте, что вы смотрите через матовое стекло — объекты за ним видны, но их детали размыты. 🌫️

Именно такого эффекта добиваются дизайнеры при создании современных интерфейсов. Размытие сегодня используется не просто как декоративный элемент — это важный инструмент для:

Усиления иерархии контента — размытый задний план подчёркивает важность элементов на переднем плане

Создания эффекта "матового стекла" (frosted glass) — популярного тренда в UI-дизайне

Улучшения читаемости текста, расположенного поверх изображений

Добавления глубины интерфейсу без использования сложных 3D-эффектов

Создания атмосферы и настроения на странице

Я часто встречаю ситуации, когда веб-новички хотят использовать этот эффект, но считают его сложным или требующим JavaScript. На самом деле, современный CSS предлагает несколько простых способов размыть фон, и они доступны каждому!

Тип интерфейса Применение эффекта размытия Уровень поддержки Модальные окна Размытие содержимого под окном Отличный (95% браузеров) Карточки контента Эффект матового стекла Хороший (90% браузеров) Навигация Полупрозрачный размытый хедер Средний (88% браузеров) Hero-секции Размытие фоновых изображений Отличный (96% браузеров)

Антон Черских, фронтенд-разработчик Недавно мне пришлось обновить интерфейс для клиентского проекта — сайта туристического агентства. Их главная страница была перегружена яркими фотографиями, которые мешали воспринимать текст. Когда я предложил простое решение с размытием фона под важными блоками с призывами к действию, клиент сначала был настроен скептически: "Это, наверное, сложно и дорого в реализации?" Каково же было его удивление, когда я показал, что для этого потребовалось всего несколько строк CSS-кода! Конверсия с этих блоков выросла на 18%, а пользователи стали проводить на сайте в среднем на 40 секунд больше.

CSS-свойство blur() и его применение для фонов

Начнём с простейшего способа размытия в CSS — функции blur() . Эта функция является частью более обширного CSS-инструментария, позволяющего трансформировать визуальное отображение элементов. 🛠️

Функция blur() принимает один параметр — радиус размытия, измеряемый обычно в пикселях (px). Чем больше значение, тем сильнее эффект размытия.

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

filter: blur(5px);

Важно понимать, что blur() — это функция, которая применяется с помощью свойства filter . Вот как это работает:

Свойство filter применяет визуальные эффекты к целевому элементу

применяет визуальные эффекты к целевому элементу Функция blur() указывает, что именно эффект размытия должен быть применён

указывает, что именно эффект размытия должен быть применён Числовое значение в скобках определяет интенсивность размытия

Приведу простой пример кода для размытия фонового изображения:

HTML:

<div class="blurred-bg"> <h1>Контент поверх размытого фона</h1> </div>

CSS:

.blurred-bg { background-image: url('path/to/image.jpg'); background-size: cover; filter: blur(8px); padding: 20px; }

Однако у этого подхода есть существенный недостаток — при использовании filter: blur() непосредственно к элементу размывается всё содержимое этого элемента, включая текст! Это не всегда то, что нам нужно.

Для решения этой проблемы можно использовать два вложенных элемента:

HTML:

<div class="container"> <div class="bg-image"></div> <div class="content"> <h1>Чёткий текст на размытом фоне</h1> </div> </div>

CSS:

.container { position: relative; overflow: hidden; } .bg-image { background-image: url('path/to/image.jpg'); background-size: cover; position: absolute; top: -10px; /* Компенсация краевого эффекта */ left: -10px; width: calc(100% + 20px); height: calc(100% + 20px); filter: blur(8px); z-index: 0; } .content { position: relative; z-index: 1; padding: 20px; }

Обратите внимание на небольшое увеличение размеров фонового элемента и его смещение. Это необходимо, поскольку размытие может создавать нежелательные прозрачные края. 👌

Эффект размытия с filter и backdrop-filter

Хотя мы уже познакомились с filter: blur() , существует более элегантное решение для размытия только фоновых элементов без воздействия на контент. Это свойство backdrop-filter — настоящая находка для создания эффекта "матового стекла". 🔮

backdrop-filter применяет фильтр не к самому элементу, а ко всему, что находится позади него. Это позволяет создать полупрозрачный элемент с размытым фоном, но с чётким содержимым.

Базовый синтаксис:

backdrop-filter: blur(10px);

Вот пример создания популярного эффекта матового стекла (frosted glass):

HTML:

<div class="background"> <div class="glass-card"> <h2>Эффект матового стекла</h2> <p>Текст внутри стеклянной карточки</p> </div> </div>

CSS:

.background { background-image: url('colorful-background.jpg'); background-size: cover; height: 100vh; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .glass-card { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); backdrop-filter: blur(8px); border-radius: 12px; padding: 30px; color: white; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

Ключевые отличия между filter: blur() и backdrop-filter: blur() :

Свойство Что размывается Размывается ли контент Поддержка браузерами Типичное применение filter: blur() Сам элемент целиком Да, весь элемент Отличная (96%) Фоновые изображения, декоративные элементы backdrop-filter: blur() Только фон за элементом Нет, контент остаётся чётким Хорошая (88%) Модальные окна, меню навигации, карточки

Для комбинирования нескольких эффектов фильтрации, можно использовать несколько функций в одном свойстве:

backdrop-filter: blur(5px) brightness(90%);

Это позволит не только размыть фон, но и немного затемнить его, что улучшит читаемость текста.

Елена Смирнова, UX-дизайнер В прошлом году я работала над мобильным приложением для фитнес-клуба. Клиент хотел, чтобы интерфейс выглядел "легким и воздушным". Мы решили использовать много изображений занятий и тренировок, но столкнулись с проблемой — как разместить информацию поверх фото так, чтобы текст всегда оставался разборчивым? Я предложила использовать полупрозрачные карточки с эффектом размытия фона. Когда я показала макет с применением backdrop-filter, разработчик буквально выдохнул от облегчения: "Я думал, придется писать кучу JavaScript для этого эффекта!" А на самом деле нам хватило 2-3 строчек CSS. Пользователи оценили дизайн очень высоко — в отзывах часто упоминают, что интерфейс "стильный и современный".

Стилизация размытого фона: контроль интенсивности

Создание эффективного размытия фона — это больше, чем просто добавление свойства blur() . Важно научиться контролировать интенсивность размытия и комбинировать его с другими эффектами для достижения идеального результата. 🎨

Начнем с понимания, как значение радиуса размытия влияет на визуальный эффект:

blur(2px) — лёгкое размытие, детали всё ещё различимы

— лёгкое размытие, детали всё ещё различимы blur(5px) — среднее размытие, хорошо для текстовых подложек

— среднее размытие, хорошо для текстовых подложек blur(10px) — сильное размытие, создаёт абстрактные цветовые пятна

— сильное размытие, создаёт абстрактные цветовые пятна blur(20px+) — очень сильное размытие, подходит для цветовых акцентов

Выбор подходящего значения зависит от нескольких факторов:

Детализация исходного изображения — более детализированные фоны требуют большего размытия

Контрастность контента — чем меньше контраста между текстом и фоном, тем сильнее должно быть размытие

Размер экрана — на мобильных устройствах часто требуется меньшее значение размытия

Общая эстетика дизайна — минималистичные дизайны обычно используют более сильное размытие

Для достижения наилучших результатов, часто полезно комбинировать размытие с другими CSS-эффектами:

backdrop-filter: blur(8px) brightness(80%) contrast(110%);

В этом примере мы:

Применяем размытие с радиусом 8px

Уменьшаем яркость до 80%, что делает фон немного темнее

Увеличиваем контраст на 10%, что помогает тексту лучше выделяться

Для создания более сложных эффектов, можно использовать переменные CSS и градиенты:

.advanced-blur { --blur-strength: 10px; --bg-opacity: 0.7; background: linear-gradient(rgba(255, 255, 255, var(--bg-opacity)), rgba(255, 255, 255, var(--bg-opacity))); backdrop-filter: blur(var(--blur-strength)); }

Это позволяет легко настраивать эффект в разных частях сайта, изменяя только значения переменных.

Важно помнить и о производительности! Эффекты размытия могут быть ресурсоёмкими, особенно на мобильных устройствах. Вот несколько советов для оптимизации:

Используйте размытие только там, где это действительно необходимо

Ограничьте размер размываемых областей

Рассмотрите возможность использования предварительно размытых изображений для фона вместо CSS-размытия

Тестируйте на реальных устройствах, особенно на более слабых моделях

Практические приёмы CSS-размытия для разных элементов

Теперь, когда мы разобрались с основами размытия, давайте рассмотрим конкретные техники для различных элементов веб-страниц. Эти готовые решения можно сразу применять в ваших проектах. 🚀

1. Полупрозрачная навигационная панель с размытием

Фиксированная навигация, которая элегантно размывает контент под ней, создаёт ощущение глубины:

header { position: fixed; top: 0; width: 100%; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7); backdrop-filter: blur(10px); padding: 15px 0; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); z-index: 1000; }

2. Карточки с эффектом "матового стекла"

Идеально подходят для размещения информации поверх изображений или градиентных фонов:

.glass-card { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15); backdrop-filter: blur(12px) saturate(180%); border-radius: 12px; padding: 25px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1); border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18); }

3. Модальные окна с размытым оверлеем

Этот приём позволяет создать ощущение, что модальное окно "парит" над остальным контентом:

.modal-overlay { position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.4); backdrop-filter: blur(5px); display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .modal-content { background: white; padding: 30px; border-radius: 10px; max-width: 500px; width: 90%; }

4. Текстовые блоки поверх изображений с размытой подложкой

Техника для обеспечения читабельности текста на любом фоне:

.image-container { position: relative; width: 100%; height: 400px; background-image: url('image.jpg'); background-size: cover; } .text-overlay { position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; padding: 20px; background: rgba(0, 0, 0, 0.3); backdrop-filter: blur(4px); color: white; }

5. Адаптивное размытие под разные устройства

Используйте медиа-запросы для настройки интенсивности размытия в зависимости от размера экрана:

:root { --blur-desktop: 8px; --blur-tablet: 6px; --blur-mobile: 4px; } .blur-element { backdrop-filter: blur(var(--blur-desktop)); } @media (max-width: 768px) { .blur-element { backdrop-filter: blur(var(--blur-tablet)); } } @media (max-width: 480px) { .blur-element { backdrop-filter: blur(var(--blur-mobile)); } }

Существуют также различные варианты применения размытия в зависимости от конкретных задач дизайна:

Элемент интерфейса Рекомендуемый подход Оптимальные настройки Фиксированное меню backdrop-filter blur(8-10px), opacity: 0.8 Модальное окно backdrop-filter для оверлея blur(5px), brightness(70%) Карточки контента backdrop-filter + rgba background blur(12px), saturate(150%) Hero-секция Отдельный размытый элемент filter: blur(15px) Подложка для текста backdrop-filter в сочетании с полупрозрачностью blur(4px), contrast(120%)

Для создания более интересных визуальных эффектов, можно комбинировать размытие с анимациями и переходами:

.hover-blur { transition: backdrop-filter 0.3s ease; } .hover-blur:hover { backdrop-filter: blur(15px); }

Этот код создаст элемент, который при наведении мыши плавно увеличивает интенсивность размытия, создавая приятный интерактивный эффект.