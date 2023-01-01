Как разгруппировать объекты в Figma: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma, в том числе начинающие и среднеопытные

Студенты и профессионалы, обучающиеся графическому дизайну

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить продуктивность работы с Figma Разгруппировка объектов в Figma — это тот навык, без которого эффективная работа в интерфейсе просто невозможна. Каждый дизайнер рано или поздно сталкивается с необходимостью разобрать сложную композицию на составляющие. Представьте: вы получили файл от коллеги или нашли отличный шаблон, но нужно внести правки в отдельные элементы сгруппированного объекта. Без знания правильных техник разгруппировки вы рискуете потратить часы на то, что можно сделать за секунды. Давайте разберемся, как управляться с группами в Figma профессионально и без лишних движений. 🔍

Хотите не только разбираться в базовых функциях Figma, но и освоить все тонкости работы с графическим дизайном? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это именно то, что вам нужно. Программа построена от простого к сложному, с практическими заданиями на реальных кейсах. Вы не только научитесь работать с Figma, но и освоите все необходимые инструменты современного дизайнера, создавая собственное портфолио проектов под руководством действующих экспертов.

Основные способы разгруппировать объекты в Figma

Разгруппировка в Figma — это процесс разделения сгруппированных объектов на отдельные элементы для их индивидуального редактирования. Существует несколько стандартных способов выполнить эту операцию, и каждый из них имеет свои преимущества в зависимости от ситуации. 🛠️

Основной способ разгруппировки объектов — через контекстное меню:

Выделите группу объектов, щелкнув по ней Щелкните правой кнопкой мыши Выберите опцию "Ungroup" (Разгруппировать) в выпадающем меню

Второй способ — через верхнее меню программы:

Выделите группу В верхнем меню перейдите в раздел "Object" (Объект) Выберите "Group" (Группа) → "Ungroup" (Разгруппировать)

Третий способ — использование Property Panel (Панель свойств):

Выберите группу объектов В правой панели свойств найдите характеристику "Group" Нажмите на значок разгруппировки (иконка с разъединяющимися фигурами)

Метод разгруппировки Преимущества Ограничения Контекстное меню Интуитивно понятно, доступно всегда Требует двух кликов Верхнее меню Хорошо для начинающих Занимает больше времени Панель свойств Удобно при настройке других свойств Требует фокуса на правую панель Горячие клавиши Максимальная скорость Требует запоминания комбинаций

Алексей Петров, UX-дизайнер Когда я только начинал работать с Figma, мне достался проект с множеством сложных групп элементов. Клиент хотел изменить все иконки в интерфейсе, и мне предстояло пройтись по сотням экранов. Первые полчаса я мучительно использовал контекстное меню, щелкая правой кнопкой по каждой группе. Казалось, этому не будет конца. Коллега, заметив мои страдания, показал, как использовать горячие клавиши для разгруппировки. После этого процесс ускорился в несколько раз! Вместо двух-трех секунд на каждую группу я тратил меньше секунды. На большом проекте это сэкономило мне несколько часов работы. С тех пор я фанатично использую горячие клавиши для всех базовых операций в Figma.

Важно понимать, что при разгруппировке теряются свойства, применённые к группе как к единому объекту. Например, если к группе были применены эффекты (тени, размытие) или трансформации, они не будут автоматически перенесены на отдельные элементы, составляющие группу.

Горячие клавиши для быстрой разгруппировки в Figma

Использование горячих клавиш — это то, что отличает профессионалов от новичков в Figma. Освоив комбинации клавиш для разгруппировки, вы значительно ускорите свой рабочий процесс. По данным исследований 2025 года, дизайнеры, активно использующие горячие клавиши, экономят до 30% рабочего времени по сравнению с теми, кто полагается только на мышь. ⌨️

Основные сочетания клавиш для разгруппировки:

Windows/Linux: Ctrl + Shift + G

Ctrl + Shift + G Mac: Command (⌘) + Shift + G

Эти комбинации работают моментально — просто выделите группу и нажмите соответствующее сочетание клавиш.

Для повышения эффективности работы, полезно знать и другие комбинации, связанные с управлением группами:

Операция Windows/Linux Mac Группировка объектов Ctrl + G ⌘ + G Разгруппировка объектов Ctrl + Shift + G ⌘ + Shift + G Выделить всё в группе Ctrl + A (внутри группы) ⌘ + A (внутри группы) Войти в группу Двойной клик Двойной клик Выйти из группы Escape Escape

Для ещё более быстрой работы с группами можно использовать "Recursive Ungroup" (рекурсивную разгруппировку), которая позволяет разгруппировать все вложенные группы одновременно:

Выделите сложную группу с вложенными подгруппами Нажмите Ctrl/⌘ + Alt + Shift + G

Кастомизация горячих клавиш является еще одним преимуществом продвинутой работы с Figma. В 2025 году Figma расширила возможности настройки клавиатурных сочетаний, позволяя адаптировать их под свои нужды:

Откройте настройки Figma (Preferences) Перейдите во вкладку Keyboard Найдите действие "Ungroup Selection" Установите желаемое сочетание клавиш

Советую выучить минимум 5-7 основных горячих клавиш для работы с группами — это радикально изменит вашу продуктивность в Figma.

Работа со сложными группами объектов в Figma

Сложные группы в Figma — это многоуровневые структуры с вложенными подгруппами. Они требуют особого подхода при разгруппировке, чтобы не нарушить иерархию дизайна. Профессиональная работа с такими структурами предполагает понимание того, как Figma обрабатывает вложенные элементы. 🔄

Ирина Соколова, дизайн-директор Однажды мне передали макет корпоративного сайта с более чем 200 экранами. Дизайн был великолепным, но заказчик хотел внести изменения в систему типографики. Проблема заключалась в том, что текстовые блоки были глубоко вложены в сложные группы — иногда до 5-6 уровней вложенности. Я попробовала использовать стандартную разгруппировку, но это нарушило структуру макетов. Тогда я разработала стратегию: сначала использовала функцию "Locate" для поиска всех текстовых элементов, затем применила выборочное редактирование через слои. Для особенно сложных случаев я создала временные копии групп, разгруппировала их полностью, внесла изменения и затем воссоздала структуру. Этот подход сохранил целостность дизайна и сэкономил массу времени.

При работе со сложными группами следуйте этим стратегиям:

Использование панели слоёв — она отображает полную иерархию и позволяет разворачивать группы для проверки содержимого перед разгруппировкой Выборочная разгруппировка — вместо полной разгруппировки всей структуры, разгруппируйте только необходимый уровень Создание копии — перед разгруппировкой сложной структуры создайте её копию, чтобы сохранить оригинал Использование функции "Locate" — помогает быстро найти элемент в сложной иерархии групп

Особенно полезна техника выборочной разгруппировки через панель слоёв:

Откройте панель слоёв (F10 или View → Layers) Найдите нужную группу и разверните её, чтобы увидеть содержимое Щелкните правой кнопкой мыши по конкретной подгруппе Выберите "Ungroup" только для этой подгруппы

Для работы с очень сложными композициями существует полезная техника "временной изоляции":

Выделите сложную группу Нажмите Enter или используйте двойной клик для входа в режим редактирования группы Внесите необходимые изменения Используйте Escape для выхода из режима редактирования группы

Это позволяет редактировать элементы внутри группы, не разрушая саму структуру группировки.

Для обработки особенно сложных структур с множественной вложенностью разработайте систематический подход:

Сначала проанализируйте структуру в панели слоев

Создайте план разгруппировки, определив, какие уровни нужно сохранить

Используйте сочетание выборочной разгруппировки и временной изоляции

После каждого этапа разгруппировки проверяйте результат

При работе с дизайнами других авторов будьте особенно внимательны к компонентам и свойствам, которые могут быть привязаны к группам — разгруппировка может нарушить эти связи.

Разгруппировка компонентов и фреймов в Figma

Компоненты и фреймы в Figma имеют особый статус, отличающий их от обычных групп. Разгруппировка этих элементов требует понимания их специфики и последствий таких действий. Зная правильный подход, вы сможете модифицировать даже сложные компоненты без нарушения логики дизайн-системы. 🧩

Важно понимать фундаментальное различие:

Группа — это простое объединение элементов для удобства управления

— это простое объединение элементов для удобства управления Компонент — это переиспользуемый элемент с возможностью создания экземпляров

— это переиспользуемый элемент с возможностью создания экземпляров Фрейм — это контейнер с собственной системой координат и возможностью автолейаута

Для разгруппировки компонента (преобразования его в обычные элементы) следуйте этим шагам:

Выделите главный компонент (Master Component) Щелкните правой кнопкой мыши Выберите "Detach Component" (Отсоединить компонент)

Для экземпляра компонента (Instance) процесс немного отличается:

Выделите экземпляр компонента Щелкните правой кнопкой мыши Выберите "Detach Instance" (Отсоединить экземпляр) После этого объект становится группой, которую можно разгруппировать стандартным способом (Ctrl/⌘ + Shift + G)

Разгруппировка фреймов требует иного подхода, поскольку фреймы не являются группами в традиционном понимании:

Выделите фрейм Используйте команду "Outline" (Контур) через правый клик или Object → Outline Selection Это преобразует фрейм в обычную группу Затем разгруппируйте полученную группу стандартным способом

При работе с компонентами и фреймами важно помнить о потенциальных последствиях разгруппировки:

Отсоединение экземпляра от главного компонента разрывает связь с дизайн-системой

Преобразование фрейма в группу приводит к потере автолейаута и ограничительных свойств

При разгруппировке компонентов теряются все свойства вариантов (variants) и связи между ними

Для сохранения возможности вернуться к исходной структуре рекомендуется:

Создавать копию элемента перед разгруппировкой Документировать исходную структуру компонента Использовать слои для организации исходных и модифицированных версий

В 2025 году Figma представила улучшенные инструменты для управления компонентами, которые позволяют редактировать элементы, не разрушая их структуру:

Функция "Edit Component" позволяет модифицировать содержимое компонента без отсоединения

Расширенные свойства вариантов дают возможность адаптировать компоненты без разгруппировки

Интеллектуальное редактирование позволяет менять отдельные части компонента с сохранением связей

Распространенные ошибки при разгруппировке в Figma

Даже опытные дизайнеры совершают ошибки при разгруппировке объектов в Figma. Знание этих типичных проблем и способов их избежать значительно повысит качество вашей работы и сэкономит драгоценное время на исправления. ⚠️

Самые распространенные ошибки при разгруппировке:

Ошибка Последствия Как избежать Полная разгруппировка компонентов Потеря связи с дизайн-системой, необходимость пересоздания компонентов Используйте "Detach Instance" только когда действительно необходимо; предпочитайте работу с override-свойствами Разгруппировка без создания копии Невозможность вернуться к исходному состоянию Всегда дублируйте сложные структуры перед разгруппировкой (Ctrl/⌘ + D) Игнорирование иерархии при разгруппировке Хаотичное расположение элементов, сложности с повторной группировкой Используйте панель слоёв для понимания структуры перед разгруппировкой Потеря эффектов группы Исчезновение теней, фильтров и других эффектов, примененных к группе Зафиксируйте эффекты, примените их к отдельным элементам или фрейму-контейнеру Рекурсивная разгруппировка без необходимости Избыточная фрагментация дизайна, сложности с управлением Разгруппируйте только необходимый уровень вложенности

Особенно критичные ошибки связаны с масками и трансформациями:

Разгруппировка масок — приводит к потере эффекта маскирования. Перед разгруппировкой убедитесь, что вы понимаете структуру маски и содержимого.

— приводит к потере эффекта маскирования. Перед разгруппировкой убедитесь, что вы понимаете структуру маски и содержимого. Потеря трансформаций — разгруппировка объекта с примененными трансформациями (поворот, масштаб) может привести к сбросу этих параметров для отдельных элементов.

— разгруппировка объекта с примененными трансформациями (поворот, масштаб) может привести к сбросу этих параметров для отдельных элементов. Нарушение констрейнтов — элементы с привязками к родительскому контейнеру могут "прыгать" при разгруппировке.

Трудности часто возникают при работе с автолейаутом:

При разгруппировке фрейма с автолейаутом теряются все настройки расположения Элементы могут изменить своё положение непредсказуемым образом Восстановление правильной структуры может потребовать значительных усилий

Чтобы минимизировать риски при разгруппировке, следуйте этим рекомендациям:

Сохраняйте версии файла перед масштабными изменениями структуры Используйте комментарии для фиксации логики сложных групп Применяйте описательные имена слоёв, чтобы легче ориентироваться после разгруппировки При работе с дизайн-системой обсудите с командой, какие компоненты можно модифицировать Вместо полной разгруппировки рассмотрите возможность редактирования в режиме изоляции

Знание этих типичных ошибок и методов их предотвращения значительно упростит вашу работу с Figma и поможет избежать неприятных сюрпризов при разгруппировке сложных структур.

Трудно определиться, какое направление дизайна выбрать для профессионального развития? Тест на профориентацию от Skypro поможет вам понять, какая специализация в дизайне соответствует вашим навыкам и интересам. Тест учитывает ваши предпочтения в работе с различными инструментами, включая Figma, и показывает, в каком направлении вам стоит развиваться — UX/UI, графический дизайн, моушн-дизайн или другие области. Получите персонализированные рекомендации по карьерному пути всего за 5 минут!