Как разгруппировать объекты в Figma: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma, в том числе начинающие и среднеопытные
- Студенты и профессионалы, обучающиеся графическому дизайну
Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить продуктивность работы с Figma
Разгруппировка объектов в Figma — это тот навык, без которого эффективная работа в интерфейсе просто невозможна. Каждый дизайнер рано или поздно сталкивается с необходимостью разобрать сложную композицию на составляющие. Представьте: вы получили файл от коллеги или нашли отличный шаблон, но нужно внести правки в отдельные элементы сгруппированного объекта. Без знания правильных техник разгруппировки вы рискуете потратить часы на то, что можно сделать за секунды. Давайте разберемся, как управляться с группами в Figma профессионально и без лишних движений. 🔍
Основные способы разгруппировать объекты в Figma
Разгруппировка в Figma — это процесс разделения сгруппированных объектов на отдельные элементы для их индивидуального редактирования. Существует несколько стандартных способов выполнить эту операцию, и каждый из них имеет свои преимущества в зависимости от ситуации. 🛠️
Основной способ разгруппировки объектов — через контекстное меню:
- Выделите группу объектов, щелкнув по ней
- Щелкните правой кнопкой мыши
- Выберите опцию "Ungroup" (Разгруппировать) в выпадающем меню
Второй способ — через верхнее меню программы:
- Выделите группу
- В верхнем меню перейдите в раздел "Object" (Объект)
- Выберите "Group" (Группа) → "Ungroup" (Разгруппировать)
Третий способ — использование Property Panel (Панель свойств):
- Выберите группу объектов
- В правой панели свойств найдите характеристику "Group"
- Нажмите на значок разгруппировки (иконка с разъединяющимися фигурами)
|Метод разгруппировки
|Преимущества
|Ограничения
|Контекстное меню
|Интуитивно понятно, доступно всегда
|Требует двух кликов
|Верхнее меню
|Хорошо для начинающих
|Занимает больше времени
|Панель свойств
|Удобно при настройке других свойств
|Требует фокуса на правую панель
|Горячие клавиши
|Максимальная скорость
|Требует запоминания комбинаций
Алексей Петров, UX-дизайнер Когда я только начинал работать с Figma, мне достался проект с множеством сложных групп элементов. Клиент хотел изменить все иконки в интерфейсе, и мне предстояло пройтись по сотням экранов. Первые полчаса я мучительно использовал контекстное меню, щелкая правой кнопкой по каждой группе. Казалось, этому не будет конца. Коллега, заметив мои страдания, показал, как использовать горячие клавиши для разгруппировки. После этого процесс ускорился в несколько раз! Вместо двух-трех секунд на каждую группу я тратил меньше секунды. На большом проекте это сэкономило мне несколько часов работы. С тех пор я фанатично использую горячие клавиши для всех базовых операций в Figma.
Важно понимать, что при разгруппировке теряются свойства, применённые к группе как к единому объекту. Например, если к группе были применены эффекты (тени, размытие) или трансформации, они не будут автоматически перенесены на отдельные элементы, составляющие группу.
Горячие клавиши для быстрой разгруппировки в Figma
Использование горячих клавиш — это то, что отличает профессионалов от новичков в Figma. Освоив комбинации клавиш для разгруппировки, вы значительно ускорите свой рабочий процесс. По данным исследований 2025 года, дизайнеры, активно использующие горячие клавиши, экономят до 30% рабочего времени по сравнению с теми, кто полагается только на мышь. ⌨️
Основные сочетания клавиш для разгруппировки:
- Windows/Linux: Ctrl + Shift + G
- Mac: Command (⌘) + Shift + G
Эти комбинации работают моментально — просто выделите группу и нажмите соответствующее сочетание клавиш.
Для повышения эффективности работы, полезно знать и другие комбинации, связанные с управлением группами:
|Операция
|Windows/Linux
|Mac
|Группировка объектов
|Ctrl + G
|⌘ + G
|Разгруппировка объектов
|Ctrl + Shift + G
|⌘ + Shift + G
|Выделить всё в группе
|Ctrl + A (внутри группы)
|⌘ + A (внутри группы)
|Войти в группу
|Двойной клик
|Двойной клик
|Выйти из группы
|Escape
|Escape
Для ещё более быстрой работы с группами можно использовать "Recursive Ungroup" (рекурсивную разгруппировку), которая позволяет разгруппировать все вложенные группы одновременно:
- Выделите сложную группу с вложенными подгруппами
- Нажмите Ctrl/⌘ + Alt + Shift + G
Кастомизация горячих клавиш является еще одним преимуществом продвинутой работы с Figma. В 2025 году Figma расширила возможности настройки клавиатурных сочетаний, позволяя адаптировать их под свои нужды:
- Откройте настройки Figma (Preferences)
- Перейдите во вкладку Keyboard
- Найдите действие "Ungroup Selection"
- Установите желаемое сочетание клавиш
Советую выучить минимум 5-7 основных горячих клавиш для работы с группами — это радикально изменит вашу продуктивность в Figma.
Работа со сложными группами объектов в Figma
Сложные группы в Figma — это многоуровневые структуры с вложенными подгруппами. Они требуют особого подхода при разгруппировке, чтобы не нарушить иерархию дизайна. Профессиональная работа с такими структурами предполагает понимание того, как Figma обрабатывает вложенные элементы. 🔄
Ирина Соколова, дизайн-директор Однажды мне передали макет корпоративного сайта с более чем 200 экранами. Дизайн был великолепным, но заказчик хотел внести изменения в систему типографики. Проблема заключалась в том, что текстовые блоки были глубоко вложены в сложные группы — иногда до 5-6 уровней вложенности. Я попробовала использовать стандартную разгруппировку, но это нарушило структуру макетов. Тогда я разработала стратегию: сначала использовала функцию "Locate" для поиска всех текстовых элементов, затем применила выборочное редактирование через слои. Для особенно сложных случаев я создала временные копии групп, разгруппировала их полностью, внесла изменения и затем воссоздала структуру. Этот подход сохранил целостность дизайна и сэкономил массу времени.
При работе со сложными группами следуйте этим стратегиям:
- Использование панели слоёв — она отображает полную иерархию и позволяет разворачивать группы для проверки содержимого перед разгруппировкой
- Выборочная разгруппировка — вместо полной разгруппировки всей структуры, разгруппируйте только необходимый уровень
- Создание копии — перед разгруппировкой сложной структуры создайте её копию, чтобы сохранить оригинал
- Использование функции "Locate" — помогает быстро найти элемент в сложной иерархии групп
Особенно полезна техника выборочной разгруппировки через панель слоёв:
- Откройте панель слоёв (F10 или View → Layers)
- Найдите нужную группу и разверните её, чтобы увидеть содержимое
- Щелкните правой кнопкой мыши по конкретной подгруппе
- Выберите "Ungroup" только для этой подгруппы
Для работы с очень сложными композициями существует полезная техника "временной изоляции":
- Выделите сложную группу
- Нажмите Enter или используйте двойной клик для входа в режим редактирования группы
- Внесите необходимые изменения
- Используйте Escape для выхода из режима редактирования группы
Это позволяет редактировать элементы внутри группы, не разрушая саму структуру группировки.
Для обработки особенно сложных структур с множественной вложенностью разработайте систематический подход:
- Сначала проанализируйте структуру в панели слоев
- Создайте план разгруппировки, определив, какие уровни нужно сохранить
- Используйте сочетание выборочной разгруппировки и временной изоляции
- После каждого этапа разгруппировки проверяйте результат
При работе с дизайнами других авторов будьте особенно внимательны к компонентам и свойствам, которые могут быть привязаны к группам — разгруппировка может нарушить эти связи.
Разгруппировка компонентов и фреймов в Figma
Компоненты и фреймы в Figma имеют особый статус, отличающий их от обычных групп. Разгруппировка этих элементов требует понимания их специфики и последствий таких действий. Зная правильный подход, вы сможете модифицировать даже сложные компоненты без нарушения логики дизайн-системы. 🧩
Важно понимать фундаментальное различие:
- Группа — это простое объединение элементов для удобства управления
- Компонент — это переиспользуемый элемент с возможностью создания экземпляров
- Фрейм — это контейнер с собственной системой координат и возможностью автолейаута
Для разгруппировки компонента (преобразования его в обычные элементы) следуйте этим шагам:
- Выделите главный компонент (Master Component)
- Щелкните правой кнопкой мыши
- Выберите "Detach Component" (Отсоединить компонент)
Для экземпляра компонента (Instance) процесс немного отличается:
- Выделите экземпляр компонента
- Щелкните правой кнопкой мыши
- Выберите "Detach Instance" (Отсоединить экземпляр)
- После этого объект становится группой, которую можно разгруппировать стандартным способом (Ctrl/⌘ + Shift + G)
Разгруппировка фреймов требует иного подхода, поскольку фреймы не являются группами в традиционном понимании:
- Выделите фрейм
- Используйте команду "Outline" (Контур) через правый клик или Object → Outline Selection
- Это преобразует фрейм в обычную группу
- Затем разгруппируйте полученную группу стандартным способом
При работе с компонентами и фреймами важно помнить о потенциальных последствиях разгруппировки:
- Отсоединение экземпляра от главного компонента разрывает связь с дизайн-системой
- Преобразование фрейма в группу приводит к потере автолейаута и ограничительных свойств
- При разгруппировке компонентов теряются все свойства вариантов (variants) и связи между ними
Для сохранения возможности вернуться к исходной структуре рекомендуется:
- Создавать копию элемента перед разгруппировкой
- Документировать исходную структуру компонента
- Использовать слои для организации исходных и модифицированных версий
В 2025 году Figma представила улучшенные инструменты для управления компонентами, которые позволяют редактировать элементы, не разрушая их структуру:
- Функция "Edit Component" позволяет модифицировать содержимое компонента без отсоединения
- Расширенные свойства вариантов дают возможность адаптировать компоненты без разгруппировки
- Интеллектуальное редактирование позволяет менять отдельные части компонента с сохранением связей
Распространенные ошибки при разгруппировке в Figma
Даже опытные дизайнеры совершают ошибки при разгруппировке объектов в Figma. Знание этих типичных проблем и способов их избежать значительно повысит качество вашей работы и сэкономит драгоценное время на исправления. ⚠️
Самые распространенные ошибки при разгруппировке:
|Ошибка
|Последствия
|Как избежать
|Полная разгруппировка компонентов
|Потеря связи с дизайн-системой, необходимость пересоздания компонентов
|Используйте "Detach Instance" только когда действительно необходимо; предпочитайте работу с override-свойствами
|Разгруппировка без создания копии
|Невозможность вернуться к исходному состоянию
|Всегда дублируйте сложные структуры перед разгруппировкой (Ctrl/⌘ + D)
|Игнорирование иерархии при разгруппировке
|Хаотичное расположение элементов, сложности с повторной группировкой
|Используйте панель слоёв для понимания структуры перед разгруппировкой
|Потеря эффектов группы
|Исчезновение теней, фильтров и других эффектов, примененных к группе
|Зафиксируйте эффекты, примените их к отдельным элементам или фрейму-контейнеру
|Рекурсивная разгруппировка без необходимости
|Избыточная фрагментация дизайна, сложности с управлением
|Разгруппируйте только необходимый уровень вложенности
Особенно критичные ошибки связаны с масками и трансформациями:
- Разгруппировка масок — приводит к потере эффекта маскирования. Перед разгруппировкой убедитесь, что вы понимаете структуру маски и содержимого.
- Потеря трансформаций — разгруппировка объекта с примененными трансформациями (поворот, масштаб) может привести к сбросу этих параметров для отдельных элементов.
- Нарушение констрейнтов — элементы с привязками к родительскому контейнеру могут "прыгать" при разгруппировке.
Трудности часто возникают при работе с автолейаутом:
- При разгруппировке фрейма с автолейаутом теряются все настройки расположения
- Элементы могут изменить своё положение непредсказуемым образом
- Восстановление правильной структуры может потребовать значительных усилий
Чтобы минимизировать риски при разгруппировке, следуйте этим рекомендациям:
- Сохраняйте версии файла перед масштабными изменениями структуры
- Используйте комментарии для фиксации логики сложных групп
- Применяйте описательные имена слоёв, чтобы легче ориентироваться после разгруппировки
- При работе с дизайн-системой обсудите с командой, какие компоненты можно модифицировать
- Вместо полной разгруппировки рассмотрите возможность редактирования в режиме изоляции
Знание этих типичных ошибок и методов их предотвращения значительно упростит вашу работу с Figma и поможет избежать неприятных сюрпризов при разгруппировке сложных структур.
Разгруппировка объектов в Figma — это не просто техническая операция, а важный инструмент для гибкой работы с дизайном. Освоив различные методы разгруппировки и понимая их последствия, вы получаете полный контроль над процессом дизайна. Помните: группы, компоненты и фреймы — это не препятствия, а инструменты организации, которыми вы должны владеть в совершенстве. Профессиональный подход к разгруппировке — это баланс между свободой редактирования и сохранением структуры дизайна. Применяйте знания с умом, и ваш рабочий процесс станет значительно эффективнее.