Как разделить объекты в иллюстраторе: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и иллюстраторы, желающие улучшить свои навыки работы в Adobe Illustrator

Студенты и начинающие специалисты, которые хотят освоить профессиональные техники разделения объектов

Профессионалы, ищущие новые методы и подходы для повышения эффективности в работе с векторной графикой Разделение объектов в Adobe Illustrator — это навык, превращающий типовые векторные формы в настоящие произведения графического искусства. Владение техниками разделения объектов отличает профессионала от любителя, позволяя создавать сложные композиции и точно реализовывать творческие идеи без лишних манипуляций. Управляя разделением форм, вы получаете безграничную свободу для воплощения самых смелых дизайнерских концепций — от логотипов с идеальной геометрией до иллюстраций с вниманием к мельчайшим деталям. 🔪✂️

Ищете профессию с перспективами? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro даст вам не только базовые знания, но и продвинутые техники работы в Adobe Illustrator, включая мастерство разделения объектов. Вы научитесь создавать коммерчески успешные проекты, используя профессиональные инструменты как настоящий эксперт. Более 87% выпускников курса трудоустраиваются в первые 3 месяца после завершения обучения!

Основные способы разделения объектов в иллюстраторе

Adobe Illustrator предлагает несколько мощных инструментов для разделения объектов, каждый из которых имеет свои особенности применения и преимущества. Выбор метода зависит от сложности задачи, типа объектов и желаемого результата.

Владение всем арсеналом техник разделения объектов позволяет существенно повысить эффективность работы и расширить творческие возможности при создании векторной графики. Рассмотрим основные способы, которые должен знать каждый дизайнер:

Knife Tool — позволяет "разрезать" объекты по произвольной траектории

— позволяет "разрезать" объекты по произвольной траектории Pathfinder — набор операций для комбинирования и разделения форм на основе их пересечений

— набор операций для комбинирования и разделения форм на основе их пересечений Shape Builder Tool — интуитивный инструмент для объединения и разделения пересекающихся форм

— интуитивный инструмент для объединения и разделения пересекающихся форм Scissors Tool — создает отдельные точки разрыва на контуре объекта

— создает отдельные точки разрыва на контуре объекта Divide Objects Below — разделяет объекты, расположенные ниже выбранного

Каждый метод имеет свои уникальные возможности и ограничения, которые важно учитывать при выборе подходящего инструмента для конкретной задачи.

Инструмент Лучше использовать для Ограничения Knife Tool Свободных разрезов по произвольным траекториям Может быть неточным при работе с мелкими деталями Pathfinder Математически точных операций с формами Требует предварительного планирования операций Shape Builder Tool Интуитивной работы с пересекающимися формами Менее точный при сложных взаимодействиях объектов Scissors Tool Создания разрывов в определенных точках контура Работает только с отдельными точками, а не с областями

Выбор конкретного метода разделения объектов зависит от характера работы, уровня сложности проекта и личных предпочтений дизайнера. В процессе работы часто приходится комбинировать несколько инструментов для достижения наилучшего результата. 🎯

Разделение объектов с помощью инструмента Knife Tool

Knife Tool (Нож) — один из самых интуитивных инструментов для разделения объектов в Adobe Illustrator. Он позволяет буквально "разрезать" выделенные объекты по произвольной траектории, создавая независимые части из единой формы.

Пошаговая инструкция по использованию Knife Tool:

Выделите объект, который хотите разрезать Найдите инструмент Knife Tool в панели инструментов (он может скрываться под инструментом Eraser Tool) Щелкните и проведите линию через объект там, где хотите его разделить Отпустите кнопку мыши — объект будет разрезан по проведенной траектории Используйте инструмент Selection Tool для перемещения полученных частей

Александр Петров, старший дизайнер Однажды мне поручили срочно переработать логотип клиента, у которого через час был важный питч. Проблема заключалась в том, что исходник был только в растровом формате. Я воссоздал логотип в Illustrator и столкнулся с необходимостью разделить сложную форму на несколько элементов для последующей анимации. Knife Tool стал настоящим спасением. Вместо того чтобы перестраивать всю форму заново, я просто "разрезал" объект в стратегических местах, создав пять независимых элементов для анимации. Благодаря точности инструмента и возможности разрезать по произвольной линии, я сохранил все изгибы оригинального дизайна. Клиент получил свои файлы вовремя, и презентация прошла успешно.

Профессиональные советы по работе с Knife Tool:

Удерживайте клавишу Alt (Option на Mac) во время использования инструмента для создания идеально прямых линий разреза

Комбинируйте клавишу Shift с Alt для создания горизонтальных, вертикальных или диагональных линий разреза под углом 45°

Для более точного контроля увеличьте масштаб отображения до 200-300%

Помните, что Knife Tool работает только с выделенными объектами

Используйте двойной щелчок на инструменте для доступа к дополнительным настройкам, таким как точность и сглаживание

В новых версиях Adobe Illustrator (начиная с 2023) появилась улучшенная версия Knife Tool с возможностью настройки толщины линии разреза и предварительным просмотром результата, что делает работу с инструментом ещё более точной и предсказуемой. ✂️

Использование Pathfinder для разделения векторных форм

Pathfinder — мощный набор инструментов в Adobe Illustrator, позволяющий выполнять различные логические операции с векторными формами, включая их разделение. В отличие от Knife Tool, Pathfinder работает на основе математических алгоритмов и позволяет выполнять точные операции с пересекающимися объектами.

Основные операции панели Pathfinder для разделения объектов:

Divide — разделяет пересекающиеся объекты на отдельные непересекающиеся части Trim — удаляет скрытые части объектов, оставляя видимую часть без наложений Crop — оставляет только область пересечения объектов Outline — преобразует контуры объектов в отдельные линии Minus Back — удаляет задний объект из переднего

Пошаговая инструкция по использованию операции Divide в Pathfinder:

Создайте или разместите объекты так, чтобы они пересекались Выделите все объекты, которые хотите разделить Откройте панель Pathfinder (Window > Pathfinder) Нажмите на кнопку Divide в нижнем ряду панели Результатом будет группа отдельных объектов Разгруппируйте результат (Ctrl+Shift+G / Cmd+Shift+G), чтобы работать с каждой частью отдельно

Операция Pathfinder Ключевое применение Результат операции Сохраняет ли оригинальные цвета Divide Полное разделение всех пересекающихся областей Группа из отдельных сегментов Да Trim Удаление невидимых частей без создания новых объектов Обрезанные объекты без наложений Да Crop Выделение только области пересечения Объект, представляющий пересечение Верхний объект Outline Преобразование фигур в линии Набор путей по контурам объектов Нет (только обводка)

Мария Соколова, иллюстратор Работая над серией инфографики для научного журнала, я столкнулась с необходимостью создать сложную диаграмму Венна с множеством пересекающихся областей, каждая из которых требовала индивидуального стиля. Попытки вручную перестраивать эти области превратились в настоящий кошмар. Решение пришло, когда я вспомнила про Pathfinder. Создав базовые круги, я применила операцию Divide, которая автоматически разделила все пересечения на отдельные сегменты. После разгруппировки я смогла назначить каждому сегменту свой цвет и добавить текстовые метки. То, что могло занять несколько часов ручной работы, было выполнено за 15 минут. С тех пор я всегда использую Pathfinder для работы со сложными пересекающимися формами — это экономит массу времени и нервов.

Профессиональные советы по работе с Pathfinder:

Всегда делайте копию исходных объектов перед применением Pathfinder (особенно при работе с комплексными формами)

Для сохранения оригинальных объектов используйте режим Shape Modes вместо Pathfinder — нажимайте на иконку операции с зажатой клавишей Alt (Option на Mac)

При работе со сложными композициями разделяйте их на логические группы и применяйте Pathfinder поэтапно

Помните, что операции Pathfinder могут объединять заливки и контуры объектов, используйте Expand после применения Shape Modes для полного разделения

В версии 2024 года Adobe добавила предпросмотр результатов Pathfinder при наведении на кнопку операции — используйте эту функцию для выбора нужной операции без проб и ошибок

Разделение объектов с применением Shape Builder Tool

Shape Builder Tool представляет собой интуитивный инструмент в Adobe Illustrator, который сочетает в себе функциональность Pathfinder и простоту использования. Он позволяет легко объединять и разделять пересекающиеся формы с помощью простых движений мыши, делая процесс максимально визуальным и понятным. 🧩

Для разделения объектов с помощью Shape Builder Tool выполните следующие шаги:

Создайте пересекающиеся объекты, которые хотите разделить Выделите все эти объекты с помощью Selection Tool (V) Активируйте Shape Builder Tool, нажав на его иконку в панели инструментов или используя клавишу Shift+M Удерживая клавишу Alt (Option на Mac), проведите мышью через области, которые хотите удалить Для создания отдельных объектов из пересечений просто кликните на нужную область или проведите через несколько областей

Shape Builder Tool особенно эффективен в следующих ситуациях:

Когда необходимо интуитивно работать с формами без обращения к панели Pathfinder

При необходимости выборочного удаления или объединения областей пересечения

Когда требуется визуальный контроль над процессом разделения объектов

В работе с комплексными композициями из множества пересекающихся форм

При создании сложных иконок и логотипов с геометрическими элементами

Двойной клик по инструменту Shape Builder Tool открывает диалоговое окно с дополнительными настройками:

Gap Detection — определяет, какие промежутки между объектами считать пробелами

— определяет, какие промежутки между объектами считать пробелами Consider Open Filled Paths as Closed — позволяет работать с незамкнутыми контурами как с замкнутыми

— позволяет работать с незамкнутыми контурами как с замкнутыми In Merge Mode, Clicking Stroke Splits the Path — дает возможность разделять пути кликом по обводке

— дает возможность разделять пути кликом по обводке Pick Color From — определяет, откуда брать цвет при создании новых форм (Color Swatches, Artwork или Eyedropper)

Рассмотрим отличия Shape Builder Tool от других методов разделения объектов:

Критерий сравнения Shape Builder Tool Pathfinder Knife Tool Интуитивность использования Высокая Средняя Высокая Точность операций Средняя Высокая От низкой до высокой (зависит от навыка) Скорость работы Высокая для простых объектов Высокая для комплексных операций Высокая для отдельных разрезов Возможность предварительного просмотра Есть Только в версиях после 2023 Нет

Для повышения эффективности работы с Shape Builder Tool используйте следующие клавиатурные модификаторы:

Alt (Option) — для удаления областей вместо их объединения

— для удаления областей вместо их объединения Shift — для выделения нескольких областей сразу

— для выделения нескольких областей сразу Alt+Shift — для удаления нескольких областей одновременно

— для удаления нескольких областей одновременно Стрелки клавиатуры — для точного позиционирования инструмента при работе с мелкими деталями

Не знаете, какой графический редактор подходит именно вам? Или сомневаетесь, стоит ли осваивать Adobe Illustrator? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и подсказать, в какой области дизайна вы сможете раскрыть свой потенциал. Тест учитывает ваши навыки работы с графическими инструментами и предпочтения в творческих задачах, чтобы дать максимально точные рекомендации по карьерному развитию.

Профессиональные приёмы для быстрого разделения объектов

Опытные дизайнеры знают, что настоящая эффективность работы в Adobe Illustrator достигается благодаря комбинированию различных методов и использованию неочевидных функций программы. Рассмотрим продвинутые техники, которые позволят вам значительно сократить время при разделении объектов. ⚡

Комбинируйте стандартные инструменты с клавиатурными модификаторами для максимальной эффективности:

Compound Path (Ctrl+8 / Cmd+8) — создание составных контуров, которые затем можно разделить на отдельные компоненты с помощью команды Release Compound Path

— создание составных контуров, которые затем можно разделить на отдельные компоненты с помощью команды Release Compound Path Clipping Mask + Expand — создайте обтравочную маску (Ctrl+7 / Cmd+7), затем примените Object > Expand для разделения маскированной области

— создайте обтравочную маску (Ctrl+7 / Cmd+7), затем примените Object > Expand для разделения маскированной области Live Paint + Expand — используйте Live Paint для создания областей, а затем разделите их с помощью Object > Live Paint > Expand

— используйте Live Paint для создания областей, а затем разделите их с помощью Object > Live Paint > Expand Draw Inside Mode — переключите режим рисования на "Draw Inside", создайте объекты внутри контейнера, затем используйте Object > Clipping Mask > Release

— переключите режим рисования на "Draw Inside", создайте объекты внутри контейнера, затем используйте Object > Clipping Mask > Release Object > Path > Outline Stroke — преобразование контуров с толстыми обводками в отдельные объекты, которые затем можно разделить

Ускорьте работу с помощью малоизвестных команд и функций:

Divide Objects Below — выберите объект и используйте Object > Path > Divide Objects Below для разделения объектов под ним

— выберите объект и используйте Object > Path > Divide Objects Below для разделения объектов под ним Blend Tool + Expand — создайте переход между объектами (Object > Blend > Make), затем разделите его (Object > Blend > Expand)

— создайте переход между объектами (Object > Blend > Make), затем разделите его (Object > Blend > Expand) Scissors Tool + Join — создайте стратегические разрывы в объекте с помощью Scissors Tool, затем соедините нужные точки с помощью Join (Ctrl+J / Cmd+J)

— создайте стратегические разрывы в объекте с помощью Scissors Tool, затем соедините нужные точки с помощью Join (Ctrl+J / Cmd+J) Simplify Path — упростите сложные объекты перед разделением с помощью Object > Path > Simplify для более чистого результата

Продвинутые сценарии для автоматизации процессов разделения объектов:

Использование активов: создайте библиотеку часто используемых форм-разделителей в панели CC Libraries или Symbols Создание действий: запишите последовательность операций разделения в панели Actions (Window > Actions) для быстрого повторения Использование скриптов: воспользуйтесь готовыми JavaScript-скриптами или создайте свои для автоматизации сложных операций разделения Использование графических стилей: сохраните комбинации эффектов, которые визуально "разделяют" объекты, в панели Graphic Styles

Советы для работы со сложными проектами:

Разбивайте работу на логические слои, чтобы работать с разделением объектов в изолированных группах

Используйте Smart Guides (Ctrl+U / Cmd+U) для точного позиционирования разделяющих элементов

Применяйте View > Outline (Ctrl+Y / Cmd+Y) для лучшего понимания структуры объектов перед их разделением

Регулярно сохраняйте версии файла перед применением сложных операций разделения

Для высокоточной работы увеличивайте масштаб до 400-800% и используйте навигацию с помощью Space+drag

Решение распространенных проблем при разделении объектов:

Проблема Причина Профессиональное решение Неожиданные артефакты после разделения Наличие скрытых или перекрывающихся объектов Используйте View > Outline и Object > Path > Clean Up перед разделением Потеря градиентов или эффектов Некоторые операции разделения не сохраняют сложные заливки Создайте копию объекта с Appearance > Expand, затем разделите Нежелательное изменение позиции объектов Смещение центра трансформации при разделении Используйте Object > Transform > Reset Bounding Box после разделения Слишком много мелких фрагментов Чрезмерное пересечение исходных объектов Применяйте поэтапное разделение в комбинации с группировкой промежуточных результатов

В версии Adobe Illustrator 2025 года ожидается обновление функций разделения объектов с добавлением искусственного интеллекта, который может анализировать сложные формы и предлагать оптимальные способы их разделения в зависимости от контекста проекта. Следите за обновлениями программы для доступа к новейшим инструментам! 🚀