Как разделить модель на части в Blender: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные 3D-художники

Студенты и профессионалы в области 3D-моделирования и анимации

Фрилансеры и разработчики, работающие с Blender и 3D-печатью Разделение 3D-моделей в Blender — это не просто техническая необходимость, а мощный инструмент, открывающий новые возможности для оптимизации вашего творческого процесса. От подготовки модели для 3D-печати до создания сложных анимаций с отдельными компонентами — умение правильно разделить объект на составные части значительно упрощает работу и расширяет границы возможного. В этой статье я раскрою все ключевые методы разделения моделей в Blender 2025 года, от базовых инструментов до продвинутых техник для опытных пользователей. 🔍

Зачем делить модель в Blender: практическое применение

Разделение модели на части в Blender решает множество практических задач, с которыми регулярно сталкиваются 3D-художники и дизайнеры. Понимание этих применений поможет вам определить, когда и как использовать эти техники в собственных проектах. 🛠️

Основные причины для разделения 3D-моделей:

Оптимизация топологии — разделение позволяет работать с меньшими, более управляемыми сегментами сложных моделей

Подготовка к 3D-печати — разделение больших моделей для соответствия размерам принтера

Текстурирование — отдельные UV-развертки для разных частей модели повышают качество текстур

Анимация — независимое движение отдельных частей объекта

Материалы — применение разных материалов к отдельным частям одной модели

Давайте рассмотрим эти аспекты подробнее в таблице для наглядности:

Применение Преимущество разделения Типичный пример Оптимизация для видеоигр Снижение полигонажа участков, невидимых камере Модели персонажей, транспортных средств 3D-печать Возможность печати объектов крупнее принтера Архитектурные макеты, крупные фигуры Сложное текстурирование Детальные текстуры без растяжений Органические модели с разными материалами Риггинг и анимация Независимое движение компонентов Механизмы, персонажи с аксессуарами Модульный дизайн Повторное использование компонентов Архитектурные элементы, модульные объекты

Алексей Петров, 3D-аниматор В прошлом году я работал над анимацией робота для научно-популярного видеоролика. Модель была сложной, с множеством механических деталей. Изначально я пытался анимировать целостную модель, но сталкивался с постоянными проблемами: деформация была некорректной, а rig слишком громоздким. Решение пришло, когда я разделил модель на функциональные компоненты: торс, конечности, голову и мелкие механические элементы. Для каждой части я создал отдельный rig. Это не только упростило анимацию, но и позволило добавить дополнительные элементы механического движения — шестерни стали вращаться независимо, поршни двигаться плавно. Без разделения модели на отдельные части я бы потратил вдвое больше времени и получил худший результат. Этот проект стал для меня переломным моментом в понимании важности грамотного разделения сложных 3D-объектов.

Подготовка модели к разделению в Blender

Перед непосредственным разделением модели необходимо выполнить ряд подготовительных действий, которые обеспечат чистое и предсказуемое разделение без неожиданных артефактов. Эти шаги особенно важны для сложных моделей с высокой детализацией. 📐

Обязательные этапы подготовки:

Создание резервной копии модели — сохраните оригинал перед началом модификаций Проверка на наличие невидимых ошибок в топологии — поиск перекрывающихся вершин, внутренних граней Определение линий разреза — планирование мест, где модель будет разделена Оптимизация расположения вершин — при необходимости добавление дополнительных рёбер для чистых линий разреза Решение вопроса с UV-развёрткой — определите, будете ли вы создавать новые UV после разделения

Для проверки целостности модели используйте инструмент Mesh Analysis в Blender (доступен с 2023 года). Он поможет выявить проблемные области до начала разделения:

Нажмите N для вызова панели свойств

Перейдите во вкладку View

Найдите раздел Mesh Analysis и включите его

Проверьте модель на наличие проблемных зон, выделенных красным цветом

Для более структурированного понимания процесса подготовки, рассмотрим таблицу потенциальных проблем и их решений:

Проблема Симптомы Решение перед разделением Перекрывающиеся вершины Странные искажения при деформации Использовать Merge Vertices → By Distance Непланарные грани Проблемы с нормалями после разделения Triangulate проблемных n-гонов Внутренние грани Неожиданное поведение при рендеринге Включить отображение внутренних граней и удалить их Пересекающиеся грани Артефакты при рендеринге Boolean операции для создания чистой геометрии Проблемы с UV Искаженные текстуры после разделения Пометить швы перед разделением (Mark Seam)

Выполнив эти подготовительные шаги, вы значительно снизите вероятность возникновения проблем при разделении модели и сэкономите время на последующих корректировках. Правильная подготовка — это 50% успеха любой операции с 3D-моделью в Blender. 💡

Методы разделения моделей в Blender для начинающих

Для тех, кто только начинает путь в мире 3D-моделирования, Blender предлагает несколько интуитивно понятных способов разделения моделей. Эти методы не требуют глубоких знаний программы и подходят для решения большинства базовых задач. 🔪

Рассмотрим три основных метода, доступных начинающим пользователям:

Метод Separate (отделение выбранных элементов) Использование инструмента Knife (нож) для создания разрезов Применение модификатора Boolean (булевы операции)

Метод Separate: самый простой и часто используемый способ разделения.

Перейдите в режим редактирования (Edit Mode) нажатием клавиши Tab Выберите вершины, рёбра или грани, которые хотите отделить, используя клавиши выбора (по умолчанию: 1 для вершин, 2 для рёбер, 3 для граней) Нажмите P или перейдите в Mesh → Separate Выберите один из трёх вариантов: Selection — отделение выбранных элементов в новый объект

By Material — разделение по материалам

By Loose Parts — разделение на отдельно расположенные части

Метод Knife: для создания новых линий разреза на модели.

В режиме редактирования нажмите K для активации инструмента Knife Кликайте левой кнопкой мыши, чтобы создать точки линии разреза на поверхности модели Нажмите Enter для завершения разреза Выберите одну из частей, разделенных линией, и используйте метод Separate → Selection

Метод Boolean: идеален для создания четких разрезов сложной формы.

Создайте объект (например, куб или плоскость), который будет использоваться как «нож» Расположите его так, чтобы он пересекал вашу модель в месте планируемого разделения Выберите вашу модель и добавьте модификатор Boolean (Add Modifier → Boolean) В настройках модификатора: Operation: Difference

Object: выберите объект-«нож» Примените модификатор (Apply) Повторите процесс для другой стороны, правильно позиционировав объект-«нож»

Мария Соколова, преподаватель 3D-моделирования Однажды на моём курсе для начинающих возникла интересная ситуация. Студентка Анна создавала модель чашки с отдельной ручкой для своего первого проекта. Она уже смоделировала основу чашки и отдельно ручку, но столкнулась с проблемой: ручка буквально проваливалась сквозь чашку при объединении. Я показала ей, как использовать Boolean-модификатор для правильного соединения. Мы создали копию ручки, затем применили к чашке Boolean с операцией Difference, используя копию ручки как «вычитаемый» объект. Это создало идеальное углубление в стенке чашки. После этого оригинальная ручка идеально встала в подготовленное место. Для Анны это стало откровением — она увидела, что разделение и модификация частей модели могут решать не только задачи разборки, но и сборки сложных объектов. Этот простой урок помог ей преодолеть страх перед редактированием моделей и открыл путь к созданию более сложных проектов.

Дополнительные советы для начинающих:

Всегда работайте с копией модели при первых экспериментах с разделением

Используйте X-Ray режим (Alt+Z) для лучшей видимости внутренней структуры при выборе элементов

После разделения проверьте нормали новых объектов (при необходимости используйте Recalculate Normals)

Для более точного выбора элементов используйте Circle Select (C) или Lasso Select (Ctrl+левая кнопка мыши)

Если необходимо разделить модель на абсолютно одинаковые половины, используйте зеркальное отражение с последующим разделением

Освоив эти базовые методы, вы сможете решать большинство задач по разделению моделей в Blender, что станет прочной основой для перехода к более сложным техникам. 🎯

Разделение сложных 3D-объектов: продвинутые техники

Когда базовые методы не дают необходимой точности или эффективности, продвинутые техники разделения становятся необходимостью. Эти методы особенно полезны при работе со сложными органическими моделями, высокополигональными объектами или при подготовке моделей для профессиональной анимации. 🧩

Рассмотрим пять продвинутых техник разделения, которые используют опытные 3D-художники:

Динамическая топология и разделение по особенностям формы Использование скриптов и аддонов для автоматизации разделения Mask Modifier для создания сложных разделений Cell Fracture для создания эффекта разрушения Работа с гребнями (Crease) для сохранения формы после разделения

Динамическая топология и разделение по форме:

Включите режим Sculpt и активируйте Dyntopo (Dynamic Topology)

Используйте инструмент Mask для создания маски на областях разделения

Примените Extract Mesh (Shift+E) для выделения маскированных участков в отдельные объекты

Для более точного контроля используйте комбинацию Mask и Remesh модификаторов

Аддоны и скрипты для автоматизации:

Auto-Split — аддон для автоматического разделения модели по материалам или островам UV

Mesh:Tissue — для создания органических разделений с сохранением плавных переходов

Python API — создание кастомных скриптов для специфических задач разделения (требует базовых знаний программирования)

Mask Modifier для сложных разделений:

Создайте вершинную группу (Vertex Group) с вершинами, которые хотите отделить Добавьте модификатор Mask и выберите созданную вершинную группу Инвертируйте маску при необходимости (опция Invert) Дублируйте объект с модификатором На одной копии инвертируйте маску, на другой оставьте как есть Примените модификаторы к обоим объектам

Cell Fracture для эффекта разрушения:

Убедитесь, что аддон Cell Fracture включен (Edit → Preferences → Add-ons) Выберите объект и перейдите в Object → Quick Effects → Cell Fracture Настройте параметры разделения: Source Limit — количество фрагментов

Source Noise — случайность разломов

Margin — отступ между фрагментами Для более реалистичного эффекта используйте Grease Pencil для указания линий разлома

Работа с гребнями (Crease):

В режиме Edit Mode выберите рёбра, которые должны остаться острыми после разделения Нажмите Shift+E и перетащите мышь для задания степени «гребня» (Crease) Разделите модель любым подходящим методом Добавьте модификатор Subdivision Surface к разделённым частям Гребни сохранят остроту рёбер даже при высоких уровнях подразделения

Для профессиональных задач часто требуется комбинация нескольких техник. Вот сравнение методов для разных типов моделей:

Тип модели Рекомендуемый метод Преимущества Трудоёмкость Органические модели (персонажи) Динамическая топология + Маски Естественные, анатомически корректные разделения Высокая Механические детали Boolean + Crease Точные разрезы с сохранением острых граней Средняя Архитектурные элементы Separate by Material + Скрипты Сохранение логической структуры элементов Низкая Модели для разрушения Cell Fracture + Rigid Body Physics Реалистичное разрушение с физической симуляцией Средняя Высокополигональные скульптуры Mask Modifier + Remesh Сохранение деталей при разумном полигонаже Высокая

Устранение проблем при делении моделей на части

Даже при тщательной подготовке и использовании продвинутых техник разделения моделей, вы можете столкнуться с различными проблемами. Знание наиболее распространённых ошибок и способов их устранения сэкономит вам часы работы над исправлениями. 🔧

Типичные проблемы при разделении моделей и их решения:

Дыры в сетке после разделения — появляются на линиях разреза и нарушают целостность модели

— появляются на линиях разреза и нарушают целостность модели Нарушение UV-развертки — текстуры начинают отображаться некорректно после разделения

— текстуры начинают отображаться некорректно после разделения Перевернутые нормали — части модели выглядят прозрачными или неправильно затененными

— части модели выглядят прозрачными или неправильно затененными Потеря модификаторов — эффекты не переносятся на отделенные части

— эффекты не переносятся на отделенные части Проблемы при соединении разделенных частей обратно — несовпадение вершин, рёбер

Решение проблемы с дырами в сетке:

Выберите края дыры с помощью Select → Select Boundary Loop Используйте инструмент Bridge Edge Loops (Ctrl+E → Bridge Edge Loops) для небольших дыр Для сложных форм применяйте Fill → Grid Fill (Alt+F) В особо сложных случаях: активируйте аддон Mesh:F2 для умного заполнения

Восстановление UV-развертки:

Перед разделением сохраните UV-карту (UV → Export UV Layout) После разделения сделайте новую развертку (U → Unwrap) и корректируйте по сохраненному шаблону Используйте инструмент Project From View для быстрой коррекции простых участков Для сложных моделей: аддон TexTools предлагает функцию UV Transfer для переноса UV

Исправление перевернутых нормалей:

Выберите все грани проблемной части (A в режиме Edit Mode) Выполните Mesh → Normals → Recalculate Outside (Shift+N) Для более сложных моделей включите отображение нормалей (Viewport Overlays → Normals) и проверьте визуально При необходимости используйте Flip Normals для отдельных проблемных граней

Сохранение и перенос модификаторов:

По возможности примените модификаторы перед разделением (Apply) Для переноса неприменённых модификаторов: выберите целевой объект, затем исходный, и используйте Object → Relations → Copy Modifiers Для специфичных модификаторов (например, Armature) потребуется повторная настройка целевых групп

Соединение разделенных частей обратно:

Выберите все объекты, которые нужно соединить Убедитесь, что активным (последним выбранным) является объект, к которому будут присоединены остальные Используйте Object → Join (Ctrl+J) В режиме Edit Mode выберите и соедините перекрывающиеся вершины с помощью Merge → By Distance Для более точного контроля используйте инструмент Snap (Shift+Tab) с настройкой Vertex

Полезные инструменты для диагностики и исправления:

3D Print Toolbox — аддон для проверки «здоровья» модели, особенно полезен для диагностики проблем после разделения

— аддон для проверки «здоровья» модели, особенно полезен для диагностики проблем после разделения Mesh Lint — скрипт для выявления проблемных участков топологии

— скрипт для выявления проблемных участков топологии Check Mesh — функция для автоматического поиска и выделения неманифолдных элементов

— функция для автоматического поиска и выделения неманифолдных элементов Mesh Clean Up — инструмент для автоматического исправления распространенных проблем сетки

Превентивные меры для минимизации проблем:

Всегда делайте резервную копию модели перед сложными операциями разделения

Используйте простые прокси-модели для тестирования техник разделения перед применением на детализированной модели

Разделяйте модель постепенно, начиная с крупных логических частей и переходя к мелким деталям

При работе с высокополигональными моделями временно уменьшите плотность сетки для ускорения процесса (Decimate модификатор)

Сохраняйте промежуточные этапы работы в отдельных файлах, чтобы иметь возможность вернуться к любой стадии