Как разделить грань на части в Блендер: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Начинающие и среднеуровневые пользователи Blender, интересующиеся 3D-моделированием

Дизайнеры и художники, стремящиеся улучшить свои навыки и освоить новые техники

Студенты, обучающиеся на курсах графического дизайна или 3D-моделирования Разделение граней в Blender — базовый навык для создания детализированных 3D-моделей, который открывает огромные возможности для дизайнеров и художников. Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью добавить детали к простому объекту или создать более сложную геометрию, то умение эффективно разделять грани — ключ к вашему успеху. В этой статье я подробно разберу все методы разделения граней, от самых базовых до профессиональных приемов, которые используются в индустрии в 2025 году. 🧩 Освоив эти техники, вы значительно ускорите процесс моделирования и подниметесь на новый уровень работы в Blender.

Основы разделения граней в Blender: что нужно знать

Разделение граней в Blender — фундаментальный навык, позволяющий увеличивать детализацию моделей без необходимости начинать работу с нуля. По сути, этот процесс заключается в добавлении новых вершин, рёбер или полигонов в существующую сетку объекта.

Прежде чем приступить к разделению граней, необходимо понимать иерархию элементов 3D-моделей в Blender:

Вершины (Vertices) — точки в трёхмерном пространстве

— точки в трёхмерном пространстве Рёбра (Edges) — линии, соединяющие вершины

— линии, соединяющие вершины Грани (Faces) — замкнутые поверхности, образованные рёбрами

Для работы с любым из этих элементов в Blender используются режимы редактирования (Edit Mode), к которому можно перейти, нажав клавишу Tab или выбрав соответствующий пункт в меню.

Важно понимать, что разделение граней может осуществляться разными методами в зависимости от конечной цели:

Метод разделения Назначение Сложность Subdivide Равномерное разделение грани на несколько частей Начальный Knife Tool Произвольное разделение по указанной линии Средний Loop Cut and Slide Добавление кольцевых разрезов по всему объекту Средний Bevel Скругление рёбер с добавлением дополнительных граней Продвинутый

При разделении граней важно помнить о топологии модели. Хорошая топология обеспечивает плавную анимацию, корректное текстурирование и оптимальную производительность. Следует избегать n-гонов (граней с более чем 4 сторонами) и треугольников там, где это возможно, отдавая предпочтение четырёхугольным полигонам (квадам).

Михаил Веретенников, технический директор 3D-студии

Когда я только начинал работу с Blender, самой большой проблемой для меня было создание сложных органических моделей. Помню свой первый проект — модель головы персонажа. Без понимания основ разделения граней получались угловатые неестественные формы. После нескольких неудачных попыток и многочасового изучения документации, я освоил метод Loop Cut and Slide. Это стало переломным моментом! Добавляя стратегические разрезы и манипулируя полученными вершинами, я смог создать плавные переходы между чертами лица. Сейчас этот метод — основа моего рабочего процесса при создании любых органических моделей.

Инструменты для разделения граней в Blender

Blender предлагает широкий набор инструментов для разделения граней, каждый из которых имеет свои особенности и область применения. Рассмотрим основные инструменты, актуальные в 2025 году: 🛠️

1. Subdivide (Подразделение) Самый базовый инструмент, который равномерно делит выбранные грани на несколько частей. Для его использования:

Выделите грань или группу граней

Нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню

Выберите Subdivide или используйте сочетание клавиш Ctrl+1

В появившемся меню настройте количество разделений (Number of Cuts)

2. Knife Tool (Инструмент "Нож") Позволяет проводить произвольные линии разреза по поверхности модели:

Нажмите K для активации инструмента

Кликните в месте начала разреза

Проведите линию до конечной точки

Нажмите Enter для применения разреза

Удерживайте Ctrl для привязки к сетке или Z для разрезания насквозь

3. Loop Cut and Slide (Кольцевой разрез) Идеален для добавления параллельных рядов новых граней:

Нажмите Ctrl+R для активации

Наведите курсор на модель — появится предпросмотр линии разреза

Прокрутите колесико мыши для изменения количества разрезов

Кликните для подтверждения, затем передвиньте разрез или кликните ещё раз для фиксации

4. Bevel (Фаска) Создаёт скругления на выбранных рёбрах, добавляя новые грани:

Выделите ребро или вершину

Нажмите Ctrl+B

Переместите мышь для настройки ширины фаски

Прокрутите колесико мыши для изменения количества сегментов

5. Bisect (Рассечение) Разрезает модель по плоскости, определяемой пользователем:

В режиме правки выберите Mesh > Bisect

Нарисуйте линию, определяющую плоскость разреза

Настройте параметры в панели инструментов

Инструмент Горячая клавиша Идеален для Ограничения Subdivide Ctrl+1 Равномерного увеличения детализации Нет контроля над отдельными разрезами Knife Tool K Произвольных разрезов в любом направлении Требует точности руки Loop Cut Ctrl+R Параллельных разрезов вдоль петель Работает только с четырёхугольными полигонами Bevel Ctrl+B Создания плавных переходов Может создавать сложную топологию Bisect – Разрезания модели пополам Ограниченный контроль над формой разреза

Выбор инструмента зависит от конкретной задачи и типа модели. Для органических объектов часто используют комбинацию Loop Cut и Subdivide, в то время как для архитектурных моделей более удобен Knife Tool из-за возможности создавать точные геометрические формы.

Пошаговая техника разделения граней для начинающих

Освоение разделения граней в Blender становится проще, если следовать чёткой последовательности действий. Я подготовил детальное руководство, которое поможет вам уверенно выполнять эту операцию, даже если вы только начинаете работу с программой. 🎯

Метод 1: Базовое разделение с помощью Subdivide

Подготовка объекта: Выберите объект в сцене левым кликом мыши

Перейдите в режим редактирования, нажав Tab Выбор граней: Нажмите 3 на клавиатуре для перехода в режим выбора граней

Щёлкните на грани, которую хотите разделить (или используйте Box Select с клавишей B для выбора нескольких) Разделение: Нажмите правую кнопку мыши для открытия контекстного меню

Выберите пункт Subdivide

В появившемся меню Last Operator укажите Number of Cuts (количество разрезов)

При необходимости настройте Smoothness для сглаживания новых вершин Финализация: Нажмите левую кнопку мыши в любом пустом месте для снятия выделения

Проверьте результат и при необходимости используйте Ctrl+Z для отмены

Метод 2: Точное разделение с помощью Knife Tool

Подготовка: Перейдите в режим редактирования (Tab)

Убедитесь, что объект виден под удобным углом (используйте Middle Mouse Button для вращения вида) Активация инструмента: Нажмите K для активации Knife Tool

Курсор изменится, указывая на активность инструмента Создание разреза: Щёлкните левой кнопкой мыши в начальной точке разреза

Проведите линию до конечной точки (удерживайте Ctrl для привязки к углам 45°)

Продолжайте добавлять точки для многосегментного разреза

Нажмите Enter для применения или Esc для отмены Дополнительные опции: Удерживайте C для разрезания через все видимые грани

Удерживайте Z для разрезания через всю глубину модели

Двойной щелчок для замыкания разреза в цикл

Метод 3: Эффективное разделение с Loop Cut and Slide

Подготовка: Перейдите в режим редактирования

Не требуется предварительное выделение элементов Активация и позиционирование: Нажмите Ctrl+R для активации инструмента

Наведите курсор на объект — появится фиолетовая линия, показывающая положение будущего разреза

Если нужно изменить ориентацию линии, перемещайте курсор вокруг объекта Настройка количества разрезов: Прокручивайте колесико мыши вверх/вниз для увеличения/уменьшения количества разрезов

Щёлкните левой кнопкой мыши для подтверждения Размещение разреза: После первого клика появится возможность смещения разреза вдоль поверхности

Перемещайте мышь для позиционирования

Щёлкните ещё раз для фиксации положения

Нажмите правую кнопку мыши, чтобы разместить по центру

Анна Соколова, 3D-моделер и преподаватель

В моей практике обучения начинающих 3D-моделеров Loop Cut and Slide всегда становился поворотным инструментом в их развитии. Один из моих учеников работал над проектом модели спортивного автомобиля и столкнулся с проблемой детализации колесных арок. Традиционное Subdivide давало слишком равномерное разделение, а Knife Tool требовал чрезмерной точности. Мы применили Loop Cut, добавив серию параллельных разрезов вдоль арки, а затем использовали инструмент Slide для их оптимального позиционирования. Результат превзошел ожидания — арки приобрели реалистичную кривизну, а топология осталась чистой и эффективной. Этот случай отлично демонстрирует, как правильный выбор инструмента разделения может радикально улучшить модель.

Частые ошибки при разделении граней и их решение

Даже опытные пользователи Blender сталкиваются с проблемами при разделении граней. Знание типичных ошибок и методов их устранения существенно ускорит ваш рабочий процесс и поможет избежать разочарований. ⚠️

Ошибка 1: Нежелательные n-гоны (многоугольники более чем с 4 стороны)

Признаки проблемы : После разделения появляются грани с большим количеством сторон, что ведет к проблемам при текстурировании и анимации.

: После разделения появляются грани с большим количеством сторон, что ведет к проблемам при текстурировании и анимации. Решение :

: Используйте инструмент Triangulate (Mesh > Triangulate Faces), а затем Tris to Quads (Alt+J) для оптимизации топологии

Планируйте разрезы заранее, стараясь сохранять четырехугольную структуру

Применяйте инструмент Knife с удержанием клавиши C для создания дополнительных вершин, помогающих сохранить четырехугольники

Ошибка 2: Перекрученная топология после множественных разрезов

Признаки проблемы : Линии полигонов идут хаотично, не следуя естественным контурам объекта.

: Линии полигонов идут хаотично, не следуя естественным контурам объекта. Решение :

: Используйте Select > Select Loops > Edge Loops для выделения проблемных участков

Примените Mesh > Clean Up > Delete Loose для удаления ненужных вершин

Используйте ретопологию: создайте новую сетку поверх существующей с помощью инструмента F2 или Poly Build

Ошибка 3: Неравномерная плотность полигонов

Признаки проблемы : Части модели имеют слишком детализированную сетку, в то время как другие недостаточно детализированы.

: Части модели имеют слишком детализированную сетку, в то время как другие недостаточно детализированы. Решение :

: Используйте модификатор Remesh для автоматического пересчета топологии с заданной плотностью

Применяйте инструмент Decimate (в режиме Collapse) в проблемных областях

Для увеличения детализации в определенных зонах используйте скульптинг с Dyntopo

Ошибка 4: Появление несвязанных вершин и "висячих" рёбер

Признаки проблемы : После разделения появляются элементы сетки, не связанные с основной геометрией.

: После разделения появляются элементы сетки, не связанные с основной геометрией. Решение :

: Выделите все элементы (A), затем используйте Select > Select All by Trait > Loose Geometry

Удалите выбранные элементы (X > Vertices/Edges)

Регулярно применяйте Mesh > Clean Up > Merge By Distance для объединения близких вершин

Ошибка 5: Loop Cut не работает на ожидаемых участках модели

Признаки проблемы : Инструмент не показывает предпросмотр разреза в нужной области.

: Инструмент не показывает предпросмотр разреза в нужной области. Решение :

: Проверьте наличие n-гонов в этой области (n-гоны не поддерживают Loop Cut)

Убедитесь, что полигоны образуют непрерывную петлю

Используйте альтернативный подход с Knife Tool или Subdivide + Edge Slide

Проблема Быстрое решение Превентивные меры Появление n-гонов Alt+J (Tris to Quads) Планируйте топологию; избегайте произвольных разрезов Перекрученная топология Select Edge Loops и Dissolve Edges Сохраняйте потоки рёбер параллельными Неравномерная плотность Remesh modifier Добавляйте детализацию постепенно и только там, где необходимо Несвязанные элементы Merge By Distance (Alt+M) Проверяйте вершины после каждой серии разделений Loop Cut не работает Knife Project в качестве альтернативы Поддерживайте четырёхугольную топологию

Помните, что в сложных случаях зачастую проще создать новую, чистую топологию, чем исправлять проблемную. Техника ретопологии — ценный навык для любого 3D-моделера, особенно при работе со сложными органическими объектами.

Продвинутые методы работы с разделенными гранями

Освоив базовые техники разделения граней, пришло время изучить продвинутые методы, которые используют профессионалы индустрии для создания сложных и высококачественных 3D-моделей. Эти приёмы позволяют добиться исключительной детализации при сохранении эффективной топологии. 🔍

1. Неразрушающее моделирование с модификаторами Вместо прямого разделения граней используйте модификаторы для создания параметрического воздействия:

Subdivision Surface — добавляет равномерную детализацию по всей модели:

— добавляет равномерную детализацию по всей модели: Примените с низким значением (1-2) для базового сглаживания

Используйте Edge Crease (Shift+E) для контроля резкости отдельных рёбер

Комбинируйте с Support Loops для точного контроля формы

Bevel Modifier — автоматически создаёт фаски на всех рёбрах:

— автоматически создаёт фаски на всех рёбрах: Ограничивайте действие с помощью Vertex Groups или Weight

Используйте опцию Clamp Overlap для предотвращения артефактов

Комбинируйте с Weighted Normal для улучшения освещения

Boolean — разрезает модель другим объектом:

— разрезает модель другим объектом: Создавайте сложные вырезы без ручного разделения

Используйте опцию Exact для более точных результатов

Применяйте Mesh > Clean Up после операции для оптимизации

2. Техники управления потоком полигонов Эти методы позволяют создавать эффективную топологию, подготовленную для анимации и субдивайдинга:

Pole Reduction — минимизация точек с нестандартным количеством соединяющихся рёбер:

— минимизация точек с нестандартным количеством соединяющихся рёбер: Стремитесь к полюсам с 4 рёбрами вместо 3 или 5+

Используйте J-cut для перераспределения полюсов в менее заметные области

Применяйте Target Weld для объединения близких вершин

Edge Flow — создание рёбер, следующих естественным контурам:

— создание рёбер, следующих естественным контурам: Используйте Slide Edge/Vertex для подгонки положения без изменения топологии

Применяйте Loop Tools > Relax для равномерного распределения вершин

Создавайте направляющие линии вдоль линий напряжения объекта

Quad-only Topology — техника создания чистой четырёхугольной сетки:

— техника создания чистой четырёхугольной сетки: Используйте Grid Fill для заполнения дыр четырёхугольниками

Применяйте Bridge Edge Loops для соединения разделённых участков

Избегайте треугольников в областях деформации

3. Скульптурный подход к разделению граней Для органических моделей часто эффективнее комбинировать полигональное моделирование со скульптингом:

Dynamic Topology (Dyntopo) — адаптивное разделение в процессе скульптинга:

— адаптивное разделение в процессе скульптинга: Начните с базовой формы, созданной через стандартное моделирование

Активируйте Dyntopo (Sculpt > Dyntopo) и настройте Detail Size

Используйте Smooth Brush с опцией Preserve для выравнивания без потери деталей

Multires Workflow — разделение с сохранением истории:

— разделение с сохранением истории: Добавьте модификатор Multires к базовой модели

Используйте Subdivide для увеличения уровней детализации

Скульптируйте на высоких уровнях, сохраняя возможность вернуться к базовой форме

Retopology — создание оптимизированной сетки поверх скульптуры:

— создание оптимизированной сетки поверх скульптуры: Используйте Snap to Face с инструментом Poly Build

Создавайте ретопологию по основным линиям потока

Применяйте Data Transfer для переноса деталей со скульптуры на новую топологию

4. Процедурное моделирование с Geometry Nodes В Blender 2025 года система Geometry Nodes позволяет создавать процедурные разделения граней:

Используйте ноды Subdivide и Triangulate для программного контроля над топологией

Применяйте Field-driven разделение, основанное на кривизне поверхности

Создавайте комплексные системы автоматического уровня детализации (LOD)

Для максимальной эффективности в продвинутом разделении граней, комбинируйте различные методы в зависимости от типа модели и конечных целей. Помните, что хорошая топология всегда следует функциональности объекта — рёбра должны проходить там, где модель будет сгибаться или деформироваться.