Как посмотреть расстояние между объектами в Figma: простой способ

Для кого эта статья:

Профессиональные и начинающие UI/UX дизайнеры

Разработчики, работающие с Figma и заинтересованные в улучшении коммуникации с дизайнерами

Студенты и обучающиеся веб-дизайну, ищущие практические навыки работы с интерфейсами Точность и аккуратность – фундамент профессионального UI/UX дизайна. Даже пара лишних пикселей между элементами может нарушить ритм интерфейса, испортить визуальную гармонию и сбить разработчиков с толку. Но как отслеживать эти расстояния без лишних телодвижений? Figma предлагает несколько элегантных решений для измерения дистанций между объектами, которые сэкономят ваше время и нервы. Давайте разберём самые быстрые и эффективные способы, которые превратят хаос в вашем макете в упорядоченную систему. 🎯

Почему важно знать расстояние между объектами в Figma

Представьте, что вы архитектор, создающий чертеж здания, где каждый миллиметр имеет значение. В UI/UX дизайне такая же ситуация — точные измерения критически важны для создания качественных и понятных интерфейсов 🧩

Корректные отступы выполняют несколько важных функций:

Улучшают читаемость — правильные интервалы между текстовыми блоками повышают читабельность на 18%

— правильные интервалы между текстовыми блоками повышают читабельность на 18% Создают визуальную иерархию — расстояния помогают пользователю понять, какие элементы связаны друг с другом

— расстояния помогают пользователю понять, какие элементы связаны друг с другом Обеспечивают консистентность — одинаковые отступы для похожих элементов создают ощущение завершенности

— одинаковые отступы для похожих элементов создают ощущение завершенности Улучшают юзабилити — правильные промежутки между интерактивными элементами снижают количество случайных нажатий

— правильные промежутки между интерактивными элементами снижают количество случайных нажатий Облегчают разработку — точные измерения позволяют разработчикам правильно реализовать дизайн

Согласно исследованию Nielsen Norman Group, интерфейсы с согласованными и продуманными отступами воспринимаются пользователями как более профессиональные и вызывают доверие на 23% чаще.

Алексей Семёнов, арт-директор Однажды мы работали над редизайном крупного приложения для банка. Первая версия макетов вызвала бурю негодования у разработчиков: "Почему тут 12 пикселей, а здесь 13? А между этими блоками сколько – 18 или 20?" У нас ушло три дня, чтобы навести порядок в отступах. После внедрения системы контроля расстояний и обучения команды методам измерения в Figma количество уточняющих вопросов сократилось на 78%, а скорость передачи макетов в разработку выросла вдвое. Теперь первое, чему я учу младших дизайнеров — как правильно измерять и устанавливать расстояния между элементами.

Проблема неточных отступов Последствия Решение в Figma Непоследовательные отступы Визуальный хаос, снижение доверия к продукту Измерение с Alt/Option + линейки Разные значения для одинаковых элементов Трудности в поддержке и масштабировании дизайн-системы Компоненты с фиксированными отступами Сложности в передаче дизайна разработчикам Увеличение времени разработки, ошибки в реализации Плагины для документации отступов Проблемы с адаптивностью Некорректное отображение на разных устройствах Auto Layout и относительные отступы

Быстрое измерение дистанции с помощью Alt/Option

Ключ к эффективной работе в Figma — знание горячих клавиш, и измерение расстояний — не исключение. Самый быстрый способ узнать, сколько пикселей отделяет один объект от другого — это комбинация с клавишей Alt/Option. Этот метод настолько прост, что многие дизайнеры удивляются, когда узнают о нём впервые! 🤯

Вот пошаговая инструкция для мгновенного измерения:

Выберите первый объект, расстояние от которого хотите измерить Удерживая клавишу Alt (на Windows) или Option (на Mac), наведите курсор на второй объект Figma автоматически покажет расстояние между ближайшими точками объектов в пикселях Для измерения расстояния между центрами объектов удерживайте Alt+Shift (Option+Shift)

Особенно удобно, что Figma показывает не только цифровое значение, но и визуальную направляющую — линию с указанием расстояния, подсвечивая ближайшие точки объектов.

Для более точного измерения учитывайте следующие нюансы:

Figma измеряет расстояние между видимыми границами объектов, а не их фреймами

При измерении между текстовыми блоками учитывается фактический текст, а не рамка текстового объекта

Для объектов с закругленными углами измерение происходит от видимой границы, а не от геометрического центра скругления

В 2025 году Figma усовершенствовала этот функционал, добавив умное измерение, которое учитывает контекст. Теперь инструмент автоматически определяет наиболее вероятные точки интереса, между которыми дизайнер хочет измерить расстояние, что ускоряет рабочий процесс примерно на 15%.

Использование плагинов для измерения расстояний в Figma

Хотя встроенные функции Figma отлично справляются с базовым измерением, плагины могут существенно расширить возможности и автоматизировать рутинные задачи. Особенно это актуально для сложных проектов с большим количеством элементов или когда требуется подробная документация для разработчиков 🛠️

Мария Ковальчук, команд-лид UX/UI В нашей команде работает 12 дизайнеров, и раньше у нас постоянно возникали споры о правильности отступов. Особенно страдали новички, которые не могли запомнить, где и какие значения использовать. Ситуацию спасла настройка системы плагинов. Мы начали с простого Measure it, потом внедрили Spacings, и наконец перешли на комплексное решение с Stark. Через месяц после внедрения количество ошибок в макетах снизилось на 34%, а скорость ревью повысилась почти вдвое. Самым неожиданным результатом стало то, что наши разработчики сами начали изучать Figma, чтобы проверять отступы без вопросов к дизайнерам!

Название плагина Ключевые функции Особенности Рейтинг (из 5) Measure it Базовое измерение, экспорт значений Лёгкий, не перегружает интерфейс 4.2 Inspect Детальный анализ, CSS-код Отлично подходит для взаимодействия с разработчиками 4.7 Spacings Автоматическая проверка отступов Выделяет несоответствия в системе отступов 4.5 Stark Комплексный анализ, доступность Проверяет не только отступы, но и контраст, читаемость 4.8 Distance & Dimension Постоянное отображение размеров и расстояний Сохраняет измерения в файле для команды 4.4

При выборе плагина для измерения расстояний обратите внимание на следующие аспекты:

Совместимость с рабочими процессами — некоторые плагины лучше интегрируются с определёнными методологиями дизайна

— некоторые плагины лучше интегрируются с определёнными методологиями дизайна Возможность сохранения результатов — важно, чтобы измерения можно было зафиксировать для команды

— важно, чтобы измерения можно было зафиксировать для команды Интеграция с системами дизайна — лучшие плагины умеют определять несоответствия вашей дизайн-системе

— лучшие плагины умеют определять несоответствия вашей дизайн-системе Производительность — тяжёлые плагины могут замедлить работу Figma при больших файлах

Для наиболее эффективной работы рекомендую использовать комбинацию плагинов: лёгкий Measure it для быстрых проверок и более мощный инструмент вроде Inspect для финальной подготовки макетов к передаче разработчикам.

Настройка автоматических отступов между элементами

Измерять расстояния — это только половина дела. Настоящая эффективность приходит, когда вы настраиваете автоматические отступы между элементами с помощью Auto Layout. Эта функция не просто экономит время, но и обеспечивает консистентность во всём дизайне, что критически важно для профессиональных проектов 🧩

Auto Layout позволяет задать фиксированные или относительные отступы, которые будут автоматически применяться при добавлении новых элементов или изменении существующих. Вот основные преимущества:

Единообразие отступов во всём интерфейсе

Автоматическая адаптация макета при изменении содержимого

Значительная экономия времени при создании повторяющихся элементов

Упрощение создания адаптивных интерфейсов

Чтобы настроить автоматические отступы между элементами с помощью Auto Layout:

Выделите нужные элементы в рабочей области Нажмите "Shift+A" или выберите опцию "Add auto layout" в правой панели В появившемся разделе настройте параметр "Gap" — это и будет расстояние между элементами При необходимости настройте внутренние отступы (padding) для родительского контейнера

В 2025 году Figma представила усовершенствованную версию Auto Layout с функцией "Smart Spacing", которая автоматически предлагает оптимальные значения отступов, основываясь на типе элементов и контексте их использования. Эта технология использует машинное обучение и анализирует популярные практики UI/UX дизайна.

При работе с Auto Layout важно помнить о вложенности. Создавая сложные компоненты, используйте многоуровневую структуру Auto Layout:

Первый уровень — отступы между основными блоками интерфейса

— отступы между основными блоками интерфейса Второй уровень — отступы между элементами внутри блока

— отступы между элементами внутри блока Третий уровень — микроотступы между тесно связанными элементами

Такой подход позволяет создать гибкую систему отступов, где изменение одного значения не нарушает всю структуру, а наоборот, обеспечивает согласованность всего интерфейса.

Советы по точному позиционированию объектов в Figma

Правильное измерение и настройка расстояний — это только часть головоломки. Для создания по-настоящему отточенных интерфейсов необходимо освоить точное позиционирование объектов. Этот навык отличает любителей от профессионалов и значительно ускоряет рабочий процесс 🚀

Вот несколько профессиональных приёмов, которые помогут вам достичь пиксельного совершенства:

Используйте сетки и направляющие — настройте базовую сетку (Shift+R) с шагом, соответствующим вашей системе отступов

— настройте базовую сетку (Shift+R) с шагом, соответствующим вашей системе отступов Настройте инкремент перемещения — по умолчанию объекты перемещаются с шагом 1px, но можно изменить это значение в настройках

— по умолчанию объекты перемещаются с шагом 1px, но можно изменить это значение в настройках Освойте выравнивание объектов — используйте комбинацию Ctrl/Cmd + клавиши со стрелками для точного выравнивания

— используйте комбинацию Ctrl/Cmd + клавиши со стрелками для точного выравнивания Применяйте числовые значения — вместо перетаскивания вводите точные координаты в полях X и Y в боковой панели

— вместо перетаскивания вводите точные координаты в полях X и Y в боковой панели Создайте библиотеку спейсеров — невидимые объекты с фиксированными размерами для поддержания консистентных отступов

Один из мощных, но недооценённых инструментов — "Smart Guides" (умные направляющие), которые помогают выравнивать объекты относительно других элементов на холсте. Чтобы максимально использовать их потенциал:

Активируйте опцию "Snap to Objects" в меню настроек При перемещении объектов удерживайте Alt/Option для более точного контроля Обратите внимание на розовые линии — они показывают выравнивание по отношению к другим элементам Используйте клавишу Shift для ограничения движения по горизонтали или вертикали

В сложных проектах организуйте элементы в компоненты с фиксированными отступами. Это не только упрощает поддержание консистентности, но и значительно ускоряет работу. По данным исследования Figma, дизайнеры, активно использующие компоненты, экономят до 30% рабочего времени при создании и редактировании интерфейсов.

Для проектов с повышенными требованиями к точности позиционирования:

Установите привычку регулярно проверять отступы перед каждым этапом утверждения

Используйте режим "Pixel Preview" (Ctrl/Cmd + P) для проверки совпадения элементов с пиксельной сеткой

Создавайте специальные слои-линейки для критически важных секций интерфейса

При работе с типографикой учитывайте, что текстовые блоки могут иметь невидимые отступы