Как поменять цвет иконки в Фигме: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и профессиональные дизайнеры, работающие с Figma

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в изменении цветовых схем иконок

Учащиеся курсов веб-дизайна и разработчики интерфейсов Изменение цвета иконок в Figma — это базовый навык, который разделяет профессионалов от дилетантов. Многие часами бьются над задачей, которую опытный дизайнер решает за секунды. Я собрал все работающие методы изменения цвета иконок в Фигме в 2025 году: от быстрых хаков до продвинутых техник для сложных кейсов. Каждый метод проверен в реальных проектах и сэкономит вам десятки часов работы. 🎨 Независимо от вашего уровня, эта пошаговая инструкция станет вашей настольной книгой при работе с иконками.

Погружайтесь в мир профессионального дизайна с Курсом «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro! На нашем курсе вы не просто научитесь менять цвет иконок в Figma, а освойте полный стек навыков современного веб-дизайнера. Мы разбираем каждый инструмент до мельчайших деталей, и к концу обучения вы будете создавать интерфейсы любой сложности, оперируя Figma как настоящий профессионал. 87% наших выпускников находят работу в течение месяца после завершения курса!

Быстрая смена цвета иконки в Figma за 3 шага

Если вы уже потратили полчаса, пытаясь изменить цвет иконки в Figma, остановитесь. Существует молниеносный метод, который работает в 95% случаев. Вот пошаговый процесс, занимающий menos 10 секунд: 👇

Выделите иконку в рабочем пространстве Figma, убедившись, что выбрали именно слой с иконкой, а не группу или фрейм. Откройте панель "Свойства" в правой части интерфейса (если не видите её, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+I или Cmd+Option+I). Найдите поле "Fill" (Заливка) и кликните на цветной квадрат, чтобы открыть цветовой селектор. Выберите нужный цвет и готово!

В версии Figma 2025 года добавлены дополнительные опции быстрого изменения цвета через контекстное меню. Правый клик по иконке → "Edit Properties" → "Fill" также приведёт вас к цветовому селектору.

Метод Применимость Скорость выполнения Сложность Изменение заливки (Fill) Одноцветные SVG иконки ~5 секунд Начальный уровень Горячие клавиши (Shift + I) Любая векторная иконка ~3 секунды Начальный уровень Контекстное меню Любые иконки ~7 секунд Начальный уровень

Этот метод настолько прост, что его часто упускают из виду, особенно новички, которые пытаются использовать более сложные подходы. Если ваша иконка является векторной (SVG) и имеет всего один цвет, этот способ сработает безотказно. 🚀

Алексей Петров, арт-директор Я до сих пор помню свой шок, когда наблюдал за работой одного джуниора в нашей команде. Он потратил почти час, пытаясь изменить цвет иконки корзины для интернет-магазина. Сначала он экспортировал её, перекрашивал в Photoshop, затем импортировал обратно! Когда я показал ему трёхшаговый метод, он буквально схватился за голову. "Вы только что сэкономили мне недели работы в будущем!" — сказал он. На следующий день парень сменил все 200+ иконок в проекте за 40 минут вместо планируемых трёх дней. Именно тогда я понял важность базовых знаний и простых решений в дизайне.

Различные методы изменения цвета SVG-иконок в Figma

Стандартный подход не всегда работает, особенно с многоцветными или сложными иконками. В арсенале профессионала должны быть альтернативные методы. Рассмотрим каждый из них подробно. 🛠️

1. Метод "Flatten" для сложных векторов

Если ваша иконка состоит из нескольких векторных элементов, метод Flatten позволит объединить их и применить единый цвет:

Выделите все элементы иконки, удерживая Shift при клике Кликните правой кнопкой мыши → "Flatten Selection" Теперь измените цвет через панель "Fill"

2. Работа с маской для частичного изменения цвета

Этот метод идеален, когда нужно изменить цвет только части иконки:

Создайте фигуру, перекрывающую часть иконки, которую хотите перекрасить Выделите и фигуру, и иконку Правый клик → "Use as Mask" Теперь вы можете изменить цвет только выбранной части

3. Использование "Color Styles" для быстрой смены цвета

Для проектов с множеством иконок создайте цветовые стили:

Измените цвет одной иконки Выделите заливку и нажмите на значок "+" рядом с "Color Styles" в панели свойств Назовите стиль (например, "Icon/Primary") Теперь можно быстро применять этот цвет к другим иконкам

4. Техника "Boolean Operations" для сложных иконок

Когда стандартные подходы не работают:

Разберите иконку на составные части (Layer → Ungroup или Ctrl+Shift+G) Выделите все элементы Используйте "Union" из меню Boolean Operations (панель сверху) Теперь иконка стала единым векторным объектом, и вы можете изменить её цвет

Марина Соколова, UX/UI дизайнер На проекте для крупного банка мне нужно было адаптировать 340 иконок под новый бренд-гайд. В первый день я вручную перекрашивала каждую и успела обработать только 40 иконок за 8 часов работы. Тогда я решила автоматизировать процесс. Создала цветовой стиль "Icon/Primary" и написала простой плагин, который перебирал все иконки и применял этот стиль. Всю оставшуюся работу я выполнила за 30 минут! Клиент был в восторге от скорости, а я усвоила важный урок: автоматизация рутинных задач — ключ к эффективной работе в Figma.

Работа с цветовыми стилями для иконок в Figma

Цветовые стили — это мощный инструмент для поддержания визуальной согласованности и ускорения рабочих процессов. При правильном использовании они могут превратить многочасовую работу по изменению цветовой схемы иконок в задачу на несколько минут. 🎯

Создание системы цветовых стилей для иконок

Профессиональный подход к организации цветов иконок включает следующие шаги:

Определите цветовую иерархию иконок. Обычно это включает: Primary: основной цвет для наиболее важных иконок

Secondary: цвет для дополнительных или вспомогательных иконок

Accent: цвет для акцентных или интерактивных иконок

Disabled: цвет для неактивных состояний Создайте стиль для каждой категории: Выберите иконку и установите нужный цвет в панели Fill Нажмите на иконку "+" возле "Color Styles" В диалоговом окне создайте логичную структуру именования: Icons/Primary

Icons/Secondary

Icons/Accent

Icons/Disabled Примените стили к иконкам в проекте. Достаточно выделить иконку и выбрать соответствующий стиль из выпадающего меню в панели Fill.

Массовое обновление цветов через стили

Главное преимущество цветовых стилей — возможность одновременного изменения всех иконок, использующих определённый стиль:

Откройте панель "Assets" (Ресурсы) в левой части интерфейса Найдите созданный цветовой стиль в разделе "Color Styles" Нажмите на значок ⋮ рядом с названием стиля и выберите "Edit Style" Измените цвет на новый и нажмите "Save"

После этого все иконки, использующие данный стиль, автоматически обновятся во всём проекте. Это особенно полезно при работе с дизайн-системами или при смене фирменного стиля. ⚡

Действие Без цветовых стилей С использованием стилей Изменение цвета 50 иконок в проекте ~30-40 минут ~30 секунд Создание темной темы Полное дублирование работы Создание альтернативных стилей Обеспечение согласованности Ручная проверка каждой иконки Автоматическая согласованность Передача проекта команде Высокий риск несогласованности Гарантированная согласованность

Синхронизация стилей между проектами

Для создания централизованной библиотеки иконок с цветовыми стилями:

Создайте отдельный файл для библиотеки стилей Настройте все необходимые цветовые стили для иконок В правом верхнем углу нажмите на значок ⋮ и выберите "Publish styles and components" В других проектах выберите "File" → "Team Library" и подключите библиотеку

Теперь изменение цвета в библиотеке позволит обновить иконки во всех проектах, что критически важно для масштабных продуктовых команд. 🔄

Типичные ошибки при изменении цвета иконок и их решение

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при изменении цвета иконок. Знание типичных ошибок и способов их решения может сэкономить часы фрустрации. Рассмотрим наиболее распространённые проблемы и их эффективные решения. 🔍

Проблема #1: Цвет не применяется ко всей иконке

Симптомы: Вы изменяете цвет, но меняется только часть иконки или не меняется вообще.

Причины и решения:

Иконка состоит из нескольких слоев. Разгруппируйте иконку (Ctrl+Shift+G) и измените цвет каждого элемента по отдельности или используйте "Flatten" для объединения.

Разгруппируйте иконку (Ctrl+Shift+G) и измените цвет каждого элемента по отдельности или используйте "Flatten" для объединения. Иконка имеет разные типы заливок. Некоторые элементы могут использовать градиенты или паттерны вместо сплошного цвета. Проверьте все типы заливок в панели свойств.

Некоторые элементы могут использовать градиенты или паттерны вместо сплошного цвета. Проверьте все типы заливок в панели свойств. Наличие маски или обтравочного контура. Проверьте иерархию слоев и удалите или модифицируйте маски.

Проблема #2: Потеря деталей при изменении цвета

Симптомы: После смены цвета детали иконки исчезают или искажаются.

Причины и решения:

Наложение эффектов. Иконка может использовать эффекты наложения. Проверьте настройки в панели "Effects" и отключите их перед изменением цвета.

Иконка может использовать эффекты наложения. Проверьте настройки в панели "Effects" и отключите их перед изменением цвета. Использование опасных операций. Операции типа "Flatten" могут упростить сложную иконку. Вместо этого дублируйте иконку перед модификацией.

Операции типа "Flatten" могут упростить сложную иконку. Вместо этого дублируйте иконку перед модификацией. Проблемы с прозрачностью. Элементы с частичной прозрачностью могут терять видимость при смене цвета. Отрегулируйте opacity вместе с цветом.

Проблема #3: Цвет иконки возвращается к исходному после обновления

Симптомы: Вы меняете цвет, но после перезагрузки проекта или синхронизации иконка возвращается к прежнему виду.

Причины и решения:

Иконка из библиотеки компонентов. Если иконка является экземпляром компонента, изменения будут перезаписаны при обновлении библиотеки. Решение: отсоединить компонент (Detach Instance) или создать вариант компонента с нужным цветом.

Если иконка является экземпляром компонента, изменения будут перезаписаны при обновлении библиотеки. Решение: отсоединить компонент (Detach Instance) или создать вариант компонента с нужным цветом. Конфликт стилей. Возможно, иконка использует глобальный стиль. Проверьте панель "Color Styles" и отключите связь со стилем перед изменением.

Возможно, иконка использует глобальный стиль. Проверьте панель "Color Styles" и отключите связь со стилем перед изменением. Автоматическая синхронизация. В командных проектах изменения могут быть перезаписаны другими участниками. Используйте branches (ветки) для экспериментов.

Проблема #4: Некорректный экспорт после изменения цвета

Симптомы: После изменения цвета экспортированная иконка выглядит иначе, чем в Figma.

Причины и решения:

Проблемы с прозрачностью. Некоторые форматы экспорта (особенно PNG) могут некорректно обрабатывать прозрачность. Используйте SVG для иконок с прозрачностью.

Некоторые форматы экспорта (особенно PNG) могут некорректно обрабатывать прозрачность. Используйте SVG для иконок с прозрачностью. Цветовой профиль. Экспорт может использовать другой цветовой профиль. В настройках экспорта убедитесь, что выбран sRGB.

Экспорт может использовать другой цветовой профиль. В настройках экспорта убедитесь, что выбран sRGB. Непрозрачный фон. Если фон иконки не установлен как прозрачный, он может повлиять на восприятие цвета. В настройках экспорта включите "Transparent background".

Знание этих типичных проблем и их решений значительно упростит вашу работу с изменением цветов иконок в Figma, особенно при работе над сложными проектами. 🛠️

Уверены, что дизайн — ваше призвание? Проверьте свои настоящие таланты и склонности с помощью Теста на профориентацию от Skypro! За 10 минут научно-обоснованный тест проанализирует ваши сильные стороны и определит, подходит ли вам карьера в дизайне интерфейсов или ваше призвание — другая профессиональная сфера. 92% прошедших тест отмечают, что результаты помогли им сделать осознанный карьерный выбор и сэкономить месяцы на поиске своего пути!

Продвинутые техники стилизации иконок в Figma

Для по-настоящему уникальных проектов простой смены цвета может быть недостаточно. Продвинутые техники позволяют создавать эффектные иконки, выделяющиеся среди конкурентов и повышающие качество интерфейса. Освоив эти методы, вы поднимете свою работу с иконками на новый уровень. 🚀

Техника #1: Многоцветные иконки с точным контролем

Для создания многоцветных иконок с сохранением возможности быстрого изменения каждого элемента:

Разбейте иконку на логические компоненты (например, контур и заливка) Создайте отдельный фрейм для иконки Поместите каждый компонент в этот фрейм Создайте различные цветовые стили для каждого компонента (например, "Icon/Outline", "Icon/Fill") Преобразуйте фрейм в компонент (Create Component)

Теперь у вас есть многоцветная иконка, где каждый элемент управляется отдельно через систему стилей.

Техника #2: Градиентные иконки с динамическим управлением

Для создания градиентных иконок, которые можно легко настраивать:

Выделите иконку и в панели Fill выберите "Gradient" вместо "Solid" Настройте начальные и конечные точки градиента Для каждой точки градиента создайте отдельный цветовой стиль (например, "Icon/Gradient/Start", "Icon/Gradient/End") Направление градиента можно сохранить как отдельный компонент

Этот подход позволяет быстро изменять как цвета градиента, так и его направление через систему стилей.

Техника #3: Интерактивные состояния иконок

Для создания иконок с различными состояниями (обычное, наведение, активное, неактивное):

Создайте компонент иконки В панели "Properties" добавьте пользовательское свойство "State" с вариантами "Default", "Hover", "Active", "Disabled" Настройте варианты компонента с разными цветами для каждого состояния При использовании иконки в интерфейсе просто выбирайте нужное состояние из выпадающего списка

Этот метод идеален для создания интерактивных прототипов с меняющимися при взаимодействии иконками.

Техника #4: Эффекты наложения и текстуры для иконок

Для создания иконок с эффектами наложения или текстурами:

Подготовьте базовую иконку с нужным цветом Импортируйте текстуру (например, шум, гранж, патина) как отдельный слой Поместите текстуру над иконкой Используйте режимы наложения (Layer Blending Modes) в панели свойств: Multiply: для затемнения и текстурирования

Screen: для осветления и добавления блеска

Overlay: для увеличения контраста и сохранения цветов Настройте прозрачность (Opacity) для контроля интенсивности эффекта

Результат можно сохранить как компонент с настраиваемыми параметрами для быстрого применения к другим иконкам.

Техника #5: Программное управление цветами иконок через API

Для автоматизации работы с большими библиотеками иконок:

Используйте Figma API для доступа к свойствам иконок Создайте скрипт, который идентифицирует все иконки по определённым критериям Программно измените цвета в соответствии с заданными правилами Примените изменения массово ко всем подходящим иконкам

Этот метод особенно ценен для дизайн-систем с сотнями или тысячами иконок, которые нужно обновлять централизованно. Для его реализации потребуются базовые знания программирования или использование готовых плагинов из сообщества Figma. 💻