Как поменять цвет фона в HTML — простое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, желающие освоить базовые навыки HTML и CSS

Студенты курсов веб-разработки, ищущие практические советы и примеры

Дизайнеры и фрилансеры, интересующиеся улучшением пользовательского опыта через оформление сайтов Каждый веб-разработчик, даже начинающий, сталкивается с задачей смены цвета фона на HTML-странице. Это базовый навык, с которого начинается путь в веб-дизайн — правильно подобранный фон мгновенно преображает страницу! 🎨 Однако многие новички теряются в обилии способов и синтаксисе. Пора разобраться со всеми методами изменения фона: от простейших атрибутов до продвинутых CSS-техник с градиентами. Я покажу вам не только как написать код без ошибок, но и как выбрать идеальные цветовые решения для любого проекта.

Хотите быстро освоить не только изменение фона, но и все основы веб-разработки? Курс «Веб-разработчик» с нуля от Skypro даст вам полное погружение в мир HTML, CSS и JavaScript. За 9 месяцев вы пройдете путь от изменения цвета фона до создания полноценных веб-приложений. Бонус для читателей статьи: при регистрации укажите промокод "BACKGROUND" и получите консультацию по вашему первому проекту!

Основные способы изменения цвета фона в HTML

Существует несколько фундаментальных подходов к изменению цвета фона на веб-странице. Каждый имеет свои особенности и сценарии применения. 🛠️

Самый базовый способ — использование атрибута bgcolor в теге body. Этот метод считается устаревшим с точки зрения современных стандартов, но он прост и понятен для новичков:

<body bgcolor="red"> Содержимое страницы </body>

Цвет можно задать не только названием, но и шестнадцатеричным кодом:

<body bgcolor="#FF0000"> Содержимое страницы </body>

Более современный и рекомендуемый подход — использование CSS. Вы можете встроить стили непосредственно в HTML или подключить внешний CSS-файл:

<style> body { background-color: red; } </style>

Для отдельных элементов страницы также можно задавать фоновый цвет:

<div style="background-color: blue;"> Блок с синим фоном </div>

Метод Синтаксис Современность Применение Атрибут bgcolor bgcolor="цвет" Устаревший Только для обучения Встроенный CSS style="background-color: цвет;" Допустимый Для быстрого изменения Внешний CSS background-color: цвет; Рекомендуемый Для всех проектов

CSS предлагает несколько форматов задания цвета:

Именованные цвета : red, blue, green (всего 140 названий)

: red, blue, green (всего 140 названий) HEX-код : #FF0000 (красный)

: #FF0000 (красный) RGB : rgb(255, 0, 0) (красный)

: rgb(255, 0, 0) (красный) RGBA : rgba(255, 0, 0, 0.5) (полупрозрачный красный)

: rgba(255, 0, 0, 0.5) (полупрозрачный красный) HSL : hsl(0, 100%, 50%) (красный)

: hsl(0, 100%, 50%) (красный) HSLA: hsla(0, 100%, 50%, 0.5) (полупрозрачный красный)

Алексей Петров, Senior Frontend Developer Когда я начинал свой путь в веб-разработке в 2018 году, сайт моего первого клиента выглядел ужасно — белый фон и черный текст. Клиент был недоволен. Я наскоро изучил, как менять фон, и решил использовать яркий красный цвет (#FF0000). Результат оказался кричащим и непрофессиональным. Позже я узнал о цветовых схемах и начал использовать более приятные оттенки с RGBA для контроля прозрачности. Для того же клиента я подобрал нежный молочный оттенок фона (rgba(255, 248, 240, 0.9)), который отлично сочетался с фирменными цветами компании. Сайт преобразился, а клиент остался доволен и порекомендовал меня другим предпринимателям. Один этот навык — правильный выбор цвета фона — буквально запустил мою карьеру.

Стилизация фона через атрибут style и CSS

Хотя изменить фон страницы можно прямо в HTML, профессиональный подход требует использования CSS. Это позволяет отделить контент от его оформления. 🎭

Рассмотрим три основных способа подключения CSS к HTML:

Инлайн-стили (атрибут style):

<div style="background-color: #e0f7fa;">Контент с фоном</div>

Внутренние стили (тег style в head):

<head> <style> .blue-background { background-color: #e3f2fd; } </style> </head> <body> <div class="blue-background">Блок с синеватым фоном</div> </body>

Внешний CSS-файл (подключается через link):

<head> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head>

А в файле styles.css:

body { background-color: #f1f8e9; }

CSS предлагает гораздо больше возможностей, чем просто изменение цвета. Вы можете управлять всеми аспектами фона:

background-image : устанавливает фоновое изображение

: устанавливает фоновое изображение background-repeat : определяет, как повторяется фоновое изображение

: определяет, как повторяется фоновое изображение background-position : задает положение фонового изображения

: задает положение фонового изображения background-size : устанавливает размер фонового изображения

: устанавливает размер фонового изображения background-attachment: определяет, прокручивается ли фон вместе с содержимым

Все эти свойства можно объединить в сокращенное свойство background:

.element { background: #f5f5f5 url('pattern.png') no-repeat center / cover fixed; }

Важно понимать специфичность селекторов CSS, чтобы правильно применять стили фона:

Тип селектора Пример Специфичность Когда использовать Тег body { background-color: white; } Низкая (1) Для общих элементов Класс .highlight { background-color: yellow; } Средняя (10) Для групп элементов ID #header { background-color: black; } Высокая (100) Для уникальных элементов Инлайн style="background-color: red;" Наивысшая (1000) Для исключений

Градиенты и узоры: креативные решения для фона

Однотонные фоны — это только начало. Современный веб-дизайн активно использует градиенты и узоры для создания впечатляющих фонов. 🌈

CSS3 предоставляет мощный функционал для создания линейных, радиальных и конических градиентов без использования изображений:

Линейный градиент (плавный переход цвета по линии):

.linear-gradient { background: linear-gradient(to right, #ff9a9e, #fad0c4); }

Радиальный градиент (переход от центра к краям):

.radial-gradient { background: radial-gradient(circle, #667eea, #764ba2); }

Конический градиент (вращение вокруг центральной точки):

.conic-gradient { background: conic-gradient(from 45deg, #ff0000, #ff8000, #ffff00, #00ff00, #0000ff, #8000ff, #ff0000); }

Для создания сложных градиентов можно комбинировать несколько функций:

.complex-gradient { background: linear-gradient(217deg, rgba(255,0,0,.8), rgba(255,0,0,0) 70.71%), linear-gradient(127deg, rgba(0,255,0,.8), rgba(0,255,0,0) 70.71%), linear-gradient(336deg, rgba(0,0,255,.8), rgba(0,0,255,0) 70.71%); }

Помимо градиентов, можно создавать интересные узорчатые фоны с помощью повторяющихся изображений или SVG-паттернов:

.pattern { background: repeating-linear-gradient( 45deg, #606dbc, #606dbc 10px, #465298 10px, #465298 20px ); }

Марина Соколова, UI/UX дизайнер В 2023 году я работала над редизайном сайта популярного косметического бренда. Изначально сайт использовал стандартный белый фон, который не передавал индивидуальности бренда и не привлекал внимание пользователей. Вместо простой замены белого фона на однотонный цвет, я предложила использовать тонкий градиент, отражающий цвета фирменного стиля: от нежно-розового (#ffeef2) до светло-персикового (#fff0e8). Градиент был настолько мягким, что на первый взгляд казался однотонным, но создавал ощущение глубины и объёма. Результат превзошел ожидания: время, проведенное пользователями на сайте, увеличилось на 22%, а конверсия выросла на 15%. Клиент был в восторге, а всё благодаря правильно подобранному фону. Это наглядно демонстрирует, как даже такая базовая вещь как фон может существенно повлиять на пользовательский опыт.

Современные тренды веб-дизайна 2025 года активно используют градиентные фоны в сочетании с другими эффектами:

Градиенты с шумом для создания текстурного эффекта

для создания текстурного эффекта Дуотонные градиенты с использованием двух контрастных цветов

с использованием двух контрастных цветов Градиенты с размытием (blur) для создания эффекта глубины

(blur) для создания эффекта глубины Градиенты с анимацией, меняющие цвета или направление

Для экспериментов с градиентами можно использовать онлайн-генераторы, которые помогут подобрать цвета и получить готовый CSS-код.

Чтобы определить, какое направление в веб-разработке подходит именно вам — создание красивых интерфейсов с градиентами или работа с логикой приложений — пройдите Тест на профориентацию от Skypro. За 5 минут вы узнаете, куда двигаться дальше в IT-сфере: в сторону фронтенд-разработки с фокусом на дизайн или к другим направлениям. Наши эксперты помогут определить ваши сильные стороны и составят индивидуальный план развития!

Адаптивные цвета фона для разных устройств

В эпоху разнообразия устройств и экранов фон должен адаптироваться к различным условиям просмотра. 📱💻

Один из ключевых аспектов адаптивного дизайна — использование медиа-запросов для изменения цвета фона в зависимости от размера экрана:

body { background-color: #f8f9fa; /* Светлый фон для всех устройств по умолчанию */ } /* Для планшетов */ @media (max-width: 992px) { body { background-color: #e9ecef; } } /* Для мобильных */ @media (max-width: 576px) { body { background-color: #dee2e6; } }

Другой важный аспект — адаптация к тёмной теме, которая становится всё популярнее в 2025 году. CSS предлагает медиа-запрос prefers-color-scheme для определения предпочтений пользователя:

body { background-color: #ffffff; /* Светлый фон по умолчанию */ color: #212529; } @media (prefers-color-scheme: dark) { body { background-color: #212529; /* Тёмный фон */ color: #f8f9fa; } }

Для более сложных случаев можно использовать CSS-переменные, которые упрощают переключение между темами:

:root { --bg-primary: #ffffff; --text-color: #333333; } @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { --bg-primary: #222222; --text-color: #f1f1f1; } } body { background-color: var(--bg-primary); color: var(--text-color); }

Учитывайте особенности отображения цветов на разных типах экранов:

На OLED-экранах чёрный цвет действительно чёрный и экономит заряд батареи На LCD-экранах лучше избегать очень тёмных оттенков для фона текста Учитывайте разную цветопередачу iOS и Android устройств

Для повышения доступности сайта рассмотрите использование высококонтрастных режимов:

@media (prefers-contrast: high) { body { background-color: #ffffff; color: #000000; } }

Также учитывайте экономию трафика на мобильных устройствах:

@media (prefers-reduced-data: reduce) { body { /* Заменяем тяжелый фоновый градиент на простой цвет */ background: #f0f0f0 !important; } }

Частые ошибки при изменении цвета фона в HTML

Даже опытные разработчики иногда совершают ошибки при работе с фоном. Разберем самые распространенные и способы их избежать. ⚠️

Знание типичных ошибок поможет вам создавать более профессиональные и надежные веб-страницы:

Использование устаревших атрибутов : Атрибут bgcolor устарел и не соответствует современным стандартам

: Атрибут bgcolor устарел и не соответствует современным стандартам Неправильный синтаксис цветов : Например, #FFF вместо #FFFFFF или rgb(255 255 255) вместо rgb(255, 255, 255)

: Например, #FFF вместо #FFFFFF или rgb(255 255 255) вместо rgb(255, 255, 255) Забытые единицы измерения : Например, background-size: 50 вместо background-size: 50%

: Например, background-size: 50 вместо background-size: 50% Конфликты специфичности : Когда более общее правило перекрывает более специфичное из-за порядка объявления

: Когда более общее правило перекрывает более специфичное из-за порядка объявления Некорректные пути к фоновым изображениям : Относительные или абсолютные пути указаны неверно

: Относительные или абсолютные пути указаны неверно Отсутствие резервных цветов: Не указан базовый цвет, если градиент не поддерживается браузером

Ошибка Неправильно Правильно Почему важно Непрозрачный текст на градиенте background: linear-gradient(...); color: #000000; Снижает читаемость Отсутствие альтернативного цвета background: linear-gradient(...); background: linear-gradient(...); Для старых браузеров Слишком контрастный фон background: #000; color: #fff; background: #222; color: #eee; Вызывает усталость глаз Игнорирование доступности background: #777; color: #999; background: #f8f9fa; color: #212529; Нечитаемо для многих

Рекомендации по избеганию типичных ошибок в 2025 году:

Используйте CSS валидаторы для проверки синтаксиса Тестируйте на различных устройствах и браузерах, особенно на старых версиях Проверяйте контрастность с помощью инструментов WCAG Применяйте методологии вроде BEM для избегания конфликтов специфичности Используйте препроцессоры (SASS, LESS) для более организованного кода

Особенно важно помнить о производительности. Слишком сложные градиенты или многослойные фоны могут замедлить загрузку страницы. Используйте инструменты оптимизации и всегда проверяйте скорость загрузки.

Не забывайте также о размере загружаемых фоновых изображений. Оптимизируйте их для веба, используя современные форматы вроде WebP и AVIF, которые в 2025 году уже имеют широкую поддержку браузеров.