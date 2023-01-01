logo
Как поменять цвет фона в HTML — простое руководство для новичков

Для кого эта статья:

  • Начинающие веб-разработчики, желающие освоить базовые навыки HTML и CSS
  • Студенты курсов веб-разработки, ищущие практические советы и примеры

  • Дизайнеры и фрилансеры, интересующиеся улучшением пользовательского опыта через оформление сайтов

    Каждый веб-разработчик, даже начинающий, сталкивается с задачей смены цвета фона на HTML-странице. Это базовый навык, с которого начинается путь в веб-дизайн — правильно подобранный фон мгновенно преображает страницу! 🎨 Однако многие новички теряются в обилии способов и синтаксисе. Пора разобраться со всеми методами изменения фона: от простейших атрибутов до продвинутых CSS-техник с градиентами. Я покажу вам не только как написать код без ошибок, но и как выбрать идеальные цветовые решения для любого проекта.

Основные способы изменения цвета фона в HTML

Существует несколько фундаментальных подходов к изменению цвета фона на веб-странице. Каждый имеет свои особенности и сценарии применения. 🛠️

Самый базовый способ — использование атрибута bgcolor в теге body. Этот метод считается устаревшим с точки зрения современных стандартов, но он прост и понятен для новичков:

<body bgcolor="red">
Содержимое страницы
</body>

Цвет можно задать не только названием, но и шестнадцатеричным кодом:

<body bgcolor="#FF0000">
Содержимое страницы 
</body>

Более современный и рекомендуемый подход — использование CSS. Вы можете встроить стили непосредственно в HTML или подключить внешний CSS-файл:

<style>
body {
background-color: red;
}
</style>

Для отдельных элементов страницы также можно задавать фоновый цвет:

<div style="background-color: blue;">
Блок с синим фоном
</div>
Метод Синтаксис Современность Применение
Атрибут bgcolor bgcolor="цвет" Устаревший Только для обучения
Встроенный CSS style="background-color: цвет;" Допустимый Для быстрого изменения
Внешний CSS background-color: цвет; Рекомендуемый Для всех проектов

CSS предлагает несколько форматов задания цвета:

  • Именованные цвета: red, blue, green (всего 140 названий)
  • HEX-код: #FF0000 (красный)
  • RGB: rgb(255, 0, 0) (красный)
  • RGBA: rgba(255, 0, 0, 0.5) (полупрозрачный красный)
  • HSL: hsl(0, 100%, 50%) (красный)
  • HSLA: hsla(0, 100%, 50%, 0.5) (полупрозрачный красный)

Алексей Петров, Senior Frontend Developer Когда я начинал свой путь в веб-разработке в 2018 году, сайт моего первого клиента выглядел ужасно — белый фон и черный текст. Клиент был недоволен. Я наскоро изучил, как менять фон, и решил использовать яркий красный цвет (#FF0000). Результат оказался кричащим и непрофессиональным. Позже я узнал о цветовых схемах и начал использовать более приятные оттенки с RGBA для контроля прозрачности. Для того же клиента я подобрал нежный молочный оттенок фона (rgba(255, 248, 240, 0.9)), который отлично сочетался с фирменными цветами компании. Сайт преобразился, а клиент остался доволен и порекомендовал меня другим предпринимателям. Один этот навык — правильный выбор цвета фона — буквально запустил мою карьеру.

Пошаговый план для смены профессии

Стилизация фона через атрибут style и CSS

Хотя изменить фон страницы можно прямо в HTML, профессиональный подход требует использования CSS. Это позволяет отделить контент от его оформления. 🎭

Рассмотрим три основных способа подключения CSS к HTML:

  1. Инлайн-стили (атрибут style):
<div style="background-color: #e0f7fa;">Контент с фоном</div>
  1. Внутренние стили (тег style в head):
<head>
<style>
.blue-background {
background-color: #e3f2fd;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="blue-background">Блок с синеватым фоном</div>
</body>
  1. Внешний CSS-файл (подключается через link):
<head>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

А в файле styles.css:

body {
background-color: #f1f8e9;
}

CSS предлагает гораздо больше возможностей, чем просто изменение цвета. Вы можете управлять всеми аспектами фона:

  • background-image: устанавливает фоновое изображение
  • background-repeat: определяет, как повторяется фоновое изображение
  • background-position: задает положение фонового изображения
  • background-size: устанавливает размер фонового изображения
  • background-attachment: определяет, прокручивается ли фон вместе с содержимым

Все эти свойства можно объединить в сокращенное свойство background:

.element {
background: #f5f5f5 url('pattern.png') no-repeat center / cover fixed;
}

Важно понимать специфичность селекторов CSS, чтобы правильно применять стили фона:

Тип селектора Пример Специфичность Когда использовать
Тег body { background-color: white; } Низкая (1) Для общих элементов
Класс .highlight { background-color: yellow; } Средняя (10) Для групп элементов
ID #header { background-color: black; } Высокая (100) Для уникальных элементов
Инлайн style="background-color: red;" Наивысшая (1000) Для исключений

Градиенты и узоры: креативные решения для фона

Однотонные фоны — это только начало. Современный веб-дизайн активно использует градиенты и узоры для создания впечатляющих фонов. 🌈

CSS3 предоставляет мощный функционал для создания линейных, радиальных и конических градиентов без использования изображений:

Линейный градиент (плавный переход цвета по линии):

.linear-gradient {
background: linear-gradient(to right, #ff9a9e, #fad0c4);
}

Радиальный градиент (переход от центра к краям):

.radial-gradient {
background: radial-gradient(circle, #667eea, #764ba2);
}

Конический градиент (вращение вокруг центральной точки):

.conic-gradient {
background: conic-gradient(from 45deg, #ff0000, #ff8000, #ffff00, #00ff00, #0000ff, #8000ff, #ff0000);
}

Для создания сложных градиентов можно комбинировать несколько функций:

.complex-gradient {
background: linear-gradient(217deg, rgba(255,0,0,.8), rgba(255,0,0,0) 70.71%),
linear-gradient(127deg, rgba(0,255,0,.8), rgba(0,255,0,0) 70.71%),
linear-gradient(336deg, rgba(0,0,255,.8), rgba(0,0,255,0) 70.71%);
}

Помимо градиентов, можно создавать интересные узорчатые фоны с помощью повторяющихся изображений или SVG-паттернов:

.pattern {
background: repeating-linear-gradient(
45deg,
#606dbc,
#606dbc 10px,
#465298 10px,
#465298 20px
);
}

Марина Соколова, UI/UX дизайнер В 2023 году я работала над редизайном сайта популярного косметического бренда. Изначально сайт использовал стандартный белый фон, который не передавал индивидуальности бренда и не привлекал внимание пользователей. Вместо простой замены белого фона на однотонный цвет, я предложила использовать тонкий градиент, отражающий цвета фирменного стиля: от нежно-розового (#ffeef2) до светло-персикового (#fff0e8). Градиент был настолько мягким, что на первый взгляд казался однотонным, но создавал ощущение глубины и объёма. Результат превзошел ожидания: время, проведенное пользователями на сайте, увеличилось на 22%, а конверсия выросла на 15%. Клиент был в восторге, а всё благодаря правильно подобранному фону. Это наглядно демонстрирует, как даже такая базовая вещь как фон может существенно повлиять на пользовательский опыт.

Современные тренды веб-дизайна 2025 года активно используют градиентные фоны в сочетании с другими эффектами:

  • Градиенты с шумом для создания текстурного эффекта
  • Дуотонные градиенты с использованием двух контрастных цветов
  • Градиенты с размытием (blur) для создания эффекта глубины
  • Градиенты с анимацией, меняющие цвета или направление

Для экспериментов с градиентами можно использовать онлайн-генераторы, которые помогут подобрать цвета и получить готовый CSS-код.

Адаптивные цвета фона для разных устройств

В эпоху разнообразия устройств и экранов фон должен адаптироваться к различным условиям просмотра. 📱💻

Один из ключевых аспектов адаптивного дизайна — использование медиа-запросов для изменения цвета фона в зависимости от размера экрана:

body {
background-color: #f8f9fa; /* Светлый фон для всех устройств по умолчанию */
}

/* Для планшетов */
@media (max-width: 992px) {
body {
background-color: #e9ecef;
}
}

/* Для мобильных */
@media (max-width: 576px) {
body {
background-color: #dee2e6;
}
}

Другой важный аспект — адаптация к тёмной теме, которая становится всё популярнее в 2025 году. CSS предлагает медиа-запрос prefers-color-scheme для определения предпочтений пользователя:

body {
background-color: #ffffff; /* Светлый фон по умолчанию */
color: #212529;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
body {
background-color: #212529; /* Тёмный фон */
color: #f8f9fa;
}
}

Для более сложных случаев можно использовать CSS-переменные, которые упрощают переключение между темами:

:root {
--bg-primary: #ffffff;
--text-color: #333333;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--bg-primary: #222222;
--text-color: #f1f1f1;
}
}

body {
background-color: var(--bg-primary);
color: var(--text-color);
}

Учитывайте особенности отображения цветов на разных типах экранов:

  1. На OLED-экранах чёрный цвет действительно чёрный и экономит заряд батареи
  2. На LCD-экранах лучше избегать очень тёмных оттенков для фона текста
  3. Учитывайте разную цветопередачу iOS и Android устройств

Для повышения доступности сайта рассмотрите использование высококонтрастных режимов:

@media (prefers-contrast: high) {
body {
background-color: #ffffff;
color: #000000;
}
}

Также учитывайте экономию трафика на мобильных устройствах:

@media (prefers-reduced-data: reduce) {
body {
/* Заменяем тяжелый фоновый градиент на простой цвет */
background: #f0f0f0 !important;
}
}

Частые ошибки при изменении цвета фона в HTML

Даже опытные разработчики иногда совершают ошибки при работе с фоном. Разберем самые распространенные и способы их избежать. ⚠️

Знание типичных ошибок поможет вам создавать более профессиональные и надежные веб-страницы:

  • Использование устаревших атрибутов: Атрибут bgcolor устарел и не соответствует современным стандартам
  • Неправильный синтаксис цветов: Например, #FFF вместо #FFFFFF или rgb(255 255 255) вместо rgb(255, 255, 255)
  • Забытые единицы измерения: Например, background-size: 50 вместо background-size: 50%
  • Конфликты специфичности: Когда более общее правило перекрывает более специфичное из-за порядка объявления
  • Некорректные пути к фоновым изображениям: Относительные или абсолютные пути указаны неверно
  • Отсутствие резервных цветов: Не указан базовый цвет, если градиент не поддерживается браузером
Ошибка Неправильно Правильно Почему важно
Непрозрачный текст на градиенте background: linear-gradient(...); color: #000000; Снижает читаемость
Отсутствие альтернативного цвета background: linear-gradient(...); background: linear-gradient(...); Для старых браузеров
Слишком контрастный фон background: #000; color: #fff; background: #222; color: #eee; Вызывает усталость глаз
Игнорирование доступности background: #777; color: #999; background: #f8f9fa; color: #212529; Нечитаемо для многих

Рекомендации по избеганию типичных ошибок в 2025 году:

  1. Используйте CSS валидаторы для проверки синтаксиса
  2. Тестируйте на различных устройствах и браузерах, особенно на старых версиях
  3. Проверяйте контрастность с помощью инструментов WCAG
  4. Применяйте методологии вроде BEM для избегания конфликтов специфичности
  5. Используйте препроцессоры (SASS, LESS) для более организованного кода

Особенно важно помнить о производительности. Слишком сложные градиенты или многослойные фоны могут замедлить загрузку страницы. Используйте инструменты оптимизации и всегда проверяйте скорость загрузки.

Не забывайте также о размере загружаемых фоновых изображений. Оптимизируйте их для веба, используя современные форматы вроде WebP и AVIF, которые в 2025 году уже имеют широкую поддержку браузеров.

Изменение цвета фона в HTML — это первый шаг в мир web-дизайна, который открывает двери к визуализации идей. Правильно подобранный фон меняет восприятие всего сайта, влияет на пользовательский опыт и даже способен повысить конверсию. Овладев базовыми техниками работы с фоном — от простых цветов до градиентов и адаптивных решений — вы заложите фундамент для создания потрясающих интерфейсов. Помните: лучший фон — тот, который пользователь не замечает, но чувствует его влияние.

