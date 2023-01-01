Как пользоваться Скетчап: полное руководство для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и непрофессиональные пользователи, интересующиеся 3D-моделированием.

Дизайнеры интерьеров и архитекторы, желающие освоить SketchUp для своих проектов.

Люди, рассматривающие возможность получения дополнительных навыков в графическом дизайне и 3D-моделировании. SketchUp разрушил стереотип о том, что 3D-моделирование — это ядерная физика в мире дизайна. Программа, которая изначально создавалась для архитекторов, сегодня стала мощным инструментом для дизайнеров интерьера, проектировщиков мебели и даже киноделов. Если вы до сих пор считаете, что создание трехмерных моделей — удел избранных технических гениев, эта статья развеет ваши сомнения. Я расскажу, как превратить первое знакомство со SketchUp в продуктивный роман с понятными правилами. 🎮

Прежде чем погрузиться в мир 3D-моделирования с SketchUp, подумайте — может, вашему профессиональному профилю нужны более широкие компетенции? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro идеально дополнит ваши навыки работы в SketchUp, добавив к ним мастерство работы с композицией, типографикой и фирменным стилем. Профессионалы ценятся за комплексный подход — создавайте не только 3D-модели, но и полноценные дизайн-проекты для своего портфолио! Узнайте больше о программе курса

Первые шаги в SketchUp: настройка и базовый интерфейс

Первое знакомство со SketchUp напоминает переезд в новую квартиру — поначалу всё кажется незнакомым, но вскоре вы начинаете чувствовать себя как дома. Начнем с выбора правильной версии программы. В 2025 году SketchUp предлагает несколько вариантов: бесплатная веб-версия SketchUp Free и платные версии SketchUp Pro и Studio. Для первого знакомства вполне достаточно бесплатной версии — она позволит вам понять базовые принципы работы без финансовых вложений. 🖥️

После установки программы первым делом обратите внимание на интерфейс. Он намного дружелюбнее, чем может показаться с первого взгляда:

Рабочая область — центральная часть экрана, где происходит всё моделирование

— центральная часть экрана, где происходит всё моделирование Панель инструментов — обычно расположена слева, содержит основные инструменты для работы

— обычно расположена слева, содержит основные инструменты для работы Строка состояния — находится внизу и показывает подсказки по использованию выбранного инструмента

— находится внизу и показывает подсказки по использованию выбранного инструмента Окно «Модель-инфо» — предоставляет детальную информацию о вашей модели

При первом запуске программа предложит выбрать шаблон. Для начинающих оптимальный вариант — «Простой шаблон – метры» или аналогичный в дюймах, если вы привыкли работать с этой системой измерений.

Шаблон Когда использовать Особенности Простой шаблон (метры) Для большинства начинающих проектов Минимум настроек, метрическая система Архитектурный шаблон Для проектирования зданий Настроенные слои и стили для архитектуры Планировка интерьера Для дизайна помещений Оптимизирован для работы с интерьерами 3D-печать Для создания моделей под печать Настройки для экспорта в STL

Важный момент при настройке — координатные оси. В SketchUp они имеют цветовую кодировку: красная — ось X, зеленая — ось Y, синяя — ось Z (вертикаль). Эта цветовая схема поможет вам ориентироваться в пространстве. Запомните: красный — вправо, зеленый — вперед, синий — вверх. 📊

Основные инструменты SketchUp: от линии до 3D-объекта

SketchUp построен на философии «от простого к сложному». Вы начинаете с базовых 2D-форм, а затем превращаете их в объемные модели. Рассмотрим ключевые инструменты, которые станут вашими верными спутниками.

Инструмент «Линия» (L) — фундамент всего моделирования в SketchUp. С его помощью рисуются прямые линии и контуры будущих объектов.

— фундамент всего моделирования в SketchUp. С его помощью рисуются прямые линии и контуры будущих объектов. Инструмент «Прямоугольник» (R) — позволяет быстро создавать прямоугольные формы, задавая их размеры.

— позволяет быстро создавать прямоугольные формы, задавая их размеры. Инструмент «Окружность» (C) — создание круглых форм с заданным радиусом или диаметром.

— создание круглых форм с заданным радиусом или диаметром. Инструмент «Дуга» (A) — рисование изогнутых линий по трем точками или по радиусу.

— рисование изогнутых линий по трем точками или по радиусу. Инструмент «Вытягивание» (Push/Pull) (P) — превращает 2D-поверхности в 3D-объекты путем выдавливания.

Волшебство SketchUp заключается в инструменте «Вытягивание». Нарисовав плоскую фигуру, вы можете мгновенно придать ей объем, просто потянув мышью. Это как если бы вы работали с цифровой глиной — легко и интуитивно. 🧱

Алексей Морозов, преподаватель 3D-моделирования Когда я начинал преподавать SketchUp студентам-архитекторам, многие из них были уверены, что на освоение программы уйдут недели. Я решил провести эксперимент: дал группе из 15 человек задание создать модель простого дома за одно трёхчасовое занятие. Использовали только базовые инструменты — «Линия», «Прямоугольник» и «Вытягивание». К моему удовлетворению, 12 студентов справились с заданием, а трое даже успели добавить текстуры! Секрет был прост: мы не перепрыгивали через ступеньки. Сначала мы создали плоский контур дома, затем вытянули стены, добавили крышу и прорезали окна. Когда студенты увидели, как быстро плоский чертёж превратился в объемную модель, их уверенность в своих силах выросла многократно. С тех пор я всегда начинаю обучение с этого простого упражнения — оно снимает психологический барьер и показывает, что 3D-моделирование может быть увлекательным процессом, а не непреодолимым препятствием.

Для эффективной работы обратите внимание на «умные» функции SketchUp, которые делают процесс моделирования намного проще:

Быстрое вставка размеров — во время рисования просто введите нужное число, и программа автоматически выставит указанный размер

— во время рисования просто введите нужное число, и программа автоматически выставит указанный размер Привязка к осям — программа подсвечивает, когда линия или грань выравниваются по осям, что помогает создавать ровные модели

— программа подсвечивает, когда линия или грань выравниваются по осям, что помогает создавать ровные модели Инференс — система подсказок, которая помогает точно позиционировать элементы относительно друг друга

Ключевые комбинации клавиш существенно ускорят вашу работу. Вот несколько базовых сочетаний, которые стоит запомнить с первых дней:

Комбинация клавиш Действие Когда использовать Space (Пробел) Переключение между последними инструментами Когда нужно быстро переключаться между инструментами Ctrl+Z (Cmd+Z) Отменить последнее действие Когда допущена ошибка Ctrl+Y (Cmd+Y) Повторить отмененное действие Для восстановления отмененных шагов E Инструмент «Ластик» Для удаления ненужных элементов Q Инструмент «Вращение» Для поворота объектов

Управление камерой и навигация в рабочем пространстве

Уверенная навигация в трехмерном пространстве — это половина успеха при работе в SketchUp. Представьте, что вы режиссер, а камера — ваш главный инструмент для исследования виртуального мира. Базовые операции управления камерой выполняются с помощью мыши:

Вращение камеры: удерживайте колесико мыши и перемещайте курсор

удерживайте колесико мыши и перемещайте курсор Панорамирование: удерживайте Shift + колесико мыши и перемещайте курсор

удерживайте Shift + колесико мыши и перемещайте курсор Масштабирование: вращайте колесико мыши вперед или назад

Для более точного контроля используйте инструменты навигации из панели инструментов:

Орбита (O) — вращение вокруг модели

— вращение вокруг модели Панорама (H) — перемещение вида без вращения

— перемещение вида без вращения Масштаб (Z) — приближение и удаление

— приближение и удаление Увеличить область (Zoom Extents) — автоматически масштабирует вид так, чтобы вся модель была видна

Профессионалы SketchUp часто используют виды «камеры» для быстрого переключения между стандартными проекциями модели. Они доступны через меню «Камера» или с помощью горячих клавиш:

Вид спереди: Shift+1

Вид сверху: Shift+2

Вид справа: Shift+3

Вид слева: Shift+4

Вид сзади: Shift+5

Изометрический вид: Shift+6

При работе с большими или сложными моделями используйте «Сцены» — они позволяют сохранять определенные ракурсы просмотра модели. Это особенно удобно, если вы работаете над проектом с несколькими помещениями или зонами. 🎬

Марина Светлова, дизайнер интерьеров Мой первый серьезный проект в SketchUp едва не стал последним. Я создавала модель трехэтажного дома и постоянно терялась в собственной модели — то оказывалась внутри стены, то не могла найти нужную комнату. На четвертый день мучений я открыла для себя систему сцен и стандартные виды камеры. Создав отдельные сцены для каждой комнаты и этажа, я мгновенно упростила навигацию по проекту. Более того, я настроила горячие клавиши для переключения между часто используемыми видами. Например, Alt+1 переносил меня в гостиную, Alt+2 — в кухню и так далее. Когда я представляла проект клиенту, мы словно совершали виртуальную экскурсию по дому, легко перемещаясь между помещениями. Клиент был настолько впечатлен плавными переходами и разными ракурсами, что подписал контракт прямо после презентации. С тех пор я всегда начинаю проект с настройки навигации и сцен — это экономит часы работы и делает презентацию проекта более впечатляющей.

Для более эффективной навигации в больших проектах используйте функцию «Разрезы». Она позволяет создавать временные сечения модели, чтобы увидеть внутреннее устройство объекта без необходимости удалять части модели:

Выберите инструмент «Сечение» на панели инструментов Щелкните на модели, чтобы создать плоскость разреза Перемещайте плоскость, чтобы исследовать внутреннюю структуру модели

Разрезы не модифицируют вашу модель — они просто временно скрывают части объекта, что делает их безопасным инструментом для исследования сложных моделей. 🔍

Создание простой 3D-модели в SketchUp: пошаговая практика

Теория без практики бесполезна, особенно в 3D-моделировании. Давайте создадим простой стол — это идеальный первый проект, который познакомит вас с ключевыми инструментами и принципами работы в SketchUp. 🪑

Создайте столешницу: Выберите инструмент «Прямоугольник» (R)

Нарисуйте прямоугольник на плоскости XY

Во время рисования введите размеры: 120,80 (это создаст прямоугольник 120x80 см)

Выберите инструмент «Вытягивание» (P)

Кликните по плоскости прямоугольника и потяните вверх

Введите значение 5 для толщины столешницы 5 см Добавьте ножки стола: Выберите инструмент «Прямоугольник» (R)

Нарисуйте небольшой прямоугольник 5x5 см в углу столешницы

Используйте инструмент «Вытягивание» (P), чтобы вытянуть ножку вниз на 75 см

Повторите процесс для остальных трех ножек Добавьте скругления столешницы: Выберите инструмент «Дуга» (A)

Нарисуйте дугу в каждом углу столешницы

Используйте инструмент «Ластик» (E), чтобы удалить ненужные острые углы

При необходимости скорректируйте положение ножек

Поздравляю! Вы только что создали свою первую 3D-модель в SketchUp. Теперь давайте добавим к модели немного реализма с помощью материалов:

Откройте «Менеджер материалов» через меню «Окно» или нажмите B Выберите подходящий материал, например дерево для столешницы Кликните по столешнице, чтобы применить материал Выберите другой материал для ножек и примените его

Чтобы сохранить результаты вашей работы, используйте Ctrl+S (Cmd+S на Mac). По умолчанию файл сохраняется в формате .skp, который можно открыть только в SketchUp. Если вам нужно экспортировать модель для использования в других программах, воспользуйтесь функцией «Экспорт» в меню «Файл». 💾

Расширение возможностей SketchUp: плагины и ресурсы

Базовые функции SketchUp впечатляют, но истинная сила программы раскрывается через расширения и плагины. В 2025 году экосистема расширений SketchUp насчитывает тысячи инструментов, созданных как самой компанией Trimble, так и сторонними разработчиками. 🔌

Extension Warehouse — официальный каталог расширений для SketchUp, доступный прямо из программы через меню «Окно» > «Extension Warehouse». Вот несколько плагинов, которые значительно расширят ваши возможности:

Название плагина Назначение Сложность освоения 1001bit Tools Инструменты для архитектурного моделирования Средняя Artisan Organic Toolset Создание органических форм Высокая CleanUp³ Исправление ошибок в моделях Низкая SketchUp Importer Импорт различных форматов Низкая V-Ray for SketchUp Фотореалистичная визуализация Высокая

Для начинающих особенно полезны следующие плагины:

Fredo6 Tools Collection — набор инструментов для более точного моделирования и редактирования

— набор инструментов для более точного моделирования и редактирования RoundCorner — позволяет быстро скруглять углы объектов

— позволяет быстро скруглять углы объектов Solid Inspector² — помогает находить и исправлять проблемы в вашей модели

— помогает находить и исправлять проблемы в вашей модели TIG: Bezier Spline Tool — создание сложных кривых Безье

Помимо плагинов, существует множество ресурсов для обучения и получения готовых компонентов:

3D Warehouse — огромная библиотека готовых моделей, созданных сообществом SketchUp

— огромная библиотека готовых моделей, созданных сообществом SketchUp SketchUcation — форум с обучающими материалами и дискуссиями

— форум с обучающими материалами и дискуссиями YouTube-каналы — несколько каналов специализируются на обучении работе в SketchUp, предлагая бесплатные пошаговые видеоуроки

— несколько каналов специализируются на обучении работе в SketchUp, предлагая бесплатные пошаговые видеоуроки Официальная документация — подробные руководства от разработчиков программы

Не торопитесь устанавливать все плагины сразу — это может перегрузить программу и запутать вас. Начните с базовых инструментов, а по мере роста ваших навыков добавляйте новые расширения, отвечающие конкретным потребностям ваших проектов. 📚

Обнаружили в себе талант к 3D-моделированию? Возможно, это признак более широких творческих способностей! Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, в каких еще дизайнерских направлениях вы можете преуспеть. Результаты теста покажут, стоит ли вам развиваться только в 3D-моделировании или имеет смысл освоить смежные навыки. Всего 5 минут — и вы получите персональную карьерную траекторию, учитывающую ваши сильные стороны!