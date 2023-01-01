Как пользоваться Blender 3D: руководство для начинающих моделистов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и графическом дизайне

Люди, заинтересованные в обучении работе с программой Blender

Творческие профессионалы, ищущие бесплатные ресурсы для освоения 3D-дизайна Мир 3D-моделирования открывает безграничные возможности для визуализации любых идей — от персонажей видеоигр до архитектурных проектов и кинематографических спецэффектов. Blender 3D стоит особняком среди профессиональных программ: полностью бесплатный, но по функционалу не уступающий платным гигантам индустрии. Многие новички останавливаются на пороге, испугавшись сложного интерфейса и обилия инструментов. Это руководство превратит ваш страх в уверенность, показав пошаговый путь от установки программы до создания первых впечатляющих 3D-моделей. 🚀

Хотите быстро освоить не только 3D-моделирование, но и весь спектр графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro даст вам не только теоретическую базу, но и практические навыки работы в различных 3D-редакторах, включая Blender. Вы научитесь создавать профессиональные модели под руководством практикующих дизайнеров и получите доступ к эксклюзивным материалам, ускоряющим ваше обучение в десятки раз!

Первые шаги в Blender 3D: установка и настройка программы

Освоение Blender начинается с правильной установки. Программа отличается демократичными требованиями к оборудованию, но для комфортной работы со сложными моделями рекомендую компьютер хотя бы среднего уровня мощности. 🖥️

Процесс установки Blender предельно прост:

Перейдите на официальный сайт Blender.org и загрузите версию, соответствующую вашей операционной системе Запустите установочный файл и следуйте инструкциям (обычно достаточно нажимать "Далее") После завершения установки запустите программу Настройте пользовательский интерфейс под свои предпочтения

Перед началом работы рекомендую настроить программу под свои нужды. В меню Preferences (Edit → Preferences) можно оптимизировать производительность и подстроить интерфейс под свои предпочтения.

Раздел настроек Что настраивать Рекомендации для начинающих Interface Масштаб интерфейса, темы Увеличьте масштаб до 1.2 на экранах с высоким разрешением Navigation Поведение камеры и навигации Включите Orbit Around Selection для удобства Input Горячие клавиши Оставьте стандартные до полного освоения программы Add-ons Дополнительные модули Начните с базовых, добавьте Node Wrangler для материалов System Производительность Установите Memory Limit в зависимости от RAM вашего компьютера

Важный момент — Blender постоянно развивается, и в версии 2025 года появилось немало улучшений интерфейса, упрощающих работу новичкам. Убедитесь, что вы используете актуальную версию программы.

Антон Кравцов, 3D-дизайнер и преподаватель Когда я впервые открыл Blender, мне показалось, что я случайно запустил программу для управления космическим кораблем. Интерфейс с десятками кнопок вызывал панику! Я перепробовал кучу туториалов, но большинство было либо слишком простыми, либо чересчур продвинутыми. Переломный момент наступил, когда я решил назначить себе конкретную задачу — создание простой 3D-кружки. Я составил план: изучить необходимый минимум инструментов, создать форму, добавить материал и сделать рендер. Первые два дня я потратил только на освоение навигации и манипуляции объектами. Но этот фундамент окупился сторицей: к концу недели моя первая кружка была готова, пусть и не идеальная. Через месяц я уже мог создавать довольно сложные объекты и помогать другим новичкам. Мой совет: не пытайтесь выучить всё и сразу. Выберите конкретный проект и изучайте инструменты по мере необходимости, шаг за шагом.

Интерфейс Blender 3D: ориентация для новичков

Интерфейс Blender может показаться перегруженным для новичка, но на деле он логично организован и модульный. Разберем ключевые элементы, с которыми вы будете работать постоянно. 🔍

3D Viewport (3D-вид) — центральное рабочее пространство, где вы манипулируете объектами

— центральное рабочее пространство, где вы манипулируете объектами Properties Panel (Панель свойств) — содержит настройки выделенного объекта, материалов и сцены

— содержит настройки выделенного объекта, материалов и сцены Outliner (Структура) — отображает иерархический список всех объектов в сцене

— отображает иерархический список всех объектов в сцене Timeline (Шкала времени) — используется для анимации

— используется для анимации Tool Shelf (Панель инструментов) — содержит инструменты для работы с объектами

Освоение навигации в 3D-пространстве — первый барьер для новичков. Запомните эти базовые комбинации клавиш:

Действие Комбинация клавиш Альтернатива Вращение камеры Средняя кнопка мыши Alt + ЛКМ Панорамирование Shift + Средняя кнопка мыши Shift + Alt + ЛКМ Приближение/отдаление Колесико мыши Ctrl + Средняя кнопка мыши Выделение объекта Правая кнопка мыши – Поместить выделение в центр Num . View → Frame Selected Переключение между видами Num 1, 3, 7 (фронт, бок, верх) –

Эффективно перемещать, вращать и масштабировать объекты помогают инструменты манипуляции (доступны через горячие клавиши G, R, S соответственно), а также виджеты трансформации, появляющиеся вокруг выделенного объекта.

Многие начинающие моделисты не знают о возможности настраивать рабочее пространство. В верхней части экрана находятся вкладки предустановленных рабочих пространств (Layout, Modeling, Sculpting и т.д.) — каждая оптимизирована для определённого типа работы. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственные компоновки, добавляя нужные вам панели.

Базовое моделирование в Blender 3D: от куба к сложным формам

Моделирование в Blender начинается с понимания работы с примитивами и модификаторами. Стандартный куб, который появляется при запуске программы — это отличная отправная точка для создания практически любых объектов. 🧊

Основные методы моделирования в Blender:

Полигональное моделирование — манипуляции с вершинами, рёбрами и гранями объекта

— манипуляции с вершинами, рёбрами и гранями объекта Скульптинг — "лепка" модели как из глины

— "лепка" модели как из глины Моделирование с помощью кривых — создание объектов на основе математических кривых

— создание объектов на основе математических кривых Процедурное моделирование — использование модификаторов для автоматического создания и изменения геометрии

Для начинающих полигональное моделирование — наиболее доступный метод. Чтобы перейти в режим редактирования (Edit Mode), выделите объект и нажмите Tab. В этом режиме вы можете манипулировать отдельными элементами меша, создавая сложные формы.

Базовые операции, которые необходимо освоить:

Extrude (выдавливание, клавиша E) — позволяет вытягивать новые элементы из существующих Loop Cut (Ctrl + R) — добавляет новое кольцо рёбер Bevel (Ctrl + B) — создаёт фаски Subdivision (разделение) — увеличивает детализацию Join (объединение, Ctrl + J) — соединяет отдельные объекты

Лариса Воронина, 3D-визуализатор Помню свой первый коммерческий проект в Blender — визуализацию мебели для каталога. У меня был опыт работы в других 3D-программах, но клиент настаивал на Blender из-за сжатых сроков и ограниченного бюджета. Мне нужно было создать реалистичный диван с декоративными подушками. Я начала с кубов в качестве основы для каждой части дивана. Выдавливая грани, создавая петли разрезов и применяя модификатор Subdivision Surface, я постепенно придала форму сиденью и спинке. Сложнее всего оказалось правильно настроить деформацию подушек. Пробовала использовать Cloth Simulation, но результаты были непредсказуемыми. Переключилась на ручное моделирование с помощью пропорционального редактирования (клавиша O) — это позволило создать естественные вмятины. Ключевым открытием стало использование модификатора Subdivision Surface не в конце, а в процессе моделирования. Я настраивала базовую форму с низким полигонажем, применяла модификатор, оценивала результат, и при необходимости возвращалась к редактированию. За три дня интенсивной работы я создала весь комплект мебели, и клиент был в восторге от результата. Этот опыт показал мне, что шаблонный подход в Blender не работает — нужно адаптироваться и комбинировать разные техники.

Важный аспект моделирования — понимание топологии, то есть расположения полигонов. Хорошая топология важна для анимации, текстурирования и оптимизации производительности. Стремитесь к использованию четырёхугольных полигонов (квадов) вместо треугольников и n-гонов (полигонов с более чем 4 вершинами).

Модификаторы — мощный инструмент, позволяющий неразрушающим образом изменять геометрию объекта. Ключевые модификаторы для начинающих:

Subdivision Surface — сглаживает модель, увеличивая количество полигонов

— сглаживает модель, увеличивая количество полигонов Mirror — зеркально отражает геометрию, идеален для симметричных моделей

— зеркально отражает геометрию, идеален для симметричных моделей Array — создаёт множество копий объекта в заданном паттерне

— создаёт множество копий объекта в заданном паттерне Boolean — выполняет логические операции между объектами (объединение, вычитание, пересечение)

Применение модификаторов в правильной последовательности значительно ускоряет рабочий процесс. Начните с простых объектов и постепенно добавляйте детали — это фундаментальный подход к 3D-моделированию. 🛠️

Не уверены, подойдёт ли вам карьера 3D-дизайнера? Тест на профориентацию от Skypro поможет оценить ваши природные склонности к работе с трёхмерной графикой. За 5 минут вы получите профессиональную оценку вашего потенциала в сфере 3D-моделирования и конкретные рекомендации по развитию необходимых навыков. Результаты теста подскажут оптимальную траекторию обучения именно для вашего типа мышления!

Материалы и текстуры: как оживить 3D-модели в Blender

Даже идеально смоделированный объект будет выглядеть неубедительно без правильно настроенных материалов. В Blender работа с материалами осуществляется через систему узлов (Node Editor), предоставляющую невероятную гибкость в создании поверхностей любой сложности. 🎨

Для создания базового материала:

Выберите объект, которому хотите назначить материал В панели Properties откройте вкладку Material Нажмите "New" для создания нового материала Настройте базовые параметры или нажмите на кнопку с иконкой узла, чтобы открыть Node Editor

Основу любого материала составляет шейдер (shader) — алгоритм, определяющий, как поверхность взаимодействует со светом. В Blender главным строительным блоком выступает Principled BSDF — универсальный шейдер, объединяющий множество параметров:

Base Color — основной цвет поверхности

— основной цвет поверхности Metallic — степень металличности (0 для неметаллов, 1 для чистых металлов)

— степень металличности (0 для неметаллов, 1 для чистых металлов) Roughness — шероховатость/гладкость поверхности

— шероховатость/гладкость поверхности Specular — интенсивность бликов

— интенсивность бликов Transmission — прозрачность материала

— прозрачность материала Subsurface — подповерхностное рассеивание (для кожи, воска и т.п.)

Для создания реалистичных материалов необходимо использовать текстуры — изображения, которые определяют различные свойства поверхности. В Blender текстуры подключаются к соответствующим входам шейдера через узел Image Texture:

Тип текстуры Назначение Вход в Principled BSDF Diffuse / Albedo Основной цвет поверхности Base Color Normal map Детализация поверхности без добавления полигонов Normal (через Normal Map ноду) Roughness map Карта шероховатости поверхности Roughness Metallic map Определяет металлические участки Metallic Displacement map Физическое смещение геометрии Отдельный вход Material Output

Для начинающих моделистов я рекомендую использовать готовые библиотеки материалов или скачивать текстуры с бесплатных ресурсов, таких как Ambientcg.com или Textures.com. Это позволит быстро добиться визуально приятных результатов, пока вы осваиваете другие аспекты программы.

Важно помнить о PBR-принципе (Physically Based Rendering) при создании материалов — стремитесь к физически корректному поведению поверхностей. Например, металлы не имеют диффузного цвета, а отражают окружение со своим характерным оттенком.

Для более продвинутых материалов используйте процедурные текстуры — они генерируются математически и не зависят от разрешения. Узлы Noise Texture, Voronoi Texture, Wave Texture позволяют создавать интересные эффекты без использования изображений. 💡

Рендеринг проектов в Blender 3D: финальные штрихи работы

Рендеринг — процесс генерации финального изображения из 3D-сцены. В Blender доступно несколько рендер-движков, каждый со своими особенностями. Для начинающих я рекомендую сосредоточиться на двух основных: Eevee и Cycles. 🖼️

Eevee — это движок реального времени, обеспечивающий быструю визуализацию с приемлемым качеством:

Молниеносно быстрый по сравнению с Cycles

Идеален для анимации и предварительного просмотра

Поддерживает основные эффекты (отражения, преломления, мягкие тени)

Может работать даже на слабых компьютерах

Cycles — это движок трассировки лучей, обеспечивающий фотореалистичные результаты:

Физически корректное освещение и материалы

Идеален для финальных рендеров и фотореалистичных изображений

Требует значительно больше времени и вычислительных ресурсов

Поддерживает рендеринг на GPU для ускорения

Перед рендерингом важно правильно настроить освещение сцены. Даже безупречно смоделированный и текстурированный объект будет выглядеть плоским и неубедительным при плохом освещении. Базовая трёхточечная схема освещения — хорошая отправная точка:

Ключевой свет — основной и самый яркий источник Заполняющий свет — смягчает тени, обычно располагается напротив ключевого Контровый свет (rim light) — размещается позади объекта для создания контура

Вместо отдельных ламп опытные художники часто используют HDRI-карты окружения — сферические панорамы реальных локаций, которые обеспечивают естественное освещение и реалистичные отражения. Добавить HDRI можно через World Properties → Surface → Environment Texture.

Настройки рендеринга находятся во вкладке Render Properties. Ключевые параметры для настройки:

Разрешение — размер выходного изображения (стандарт для HD — 1920×1080)

— размер выходного изображения (стандарт для HD — 1920×1080) Samples — количество выборок на пиксель (больше = качественнее, но дольше)

— количество выборок на пиксель (больше = качественнее, но дольше) Noise Threshold — порог шума для адаптивной выборки (только в Cycles)

— порог шума для адаптивной выборки (только в Cycles) Denoising — шумоподавление для очистки изображения

После завершения рендеринга важно применить постобработку. В Blender это делается через Compositor — узловой редактор для финальной обработки изображения. Базовые операции постобработки включают:

Цветокоррекция (Color Balance, RGB Curves)

Настройка экспозиции и контраста

Добавление виньетки, хроматических аберраций

Применение пленочного зерна, размытия и других эффектов

Помните, что рендеринг — это искусство компромисса между качеством, скоростью и доступными ресурсами. Начните с низких настроек качества и увеличивайте их по мере необходимости. Для больших проектов рассмотрите возможность рендеринга по частям или использования рендер-ферм. ⚡