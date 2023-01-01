Как покрасить волосы в фотошопе: пошаговое руководство для новичков

logo
Для кого эта статья:

  • Люди, интересующиеся графическим дизайном и фотообработкой
  • Новички и профессионалы, желающие освоить техники изменения цвета волос в Photoshop

  • Пользователи социальных сетей, желающие экспериментировать с внешностью без реального окрашивания

    Всегда хотели попробовать розовые волосы, но боитесь экспериментов с реальным окрашиванием? Фотошоп открывает безграничные возможности для виртуальных экспериментов с внешностью! В 2025 году изменение цвета волос в Photoshop стало неотъемлемой частью работы профессиональных ретушеров и навыком, доступным каждому. Согласно исследованиям, 78% пользователей социальных сетей хотя бы раз использовали графические редакторы для коррекции своей внешности — и изменение цвета волос возглавляет список популярных трансформаций. 🎨✂️

Необходимые инструменты для окрашивания волос в Photoshop

Перед погружением в увлекательный мир цифрового окрашивания волос, давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты. Для успешной работы понадобится современная версия Adobe Photoshop — идеально CC 2023 или новее, так как последние обновления значительно упростили процесс выделения и обработки сложных элементов, таких как волосы. 🖌️

Помимо самого редактора, вам потребуются определенные инструменты внутри программы:

  • Инструменты выделения: Быстрое выделение (Quick Selection Tool), Волшебная палочка (Magic Wand Tool), Выделение объекта (Object Selection Tool)
  • Маски и слои: Маски слоя (Layer Masks), Корректирующие слои (Adjustment Layers)
  • Инструменты цветокоррекции: Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), Кривые (Curves), Селективная коррекция цвета (Selective Color)
  • Дополнительно: Кисти различной жесткости, Режимы наложения (Blending Modes)

Для удобства работы рекомендую подготовить графический планшет, хотя это не обязательное требование. Наличие планшета с чувствительностью к нажатию позволит точнее контролировать процесс выделения и окрашивания прядей волос, особенно если вы работаете с детальными прическами.

Инструмент Основное применение Уровень сложности
Quick Selection Tool Первичное выделение крупных областей волос Начальный
Object Selection Tool ИИ-выделение всей прически Начальный
Layer Masks Точное ограничение областей окрашивания Средний
Hue/Saturation Базовое изменение цвета Начальный
Selective Color Тонкая настройка оттенков Продвинутый

Учтите, что для качественного результата фотография должна быть в высоком разрешении. Изображения ниже 1500 пикселей по минимальной стороне могут дать невыразительный результат, особенно при сложных изменениях цвета.

Михаил Дорохов, арт-директор

Помню свой первый опыт окрашивания волос клиенту для рекламной кампании косметического бренда. Нам нужно было показать несколько вариантов цвета на одной модели, но времени на реальное окрашивание не было. Я потратил почти 10 часов, вручную выделяя каждую прядь в Photoshop CS5! Сегодня с современными инструментами тот же результат я получаю за 15-20 минут. Ключом стало использование комбинации Object Selection Tool для начального выделения и последующая ручная доработка на отдельном слое с маской. Самое важное — не экономить на выделении, ведь именно от его качества зависит 80% удачного результата окрашивания.

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка фотографии к изменению цвета волос

Тщательная подготовка исходного изображения — залог успешного цифрового окрашивания. От качества подготовительного этапа напрямую зависит естественность конечного результата. 📸

Начнем с выбора подходящей фотографии. Идеальное изображение для окрашивания должно соответствовать следующим критериям:

  • Высокое разрешение (минимум 2000×1500 пикселей)
  • Равномерное освещение волос без сильных бликов и теней
  • Чёткие границы между волосами и фоном
  • Отсутствие сильной компрессии или шумов

После выбора подходящего изображения следует провести базовую подготовку файла:

  1. Создайте дубликат исходного слоя (Ctrl+J / Cmd+J) для сохранения оригинала
  2. Настройте базовую цветокоррекцию для улучшения контраста и детализации
  3. Устраните мелкие дефекты, которые могут помешать выделению (пятна, шумы)
  4. Преобразуйте изображение в 16-битное (если работаете с RAW), для более плавных цветовых переходов

Особое внимание стоит уделить анализу текущего цвета волос. Темные волосы сложнее окрасить в светлые тона, и наоборот. Знание исходного оттенка поможет выбрать подходящие техники коррекции.

Исходный цвет волос Особенности окрашивания Рекомендуемые инструменты
Блонд Легко принимает любые оттенки Hue/Saturation, Color Balance
Русый Требует умеренной коррекции яркости для ярких цветов Curves + Hue/Saturation
Шатен Необходимо осветление для ярких оттенков Levels + Hue/Saturation + Screen Blending
Брюнет Сложно получить яркие цвета без предварительного осветления Curves + Selective Color + Screen Blending
С мелированием Требует отдельной обработки разных прядей Multiple masks + Selective Color

Важный подготовительный шаг — анализ освещения на фотографии. Обратите внимание на направление света, наличие бликов и теней. В дальнейшем это поможет сделать новый цвет волос максимально естественным, сохраняя оригинальный рисунок светотени. 💡

Выделение волос различными способами в Photoshop

Качественное выделение волос — это фундамент успешного цифрового окрашивания. В Photoshop 2025 года существует несколько эффективных методов, которые значительно упрощают эту задачу по сравнению с тем, что было доступно всего несколько лет назад. 🔍

Рассмотрим основные способы выделения волос — от быстрых до профессиональных:

  1. Использование инструмента Object Selection (Выделение объекта) — новейший ИИ-инструмент, способный распознавать волосы как отдельный объект. Просто нарисуйте рамку вокруг головы, и программа автоматически выделит волосы.
  2. Select Subject (Выделение объекта) — одноклик-решение, которое хорошо работает на контрастных фотографиях. Выберите слой и нажмите "Select Subject" в верхнем меню.
  3. Quick Selection Tool (Быстрое выделение) — классический инструмент, который позволяет "закрашивать" область выделения. Установите размер кисти и проведите по волосам.
  4. Refine Edge Brush (Уточнение края кистью) — специализированный инструмент для работы с мелкими деталями, идеален для выделения отдельных прядей и пушистых участков.
  5. Канальное выделение — продвинутый метод, основанный на разнице контраста между каналами RGB, особенно эффективен для светлых волос на темном фоне.

Для достижения профессионального результата я рекомендую комбинировать эти методы. Например, начать с Object Selection, затем уточнить границы с помощью Refine Edge и завершить ручной доработкой сложных участков.

Екатерина Волкова, ретушер фэшн-фотографии

Однажды мне принесли свадебную фотосессию, где невеста захотела "примерить" другой цвет волос уже после съемки. Сложность заключалась в тончайшей фате, переплетенной с прядями. Я начала с Select Subject, но автоматика захватила часть фаты как волосы. Решение нашлось в применении каналов: дублировала синий канал, на котором волосы выделялись лучше всего, увеличила контраст через Levels и использовала как основу для маски. Затем вручную прорисовала границы фаты и волос с помощью Refine Edge Brush с настройкой чувствительности края на 70%. Процесс занял около 40 минут, но результат был настолько естественным, что клиентка даже задумалась о реальном окрашивании своих светло-русых волос в пепельно-розовый.

Если волосы на фотографии сложные — с мелкими прядями, пушком или тонкими светлыми волосами на светлом фоне — используйте функцию Select and Mask (Выделение и маска). Этот инструмент предлагает расширенные настройки:

  • Edge Detection (Определение границ) — увеличьте радиус для лучшего распознавания тонких прядей
  • Smart Radius (Умный радиус) — автоматически адаптирует четкость границ к изображению
  • Refine Edge Brush Tool (Уточнение границы кистью) — для ручной доработки проблемных участков
  • Output Settings (Настройки вывода) — выберите "New Layer with Layer Mask" для максимальной гибкости редактирования

Важный совет: для волос с плавными переходами, например, градиентное окрашивание или омбре, создавайте не одну маску, а несколько с разной степенью прозрачности для разных участков волос. Это позволит имитировать естественное распределение цвета и избежать "плоского" результата. 🎭

Изменение цвета волос с помощью корректирующих слоев

После тщательного выделения волос начинается самая творческая часть процесса — непосредственное окрашивание. Корректирующие слои в Photoshop предоставляют неразрушающий способ изменения цвета, который можно в любой момент скорректировать. 🎨

Лучшие корректирующие слои для окрашивания волос:

  • Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — базовый инструмент для кардинального изменения цвета
  • Selective Color (Выборочная коррекция цвета) — позволяет точно настраивать отдельные цветовые диапазоны
  • Color Balance (Цветовой баланс) — помогает создать тонкие оттенки и сохранить естественность
  • Gradient Map (Карта градиента) — отлично подходит для омбре и многоцветных окрашиваний
  • Curves (Кривые) — создают глубину и детализацию через настройку яркости разных тональных диапазонов

Вот пошаговый алгоритм для базового окрашивания волос:

  1. Выберите в меню Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (Слой > Новый корректирующий слой > Цветовой тон/Насыщенность)
  2. Во всплывающем окне нажмите "Use Previous Layer to Create Clipping Mask" (Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски)
  3. В настройках корректирующего слоя активируйте Colorize (Тонирование)
  4. Перемещайте ползунок Hue (Цветовой тон) для выбора базового цвета
  5. Регулируйте Saturation (Насыщенность) для интенсивности цвета
  6. С помощью Lightness (Яркость) контролируйте светлоту оттенка

Для более реалистичного результата рекомендую использовать несколько корректирующих слоев с разными режимами наложения:

Тип корректирующего слоя Режим наложения Назначение
Hue/Saturation Color Основной цвет
Curves Luminosity Сохранение текстуры и деталей
Selective Color Normal Точная настройка оттенков
Solid Color Overlay (10-20% opacity) Добавление бликов и глянца
Gradient Map Color (30-50% opacity) Создание многоцветных эффектов

Для создания модных окрашиваний, таких как балаяж или омбре, используйте градиентную маску на корректирующем слое. Создайте маску, выберите инструмент Gradient (Градиент) и проведите от корней к кончикам — это имитирует плавный переход цвета.

Важный совет: при работе с яркими неестественными цветами (синий, розовый, зеленый) снизьте непрозрачность корректирующего слоя до 70-85%. Это добавит реализма, так как даже профессионально окрашенные волосы редко имеют 100% насыщенность "кислотных" оттенков. 💇‍♀️

Финальные штрихи: реалистичное окрашивание волос

После основного изменения цвета наступает ключевой этап — доведение результата до максимальной естественности. Именно на этой стадии любительское окрашивание превращается в профессиональное. В 2025 году реалистичность цифровой обработки ценится особенно высоко — согласно исследованиям, 67% пользователей могут определить некачественную ретушь в течение первых секунд просмотра изображения. ✨

Вот несколько техник, которые сделают ваше окрашивание неотличимым от реального:

  1. Добавление текстуры волос — Используйте Filter > Noise > Add Noise (Фильтр > Шум > Добавить шум) с настройкой 2-3% на отдельном слое с режимом Overlay для имитации естественной текстуры волос
  2. Сохранение оригинальных бликов — Создайте копию исходного слоя волос поверх всех корректирующих слоев и установите режим Luminosity с пониженной непрозрачностью (30-40%)
  3. Имитация отдельных прядей — На новом слое используйте кисть с низкой непрозрачностью (10-15%) для прорисовки отдельных прядей слегка отличающегося оттенка
  4. Введение цветного шума — Добавьте слой с заливкой 50% серого цвета, установите режим Overlay, примените Filter > Noise > Add Noise, затем Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 0.5px
  5. Коррекция границ с окружением — Используйте кисть с низкой непрозрачностью для смягчения резких переходов между волосами и кожей или одеждой

Особое внимание уделите освещению и теням. Реальные волосы отражают свет по-разному в зависимости от своего цвета. Темные волосы дают менее яркие блики, чем светлые. Учитывайте это, регулируя интенсивность светлых участков на окрашенных волосах.

Профессиональный приём — анализ и воспроизведение подтонов. В реальных волосах всегда присутствуют вариации основного цвета. Например, в рыжих волосах есть золотистые и медные оттенки, в русых — пепельные и пшеничные нотки.

  • Для блонда: добавьте желтый или пепельный подтон
  • Для рыжего: включите медные и золотистые оттенки
  • Для шатена: добавьте теплые коричневые тона
  • Для брюнета: введите синеватые или баклажанные нотки
  • Для ярких цветов (синий, розовый): добавьте вариции насыщенности

Финальный секрет реалистичности — незначительная небрежность. Слишком идеальное окрашивание выглядит цифровым. Добавьте легкую неравномерность цвета, используя мягкую кисть с очень низкой непрозрачностью на маске корректирующего слоя. Это создаст эффект естественного распределения краски. 🖌️

Не забудьте также о корректировке окружающих элементов. Например, цветные волосы дают легкие цветовые рефлексы на коже шеи и плеч. Добавьте их с помощью мягкой кисти с непрозрачностью 5-10% в режиме Color.

Цифровое окрашивание волос в Photoshop — это гораздо больше, чем просто смена цвета. Это искусство создания иллюзии, которое требует внимания к мельчайшим деталям световых рефлексов, текстур и оттенков. Освоив все описанные техники, вы сможете не только безопасно экспериментировать с собственным стилем перед реальным посещением салона, но и создавать профессиональные портфолио для клиентов. Помните, что ключом к мастерству является практика — каждая новая работа будет лучше предыдущей. Теперь ваша креативность не ограничена ничем, кроме собственного воображения. Поэкспериментируйте с цветами, которые всегда хотелось попробовать, создавайте уникальные многоцветные решения и наслаждайтесь процессом творчества!

