Как покрасить волосы в фотошопе: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Люди, интересующиеся графическим дизайном и фотообработкой
- Новички и профессионалы, желающие освоить техники изменения цвета волос в Photoshop
Пользователи социальных сетей, желающие экспериментировать с внешностью без реального окрашивания
Всегда хотели попробовать розовые волосы, но боитесь экспериментов с реальным окрашиванием? Фотошоп открывает безграничные возможности для виртуальных экспериментов с внешностью! В 2025 году изменение цвета волос в Photoshop стало неотъемлемой частью работы профессиональных ретушеров и навыком, доступным каждому. Согласно исследованиям, 78% пользователей социальных сетей хотя бы раз использовали графические редакторы для коррекции своей внешности — и изменение цвета волос возглавляет список популярных трансформаций. 🎨✂️
Необходимые инструменты для окрашивания волос в Photoshop
Перед погружением в увлекательный мир цифрового окрашивания волос, давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты. Для успешной работы понадобится современная версия Adobe Photoshop — идеально CC 2023 или новее, так как последние обновления значительно упростили процесс выделения и обработки сложных элементов, таких как волосы. 🖌️
Помимо самого редактора, вам потребуются определенные инструменты внутри программы:
- Инструменты выделения: Быстрое выделение (Quick Selection Tool), Волшебная палочка (Magic Wand Tool), Выделение объекта (Object Selection Tool)
- Маски и слои: Маски слоя (Layer Masks), Корректирующие слои (Adjustment Layers)
- Инструменты цветокоррекции: Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), Кривые (Curves), Селективная коррекция цвета (Selective Color)
- Дополнительно: Кисти различной жесткости, Режимы наложения (Blending Modes)
Для удобства работы рекомендую подготовить графический планшет, хотя это не обязательное требование. Наличие планшета с чувствительностью к нажатию позволит точнее контролировать процесс выделения и окрашивания прядей волос, особенно если вы работаете с детальными прическами.
|Инструмент
|Основное применение
|Уровень сложности
|Quick Selection Tool
|Первичное выделение крупных областей волос
|Начальный
|Object Selection Tool
|ИИ-выделение всей прически
|Начальный
|Layer Masks
|Точное ограничение областей окрашивания
|Средний
|Hue/Saturation
|Базовое изменение цвета
|Начальный
|Selective Color
|Тонкая настройка оттенков
|Продвинутый
Учтите, что для качественного результата фотография должна быть в высоком разрешении. Изображения ниже 1500 пикселей по минимальной стороне могут дать невыразительный результат, особенно при сложных изменениях цвета.
Михаил Дорохов, арт-директор
Помню свой первый опыт окрашивания волос клиенту для рекламной кампании косметического бренда. Нам нужно было показать несколько вариантов цвета на одной модели, но времени на реальное окрашивание не было. Я потратил почти 10 часов, вручную выделяя каждую прядь в Photoshop CS5! Сегодня с современными инструментами тот же результат я получаю за 15-20 минут. Ключом стало использование комбинации Object Selection Tool для начального выделения и последующая ручная доработка на отдельном слое с маской. Самое важное — не экономить на выделении, ведь именно от его качества зависит 80% удачного результата окрашивания.
Подготовка фотографии к изменению цвета волос
Тщательная подготовка исходного изображения — залог успешного цифрового окрашивания. От качества подготовительного этапа напрямую зависит естественность конечного результата. 📸
Начнем с выбора подходящей фотографии. Идеальное изображение для окрашивания должно соответствовать следующим критериям:
- Высокое разрешение (минимум 2000×1500 пикселей)
- Равномерное освещение волос без сильных бликов и теней
- Чёткие границы между волосами и фоном
- Отсутствие сильной компрессии или шумов
После выбора подходящего изображения следует провести базовую подготовку файла:
- Создайте дубликат исходного слоя (Ctrl+J / Cmd+J) для сохранения оригинала
- Настройте базовую цветокоррекцию для улучшения контраста и детализации
- Устраните мелкие дефекты, которые могут помешать выделению (пятна, шумы)
- Преобразуйте изображение в 16-битное (если работаете с RAW), для более плавных цветовых переходов
Особое внимание стоит уделить анализу текущего цвета волос. Темные волосы сложнее окрасить в светлые тона, и наоборот. Знание исходного оттенка поможет выбрать подходящие техники коррекции.
|Исходный цвет волос
|Особенности окрашивания
|Рекомендуемые инструменты
|Блонд
|Легко принимает любые оттенки
|Hue/Saturation, Color Balance
|Русый
|Требует умеренной коррекции яркости для ярких цветов
|Curves + Hue/Saturation
|Шатен
|Необходимо осветление для ярких оттенков
|Levels + Hue/Saturation + Screen Blending
|Брюнет
|Сложно получить яркие цвета без предварительного осветления
|Curves + Selective Color + Screen Blending
|С мелированием
|Требует отдельной обработки разных прядей
|Multiple masks + Selective Color
Важный подготовительный шаг — анализ освещения на фотографии. Обратите внимание на направление света, наличие бликов и теней. В дальнейшем это поможет сделать новый цвет волос максимально естественным, сохраняя оригинальный рисунок светотени. 💡
Выделение волос различными способами в Photoshop
Качественное выделение волос — это фундамент успешного цифрового окрашивания. В Photoshop 2025 года существует несколько эффективных методов, которые значительно упрощают эту задачу по сравнению с тем, что было доступно всего несколько лет назад. 🔍
Рассмотрим основные способы выделения волос — от быстрых до профессиональных:
- Использование инструмента Object Selection (Выделение объекта) — новейший ИИ-инструмент, способный распознавать волосы как отдельный объект. Просто нарисуйте рамку вокруг головы, и программа автоматически выделит волосы.
- Select Subject (Выделение объекта) — одноклик-решение, которое хорошо работает на контрастных фотографиях. Выберите слой и нажмите "Select Subject" в верхнем меню.
- Quick Selection Tool (Быстрое выделение) — классический инструмент, который позволяет "закрашивать" область выделения. Установите размер кисти и проведите по волосам.
- Refine Edge Brush (Уточнение края кистью) — специализированный инструмент для работы с мелкими деталями, идеален для выделения отдельных прядей и пушистых участков.
- Канальное выделение — продвинутый метод, основанный на разнице контраста между каналами RGB, особенно эффективен для светлых волос на темном фоне.
Для достижения профессионального результата я рекомендую комбинировать эти методы. Например, начать с Object Selection, затем уточнить границы с помощью Refine Edge и завершить ручной доработкой сложных участков.
Екатерина Волкова, ретушер фэшн-фотографии
Однажды мне принесли свадебную фотосессию, где невеста захотела "примерить" другой цвет волос уже после съемки. Сложность заключалась в тончайшей фате, переплетенной с прядями. Я начала с Select Subject, но автоматика захватила часть фаты как волосы. Решение нашлось в применении каналов: дублировала синий канал, на котором волосы выделялись лучше всего, увеличила контраст через Levels и использовала как основу для маски. Затем вручную прорисовала границы фаты и волос с помощью Refine Edge Brush с настройкой чувствительности края на 70%. Процесс занял около 40 минут, но результат был настолько естественным, что клиентка даже задумалась о реальном окрашивании своих светло-русых волос в пепельно-розовый.
Если волосы на фотографии сложные — с мелкими прядями, пушком или тонкими светлыми волосами на светлом фоне — используйте функцию Select and Mask (Выделение и маска). Этот инструмент предлагает расширенные настройки:
- Edge Detection (Определение границ) — увеличьте радиус для лучшего распознавания тонких прядей
- Smart Radius (Умный радиус) — автоматически адаптирует четкость границ к изображению
- Refine Edge Brush Tool (Уточнение границы кистью) — для ручной доработки проблемных участков
- Output Settings (Настройки вывода) — выберите "New Layer with Layer Mask" для максимальной гибкости редактирования
Важный совет: для волос с плавными переходами, например, градиентное окрашивание или омбре, создавайте не одну маску, а несколько с разной степенью прозрачности для разных участков волос. Это позволит имитировать естественное распределение цвета и избежать "плоского" результата. 🎭
Изменение цвета волос с помощью корректирующих слоев
После тщательного выделения волос начинается самая творческая часть процесса — непосредственное окрашивание. Корректирующие слои в Photoshop предоставляют неразрушающий способ изменения цвета, который можно в любой момент скорректировать. 🎨
Лучшие корректирующие слои для окрашивания волос:
- Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — базовый инструмент для кардинального изменения цвета
- Selective Color (Выборочная коррекция цвета) — позволяет точно настраивать отдельные цветовые диапазоны
- Color Balance (Цветовой баланс) — помогает создать тонкие оттенки и сохранить естественность
- Gradient Map (Карта градиента) — отлично подходит для омбре и многоцветных окрашиваний
- Curves (Кривые) — создают глубину и детализацию через настройку яркости разных тональных диапазонов
Вот пошаговый алгоритм для базового окрашивания волос:
- Выберите в меню Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (Слой > Новый корректирующий слой > Цветовой тон/Насыщенность)
- Во всплывающем окне нажмите "Use Previous Layer to Create Clipping Mask" (Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски)
- В настройках корректирующего слоя активируйте Colorize (Тонирование)
- Перемещайте ползунок Hue (Цветовой тон) для выбора базового цвета
- Регулируйте Saturation (Насыщенность) для интенсивности цвета
- С помощью Lightness (Яркость) контролируйте светлоту оттенка
Для более реалистичного результата рекомендую использовать несколько корректирующих слоев с разными режимами наложения:
|Тип корректирующего слоя
|Режим наложения
|Назначение
|Hue/Saturation
|Color
|Основной цвет
|Curves
|Luminosity
|Сохранение текстуры и деталей
|Selective Color
|Normal
|Точная настройка оттенков
|Solid Color
|Overlay (10-20% opacity)
|Добавление бликов и глянца
|Gradient Map
|Color (30-50% opacity)
|Создание многоцветных эффектов
Для создания модных окрашиваний, таких как балаяж или омбре, используйте градиентную маску на корректирующем слое. Создайте маску, выберите инструмент Gradient (Градиент) и проведите от корней к кончикам — это имитирует плавный переход цвета.
Важный совет: при работе с яркими неестественными цветами (синий, розовый, зеленый) снизьте непрозрачность корректирующего слоя до 70-85%. Это добавит реализма, так как даже профессионально окрашенные волосы редко имеют 100% насыщенность "кислотных" оттенков. 💇♀️
Финальные штрихи: реалистичное окрашивание волос
После основного изменения цвета наступает ключевой этап — доведение результата до максимальной естественности. Именно на этой стадии любительское окрашивание превращается в профессиональное. В 2025 году реалистичность цифровой обработки ценится особенно высоко — согласно исследованиям, 67% пользователей могут определить некачественную ретушь в течение первых секунд просмотра изображения. ✨
Вот несколько техник, которые сделают ваше окрашивание неотличимым от реального:
- Добавление текстуры волос — Используйте Filter > Noise > Add Noise (Фильтр > Шум > Добавить шум) с настройкой 2-3% на отдельном слое с режимом Overlay для имитации естественной текстуры волос
- Сохранение оригинальных бликов — Создайте копию исходного слоя волос поверх всех корректирующих слоев и установите режим Luminosity с пониженной непрозрачностью (30-40%)
- Имитация отдельных прядей — На новом слое используйте кисть с низкой непрозрачностью (10-15%) для прорисовки отдельных прядей слегка отличающегося оттенка
- Введение цветного шума — Добавьте слой с заливкой 50% серого цвета, установите режим Overlay, примените Filter > Noise > Add Noise, затем Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 0.5px
- Коррекция границ с окружением — Используйте кисть с низкой непрозрачностью для смягчения резких переходов между волосами и кожей или одеждой
Особое внимание уделите освещению и теням. Реальные волосы отражают свет по-разному в зависимости от своего цвета. Темные волосы дают менее яркие блики, чем светлые. Учитывайте это, регулируя интенсивность светлых участков на окрашенных волосах.
Профессиональный приём — анализ и воспроизведение подтонов. В реальных волосах всегда присутствуют вариации основного цвета. Например, в рыжих волосах есть золотистые и медные оттенки, в русых — пепельные и пшеничные нотки.
- Для блонда: добавьте желтый или пепельный подтон
- Для рыжего: включите медные и золотистые оттенки
- Для шатена: добавьте теплые коричневые тона
- Для брюнета: введите синеватые или баклажанные нотки
- Для ярких цветов (синий, розовый): добавьте вариции насыщенности
Финальный секрет реалистичности — незначительная небрежность. Слишком идеальное окрашивание выглядит цифровым. Добавьте легкую неравномерность цвета, используя мягкую кисть с очень низкой непрозрачностью на маске корректирующего слоя. Это создаст эффект естественного распределения краски. 🖌️
Не забудьте также о корректировке окружающих элементов. Например, цветные волосы дают легкие цветовые рефлексы на коже шеи и плеч. Добавьте их с помощью мягкой кисти с непрозрачностью 5-10% в режиме Color.
Цифровое окрашивание волос в Photoshop — это гораздо больше, чем просто смена цвета. Это искусство создания иллюзии, которое требует внимания к мельчайшим деталям световых рефлексов, текстур и оттенков. Освоив все описанные техники, вы сможете не только безопасно экспериментировать с собственным стилем перед реальным посещением салона, но и создавать профессиональные портфолио для клиентов. Помните, что ключом к мастерству является практика — каждая новая работа будет лучше предыдущей. Теперь ваша креативность не ограничена ничем, кроме собственного воображения. Поэкспериментируйте с цветами, которые всегда хотелось попробовать, создавайте уникальные многоцветные решения и наслаждайтесь процессом творчества!