Как покрасить волосы в фотошопе: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся графическим дизайном и фотообработкой

Новички и профессионалы, желающие освоить техники изменения цвета волос в Photoshop

Пользователи социальных сетей, желающие экспериментировать с внешностью без реального окрашивания Всегда хотели попробовать розовые волосы, но боитесь экспериментов с реальным окрашиванием? Фотошоп открывает безграничные возможности для виртуальных экспериментов с внешностью! В 2025 году изменение цвета волос в Photoshop стало неотъемлемой частью работы профессиональных ретушеров и навыком, доступным каждому. Согласно исследованиям, 78% пользователей социальных сетей хотя бы раз использовали графические редакторы для коррекции своей внешности — и изменение цвета волос возглавляет список популярных трансформаций. 🎨✂️

Необходимые инструменты для окрашивания волос в Photoshop

Перед погружением в увлекательный мир цифрового окрашивания волос, давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты. Для успешной работы понадобится современная версия Adobe Photoshop — идеально CC 2023 или новее, так как последние обновления значительно упростили процесс выделения и обработки сложных элементов, таких как волосы. 🖌️

Помимо самого редактора, вам потребуются определенные инструменты внутри программы:

Инструменты выделения : Быстрое выделение (Quick Selection Tool), Волшебная палочка (Magic Wand Tool), Выделение объекта (Object Selection Tool)

: Быстрое выделение (Quick Selection Tool), Волшебная палочка (Magic Wand Tool), Выделение объекта (Object Selection Tool) Маски и слои : Маски слоя (Layer Masks), Корректирующие слои (Adjustment Layers)

: Маски слоя (Layer Masks), Корректирующие слои (Adjustment Layers) Инструменты цветокоррекции : Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), Кривые (Curves), Селективная коррекция цвета (Selective Color)

: Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), Кривые (Curves), Селективная коррекция цвета (Selective Color) Дополнительно: Кисти различной жесткости, Режимы наложения (Blending Modes)

Для удобства работы рекомендую подготовить графический планшет, хотя это не обязательное требование. Наличие планшета с чувствительностью к нажатию позволит точнее контролировать процесс выделения и окрашивания прядей волос, особенно если вы работаете с детальными прическами.

Инструмент Основное применение Уровень сложности Quick Selection Tool Первичное выделение крупных областей волос Начальный Object Selection Tool ИИ-выделение всей прически Начальный Layer Masks Точное ограничение областей окрашивания Средний Hue/Saturation Базовое изменение цвета Начальный Selective Color Тонкая настройка оттенков Продвинутый

Учтите, что для качественного результата фотография должна быть в высоком разрешении. Изображения ниже 1500 пикселей по минимальной стороне могут дать невыразительный результат, особенно при сложных изменениях цвета.

Михаил Дорохов, арт-директор Помню свой первый опыт окрашивания волос клиенту для рекламной кампании косметического бренда. Нам нужно было показать несколько вариантов цвета на одной модели, но времени на реальное окрашивание не было. Я потратил почти 10 часов, вручную выделяя каждую прядь в Photoshop CS5! Сегодня с современными инструментами тот же результат я получаю за 15-20 минут. Ключом стало использование комбинации Object Selection Tool для начального выделения и последующая ручная доработка на отдельном слое с маской. Самое важное — не экономить на выделении, ведь именно от его качества зависит 80% удачного результата окрашивания.

Подготовка фотографии к изменению цвета волос

Тщательная подготовка исходного изображения — залог успешного цифрового окрашивания. От качества подготовительного этапа напрямую зависит естественность конечного результата. 📸

Начнем с выбора подходящей фотографии. Идеальное изображение для окрашивания должно соответствовать следующим критериям:

Высокое разрешение (минимум 2000×1500 пикселей)

Равномерное освещение волос без сильных бликов и теней

Чёткие границы между волосами и фоном

Отсутствие сильной компрессии или шумов

После выбора подходящего изображения следует провести базовую подготовку файла:

Создайте дубликат исходного слоя (Ctrl+J / Cmd+J) для сохранения оригинала Настройте базовую цветокоррекцию для улучшения контраста и детализации Устраните мелкие дефекты, которые могут помешать выделению (пятна, шумы) Преобразуйте изображение в 16-битное (если работаете с RAW), для более плавных цветовых переходов

Особое внимание стоит уделить анализу текущего цвета волос. Темные волосы сложнее окрасить в светлые тона, и наоборот. Знание исходного оттенка поможет выбрать подходящие техники коррекции.

Исходный цвет волос Особенности окрашивания Рекомендуемые инструменты Блонд Легко принимает любые оттенки Hue/Saturation, Color Balance Русый Требует умеренной коррекции яркости для ярких цветов Curves + Hue/Saturation Шатен Необходимо осветление для ярких оттенков Levels + Hue/Saturation + Screen Blending Брюнет Сложно получить яркие цвета без предварительного осветления Curves + Selective Color + Screen Blending С мелированием Требует отдельной обработки разных прядей Multiple masks + Selective Color

Важный подготовительный шаг — анализ освещения на фотографии. Обратите внимание на направление света, наличие бликов и теней. В дальнейшем это поможет сделать новый цвет волос максимально естественным, сохраняя оригинальный рисунок светотени. 💡

Выделение волос различными способами в Photoshop

Качественное выделение волос — это фундамент успешного цифрового окрашивания. В Photoshop 2025 года существует несколько эффективных методов, которые значительно упрощают эту задачу по сравнению с тем, что было доступно всего несколько лет назад. 🔍

Рассмотрим основные способы выделения волос — от быстрых до профессиональных:

Использование инструмента Object Selection (Выделение объекта) — новейший ИИ-инструмент, способный распознавать волосы как отдельный объект. Просто нарисуйте рамку вокруг головы, и программа автоматически выделит волосы. Select Subject (Выделение объекта) — одноклик-решение, которое хорошо работает на контрастных фотографиях. Выберите слой и нажмите "Select Subject" в верхнем меню. Quick Selection Tool (Быстрое выделение) — классический инструмент, который позволяет "закрашивать" область выделения. Установите размер кисти и проведите по волосам. Refine Edge Brush (Уточнение края кистью) — специализированный инструмент для работы с мелкими деталями, идеален для выделения отдельных прядей и пушистых участков. Канальное выделение — продвинутый метод, основанный на разнице контраста между каналами RGB, особенно эффективен для светлых волос на темном фоне.

Для достижения профессионального результата я рекомендую комбинировать эти методы. Например, начать с Object Selection, затем уточнить границы с помощью Refine Edge и завершить ручной доработкой сложных участков.

Екатерина Волкова, ретушер фэшн-фотографии Однажды мне принесли свадебную фотосессию, где невеста захотела "примерить" другой цвет волос уже после съемки. Сложность заключалась в тончайшей фате, переплетенной с прядями. Я начала с Select Subject, но автоматика захватила часть фаты как волосы. Решение нашлось в применении каналов: дублировала синий канал, на котором волосы выделялись лучше всего, увеличила контраст через Levels и использовала как основу для маски. Затем вручную прорисовала границы фаты и волос с помощью Refine Edge Brush с настройкой чувствительности края на 70%. Процесс занял около 40 минут, но результат был настолько естественным, что клиентка даже задумалась о реальном окрашивании своих светло-русых волос в пепельно-розовый.

Если волосы на фотографии сложные — с мелкими прядями, пушком или тонкими светлыми волосами на светлом фоне — используйте функцию Select and Mask (Выделение и маска). Этот инструмент предлагает расширенные настройки:

Edge Detection (Определение границ) — увеличьте радиус для лучшего распознавания тонких прядей

— увеличьте радиус для лучшего распознавания тонких прядей Smart Radius (Умный радиус) — автоматически адаптирует четкость границ к изображению

— автоматически адаптирует четкость границ к изображению Refine Edge Brush Tool (Уточнение границы кистью) — для ручной доработки проблемных участков

— для ручной доработки проблемных участков Output Settings (Настройки вывода) — выберите "New Layer with Layer Mask" для максимальной гибкости редактирования

Важный совет: для волос с плавными переходами, например, градиентное окрашивание или омбре, создавайте не одну маску, а несколько с разной степенью прозрачности для разных участков волос. Это позволит имитировать естественное распределение цвета и избежать "плоского" результата. 🎭

Изменение цвета волос с помощью корректирующих слоев

После тщательного выделения волос начинается самая творческая часть процесса — непосредственное окрашивание. Корректирующие слои в Photoshop предоставляют неразрушающий способ изменения цвета, который можно в любой момент скорректировать. 🎨

Лучшие корректирующие слои для окрашивания волос:

Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) — базовый инструмент для кардинального изменения цвета

— базовый инструмент для кардинального изменения цвета Selective Color (Выборочная коррекция цвета) — позволяет точно настраивать отдельные цветовые диапазоны

— позволяет точно настраивать отдельные цветовые диапазоны Color Balance (Цветовой баланс) — помогает создать тонкие оттенки и сохранить естественность

— помогает создать тонкие оттенки и сохранить естественность Gradient Map (Карта градиента) — отлично подходит для омбре и многоцветных окрашиваний

— отлично подходит для омбре и многоцветных окрашиваний Curves (Кривые) — создают глубину и детализацию через настройку яркости разных тональных диапазонов

Вот пошаговый алгоритм для базового окрашивания волос:

Выберите в меню Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (Слой > Новый корректирующий слой > Цветовой тон/Насыщенность) Во всплывающем окне нажмите "Use Previous Layer to Create Clipping Mask" (Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски) В настройках корректирующего слоя активируйте Colorize (Тонирование) Перемещайте ползунок Hue (Цветовой тон) для выбора базового цвета Регулируйте Saturation (Насыщенность) для интенсивности цвета С помощью Lightness (Яркость) контролируйте светлоту оттенка

Для более реалистичного результата рекомендую использовать несколько корректирующих слоев с разными режимами наложения:

Тип корректирующего слоя Режим наложения Назначение Hue/Saturation Color Основной цвет Curves Luminosity Сохранение текстуры и деталей Selective Color Normal Точная настройка оттенков Solid Color Overlay (10-20% opacity) Добавление бликов и глянца Gradient Map Color (30-50% opacity) Создание многоцветных эффектов

Для создания модных окрашиваний, таких как балаяж или омбре, используйте градиентную маску на корректирующем слое. Создайте маску, выберите инструмент Gradient (Градиент) и проведите от корней к кончикам — это имитирует плавный переход цвета.

Важный совет: при работе с яркими неестественными цветами (синий, розовый, зеленый) снизьте непрозрачность корректирующего слоя до 70-85%. Это добавит реализма, так как даже профессионально окрашенные волосы редко имеют 100% насыщенность "кислотных" оттенков. 💇‍♀️

Финальные штрихи: реалистичное окрашивание волос

После основного изменения цвета наступает ключевой этап — доведение результата до максимальной естественности. Именно на этой стадии любительское окрашивание превращается в профессиональное. В 2025 году реалистичность цифровой обработки ценится особенно высоко — согласно исследованиям, 67% пользователей могут определить некачественную ретушь в течение первых секунд просмотра изображения. ✨

Вот несколько техник, которые сделают ваше окрашивание неотличимым от реального:

Добавление текстуры волос — Используйте Filter > Noise > Add Noise (Фильтр > Шум > Добавить шум) с настройкой 2-3% на отдельном слое с режимом Overlay для имитации естественной текстуры волос Сохранение оригинальных бликов — Создайте копию исходного слоя волос поверх всех корректирующих слоев и установите режим Luminosity с пониженной непрозрачностью (30-40%) Имитация отдельных прядей — На новом слое используйте кисть с низкой непрозрачностью (10-15%) для прорисовки отдельных прядей слегка отличающегося оттенка Введение цветного шума — Добавьте слой с заливкой 50% серого цвета, установите режим Overlay, примените Filter > Noise > Add Noise, затем Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 0.5px Коррекция границ с окружением — Используйте кисть с низкой непрозрачностью для смягчения резких переходов между волосами и кожей или одеждой

Особое внимание уделите освещению и теням. Реальные волосы отражают свет по-разному в зависимости от своего цвета. Темные волосы дают менее яркие блики, чем светлые. Учитывайте это, регулируя интенсивность светлых участков на окрашенных волосах.

Профессиональный приём — анализ и воспроизведение подтонов. В реальных волосах всегда присутствуют вариации основного цвета. Например, в рыжих волосах есть золотистые и медные оттенки, в русых — пепельные и пшеничные нотки.

Для блонда: добавьте желтый или пепельный подтон

Для рыжего: включите медные и золотистые оттенки

Для шатена: добавьте теплые коричневые тона

Для брюнета: введите синеватые или баклажанные нотки

Для ярких цветов (синий, розовый): добавьте вариции насыщенности

Финальный секрет реалистичности — незначительная небрежность. Слишком идеальное окрашивание выглядит цифровым. Добавьте легкую неравномерность цвета, используя мягкую кисть с очень низкой непрозрачностью на маске корректирующего слоя. Это создаст эффект естественного распределения краски. 🖌️

Не забудьте также о корректировке окружающих элементов. Например, цветные волосы дают легкие цветовые рефлексы на коже шеи и плеч. Добавьте их с помощью мягкой кисти с непрозрачностью 5-10% в режиме Color.