Как отменить действие в Figma: горячие клавиши для отката

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma, независимо от уровня опыта

Люди, стремящиеся улучшить навыки и методы работы с графическими редакторами

Студенты и начинающие веб-дизайнеры, заинтересованные в профессиональном развитии в области UI/UX дизайна Одна неверная трансформация, случайное удаление ключевого компонента или непреднамеренное изменение цветовой схемы — и ваш дизайн-проект в Figma может превратиться в цифровой хаос за секунды 😱 Каждый дизайнер, от новичка до опытного профессионала, сталкивался с этими критическими моментами. Разница между паникой и спокойным разрешением ситуации часто заключается в знании нескольких простых комбинаций клавиш. Сегодня я поделюсь набором команд, которые позволят вам моментально откатывать нежелательные изменения и вернуть контроль над вашим проектом.

Основные горячие клавиши для отмены действий в Figma

Владение основными комбинациями клавиш для отмены действий — фундаментальный навык, который значительно ускоряет рабочий процесс. Вместо того чтобы тратить время на поиск нужной функции в меню, вы можете мгновенно откатить нежелательное действие одним движением пальцев.

Самые необходимые сочетания клавиш для отмены в Figma:

Ctrl + Z (Windows/Linux) или Command + Z (macOS) — отменяет последнее действие

— отменяет последнее действие Ctrl + Shift + Z (Windows/Linux) или Command + Shift + Z (macOS) — возвращает отмененное действие (Redo)

— возвращает отмененное действие (Redo) Ctrl + Y (Windows/Linux) или Command + Y (macOS) — альтернативная комбинация для Redo

Интересный факт: Figma позволяет отменять до 300 последних действий в проекте, что даёт значительную свободу для экспериментов и исправлений. 🧙‍♂️

Михаил Верстаков, Senior UI Designer

Однажды я работал над сложным интерфейсом банковского приложения с десятками компонентов. Во время финальной презентации клиенту случайно удалил целый раздел с анимированными состояниями, над которыми трудился несколько дней. Клиент был на линии, время шло, и я почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Вместо того чтобы паниковать, я спокойно нажал Ctrl+Z несколько раз, и весь раздел вернулся на место за секунды. Клиент даже не заметил заминки, а презентация прошла блестяще. С тех пор я регулярно тренируюсь использовать горячие клавиши не глядя, как пианист, чтобы реагировать на подобные ситуации автоматически.

При работе над объемными проектами важно знать, что отмена действий в Figma работает в рамках активного файла. Если вы переключаетесь между файлами, история действий сохраняется для каждого файла отдельно, что позволяет вернуться к предыдущим версиям даже после работы в других проектах.

Тип действия Можно отменить? Комбинация клавиш Создание объектов Да Ctrl/Cmd + Z Трансформация объектов Да Ctrl/Cmd + Z Изменение свойств Да Ctrl/Cmd + Z Удаление страниц Да Ctrl/Cmd + Z Импорт файлов Да Ctrl/Cmd + Z Комментарии Да Ctrl/Cmd + Z Выход из файла Нет —

Важно помнить, что история отмены действий не сохраняется после закрытия файла. Поэтому перед завершением работы убедитесь, что вы довольны текущим состоянием проекта, или рассмотрите использование функции версионности, о которой мы поговорим позже.

Сочетания клавиш для отмены на разных операционных системах

Хотя Figma — кроссплатформенный инструмент, работающий в браузере, горячие клавиши могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы. Эти различия небольшие, но критически важные для эффективной работы. 💻

Действие Windows/Linux macOS Figma Desktop Отмена действия (Undo) Ctrl + Z Command (⌘) + Z Идентично OS Повтор действия (Redo) Ctrl + Y<br>или Ctrl + Shift + Z Command (⌘) + Y<br>или Command (⌘) + Shift + Z Идентично OS История версий Ctrl + Alt + H Command (⌘) + Option + H Идентично OS Сохранение версии Ctrl + Alt + S Command (⌘) + Option + S Идентично OS

Если вы переключаетесь между разными операционными системами, потратьте время на привыкание к соответствующим комбинациям. Мышечная память — мощный инструмент, и автоматизм в использовании этих клавиш значительно ускорит вашу работу.

Для пользователей macOS особенно важно помнить, что клавиша Command (⌘) играет роль Ctrl в Windows. Также на клавиатурах Apple клавиша Option заменяет Alt, что влияет на более сложные комбинации для продвинутых функций.

Интересно, что в последних версиях Figma (2025) добавлена поддержка настраиваемых сочетаний клавиш, которые можно адаптировать под свои предпочтения. Для этого:

Перейдите в меню Preferences (Настройки) Выберите вкладку Keyboard Shortcuts Найдите действия Undo и Redo Измените комбинации на предпочтительные

Эта персонализация особенно полезна для дизайнеров, которые ранее использовали другие графические редакторы и привыкли к определенным сочетаниям клавиш. 🔄

Продвинутые техники отката действий в Figma

Базовые комбинации отмены действий — лишь верхушка айсберга. Figma предлагает несколько продвинутых методов отката изменений, которые выходят за рамки простого Ctrl+Z и превращают вас из обычного пользователя в настоящего профессионала. 🧠

Вот несколько мощных техник для более гибкого управления историей действий:

История версий — позволяет вернуться к любой ранее сохраненной точке проекта

— позволяет вернуться к любой ранее сохраненной точке проекта Селективный откат — дает возможность отменить изменения только для определенных объектов

— дает возможность отменить изменения только для определенных объектов Локальная история — работает в рамках конкретного фрейма или компонента

— работает в рамках конкретного фрейма или компонента Бранчинг — создание альтернативных версий дизайна с возможностью переключения между ними

Елена Правдина, UX Researcher

В прошлом году наша команда работала над редизайном крупного маркетплейса с более чем 200 экранами. После презентации первого прототипа клиент решил вернуться к предыдущей концепции навигации, что означало бы переделку почти 40% проекта. Вместо паники и авральной работы я использовала систему версий Figma. Открыв меню File > Show Version History (или нажав Ctrl+Alt+H), я обнаружила, что автосохранение создало версию именно перед началом изменений навигации. Мы восстановили эту версию как отдельный файл, внедрили в него новые элементы из текущей версии, и за один день решили задачу, которая могла бы занять неделю. Клиент был поражен нашей скоростью, а мы сэкономили проекту приличный бюджет.

История версий — особенно мощный инструмент, который позволяет не только отменять последние действия, но и возвращаться к конкретным сохраненным состояниям файла. Чтобы воспользоваться этой функцией:

Нажмите на меню File > Show Version History или используйте горячие клавиши Ctrl + Alt + H (Windows) / Command + Option + H (macOS) Просмотрите список доступных версий с указанием времени создания и автора изменений Выберите нужную версию и нажмите Restore This Version, чтобы вернуться к ней

Pro-tip: создавайте именованные версии перед важными изменениями с помощью File > Save as Version или комбинации Ctrl + Alt + S (Windows) / Command + Option + S (macOS). Добавляйте описательные комментарии к версиям, чтобы впоследствии легко находить нужные точки восстановления. 📝

Селективный откат — техника для опытных пользователей, которая позволяет отменить действия только для выбранных элементов:

Выберите объект, для которого нужно отменить изменения Откройте контекстное меню правой кнопкой мыши Выберите пункт Reset Size, Reset Position или другие подходящие опции сброса

В 2025 году Figma расширила функционал отката, добавив возможность восстановления удаленных страниц и компонентов через специальное меню Trash, доступное в панели навигации. Элементы хранятся в корзине 30 дней, прежде чем быть окончательно удаленными.

Распространенные ошибки при использовании отмены в Figma

Даже зная основные комбинации клавиш, многие дизайнеры допускают типичные ошибки при работе с функциями отмены действий в Figma. Эти ошибки могут привести к потере важных изменений или неэффективным рабочим процессам. Давайте разберем наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️

Чрезмерное использование Undo — многократное нажатие Ctrl+Z, чтобы вернуться к определенному моменту, вместо использования истории версий

— многократное нажатие Ctrl+Z, чтобы вернуться к определенному моменту, вместо использования истории версий Игнорирование создания именованных версий — полагание только на автосохранение без создания контрольных точек

— полагание только на автосохранение без создания контрольных точек Непонимание ограничений истории отмены — история отмены не сохраняется между сеансами и имеет лимит

— история отмены не сохраняется между сеансами и имеет лимит Отсутствие групповых отмен — попытка отменить сложное действие по частям вместо применения групповой отмены

— попытка отменить сложное действие по частям вместо применения групповой отмены Путаница в комбинациях между разными программами — использование комбинаций клавиш из других редакторов

Одна из самых коварных ошибок — потеря истории отмены при переключении между файлами. Когда вы активно работаете с несколькими файлами Figma, история отмены становится специфичной для каждого файла. Возвращаясь к предыдущему файлу после работы в другом, вы не сможете использовать Ctrl+Z для отмены действий, совершенных до переключения.

Решение этой проблемы:

Создавайте именованные версии перед переключением между файлами Используйте функцию дублирования фреймов или страниц перед масштабными изменениями Применяйте функцию Branch (Ветвление) для работы над альтернативными версиями

Еще одна распространенная ошибка — откат после коллаборативных изменений. Если несколько дизайнеров одновременно работают над файлом, использование Ctrl+Z может отменить не только ваши действия, но и изменения коллег, вызывая путаницу и конфликты в команде.

Профессиональный подход в коллаборативной работе:

Координируйте откаты с командой через комментарии или чат Используйте историю версий для отката к определенным точкам Выделяйте отдельные страницы для экспериментов каждого члена команды Применяйте компонентный подход, чтобы изменения были локализованы

Важно помнить, что в Figma 2025 года существует лимит отмены — 300 последних действий. При работе над сложными проектами вы можете достичь этого лимита, особенно при мелких и частых изменениях. Создание именованных версий в ключевых моментах работы — надежная страховка от потери возможности отката. 🔒

Оптимизация рабочего процесса с помощью горячих клавиш

Мастерское владение горячими клавишами для отмены действий — лишь часть общей оптимизации рабочего процесса в Figma. Интеграция этих комбинаций с другими полезными сочетаниями клавиш создает мощную синергию, превращая вашу работу из последовательности разрозненных действий в плавный, почти интуитивный поток. ⚡

Вот как объединить горячие клавиши отмены с другими командами для создания эффективных рабочих паттернов:

Рабочий сценарий Комбинация горячих клавиш Результат Быстрое экспериментирование с размером K (масштаб) → движение мыши → Ctrl+Z при неудаче Мгновенная отмена неудачного масштабирования Тестирование различных цветов 4 (цвет) → выбор цвета → Ctrl+Z для перебора вариантов Быстрое визуальное сравнение цветовых решений Создание вариаций компонентов Alt+клик+перетаскивание → модификация → Ctrl+Z при необходимости Безопасное создание и тестирование вариантов компонентов Прототипирование переходов Создание перехода → тест (Ctrl+R) → Ctrl+Z для корректировки Быстрая итерация и тестирование интерактивности

Для действительно продуктивной работы в Figma рекомендую следующие передовые практики:

Используйте комбинацию Ctrl+/ (или Command+/ на macOS) для быстрого доступа ко всем горячим клавишам Figma прямо в интерфейсе программы Создавайте собственные мнемонические ассоциации для запоминания ключевых сочетаний (например, Z как «Zurück» — назад, Y как «Yes, вернуть») Практикуйте «управление одной рукой» — организуйте рабочий процесс так, чтобы левая рука оставалась на клавиатуре для горячих клавиш, а правая управляла мышью Регулярно создавайте именованные версии с помощью Ctrl+Alt+S (Command+Option+S), особенно перед рискованными изменениями Настройте клавиатурные макросы для сложных последовательностей действий, которые вы часто отменяете и повторяете

В дизайн-студиях с высокой производительностью дизайнеры часто договариваются о единых паттернах использования горячих клавиш. Это особенно полезно при парном дизайне или когда коллеги временно работают на вашем компьютере — они уже знакомы с вашими шаблонами отмены и повтора действий. 🤝

Продвинутый совет: если вы работаете над сложным проектом, создайте интеллект-карту основных используемых горячих клавиш и повесьте её рядом с рабочим местом. Через 2-3 недели регулярного использования эти комбинации станут частью мышечной памяти, и вы заметите значительный прирост в скорости работы.

