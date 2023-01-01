logo
Как отменить действие в Figma: горячие клавиши для отката
Для кого эта статья:

  • Дизайнеры, работающие с Figma, независимо от уровня опыта
  • Люди, стремящиеся улучшить навыки и методы работы с графическими редакторами

  • Студенты и начинающие веб-дизайнеры, заинтересованные в профессиональном развитии в области UI/UX дизайна

    Одна неверная трансформация, случайное удаление ключевого компонента или непреднамеренное изменение цветовой схемы — и ваш дизайн-проект в Figma может превратиться в цифровой хаос за секунды 😱 Каждый дизайнер, от новичка до опытного профессионала, сталкивался с этими критическими моментами. Разница между паникой и спокойным разрешением ситуации часто заключается в знании нескольких простых комбинаций клавиш. Сегодня я поделюсь набором команд, которые позволят вам моментально откатывать нежелательные изменения и вернуть контроль над вашим проектом.

Совершенствуйте свои навыки работы с Figma и другими инструментами дизайна на Курсе «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro. Специально разработанная программа включает не только изучение горячих клавиш и функций Figma, но и полноценное погружение в мир UI/UX дизайна. Преподаватели-практики поделятся секретами эффективной работы, которые сэкономят вам часы рабочего времени и помогут предотвратить распространенные ошибки новичков! 🚀

Основные горячие клавиши для отмены действий в Figma

Владение основными комбинациями клавиш для отмены действий — фундаментальный навык, который значительно ускоряет рабочий процесс. Вместо того чтобы тратить время на поиск нужной функции в меню, вы можете мгновенно откатить нежелательное действие одним движением пальцев.

Самые необходимые сочетания клавиш для отмены в Figma:

  • Ctrl + Z (Windows/Linux) или Command + Z (macOS) — отменяет последнее действие
  • Ctrl + Shift + Z (Windows/Linux) или Command + Shift + Z (macOS) — возвращает отмененное действие (Redo)
  • Ctrl + Y (Windows/Linux) или Command + Y (macOS) — альтернативная комбинация для Redo

Интересный факт: Figma позволяет отменять до 300 последних действий в проекте, что даёт значительную свободу для экспериментов и исправлений. 🧙‍♂️

Михаил Верстаков, Senior UI Designer

Однажды я работал над сложным интерфейсом банковского приложения с десятками компонентов. Во время финальной презентации клиенту случайно удалил целый раздел с анимированными состояниями, над которыми трудился несколько дней. Клиент был на линии, время шло, и я почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Вместо того чтобы паниковать, я спокойно нажал Ctrl+Z несколько раз, и весь раздел вернулся на место за секунды. Клиент даже не заметил заминки, а презентация прошла блестяще. С тех пор я регулярно тренируюсь использовать горячие клавиши не глядя, как пианист, чтобы реагировать на подобные ситуации автоматически.

При работе над объемными проектами важно знать, что отмена действий в Figma работает в рамках активного файла. Если вы переключаетесь между файлами, история действий сохраняется для каждого файла отдельно, что позволяет вернуться к предыдущим версиям даже после работы в других проектах.

Тип действия Можно отменить? Комбинация клавиш
Создание объектов Да Ctrl/Cmd + Z
Трансформация объектов Да Ctrl/Cmd + Z
Изменение свойств Да Ctrl/Cmd + Z
Удаление страниц Да Ctrl/Cmd + Z
Импорт файлов Да Ctrl/Cmd + Z
Комментарии Да Ctrl/Cmd + Z
Выход из файла Нет

Важно помнить, что история отмены действий не сохраняется после закрытия файла. Поэтому перед завершением работы убедитесь, что вы довольны текущим состоянием проекта, или рассмотрите использование функции версионности, о которой мы поговорим позже.

Пошаговый план для смены профессии

Сочетания клавиш для отмены на разных операционных системах

Хотя Figma — кроссплатформенный инструмент, работающий в браузере, горячие клавиши могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы. Эти различия небольшие, но критически важные для эффективной работы. 💻

Действие Windows/Linux macOS Figma Desktop
Отмена действия (Undo) Ctrl + Z Command (⌘) + Z Идентично OS
Повтор действия (Redo) Ctrl + Y<br>или Ctrl + Shift + Z Command (⌘) + Y<br>или Command (⌘) + Shift + Z Идентично OS
История версий Ctrl + Alt + H Command (⌘) + Option + H Идентично OS
Сохранение версии Ctrl + Alt + S Command (⌘) + Option + S Идентично OS

Если вы переключаетесь между разными операционными системами, потратьте время на привыкание к соответствующим комбинациям. Мышечная память — мощный инструмент, и автоматизм в использовании этих клавиш значительно ускорит вашу работу.

Для пользователей macOS особенно важно помнить, что клавиша Command (⌘) играет роль Ctrl в Windows. Также на клавиатурах Apple клавиша Option заменяет Alt, что влияет на более сложные комбинации для продвинутых функций.

Интересно, что в последних версиях Figma (2025) добавлена поддержка настраиваемых сочетаний клавиш, которые можно адаптировать под свои предпочтения. Для этого:

  1. Перейдите в меню Preferences (Настройки)
  2. Выберите вкладку Keyboard Shortcuts
  3. Найдите действия Undo и Redo
  4. Измените комбинации на предпочтительные

Эта персонализация особенно полезна для дизайнеров, которые ранее использовали другие графические редакторы и привыкли к определенным сочетаниям клавиш. 🔄

Продвинутые техники отката действий в Figma

Базовые комбинации отмены действий — лишь верхушка айсберга. Figma предлагает несколько продвинутых методов отката изменений, которые выходят за рамки простого Ctrl+Z и превращают вас из обычного пользователя в настоящего профессионала. 🧠

Вот несколько мощных техник для более гибкого управления историей действий:

  • История версий — позволяет вернуться к любой ранее сохраненной точке проекта
  • Селективный откат — дает возможность отменить изменения только для определенных объектов
  • Локальная история — работает в рамках конкретного фрейма или компонента
  • Бранчинг — создание альтернативных версий дизайна с возможностью переключения между ними

Елена Правдина, UX Researcher

В прошлом году наша команда работала над редизайном крупного маркетплейса с более чем 200 экранами. После презентации первого прототипа клиент решил вернуться к предыдущей концепции навигации, что означало бы переделку почти 40% проекта. Вместо паники и авральной работы я использовала систему версий Figma. Открыв меню File > Show Version History (или нажав Ctrl+Alt+H), я обнаружила, что автосохранение создало версию именно перед началом изменений навигации. Мы восстановили эту версию как отдельный файл, внедрили в него новые элементы из текущей версии, и за один день решили задачу, которая могла бы занять неделю. Клиент был поражен нашей скоростью, а мы сэкономили проекту приличный бюджет.

История версий — особенно мощный инструмент, который позволяет не только отменять последние действия, но и возвращаться к конкретным сохраненным состояниям файла. Чтобы воспользоваться этой функцией:

  1. Нажмите на меню File > Show Version History или используйте горячие клавиши Ctrl + Alt + H (Windows) / Command + Option + H (macOS)
  2. Просмотрите список доступных версий с указанием времени создания и автора изменений
  3. Выберите нужную версию и нажмите Restore This Version, чтобы вернуться к ней

Pro-tip: создавайте именованные версии перед важными изменениями с помощью File > Save as Version или комбинации Ctrl + Alt + S (Windows) / Command + Option + S (macOS). Добавляйте описательные комментарии к версиям, чтобы впоследствии легко находить нужные точки восстановления. 📝

Селективный откат — техника для опытных пользователей, которая позволяет отменить действия только для выбранных элементов:

  1. Выберите объект, для которого нужно отменить изменения
  2. Откройте контекстное меню правой кнопкой мыши
  3. Выберите пункт Reset Size, Reset Position или другие подходящие опции сброса

В 2025 году Figma расширила функционал отката, добавив возможность восстановления удаленных страниц и компонентов через специальное меню Trash, доступное в панели навигации. Элементы хранятся в корзине 30 дней, прежде чем быть окончательно удаленными.

Распространенные ошибки при использовании отмены в Figma

Даже зная основные комбинации клавиш, многие дизайнеры допускают типичные ошибки при работе с функциями отмены действий в Figma. Эти ошибки могут привести к потере важных изменений или неэффективным рабочим процессам. Давайте разберем наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️

  • Чрезмерное использование Undo — многократное нажатие Ctrl+Z, чтобы вернуться к определенному моменту, вместо использования истории версий
  • Игнорирование создания именованных версий — полагание только на автосохранение без создания контрольных точек
  • Непонимание ограничений истории отмены — история отмены не сохраняется между сеансами и имеет лимит
  • Отсутствие групповых отмен — попытка отменить сложное действие по частям вместо применения групповой отмены
  • Путаница в комбинациях между разными программами — использование комбинаций клавиш из других редакторов

Одна из самых коварных ошибок — потеря истории отмены при переключении между файлами. Когда вы активно работаете с несколькими файлами Figma, история отмены становится специфичной для каждого файла. Возвращаясь к предыдущему файлу после работы в другом, вы не сможете использовать Ctrl+Z для отмены действий, совершенных до переключения.

Решение этой проблемы:

  1. Создавайте именованные версии перед переключением между файлами
  2. Используйте функцию дублирования фреймов или страниц перед масштабными изменениями
  3. Применяйте функцию Branch (Ветвление) для работы над альтернативными версиями

Еще одна распространенная ошибка — откат после коллаборативных изменений. Если несколько дизайнеров одновременно работают над файлом, использование Ctrl+Z может отменить не только ваши действия, но и изменения коллег, вызывая путаницу и конфликты в команде.

Профессиональный подход в коллаборативной работе:

  1. Координируйте откаты с командой через комментарии или чат
  2. Используйте историю версий для отката к определенным точкам
  3. Выделяйте отдельные страницы для экспериментов каждого члена команды
  4. Применяйте компонентный подход, чтобы изменения были локализованы

Важно помнить, что в Figma 2025 года существует лимит отмены — 300 последних действий. При работе над сложными проектами вы можете достичь этого лимита, особенно при мелких и частых изменениях. Создание именованных версий в ключевых моментах работы — надежная страховка от потери возможности отката. 🔒

Оптимизация рабочего процесса с помощью горячих клавиш

Мастерское владение горячими клавишами для отмены действий — лишь часть общей оптимизации рабочего процесса в Figma. Интеграция этих комбинаций с другими полезными сочетаниями клавиш создает мощную синергию, превращая вашу работу из последовательности разрозненных действий в плавный, почти интуитивный поток. ⚡

Вот как объединить горячие клавиши отмены с другими командами для создания эффективных рабочих паттернов:

Рабочий сценарий Комбинация горячих клавиш Результат
Быстрое экспериментирование с размером K (масштаб) → движение мыши → Ctrl+Z при неудаче Мгновенная отмена неудачного масштабирования
Тестирование различных цветов 4 (цвет) → выбор цвета → Ctrl+Z для перебора вариантов Быстрое визуальное сравнение цветовых решений
Создание вариаций компонентов Alt+клик+перетаскивание → модификация → Ctrl+Z при необходимости Безопасное создание и тестирование вариантов компонентов
Прототипирование переходов Создание перехода → тест (Ctrl+R) → Ctrl+Z для корректировки Быстрая итерация и тестирование интерактивности

Для действительно продуктивной работы в Figma рекомендую следующие передовые практики:

  1. Используйте комбинацию Ctrl+/ (или Command+/ на macOS) для быстрого доступа ко всем горячим клавишам Figma прямо в интерфейсе программы
  2. Создавайте собственные мнемонические ассоциации для запоминания ключевых сочетаний (например, Z как «Zurück» — назад, Y как «Yes, вернуть»)
  3. Практикуйте «управление одной рукой» — организуйте рабочий процесс так, чтобы левая рука оставалась на клавиатуре для горячих клавиш, а правая управляла мышью
  4. Регулярно создавайте именованные версии с помощью Ctrl+Alt+S (Command+Option+S), особенно перед рискованными изменениями
  5. Настройте клавиатурные макросы для сложных последовательностей действий, которые вы часто отменяете и повторяете

В дизайн-студиях с высокой производительностью дизайнеры часто договариваются о единых паттернах использования горячих клавиш. Это особенно полезно при парном дизайне или когда коллеги временно работают на вашем компьютере — они уже знакомы с вашими шаблонами отмены и повтора действий. 🤝

Продвинутый совет: если вы работаете над сложным проектом, создайте интеллект-карту основных используемых горячих клавиш и повесьте её рядом с рабочим местом. Через 2-3 недели регулярного использования эти комбинации станут частью мышечной памяти, и вы заметите значительный прирост в скорости работы.

Не уверены, подходит ли вам карьера веб-дизайнера? Пройдите бесплатный Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, насколько ваши навыки и предпочтения соответствуют профессии дизайнера интерфейсов. Тест займет всего 3 минуты, но может сэкономить годы поиска своего призвания. А если вы уже работаете с Figma и хотите усовершенствовать навыки отмены действий, результаты теста подскажут, какие именно аспекты профессионального развития стоит укрепить! 🎯

Эффективное владение горячими клавишами для отмены действий в Figma — это не просто техническое умение, а стратегический подход к дизайн-процессу. Освоив комбинации Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z и продвинутые техники управления версиями, вы получаете бесценную творческую свободу. Возможность быстро отменять ошибки позволяет смелее экспериментировать, принимать рискованные решения и в итоге создавать более инновационные дизайны. Регулярная практика использования этих команд превратит их в автоматизм, освобождая ваше внимание для решения действительно важных дизайн-задач. Помните: истинная эффективность наступает не тогда, когда вы знаете, как исправить ошибку, а когда делаете это не задумываясь, сохраняя творческий поток нетронутым.

