Как обрезать объект в Figma: простой способ для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие в Figma, от новичков до профессионалов
- Студенты курсов по веб-дизайну и графике
Специалисты, желающие улучшить свои навыки в работе с графическими инструментами
Точность обрезки объектов в Figma — это тот навык, который разделяет новичков и профессионалов в мире дизайна. Вы когда-нибудь ломали голову над тем, как красиво обрезать иллюстрацию или иконку, не теряя при этом часы на манипуляции с программой? 🔪 Большинство дизайнеров ежедневно сталкиваются с необходимостью быстрой и точной обрезки объектов, но далеко не все владеют эффективными техниками, способными превратить эту задачу из утомительной в мгновенную. В этой статье вы найдете все существующие способы обрезки в Figma — от базовых до продвинутых, которые работают в 2025 году.
Что такое обрезка объектов в Figma и почему это важно
Обрезка объектов в Figma — это процесс удаления ненужных частей изображения или формы для достижения желаемого визуального результата. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma предлагает несколько уникальных инструментов для обрезки, которые позволяют сохранять редактируемость объектов даже после манипуляций с ними.
Правильно обрезанные объекты критически важны для:
- Создания чистых, профессиональных интерфейсов без визуального шума
- Оптимизации размера файла (особенно при экспорте)
- Соответствия дизайну определенным размерным требованиям
- Фокусировки внимания пользователя на важных элементах
- Подготовки объектов к анимации или интерактивным состояниям
Анна Ковалева, UX/UI дизайнер Три месяца назад ко мне обратился клиент с проектом образовательной платформы. Требовалось срочно подготовить макеты для инвестора, но иллюстрации, которые он предоставил, имели лишние элементы и неправильные пропорции. На обработку 27 изображений традиционными методами ушло бы не менее двух дней. Я решила использовать комбинацию масок и булевых операций в Figma. Разработала систему шаблонов с предустановленными обрезками под разные секции сайта. В результате, вместо двух дней на обработку иллюстраций ушло всего 3 часа. Клиент был настолько впечатлен скоростью работы, что утвердил макеты без единой правки, а через неделю пригласил меня в штат на должность арт-директора.
Экономия времени — лишь одно из преимуществ мастерства обрезки в Figma. Согласно исследованию эффективности дизайн-процессов, проведенному в 2025 году, дизайнеры, владеющие продвинутыми техниками манипуляции с объектами, в среднем на 37% быстрее завершают проекты по сравнению с коллегами, использующими только базовые инструменты.
|Тип редактирования
|Экономия времени
|Влияние на рабочий процесс
|Базовая обрезка
|15-20%
|Ускорение создания прототипов
|Применение масок
|25-35%
|Повышение гибкости и возможностей редактирования
|Булевы операции
|30-45%
|Создание сложных форм без привлечения других программ
|Комбинированные техники
|40-60%
|Трансформация рабочего процесса и полная автономность
Инструменты для обрезки объектов в Figma
Figma предлагает несколько различных инструментов для обрезки объектов, каждый из которых имеет свои особенности и оптимальные сценарии использования. Понимание разницы между ними позволит выбрать наиболее эффективный метод для конкретной задачи. 🛠️
Основные инструменты обрезки в Figma:
- Crop (Обрезка) — стандартный инструмент для работы с растровыми изображениями
- Masks (Маски) — позволяют "спрятать" части объектов, сохраняя возможность редактирования
- Boolean Operations (Булевы операции) — для создания сложных форм путем комбинирования простых
- Slice (Фрагмент) — для экспорта определенной области дизайна
- Frame (Фрейм) — для ограничивания видимости объектов внутри определенных границ
Выбор инструмента зависит от типа объекта, который вы обрабатываете, и конечной цели обрезки:
|Тип объекта
|Рекомендуемый инструмент
|Преимущества
|Особые случаи
|Растровые изображения
|Crop
|Быстрота, интуитивность
|Для сложных форм лучше использовать маски
|Векторные объекты
|Boolean Operations
|Сохранение редактируемости
|Для простых случаев достаточно масок
|Группы объектов
|Mask
|Универсальность применения
|При большом количестве слоев может замедлить файл
|Элементы для экспорта
|Slice
|Точность и назначение специфичных параметров
|Не изменяет сам объект
Максим Орлов, Ведущий дизайнер интерфейсов Однажды мы с командой работали над крупным проектом для банка. Дедлайн горел, а заказчик решил изменить формат всех иллюстраций с прямоугольного на скругленный с вырезами под фирменный стиль. Вместо ручной правки каждого изображения я создал компонент-маску с нужной формой в Figma и настроил автоматизацию через плагин. Каждое из 326 изображений проекта автоматически получило нужную форму обрезки, сохранив при этом возможность замены контента в будущем. Когда клиент через две недели попросил вернуть оригинальный формат для мобильной версии, нам потребовалось всего 15 минут, чтобы сделать альтернативный вариант макетов. Проект был сдан вовремя, а техника автоматизации обрезки через компоненты-маски стала стандартной практикой в нашей студии, сэкономив команде сотни часов на однотипных операциях.
Пошаговая инструкция: как обрезать объект в Figma за 30 секунд
Существует несколько методов быстрой обрезки объектов в Figma, и выбор зависит от типа объекта и требуемого результата. Ниже представлены самые эффективные способы, позволяющие выполнить обрезку буквально за полминуты. ⏱️
Метод 1: Обрезка растрового изображения
- Выделите изображение, которое хотите обрезать
- Нажмите клавишу Enter (или дважды кликните по изображению)
- В появившемся режиме обрезки перетащите маркеры рамки до нужных размеров
- Кликните вне изображения или нажмите Enter чтобы применить изменения
Метод 2: Использование масок для любых объектов
- Создайте форму, которая будет служить маской (например, прямоугольник или более сложную фигуру)
- Расположите эту форму поверх объекта, который хотите обрезать
- Выделите оба объекта (маску и обрезаемый объект)
- Кликните правой кнопкой мыши и выберите Use as mask или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+M (Windows) или ⌘+⌥+M (Mac)
Метод 3: Быстрая обрезка с помощью фрейма
- Создайте фрейм нужного размера и формы с помощью инструмента Frame (F)
- Перетащите объект, который хотите обрезать, внутрь фрейма
- Убедитесь, что фрейм имеет включенную опцию Clip content в панели свойств
- Позиционируйте объект внутри фрейма так, чтобы видимой осталась только нужная часть
Для достижения максимальной скорости и эффективности, рекомендую использовать клавиатурные сокращения:
- Shift + клик — для выбора нескольких объектов
- Ctrl+G (Windows) или ⌘+G (Mac) — для группировки объектов
- Alt + перетаскивание — для дублирования объектов
- Shift + перетаскивание — для сохранения пропорций при изменении размера
- Ctrl+Alt+M (Windows) или ⌘+⌥+M (Mac) — создание маски
При работе с большим количеством однотипных объектов можно значительно ускорить процесс, используя компоненты и автолейауты. Например, если вам нужно обрезать серию изображений до одинакового формата, создайте фрейм с автолейаутом и настроенным ограничением размера. Затем просто перетаскивайте изображения внутрь этого фрейма — они будут автоматически масштабироваться и обрезаться.
Маски и булевы операции при обрезке объектов
Для продвинутой обрезки в Figma необходимо освоить две мощные техники — маски и булевы операции. Они позволяют достичь результатов, недоступных при использовании базовых инструментов обрезки. 🧩
Работа с масками: продвинутые техники
Маскирование в Figma — это не просто скрытие части объекта, это полноценный инструмент для создания сложных композиций. Вот несколько продвинутых приемов:
- Векторные маски — используйте Pen Tool для создания масок с произвольной формой
- Градиентные маски — примените градиент к маске для создания эффекта плавного перехода
- Групповое маскирование — одна маска может скрывать несколько объектов одновременно
- Вложенные маски — создавайте маски внутри других масок для достижения комплексных эффектов
- Анимируемые маски — используйте их для создания интерактивных прототипов с эффектом появления контента
Для эффективного использования масок важно понимать их иерархию: верхний объект всегда становится маской для нижележащих элементов. Если вам нужно изменить это поведение, используйте команду Bring to Front (Ctrl+⇧+] для перемещения объектов.
Булевы операции для точной обрезки
Булевы операции позволяют создавать сложные формы путем комбинирования простых. В Figma доступны четыре типа операций:
- Union (Объединение) — объединяет все выделенные объекты в один
- Subtract (Вычитание) — вычитает один объект из другого
- Intersect (Пересечение) — оставляет только область, где объекты пересекаются
- Exclude (Исключение) — удаляет область пересечения объектов
Для обрезки объектов наиболее полезны операции Subtract и Intersect. Например, для создания объекта с вырезом:
- Создайте основную форму (например, прямоугольник)
- Создайте форму, которую хотите "вырезать" из основной
- Выделите обе формы
- В меню выберите Boolean Groups > Subtract
Важное преимущество булевых операций перед масками — возможность редактировать результирующую форму как единый векторный объект, что особенно ценно при экспорте в SVG.
Комбинирование масок и булевых операций
Для решения сложных задач обрезки эффективно комбинировать обе техники:
- Создайте сложную форму с помощью булевых операций
- Используйте эту форму как маску для группы объектов
- Настройте свойства маски (например, добавьте эффекты или тени)
Такой подход позволяет создавать дизайны любой сложности без необходимости покидать Figma и использовать дополнительные графические редакторы.
Частые ошибки при обрезке объектов в Figma и как их избежать
Даже опытные дизайнеры совершают ошибки при обрезке объектов в Figma, которые могут привести к непредсказуемым результатам или потере времени. Разберём самые распространённые проблемы и способы их предотвращения. ⚠️
- Необратимая обрезка растровых изображений — После стандартной обрезки растрового изображения невозможно вернуть скрытые части. Решение: используйте маски вместо прямой обрезки, чтобы сохранить возможность редактирования.
- Игнорирование различий между обрезкой и масштабированием — Уменьшение размера объекта не то же самое, что его обрезка. Решение: четко определите, нужно ли вам изменить размер или обрезать содержимое.
- Некорректная работа с вложенностью масок — При использовании сложных вложенных масок легко запутаться в иерархии. Решение: правильно структурируйте слои и используйте именование.
- Потеря исходных пропорций — При обрезке часто нарушаются пропорции изображений. Решение: используйте клавишу Shift при изменении размера или инструмент Constrain Proportions.
- Неправильный порядок объектов при маскировании — Неверный порядок слоев приводит к некорректной работе масок. Решение: убедитесь, что маска находится поверх маскируемого объекта.
Особое внимание стоит уделить ошибкам при экспорте обрезанных объектов:
|Ошибка
|Последствия
|Решение
|Экспорт маскированных объектов без учета маски
|В экспортированном файле видны части, которые должны быть скрыты
|Используйте опцию "Include in export" для маски или создайте фрейм с clip content
|Высокое разрешение при экспорте обрезанных растровых изображений
|Неоправданно большие файлы на выходе
|Предварительно оптимизируйте размер исходного изображения
|Потеря прозрачности при экспорте обрезанных объектов
|Появление нежелательного фона в экспортированных файлах
|Экспортируйте в формат с поддержкой прозрачности (PNG, SVG, WebP)
|Неучтенные эффекты при обрезке
|Тени, свечение и другие эффекты могут быть обрезаны
|Добавляйте дополнительный отступ в маске или фрейме для эффектов
Профессионалы рекомендуют следующие практики для избежания ошибок:
- Дублируйте объекты перед обрезкой — создавайте копии (Ctrl+D), чтобы всегда иметь оригинал для возврата
- Используйте компоненты — если вам нужно применить одинаковую обрезку к множеству объектов, создайте компонент с маской
- Проверяйте результат в режиме презентации — для уверенности в корректном отображении обрезанных объектов
- Применяйте описательные имена для слоев — особенно для масок и групп с булевыми операциями
- Регулярно сохраняйте версии файлов — используйте функцию Version History для отслеживания изменений
Помните, что сложные операции обрезки могут повлиять на производительность Figma, особенно при работе с большими файлами. Оптимизируйте структуру проекта, объединяя слои, которые больше не требуют отдельного редактирования, и удаляя неиспользуемые элементы.
Обрезка объектов в Figma — это не просто техническая операция, а инструмент дизайнерской выразительности. Овладев различными техниками обрезки, от простой коррекции растровых изображений до сложных булевых операций, вы значительно расширяете свой арсенал возможностей. Помните: профессионализм проявляется не в количестве используемых инструментов, а в умении выбрать оптимальный метод для конкретной задачи. Превратите обрезку из рутинной операции в творческий процесс — и ваши дизайны заиграют новыми гранями.