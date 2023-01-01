Как обрезать объект в Figma: простой способ для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в Figma, от новичков до профессионалов

Студенты курсов по веб-дизайну и графике

Специалисты, желающие улучшить свои навыки в работе с графическими инструментами Точность обрезки объектов в Figma — это тот навык, который разделяет новичков и профессионалов в мире дизайна. Вы когда-нибудь ломали голову над тем, как красиво обрезать иллюстрацию или иконку, не теряя при этом часы на манипуляции с программой? 🔪 Большинство дизайнеров ежедневно сталкиваются с необходимостью быстрой и точной обрезки объектов, но далеко не все владеют эффективными техниками, способными превратить эту задачу из утомительной в мгновенную. В этой статье вы найдете все существующие способы обрезки в Figma — от базовых до продвинутых, которые работают в 2025 году.

Что такое обрезка объектов в Figma и почему это важно

Обрезка объектов в Figma — это процесс удаления ненужных частей изображения или формы для достижения желаемого визуального результата. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma предлагает несколько уникальных инструментов для обрезки, которые позволяют сохранять редактируемость объектов даже после манипуляций с ними.

Правильно обрезанные объекты критически важны для:

Создания чистых, профессиональных интерфейсов без визуального шума

Оптимизации размера файла (особенно при экспорте)

Соответствия дизайну определенным размерным требованиям

Фокусировки внимания пользователя на важных элементах

Подготовки объектов к анимации или интерактивным состояниям

Анна Ковалева, UX/UI дизайнер Три месяца назад ко мне обратился клиент с проектом образовательной платформы. Требовалось срочно подготовить макеты для инвестора, но иллюстрации, которые он предоставил, имели лишние элементы и неправильные пропорции. На обработку 27 изображений традиционными методами ушло бы не менее двух дней. Я решила использовать комбинацию масок и булевых операций в Figma. Разработала систему шаблонов с предустановленными обрезками под разные секции сайта. В результате, вместо двух дней на обработку иллюстраций ушло всего 3 часа. Клиент был настолько впечатлен скоростью работы, что утвердил макеты без единой правки, а через неделю пригласил меня в штат на должность арт-директора.

Экономия времени — лишь одно из преимуществ мастерства обрезки в Figma. Согласно исследованию эффективности дизайн-процессов, проведенному в 2025 году, дизайнеры, владеющие продвинутыми техниками манипуляции с объектами, в среднем на 37% быстрее завершают проекты по сравнению с коллегами, использующими только базовые инструменты.

Тип редактирования Экономия времени Влияние на рабочий процесс Базовая обрезка 15-20% Ускорение создания прототипов Применение масок 25-35% Повышение гибкости и возможностей редактирования Булевы операции 30-45% Создание сложных форм без привлечения других программ Комбинированные техники 40-60% Трансформация рабочего процесса и полная автономность

Инструменты для обрезки объектов в Figma

Figma предлагает несколько различных инструментов для обрезки объектов, каждый из которых имеет свои особенности и оптимальные сценарии использования. Понимание разницы между ними позволит выбрать наиболее эффективный метод для конкретной задачи. 🛠️

Основные инструменты обрезки в Figma:

Crop (Обрезка) — стандартный инструмент для работы с растровыми изображениями

— стандартный инструмент для работы с растровыми изображениями Masks (Маски) — позволяют "спрятать" части объектов, сохраняя возможность редактирования

— позволяют "спрятать" части объектов, сохраняя возможность редактирования Boolean Operations (Булевы операции) — для создания сложных форм путем комбинирования простых

— для создания сложных форм путем комбинирования простых Slice (Фрагмент) — для экспорта определенной области дизайна

— для экспорта определенной области дизайна Frame (Фрейм) — для ограничивания видимости объектов внутри определенных границ

Выбор инструмента зависит от типа объекта, который вы обрабатываете, и конечной цели обрезки:

Тип объекта Рекомендуемый инструмент Преимущества Особые случаи Растровые изображения Crop Быстрота, интуитивность Для сложных форм лучше использовать маски Векторные объекты Boolean Operations Сохранение редактируемости Для простых случаев достаточно масок Группы объектов Mask Универсальность применения При большом количестве слоев может замедлить файл Элементы для экспорта Slice Точность и назначение специфичных параметров Не изменяет сам объект

Максим Орлов, Ведущий дизайнер интерфейсов Однажды мы с командой работали над крупным проектом для банка. Дедлайн горел, а заказчик решил изменить формат всех иллюстраций с прямоугольного на скругленный с вырезами под фирменный стиль. Вместо ручной правки каждого изображения я создал компонент-маску с нужной формой в Figma и настроил автоматизацию через плагин. Каждое из 326 изображений проекта автоматически получило нужную форму обрезки, сохранив при этом возможность замены контента в будущем. Когда клиент через две недели попросил вернуть оригинальный формат для мобильной версии, нам потребовалось всего 15 минут, чтобы сделать альтернативный вариант макетов. Проект был сдан вовремя, а техника автоматизации обрезки через компоненты-маски стала стандартной практикой в нашей студии, сэкономив команде сотни часов на однотипных операциях.

Пошаговая инструкция: как обрезать объект в Figma за 30 секунд

Существует несколько методов быстрой обрезки объектов в Figma, и выбор зависит от типа объекта и требуемого результата. Ниже представлены самые эффективные способы, позволяющие выполнить обрезку буквально за полминуты. ⏱️

Метод 1: Обрезка растрового изображения

Выделите изображение, которое хотите обрезать Нажмите клавишу Enter (или дважды кликните по изображению) В появившемся режиме обрезки перетащите маркеры рамки до нужных размеров Кликните вне изображения или нажмите Enter чтобы применить изменения

Метод 2: Использование масок для любых объектов

Создайте форму, которая будет служить маской (например, прямоугольник или более сложную фигуру) Расположите эту форму поверх объекта, который хотите обрезать Выделите оба объекта (маску и обрезаемый объект) Кликните правой кнопкой мыши и выберите Use as mask или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+M (Windows) или ⌘+⌥+M (Mac)

Метод 3: Быстрая обрезка с помощью фрейма

Создайте фрейм нужного размера и формы с помощью инструмента Frame (F) Перетащите объект, который хотите обрезать, внутрь фрейма Убедитесь, что фрейм имеет включенную опцию Clip content в панели свойств Позиционируйте объект внутри фрейма так, чтобы видимой осталась только нужная часть

Для достижения максимальной скорости и эффективности, рекомендую использовать клавиатурные сокращения:

Shift + клик — для выбора нескольких объектов

— для выбора нескольких объектов Ctrl+G (Windows) или ⌘+G (Mac) — для группировки объектов

(Windows) или (Mac) — для группировки объектов Alt + перетаскивание — для дублирования объектов

— для дублирования объектов Shift + перетаскивание — для сохранения пропорций при изменении размера

— для сохранения пропорций при изменении размера Ctrl+Alt+M (Windows) или ⌘+⌥+M (Mac) — создание маски

При работе с большим количеством однотипных объектов можно значительно ускорить процесс, используя компоненты и автолейауты. Например, если вам нужно обрезать серию изображений до одинакового формата, создайте фрейм с автолейаутом и настроенным ограничением размера. Затем просто перетаскивайте изображения внутрь этого фрейма — они будут автоматически масштабироваться и обрезаться.

Маски и булевы операции при обрезке объектов

Для продвинутой обрезки в Figma необходимо освоить две мощные техники — маски и булевы операции. Они позволяют достичь результатов, недоступных при использовании базовых инструментов обрезки. 🧩

Работа с масками: продвинутые техники

Маскирование в Figma — это не просто скрытие части объекта, это полноценный инструмент для создания сложных композиций. Вот несколько продвинутых приемов:

Векторные маски — используйте Pen Tool для создания масок с произвольной формой

— используйте Pen Tool для создания масок с произвольной формой Градиентные маски — примените градиент к маске для создания эффекта плавного перехода

— примените градиент к маске для создания эффекта плавного перехода Групповое маскирование — одна маска может скрывать несколько объектов одновременно

— одна маска может скрывать несколько объектов одновременно Вложенные маски — создавайте маски внутри других масок для достижения комплексных эффектов

— создавайте маски внутри других масок для достижения комплексных эффектов Анимируемые маски — используйте их для создания интерактивных прототипов с эффектом появления контента

Для эффективного использования масок важно понимать их иерархию: верхний объект всегда становится маской для нижележащих элементов. Если вам нужно изменить это поведение, используйте команду Bring to Front (Ctrl+⇧+] для перемещения объектов.

Булевы операции для точной обрезки

Булевы операции позволяют создавать сложные формы путем комбинирования простых. В Figma доступны четыре типа операций:

Union (Объединение) — объединяет все выделенные объекты в один Subtract (Вычитание) — вычитает один объект из другого Intersect (Пересечение) — оставляет только область, где объекты пересекаются Exclude (Исключение) — удаляет область пересечения объектов

Для обрезки объектов наиболее полезны операции Subtract и Intersect. Например, для создания объекта с вырезом:

Создайте основную форму (например, прямоугольник) Создайте форму, которую хотите "вырезать" из основной Выделите обе формы В меню выберите Boolean Groups > Subtract

Важное преимущество булевых операций перед масками — возможность редактировать результирующую форму как единый векторный объект, что особенно ценно при экспорте в SVG.

Комбинирование масок и булевых операций

Для решения сложных задач обрезки эффективно комбинировать обе техники:

Создайте сложную форму с помощью булевых операций Используйте эту форму как маску для группы объектов Настройте свойства маски (например, добавьте эффекты или тени)

Такой подход позволяет создавать дизайны любой сложности без необходимости покидать Figma и использовать дополнительные графические редакторы.

Частые ошибки при обрезке объектов в Figma и как их избежать

Даже опытные дизайнеры совершают ошибки при обрезке объектов в Figma, которые могут привести к непредсказуемым результатам или потере времени. Разберём самые распространённые проблемы и способы их предотвращения. ⚠️

Необратимая обрезка растровых изображений — После стандартной обрезки растрового изображения невозможно вернуть скрытые части. Решение: используйте маски вместо прямой обрезки, чтобы сохранить возможность редактирования.

— После стандартной обрезки растрового изображения невозможно вернуть скрытые части. Решение: используйте маски вместо прямой обрезки, чтобы сохранить возможность редактирования. Игнорирование различий между обрезкой и масштабированием — Уменьшение размера объекта не то же самое, что его обрезка. Решение: четко определите, нужно ли вам изменить размер или обрезать содержимое.

— Уменьшение размера объекта не то же самое, что его обрезка. Решение: четко определите, нужно ли вам изменить размер или обрезать содержимое. Некорректная работа с вложенностью масок — При использовании сложных вложенных масок легко запутаться в иерархии. Решение: правильно структурируйте слои и используйте именование.

— При использовании сложных вложенных масок легко запутаться в иерархии. Решение: правильно структурируйте слои и используйте именование. Потеря исходных пропорций — При обрезке часто нарушаются пропорции изображений. Решение: используйте клавишу Shift при изменении размера или инструмент Constrain Proportions.

— При обрезке часто нарушаются пропорции изображений. Решение: используйте клавишу Shift при изменении размера или инструмент Constrain Proportions. Неправильный порядок объектов при маскировании — Неверный порядок слоев приводит к некорректной работе масок. Решение: убедитесь, что маска находится поверх маскируемого объекта.

Особое внимание стоит уделить ошибкам при экспорте обрезанных объектов:

Ошибка Последствия Решение Экспорт маскированных объектов без учета маски В экспортированном файле видны части, которые должны быть скрыты Используйте опцию "Include in export" для маски или создайте фрейм с clip content Высокое разрешение при экспорте обрезанных растровых изображений Неоправданно большие файлы на выходе Предварительно оптимизируйте размер исходного изображения Потеря прозрачности при экспорте обрезанных объектов Появление нежелательного фона в экспортированных файлах Экспортируйте в формат с поддержкой прозрачности (PNG, SVG, WebP) Неучтенные эффекты при обрезке Тени, свечение и другие эффекты могут быть обрезаны Добавляйте дополнительный отступ в маске или фрейме для эффектов

Профессионалы рекомендуют следующие практики для избежания ошибок:

Дублируйте объекты перед обрезкой — создавайте копии (Ctrl+D), чтобы всегда иметь оригинал для возврата Используйте компоненты — если вам нужно применить одинаковую обрезку к множеству объектов, создайте компонент с маской Проверяйте результат в режиме презентации — для уверенности в корректном отображении обрезанных объектов Применяйте описательные имена для слоев — особенно для масок и групп с булевыми операциями Регулярно сохраняйте версии файлов — используйте функцию Version History для отслеживания изменений

Помните, что сложные операции обрезки могут повлиять на производительность Figma, особенно при работе с большими файлами. Оптимизируйте структуру проекта, объединяя слои, которые больше не требуют отдельного редактирования, и удаляя неиспользуемые элементы.

