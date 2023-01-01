Как нарисовать человека пошагово: понятное руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Новички в рисовании, желающие освоить технику изображения человеческой фигуры

Люди, интересующиеся графическим дизайном и искусством

Студенты и потенциальные участники курсов по рисованию и дизайну Рисование человеческой фигуры часто кажется непосильной задачей для новичков — слишком много деталей, пропорций, анатомических нюансов. Но правда в том, что каждый мастер начинал с простых линий и схем! 🎨 Освоение искусства изображения человека не требует врожденного таланта — достаточно структурированного подхода и практики. В этом руководстве я раскрою секреты пошагового рисования человека, которые помогут даже полным новичкам создавать узнаваемые и пропорциональные фигуры, минуя распространенные ловушки и разочарования.

Необходимые материалы для рисования человека

Успешное рисование человека начинается с правильно подобранных материалов. Не обязательно тратить состояние на профессиональные принадлежности — даже с базовым набором можно достичь впечатляющих результатов. 📝

Основные материалы, которые понадобятся новичку:

Бумага — лучше начать с плотной бумаги формата А4 или А3. Для набросков подойдет обычная офисная, для более детальных работ — бумага для черчения или скетчбук (80-120 г/м²).

— лучше начать с плотной бумаги формата А4 или А3. Для набросков подойдет обычная офисная, для более детальных работ — бумага для черчения или скетчбук (80-120 г/м²). Графитные карандаши — минимальный набор должен включать мягкий (2B-6B), средний (HB) и твердый (H-2H) карандаши.

— минимальный набор должен включать мягкий (2B-6B), средний (HB) и твердый (H-2H) карандаши. Ластик — желательно иметь обычный и клячку (мягкий пластичный ластик для частичного удаления графита).

— желательно иметь обычный и клячку (мягкий пластичный ластик для частичного удаления графита). Точилка — простая механическая или с контейнером.

— простая механическая или с контейнером. Линейка — для измерения пропорций и построения вспомогательных линий.

Дополнительные материалы, которые упростят задачу:

Маркер или тонкая ручка — для обводки финальных линий.

— для обводки финальных линий. Угольные карандаши — для более выразительных линий и теней.

— для более выразительных линий и теней. Растушевки — бумажные свертки для плавного перехода между тонами.

— бумажные свертки для плавного перехода между тонами. Планшет или доска — для крепления бумаги при работе на наклонной поверхности.

Тип карандаша Маркировка Для чего используется Твердый H, 2H, 3H, 4H Предварительные наброски, каркас, построение пропорций Средний F, HB, B Основные линии, детали, проработка формы Мягкий 2B, 3B, 4B, 5B Тени, объем, текстуры, контрасты Очень мягкий 6B, 7B, 8B, 9B Глубокие тени, акценты, выразительные детали

Анна Светлова, преподаватель академического рисунка Помню случай с моей ученицей Марией. Она пришла на занятие со стопкой глянцевой бумаги и одним карандашом 2H. После часа мучений с проскальзывающим карандашом и невозможностью создать нормальную штриховку, она была готова бросить занятия. Мы сделали паузу, обсудили материалы, и я дала ей попробовать разные варианты бумаги и карандашей. Когда Мария почувствовала, как карандаш 4B мягко ложится на зернистую бумагу, создавая богатую текстуру, ее глаза загорелись! «Это как будто кто-то наконец включил звук в немом кино», — сказала она. На следующем занятии она пришла с полным набором материалов и сделала прорыв в своих навыках. Правильные инструменты не сделают вас художником, но неправильные точно помешают им стать.

Основы анатомии: пропорции человеческого тела

Понимание пропорций — ключ к реалистичному изображению человека. Даже если вы рисуете в стилизованной манере, знание базовых пропорций помогает создавать убедительные фигуры. 🧠

Классическая система пропорций строится на основе «головной единицы» — высоты головы человека:

Взрослый человек имеет высоту примерно 7,5-8 головных единиц

Ребенок 5-6 лет — около 6 головных единиц

Малыш до 2 лет — 4-5 головных единиц

Основные пропорциональные соотношения взрослого человека:

Ширина плеч — 2-2,5 ширины головы

Руки достигают середины бедра

Локти располагаются на уровне талии

Кисти размером примерно с лицо

Пупок находится примерно на половине роста

Колени располагаются на расстоянии 2 головных единиц от низа

Важно помнить, что пропорции различаются в зависимости от пола, возраста и телосложения:

Анатомический признак Мужское тело Женское тело Плечи Шире, чем бедра Уже или равны бедрам Талия Менее выраженная, V-образный силуэт Более выраженная, X-образный силуэт Бедра Already shoulders, less rounded Wider, more rounded Мышечная масса Более выраженная, особенно в верхней части тела Менее выраженная, более плавные формы

Для начинающих художников полезно начать с простой схемы «палочного человечка», постепенно добавляя объем:

Обозначьте голову кружком Проведите центральную линию тела (линию равновесия) Отметьте на ней ключевые точки: шея, плечи, грудь, талия, бедра, колени, лодыжки Добавьте палочки-конечности, соединяя плечи с локтями и запястьями, бедра с коленями и стопами Проверьте пропорции, используя голову как единицу измерения

Поэтапное рисование человека от наброска до деталей

Научившись строить пропорциональный каркас фигуры, можно приступать к пошаговому рисованию человека. Следующая методика работает практически для любой позы. 🖌️

Шаг 1: Линия действия и основная поза

Начните с S-образной или C-образной линии, передающей общее движение фигуры

Эта линия проходит от головы до опорной ноги и задает динамику позы

Используйте легкие, едва видимые линии карандашом H или 2H

Шаг 2: Базовые формы и каркас

Нарисуйте голову в виде овала или круга

Обозначьте торс прямоугольником или трапецией

Таз представьте в виде перевернутой трапеции

Наметьте конечности с помощью цилиндров и прямоугольников

Проверьте пропорции по правилу "8 голов"

Шаг 3: Уточнение форм

Округлите схематичные формы, приближая их к реальной анатомии

Обозначьте основные мышечные группы: плечи, грудь, пресс, бедра

Добавьте шею, соединяющую голову с торсом

Наметьте линии лица: глаза на уровне середины головы, нос — между глазами и подбородком

Шаг 4: Детализация

Прорисуйте черты лица, уделяя внимание пропорциям

Добавьте кисти рук и стопы

Уточните контуры тела, делая их анатомически правильными

Наметьте основные складки одежды (если фигура одета)

Шаг 5: Финальная проработка

Усильте основные линии карандашом средней мягкости (HB, B)

Добавьте светотень, начиная с самых темных участков

Проработайте переходы от света к тени

Аккуратно сотрите вспомогательные линии

Михаил Корнеев, художник-иллюстратор Работая с 15-летним Кириллом, я столкнулся с его разочарованием после многочисленных попыток нарисовать человека "с ходу". Все его рисунки выглядели непропорционально, с странно вывернутыми конечностями. "Давай попробуем по-другому", — предложил я ему. Вместо того чтобы сразу рисовать детализированную фигуру, мы начали с простой линии действия, определяющей движение и баланс. "Представь, что это хребет твоего персонажа, основа всей фигуры", — объяснил я. Затем мы добавили простые геометрические формы: круг для головы, прямоугольники для торса и таза, цилиндры для конечностей. Кирилл был удивлен, насколько легче стало контролировать пропорции и позу. "Это как собирать конструктор, где каждая деталь имеет свое место", — заметил он, когда мы постепенно добавляли детали к базовым формам. Через несколько недель практики с этим методом, Кирилл мог уверенно рисовать человеческую фигуру в различных позах без непропорциональных искажений.

Техники штриховки и передачи объема фигуры человека

После создания базового рисунка приходит время придать ему объем и реалистичность через правильную светотень. Техника штриховки — ключевой навык, превращающий плоское изображение в трехмерное. 📐

Основные типы штриховки для передачи объема человеческого тела:

Параллельная штриховка — линии располагаются параллельно друг другу. Подходит для плавных, однородных поверхностей.

— линии располагаются параллельно друг другу. Подходит для плавных, однородных поверхностей. Перекрестная штриховка — линии пересекаются под углом, создавая более плотные тени. Идеальна для глубоких теней и контрастных участков.

— линии пересекаются под углом, создавая более плотные тени. Идеальна для глубоких теней и контрастных участков. Контурная штриховка — линии следуют за формой мышц и изгибов тела, подчеркивая его структуру.

— линии следуют за формой мышц и изгибов тела, подчеркивая его структуру. Точечная техника — создание объема путем нанесения точек разной плотности. Хороша для мягких переходов и кожных текстур.

Важно понимать базовые принципы светотени при работе с человеческой фигурой:

Свет — самые яркие участки, наиболее выступающие части тела, обращенные к источнику света (оставляйте их белыми или почти белыми) Блик — точки максимального отражения света (чаще всего на скулах, лбу, носу, плечах) Полутень — участки, частично освещенные (легкая штриховка) Тень — неосвещенные участки (средняя плотность штриховки) Рефлекс — отраженный свет в теневой части (немного светлее основной тени) Падающая тень — тень, которую фигура отбрасывает на поверхность или части своего тела (самая темная область)

Практические советы по штриховке для начинающих:

Начинайте штриховку с самых темных участков, постепенно двигаясь к светлым

Для мужского тела используйте более резкие переходы и выраженную мускулатуру

Для женского тела применяйте более плавные переходы и мягкие тени

На округлых формах (плечи, бедра) штрихи должны следовать за формой, подчеркивая объем

Избегайте добавления штриховки там, где падает прямой свет

Используйте растушевку или мягкую ткань для смягчения переходов между тонами

Различная плотность штриховки поможет передать разные ткани и поверхности:

Поверхность Тип штриховки Характеристики Кожа Мягкая параллельная или точечная Плавные переходы, средний контраст, легкий нажим Волосы Направленная штриховка вдоль роста волос Выраженные линии, группировка штрихов, варьирующийся нажим Ткань (мягкая) Контурная с округлыми линиями Мягкие складки, плавные тональные переходы Ткань (грубая) Перекрестная с выраженной текстурой Резкие складки, высокий контраст, заметная текстура

Частые ошибки начинающих при рисовании человека

Даже опытные художники допускают ошибки при рисовании человека, но начинающие сталкиваются с определенными трудностями чаще других. Распознав эти проблемы, вы сможете их избежать и ускорить свой прогресс. ⚠️

1. Неправильные пропорции

Проблема: Слишком большая голова, короткие ноги, руки неодинаковой длины.

Слишком большая голова, короткие ноги, руки неодинаковой длины. Решение: Используйте метод "8 голов" для проверки пропорций. Всегда начинайте с легких линий, которые можно скорректировать.

2. Симметрические искажения

Проблема: Несимметричные черты лица, асимметричная фигура при фронтальном положении.

Несимметричные черты лица, асимметричная фигура при фронтальном положении. Решение: Используйте центральную ось и горизонтальные направляющие. Периодически смотрите на рисунок через зеркало или фото, чтобы заметить асимметрию.

3. "Плоский" рисунок без объема

Проблема: Рисунок выглядит как плоская схема, лишенная трехмерности.

Рисунок выглядит как плоская схема, лишенная трехмерности. Решение: Осваивайте законы светотени. Представляйте тело как набор трехмерных форм, а не как контуры.

4. Статичность и неестественность позы

Проблема: Фигура выглядит скованной, будто замороженной.

Фигура выглядит скованной, будто замороженной. Решение: Начинайте с линии действия, передающей движение. Помните о противовесе: если верхняя часть тела наклонена в одну сторону, нижняя часто компенсирует это, наклоняясь в другую.

5. Игнорирование анатомии

Проблема: Мышцы и суставы расположены неправильно, создавая анатомически невозможные позы.

Мышцы и суставы расположены неправильно, создавая анатомически невозможные позы. Решение: Изучайте базовую анатомию. Помните, что локти обычно на уровне талии, а колени — примерно посередине ноги.

6. Страх перед ошибками

Проблема: Боязнь испортить рисунок приводит к зажатым, неуверенным линиям.

Боязнь испортить рисунок приводит к зажатым, неуверенным линиям. Решение: Практикуйте быстрые наброски без ожидания идеального результата. Используйте легкие линии для построения, которые можно корректировать.

7. Чрезмерная детализация на ранних этапах

Проблема: Попытка проработать детали до того, как установлены правильные пропорции и общая форма.

Попытка проработать детали до того, как установлены правильные пропорции и общая форма. Решение: Придерживайтесь принципа "от общего к частному". Сначала установите правильные пропорции и позу, затем добавляйте детали.

8. Отсутствие наблюдения за реальными людьми

Проблема: Рисование "по памяти" без изучения реальных форм и пропорций.

Рисование "по памяти" без изучения реальных форм и пропорций. Решение: Практикуйте рисование с натуры или по фотографиям. Наблюдайте за людьми в повседневной жизни, делайте быстрые зарисовки.

