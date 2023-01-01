Как найти пантон в иллюстраторе: практическое руководство
Для кого эта статья:
- начинающие и опытные графические дизайнеры
- студенты курсов по графическому дизайну
профессионалы, работающие с печатной продукцией и брендингом
Вы когда-нибудь получали от клиента техническое задание с кодом Pantone и затем часами бродили по дебрям Adobe Illustrator, безуспешно пытаясь найти нужный оттенок? 🎯 Или отправляли макет в типографию, а получали распечатку с цветами, далекими от ожидаемых? Система Pantone — это профессиональный язык цвета, которым должен владеть каждый серьезный дизайнер. Давайте разберемся, как эффективно находить и применять пантонные цвета в Illustrator, чтобы ваши проекты выглядели безупречно как на экране, так и в печати.
Основы системы Pantone в мире графического дизайна
Pantone (Пантон) — это стандартизированная система цвета, разработанная компанией Pantone Inc. в 1963 году. Её главное преимущество — точность и постоянство цветопередачи независимо от используемого оборудования. В отличие от CMYK, где цвета формируются смешением четырех базовых красок, каждый пантонный цвет — это готовая смесь с уникальной формулой.
Пантонные цвета особенно критичны для:
- Корпоративных цветов брендов
- Высокоточной печати упаковки
- Продукции, где цвет является ключевым идентификатором
- Печати металлизированных, флуоресцентных и пастельных оттенков
|Система
|Преимущества
|Недостатки
|Применение
|CMYK
|Экономичность для многоцветной печати
|Ограниченный цветовой охват
|Многоцветная полиграфия
|RGB
|Широкий цветовой охват
|Только для цифрового отображения
|Веб, экранные презентации
|Pantone
|Точность цветопередачи
|Дополнительные расходы
|Брендинг, упаковка, спецэффекты
Существует несколько основных библиотек Pantone, которые используются в Illustrator:
- Pantone Formula Guide (Solid Coated/Uncoated) — для печати на мелованной и немелованной бумаге
- Pantone Color Bridge — показывает соответствие между Pantone и CMYK
- Pantone Metallics — металлизированные оттенки
- Pantone Pastels & Neons — пастельные и неоновые цвета
Михаил Осипов, арт-директор
Когда я только начинал карьеру дизайнера, произошла ситуация, заставившая меня выучить систему Pantone как «Отче наш». Мы разрабатывали фирменный стиль для крупной гостиничной сети. Цвет был ключевым элементом идентичности бренда — глубокий бирюзовый, напоминающий море. Клиент утвердил презентацию, восхищаясь этим «фирменным» цветом.
Когда начали печатать первую партию визиток и брошюр, вместо бирюзового получился какой-то грязно-синий. Типография уверяла, что всё сделано правильно. Мы перепечатали в другой типографии — результат был лучше, но всё равно не тот. В третьей типографии цвет ушел в зеленоватый... Клиент был в бешенстве, а я — в панике.
Причина оказалась в том, что я задавал цвет в CMYK, а не в Pantone. Каждый принтер интерпретировал эти значения по-своему. После этого инцидента я переопределил основной цвет через конкретный пантонный номер (Pantone 3135 C), и проблема была решена — идентичный цвет во всех материалах, независимо от типографии. Теперь я объясняю всем начинающим дизайнерам: если цвет критичен для бренда — только Pantone, никаких компромиссов.
Поиск и активация библиотеки Pantone в Illustrator
Adobe Illustrator предлагает полный набор библиотек Pantone, но они не всегда видны по умолчанию. Вот как найти и активировать нужные вам пантонные палитры в Illustrator CC 2023-2025:
- Откройте панель Образцы (Swatches) через меню Window > Swatches или нажмите F5.
- В панели Образцы нажмите на значок меню (три горизонтальные линии) в правом верхнем углу.
- Выберите Open Swatch Library > Color Books.
- В появившемся списке найдите нужную библиотеку Pantone (например, PANTONE+ Solid Coated).
Для более быстрого доступа к часто используемым библиотекам Pantone:
- Откройте нужную библиотеку Pantone
- В меню библиотеки выберите Persistent (Закрепить)
- Теперь эта библиотека будет всегда доступна при запуске Illustrator
Если вы не можете найти нужную библиотеку Pantone, проверьте настройки Creative Cloud. Иногда требуется обновление библиотек через Creative Cloud Assets:
- Откройте приложение Creative Cloud
- Перейдите в раздел Assets > Market
- Найдите и загрузите актуальные библиотеки Pantone
|Версия Illustrator
|Путь к библиотекам Pantone
|Illustrator 2023-2025
|Window > Swatches > Menu > Open Swatch Library > Color Books
|Illustrator 2020-2022
|Window > Swatches > Menu > Open Swatch Library > Color Books
|Illustrator CC 2019 и старше
|Window > Swatch Libraries > Color Books
🔍 Для быстрого поиска конкретного пантонного цвета в открытой библиотеке используйте поле поиска в верхней части панели. Просто введите номер Pantone (например, "116") и Illustrator покажет все соответствующие результаты.
Выбор и применение цветов Pantone в рабочих проектах
После того как вы открыли библиотеку Pantone в Illustrator, следующий шаг — правильно выбрать и применить пантонные цвета в вашем проекте. Вот пошаговое руководство:
- Выделите объект, к которому хотите применить пантонный цвет
- В открытой библиотеке Pantone найдите нужный цвет (используйте поиск или прокрутку)
- Щелкните на выбранном цвете один раз, чтобы применить его к заливке объекта
- Чтобы применить пантонный цвет к обводке, сначала активируйте параметр обводки в панели инструментов (клавиша X переключает между заливкой и обводкой)
Важно: чтобы добавить пантонный цвет в основную палитру образцов вашего документа (это полезно для часто используемых цветов):
- Щелкните правой кнопкой на цвете в библиотеке Pantone
- Выберите Add to Swatches (Добавить в образцы)
- Теперь этот цвет будет доступен в основной панели образцов вашего документа
При работе с пантонными цветами в Illustrator учитывайте следующие рекомендации:
- Используйте Pantone+ Solid Coated для печати на глянцевых и мелованных материалах
- Выбирайте Pantone+ Solid Uncoated для печати на матовых, немелованных материалах и бумаге с текстурой
- Обязательно согласуйте с типографией, какие именно библиотеки Pantone они используют
- Помните, что отображение пантонных цветов на экране всегда будет приблизительным — для точного подбора используйте физический веер Pantone
Елена Воронцова, дизайнер печатной продукции
Однажды ко мне обратился клиент, владелец небольшой пекарни, с просьбой обновить их упаковку для хлеба. Он хотел, чтобы основным цветом упаковки был "теплый золотисто-карамельный" — именно такой цвет, по его словам, вызывал аппетит и ассоциировался с хрустящей корочкой свежего хлеба. Я создала дизайн в CMYK, клиент одобрил макет на экране, и мы отправили его в печать.
Когда пришел тираж, владелец пекарни был в ужасе — вместо теплого золотистого цвета упаковки получились с желто-зеленоватым оттенком, совершенно не аппетитным. Он отказался их использовать, и я оказалась в очень неловкой ситуации.
Решение пришло, когда я изучила библиотеки Pantone и нашла идеальный оттенок — Pantone 7550 C. Я перепроектировала упаковку, используя этот конкретный пантон как спот-цвет. Да, печать стала немного дороже, но результат превзошел все ожидания. Цвет получился именно таким, как мы хотели — теплым, насыщенным, с нужным золотистым подтоном.
С тех пор для любого проекта, где цвет является ключевым элементом дизайна, я сразу начинаю работу с выбора конкретного пантона, а не пытаюсь "попасть" в нужный оттенок с помощью CMYK. Это экономит время, нервы и деньги на перепечатку.
Настройки отображения Pantone для цифровой и печатной работы
Различия между тем, как пантонные цвета выглядят на экране и в печати, могут быть существенными. Правильная настройка параметров отображения в Illustrator поможет минимизировать эти расхождения:
- Выберите Edit > Color Settings (Редактирование > Настройки цвета) или нажмите Shift+Ctrl+K (Windows) / Shift+Command+K (Mac)
- Убедитесь, что выбран цветовой профиль, соответствующий вашим целям (например, North America Prepress 2 для печати)
- В разделе Color Management Policies установите опции согласно вашим потребностям
- Включите опцию Preview > Overprint Preview (Просмотр > Просмотр наложения) для более реалистичного отображения пантонных цветов
Для более точного отображения пантонных цветов при работе на экране:
- Используйте откалиброванный монитор (желательно с технологией IPS)
- Работайте при постоянном освещении (избегайте прямого солнечного света)
- Настройте параметр View > Proof Setup > Custom и выберите профиль, соответствующий вашей печатной машине или стандарту
- Активируйте View > Proof Colors (Вид > Цветопроба) для имитации печатных цветов на экране
🌈 Для проверки различий между отображением на экране и в печати используйте View > Proof Colors (Вид > Цветопроба), переключаясь между режимами просмотра.
В Illustrator 2023-2025 добавлена функция Live Pantone Preview, которая предлагает более точное отображение пантонных цветов на экране. Чтобы активировать эту функцию:
- Перейдите в Preferences > Appearance of Black (Настройки > Отображение черного)
- Включите опцию Enhanced Spot Color Preview (Улучшенный просмотр плашечного цвета)
Конвертация цветов в систему Pantone для печати
Иногда дизайнеры начинают работу в RGB или CMYK, а затем требуется конвертировать цвета в систему Pantone. Вот как это сделать в Illustrator:
Метод 1: Использование панели Color Guide (Направляющие по цвету)
- Выделите объект с цветом, который хотите конвертировать
- Откройте панель Color Guide через Window > Color Guide
- В меню панели выберите Show Spot Colors (Показать плашечные цвета)
- Выберите нужную библиотеку Pantone из выпадающего списка
- Панель покажет ближайшие пантонные соответствия к вашему текущему цвету
- Щелкните на подходящем варианте, чтобы применить его к выделенному объекту
Метод 2: Использование инструмента Recolor Artwork (Перекрашивание графического объекта)
- Выделите объект или группу объектов
- Выберите Edit > Edit Colors > Recolor Artwork или используйте значок в панели Control
- В диалоговом окне перейдите к вкладке Assign (Назначить)
- Нажмите на иконку цветовой библиотеки и выберите нужную библиотеку Pantone
- Щелкните на Auto для автоматического сопоставления или вручную выберите соответствия
- Нажмите OK для применения изменений
Сравнение точности методов конвертации:
|Метод конвертации
|Точность
|Контроль
|Скорость
|Применение
|Color Guide
|Средняя
|Средний
|Высокая
|Отдельные объекты
|Recolor Artwork
|Высокая
|Высокий
|Средняя
|Сложные иллюстрации
|Ручной подбор по вееру
|Очень высокая
|Полный
|Низкая
|Критичные цвета бренда
При конвертации цветов в Pantone помните следующее:
- Не все цвета RGB и CMYK имеют точные эквиваленты в системе Pantone
- Для металлизированных, неоновых и пастельных оттенков используйте специализированные библиотеки Pantone
- После конвертации проверьте, что цвет действительно определен как плашечный (Spot Color), а не процессный (Process Color) в панели Swatches
- Для наилучших результатов сверяйте выбранные цвета с физическим веером Pantone
Освоение работы с системой Pantone в Adobe Illustrator — это не просто техническая деталь, а важный шаг к профессионализму для каждого графического дизайнера. Правильный подбор и использование пантонных цветов гарантирует не только соответствие вашего дизайна брендбуку, но и точное воплощение творческого замысла в печатной продукции. Это невидимое стороннему глазу внимание к деталям отличает настоящего профессионала от любителя. И помните — первое, что проверяют опытные дизайнеры при получении свежеотпечатанного тиража, это именно точность цветопередачи!