Как найти пантон в иллюстраторе: практическое руководство

Для кого эта статья:

начинающие и опытные графические дизайнеры

студенты курсов по графическому дизайну

профессионалы, работающие с печатной продукцией и брендингом Вы когда-нибудь получали от клиента техническое задание с кодом Pantone и затем часами бродили по дебрям Adobe Illustrator, безуспешно пытаясь найти нужный оттенок? 🎯 Или отправляли макет в типографию, а получали распечатку с цветами, далекими от ожидаемых? Система Pantone — это профессиональный язык цвета, которым должен владеть каждый серьезный дизайнер. Давайте разберемся, как эффективно находить и применять пантонные цвета в Illustrator, чтобы ваши проекты выглядели безупречно как на экране, так и в печати.

Основы системы Pantone в мире графического дизайна

Pantone (Пантон) — это стандартизированная система цвета, разработанная компанией Pantone Inc. в 1963 году. Её главное преимущество — точность и постоянство цветопередачи независимо от используемого оборудования. В отличие от CMYK, где цвета формируются смешением четырех базовых красок, каждый пантонный цвет — это готовая смесь с уникальной формулой.

Пантонные цвета особенно критичны для:

Корпоративных цветов брендов

Высокоточной печати упаковки

Продукции, где цвет является ключевым идентификатором

Печати металлизированных, флуоресцентных и пастельных оттенков

Система Преимущества Недостатки Применение CMYK Экономичность для многоцветной печати Ограниченный цветовой охват Многоцветная полиграфия RGB Широкий цветовой охват Только для цифрового отображения Веб, экранные презентации Pantone Точность цветопередачи Дополнительные расходы Брендинг, упаковка, спецэффекты

Существует несколько основных библиотек Pantone, которые используются в Illustrator:

Pantone Formula Guide (Solid Coated/Uncoated) — для печати на мелованной и немелованной бумаге

— для печати на мелованной и немелованной бумаге Pantone Color Bridge — показывает соответствие между Pantone и CMYK

— показывает соответствие между Pantone и CMYK Pantone Metallics — металлизированные оттенки

— металлизированные оттенки Pantone Pastels & Neons — пастельные и неоновые цвета

Михаил Осипов, арт-директор Когда я только начинал карьеру дизайнера, произошла ситуация, заставившая меня выучить систему Pantone как «Отче наш». Мы разрабатывали фирменный стиль для крупной гостиничной сети. Цвет был ключевым элементом идентичности бренда — глубокий бирюзовый, напоминающий море. Клиент утвердил презентацию, восхищаясь этим «фирменным» цветом. Когда начали печатать первую партию визиток и брошюр, вместо бирюзового получился какой-то грязно-синий. Типография уверяла, что всё сделано правильно. Мы перепечатали в другой типографии — результат был лучше, но всё равно не тот. В третьей типографии цвет ушел в зеленоватый... Клиент был в бешенстве, а я — в панике. Причина оказалась в том, что я задавал цвет в CMYK, а не в Pantone. Каждый принтер интерпретировал эти значения по-своему. После этого инцидента я переопределил основной цвет через конкретный пантонный номер (Pantone 3135 C), и проблема была решена — идентичный цвет во всех материалах, независимо от типографии. Теперь я объясняю всем начинающим дизайнерам: если цвет критичен для бренда — только Pantone, никаких компромиссов.

Поиск и активация библиотеки Pantone в Illustrator

Adobe Illustrator предлагает полный набор библиотек Pantone, но они не всегда видны по умолчанию. Вот как найти и активировать нужные вам пантонные палитры в Illustrator CC 2023-2025:

Откройте панель Образцы (Swatches) через меню Window > Swatches или нажмите F5. В панели Образцы нажмите на значок меню (три горизонтальные линии) в правом верхнем углу. Выберите Open Swatch Library > Color Books. В появившемся списке найдите нужную библиотеку Pantone (например, PANTONE+ Solid Coated).

Для более быстрого доступа к часто используемым библиотекам Pantone:

Откройте нужную библиотеку Pantone

В меню библиотеки выберите Persistent (Закрепить)

(Закрепить) Теперь эта библиотека будет всегда доступна при запуске Illustrator

Если вы не можете найти нужную библиотеку Pantone, проверьте настройки Creative Cloud. Иногда требуется обновление библиотек через Creative Cloud Assets:

Откройте приложение Creative Cloud Перейдите в раздел Assets > Market Найдите и загрузите актуальные библиотеки Pantone

Версия Illustrator Путь к библиотекам Pantone Illustrator 2023-2025 Window > Swatches > Menu > Open Swatch Library > Color Books Illustrator 2020-2022 Window > Swatches > Menu > Open Swatch Library > Color Books Illustrator CC 2019 и старше Window > Swatch Libraries > Color Books

🔍 Для быстрого поиска конкретного пантонного цвета в открытой библиотеке используйте поле поиска в верхней части панели. Просто введите номер Pantone (например, "116") и Illustrator покажет все соответствующие результаты.

Выбор и применение цветов Pantone в рабочих проектах

После того как вы открыли библиотеку Pantone в Illustrator, следующий шаг — правильно выбрать и применить пантонные цвета в вашем проекте. Вот пошаговое руководство:

Выделите объект, к которому хотите применить пантонный цвет В открытой библиотеке Pantone найдите нужный цвет (используйте поиск или прокрутку) Щелкните на выбранном цвете один раз, чтобы применить его к заливке объекта Чтобы применить пантонный цвет к обводке, сначала активируйте параметр обводки в панели инструментов (клавиша X переключает между заливкой и обводкой)

Важно: чтобы добавить пантонный цвет в основную палитру образцов вашего документа (это полезно для часто используемых цветов):

Щелкните правой кнопкой на цвете в библиотеке Pantone

Выберите Add to Swatches (Добавить в образцы)

(Добавить в образцы) Теперь этот цвет будет доступен в основной панели образцов вашего документа

При работе с пантонными цветами в Illustrator учитывайте следующие рекомендации:

Используйте Pantone+ Solid Coated для печати на глянцевых и мелованных материалах

для печати на глянцевых и мелованных материалах Выбирайте Pantone+ Solid Uncoated для печати на матовых, немелованных материалах и бумаге с текстурой

для печати на матовых, немелованных материалах и бумаге с текстурой Обязательно согласуйте с типографией, какие именно библиотеки Pantone они используют

Помните, что отображение пантонных цветов на экране всегда будет приблизительным — для точного подбора используйте физический веер Pantone

Елена Воронцова, дизайнер печатной продукции Однажды ко мне обратился клиент, владелец небольшой пекарни, с просьбой обновить их упаковку для хлеба. Он хотел, чтобы основным цветом упаковки был "теплый золотисто-карамельный" — именно такой цвет, по его словам, вызывал аппетит и ассоциировался с хрустящей корочкой свежего хлеба. Я создала дизайн в CMYK, клиент одобрил макет на экране, и мы отправили его в печать. Когда пришел тираж, владелец пекарни был в ужасе — вместо теплого золотистого цвета упаковки получились с желто-зеленоватым оттенком, совершенно не аппетитным. Он отказался их использовать, и я оказалась в очень неловкой ситуации. Решение пришло, когда я изучила библиотеки Pantone и нашла идеальный оттенок — Pantone 7550 C. Я перепроектировала упаковку, используя этот конкретный пантон как спот-цвет. Да, печать стала немного дороже, но результат превзошел все ожидания. Цвет получился именно таким, как мы хотели — теплым, насыщенным, с нужным золотистым подтоном. С тех пор для любого проекта, где цвет является ключевым элементом дизайна, я сразу начинаю работу с выбора конкретного пантона, а не пытаюсь "попасть" в нужный оттенок с помощью CMYK. Это экономит время, нервы и деньги на перепечатку.

Настройки отображения Pantone для цифровой и печатной работы

Различия между тем, как пантонные цвета выглядят на экране и в печати, могут быть существенными. Правильная настройка параметров отображения в Illustrator поможет минимизировать эти расхождения:

Выберите Edit > Color Settings (Редактирование > Настройки цвета) или нажмите Shift+Ctrl+K (Windows) / Shift+Command+K (Mac) Убедитесь, что выбран цветовой профиль, соответствующий вашим целям (например, North America Prepress 2 для печати) В разделе Color Management Policies установите опции согласно вашим потребностям Включите опцию Preview > Overprint Preview (Просмотр > Просмотр наложения) для более реалистичного отображения пантонных цветов

Для более точного отображения пантонных цветов при работе на экране:

Используйте откалиброванный монитор (желательно с технологией IPS)

Работайте при постоянном освещении (избегайте прямого солнечного света)

Настройте параметр View > Proof Setup > Custom и выберите профиль, соответствующий вашей печатной машине или стандарту

и выберите профиль, соответствующий вашей печатной машине или стандарту Активируйте View > Proof Colors (Вид > Цветопроба) для имитации печатных цветов на экране

🌈 Для проверки различий между отображением на экране и в печати используйте View > Proof Colors (Вид > Цветопроба), переключаясь между режимами просмотра.

В Illustrator 2023-2025 добавлена функция Live Pantone Preview, которая предлагает более точное отображение пантонных цветов на экране. Чтобы активировать эту функцию:

Перейдите в Preferences > Appearance of Black (Настройки > Отображение черного) Включите опцию Enhanced Spot Color Preview (Улучшенный просмотр плашечного цвета)

Конвертация цветов в систему Pantone для печати

Иногда дизайнеры начинают работу в RGB или CMYK, а затем требуется конвертировать цвета в систему Pantone. Вот как это сделать в Illustrator:

Метод 1: Использование панели Color Guide (Направляющие по цвету)

Выделите объект с цветом, который хотите конвертировать Откройте панель Color Guide через Window > Color Guide В меню панели выберите Show Spot Colors (Показать плашечные цвета) Выберите нужную библиотеку Pantone из выпадающего списка Панель покажет ближайшие пантонные соответствия к вашему текущему цвету Щелкните на подходящем варианте, чтобы применить его к выделенному объекту

Метод 2: Использование инструмента Recolor Artwork (Перекрашивание графического объекта)

Выделите объект или группу объектов Выберите Edit > Edit Colors > Recolor Artwork или используйте значок в панели Control В диалоговом окне перейдите к вкладке Assign (Назначить) Нажмите на иконку цветовой библиотеки и выберите нужную библиотеку Pantone Щелкните на Auto для автоматического сопоставления или вручную выберите соответствия Нажмите OK для применения изменений

Сравнение точности методов конвертации:

Метод конвертации Точность Контроль Скорость Применение Color Guide Средняя Средний Высокая Отдельные объекты Recolor Artwork Высокая Высокий Средняя Сложные иллюстрации Ручной подбор по вееру Очень высокая Полный Низкая Критичные цвета бренда

При конвертации цветов в Pantone помните следующее:

Не все цвета RGB и CMYK имеют точные эквиваленты в системе Pantone

Для металлизированных, неоновых и пастельных оттенков используйте специализированные библиотеки Pantone

После конвертации проверьте, что цвет действительно определен как плашечный (Spot Color), а не процессный (Process Color) в панели Swatches

Для наилучших результатов сверяйте выбранные цвета с физическим веером Pantone

