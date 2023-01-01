Как начать моделировать в Blender: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, желающие освоить Blender

Студенты и начинающие дизайнеры, интересующиеся развитием карьеры в сфере графики

Люди, ищущие ресурсы и курсы для повышения навыков в 3D-дизайне Погружение в мир 3D-моделирования открывает безграничные возможности для творчества — от создания персонажей для игр до проектирования интерьеров и анимационных фильмов. Blender, мощный бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, стал входной дверью для тысяч новичков в этой сфере. Вооружившись правильным подходом, даже абсолютные новички способны создать впечатляющие 3D-модели уже через несколько недель практики. Готовы превратить свои идеи в трехмерные шедевры? Давайте начнем путешествие в мир Blender! 🚀

Хотите не просто освоить 3D-моделирование, но и стать востребованным специалистом в сфере дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — идеальный старт вашей карьеры! Помимо моделирования, вы освоите комплексные навыки в области визуальных коммуникаций, научитесь работать с брендингом и создавать профессиональные портфолио. Получите не только теоретические знания, но и практический опыт под руководством действующих специалистов.

Первые шаги в Blender: установка и настройка программы

Начало работы с Blender — это, пожалуй, самый простой этап всего процесса обучения 3D-моделированию. Программа полностью бесплатна и доступна для всех основных операционных систем. Давайте разберем процесс установки и начальной настройки шаг за шагом:

1. Загрузка последней версии Blender

Посетите официальный сайт blender.org и перейдите в раздел "Download"

Выберите версию для вашей операционной системы (Windows, macOS или Linux)

Скачайте установочный файл (на момент 2025 года актуальная стабильная версия — Blender 4.1)

2. Установка программы

Для Windows: запустите скачанный .exe файл и следуйте инструкциям установщика

Для macOS: откройте .dmg файл и перетащите иконку Blender в папку Applications

Для Linux: воспользуйтесь пакетным менеджером вашего дистрибутива или скачанным архивом

3. Первый запуск и настройка параметров

После установки запустите Blender. Вас встретит стартовый экран с несколькими заготовленными проектами. Выберите опцию "General" для стандартной сцены с кубом. 🎲

Перед началом активного моделирования стоит настроить программу под свои нужды:

Параметр Рекомендуемое значение Где настроить Язык интерфейса English (для удобного поиска информации в интернете) Edit → Preferences → Interface Автосохранение Каждые 5-10 минут Edit → Preferences → Save & Load Тема интерфейса Light/Dark (по комфорту) Edit → Preferences → Themes Настройка клавиш Industry Compatible (для перехода с других 3D-программ) Edit → Preferences → Keymap

4. Проверка системных требований

Blender достаточно требователен к ресурсам компьютера, особенно если вы планируете работать со сложными моделями или рендерингом. Минимальные требования для комфортной работы:

64-битный процессор с поддержкой SSE2

8 ГБ оперативной памяти (16 ГБ рекомендовано)

Видеокарта с 2 ГБ VRAM и поддержкой OpenGL 4.3

Желательно SSD-накопитель для быстрой загрузки проектов

Если у вас возникают проблемы с производительностью, можно отключить некоторые визуальные эффекты в настройках программы (Edit → Preferences → System).

Алексей Вершинин, преподаватель курса 3D-моделирования Когда я только начинал работать с Blender, программа показалась мне невероятно сложной. Помню свой первый запуск — я просто застыл перед экраном, не понимая, что делать дальше. Через два часа попыток создать простейшую модель я был готов всё бросить. Но потом я нашел отличный совет: начать с полной переустановки и настройки всех параметров, буквально "с чистого листа". Я заново установил программу, потратил час на правильную настройку интерфейса и горячих клавиш под себя. Это кардинально изменило мой опыт! Теперь я всегда советую своим студентам: не спешите нырять в моделирование, потратьте время на настройку комфортной рабочей среды.

Интерфейс Blender: осваиваем рабочее пространство

Первое знакомство с интерфейсом Blender может вызвать легкое головокружение — множество панелей, кнопок и опций создают впечатление невероятной сложности. Но не паникуйте! Разберем основные элементы интерфейса, чтобы вы могли уверенно ориентироваться в программе. 🧭

Основные области интерфейса:

3D Viewport (3D-окно) — главная рабочая область, где происходит моделирование и манипуляции с объектами

— главная рабочая область, где происходит моделирование и манипуляции с объектами Properties Panel (Панель свойств) — содержит настройки для выбранных объектов, материалов и сцены

— содержит настройки для выбранных объектов, материалов и сцены Outliner (Структура) — отображает иерархическую структуру всех объектов в сцене

— отображает иерархическую структуру всех объектов в сцене Timeline (Временная шкала) — используется для анимации

— используется для анимации Tool Shelf (Панель инструментов) — содержит инструменты редактирования

Навигация в 3D-пространстве: Умение комфортно перемещаться в трехмерном пространстве — ключевой навык для работы в Blender:

Действие Сочетание клавиш/Мышь Альтернатива Вращение вида Средняя кнопка мыши (зажать и двигать) Alt + ЛКМ Панорамирование Shift + средняя кнопка мыши Shift + Alt + ЛКМ Приближение/отдаление Прокрутка колеса мыши Ctrl + средняя кнопка мыши (вверх/вниз) Вид спереди/сбоку/сверху Numpad 1/3/7 Меню View или значок оси в правом верхнем углу viewport Переключение перспектива/ортография Numpad 5 Меню View → Perspective/Orthographic

Выбор и манипуляции с объектами:

Выбор объекта: правый клик на объекте или ЛКМ в новых версиях Blender

правый клик на объекте или ЛКМ в новых версиях Blender Перемещение объекта: клавиша G (от слова "grab")

клавиша G (от слова "grab") Вращение объекта: клавиша R (от слова "rotate")

клавиша R (от слова "rotate") Масштабирование объекта: клавиша S (от слова "scale")

клавиша S (от слова "scale") Ограничение по осям: нажмите X, Y или Z после активации инструмента

нажмите X, Y или Z после активации инструмента Точное изменение: введите числовое значение после активации инструмента

Настройка рабочего пространства: Blender позволяет настраивать интерфейс по вашему вкусу. Вы можете:

Разделить окно: правый клик на границе окна → Split

Объединить окна: правый клик на границе → Join

Изменить тип окна: щелкнуть по иконке в левом верхнем углу каждого окна

Сохранить настройки рабочего пространства: в верхней части экрана нажмите "+" для создания нового рабочего пространства

Режимы работы: В Blender существует несколько режимов работы, переключаться между которыми можно через меню в верхнем левом углу 3D-окна или с помощью клавиши Tab:

Object Mode: работа с объектами как с цельными сущностями

работа с объектами как с цельными сущностями Edit Mode: редактирование структуры объекта (вершины, ребра, грани)

редактирование структуры объекта (вершины, ребра, грани) Sculpt Mode: "лепка" объекта как из глины

"лепка" объекта как из глины Texture Paint: рисование на текстурах объекта

рисование на текстурах объекта Weight Paint: настройка влияния костей на меш при анимации

Для новичков критически важно научиться переключаться между Object Mode и Edit Mode (клавиша Tab), так как большинство операций моделирования происходит именно в Edit Mode.

Базовые инструменты для моделирования в Blender

Освоив навигацию и основы интерфейса, пора переходить к самому интересному — инструментам моделирования. В Blender существует множество способов создать и модифицировать 3D-объекты, но для начинающих важно сосредоточиться на базовых инструментах. 🛠️

Примитивы — строительные блоки 3D-моделирования: Blender предлагает набор готовых форм, называемых примитивами, которые служат основой для более сложных моделей:

Куб (Cube) — универсальная основа для многих объектов

— универсальная основа для многих объектов Сфера (UV Sphere/Icosphere) — идеальна для круглых объектов

— идеальна для круглых объектов Цилиндр (Cylinder) — подходит для трубчатых элементов

— подходит для трубчатых элементов Плоскость (Plane) — используется для создания поверхностей и фонов

— используется для создания поверхностей и фонов Тор (Torus) — кольцеобразная форма для различных элементов

Добавить примитив в сцену можно через меню Add (Shift+A) или панель инструментов. После добавления примитива сразу появляется меню параметров, где можно настроить размер, количество сегментов и другие свойства.

Инструменты трансформации: Эти инструменты позволяют изменять существующие объекты и составляют основу процесса моделирования:

Extrude (E) — "выдавливание" выбранных элементов, создание новой геометрии

— "выдавливание" выбранных элементов, создание новой геометрии Inset (I) — создание "внутренней" копии выбранных граней

— создание "внутренней" копии выбранных граней Bevel (Ctrl+B) — скругление острых углов

— скругление острых углов Loop Cut (Ctrl+R) — добавление новых линий разреза

— добавление новых линий разреза Knife (K) — свободное разрезание поверхности

— свободное разрезание поверхности Subdivide — увеличение детализации выбранных элементов

Выбор и работа с компонентами меша: В режиме редактирования (Edit Mode) модель состоит из трех типов компонентов:

Вершины (Vertices) — точки в пространстве

— точки в пространстве Рёбра (Edges) — линии, соединяющие вершины

— линии, соединяющие вершины Грани (Faces) — поверхности, ограниченные рёбрами

Переключаться между режимами выбора этих компонентов можно с помощью кнопок в верхней панели или клавиш:

1 — выбор вершин

2 — выбор рёбер

3 — выбор граней

Марина Соколова, 3D-художник Мой первый серьезный проект в Blender — кресло для интерьерной визуализации — превратился в настоящий кошмар. Я начала с куба, пытаясь создать сложные формы сразу, без четкого плана. Результат? Запутанная топология и неестественные деформации при попытке внести даже минимальные изменения. Переломный момент произошел, когда я освоила модульный подход. Вместо работы с единым мешем, я разбила кресло на логические компоненты: каркас, сиденье, подлокотники, спинку. Для каждой части я использовала наиболее подходящий примитив. Каркас начинался с обычных цилиндров, сиденье — с куба, а декоративные элементы — из торов. Благодаря этому опыту я поняла золотое правило 3D-моделирования: "Начинай с простого, двигайся к сложному". Теперь это мой главный принцип работы в Blender.

Модификаторы — мощь непрямого моделирования: Модификаторы в Blender — настоящая магия, позволяющая применять сложные эффекты без изменения исходной геометрии:

Subdivision Surface — сглаживание модели путем увеличения числа полигонов

— сглаживание модели путем увеличения числа полигонов Mirror — зеркальное отражение геометрии (идеально для симметричных моделей)

— зеркальное отражение геометрии (идеально для симметричных моделей) Array — создание множественных копий объекта по заданному паттерну

— создание множественных копий объекта по заданному паттерну Boolean — выполнение операций объединения, вычитания или пересечения объектов

— выполнение операций объединения, вычитания или пересечения объектов Solidify — придание толщины поверхностям

Модификаторы применяются через панель Properties → Modifiers. Ключевое преимущество модификаторов — их неразрушающий характер, позволяющий экспериментировать и вносить изменения на любом этапе работы.

Техники оптимизации рабочего процесса:

Использование зеркального моделирования: активируйте Mirror модификатор для симметричных объектов

активируйте Mirror модификатор для симметричных объектов Работа с референсами: добавьте изображения в качестве фона (Add → Image → Background) для точности моделирования

добавьте изображения в качестве фона (Add → Image → Background) для точности моделирования Слои и коллекции: организуйте сложные сцены с помощью коллекций (через Outliner)

организуйте сложные сцены с помощью коллекций (через Outliner) Снэпинг (привязка): используйте Shift+Tab для точного позиционирования элементов

используйте Shift+Tab для точного позиционирования элементов Пропорциональное редактирование: активируйте клавишей O для плавного изменения окружающей геометрии

Создаем первую 3D-модель в Blender: практикум

Теория — это хорошо, но только практика поможет вам закрепить полученные знания. Давайте создадим простую, но интересную 3D-модель кружки, используя основные инструменты Blender. Этот проект идеален для новичков и позволит вам освоить ключевые концепции моделирования. ☕

Шаг 1: Подготовка проекта

Создайте новый проект в Blender (File → New → General) Удалите стандартный куб (выделите его и нажмите X → Delete) Добавьте цилиндр (Shift+A → Mesh → Cylinder) В появившемся меню параметров установите: Vertices = 32 (для более гладкой формы)

Шаг 2: Формирование тела кружки

Перейдите в Edit Mode (Tab) Выделите верхние вершины цилиндра (нажмите 1 для режима выбора вершин, затем B для прямоугольного выделения) Масштабируйте верхние вершины немного наружу (S → немного увеличить → Enter) Выберите нижние вершины и légèrement уменьшите их (S → немного уменьшить → Enter) Выберите все вершины (A) и примените пропорциональное редактирование (O) Выделите вершины в середине цилиндра и слегка сместите их наружу (G → Z → перемещайте с прокруткой колеса мыши для регулировки влияния)

Шаг 3: Создание толщины стенок

Вернитесь в Object Mode (Tab) В панели Properties найдите вкладку Modifier Properties (иконка с гаечным ключом) Нажмите Add Modifier → Solidify Установите значение Thickness = 0.05 (или другое по вашему вкусу) Включите опцию "Fill Rim" для создания гладкого края

Шаг 4: Создание ручки кружки

Вернитесь в Edit Mode (Tab) Выберите режим выделения граней (3) Выберите грань на боковой стороне кружки, где будет ручка Нажмите I для создания элемента Inset и настройте подходящий размер Выделите созданную внутреннюю грань и нажмите E для выдавливания Немного вытяните выдавливание наружу Повторите выдавливание (E) и поверните (R) для создания изгиба ручки Продолжайте комбинировать выдавливание и вращение, формируя C-образную ручку Для последнего сегмента выдавите и направьте обратно к кружке

Шаг 5: Сглаживание и финальные штрихи

Вернитесь в Object Mode (Tab) Добавьте модификатор Subdivision Surface (Add Modifier → Subdivision Surface) Установите уровень Viewport = 2, Render = 3 Правый клик на модели → Shade Smooth для сглаживания поверхностей При необходимости добавьте модификатор Bevel с небольшим значением для скругления острых краев

Шаг 6: Базовые материалы

В панели Properties найдите вкладку Material Properties (иконка в виде сферы) Нажмите "New" для создания нового материала Назовите его "Cup Material" В настройках Base Color выберите цвет для кружки Установите значение Roughness около 0.2-0.3 для керамического вида Можете увеличить Metallic до 0.1-0.2 для придания глянцевого эффекта

Шаг 7: Проверка результата

Нажмите Z в 3D viewport и выберите "Render Preview" для просмотра примерного финального результата Вращайте модель, проверяя ее со всех сторон При необходимости вернитесь к предыдущим шагам для внесения корректировок Сохраните вашу работу (Ctrl+S)

Поздравляю! 🎉 Вы создали свою первую полноценную 3D-модель в Blender. Эта кружка, хоть и простая, демонстрирует несколько важных техник моделирования: работу с примитивами, модификаторами, выдавливанием, инсетами и материалами.

Не знаете, куда двигаться дальше после освоения базовых навыков в Blender? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и потенциальные направления развития в мире 3D-графики. Всего за 5 минут вы получите персональные рекомендации о наиболее подходящих специализациях — от моделирования персонажей до архитектурной визуализации. Инвестируйте 5 минут сегодня, чтобы четко спланировать свой профессиональный путь!

Ресурсы для совершенствования навыков в Blender

Blender — обширная программа, и овладение ею похоже на изучение иностранного языка: требуется постоянная практика и новые источники знаний. К счастью, сообщество Blender создало множество высококачественных ресурсов для дальнейшего обучения. 📚

Официальные обучающие ресурсы:

Blender Manual — официальная документация с подробным описанием всех функций и инструментов

— официальная документация с подробным описанием всех функций и инструментов Blender YouTube Channel — канал с официальными учебными материалами от команды Blender

— канал с официальными учебными материалами от команды Blender Blender Cloud — платная платформа с профессиональными курсами от разработчиков

— платная платформа с профессиональными курсами от разработчиков Blender Demo Files — открытые проекты для изучения (доступны на официальном сайте)

Популярные YouTube-каналы и онлайн-курсы:

Название Специализация Уровень Blender Guru Общие туториалы, знаменитые "пончики" Начинающий – Средний CG Cookie Структурированные курсы по всем аспектам Все уровни Дмитрий Рожков Уроки на русском языке, архитектурная визуализация Начинающий – Продвинутый Grant Abbitt Низкополигональное моделирование, персонажи Начинающий CGBoost Продвинутые техники, скульптинг Средний – Продвинутый Ian Hubert Быстрые "ленивые" туториалы, VFX Средний – Продвинутый

Сообщества и форумы: Участие в сообществе — один из лучших способов развиваться и решать возникающие проблемы:

Blender Artists — крупнейший форум для обсуждения Blender

— крупнейший форум для обсуждения Blender BlenderNation — новости, события и избранные работы сообщества

— новости, события и избранные работы сообщества Reddit r/blender — активное сообщество для обмена опытом и проектами

— активное сообщество для обмена опытом и проектами Русскоязычное сообщество Blender3D.com.ua — форумы и туториалы на русском

— форумы и туториалы на русском Discord-серверы, посвященные Blender — мгновенное общение и обмен опытом

Практические проекты для освоения навыков: После освоения основ, попробуйте следующие проекты для развития различных аспектов 3D-моделирования:

"Пончик" от Blender Guru — классический стартовый проект, охватывающий моделирование, текстурирование и рендеринг Низкополигональный персонаж — отличное введение в моделирование персонажей Комната — для практики архитектурной визуализации и освещения Предметы повседневного обихода — технические навыки моделирования и внимание к деталям Анимация простого объекта — введение в базовую анимацию Создание природного ландшафта — работа с генераторами террейна и экосистемами

Дополнения и ресурсы, ускоряющие рабочий процесс:

Hard Ops & Boxcutter — платные аддоны для "хард-сюрфейс" моделирования

— платные аддоны для "хард-сюрфейс" моделирования BlenderKit — библиотека 3D-моделей, материалов и текстур

— библиотека 3D-моделей, материалов и текстур PureRef — программа для организации референсов (бесплатная, не только для Blender)

— программа для организации референсов (бесплатная, не только для Blender) Pixabay, Textures.com — ресурсы для поиска бесплатных текстур

— ресурсы для поиска бесплатных текстур Mixamo — бесплатный сервис для ригинга и анимации персонажей

Путь профессионального развития: По мере освоения Blender, определите свое направление специализации:

3D-моделлер — создание моделей для игр, фильмов или 3D-печати

— создание моделей для игр, фильмов или 3D-печати Аниматор — сосредоточьтесь на движении и выразительности объектов

— сосредоточьтесь на движении и выразительности объектов Художник по текстурам — углубитесь в создание материалов и текстур

— углубитесь в создание материалов и текстур Художник по освещению — станьте экспертом в создании атмосферы через свет

— станьте экспертом в создании атмосферы через свет Визуализатор — специализируйтесь на создании фотореалистичных изображений

— специализируйтесь на создании фотореалистичных изображений Технический художник — объединяйте творчество с программированием

Помните: совершенствование навыков в Blender — это марафон, а не спринт. Регулярно уделяйте время практике, не бойтесь экспериментировать и активно участвуйте в сообществе. 🌱