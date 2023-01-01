Как изменить размер объекта в 3д макс: эффективные техники и методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие 3D-художники, желающие освоить 3D-моделирование в 3ds Max

Профессиональные 3D-дизайнеры, стремящиеся углубить свои знания в области масштабирования и точного моделирования

Специалисты в области архитектурной визуализации, промышленного дизайна и игровой разработки, нуждающиеся в повышении точности своих проектов Изменение размеров в 3ds Max — это фундаментальный навык, который отделяет любителей от профессионалов в мире 3D визуализации. Будь то архитектурный проект с точными масштабами или игровая модель с динамическими пропорциями, мастерство манипуляции размерами объектов критически влияет на качество финального результата. В 2025 году, когда требования к точности и реалистичности 3D моделей достигли беспрецедентных высот, понимание всех нюансов масштабирования в 3ds Max становится не просто полезным, а необходимым навыком для каждого серьезного 3D художника. 🔍

Хотите не просто изучить базовые техники масштабирования в 3ds Max, а освоить комплексные навыки работы с графическими редакторами? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro даст вам глубокое понимание не только 3D-инструментов, но и всего спектра графического дизайна. Вы научитесь создавать профессиональные проекты, сочетающие разные техники визуализации — от 2D до объемных моделей, что значительно повысит вашу ценность на рынке труда.

Базовые инструменты для изменения размеров в 3ds Max

Правильное использование базовых инструментов масштабирования в 3ds Max формирует основу эффективного рабочего процесса. Знание этих функций позволяет сэкономить часы работы и добиться прецизионной точности при создании моделей различной сложности. 📏

Главный инструмент для изменения размеров объектов — Select and Scale (клавиша R). При активации этого режима вокруг выбранного объекта появляются контрольные маркеры, позволяющие изменять размер по осям X, Y и Z независимо друг от друга или пропорционально по всем осям одновременно.

Инструмент Горячая клавиша Основное применение Уровень сложности Select and Scale R Базовое масштабирование Начальный Non-Uniform Scale R + манипулятор оси Непропорциональное масштабирование Начальный Reference Coordinate System F8 Изменение системы координат Средний Transform Type-In F12 Точное числовое масштабирование Средний

Для эффективного масштабирования необходимо правильно выбрать систему координат. 3ds Max предлагает несколько вариантов:

View — масштабирование относительно экрана просмотра

— масштабирование относительно экрана просмотра World — относительно глобальных координат сцены

— относительно глобальных координат сцены Local — относительно собственных координат объекта

— относительно собственных координат объекта Parent — относительно координат родительского объекта

— относительно координат родительского объекта Screen — относительно двухмерной плоскости экрана

Для специфических задач часто требуется изменение центра масштабирования. Это возможно через настройку Transform Center — Use Selection Center, Use Transform Coordinate Center или Use Pivot Point Center. Каждый вариант меняет точку отсчета, что критически важно для сохранения правильного положения объектов после трансформации.

Алексей Воронин, технический директор студии визуализации: Во время работы над проектом бизнес-центра для крупного заказчика наша команда столкнулась с необходимостью точной синхронизации размеров всех элементов здания. Изначально мы получили модель в неправильном масштабе — размер был в 10 раз меньше требуемого. Использование инструмента Select and Scale с опцией Transform Type-In позволило нам ввести точный коэффициент 10.0 одновременно для всех осей. Но ключевым моментом стало правильное использование центра трансформации — мы установили Use Pivot Point Center для сохранения позиционирования относительно грунта. Это сэкономило нам около трех дней работы по сравнению с другими подходами к масштабированию.

Трансформация объектов с помощью модификаторов

Модификаторы в 3ds Max предоставляют расширенный контроль над изменением размеров объектов по сравнению с базовыми инструментами масштабирования. Их главное преимущество — неразрушающее воздействие на геометрию и возможность тонкой настройки параметров на любом этапе работы. 🔧

Ключевые модификаторы для изменения размеров включают:

XForm — сохраняет историю трансформаций и позволяет возвращаться к изначальным параметрам

— сохраняет историю трансформаций и позволяет возвращаться к изначальным параметрам FFD (Free Form Deformation) — деформирует объект с помощью контрольной решетки

— деформирует объект с помощью контрольной решетки Push — равномерно смещает вершины объекта наружу или внутрь

— равномерно смещает вершины объекта наружу или внутрь Scale — предоставляет непропорциональное масштабирование с дополнительными опциями

— предоставляет непропорциональное масштабирование с дополнительными опциями Stretch — растягивает объект с контролем сжатия по другим осям

Модификатор XForm особенно ценен при работе в профессиональных пайплайнах, поскольку сохраняет нетронутой базовую геометрию объекта. По сути, это контейнер для трансформаций, который можно добавлять и удалять без последствий для исходной модели.

Для деформации только определенных частей объекта рекомендуется использовать модификатор FFD. Он создает решетку контрольных точек вокруг объекта, что позволяет точечно менять размеры отдельных элементов, сохраняя остальную часть нетронутой.

Модификатор Тип изменения Преимущества Ограничения XForm Неразрушающее масштабирование Сохранение истории трансформаций Усложняет стек модификаторов FFD (4x4x4) Локальное изменение формы Гибкость деформации Требует больше вычислительных ресурсов Push Равномерное расширение/сужение Простота использования Ограниченные возможности настройки Scale Точное масштабирование Точность контроля Базовая функциональность Stretch Анизотропное масштабирование Контроль сжатия по дополнительным осям Сложная настройка для новичков

При работе с модификаторами крайне важно учитывать порядок их применения в стеке. Например, применение FFD после модификатора Symmetry может привести к непредсказуемым результатам, поскольку деформация будет применяться к уже симметричной геометрии.

Точное масштабирование: работа с числовыми параметрами

Точное масштабирование объектов с использованием числовых параметров — это необходимый навык для создания технически корректных моделей, особенно в сферах архитектурной визуализации, промышленного дизайна и инженерного моделирования. 🔢

Для доступа к точным числовым параметрам существует несколько методов:

Transform Type-In панель (F12) — позволяет ввести точные значения масштаба по каждой оси

(F12) — позволяет ввести точные значения масштаба по каждой оси Командная панель — вкладка Modify содержит поля для точного ввода параметров для примитивов и модификаторов

— вкладка Modify содержит поля для точного ввода параметров для примитивов и модификаторов Spinner double-click — двойное нажатие на любое числовое поле открывает окно для ввода точного значения

— двойное нажатие на любое числовое поле открывает окно для ввода точного значения Scale Transform Tools — правый клик на инструменте масштабирования открывает дополнительные настройки

При работе с архитектурными моделями критически важно использовать правильные единицы измерения. В настройках Units Setup (Customize → Units Setup) можно выбрать метрическую или имперскую систему, а также установить масштаб для правильного соотношения размеров в виртуальном и реальном мире.

Для пропорционального масштабирования с сохранением соотношений сторон следует использовать опцию "Uniform Scale", доступную в Transform Type-In панели. При активации этой опции изменение значения по одной оси автоматически применяется к остальным осям.

Точное процентное масштабирование особенно полезно при модификации существующих моделей. Например, увеличение объекта на 25% достигается вводом значения 1.25, а уменьшение на 25% — вводом 0.75 в соответствующие поля масштабирования.

Марина Сергеева, архитектурный визуализатор: На одном из проектов реконструкции исторического здания мне пришлось работать с точным масштабированием фасадных элементов. Заказчик предоставил обмерочные чертежи в масштабе 1:100, но модель требовалось создать в натуральную величину. Изначально я импортировала чертежи и создала базовую геометрию, но все размеры не соответствовали реальным. Решение пришло через Transform Type-In: выделив всю модель, я ввела точное значение масштаба 100 по всем осям. Однако обнаружилась проблема — некоторые элементы декора оказались непропорционально увеличены. Причиной стали вложенные группы объектов с разным центром пивота. Пришлось применить Reset XForm ко всем объектам перед масштабированием, а затем использовать Scale modifier с параметром 100. Это обеспечило абсолютно точное соответствие модели реальному зданию, что было критично для последующего производства реставрационных элементов.

Для проектов, требующих математически точного масштабирования, полезно использовать выражения в числовых полях. 3ds Max позволяет вводить формулы вместо простых значений. Например, для масштабирования объекта ровно в π раз можно ввести "pi" в поле масштаба. Другие полезные выражения включают операторы типа "*" (умножить), "/" (разделить), "+" (сложить) и "−" (вычесть).

Специальные техники изменения размеров сложных объектов

Работа со сложными объектами в 3ds Max требует более продвинутых подходов к изменению размеров, выходящих за рамки стандартных инструментов. Освоение этих техник позволяет решать нетривиальные задачи моделирования и добиваться точных результатов в кратчайшие сроки. ⚙️

Одна из наиболее мощных техник — использование Soft Selection (мягкого выделения) при работе с сетками и полигональными объектами. Активировав эту функцию (клавиша 3 в режиме редактирования подобъектов), можно создать плавный градиент воздействия операции масштабирования, что идеально подходит для органичных форм и плавных переходов.

Для точечного изменения размеров фрагментов сложных объектов эффективно использовать следующие подходы:

Edit Poly + Soft Selection — позволяет масштабировать отдельные области с плавным переходом

— позволяет масштабировать отдельные области с плавным переходом Spline Control — для объектов, созданных методом лофтинга или выдавливания по пути

— для объектов, созданных методом лофтинга или выдавливания по пути Shell Modifier — для равномерного утолщения или утончения оболочки объекта

— для равномерного утолщения или утончения оболочки объекта Lattice Modifier — для создания внутренней структуры с контролируемой толщиной элементов

— для создания внутренней структуры с контролируемой толщиной элементов Volume Select — для выделения и масштабирования частей объекта, попадающих в определенный объем

При работе с персонажами и органическими формами незаменим модификатор Morpher. Он позволяет создавать разные версии объекта с измененными пропорциями, сохраняя их как "морф-таргеты", а затем плавно переходить между ними или комбинировать их характеристики в заданных пропорциях.

Для архитектурных проектов с типовыми элементами эффективно использовать Array инструмент в сочетании с параметрическим масштабированием. Это позволяет создавать массивы объектов с прогрессивным изменением размера, что полезно для таких элементов как колоннады с уменьшающимися колоннами или ряды окон разных размеров.

Масштабирование текстурных координат — часто упускаемый из виду, но критически важный аспект изменения размеров объектов. При масштабировании геометрии UVW-карты не меняются автоматически, что может привести к искажению текстур. Для решения этой проблемы используйте UVW Xform модификатор, который позволяет синхронизировать масштаб текстурных координат с геометрией объекта.

При работе с объектами, имеющими сложную иерархию и связи (rigging), следует использовать модификатор Skin Wrap. Он позволяет привязать высокодетализированную модель к низкополигональной оболочке, а затем масштабировать именно оболочку, что автоматически и топологически корректно изменит размеры основной модели.

Практические кейсы масштабирования в разных проектах

Реальные проекты требуют комбинирования различных техник масштабирования для достижения оптимальных результатов. Рассмотрим практические примеры использования инструментов изменения размеров в различных отраслях и типах проектов. 🏗️

В архитектурной визуализации точность масштабирования — это не просто вопрос эстетики, а критический фактор, влияющий на реализуемость проекта. При создании архитектурных моделей рекомендуется:

Установить правильные единицы измерения в настройках проекта

Использовать модификатор XForm для неразрушающего масштабирования основных конструкций

Применять точные числовые параметры через Transform Type-In для соответствия строительным нормам

Создавать референсные линии с точными размерами для контроля масштаба

В игровой индустрии оптимизация размеров моделей для соответствия техническим требованиям игрового движка играет ключевую роль. Практические подходы включают:

Масштабирование высокодетализированных моделей до размеров, соответствующих игровым ассетам

Использование ProOptimizer для уменьшения числа полигонов с сохранением пропорций

Применение техники LOD (Level of Detail) с последовательным уменьшением детализации и размера моделей для дальних планов

Пакетное масштабирование элементов через MAXScript для обеспечения единообразия

Для кинематографических проектов, где требуется реалистичность и соблюдение законов физики, рекомендуется:

Использовать Real-World Scale для корректного взаимодействия с системами физики и освещения

Применять Mass FX с правильно масштабированными коллайдерами

Создавать сложные эффекты деформации с помощью комбинации модификаторов Flex и FFD

Контролировать масштаб и пропорции объектов относительно других элементов сцены и человеческих фигур

При работе над промышленным дизайном и прототипированием необходимо обеспечить абсолютную точность для последующего производства. Эффективные подходы включают:

Этап проекта Техника масштабирования Инструменты Критерии точности Концепт Приблизительное масштабирование Select and Scale Визуальное соответствие Прототип Точное пропорциональное масштабирование Transform Type-In ±5% от расчетных размеров Предпроизводственная подготовка Масштабирование с учетом материала XForm + Shell ±1% от конечных размеров Производство Прецизионное масштабирование Скриптовые решения ±0.1мм для механических деталей

Универсальный совет для всех типов проектов — создание библиотеки стандартизированных объектов с правильными масштабами. Это позволяет легко поддерживать единообразие размеров в проекте и значительно ускоряет рабочий процесс.

Не уверены, подходит ли вам профессия 3D-моделера или стоит рассмотреть другие направления в дизайне? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и оптимальную карьерную траекторию. За 10 минут вы получите персонализированные рекомендации по развитию в сфере дизайна и 3D-моделирования, основанные на ваших навыках, интересах и стиле мышления. Результаты теста укажут, в каких областях 3D-графики ваши таланты раскроются наиболее полно.