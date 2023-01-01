Как изменить размер модели в Blender: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички и любители 3D-дизайна, изучающие Blender

Профессиональные 3D-дизайнеры, работающие над точными моделями

Студенты и специалисты, заинтересованные в карьере в области графического дизайна и 3D-моделирования Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда созданная модель оказывается слишком большой или маленькой для проекта? Точное масштабирование в Blender — это не просто техническая необходимость, а искусство, определяющее реализм и применимость ваших 3D-творений. Независимо от того, создаёте ли вы персонажа для игры, предмет для интерьера или техническую модель для 3D-печати, понимание механизмов изменения размеров объектов критически важно. В этой статье я детально разберу все инструменты масштабирования в Blender 2025, которые превратят вас из неуверенного новичка в точного мастера размеров. 🔍

Основные инструменты для изменения размера в Blender

Blender предлагает несколько мощных инструментов для манипуляции размерами объектов. Понимание каждого из них позволит вам выбрать оптимальный метод для конкретной задачи. 🛠️

Давайте рассмотрим основные инструменты масштабирования:

Инструмент Scale (S) — базовый способ изменения размера объекта с помощью горячей клавиши S

— базовый способ изменения размера объекта с помощью горячей клавиши S Панель Transform — точное числовое управление масштабом через значения X, Y и Z

— точное числовое управление масштабом через значения X, Y и Z Модификатор Array — создание множественных копий с изменением масштаба

— создание множественных копий с изменением масштаба Non-Uniform Scaling — изменение размеров по отдельным осям

— изменение размеров по отдельным осям Инструмент Dimensions — установка конкретных размеров объекта в реальных единицах

Выбор инструмента зависит от конкретной задачи. Для быстрого масштабирования используйте клавишу S, для точных манипуляций — панель Transform или Dimensions.

Инструмент Горячие клавиши Применение Точность Scale S Универсальное масштабирование Средняя Scale по осям S + X/Y/Z Масштабирование по конкретной оси Высокая Числовое масштабирование S + цифра Масштабирование с фиксированным значением Очень высокая Transform Panel N (открыть панель) Ручной ввод значений Абсолютная

Для начала работы с масштабированием выберите объект и нажмите клавишу S. Перемещая мышь, вы увидите, как объект изменяет размер. Для масштабирования по конкретной оси после нажатия S нажмите X, Y или Z.

Александр Петров, 3D-дизайнер и преподаватель Однажды я работал над архитектурным проектом, где требовалось создать точную модель здания по чертежам. Клиент предоставил размеры в метрах, но я начал моделировать без настройки единиц измерения. Когда пришло время переносить модель в программу для визуализации, выяснилось, что размер совершенно не соответствовал требованиям. Решение пришло, когда я обнаружил панель единиц измерения в Blender. Установив режим метрической системы и настроив масштаб через Transform Panel, я смог точно контролировать каждый параметр здания. С тех пор я всегда начинаю проект с настройки правильных единиц измерения и использую числовое масштабирование для точности. Этот метод экономит часы работы над корректировками.

Масштабирование модели с сохранением пропорций

Сохранение пропорций при масштабировании — критически важный аспект для создания реалистичных и эстетически приятных моделей. Непропорциональное изменение размеров часто приводит к искажениям, которые могут разрушить реалистичность вашего проекта. 📏

Для равномерного масштабирования по всем осям следуйте этим шагам:

Выберите объект, который хотите масштабировать Нажмите клавишу S для активации инструмента масштабирования Перемещайте мышь от центра объекта для увеличения или к центру для уменьшения Введите конкретное значение (например, 2 для удвоения размера) после нажатия S Подтвердите действие левым щелчком мыши или клавишей Enter

Для особо точного сохранения пропорций можно использовать панель Transform (вызывается клавишей N), где устанавливаются одинаковые значения для всех трех осей.

Важный совет: если вы случайно масштабировали объект непропорционально и хотите вернуться к пропорциональному виду, вы можете использовать функцию "Apply Scale" (Ctrl+A → Scale). Это сбросит текущий масштаб объекта к 1.0, сохраняя его текущие визуальные пропорции.

Когда вы работаете с импортированными моделями, они часто могут иметь нестандартный масштаб. Для быстрой нормализации:

Выделите объект

Нажмите Ctrl+A

Выберите "All Transforms"

Теперь объект будет иметь базовый масштаб 1.0,1.0,1.0

Для сложных моделей, особенно органических объектов вроде персонажей, используйте пропорциональное редактирование (клавиша O), чтобы изменения масштаба плавно распространялись на соседние вершины.

Точное изменение размеров объекта в Blender

Для проектов, где требуется абсолютная точность — например, при создании моделей для 3D-печати или архитектурных визуализаций — приблизительного масштабирования недостаточно. Blender предлагает несколько методов для ювелирно точного изменения размеров. 🔧

Марина Соколова, техническая художница Работая над созданием моделей для 3D-печати медицинских протезов, я столкнулась с необходимостью точного соблюдения размеров до десятых долей миллиметра. Каждое отклонение могло сделать протез непригодным для использования. Я разработала следующий подход: сначала настраивала единицы измерения Blender на миллиметры, затем создавала базовую модель и использовала панель Dimensions для точной настройки. Для валидации размеров я добавляла в сцену куб с известными размерами как референс. Перед экспортом обязательно применяла Scale (Ctrl+A) и проверяла нормали. Этот метод позволил добиться точности в 0.1 мм, что было подтверждено измерениями готовых напечатанных изделий. Теперь я рекомендую этот рабочий процесс всем, кто работает с функциональными, а не только эстетическими моделями.

Для точного изменения размеров в Blender воспользуйтесь следующими методами:

Использование панели Dimensions: Нажмите N для вызова боковой панели и найдите раздел Dimensions. Здесь вы можете напрямую ввести точные значения для ширины, высоты и глубины объекта. Числовые значения при масштабировании: После нажатия S введите конкретное числовое значение (например, 2.57) для точного масштабирования. Использование измерительных инструментов: Добавьте в сцену измерительную линейку (Add → Grease Pencil → Ruler) для контроля размеров. Настройка системы единиц: В Properties → Scene → Units настройте соответствующую вашему проекту систему единиц (метрическую или имперскую).

Для абсолютной точности важно понимать разницу между значением масштаба и фактическими размерами. Объект может иметь масштаб 1, но при этом его размеры будут определяться количеством и положением вершин.

Метод изменения размера Преимущества Недостатки Через Dimensions Абсолютная точность, работа в реальных единицах Может вызывать искажения при сложной геометрии Числовое масштабирование (S + число) Быстрота, сохранение пропорций Относительное изменение, не абсолютные размеры Edit Mode масштабирование Контроль на уровне вершин, прецизионная работа Трудоемкость при работе со сложными объектами Snap инструменты Привязка к существующим элементам, точное позиционирование Требует наличия референсных объектов

Для технических моделей полезно использовать аддон MeasureIt, который позволяет добавлять размерные линии прямо в 3D-виде. Это особенно полезно при работе с моделями, которые должны соответствовать конкретным спецификациям.

Настройка масштаба при экспорте и импорте моделей

Одна из самых распространенных проблем при работе с 3D-моделями — несоответствие масштаба при переносе объектов между различными программами. Правильная настройка масштаба при экспорте и импорте критична для сохранения целостности ваших проектов. 🔄

При импорте моделей в Blender следуйте этим рекомендациям:

Всегда проверяйте единицы измерения импортируемой модели

Используйте параметр "Scale" в диалоговом окне импорта для корректировки размера

После импорта примените масштаб (Ctrl+A → Scale) для нормализации объекта

Сравните размеры с референсным объектом известного размера

При экспорте моделей важно учитывать целевое использование и требования принимающей программы:

Для Unity и Unreal Engine рекомендуется установить масштаб экспорта 1.0 для FBX Для 3D-печати экспортируйте в STL с учетом реальных размеров (миллиметры) При экспорте для визуализации в Corona или V-Ray убедитесь, что масштаб соответствует размерам сцены Для совместимости с CAD-программами выбирайте соответствующие единицы измерения при экспорте

Особое внимание стоит уделить формату FBX, который часто используется для обмена между программами, но может иметь свои особенности масштабирования:

Установите правильные единицы измерения в настройках экспорта FBX

Опция "Apply Scalings" должна быть настроена как "FBX All" для сохранения масштаба

Для некоторых программ (например, Unity) может потребоваться умножение масштаба на 0.01

Включите опцию "Apply Transform" для фиксации текущего состояния объекта

Важно помнить, что разные программы могут использовать разные системы координат. Например, Y-up в Blender и Z-up в некоторых других 3D-редакторах. Это также может влиять на интерпретацию размеров модели.

Распространённые проблемы при изменении размера в Blender

Даже опытные 3D-дизайнеры сталкиваются с определенными сложностями при масштабировании объектов в Blender. Разбор типичных проблем и их решений поможет избежать распространенных ошибок. ⚠️

Вот наиболее частые проблемы при изменении размеров моделей:

Искажение текстур при масштабировании — текстуры растягиваются или сжимаются непропорционально объекту

— текстуры растягиваются или сжимаются непропорционально объекту Нарушение физических симуляций — объекты с модификаторами физики ведут себя непредсказуемо после масштабирования

— объекты с модификаторами физики ведут себя непредсказуемо после масштабирования Проблемы с арматурой — кости и веса не корректно масштабируются вместе с моделью

— кости и веса не корректно масштабируются вместе с моделью Искажение пропорций при неравномерном масштабировании — объект выглядит деформированным

— объект выглядит деформированным Несоответствие размеров при экспорте — модель имеет неожиданный размер в других программах

Способы решения этих проблем:

Для текстур: После масштабирования перейдите в режим редактирования (Tab) и выберите все вершины (A), затем нажмите U и выберите "Reset" для перерасчета UV-карты. Для физических симуляций: Примените масштаб (Ctrl+A → Scale) перед добавлением модификаторов физики. При необходимости скорректируйте параметры симуляции после изменения размера. Для арматуры: Масштабируйте арматуру вместе с mesh-объектом, выделив оба элемента. Используйте опцию "Apply → Visual Transform to Pose" для арматуры после масштабирования. Для восстановления пропорций: Если объект был неравномерно масштабирован, можно использовать инструмент "To Sphere" (Alt+Shift+S) для равномерного распределения вершин. Для корректного экспорта: Всегда применяйте масштаб (Ctrl+A → Scale) перед экспортом и проверяйте настройки единиц измерения в экспортере.

Особенно коварной является проблема с "неприменённым масштабом" (unapplied scale). Объект может визуально выглядеть правильно в Blender, но его базовый масштаб отличается от 1.0, что приводит к проблемам при анимации, физической симуляции и экспорте.

Проблема Причина Решение Деформация текстур UV-карта не обновлена после масштабирования Reset UV в Edit Mode Некорректная физика Неприменённый масштаб объектов Ctrl+A → Apply Scale перед симуляцией Проблемы с модификаторами Модификаторы используют базовый масштаб Apply Scale перед добавлением модификаторов Ошибки при экспорте Разные системы единиц измерения Настройка правильных единиц при экспорте

При работе с органическими моделями, такими как персонажи, избегайте неравномерного масштабирования, так как это может сильно исказить топологию и усложнить дальнейшую работу с анимацией и скиннингом.