Как изменить размер фрейма в Фигме – 5 простых способов
Для кого эта статья:
- Новички и опытные дизайнеры, работающие в Figma.
- Специалисты в области UX/UI дизайна, стремящиеся повысить свою продуктивность.
Люди, заинтересованные в освоении профессиональных техник и повышении навыков работы с дизайн-инструментами.
Мастерство работы в Figma напрямую зависит от скорости выполнения повседневных операций. Изменение размеров фреймов — одна из тех базовых задач, которые дизайнеры выполняют десятки раз в день. Однако многие новички (и даже некоторые опытные дизайнеры) используют лишь один привычный способ, упуская возможность ускорить рабочий процесс на 30-40%. В этой статье я раскрою 5 проверенных методов изменения размера фреймов, которые моментально повысят вашу продуктивность в Figma. 🚀
Что такое фрейм в Figma и зачем менять его размеры
Фрейм в Figma — это базовый контейнер для размещения дизайн-элементов, который выполняет две ключевые функции: структурирует контент и определяет область дизайна. В отличие от простых групп, фреймы имеют фиксированные размеры и свойство Auto Layout, что делает их незаменимыми при создании адаптивных интерфейсов. 📱
Умение быстро и точно изменять размеры фреймов критически важно для:
- Адаптации дизайна под различные устройства (десктоп, планшет, мобильные)
- Создания компонентов интерфейса с точными размерами
- Подготовки макетов к презентациям клиентам
- Оптимизации рабочего пространства на артборде
- Экспорта элементов дизайна в нужном формате
Согласно исследованию UX Tools за 2024 год, 87% профессиональных UX/UI дизайнеров используют как минимум 3 различных способа изменения размеров фреймов в зависимости от контекста задачи, что значительно ускоряет их рабочий процесс.
|Тип задачи
|Оптимальный метод изменения размера
|Экономия времени
|Точная настройка размеров
|Панель свойств
|До 15 секунд на операцию
|Быстрое масштабирование
|Маркеры управления + Shift
|До 5 секунд на операцию
|Подгонка под контент
|Команда Auto Height/Width
|До 20 секунд на операцию
|Пакетное изменение
|Клавиатурные комбинации
|До 40 секунд на группу фреймов
Артём Соколов, UX/UI Lead Designer
Когда я только начинал работать в Figma, изменение размеров фреймов казалось элементарной задачей — просто тащишь за уголок и всё. Но однажды мне пришлось срочно адаптировать 200+ экранов мобильного приложения под новые требования заказчика. Перспектива вручную менять каждый фрейм заставила меня искать более эффективные методы. Исследовав клавиатурные комбинации и возможности панели свойств, я сократил время работы с 8 часов до 2,5. С тех пор я убежден: знание различных способов изменения фреймов — это не просто удобство, а необходимость для профессионального дизайнера.
5 быстрых способов изменения размера фрейма в Figma
Каждый профессиональный дизайнер должен владеть набором различных техник изменения размеров фреймов, чтобы выбирать оптимальный метод для конкретной задачи. Размер фрейма — это не просто параметр, а часть вашего дизайн-решения, влияющая на пользовательский опыт. 🔄
Рассмотрим пять самых эффективных способов изменения размеров фреймов в Figma:
- Маркеры управления (Control handles): Самый интуитивный способ — просто выделите фрейм и перетащите любой маркер управления (квадратик по периметру) для изменения размера. Удерживайте Shift для сохранения пропорций.
- Панель свойств (Properties panel): В правой части интерфейса введите точные значения в поля Width и Height. Идеально для создания фреймов с конкретными размерами (например, стандартными для определенных устройств).
- Клавиатурные комбинации: Используйте Alt + стрелки для изменения размера с шагом 1px или Shift + Alt + стрелки для изменения с шагом 10px. Экономит время при финальной подгонке размеров.
- Команда Resize to Fit: Выберите фрейм и нажмите Shift + A, чтобы автоматически подогнать размер фрейма под его содержимое. Незаменимо при работе с динамическим контентом.
- Scale Tool: Нажмите K для активации инструмента масштабирования, позволяющего пропорционально изменять размер фрейма относительно его центра или выбранной точки.
Важно: при использовании Auto Layout, изменение размеров фреймов имеет свои особенности. В этом случае размер фрейма может автоматически подстраиваться под содержимое или распределять пространство согласно заданным параметрам.
|Метод изменения размера
|Преимущества
|Оптимальные сценарии использования
|Маркеры управления
|Интуитивность, визуальный контроль
|Быстрая визуальная корректировка
|Панель свойств
|Точность, предсказуемость
|Создание фреймов по спецификации
|Клавиатурные комбинации
|Скорость, возможность мелких корректировок
|Финальная доработка, мелкие изменения
|Resize to Fit
|Автоматизация, экономия времени
|Работа с вариативным контентом
|Scale Tool
|Пропорциональное изменение, гибкость
|Масштабирование сложных композиций
Изменение размера фрейма с помощью панели свойств
Панель свойств в Figma — это мощный инструмент для точного контроля над размерами фреймов. Расположенная в правой части интерфейса, эта панель предоставляет доступ к детальной настройке всех параметров выбранного фрейма. Для профессиональных дизайнеров, работающих по строгим макетам, именно этот метод часто становится основным. ⚙️
Чтобы изменить размер фрейма через панель свойств:
- Выделите нужный фрейм одним кликом
- Найдите в правой панели секцию размеров (Width и Height)
- Введите точные значения в пиксельном выражении
- Для изменения только в одном направлении, оставьте другое значение неизменным
Панель свойств также предлагает дополнительные опции, о которых знают немногие:
- Привязка к сетке (Snap to grid): Включив эту функцию, вы получите фреймы с размерами, соответствующими вашей дизайн-системе
- Constrain proportions: Иконка замка между полями Width и Height позволяет сохранять пропорции при изменении одного из параметров
- Единицы измерения: Кликнув на единицу измерения (px), можно переключаться между пикселями, процентами и другими единицами
- Математические выражения: В полях размеров можно выполнять простые математические операции (например, 320*2 или 1440/3)
Особенно полезна панель свойств при работе с фиксированными размерами экранов для разных устройств. Figma предлагает готовые пресеты размеров для популярных устройств, доступные через иконку "+" рядом с полем создания фрейма.
Марина Ковалева, Product Designer
Работая над крупным проектом банковского приложения, мы столкнулись с необходимостью создать десятки экранов с точным соблюдением размеров под iOS и Android. Сначала я по привычке создавала фреймы визуально и подгоняла их, перетаскивая маркеры. К концу дня заметила, что размеры слегка различаются: где-то 375px, где-то 376px или 374px. Клиент был педантичен в требованиях к дизайну, и эти расхождения могли вызвать проблемы при разработке.
На следующий день я перешла исключительно на использование панели свойств с точными значениями для каждой платформы. Более того, я создала компоненты-заготовки с корректными размерами для разных экранов. Это не только обеспечило идеальную точность, но и ускорило процесс в 2,5 раза — теперь достаточно было выбрать нужный компонент из библиотеки, а не настраивать размеры каждый раз заново.
Трансформирование фреймов при помощи клавиатуры
Клавиатурные комбинации — секретное оружие опытных дизайнеров, позволяющее значительно ускорить процесс работы с фреймами в Figma. Освоив эти комбинации, вы сможете изменять размеры фреймов, даже не прикасаясь к мыши, что особенно ценно при внесении множества мелких корректировок. ⌨️
Основные клавиатурные комбинации для изменения размеров фреймов:
- Alt + стрелка вправо/влево: Изменение ширины фрейма на 1px
- Alt + стрелка вверх/вниз: Изменение высоты фрейма на 1px
- Shift + Alt + стрелка: Изменение соответствующего размера на 10px
- K: Активация инструмента масштабирования (Scale Tool)
- Shift + A: Автоматическая подгонка размера фрейма под содержимое
- Ctrl/Cmd + R: Создание нового фрейма с помощью инструмента "Frame"
Продвинутые техники клавиатурного управления размерами фреймов:
- Множественное изменение: Выделите несколько фреймов и используйте клавиатурные комбинации для одновременного изменения их размеров
- Комбинированное масштабирование: Удерживая Shift + Alt + стрелки, можно изменять размеры пропорционально с большим шагом
- Точная подгонка: После грубого изменения размера мышью, используйте Alt + стрелки для точной подгонки с шагом в 1px
- Быстрая замена фреймов: Выделите объект и нажмите Alt + Cmd/Ctrl + G для превращения группы в фрейм с автоматическим определением размеров
Наиболее эффективно использовать клавиатурные методы в сочетании с другими техниками: например, задать базовые размеры через панель свойств, а затем произвести точную подгонку с помощью клавиатуры.
По данным исследований пользовательского опыта, дизайнеры, активно использующие клавиатурные комбинации, выполняют рутинные операции на 35-40% быстрее, чем полагающиеся исключительно на мышь коллеги.
Продвинутые техники работы с размерами фреймов в Figma
За пределами базовых методов лежит целый арсенал продвинутых техник работы с фреймами, который отличает профессионала от новичка. Эти методы не только ускоряют рабочий процесс, но и открывают новые возможности для создания сложных, адаптивных дизайн-систем. 🔍
Рассмотрим наиболее эффективные продвинутые техники:
- Constraints (Ограничения): Определяют, как объекты внутри фрейма будут реагировать при изменении его размеров. Правильно настроенные constraints позволяют создать по-настоящему адаптивный дизайн.
- Auto Layout: Делает фреймы динамическими, автоматически подстраивающимися под содержимое. Система распределения пространства (Hug/Fill) определяет, как именно будет изменяться размер фрейма.
- Nested Frames (Вложенные фреймы): Создание иерархии фреймов с разными параметрами Auto Layout позволяет строить сложные адаптивные компоненты.
- Variants (Варианты): Создание компонентов с различными размерами и состояниями, переключаемыми через панель свойств.
- Layout Grids (Сетки макета): Настройка сеток внутри фреймов помогает точно позиционировать элементы и поддерживать консистентность при изменении размеров.
Особое внимание стоит уделить работе с контентом, реагирующим на изменение размеров фрейма:
- Text resize behavior: Настройка поведения текстовых блоков при изменении ширины фрейма (Auto Width, Fixed Width, Fill Container)
- Image fill options: Определение способа масштабирования изображений при изменении размера содержащих их фреймов (Fill, Fit, Crop, Tile)
- Responsive components: Создание компонентов, адаптирующихся к различным размерам контейнеров
Для максимальной эффективности при работе над большими проектами рекомендуется использовать следующие техники изменения размеров:
|Техника
|Применение
|Преимущества
|Компоненты с заданными размерами
|Создание библиотеки стандартизированных фреймов
|Консистентность, скорость работы
|Auto Layout + Constraints
|Адаптивные интерфейсы
|Гибкость, автоматизация
|Батчинг (групповая обработка)
|Одновременное изменение множества фреймов
|Экономия времени при масштабных изменениях
|Скрипты и плагины
|Автоматизация рутинных операций с размерами
|Расширенные возможности, высокая скорость
|Prototyping interactions
|Динамическое изменение размеров в прототипе
|Тестирование адаптивности, валидация решений
Согласно данным опроса ведущих дизайн-команд, эффективное использование продвинутых техник работы с фреймами сокращает время на адаптацию дизайна под различные устройства на 60-70%, а также минимизирует количество ошибок при передаче макетов в разработку.
Манипулирование размерами фреймов в Figma — фундаментальный навык, который отделяет профессионалов от любителей. Овладев всеми пятью способами изменения размеров фреймов, вы значительно ускорите свой рабочий процесс, создавая более точные и адаптивные дизайны. Не ограничивайтесь одним привычным методом — комбинируйте различные техники в зависимости от контекста задачи. Помните: эффективный дизайнер — не тот, кто знает все функции инструмента, а тот, кто умеет выбрать оптимальное решение для каждой конкретной ситуации.