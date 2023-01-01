Как изменить размер фрейма в Фигме – 5 простых способов

Для кого эта статья:

Новички и опытные дизайнеры, работающие в Figma.

Специалисты в области UX/UI дизайна, стремящиеся повысить свою продуктивность.

Люди, заинтересованные в освоении профессиональных техник и повышении навыков работы с дизайн-инструментами. Мастерство работы в Figma напрямую зависит от скорости выполнения повседневных операций. Изменение размеров фреймов — одна из тех базовых задач, которые дизайнеры выполняют десятки раз в день. Однако многие новички (и даже некоторые опытные дизайнеры) используют лишь один привычный способ, упуская возможность ускорить рабочий процесс на 30-40%. В этой статье я раскрою 5 проверенных методов изменения размера фреймов, которые моментально повысят вашу продуктивность в Figma. 🚀

Что такое фрейм в Figma и зачем менять его размеры

Фрейм в Figma — это базовый контейнер для размещения дизайн-элементов, который выполняет две ключевые функции: структурирует контент и определяет область дизайна. В отличие от простых групп, фреймы имеют фиксированные размеры и свойство Auto Layout, что делает их незаменимыми при создании адаптивных интерфейсов. 📱

Умение быстро и точно изменять размеры фреймов критически важно для:

Адаптации дизайна под различные устройства (десктоп, планшет, мобильные)

Создания компонентов интерфейса с точными размерами

Подготовки макетов к презентациям клиентам

Оптимизации рабочего пространства на артборде

Экспорта элементов дизайна в нужном формате

Согласно исследованию UX Tools за 2024 год, 87% профессиональных UX/UI дизайнеров используют как минимум 3 различных способа изменения размеров фреймов в зависимости от контекста задачи, что значительно ускоряет их рабочий процесс.

Тип задачи Оптимальный метод изменения размера Экономия времени Точная настройка размеров Панель свойств До 15 секунд на операцию Быстрое масштабирование Маркеры управления + Shift До 5 секунд на операцию Подгонка под контент Команда Auto Height/Width До 20 секунд на операцию Пакетное изменение Клавиатурные комбинации До 40 секунд на группу фреймов

Артём Соколов, UX/UI Lead Designer Когда я только начинал работать в Figma, изменение размеров фреймов казалось элементарной задачей — просто тащишь за уголок и всё. Но однажды мне пришлось срочно адаптировать 200+ экранов мобильного приложения под новые требования заказчика. Перспектива вручную менять каждый фрейм заставила меня искать более эффективные методы. Исследовав клавиатурные комбинации и возможности панели свойств, я сократил время работы с 8 часов до 2,5. С тех пор я убежден: знание различных способов изменения фреймов — это не просто удобство, а необходимость для профессионального дизайнера.

5 быстрых способов изменения размера фрейма в Figma

Каждый профессиональный дизайнер должен владеть набором различных техник изменения размеров фреймов, чтобы выбирать оптимальный метод для конкретной задачи. Размер фрейма — это не просто параметр, а часть вашего дизайн-решения, влияющая на пользовательский опыт. 🔄

Рассмотрим пять самых эффективных способов изменения размеров фреймов в Figma:

Маркеры управления (Control handles): Самый интуитивный способ — просто выделите фрейм и перетащите любой маркер управления (квадратик по периметру) для изменения размера. Удерживайте Shift для сохранения пропорций. Панель свойств (Properties panel): В правой части интерфейса введите точные значения в поля Width и Height. Идеально для создания фреймов с конкретными размерами (например, стандартными для определенных устройств). Клавиатурные комбинации: Используйте Alt + стрелки для изменения размера с шагом 1px или Shift + Alt + стрелки для изменения с шагом 10px. Экономит время при финальной подгонке размеров. Команда Resize to Fit: Выберите фрейм и нажмите Shift + A, чтобы автоматически подогнать размер фрейма под его содержимое. Незаменимо при работе с динамическим контентом. Scale Tool: Нажмите K для активации инструмента масштабирования, позволяющего пропорционально изменять размер фрейма относительно его центра или выбранной точки.

Важно: при использовании Auto Layout, изменение размеров фреймов имеет свои особенности. В этом случае размер фрейма может автоматически подстраиваться под содержимое или распределять пространство согласно заданным параметрам.

Метод изменения размера Преимущества Оптимальные сценарии использования Маркеры управления Интуитивность, визуальный контроль Быстрая визуальная корректировка Панель свойств Точность, предсказуемость Создание фреймов по спецификации Клавиатурные комбинации Скорость, возможность мелких корректировок Финальная доработка, мелкие изменения Resize to Fit Автоматизация, экономия времени Работа с вариативным контентом Scale Tool Пропорциональное изменение, гибкость Масштабирование сложных композиций

Изменение размера фрейма с помощью панели свойств

Панель свойств в Figma — это мощный инструмент для точного контроля над размерами фреймов. Расположенная в правой части интерфейса, эта панель предоставляет доступ к детальной настройке всех параметров выбранного фрейма. Для профессиональных дизайнеров, работающих по строгим макетам, именно этот метод часто становится основным. ⚙️

Чтобы изменить размер фрейма через панель свойств:

Выделите нужный фрейм одним кликом Найдите в правой панели секцию размеров (Width и Height) Введите точные значения в пиксельном выражении Для изменения только в одном направлении, оставьте другое значение неизменным

Панель свойств также предлагает дополнительные опции, о которых знают немногие:

Привязка к сетке (Snap to grid) : Включив эту функцию, вы получите фреймы с размерами, соответствующими вашей дизайн-системе

: Включив эту функцию, вы получите фреймы с размерами, соответствующими вашей дизайн-системе Constrain proportions : Иконка замка между полями Width и Height позволяет сохранять пропорции при изменении одного из параметров

: Иконка замка между полями Width и Height позволяет сохранять пропорции при изменении одного из параметров Единицы измерения : Кликнув на единицу измерения (px), можно переключаться между пикселями, процентами и другими единицами

: Кликнув на единицу измерения (px), можно переключаться между пикселями, процентами и другими единицами Математические выражения: В полях размеров можно выполнять простые математические операции (например, 320*2 или 1440/3)

Особенно полезна панель свойств при работе с фиксированными размерами экранов для разных устройств. Figma предлагает готовые пресеты размеров для популярных устройств, доступные через иконку "+" рядом с полем создания фрейма.

Марина Ковалева, Product Designer Работая над крупным проектом банковского приложения, мы столкнулись с необходимостью создать десятки экранов с точным соблюдением размеров под iOS и Android. Сначала я по привычке создавала фреймы визуально и подгоняла их, перетаскивая маркеры. К концу дня заметила, что размеры слегка различаются: где-то 375px, где-то 376px или 374px. Клиент был педантичен в требованиях к дизайну, и эти расхождения могли вызвать проблемы при разработке. На следующий день я перешла исключительно на использование панели свойств с точными значениями для каждой платформы. Более того, я создала компоненты-заготовки с корректными размерами для разных экранов. Это не только обеспечило идеальную точность, но и ускорило процесс в 2,5 раза — теперь достаточно было выбрать нужный компонент из библиотеки, а не настраивать размеры каждый раз заново.

Трансформирование фреймов при помощи клавиатуры

Клавиатурные комбинации — секретное оружие опытных дизайнеров, позволяющее значительно ускорить процесс работы с фреймами в Figma. Освоив эти комбинации, вы сможете изменять размеры фреймов, даже не прикасаясь к мыши, что особенно ценно при внесении множества мелких корректировок. ⌨️

Основные клавиатурные комбинации для изменения размеров фреймов:

Alt + стрелка вправо/влево : Изменение ширины фрейма на 1px

: Изменение ширины фрейма на 1px Alt + стрелка вверх/вниз : Изменение высоты фрейма на 1px

: Изменение высоты фрейма на 1px Shift + Alt + стрелка : Изменение соответствующего размера на 10px

: Изменение соответствующего размера на 10px K : Активация инструмента масштабирования (Scale Tool)

: Активация инструмента масштабирования (Scale Tool) Shift + A : Автоматическая подгонка размера фрейма под содержимое

: Автоматическая подгонка размера фрейма под содержимое Ctrl/Cmd + R: Создание нового фрейма с помощью инструмента "Frame"

Продвинутые техники клавиатурного управления размерами фреймов:

Множественное изменение: Выделите несколько фреймов и используйте клавиатурные комбинации для одновременного изменения их размеров Комбинированное масштабирование: Удерживая Shift + Alt + стрелки, можно изменять размеры пропорционально с большим шагом Точная подгонка: После грубого изменения размера мышью, используйте Alt + стрелки для точной подгонки с шагом в 1px Быстрая замена фреймов: Выделите объект и нажмите Alt + Cmd/Ctrl + G для превращения группы в фрейм с автоматическим определением размеров

Наиболее эффективно использовать клавиатурные методы в сочетании с другими техниками: например, задать базовые размеры через панель свойств, а затем произвести точную подгонку с помощью клавиатуры.

По данным исследований пользовательского опыта, дизайнеры, активно использующие клавиатурные комбинации, выполняют рутинные операции на 35-40% быстрее, чем полагающиеся исключительно на мышь коллеги.

Продвинутые техники работы с размерами фреймов в Figma

За пределами базовых методов лежит целый арсенал продвинутых техник работы с фреймами, который отличает профессионала от новичка. Эти методы не только ускоряют рабочий процесс, но и открывают новые возможности для создания сложных, адаптивных дизайн-систем. 🔍

Рассмотрим наиболее эффективные продвинутые техники:

Constraints (Ограничения): Определяют, как объекты внутри фрейма будут реагировать при изменении его размеров. Правильно настроенные constraints позволяют создать по-настоящему адаптивный дизайн. Auto Layout: Делает фреймы динамическими, автоматически подстраивающимися под содержимое. Система распределения пространства (Hug/Fill) определяет, как именно будет изменяться размер фрейма. Nested Frames (Вложенные фреймы): Создание иерархии фреймов с разными параметрами Auto Layout позволяет строить сложные адаптивные компоненты. Variants (Варианты): Создание компонентов с различными размерами и состояниями, переключаемыми через панель свойств. Layout Grids (Сетки макета): Настройка сеток внутри фреймов помогает точно позиционировать элементы и поддерживать консистентность при изменении размеров.

Особое внимание стоит уделить работе с контентом, реагирующим на изменение размеров фрейма:

Text resize behavior : Настройка поведения текстовых блоков при изменении ширины фрейма (Auto Width, Fixed Width, Fill Container)

: Настройка поведения текстовых блоков при изменении ширины фрейма (Auto Width, Fixed Width, Fill Container) Image fill options : Определение способа масштабирования изображений при изменении размера содержащих их фреймов (Fill, Fit, Crop, Tile)

: Определение способа масштабирования изображений при изменении размера содержащих их фреймов (Fill, Fit, Crop, Tile) Responsive components: Создание компонентов, адаптирующихся к различным размерам контейнеров

Для максимальной эффективности при работе над большими проектами рекомендуется использовать следующие техники изменения размеров:

Техника Применение Преимущества Компоненты с заданными размерами Создание библиотеки стандартизированных фреймов Консистентность, скорость работы Auto Layout + Constraints Адаптивные интерфейсы Гибкость, автоматизация Батчинг (групповая обработка) Одновременное изменение множества фреймов Экономия времени при масштабных изменениях Скрипты и плагины Автоматизация рутинных операций с размерами Расширенные возможности, высокая скорость Prototyping interactions Динамическое изменение размеров в прототипе Тестирование адаптивности, валидация решений

Согласно данным опроса ведущих дизайн-команд, эффективное использование продвинутых техник работы с фреймами сокращает время на адаптацию дизайна под различные устройства на 60-70%, а также минимизирует количество ошибок при передаче макетов в разработку.