Как изменить цвет картинки в Фигме: простые способы для дизайнеров

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры, работающие с Figma

Дизайнеры-новички, желающие улучшить свои навыки

Профессионалы, стремящиеся оптимизировать свои рабочие процессы в дизайне Цвет — важнейший элемент дизайна, способный полностью преобразить визуальное восприятие проекта. Однако не всегда под рукой есть подходящая картинка нужного оттенка. Вместо того чтобы тратить часы на поиск идеальной иллюстрации или переключаться между Figma и Photoshop, существуют эффективные способы изменения цвета изображений прямо в интерфейсе Figma. Освоив эти техники, вы существенно ускорите рабочий процесс и расширите свои творческие возможности без необходимости использования дополнительных программ. 🎨

Почему дизайнеры меняют цвет изображений в Figma

Изменение цвета изображений в Figma — не просто техническая операция, а стратегический инструмент в арсенале современного дизайнера. Существует множество профессиональных причин, по которым дизайнеры активно используют эту функциональность:

Адаптация изображений под фирменный стиль клиента

Создание единой цветовой гаммы для всех элементов дизайна

Акцентирование внимания на определенных частях интерфейса

Экспериментирование с различными цветовыми решениями без повторной отрисовки

Быстрое создание вариаций одного и того же дизайна для A/B-тестирования

Анна Верещагина, Арт-директор Работая над редизайном приложения для крупного банка, я столкнулась с проблемой: все иллюстрации были выполнены в синей цветовой гамме, а новый брендбук требовал зеленых оттенков. Перерисовывать более 50 иллюстраций означало сорвать все сроки. Решение пришло неожиданно — я использовала инструменты Figma для изменения цвета всей графики. Клиент был поражен скоростью выполнения работы, а я сэкономила команде не менее 40 часов работы. С тех пор изменение цвета изображений в Figma стало моим секретным оружием для быстрой адаптации дизайна.

Статистика 2025 года показывает, что дизайнеры, активно использующие инструменты изменения цвета непосредственно в Figma, экономят в среднем 5-7 часов еженедельно по сравнению с коллегами, которые для этих целей переключаются между несколькими программами. 🕒

Преимущество Изменение цвета в Figma Использование внешних редакторов Скорость изменений 2-3 минуты 15-20 минут Сохранение рабочего контекста Полное Частичное (переключение между программами) Доступность для команды Мгновенная Требует дополнительного экспорта Возможность быстрой итерации Высокая Ограниченная

Базовые инструменты изменения цвета в Figma

Figma предоставляет несколько основных методов для изменения цвета изображений, которые должен знать каждый дизайнер. Рассмотрим самые эффективные из них:

1. Использование Fill эффекта Наиболее простой способ изменить цвет изображения — использование свойства Fill с настройкой режима наложения:

Импортируйте изображение в Figma (перетащите png или используйте Place Image)

Выделите изображение и перейдите в панель Design

В секции Fill добавьте новый цвет поверх изображения

Измените режим наложения (например, на "Multiply", "Color" или "Overlay")

Отрегулируйте непрозрачность для достижения нужного эффекта

2. Применение цветовых фильтров Figma предлагает мощные возможности для применения фильтров к изображениям:

Выделите изображение

Перейдите во вкладку "Effects" в правой панели

Добавьте эффект "Layer Blur", "Background Blur" или "Drop Shadow"

Комбинируйте с режимами наложения для достижения нужного цветового эффекта

3. Работа с масками Для изменения цвета отдельных частей изображения можно использовать маски:

Создайте фигуру, которая будет маской (например, круг или прямоугольник)

Поместите эту фигуру поверх части изображения, цвет которой хотите изменить

Выделите оба объекта и примените команду "Use as Mask" (правая кнопка мыши)

Теперь можно изменять цвет маски, которая будет влиять только на выделенную область

Для черно-белых изображений или иконок изменение цвета особенно эффективно — достаточно просто изменить заливку объекта. В случае полноцветных фотографий потребуется более тонкая настройка режимов наложения. 🖼️

При работе с векторными изображениями помните, что Figma позволяет изменять цвет каждой точки отдельно, что дает дополнительную гибкость в создании градиентных эффектов.

Продвинутые техники работы с цветом картинок

Когда базовые методы не дают нужного результата, дизайнеры обращаются к продвинутым техникам изменения цвета изображений в Figma. Эти подходы требуют глубокого понимания принципов работы с цветом, но предоставляют невероятную гибкость. 📊

Михаил Корнеев, Старший UI дизайнер Однажды мне пришлось срочно подготовить пять версий одного дизайна с разной цветовой схемой для презентации клиенту. В проекте было более 20 изображений, и изменить их цвета в графическом редакторе означало потратить весь день. Я создал компонент с настройками цветофильтров в Figma и применил его к каждому изображению в проекте. Благодаря использованию цветовой матрицы в SVG-фильтрах, я смог создать пять абсолютно разных цветовых вариаций всего за 45 минут. Клиент был настолько впечатлен разнообразием предложенных вариантов, что утвердил проект без дополнительных правок. Теперь я регулярно использую эту технику для быстрого прототипирования различных цветовых решений.

1. Использование SVG-фильтров Один из мощнейших инструментов для изменения цвета в Figma — это SVG-фильтры:

Создайте фрейм с изображением

В панели Effects добавьте Layer Blur

Кликните иконку "+" рядом с "Filters"

Выберите "Edit as SVG"

Вставьте код матрицы цветового преобразования (например, для изменения красного канала)

Пример кода SVG-фильтра для создания эффекта сепии:

HTML Скопировать код <feColorMatrix type="matrix" values="0.393 0.769 0.189 0 0 0.349 0.686 0.168 0 0 0.272 0.534 0.131 0 0 0 0 0 1 0" />

2. Дублирование с режимами наложения Эта техника позволяет создавать сложные цветовые эффекты:

Продублируйте изображение (Ctrl/⌘ + D)

Разместите дубликат точно поверх оригинала

Примените к дубликату цветовую заливку

Экспериментируйте с различными режимами наложения (Screen, Overlay, Soft Light)

Настройте непрозрачность для тонкого контроля над эффектом

3. Выборочное изменение цвета с использованием компонентов Для проектов, требующих систематического подхода к изменению цвета:

Создайте компонент с настройками цвета

Добавьте в него изображение и цветовые фильтры

Используйте свойства компонента для управления цветом

При изменении главного компонента все экземпляры обновятся автоматически

Эта техника особенно полезна при работе с библиотеками иконок или иллюстраций, которые должны соответствовать различным темам оформления.

Техника Сложность внедрения Гибкость Производительность Figma Лучше применение SVG-фильтры Высокая Очень высокая Средняя Комплексные цветовые трансформации Дублирование с режимами Низкая Средняя Высокая Быстрая цветокоррекция Компонентный подход Средняя Высокая Высокая Системный дизайн с темизацией Варианты компонентов Средняя Высокая Очень высокая Multi-brand проекты

Распространённые ошибки при изменении цвета картинки

Несмотря на кажущуюся простоту, изменение цвета изображений в Figma сопряжено с рядом типичных ошибок, которые могут снизить качество дизайна и затруднить дальнейшую работу. Знание этих ошибок поможет избежать проблем и сохранить профессиональный уровень работы. ⚠️

1. Потеря деталей изображения Частая ошибка начинающих дизайнеров — чрезмерное изменение цвета, приводящее к утрате важных деталей:

Использование непрозрачной цветной заливки, полностью перекрывающей оригинальное изображение

Неправильный выбор режима наложения, не позволяющий сохранить текстуру и детали

Игнорирование оригинального контраста изображения при применении цветовых эффектов

Решение: Начинайте с низкой непрозрачности (30-50%) и постепенно увеличивайте её до достижения нужного эффекта. Используйте режимы наложения, сохраняющие детали — "Multiply" для темных оттенков и "Screen" для светлых.

2. Игнорирование контекста использования Многие дизайнеры не учитывают, как изображение будет восприниматься в общем контексте дизайна:

Изменение цвета без учета окружающих элементов

Создание визуального шума из-за слишком ярких или несовместимых цветов

Снижение читабельности текста, наложенного на изображение с измененным цветом

Решение: Всегда проверяйте, как измененное изображение выглядит в контексте всего дизайна. Создавайте временные копии всего экрана с разными вариантами цветокоррекции для сравнения.

3. Перегрузка файла избыточными эффектами Стремление добиться идеального результата часто приводит к излишнему усложнению:

Использование слишком большого количества слоев с различными режимами наложения

Применение нескольких эффектов к одному изображению

Создание сложных SVG-фильтров без необходимости

Решение: Придерживайтесь принципа минимализма: используйте минимально необходимое количество эффектов для достижения нужного результата. Это не только сохранит производительность файла, но и облегчит дальнейшие изменения.

4. Непоследовательность в стилистике Часто встречающаяся проблема — применение разных подходов к изменению цвета в рамках одного проекта:

Использование разных режимов наложения для похожих изображений

Несогласованность в интенсивности эффектов между схожими элементами

Отсутствие системного подхода к изменению цвета в многостраничных проектах

Решение: Создавайте библиотеку компонентов с предустановленными параметрами изменения цвета. Документируйте используемые эффекты и настройки для обеспечения консистентности.

Ускорение рабочего процесса: горячие клавиши и плагины

Эффективность работы с цветом изображений в Figma значительно повышается при использовании горячих клавиш и специализированных плагинов. Оптимизация этих аспектов рабочего процесса высвобождает креативный потенциал и экономит драгоценное время. ⚡

Ключевые горячие клавиши для работы с цветом Запоминание следующих сочетаний клавиш существенно ускорит процесс изменения цвета изображений:

Shift + I — быстрое размещение изображения

— быстрое размещение изображения Ctrl/⌘ + C, Ctrl/⌘ + Shift + V — копирование стилей

— копирование стилей Ctrl/⌘ + Shift + 4 — открытие панели цветовых стилей

— открытие панели цветовых стилей Ctrl/⌘ + G — группировка объектов (полезно при работе с несколькими слоями эффектов)

— группировка объектов (полезно при работе с несколькими слоями эффектов) Alt/Option + клик на слой — дублирование слоя (для создания слоев с разными режимами наложения)

— дублирование слоя (для создания слоев с разными режимами наложения) [ и ] — уменьшение и увеличение непрозрачности выбранного объекта

— уменьшение и увеличение непрозрачности выбранного объекта Shift + E — открытие панели эффектов

Плагины для расширенной работы с цветом Figma предлагает богатую экосистему плагинов, многие из которых специально разработаны для манипуляций с цветом изображений:

Figmotion — позволяет создавать анимированные переходы между разными цветовыми состояниями

— позволяет создавать анимированные переходы между разными цветовыми состояниями Color Palettes — помогает создавать согласованные цветовые схемы для изображений

— помогает создавать согласованные цветовые схемы для изображений Image Palette — автоматически извлекает цветовую палитру из изображения

— автоматически извлекает цветовую палитру из изображения Tints and Shades — генерирует варианты оттенков для выбранного цвета

— генерирует варианты оттенков для выбранного цвета Photoroom — удаление фона и последующее изменение цвета объектов

— удаление фона и последующее изменение цвета объектов Color Contrast Checker — проверяет доступность после изменения цвета

Автоматизация рутинных действий Для проектов, требующих систематического изменения цвета множества изображений:

Создавайте компоненты с набором предустановленных цветовых фильтров

Используйте варианты компонентов (Variants) для быстрого переключения между цветовыми схемами

Применяйте булевы операции для создания сложных масок при изменении цвета отдельных частей изображения

Настраивайте пользовательские сетки (Layout Grids) для точного позиционирования цветовых оверлеев

Плагин Основная функция Сценарий использования Сложность освоения Image Palette Извлечение цветов из изображений Создание согласованной цветовой схемы Низкая Figmotion Анимация цветовых изменений Прототипирование цветовых переходов Средняя Photoroom Удаление фона Изолирование объектов для изменения цвета Низкая Blush Библиотека иллюстраций с изменяемым цветом Быстрое добавление кастомизируемых иллюстраций Низкая

Важно помнить, что частое изменение цвета изображений с использованием сложных эффектов может повлиять на производительность Figma. Для оптимизации производительности:

Используйте растровые эффекты только когда это действительно необходимо

Объединяйте слои с эффектами в компоненты

Применяйте опцию "Flatten" для финализации сложных цветовых эффектов на изображениях, которые больше не требуют редактирования

Регулярно очищайте неиспользуемые стили и компоненты

