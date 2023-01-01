Как из Фигмы перенести в Тильду макет: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma и Tilda

Веб-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в переносе макетов

Студенты или новички, желающие освоить веб-дизайн и дизайн-системы Переход от красивого макета в Figma к рабочему сайту на Tilda — это как превращение архитектурных чертежей в реальное здание. Выглядит просто только на словах, а на практике требует точности, системного подхода и понимания нюансов обеих платформ. В 2025 году процесс переноса дизайна стал ещё более автоматизированным, но всё равно требует экспертного подхода. Давайте разберёмся, как профессионально перенести макет из Figma в Tilda без потери качества и без необходимости переделывать работу с нуля 🔄

Что такое Figma и Tilda: подготовка к переносу макета

Прежде чем переносить макет, важно понимать основные особенности и различия между двумя платформами. Figma — это инструмент для дизайна интерфейсов с возможностями прототипирования, который позволяет создавать детализированные макеты сайтов. Tilda — это конструктор сайтов, ориентированный на быстрое создание и запуск веб-проектов без глубоких технических знаний.

Ключевое различие заключается в том, что в Figma мы можем спроектировать практически любой интерфейс, не задумываясь о том, как он будет реализован. В Tilda же мы ограничены заранее созданными блоками (за исключением Zero Block, о котором поговорим позже). Эта разница требует тщательной подготовки перед переносом 🧩

Алексей Строганов, арт-директор: Когда я только начинал переносить дизайны из Figma в Tilda, я делал фатальную ошибку — проектировал макет, не учитывая особенности конструктора. Это как создавать чертеж космического корабля для столярной мастерской. Результат? 80% элементов приходилось переделывать прямо в Tilda, а клиент недоумевал, почему итоговый сайт отличается от согласованного макета. Однажды для фармацевтической компании я спроектировал элегантную карусель отзывов с перекрывающимися карточками и градиентной анимацией. В Figma это выглядело безупречно! Но когда пришло время реализации, оказалось, что стандартные блоки Tilda не поддерживают такой структуры, а в Zero Block пришлось создавать костыльное решение с jQuery. С тех пор я всегда начинаю с исследования технических возможностей платформы, на которой будет собираться сайт.

Для успешного переноса макета из Figma в Tilda необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:

Изучите библиотеку блоков Tilda перед созданием макета в Figma

Организуйте слои в Figma с учётом будущего экспорта

Придерживайтесь сетки 12 колонок в Figma, которая совпадает с сеткой Tilda

Используйте Web-совместимые шрифты, доступные в обеих платформах

Проверьте совместимость цветовой схемы (Figma использует RGB, Tilda поддерживает HEX и RGB)

Параметр Figma Tilda Рекомендации Размер сетки Любой 960-1200px Использовать 1200px в Figma Колонки Любое количество 12 колонок Настроить сетку 12 колонок в Figma Отступы Произвольные Фиксированные Использовать кратные 8px отступы Элементы управления Любые Ограниченный набор Изучить библиотеку UI Tilda

Экспорт элементов из Figma для использования в Tilda

После подготовки макета в Figma наступает важный этап — экспорт всех необходимых элементов для использования в Tilda. Здесь критически важно понимать, какие элементы должны быть экспортированы по отдельности, а какие могут быть реализованы непосредственно средствами Tilda 🖼️

Основные элементы, требующие экспорта из Figma:

Изображения и иллюстрации (формат PNG или WEBP для улучшения производительности)

Логотипы (формат SVG для масштабируемости)

Иконки (предпочтительно SVG)

Сложные графические элементы, которые нельзя воссоздать в Tilda

Фоновые изображения для секций

Правильная подготовка файлов для экспорта значительно упрощает процесс переноса макета и помогает избежать проблем с качеством изображений:

Выделите элемент, который нужно экспортировать Откройте панель "Export" в правой нижней части интерфейса Figma Выберите формат и масштаб экспорта (для изображений рекомендуется использовать масштаб 2х для высокоплотных дисплеев) Для элементов с прозрачностью используйте PNG или SVG Нажмите кнопку "Export" и сохраните файл в соответствующей папке проекта

Важно правильно выбирать формат экспорта в зависимости от типа графического элемента:

Тип элемента Рекомендуемый формат Альтернативный формат Особенности Фотографии WEBP JPG Сжатие с потерями, но меньший размер Иллюстрации с прозрачностью PNG WEBP Поддержка прозрачности Логотипы, иконки SVG PNG Масштабируемость без потери качества UI элементы SVG PNG Векторный формат для четкости Сложные иллюстрации PNG SVG Сохранение всех визуальных эффектов

При экспорте стоит также учитывать оптимизацию изображений для веба. В 2025 году скорость загрузки сайта играет критическую роль для SEO и пользовательского опыта. Следуйте этим рекомендациям:

Используйте WEBP формат для фотографий (на 30% меньше размер при сохранении качества)

Оптимизируйте SVG файлы через SVGO или аналогичные инструменты

Для изображений с большим количеством текста предпочитайте PNG

Экспортируйте изображения в 2х размере для поддержки Retina-дисплеев

Работа с Zero Block: перенос макета из Figma в Tilda

Zero Block — это специальный инструмент Tilda, который позволяет создавать блоки с нуля и предоставляет максимальную свободу кастомизации. Именно в Zero Block мы можем наиболее точно воспроизвести дизайн из Figma, не ограничиваясь стандартным функционалом Tilda ✨

Для начала работы с Zero Block выполните следующие действия:

На панели добавления блоков в Tilda найдите раздел "Zero Block" Нажмите на кнопку "+" для создания нового Zero Block В появившемся редакторе вы увидите пустой холст, который необходимо заполнить элементами вашего макета Используйте кнопку "Добавить элемент" для размещения текстовых блоков, изображений, кнопок и других элементов Настраивайте их расположение, размеры и стили в соответствии с вашим макетом из Figma

Мария Соколова, UI/UX дизайнер: У меня был проект для креативного агентства с нестандартными элементами интерфейса — анимированной шапкой сайта с параллакс-эффектом и сложной системой наложений. Клиент настаивал на использовании Tilda для простоты дальнейшего администрирования, а макет был разработан в Figma. Первая попытка перенести дизайн с помощью стандартных блоков Tilda провалилась — слишком много ограничений. Тогда я решила полностью воссоздать макет в Zero Block. Кропотливая работа заняла 3 дня, но результат стоил того! Заказчик не смог отличить итоговый сайт от макета в Figma. Ключевым моментом стала правильная нарезка всех графических элементов и точное воссоздание сетки. С тех пор для всех нестандартных проектов я сразу использую Zero Block как основу, а стандартными блоками Tilda дополняю там, где это уместно.

При переносе макета из Figma в Zero Block рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Сначала создайте базовую структуру блока, задайте необходимую высоту и ширину

Установите фоновое изображение или цвет, если они предусмотрены макетом

Добавьте крупные контейнеры и секции, которые будут содержать остальные элементы

Затем последовательно размещайте мелкие элементы — тексты, изображения, иконки

Точно настройте отступы и выравнивание элементов в соответствии с макетом в Figma

В последнюю очередь добавьте интерактивные элементы и анимацию

Для упрощения процесса переноса макета из Figma в Zero Block используйте следующие приемы:

Включите отображение сетки в Zero Block и настройте ее в соответствии с сеткой в Figma

Используйте инструмент "Inspect" в Figma для получения точных значений размеров, отступов и цветов

Создавайте компонентный подход: сначала спроектируйте повторяющиеся элементы, а затем используйте их в разных частях блока

Используйте классы CSS для однотипных элементов, чтобы обеспечить единообразие и упростить дальнейшее редактирование

Тонкости адаптивной верстки при переносе из Figma

Адаптивность — это критически важный аспект современного веб-дизайна, и перенос макета из Figma в Tilda требует особого внимания к тому, как элементы будут вести себя на разных устройствах 📱

В Figma мы обычно создаем несколько версий макета для разных разрешений экрана, однако в Tilda адаптивность реализуется иначе — через настройки поведения элементов. Вот ключевые принципы адаптивной верстки при переносе:

Используйте относительные единицы измерения (%, vw, vh) вместо фиксированных (px), особенно для ширины элементов

Настраивайте визуальное поведение для каждого элемента на разных точках излома (breakpoints)

Проверяйте, как текст переносится и масштабируется на мобильных устройствах

Убедитесь, что интерактивные элементы (кнопки, формы) удобны для использования на сенсорных экранах

Используйте правильную иерархию заголовков для улучшения семантики и доступности

При работе в Zero Block Tilda предлагает удобный инструмент для настройки адаптивности — режим редактирования для разных устройств. Вы можете переключаться между десктопной, планшетной и мобильной версиями и настраивать отображение элементов для каждой из них:

Выберите режим разрешения экрана в верхней панели редактора Zero Block Для каждого элемента настройте необходимые параметры (размер, расположение, видимость) Используйте функцию "Наследование стилей" для сохранения базовых свойств элементов между разрешениями Проверьте, как элементы взаимодействуют друг с другом при изменении размера экрана

Типичные проблемы адаптивности, с которыми сталкиваются при переносе макетов из Figma в Tilda:

Некорректные отступы на мобильных устройствах (решение: настройка специфичных отступов для мобильной версии)

Слишком крупные изображения, замедляющие загрузку (решение: использование responsive images и ленивой загрузки)

Нечитаемый текст из-за неправильного масштабирования (решение: установка минимального размера шрифта для мобильных устройств)

Перекрытие элементов при изменении размера экрана (решение: использование относительного позиционирования и flex-контейнеров)

Неработающие hover-эффекты на мобильных устройствах (решение: дублирование hover-эффектов для touch-событий)

Распространенные ошибки при переносе макета из Figma

Даже опытные дизайнеры и разработчики могут столкнуться с определенными проблемами при переносе макетов из Figma в Tilda. Понимание этих подводных камней поможет вам избежать распространенных ошибок и сэкономить время ⏱️

Вот список наиболее частых ошибок и способы их предотвращения:

Ошибка Причина Решение Несоответствие шрифтов Использование нестандартных шрифтов, недоступных в Tilda Заранее проверить доступность шрифтов или подключить нужные через Google Fonts Проблемы с масштабированием изображений Неправильный формат экспорта или отсутствие 2x версий Экспортировать изображения в нескольких размерах, использовать SVG для векторов Искажение макета на мобильных устройствах Отсутствие продуманной адаптивной версии Создать отдельные настройки для каждого breakpoint в Zero Block Проблемы с производительностью Слишком тяжелые изображения или избыточные эффекты Оптимизировать медиафайлы, использовать разумное количество эффектов Непредвиденное поведение интерактивных элементов Сложная анимация, недоступная в Tilda Упростить анимацию или использовать встроенные анимации Tilda

Кроме технических ошибок, существуют и методологические проблемы, которые могут возникнуть при переносе макета:

Проектирование без учета ограничений платформы (решение: изучить возможности Tilda до начала проектирования в Figma)

Недостаточное внимание к тестированию на разных устройствах (решение: систематическое тестирование на всех целевых платформах)

Избыточная детализация в Figma, которую невозможно перенести в Tilda (решение: фокусироваться на ключевых визуальных элементах)

Игнорирование требований производительности веб-сайта (решение: оптимизация изображений и скриптов)

Отсутствие документирования дизайн-решений (решение: создание стайлгайда и документации для переноса)

Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется следовать системному подходу к переносам макетов:

Начинайте с анализа макета и выделения компонентов, которые потребуют особого внимания Определите, какие элементы можно реализовать стандартными средствами Tilda, а какие требуют Zero Block Создайте план переноса с учетом приоритетов и зависимостей между элементами Регулярно сверяйте результат с исходным макетом на разных устройствах Ведите документацию о принятых решениях и компромиссах для дальнейшей поддержки проекта

В 2025 году появились новые инструменты, позволяющие автоматизировать часть процесса переноса из Figma в Tilda:

Плагины экспорта стилей из Figma в формате, понятном для Tilda

Инструменты для автоматического создания Zero Block на основе слоев Figma

Системы проверки соответствия между исходным макетом и итоговой реализацией

AI-ассистенты, помогающие оптимизировать код и стили для лучшей производительности