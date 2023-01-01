Как из Фигмы перенести в Тильду макет: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma и Tilda
- Веб-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в переносе макетов
Студенты или новички, желающие освоить веб-дизайн и дизайн-системы
Переход от красивого макета в Figma к рабочему сайту на Tilda — это как превращение архитектурных чертежей в реальное здание. Выглядит просто только на словах, а на практике требует точности, системного подхода и понимания нюансов обеих платформ. В 2025 году процесс переноса дизайна стал ещё более автоматизированным, но всё равно требует экспертного подхода. Давайте разберёмся, как профессионально перенести макет из Figma в Tilda без потери качества и без необходимости переделывать работу с нуля 🔄
Что такое Figma и Tilda: подготовка к переносу макета
Прежде чем переносить макет, важно понимать основные особенности и различия между двумя платформами. Figma — это инструмент для дизайна интерфейсов с возможностями прототипирования, который позволяет создавать детализированные макеты сайтов. Tilda — это конструктор сайтов, ориентированный на быстрое создание и запуск веб-проектов без глубоких технических знаний.
Ключевое различие заключается в том, что в Figma мы можем спроектировать практически любой интерфейс, не задумываясь о том, как он будет реализован. В Tilda же мы ограничены заранее созданными блоками (за исключением Zero Block, о котором поговорим позже). Эта разница требует тщательной подготовки перед переносом 🧩
Алексей Строганов, арт-директор: Когда я только начинал переносить дизайны из Figma в Tilda, я делал фатальную ошибку — проектировал макет, не учитывая особенности конструктора. Это как создавать чертеж космического корабля для столярной мастерской. Результат? 80% элементов приходилось переделывать прямо в Tilda, а клиент недоумевал, почему итоговый сайт отличается от согласованного макета. Однажды для фармацевтической компании я спроектировал элегантную карусель отзывов с перекрывающимися карточками и градиентной анимацией. В Figma это выглядело безупречно! Но когда пришло время реализации, оказалось, что стандартные блоки Tilda не поддерживают такой структуры, а в Zero Block пришлось создавать костыльное решение с jQuery. С тех пор я всегда начинаю с исследования технических возможностей платформы, на которой будет собираться сайт.
Для успешного переноса макета из Figma в Tilda необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:
- Изучите библиотеку блоков Tilda перед созданием макета в Figma
- Организуйте слои в Figma с учётом будущего экспорта
- Придерживайтесь сетки 12 колонок в Figma, которая совпадает с сеткой Tilda
- Используйте Web-совместимые шрифты, доступные в обеих платформах
- Проверьте совместимость цветовой схемы (Figma использует RGB, Tilda поддерживает HEX и RGB)
|Параметр
|Figma
|Tilda
|Рекомендации
|Размер сетки
|Любой
|960-1200px
|Использовать 1200px в Figma
|Колонки
|Любое количество
|12 колонок
|Настроить сетку 12 колонок в Figma
|Отступы
|Произвольные
|Фиксированные
|Использовать кратные 8px отступы
|Элементы управления
|Любые
|Ограниченный набор
|Изучить библиотеку UI Tilda
Экспорт элементов из Figma для использования в Tilda
После подготовки макета в Figma наступает важный этап — экспорт всех необходимых элементов для использования в Tilda. Здесь критически важно понимать, какие элементы должны быть экспортированы по отдельности, а какие могут быть реализованы непосредственно средствами Tilda 🖼️
Основные элементы, требующие экспорта из Figma:
- Изображения и иллюстрации (формат PNG или WEBP для улучшения производительности)
- Логотипы (формат SVG для масштабируемости)
- Иконки (предпочтительно SVG)
- Сложные графические элементы, которые нельзя воссоздать в Tilda
- Фоновые изображения для секций
Правильная подготовка файлов для экспорта значительно упрощает процесс переноса макета и помогает избежать проблем с качеством изображений:
- Выделите элемент, который нужно экспортировать
- Откройте панель "Export" в правой нижней части интерфейса Figma
- Выберите формат и масштаб экспорта (для изображений рекомендуется использовать масштаб 2х для высокоплотных дисплеев)
- Для элементов с прозрачностью используйте PNG или SVG
- Нажмите кнопку "Export" и сохраните файл в соответствующей папке проекта
Важно правильно выбирать формат экспорта в зависимости от типа графического элемента:
|Тип элемента
|Рекомендуемый формат
|Альтернативный формат
|Особенности
|Фотографии
|WEBP
|JPG
|Сжатие с потерями, но меньший размер
|Иллюстрации с прозрачностью
|PNG
|WEBP
|Поддержка прозрачности
|Логотипы, иконки
|SVG
|PNG
|Масштабируемость без потери качества
|UI элементы
|SVG
|PNG
|Векторный формат для четкости
|Сложные иллюстрации
|PNG
|SVG
|Сохранение всех визуальных эффектов
При экспорте стоит также учитывать оптимизацию изображений для веба. В 2025 году скорость загрузки сайта играет критическую роль для SEO и пользовательского опыта. Следуйте этим рекомендациям:
- Используйте WEBP формат для фотографий (на 30% меньше размер при сохранении качества)
- Оптимизируйте SVG файлы через SVGO или аналогичные инструменты
- Для изображений с большим количеством текста предпочитайте PNG
- Экспортируйте изображения в 2х размере для поддержки Retina-дисплеев
Работа с Zero Block: перенос макета из Figma в Tilda
Zero Block — это специальный инструмент Tilda, который позволяет создавать блоки с нуля и предоставляет максимальную свободу кастомизации. Именно в Zero Block мы можем наиболее точно воспроизвести дизайн из Figma, не ограничиваясь стандартным функционалом Tilda ✨
Для начала работы с Zero Block выполните следующие действия:
- На панели добавления блоков в Tilda найдите раздел "Zero Block"
- Нажмите на кнопку "+" для создания нового Zero Block
- В появившемся редакторе вы увидите пустой холст, который необходимо заполнить элементами вашего макета
- Используйте кнопку "Добавить элемент" для размещения текстовых блоков, изображений, кнопок и других элементов
- Настраивайте их расположение, размеры и стили в соответствии с вашим макетом из Figma
Мария Соколова, UI/UX дизайнер: У меня был проект для креативного агентства с нестандартными элементами интерфейса — анимированной шапкой сайта с параллакс-эффектом и сложной системой наложений. Клиент настаивал на использовании Tilda для простоты дальнейшего администрирования, а макет был разработан в Figma. Первая попытка перенести дизайн с помощью стандартных блоков Tilda провалилась — слишком много ограничений. Тогда я решила полностью воссоздать макет в Zero Block. Кропотливая работа заняла 3 дня, но результат стоил того! Заказчик не смог отличить итоговый сайт от макета в Figma. Ключевым моментом стала правильная нарезка всех графических элементов и точное воссоздание сетки. С тех пор для всех нестандартных проектов я сразу использую Zero Block как основу, а стандартными блоками Tilda дополняю там, где это уместно.
При переносе макета из Figma в Zero Block рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
- Сначала создайте базовую структуру блока, задайте необходимую высоту и ширину
- Установите фоновое изображение или цвет, если они предусмотрены макетом
- Добавьте крупные контейнеры и секции, которые будут содержать остальные элементы
- Затем последовательно размещайте мелкие элементы — тексты, изображения, иконки
- Точно настройте отступы и выравнивание элементов в соответствии с макетом в Figma
- В последнюю очередь добавьте интерактивные элементы и анимацию
Для упрощения процесса переноса макета из Figma в Zero Block используйте следующие приемы:
- Включите отображение сетки в Zero Block и настройте ее в соответствии с сеткой в Figma
- Используйте инструмент "Inspect" в Figma для получения точных значений размеров, отступов и цветов
- Создавайте компонентный подход: сначала спроектируйте повторяющиеся элементы, а затем используйте их в разных частях блока
- Используйте классы CSS для однотипных элементов, чтобы обеспечить единообразие и упростить дальнейшее редактирование
Тонкости адаптивной верстки при переносе из Figma
Адаптивность — это критически важный аспект современного веб-дизайна, и перенос макета из Figma в Tilda требует особого внимания к тому, как элементы будут вести себя на разных устройствах 📱
В Figma мы обычно создаем несколько версий макета для разных разрешений экрана, однако в Tilda адаптивность реализуется иначе — через настройки поведения элементов. Вот ключевые принципы адаптивной верстки при переносе:
- Используйте относительные единицы измерения (%, vw, vh) вместо фиксированных (px), особенно для ширины элементов
- Настраивайте визуальное поведение для каждого элемента на разных точках излома (breakpoints)
- Проверяйте, как текст переносится и масштабируется на мобильных устройствах
- Убедитесь, что интерактивные элементы (кнопки, формы) удобны для использования на сенсорных экранах
- Используйте правильную иерархию заголовков для улучшения семантики и доступности
При работе в Zero Block Tilda предлагает удобный инструмент для настройки адаптивности — режим редактирования для разных устройств. Вы можете переключаться между десктопной, планшетной и мобильной версиями и настраивать отображение элементов для каждой из них:
- Выберите режим разрешения экрана в верхней панели редактора Zero Block
- Для каждого элемента настройте необходимые параметры (размер, расположение, видимость)
- Используйте функцию "Наследование стилей" для сохранения базовых свойств элементов между разрешениями
- Проверьте, как элементы взаимодействуют друг с другом при изменении размера экрана
Типичные проблемы адаптивности, с которыми сталкиваются при переносе макетов из Figma в Tilda:
- Некорректные отступы на мобильных устройствах (решение: настройка специфичных отступов для мобильной версии)
- Слишком крупные изображения, замедляющие загрузку (решение: использование responsive images и ленивой загрузки)
- Нечитаемый текст из-за неправильного масштабирования (решение: установка минимального размера шрифта для мобильных устройств)
- Перекрытие элементов при изменении размера экрана (решение: использование относительного позиционирования и flex-контейнеров)
- Неработающие hover-эффекты на мобильных устройствах (решение: дублирование hover-эффектов для touch-событий)
Распространенные ошибки при переносе макета из Figma
Даже опытные дизайнеры и разработчики могут столкнуться с определенными проблемами при переносе макетов из Figma в Tilda. Понимание этих подводных камней поможет вам избежать распространенных ошибок и сэкономить время ⏱️
Вот список наиболее частых ошибок и способы их предотвращения:
|Ошибка
|Причина
|Решение
|Несоответствие шрифтов
|Использование нестандартных шрифтов, недоступных в Tilda
|Заранее проверить доступность шрифтов или подключить нужные через Google Fonts
|Проблемы с масштабированием изображений
|Неправильный формат экспорта или отсутствие 2x версий
|Экспортировать изображения в нескольких размерах, использовать SVG для векторов
|Искажение макета на мобильных устройствах
|Отсутствие продуманной адаптивной версии
|Создать отдельные настройки для каждого breakpoint в Zero Block
|Проблемы с производительностью
|Слишком тяжелые изображения или избыточные эффекты
|Оптимизировать медиафайлы, использовать разумное количество эффектов
|Непредвиденное поведение интерактивных элементов
|Сложная анимация, недоступная в Tilda
|Упростить анимацию или использовать встроенные анимации Tilda
Кроме технических ошибок, существуют и методологические проблемы, которые могут возникнуть при переносе макета:
- Проектирование без учета ограничений платформы (решение: изучить возможности Tilda до начала проектирования в Figma)
- Недостаточное внимание к тестированию на разных устройствах (решение: систематическое тестирование на всех целевых платформах)
- Избыточная детализация в Figma, которую невозможно перенести в Tilda (решение: фокусироваться на ключевых визуальных элементах)
- Игнорирование требований производительности веб-сайта (решение: оптимизация изображений и скриптов)
- Отсутствие документирования дизайн-решений (решение: создание стайлгайда и документации для переноса)
Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется следовать системному подходу к переносам макетов:
- Начинайте с анализа макета и выделения компонентов, которые потребуют особого внимания
- Определите, какие элементы можно реализовать стандартными средствами Tilda, а какие требуют Zero Block
- Создайте план переноса с учетом приоритетов и зависимостей между элементами
- Регулярно сверяйте результат с исходным макетом на разных устройствах
- Ведите документацию о принятых решениях и компромиссах для дальнейшей поддержки проекта
В 2025 году появились новые инструменты, позволяющие автоматизировать часть процесса переноса из Figma в Tilda:
- Плагины экспорта стилей из Figma в формате, понятном для Tilda
- Инструменты для автоматического создания Zero Block на основе слоев Figma
- Системы проверки соответствия между исходным макетом и итоговой реализацией
- AI-ассистенты, помогающие оптимизировать код и стили для лучшей производительности
Перенос макета из Figma в Tilda — это больше искусство, чем наука. Зная технические особенности обеих платформ, вы сможете создавать впечатляющие сайты без компромиссов в дизайне. Ключ к успеху — в подготовке и системном подходе. Организуйте свою работу с учетом особенностей каждой платформы, тщательно экспортируйте необходимые элементы и не забывайте об адаптивности. Профессиональный перенос макета не заканчивается на копировании визуальных элементов — это глубокое понимание того, как дизайн служит пользователю на всех устройствах.