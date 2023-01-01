Как добавить свечение объекту в Blender: эффектное освещение 3D

Для кого эта статья:

3D художники и визуализаторы, желающие улучшить навыки работы со световыми эффектами

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна и 3D моделирования

Профессионалы, стремящиеся освоить современные техники рендеринга и создания эффектов в Blender Свечение объектов — тот самый элемент в 3D визуализации, который превращает обычную сцену в магический мир. Неоновые вывески, световые мечи, мистические артефакты, футуристические интерфейсы — всё это требует мастерского владения техниками создания эффектов свечения. Добавление правильного свечения в Blender может стать разницей между "просто моделью" и работой, от которой невозможно оторвать взгляд. В 2025 году стандарты 3D визуализации стали ещё выше, и владение эффектами свечения — не просто приятное дополнение, а необходимый навык для серьёзного 3D художника. 🔥

Что такое свечение объекта и для чего его используют

Свечение объекта (glow effect) — это визуальный эффект, при котором 3D объект излучает свет, создавая ощущение, что он самостоятельно генерирует энергию. Технически это достигается комбинацией нескольких приёмов: эмиссией материала, постобработкой и настройкой системы рендеринга.

В профессиональной 3D визуализации свечение используется для решения совершенно конкретных задач:

Создание источников света в сцене (лампы, экраны, огонь)

Акцентирование важных элементов композиции

Формирование особой атмосферы (футуристичной, мистической, праздничной)

Имитация высокотехнологичных объектов (голограммы, интерфейсы)

Добавление глубины и объёма сцене за счёт световых контрастов

Тип свечения Примеры использования Сложность реализации Равномерное Неоновые вывески, лампы Низкая Пульсирующее Сигнальные устройства, энергетические ядра Средняя Градиентное Лазерные лучи, энергетические поля Средняя Объёмное Дым, туман, облака энергии Высокая

Максим Дорохов, Lead 3D Artist Однажды мне поручили разработать визуализацию "умного дома" для презентации технологической компании. Клиент хотел показать интерактивные элементы управления, но при этом сделать их заметными даже на расстоянии. Решение пришло неожиданно: я создал систему тонких световых линий с едва уловимым свечением для неактивных элементов и ярким пульсирующим — для активных. Эффект превзошёл ожидания! Во время презентации даже люди на задних рядах могли чётко различить реакцию системы на команды. С тех пор техника "умного свечения" стала моей фирменной фишкой для интерактивных презентаций.

Стоит отметить, что свечение в Blender — это не только эстетический приём, но и мощный инструмент повествования. Цвет, интенсивность и характер свечения могут рассказать зрителю историю объекта без единого слова. Красное пульсирующее свечение создаёт ощущение опасности, мягкое голубое — технологичности и холода, а тёплое желтое — уюта и комфорта.

Базовые способы добавления свечения в Blender

Существует несколько базовых подходов к созданию эффекта свечения в Blender. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения, которые важно знать для правильного выбора техники. 💡

Рассмотрим три основных метода, доступных даже начинающим пользователям:

Эмиссионные материалы — самый простой способ, когда объекту назначается материал с параметром Emission. Объект начинает "излучать" свет определенного цвета и интенсивности. Bloom эффект — постобработка, которая создает ореол свечения вокруг ярких объектов. Доступен в Eevee и Cycles рендерерах. Комбинированный подход — использование эмиссионных материалов вместе с Bloom и дополнительными источниками света для создания более реалистичного эффекта.

Для начала работы со свечением важно понимать разницу между рендерерами Blender, так как их возможности в этой области различаются:

Параметр Eevee Cycles Скорость рендеринга свечения Высокая Низкая Реалистичность свечения Средняя Высокая Настройка Bloom Встроенная, быстрая Через композитинг, сложнее Взаимодействие с другими объектами Ограниченное Полное (включая рассеивание света)

Базовый процесс добавления свечения объекту в Blender 2025 выглядит так:

Выделите объект, которому нужно добавить свечение Перейдите во вкладку Material Properties Добавьте новый материал, если его ещё нет В разделе Surface найдите параметр Emission Установите цвет свечения и его интенсивность (Strength) Для усиления эффекта включите Bloom в настройках рендерера (для Eevee: Render Properties > Bloom)

Важно понимать, что простое добавление эмиссии не заставит объект освещать другие предметы в сцене автоматически. Для этого потребуется либо дополнительный источник света, либо использование Cycles с соответствующими настройками.

Для быстрого тестирования эффектов свечения рекомендую использовать Eevee — он даст мгновенный отклик и позволит быстро настроить базовые параметры, которые затем можно перенести в финальный рендер на Cycles.

Создание эмиссионных материалов для свечения объектов

Эмиссионные материалы — сердце любого светящегося объекта в Blender. Их правильная настройка определяет не только внешний вид самого объекта, но и характер взаимодействия со сценой. В Blender 2025 возможности эмиссионных материалов значительно расширились, позволяя добиваться впечатляющих результатов. 🌟

Создание эффективного эмиссионного материала включает следующие этапы:

Открытие редактора шейдеров (Shader Editor) Настройка базовых параметров эмиссии Добавление текстур и процедурных эффектов Комбинирование с другими шейдерами для реалистичности

Екатерина Светлова, 3D Визуализатор Работая над архитектурной визуализацией современного жилого комплекса, я столкнулась с задачей показать здание в вечернем освещении, когда окна и подсветка фасада создают уникальный световой рисунок. Обычные источники света не давали нужного эффекта — либо подсветка выглядела слишком искусственной, либо окна казались просто белыми прямоугольниками. Решение я нашла в создании специальных эмиссионных материалов с текстурными масками. Для окон я использовала сочетание полупрозрачного принципа BSDF с эмиссией, а для LED-подсветки фасада — градиентную эмиссию с анимированной интенсивностью. Результат получился настолько реалистичным, что заказчик попросил сделать 30-секундный ролик с изменением освещения от заката до полной ночи.

Ключевые параметры эмиссионного материала, которые следует понимать:

Emission Strength — интенсивность свечения, измеряется в ваттах на квадратный метр. Значения выше 10 обычно требуют включения Bloom для визуального эффекта.

— интенсивность свечения, измеряется в ваттах на квадратный метр. Значения выше 10 обычно требуют включения Bloom для визуального эффекта. Emission Color — цвет излучаемого света. Можно использовать как однотонные цвета, так и текстуры или процедурные паттерны.

— цвет излучаемого света. Можно использовать как однотонные цвета, так и текстуры или процедурные паттерны. MIS (Multiple Importance Sampling) — в Cycles определяет, как эмиссия будет учитываться при расчете глобального освещения.

Вот несколько профессиональных приёмов работы с эмиссией:

Многослойные эмиссионные материалы — комбинирование нескольких шейдеров Emission через узлы Mix Shader для создания комплексных эффектов. Маскирование эмиссии — использование черно-белых текстур для контроля над тем, какие части объекта светятся, а какие остаются обычными. Градиентная эмиссия — применение градиентов или процедурных текстур (Noise, Voronoi) для создания неравномерного свечения. Анимированная эмиссия — использование ключевых кадров или связывание параметров эмиссии с драйверами для создания пульсирующих или меняющихся эффектов.

Для эффективного использования эмиссии важно понимать разницу между визуальным свечением и фактическим освещением сцены. В Eevee эмиссионные материалы по умолчанию не освещают окружающие объекты — для этого нужно использовать дополнительные настройки:

Включить Indirect Lighting в настройках Eevee

Настроить Irradiance Volume для захвата непрямого освещения

При необходимости добавить Light Probes для более точного расчета освещения

В Cycles эмиссионные материалы автоматически становятся источниками света, но для оптимальной производительности стоит обратить внимание на настройки MIS и Multiple Importance Sample.

Настройка Bloom эффекта в Blender для реалистичного свечения

Bloom эффект — ключевой элемент для создания впечатляющего свечения в Blender. Он симулирует рассеивание света от ярких источников, добавляя ореол вокруг светящихся объектов, что значительно повышает реалистичность и выразительность сцены. В 2025 году алгоритмы Bloom в Blender достигли нового уровня качества, позволяя создавать эффекты кинематографического уровня. ✨

Настройка Bloom различается в зависимости от используемого рендерера:

В Eevee — Bloom встроен непосредственно в рендерер и включается одним щелчком

— Bloom встроен непосредственно в рендерер и включается одним щелчком В Cycles — необходимо использовать Compositor для добавления эффекта в постобработке

Настройка Bloom в Eevee:

Перейдите в Render Properties > Bloom и активируйте опцию Настройте параметр Threshold — это пороговое значение яркости, от которого начинает применяться эффект (обычно 1.0-3.0) Отрегулируйте Knee — определяет плавность перехода эффекта (0.0-1.0) Установите Radius — радиус распространения свечения Настройте Intensity — общая интенсивность эффекта При необходимости активируйте High Quality Bloom для более точных расчетов (влияет на производительность)

Параметры Bloom в Eevee и их влияние на конечный результат:

Параметр Низкие значения Высокие значения Оптимальный диапазон Threshold Свечение на многих объектах Свечение только на самых ярких 1.0 – 3.0 Knee Резкие переходы свечения Плавные переходы свечения 0.3 – 0.7 Radius Компактное свечение Широкое рассеянное свечение 3.0 – 8.0 Intensity Едва заметный эффект Драматичное яркое свечение 0.05 – 0.3

Настройка Bloom в Cycles через Compositor:

Включите Use Nodes в окне Compositor Добавьте ноду Glare между Render Layers и Composite Выберите тип Fog Glow или Bloom в зависимости от желаемого эффекта Настройте параметры Threshold, Size и Mix для достижения нужного результата Для более сложных эффектов можно комбинировать несколько нод Glare с разными настройками

Профессиональные секреты использования Bloom:

Селективный Bloom — использование рендер-слоев для применения эффекта только к определенным объектам

— использование рендер-слоев для применения эффекта только к определенным объектам Цветовая коррекция свечения — добавление нод ColorRamp или RGB Curves перед Glare для изменения цветовых характеристик свечения

— добавление нод ColorRamp или RGB Curves перед Glare для изменения цветовых характеристик свечения Создание атмосферных эффектов — комбинирование Bloom с лёгким объёмным рассеиванием (Volume Scatter) для создания эффекта тумана или дымки вокруг ярких объектов

— комбинирование Bloom с лёгким объёмным рассеиванием (Volume Scatter) для создания эффекта тумана или дымки вокруг ярких объектов Анимация параметров Bloom — использование ключевых кадров для изменения интенсивности или размера свечения во времени

Важно помнить, что Bloom — это эффект постобработки, который зависит от экспозиции и общей яркости сцены. При использовании HDR-освещения или сильных источников света может потребоваться корректировка параметров Bloom для достижения наилучших результатов.

Продвинутые техники для создания уникальных светящихся объектов

Для создания по-настоящему впечатляющих и уникальных светящихся эффектов требуется выйти за рамки базовых настроек и освоить продвинутые техники, доступные в Blender 2025. Эти методы позволят вывести ваши работы на профессиональный уровень и создавать эффекты, которые невозможно получить стандартными инструментами. 🚀

Рассмотрим несколько профессиональных техник:

Процедурные анимированные материалы — создание динамичного свечения с помощью нодов Комбинированное освещение с использованием объемных эффектов Система частиц со свечением для создания эффектов магии и энергии Использование геометрических нодов для генерации светящихся структур

1. Создание пульсирующего энергетического свечения

Для этого эффекта мы используем комбинацию нодов времени, математических функций и текстур:

Добавьте ноду Value > Time

Подключите её через Math > Sine для получения осциллирующего значения

Используйте полученное значение как множитель для Emission Strength

Для более сложного эффекта добавьте ноды Noise Texture и комбинируйте их с временной анимацией

Такая система создаст естественную пульсацию, которая может имитировать работу технологических устройств, магических артефактов или живых организмов.

2. Объёмное свечение с использованием Volume Scatter

Для создания эффекта свечения, заполняющего пространство (подобно туману или дыму):

Создайте объект, который будет содержать объёмный эффект (обычно куб, охватывающий сцену)

В материале объекта используйте шейдер Volume Scatter

Подключите Emission Shader через Add Shader для комбинирования рассеивания и свечения

Для контроля над формой используйте текстуры или силовые поля (Force Fields)

Этот метод особенно эффективен для создания энергетических полей, магических барьеров или атмосферных явлений.

3. Система частиц с динамическим свечением

Для эффектов огня, искр или энергетических всплесков:

Создайте систему частиц с соответствующими настройками физики

Для материала частиц используйте комбинацию Emission и Transparent шейдеров

Добавьте зависимость интенсивности свечения от возраста частицы через Particle Info ноду

Используйте текстуры для создания неоднородности свечения

Такая система отлично подходит для создания магических заклинаний, энергетических взрывов или технологических эффектов.

4. Использование Geometry Nodes для генеративного свечения

В Blender 2025 система Geometry Nodes стала мощным инструментом для создания сложных светящихся структур:

Используйте Instance on Points для создания множества светящихся элементов

Примените Attribute Nodes для передачи данных в шейдеры (например, интенсивность свечения)

Создавайте процедурные паттерны с помощью математических нодов и функций

Анимируйте движение и преобразование геометрии для динамических эффектов

Эта техника позволяет создавать сложные светящиеся структуры, такие как голограммы, энергетические сети или биолюминесцентные организмы.

5. Продвинутая постобработка для усиления эффекта свечения

Использование Compositor для добавления финальных штрихов:

Комбинирование нескольких проходов Glare с разными настройками

Добавление легкого объемного рассеивания для усиления эффекта "сияния"

Использование масок для селективного применения эффектов

Добавление хроматической аберрации для более реалистичного свечения

Потенциал свечения в Blender практически безграничен, особенно при комбинировании разных техник. Ключевой подход профессионалов — не ограничиваться одним методом, а сочетать различные инструменты для достижения уникальных результатов.

Вот несколько дополнительных профессиональных советов:

Используйте HDRI-карты освещения для естественного взаимодействия свечения с окружением

Применяйте принцип "меньше значит больше" — часто более тонкое свечение выглядит реалистичнее

Изучайте референсы реального мира — наблюдайте, как свет взаимодействует с материалами в действительности

Экспериментируйте с цветовой температурой свечения для создания различных настроений