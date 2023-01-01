Как добавить сетку в Фигме: пошаговое руководство для дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов

Студенты и участники курсов по веб-дизайну

Профессиональные дизайнеры, ищущие советы по оптимизации своей работы в Figma Каждый дизайнер, выстраивающий интерфейс с нуля, знает: сетка — это основа, не просто инструмент, а фундамент профессионального дизайна. Работая в Figma без сетки — всё равно что строить дом без чертежей. Глядя на дизайн Nike, Apple или Airbnb, вы видите не хаотичное нагромождение элементов, а выверенную структуру, где каждый пиксель имеет своё место. Давайте разберёмся, как настроить сетку в Figma так, чтобы ваши проекты выглядели профессионально и сбалансированно. 📏

Мечтаете создавать интерфейсы, которые не только красивы, но и структурированы? На Курсе «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro вы освоите не только базовые приёмы работы с сетками в Figma, но и продвинутые подходы к модульному дизайну. Студенты не просто изучают инструменты, а сразу применяют их в реальных проектах, формируя портфолио ещё во время обучения. Наши выпускники работают в компаниях уровня Тинькофф и Яндекс.

Что такое сетка в Figma и зачем она нужна дизайнеру

Сетка в Figma — это система направляющих линий, которая помогает структурировать и выравнивать элементы дизайна по определённой логике. По сути, это невидимый каркас, внутри которого разворачивается ваш дизайн. 🏗️

В Figma существует три основных типа сеток:

Квадратная сетка (Square grid) — равномерно расположенные горизонтальные и вертикальные линии, образующие квадраты одинакового размера

— равномерно расположенные горизонтальные и вертикальные линии, образующие квадраты одинакового размера Колоночная сетка (Layout grid) — вертикальные колонки, используемые для выравнивания элементов в интерфейсах

— вертикальные колонки, используемые для выравнивания элементов в интерфейсах Строчная сетка (Rows) — горизонтальные строки для выравнивания контента по высоте

Зачем вообще нужна сетка? Есть минимум 5 причин:

Причина Как это работает Согласованность Элементы интерфейса выглядят как часть единой системы Скорость работы Не нужно каждый раз высчитывать отступы вручную Адаптивность Сетки позволяют легко адаптировать дизайн под разные устройства Командная работа Все дизайнеры следуют одним правилам размещения элементов Эстетика Математически выверенные пропорции воспринимаются как более гармоничные

Игорь Петров, арт-директор Помню свой первый серьёзный коммерческий проект — редизайн корпоративного портала крупной энергетической компании. Я потратил неделю, расставляя элементы "на глаз", а когда представил макет клиенту, он моментально заметил несогласованность интерфейса. "Почему блок новостей имеет ширину 340px, а блок меню — 357px?" Я не мог ответить, кроме как "так красивее". После этого позора я полностью пересмотрел свой подход к дизайну. Настроил 12-колоночную сетку с отступами 24px, переделал весь макет за два дня, и клиент был в восторге от структурированности и профессионализма. С тех пор я не начинаю ни один проект без правильно настроенной сетки.

Базовые настройки сетки в Figma для новичков

Настроить сетку в Figma проще, чем может показаться на первый взгляд. Вот подробная инструкция для тех, кто только начинает осваивать этот инструмент:

Шаг 1: Добавляем сетку на фрейм

Выберите нужный фрейм, кликнув по нему В правой панели найдите вкладку "Layout grid" (она находится под основными настройками фрейма) Нажмите "+" для добавления сетки По умолчанию будет добавлена колоночная сетка

Шаг 2: Настраиваем тип сетки

В выпадающем списке Type выберите нужный тип сетки:

Grid — для создания квадратной сетки

— для создания квадратной сетки Columns — для создания колоночной сетки

— для создания колоночной сетки Rows — для создания строчной сетки

Шаг 3: Настраиваем параметры сетки

Для колоночной сетки (самой распространённой) важны следующие параметры:

Параметр Что настраивает Рекомендуемые значения Count Количество колонок 12 для десктопа, 4 для мобильных Width Ширина колонок Auto (автоматический расчёт) Margin Отступы по краям 32-64px для десктопа, 16px для мобильных Gutter Расстояние между колонками 24-32px для десктопа, 8-16px для мобильных Color Цвет сетки Полупрозрачный цвет, контрастный с фоном

Для большинства веб-проектов стандартом считается 12-колоночная сетка. Почему именно 12? Это число легко делится на 2, 3, 4 и 6, что дает гибкость в создании разных пропорций без нарушения структуры.

Шаг 4: Проверяем видимость сетки

Чтобы включить или выключить отображение сетки:

Используйте клавишу Shift + G для быстрого переключения видимости

для быстрого переключения видимости Или щёлкните по значку глаза рядом с настройками сетки в правой панели

Важно: сетка видна только в режиме редактирования и не отображается при экспорте или презентации дизайна.

Создание адаптивных сеток для разных устройств

Современный дизайн должен адаптироваться к различным устройствам — от широкоформатных мониторов до смартфонов. Figma позволяет настраивать разные сетки для разных размеров экрана. 📱💻

Принципы создания адаптивных сеток:

Создаем фреймы разных размеров — типичные разрешения: Desktop (1440px), Tablet (768px), Mobile (375px) Настраиваем отдельную сетку для каждого фрейма — с количеством колонок и отступами, соответствующими устройству Используем Auto Layout — чтобы элементы автоматически перестраивались с учетом сетки при изменении размера фрейма

Вот как настроить адаптивные сетки для разных устройств:

Мария Соколова, UX/UI дизайнер На одном из проектов я столкнулась с задачей разработки интерфейса, который должен был одинаково хорошо выглядеть на десктопе, планшете и мобильных устройствах. Изначально я спроектировала отдельные макеты для каждого устройства, но это создавало проблемы с синхронизацией изменений. Решением стали адаптивные сетки. Я настроила базовую 12-колоночную сетку для десктопа с отступами 64px, затем создала варианты для планшета (8 колонок, отступы 32px) и мобильного (4 колонки, отступы 16px). Когда клиент попросил внести изменения в структуру страницы продукта, я перестроила компоненты согласно сетке на всех трёх устройствах за один час вместо целого дня, который понадобился бы при ручной адаптации. Разработчики тоже были благодарны — им не пришлось угадывать, как должны трансформироваться элементы при изменении размера экрана.

Рекомендуемые параметры сеток для разных устройств:

Устройство Ширина фрейма Колонок Отступы Межколоночное расстояние Десктоп (большой) 1920px 12 64-80px 32px Десктоп (стандарт) 1440px 12 64px 24px Планшет (горизонт.) 1024px 8 32px 24px Планшет (вертик.) 768px 8 24px 16px Мобильный 375px 4 16px 16px

Техника адаптации контента между брейкпойнтами:

Используйте дроби колонок — например, на десктопе элемент занимает 4 из 12 колонок, а на мобильном — 4 из 4 Применяйте вложенные сетки — для компонентов, требующих особой структуры Продумывайте приоритет контента — определите, что скрыть, а что переместить при уменьшении экрана

Горячие клавиши для быстрой работы с сетками

Профессиональное владение горячими клавишами — признак опытного дизайнера. Для работы с сетками в Figma существует набор комбинаций, которые значительно ускорят вашу работу. ⌨️

Основные комбинации для работы с сетками:

Shift + G — включить/выключить отображение сетки

— включить/выключить отображение сетки Alt + Drag — при перемещении объекта показывает расстояние до других элементов

— при перемещении объекта показывает расстояние до других элементов Ctrl/Cmd + G — группировка объектов (полезно для размещения группы по сетке)

— группировка объектов (полезно для размещения группы по сетке) Shift + R — показать/скрыть линейки

— показать/скрыть линейки Shift + клик на линейке — добавить направляющую

— добавить направляющую Ctrl/Cmd + Shift + 3 — выровнять элементы по левому краю

— выровнять элементы по левому краю Ctrl/Cmd + Shift + 5 — центрировать элементы горизонтально

— центрировать элементы горизонтально Ctrl/Cmd + Shift + 9 — распределить элементы вертикально с равными отступами

Продвинутое использование клавиатурных комбинаций:

Для еще более эффективной работы с сетками используйте следующие приёмы:

Alt + стрелки — перемещение элемента на 1px (для точного выравнивания по сетке) Shift + Alt + стрелки — перемещение на 10px (для быстрого перемещения между колонками) Ctrl/Cmd + D после выделения и перемещения — дублирование и перемещение на то же расстояние (идеально для создания равноотстоящих элементов) K — активация инструмента Scale для пропорционального изменения размера Alt + колесо мыши — масштабирование документа (для точного выравнивания мелких деталей)

Создайте свою систему микрошаблонов для ускорения работы с сеткой. Например, заготовьте базовые блоки, которые соответствуют 2, 3, 4 и 6 колонкам вашей сетки. Так вы сможете быстро начать с правильных пропорций.

Не знаете с чего начать карьеру в дизайне? Пройдите наш Тест на профориентацию от Skypro, чтобы узнать, подходит ли вам UX/UI или веб-дизайн. Тест учитывает ваши навыки работы с визуальными системами, математические способности и склонность к структурированию информации — качества, которые необходимы при работе с сетками в Figma и других программах. 94% выпускников Skypro нашли работу в течение 3 месяцев после окончания обучения.

Секреты профессиональной работы с сетками в Figma

Опытные дизайнеры используют сетки не просто как направляющие, но как системный подход к созданию гармоничных интерфейсов. Вот несколько продвинутых техник, которые стоит взять на вооружение. 🧠

1. Работа с модульными сетками

Модульная сетка объединяет горизонтальные и вертикальные линии, создавая ячейки равного размера. Для создания модульной сетки:

Добавьте стандартную квадратную сетку (Grid) с нужным размером ячеек

Добавьте колоночную сетку (Columns) поверх квадратной

Добавьте строчную сетку (Rows) с шагом, кратным базовой линии

Используйте модульные сетки для создания высокодетализированных интерфейсов со сложной структурой.

2. "8-point grid system" — система, основанная на числе 8

Эта система предполагает, что все размеры и отступы должны быть кратны 8. Почему именно 8?

Хорошо делится на 2 и 4, давая дополнительную гибкость

Обеспечивает чёткие пиксели на экранах разного разрешения

Создаёт визуально приятные пропорции

Для настройки 8-point grid:

Установите размер квадратной сетки 8px Настройте отступы и межколоночные расстояния кратными 8 (16, 24, 32, 40...) Все размеры компонентов должны быть кратны 8 (кнопки, иконки, поля ввода)

3. Использование базовой линии (Baseline grid)

Базовая линия — это горизонтальная сетка, к которой привязывается текст. Она обеспечивает вертикальный ритм дизайна:

Размер текста Рекомендуемая высота базовой линии 12-14px 16px или 20px 16-18px 24px 20-24px 32px 28-32px 40px

Для создания базовой линии в Figma:

Добавьте строчную сетку (Row) Установите высоту строки в соответствии с основным текстом Выровняйте весь текст по этой сетке

4. Nested Grids (Вложенные сетки)

Настоящие профессионалы не ограничиваются одной сеткой на фрейм. Создавайте вложенные сетки для отдельных компонентов:

Для всего экрана — стандартная колоночная сетка

Для карточки продукта — внутренняя 4-колоночная сетка

Для модального окна — отдельная сетка с учётом плотности информации

5. Сохранение сетки в компонентах

Определите стандартные сетки для вашего проекта и сохраните их как компоненты. Это обеспечит согласованность работы всей команды:

Создайте фрейм с идеально настроенной сеткой Преобразуйте его в компонент (Ctrl/Cmd + Alt + K) Добавьте этот компонент в вашу дизайн-систему Используйте его во всех новых фреймах

6. Комбинирование сетки с Auto Layout

Auto Layout позволяет создавать гибкие компоненты, а в сочетании с сетками это даёт потрясающие результаты:

Настройте колоночную сетку для ориентации

Создайте компоненты с Auto Layout, соответствующие колонкам сетки

Используйте Constraints для адаптивного поведения при смене размеров устройства