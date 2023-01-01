Как добавить сетку в Фигме: пошаговое руководство для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Начинающие дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов
- Студенты и участники курсов по веб-дизайну
Профессиональные дизайнеры, ищущие советы по оптимизации своей работы в Figma
Каждый дизайнер, выстраивающий интерфейс с нуля, знает: сетка — это основа, не просто инструмент, а фундамент профессионального дизайна. Работая в Figma без сетки — всё равно что строить дом без чертежей. Глядя на дизайн Nike, Apple или Airbnb, вы видите не хаотичное нагромождение элементов, а выверенную структуру, где каждый пиксель имеет своё место. Давайте разберёмся, как настроить сетку в Figma так, чтобы ваши проекты выглядели профессионально и сбалансированно. 📏
Что такое сетка в Figma и зачем она нужна дизайнеру
Сетка в Figma — это система направляющих линий, которая помогает структурировать и выравнивать элементы дизайна по определённой логике. По сути, это невидимый каркас, внутри которого разворачивается ваш дизайн. 🏗️
В Figma существует три основных типа сеток:
- Квадратная сетка (Square grid) — равномерно расположенные горизонтальные и вертикальные линии, образующие квадраты одинакового размера
- Колоночная сетка (Layout grid) — вертикальные колонки, используемые для выравнивания элементов в интерфейсах
- Строчная сетка (Rows) — горизонтальные строки для выравнивания контента по высоте
Зачем вообще нужна сетка? Есть минимум 5 причин:
|Причина
|Как это работает
|Согласованность
|Элементы интерфейса выглядят как часть единой системы
|Скорость работы
|Не нужно каждый раз высчитывать отступы вручную
|Адаптивность
|Сетки позволяют легко адаптировать дизайн под разные устройства
|Командная работа
|Все дизайнеры следуют одним правилам размещения элементов
|Эстетика
|Математически выверенные пропорции воспринимаются как более гармоничные
Игорь Петров, арт-директор Помню свой первый серьёзный коммерческий проект — редизайн корпоративного портала крупной энергетической компании. Я потратил неделю, расставляя элементы "на глаз", а когда представил макет клиенту, он моментально заметил несогласованность интерфейса. "Почему блок новостей имеет ширину 340px, а блок меню — 357px?" Я не мог ответить, кроме как "так красивее". После этого позора я полностью пересмотрел свой подход к дизайну. Настроил 12-колоночную сетку с отступами 24px, переделал весь макет за два дня, и клиент был в восторге от структурированности и профессионализма. С тех пор я не начинаю ни один проект без правильно настроенной сетки.
Базовые настройки сетки в Figma для новичков
Настроить сетку в Figma проще, чем может показаться на первый взгляд. Вот подробная инструкция для тех, кто только начинает осваивать этот инструмент:
Шаг 1: Добавляем сетку на фрейм
- Выберите нужный фрейм, кликнув по нему
- В правой панели найдите вкладку "Layout grid" (она находится под основными настройками фрейма)
- Нажмите "+" для добавления сетки
- По умолчанию будет добавлена колоночная сетка
Шаг 2: Настраиваем тип сетки
В выпадающем списке Type выберите нужный тип сетки:
- Grid — для создания квадратной сетки
- Columns — для создания колоночной сетки
- Rows — для создания строчной сетки
Шаг 3: Настраиваем параметры сетки
Для колоночной сетки (самой распространённой) важны следующие параметры:
|Параметр
|Что настраивает
|Рекомендуемые значения
|Count
|Количество колонок
|12 для десктопа, 4 для мобильных
|Width
|Ширина колонок
|Auto (автоматический расчёт)
|Margin
|Отступы по краям
|32-64px для десктопа, 16px для мобильных
|Gutter
|Расстояние между колонками
|24-32px для десктопа, 8-16px для мобильных
|Color
|Цвет сетки
|Полупрозрачный цвет, контрастный с фоном
Для большинства веб-проектов стандартом считается 12-колоночная сетка. Почему именно 12? Это число легко делится на 2, 3, 4 и 6, что дает гибкость в создании разных пропорций без нарушения структуры.
Шаг 4: Проверяем видимость сетки
Чтобы включить или выключить отображение сетки:
- Используйте клавишу Shift + G для быстрого переключения видимости
- Или щёлкните по значку глаза рядом с настройками сетки в правой панели
Важно: сетка видна только в режиме редактирования и не отображается при экспорте или презентации дизайна.
Создание адаптивных сеток для разных устройств
Современный дизайн должен адаптироваться к различным устройствам — от широкоформатных мониторов до смартфонов. Figma позволяет настраивать разные сетки для разных размеров экрана. 📱💻
Принципы создания адаптивных сеток:
- Создаем фреймы разных размеров — типичные разрешения: Desktop (1440px), Tablet (768px), Mobile (375px)
- Настраиваем отдельную сетку для каждого фрейма — с количеством колонок и отступами, соответствующими устройству
- Используем Auto Layout — чтобы элементы автоматически перестраивались с учетом сетки при изменении размера фрейма
Вот как настроить адаптивные сетки для разных устройств:
Мария Соколова, UX/UI дизайнер На одном из проектов я столкнулась с задачей разработки интерфейса, который должен был одинаково хорошо выглядеть на десктопе, планшете и мобильных устройствах. Изначально я спроектировала отдельные макеты для каждого устройства, но это создавало проблемы с синхронизацией изменений. Решением стали адаптивные сетки. Я настроила базовую 12-колоночную сетку для десктопа с отступами 64px, затем создала варианты для планшета (8 колонок, отступы 32px) и мобильного (4 колонки, отступы 16px). Когда клиент попросил внести изменения в структуру страницы продукта, я перестроила компоненты согласно сетке на всех трёх устройствах за один час вместо целого дня, который понадобился бы при ручной адаптации. Разработчики тоже были благодарны — им не пришлось угадывать, как должны трансформироваться элементы при изменении размера экрана.
Рекомендуемые параметры сеток для разных устройств:
|Устройство
|Ширина фрейма
|Колонок
|Отступы
|Межколоночное расстояние
|Десктоп (большой)
|1920px
|12
|64-80px
|32px
|Десктоп (стандарт)
|1440px
|12
|64px
|24px
|Планшет (горизонт.)
|1024px
|8
|32px
|24px
|Планшет (вертик.)
|768px
|8
|24px
|16px
|Мобильный
|375px
|4
|16px
|16px
Техника адаптации контента между брейкпойнтами:
- Используйте дроби колонок — например, на десктопе элемент занимает 4 из 12 колонок, а на мобильном — 4 из 4
- Применяйте вложенные сетки — для компонентов, требующих особой структуры
- Продумывайте приоритет контента — определите, что скрыть, а что переместить при уменьшении экрана
Горячие клавиши для быстрой работы с сетками
Профессиональное владение горячими клавишами — признак опытного дизайнера. Для работы с сетками в Figma существует набор комбинаций, которые значительно ускорят вашу работу. ⌨️
Основные комбинации для работы с сетками:
- Shift + G — включить/выключить отображение сетки
- Alt + Drag — при перемещении объекта показывает расстояние до других элементов
- Ctrl/Cmd + G — группировка объектов (полезно для размещения группы по сетке)
- Shift + R — показать/скрыть линейки
- Shift + клик на линейке — добавить направляющую
- Ctrl/Cmd + Shift + 3 — выровнять элементы по левому краю
- Ctrl/Cmd + Shift + 5 — центрировать элементы горизонтально
- Ctrl/Cmd + Shift + 9 — распределить элементы вертикально с равными отступами
Продвинутое использование клавиатурных комбинаций:
Для еще более эффективной работы с сетками используйте следующие приёмы:
- Alt + стрелки — перемещение элемента на 1px (для точного выравнивания по сетке)
- Shift + Alt + стрелки — перемещение на 10px (для быстрого перемещения между колонками)
- Ctrl/Cmd + D после выделения и перемещения — дублирование и перемещение на то же расстояние (идеально для создания равноотстоящих элементов)
- K — активация инструмента Scale для пропорционального изменения размера
- Alt + колесо мыши — масштабирование документа (для точного выравнивания мелких деталей)
Создайте свою систему микрошаблонов для ускорения работы с сеткой. Например, заготовьте базовые блоки, которые соответствуют 2, 3, 4 и 6 колонкам вашей сетки. Так вы сможете быстро начать с правильных пропорций.
Секреты профессиональной работы с сетками в Figma
Опытные дизайнеры используют сетки не просто как направляющие, но как системный подход к созданию гармоничных интерфейсов. Вот несколько продвинутых техник, которые стоит взять на вооружение. 🧠
1. Работа с модульными сетками
Модульная сетка объединяет горизонтальные и вертикальные линии, создавая ячейки равного размера. Для создания модульной сетки:
- Добавьте стандартную квадратную сетку (Grid) с нужным размером ячеек
- Добавьте колоночную сетку (Columns) поверх квадратной
- Добавьте строчную сетку (Rows) с шагом, кратным базовой линии
Используйте модульные сетки для создания высокодетализированных интерфейсов со сложной структурой.
2. "8-point grid system" — система, основанная на числе 8
Эта система предполагает, что все размеры и отступы должны быть кратны 8. Почему именно 8?
- Хорошо делится на 2 и 4, давая дополнительную гибкость
- Обеспечивает чёткие пиксели на экранах разного разрешения
- Создаёт визуально приятные пропорции
Для настройки 8-point grid:
- Установите размер квадратной сетки 8px
- Настройте отступы и межколоночные расстояния кратными 8 (16, 24, 32, 40...)
- Все размеры компонентов должны быть кратны 8 (кнопки, иконки, поля ввода)
3. Использование базовой линии (Baseline grid)
Базовая линия — это горизонтальная сетка, к которой привязывается текст. Она обеспечивает вертикальный ритм дизайна:
|Размер текста
|Рекомендуемая высота базовой линии
|12-14px
|16px или 20px
|16-18px
|24px
|20-24px
|32px
|28-32px
|40px
Для создания базовой линии в Figma:
- Добавьте строчную сетку (Row)
- Установите высоту строки в соответствии с основным текстом
- Выровняйте весь текст по этой сетке
4. Nested Grids (Вложенные сетки)
Настоящие профессионалы не ограничиваются одной сеткой на фрейм. Создавайте вложенные сетки для отдельных компонентов:
- Для всего экрана — стандартная колоночная сетка
- Для карточки продукта — внутренняя 4-колоночная сетка
- Для модального окна — отдельная сетка с учётом плотности информации
5. Сохранение сетки в компонентах
Определите стандартные сетки для вашего проекта и сохраните их как компоненты. Это обеспечит согласованность работы всей команды:
- Создайте фрейм с идеально настроенной сеткой
- Преобразуйте его в компонент (Ctrl/Cmd + Alt + K)
- Добавьте этот компонент в вашу дизайн-систему
- Используйте его во всех новых фреймах
6. Комбинирование сетки с Auto Layout
Auto Layout позволяет создавать гибкие компоненты, а в сочетании с сетками это даёт потрясающие результаты:
- Настройте колоночную сетку для ориентации
- Создайте компоненты с Auto Layout, соответствующие колонкам сетки
- Используйте Constraints для адаптивного поведения при смене размеров устройства
Изучив принципы работы с сетками в Figma, вы перейдете от хаотичного размещения элементов к структурированному дизайну, основанному на системном подходе. Профессиональные дизайнеры не просто знают, как включить сетку — они умеют выстроить её так, чтобы она стала незаметным, но мощным инструментом, превращающим обычный интерфейс в произведение цифрового искусства. Начните с базовых сеток, постепенно осваивайте продвинутые техники, и вскоре вы увидите, как трансформируются ваши работы от любительских набросков до профессиональных дизайнов.