Как делать анимацию в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, которые хотят освоить анимацию в Figma

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в анимации и UX/UI

Студенты и участники курсов по веб-дизайну, которые ищут практические материалы для обучения Анимация в Figma — тот инструмент, который мгновенно превращает статичные макеты в живые истории. В 2025 году умение создавать плавные переходы, микровзаимодействия и интерактивные прототипы стало обязательным навыком для каждого дизайнера. Но многие новички замирают перед мнимой сложностью этого процесса — зря! Я покажу, как буквально за 15 минут создать первую анимацию, которая заставит ваших клиентов сказать "вау". Неважно, делаете вы первые шаги в UI/UX или хотите усилить существующие навыки — этот гайд превратит вас из наблюдателя в создателя живых интерфейсов. 🚀

Основы анимации в Figma: что нужно знать новичку

Прежде чем погрузиться в мир движущихся элементов, важно понять фундаментальные принципы анимации в Figma. Эта платформа использует систему Smart Animate, которая автоматически определяет различия между кадрами и создает плавные переходы. 🧩

Вот ключевые концепции, которые нужно освоить:

Фреймы — основные контейнеры для вашего контента, между которыми будут происходить анимированные переходы

— основные контейнеры для вашего контента, между которыми будут происходить анимированные переходы Варианты компонентов — различные состояния одного элемента (например, кнопка в нажатом и ненажатом состоянии)

— различные состояния одного элемента (например, кнопка в нажатом и ненажатом состоянии) Прототипирование — процесс создания интерактивных связей между фреймами

— процесс создания интерактивных связей между фреймами Триггеры — события, запускающие анимацию (клик, наведение курсора, прокрутка и т.д.)

— события, запускающие анимацию (клик, наведение курсора, прокрутка и т.д.) Эффекты перехода — стили движения между состояниями (умный анимированный переход, растворение, сдвиг и др.)

Теперь давайте рассмотрим, какие типы анимаций можно создать в Figma по состоянию на 2025 год:

Тип анимации Применение Сложность Эффект на пользователя Микроанимации Обратная связь при взаимодействии (клик кнопки, переключение) Низкая Повышает понятность интерфейса Переходы между экранами Навигация по приложению Средняя Создаёт ощущение целостности Анимация свойств Изменение размера, цвета, положения элементов Средняя Фокусирует внимание пользователя Параллакс-эффекты Многослойные анимации с разной скоростью движения Высокая Создаёт глубину и иммерсивность Анимированные иллюстрации Оживление статичных изображений Высокая Усиливает эмоциональное воздействие

Важное преимущество Figma по сравнению с другими инструментами — это возможность создавать анимации без написания кода. Именно поэтому она идеально подходит для новичков, которые только начинают свой путь в мире интерактивного дизайна.

Алексей Соловьев, Lead UX Designer

Помню свой первый серьезный проект в Figma. Клиент хотел "что-то необычное" для приложения доставки еды. Я подготовил стандартный прототип с переходами между экранами, но в последний момент решил добавить микроанимацию для корзины товаров — при добавлении блюда иконка корзины слегка подпрыгивала и менялся счетчик. Такая простая деталь произвела вау-эффект на презентации! Клиент сразу спросил: "А сколько будет стоить реализовать все эти классные анимации?". Он даже не подозревал, что мне потребовалось всего 20 минут на их создание. С тех пор я понял — даже базовая анимация способна превратить обычный макет в продукт премиум-класса в глазах заказчика.

Подготовка элементов для создания анимации в Figma

Правильная подготовка элементов — 50% успеха любой анимации. Давайте разберемся, как организовать ваши объекты для безупречной работы Smart Animate. ✨

Вот пошаговый чек-лист подготовки:

Уникальные имена — каждый элемент, который вы планируете анимировать, должен иметь уникальное и одинаковое имя во всех кадрах Группировка элементов — объединяйте логически связанные объекты в группы для создания более сложных анимаций Иерархия слоев — соблюдайте одинаковую структуру слоев в начальном и конечном фреймах Компоненты — используйте компоненты для элементов, которые будут появляться в разных состояниях Auto Layout — применяйте эту функцию для элементов, которые должны реагировать на изменение размера или положения других элементов

Один из самых важных моментов — правильное дублирование фреймов. Вместо простого копирования используйте функцию "Duplicate to new frame" (правый клик > Duplicate to new frame). Это сохранит имена и связи между элементами, что критично для корректной работы анимации.

Для продвинутой подготовки элементов используйте стратегию декомпозиции анимации:

Элемент интерфейса Рекомендуемая структура Особенности подготовки Кнопки Отдельные слои для фона, текста и иконки Используйте варианты компонентов для разных состояний (hover, pressed) Карточки товаров Отдельные группы для изображения, текста и кнопок действия Применяйте Auto Layout для адаптивности при изменении контента Меню Каждый пункт меню — отдельный компонент Используйте вложенные варианты для активного/неактивного состояния Модальные окна Отдельные слои для затемнения фона и содержимого модального окна Добавьте маски для элементов, появляющихся из-за границы экрана Индикаторы загрузки Разделение на статические и динамические части Используйте несколько промежуточных состояний для плавной анимации

Важно помнить: чем лучше вы структурируете файл на этапе подготовки, тем меньше проблем возникнет при создании анимации. Потратьте 5-10 дополнительных минут на организацию слоев — сэкономите час на отладке. 🕒

Пошаговый процесс создания первой анимации в Figma

Давайте перейдем от теории к практике и создадим простую, но эффектную анимацию кнопки. Я разобью процесс на 5 последовательных шагов, которые вы сможете повторить за 10-15 минут. 🎯

Создайте первый фрейм (клавиша F) размером 400x400px Добавьте кнопку (прямоугольник с закругленными углами) размером 120x40px

Добавьте текст "Кнопка" внутри прямоугольника

Назовите слой с кнопкой "Button"

Назовите сам фрейм "Initial State" Дублируйте фрейм (правый клик > Duplicate to new frame) Переименуйте новый фрейм в "Hover State"

Измените цвет кнопки на более насыщенный

Увеличьте размер кнопки примерно на 10% (до 132x44px)

Убедитесь, что слой по-прежнему называется "Button" Перейдите в режим прототипирования (правый верхний угол интерфейса) Кликните на первый фрейм и создайте связь со вторым фреймом

Выберите триггер "While hovering"

Выберите анимацию "Smart Animate"

Установите длительность 300мс и эффект Ease Both Создайте обратную связь Кликните на второй фрейм и создайте связь с первым

Выберите триггер "Mouse leave"

Выберите ту же анимацию "Smart Animate"

Установите те же параметры (300мс, Ease Both) Просмотрите результат Нажмите кнопку "Present" в правом верхнем углу (или используйте клавишу Alt+Ctrl+Enter)

Наведите курсор на кнопку и уберите его, чтобы увидеть анимацию в действии

При необходимости вернитесь и отредактируйте параметры для достижения желаемого эффекта

Поздравляю! Вы только что создали свою первую микроанимацию в Figma. 🎉

Для более сложных эффектов, вы можете:

Добавить больше промежуточных состояний для создания многоступенчатой анимации

Изменять не только размер и цвет, но и положение, прозрачность, тени

Комбинировать разные триггеры (клик после наведения, длительное нажатие и т.д.)

Экспериментировать с длительностью и типами кривых смягчения (easing curves)

Мария Ковалева, UX/UI Дизайнер

Недавно я консультировала команду EdTech-стартапа, которые создавали приложение для детей. Их дизайнер потратил неделю на разработку анимаций в Figma, но все они выглядели дёргаными и неестественными. Когда я взглянула на его файлы, проблема стала очевидной: он пытался создавать сложные анимации сразу, без промежуточных шагов. Мы сели вместе и переделали основную анимацию перетаскивания карточек — разбили ее на 5 состояний вместо 2, добавили правильные эффекты смягчения и настроили время. Через час получили плавное, почти "мультяшное" движение, которое идеально подходило для детской аудитории. Команда была в восторге, а основатель признался, что именно эта деталь помогла им выделиться на презентации перед инвесторами. Этот случай отлично показывает: в анимации простые техники, примененные правильно, работают лучше, чем сложные решения, выполненные неаккуратно.

Продвинутые приемы анимации для интерактивных прототипов

Базовые анимации отлично подходят для начала, но давайте погрузимся в более продвинутые техники, которые позволят вашим прототипам выделиться. В 2025 году эти приёмы стали стандартом индустрии. 💫

1. Параллельные анимации

Вместо последовательного перехода от одного экрана к другому, вы можете создать несколько независимых анимаций, которые запускаются одновременно:

Используйте функцию "After delay" в настройках прототипа

Создайте несколько связей от одного элемента к разным фреймам

Установите разное время задержки для каждой связи

Пример применения: при открытии модального окна одновременно запускается затемнение фона, появление самого окна и анимация внутренних элементов с разной скоростью.

2. Вложенные прототипы (Nested Prototypes)

Для создания комплексных интерфейсов используйте технику вложенных прототипов:

Создайте отдельный фрейм с независимой анимацией (например, карусель)

Превратите его в компонент

Встройте этот компонент в основной прототип

Анимации во вложенном компоненте будут работать независимо от основного прототипа

3. Умные переходы с использованием overlay

Вместо перехода на новый экран используйте наложение (overlay):

В настройках прототипа выберите "Overlay" вместо "Navigate to"

Настройте положение наложения (center, top, bottom, etc.)

Используйте "Close overlay" для возврата к предыдущему состоянию

Это позволяет создавать выпадающие меню, подсказки, модальные окна, которые появляются поверх основного контента без перехода на новый экран.

4. Прогрессивное раскрытие информации (Progressive Disclosure)

Этот UX-паттерн идеально реализуется с помощью Smart Animate:

Создайте компактную версию компонента (например, свернутую карточку)

Создайте расширенную версию с дополнительными деталями

Анимируйте переход между ними при клике

5. Имитация физических взаимодействий

Для создания более реалистичных анимаций:

Изучите принципы физического движения (упругость, инерция, гравитация)

Используйте несколько промежуточных кадров с разной скоростью для имитации замедления

Добавьте легкое "перебаливание" (overshoot) для более органичного движения

6. Техника "Преобразования" (Morphing)

Для создания впечатляющих трансформаций одних элементов в другие:

Убедитесь, что начальный и конечный элементы имеют одинаковое имя

Постепенно меняйте форму, используя промежуточные кадры

Поддерживайте консистентность центра элемента для более плавного преобразования

Помните, что сила продвинутых анимаций не в их количестве, а в уместности. Каждая анимация должна иметь цель — направлять внимание пользователя, давать обратную связь или делать интерфейс более понятным. 🎯

Распространенные ошибки при создании анимации в Figma

Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при работе с анимациями в Figma. Давайте разберем наиболее частые проблемы и способы их решения, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Несоответствие имен слоев — Figma использует имена слоев для определения, какие элементы должны анимироваться между собой. Если имена отличаются, анимация не сработает.

— Figma использует имена слоев для определения, какие элементы должны анимироваться между собой. Если имена отличаются, анимация не сработает. Слишком сложные анимации — попытка анимировать слишком много элементов одновременно или использовать слишком сложные переходы может привести к замедлению производительности прототипа.

— попытка анимировать слишком много элементов одновременно или использовать слишком сложные переходы может привести к замедлению производительности прототипа. Игнорирование оптимизации файла — большие изображения, избыточные эффекты и сложная структура слоев негативно влияют на плавность анимаций.

— большие изображения, избыточные эффекты и сложная структура слоев негативно влияют на плавность анимаций. Неправильно выбранная длительность — слишком быстрые или слишком медленные анимации портят впечатление пользователя.

— слишком быстрые или слишком медленные анимации портят впечатление пользователя. Отсутствие логики в анимациях — движения элементов должны быть интуитивно понятными и соответствовать ожиданиям пользователя.

Особенно важно понимать типичные технические проблемы, с которыми сталкиваются новички:

Ошибка Причина Решение Элемент не анимируется Разные имена слоев в начальном и конечном фреймах Проверьте и синхронизируйте имена всех слоев Дёрганое движение Недостаточно промежуточных кадров или неподходящая кривая смягчения Добавьте промежуточные состояния или измените тип easing-кривой Анимация выполняется не так, как ожидалось Разная структура слоев в начальном и конечном фреймах Сохраняйте одинаковую иерархию групп и слоев Низкая производительность прототипа Слишком много одновременных анимаций или тяжелые ресурсы Оптимизируйте изображения и упростите сложные эффекты Обрезаются части анимации Элементы выходят за границы фрейма Увеличьте размер фрейма или используйте маскирование

Хороший способ избежать этих ошибок — следовать принципу "начинайте с малого". Создайте простую анимацию, убедитесь, что она работает, затем постепенно усложняйте. 🪜

Помните о мобильных устройствах — анимации, которые отлично смотрятся на десктопе, могут замедлять работу мобильных прототипов. Всегда тестируйте ваши анимации на устройствах с разной производительностью.

И наконец, изучайте работы других дизайнеров. Figma Community содержит множество файлов с анимациями, которые можно исследовать. Проанализируйте, как устроены сложные анимации, и адаптируйте эти приемы для своих проектов.