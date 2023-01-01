Как делать анимацию в Фигме: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Новички в дизайне, которые хотят освоить анимацию в Figma
- Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в анимации и UX/UI
Студенты и участники курсов по веб-дизайну, которые ищут практические материалы для обучения
Анимация в Figma — тот инструмент, который мгновенно превращает статичные макеты в живые истории. В 2025 году умение создавать плавные переходы, микровзаимодействия и интерактивные прототипы стало обязательным навыком для каждого дизайнера. Но многие новички замирают перед мнимой сложностью этого процесса — зря! Я покажу, как буквально за 15 минут создать первую анимацию, которая заставит ваших клиентов сказать "вау". Неважно, делаете вы первые шаги в UI/UX или хотите усилить существующие навыки — этот гайд превратит вас из наблюдателя в создателя живых интерфейсов. 🚀
Основы анимации в Figma: что нужно знать новичку
Прежде чем погрузиться в мир движущихся элементов, важно понять фундаментальные принципы анимации в Figma. Эта платформа использует систему Smart Animate, которая автоматически определяет различия между кадрами и создает плавные переходы. 🧩
Вот ключевые концепции, которые нужно освоить:
- Фреймы — основные контейнеры для вашего контента, между которыми будут происходить анимированные переходы
- Варианты компонентов — различные состояния одного элемента (например, кнопка в нажатом и ненажатом состоянии)
- Прототипирование — процесс создания интерактивных связей между фреймами
- Триггеры — события, запускающие анимацию (клик, наведение курсора, прокрутка и т.д.)
- Эффекты перехода — стили движения между состояниями (умный анимированный переход, растворение, сдвиг и др.)
Теперь давайте рассмотрим, какие типы анимаций можно создать в Figma по состоянию на 2025 год:
|Тип анимации
|Применение
|Сложность
|Эффект на пользователя
|Микроанимации
|Обратная связь при взаимодействии (клик кнопки, переключение)
|Низкая
|Повышает понятность интерфейса
|Переходы между экранами
|Навигация по приложению
|Средняя
|Создаёт ощущение целостности
|Анимация свойств
|Изменение размера, цвета, положения элементов
|Средняя
|Фокусирует внимание пользователя
|Параллакс-эффекты
|Многослойные анимации с разной скоростью движения
|Высокая
|Создаёт глубину и иммерсивность
|Анимированные иллюстрации
|Оживление статичных изображений
|Высокая
|Усиливает эмоциональное воздействие
Важное преимущество Figma по сравнению с другими инструментами — это возможность создавать анимации без написания кода. Именно поэтому она идеально подходит для новичков, которые только начинают свой путь в мире интерактивного дизайна.
Алексей Соловьев, Lead UX Designer
Помню свой первый серьезный проект в Figma. Клиент хотел "что-то необычное" для приложения доставки еды. Я подготовил стандартный прототип с переходами между экранами, но в последний момент решил добавить микроанимацию для корзины товаров — при добавлении блюда иконка корзины слегка подпрыгивала и менялся счетчик. Такая простая деталь произвела вау-эффект на презентации! Клиент сразу спросил: "А сколько будет стоить реализовать все эти классные анимации?". Он даже не подозревал, что мне потребовалось всего 20 минут на их создание. С тех пор я понял — даже базовая анимация способна превратить обычный макет в продукт премиум-класса в глазах заказчика.
Подготовка элементов для создания анимации в Figma
Правильная подготовка элементов — 50% успеха любой анимации. Давайте разберемся, как организовать ваши объекты для безупречной работы Smart Animate. ✨
Вот пошаговый чек-лист подготовки:
- Уникальные имена — каждый элемент, который вы планируете анимировать, должен иметь уникальное и одинаковое имя во всех кадрах
- Группировка элементов — объединяйте логически связанные объекты в группы для создания более сложных анимаций
- Иерархия слоев — соблюдайте одинаковую структуру слоев в начальном и конечном фреймах
- Компоненты — используйте компоненты для элементов, которые будут появляться в разных состояниях
- Auto Layout — применяйте эту функцию для элементов, которые должны реагировать на изменение размера или положения других элементов
Один из самых важных моментов — правильное дублирование фреймов. Вместо простого копирования используйте функцию "Duplicate to new frame" (правый клик > Duplicate to new frame). Это сохранит имена и связи между элементами, что критично для корректной работы анимации.
Для продвинутой подготовки элементов используйте стратегию декомпозиции анимации:
|Элемент интерфейса
|Рекомендуемая структура
|Особенности подготовки
|Кнопки
|Отдельные слои для фона, текста и иконки
|Используйте варианты компонентов для разных состояний (hover, pressed)
|Карточки товаров
|Отдельные группы для изображения, текста и кнопок действия
|Применяйте Auto Layout для адаптивности при изменении контента
|Меню
|Каждый пункт меню — отдельный компонент
|Используйте вложенные варианты для активного/неактивного состояния
|Модальные окна
|Отдельные слои для затемнения фона и содержимого модального окна
|Добавьте маски для элементов, появляющихся из-за границы экрана
|Индикаторы загрузки
|Разделение на статические и динамические части
|Используйте несколько промежуточных состояний для плавной анимации
Важно помнить: чем лучше вы структурируете файл на этапе подготовки, тем меньше проблем возникнет при создании анимации. Потратьте 5-10 дополнительных минут на организацию слоев — сэкономите час на отладке. 🕒
Пошаговый процесс создания первой анимации в Figma
Давайте перейдем от теории к практике и создадим простую, но эффектную анимацию кнопки. Я разобью процесс на 5 последовательных шагов, которые вы сможете повторить за 10-15 минут. 🎯
Создайте первый фрейм (клавиша F) размером 400x400px
- Добавьте кнопку (прямоугольник с закругленными углами) размером 120x40px
- Добавьте текст "Кнопка" внутри прямоугольника
- Назовите слой с кнопкой "Button"
- Назовите сам фрейм "Initial State"
Дублируйте фрейм (правый клик > Duplicate to new frame)
- Переименуйте новый фрейм в "Hover State"
- Измените цвет кнопки на более насыщенный
- Увеличьте размер кнопки примерно на 10% (до 132x44px)
- Убедитесь, что слой по-прежнему называется "Button"
Перейдите в режим прототипирования (правый верхний угол интерфейса)
- Кликните на первый фрейм и создайте связь со вторым фреймом
- Выберите триггер "While hovering"
- Выберите анимацию "Smart Animate"
- Установите длительность 300мс и эффект Ease Both
Создайте обратную связь
- Кликните на второй фрейм и создайте связь с первым
- Выберите триггер "Mouse leave"
- Выберите ту же анимацию "Smart Animate"
- Установите те же параметры (300мс, Ease Both)
Просмотрите результат
- Нажмите кнопку "Present" в правом верхнем углу (или используйте клавишу Alt+Ctrl+Enter)
- Наведите курсор на кнопку и уберите его, чтобы увидеть анимацию в действии
- При необходимости вернитесь и отредактируйте параметры для достижения желаемого эффекта
Поздравляю! Вы только что создали свою первую микроанимацию в Figma. 🎉
Для более сложных эффектов, вы можете:
- Добавить больше промежуточных состояний для создания многоступенчатой анимации
- Изменять не только размер и цвет, но и положение, прозрачность, тени
- Комбинировать разные триггеры (клик после наведения, длительное нажатие и т.д.)
- Экспериментировать с длительностью и типами кривых смягчения (easing curves)
Мария Ковалева, UX/UI Дизайнер
Недавно я консультировала команду EdTech-стартапа, которые создавали приложение для детей. Их дизайнер потратил неделю на разработку анимаций в Figma, но все они выглядели дёргаными и неестественными. Когда я взглянула на его файлы, проблема стала очевидной: он пытался создавать сложные анимации сразу, без промежуточных шагов. Мы сели вместе и переделали основную анимацию перетаскивания карточек — разбили ее на 5 состояний вместо 2, добавили правильные эффекты смягчения и настроили время. Через час получили плавное, почти "мультяшное" движение, которое идеально подходило для детской аудитории. Команда была в восторге, а основатель признался, что именно эта деталь помогла им выделиться на презентации перед инвесторами. Этот случай отлично показывает: в анимации простые техники, примененные правильно, работают лучше, чем сложные решения, выполненные неаккуратно.
Продвинутые приемы анимации для интерактивных прототипов
Базовые анимации отлично подходят для начала, но давайте погрузимся в более продвинутые техники, которые позволят вашим прототипам выделиться. В 2025 году эти приёмы стали стандартом индустрии. 💫
1. Параллельные анимации
Вместо последовательного перехода от одного экрана к другому, вы можете создать несколько независимых анимаций, которые запускаются одновременно:
- Используйте функцию "After delay" в настройках прототипа
- Создайте несколько связей от одного элемента к разным фреймам
- Установите разное время задержки для каждой связи
Пример применения: при открытии модального окна одновременно запускается затемнение фона, появление самого окна и анимация внутренних элементов с разной скоростью.
2. Вложенные прототипы (Nested Prototypes)
Для создания комплексных интерфейсов используйте технику вложенных прототипов:
- Создайте отдельный фрейм с независимой анимацией (например, карусель)
- Превратите его в компонент
- Встройте этот компонент в основной прототип
- Анимации во вложенном компоненте будут работать независимо от основного прототипа
3. Умные переходы с использованием overlay
Вместо перехода на новый экран используйте наложение (overlay):
- В настройках прототипа выберите "Overlay" вместо "Navigate to"
- Настройте положение наложения (center, top, bottom, etc.)
- Используйте "Close overlay" для возврата к предыдущему состоянию
Это позволяет создавать выпадающие меню, подсказки, модальные окна, которые появляются поверх основного контента без перехода на новый экран.
4. Прогрессивное раскрытие информации (Progressive Disclosure)
Этот UX-паттерн идеально реализуется с помощью Smart Animate:
- Создайте компактную версию компонента (например, свернутую карточку)
- Создайте расширенную версию с дополнительными деталями
- Анимируйте переход между ними при клике
5. Имитация физических взаимодействий
Для создания более реалистичных анимаций:
- Изучите принципы физического движения (упругость, инерция, гравитация)
- Используйте несколько промежуточных кадров с разной скоростью для имитации замедления
- Добавьте легкое "перебаливание" (overshoot) для более органичного движения
6. Техника "Преобразования" (Morphing)
Для создания впечатляющих трансформаций одних элементов в другие:
- Убедитесь, что начальный и конечный элементы имеют одинаковое имя
- Постепенно меняйте форму, используя промежуточные кадры
- Поддерживайте консистентность центра элемента для более плавного преобразования
Помните, что сила продвинутых анимаций не в их количестве, а в уместности. Каждая анимация должна иметь цель — направлять внимание пользователя, давать обратную связь или делать интерфейс более понятным. 🎯
Распространенные ошибки при создании анимации в Figma
Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при работе с анимациями в Figma. Давайте разберем наиболее частые проблемы и способы их решения, чтобы вы могли их избежать. ⚠️
- Несоответствие имен слоев — Figma использует имена слоев для определения, какие элементы должны анимироваться между собой. Если имена отличаются, анимация не сработает.
- Слишком сложные анимации — попытка анимировать слишком много элементов одновременно или использовать слишком сложные переходы может привести к замедлению производительности прототипа.
- Игнорирование оптимизации файла — большие изображения, избыточные эффекты и сложная структура слоев негативно влияют на плавность анимаций.
- Неправильно выбранная длительность — слишком быстрые или слишком медленные анимации портят впечатление пользователя.
- Отсутствие логики в анимациях — движения элементов должны быть интуитивно понятными и соответствовать ожиданиям пользователя.
Особенно важно понимать типичные технические проблемы, с которыми сталкиваются новички:
|Ошибка
|Причина
|Решение
|Элемент не анимируется
|Разные имена слоев в начальном и конечном фреймах
|Проверьте и синхронизируйте имена всех слоев
|Дёрганое движение
|Недостаточно промежуточных кадров или неподходящая кривая смягчения
|Добавьте промежуточные состояния или измените тип easing-кривой
|Анимация выполняется не так, как ожидалось
|Разная структура слоев в начальном и конечном фреймах
|Сохраняйте одинаковую иерархию групп и слоев
|Низкая производительность прототипа
|Слишком много одновременных анимаций или тяжелые ресурсы
|Оптимизируйте изображения и упростите сложные эффекты
|Обрезаются части анимации
|Элементы выходят за границы фрейма
|Увеличьте размер фрейма или используйте маскирование
Хороший способ избежать этих ошибок — следовать принципу "начинайте с малого". Создайте простую анимацию, убедитесь, что она работает, затем постепенно усложняйте. 🪜
Помните о мобильных устройствах — анимации, которые отлично смотрятся на десктопе, могут замедлять работу мобильных прототипов. Всегда тестируйте ваши анимации на устройствах с разной производительностью.
И наконец, изучайте работы других дизайнеров. Figma Community содержит множество файлов с анимациями, которые можно исследовать. Проанализируйте, как устроены сложные анимации, и адаптируйте эти приемы для своих проектов.
Анимация в Figma — это не просто техническое умение, а мощный инструмент рассказывания историй через интерфейс. Освоив основы, подготовку элементов, процесс создания и продвинутые техники, вы превращаете статичные макеты в живые экосистемы, где каждое движение имеет цель. Анимация не должна существовать ради анимации — она призвана делать пользовательский опыт более интуитивным, приятным и запоминающимся. Следуя принципам, описанным в этом руководстве, и избегая распространенных ошибок, вы не просто создадите движущиеся элементы — вы добавите душу вашему дизайну. Помните: лучшая анимация та, которую пользователь почти не замечает, но сразу бы почувствовал ее отсутствие.