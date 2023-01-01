Базовый набор художника: выбираем принадлежности для рисования

Для кого эта статья:

Начинающие художники и любители искусства

Люди, желающие освоить рисование и живопись

Те, кто интересуется карьерой в области графического дизайна и искусства Первый шаг в мир искусства часто напоминает путешествие в незнакомую страну — вокруг множество непонятных инструментов, загадочных материалов и техник, о которых вы только слышали. Выбор правильных принадлежностей для рисования может стать настоящим испытанием для новичка. Какие карандаши действительно нужны? Стоит ли сразу инвестировать в дорогие краски? Что такое эти загадочные "графические материалы"? В этом подробном обзоре мы разберем всё необходимое для уверенного старта в искусстве — от простейших инструментов до организации рабочего пространства. 🎨

Базовые приспособления для рисования картин начинающим художникам

Путь в искусство начинается с правильно подобранных инструментов. Для начинающего художника важно не запутаться во множестве доступных приспособлений и выбрать именно те, которые действительно необходимы на старте.

Первое, что следует приобрести — это набор простых графитовых карандашей разной твердости. Карандаши с маркировкой от 2H до 6B обеспечат полный спектр линий от светлых до темных. Обязательно включите в свой арсенал ластик, точилку и несколько видов бумаги для скетчинга.

Елена Соколова, арт-консультант и преподаватель рисунка

Когда ко мне пришла Анна, 42-летний бухгалтер, желающая научиться рисовать в зрелом возрасте, она принесла огромную сумку с десятками дорогих инструментов. "Я потратила почти 20 000 рублей на всё это," — призналась она смущенно. Мы начали работать, и выяснилось, что 80% купленных материалов не пригодились в первые полгода обучения. Анне достаточно было набора из 6 карандашей, блокнота для скетчинга и пары ластиков. Этот случай показывает классическую ошибку новичков — покупать всё и сразу. Начинайте с минимального набора и расширяйте его по мере развития навыков и понимания своих потребностей.

Для тех, кто планирует осваивать живопись, базовый набор должен включать:

Мольберт настольный или напольный (для начинающих подойдет легкий и недорогой)

Кисти разных размеров (круглые №1, №3, №6 и плоские №8, №12)

Палитру для смешивания красок

Емкость для воды (если планируете работать с акварелью)

Тряпочки для вытирания кистей

Важно понимать, что качество инструментов напрямую влияет на результат работы. Однако это не значит, что новичкам нужно сразу покупать самые дорогие принадлежности. Существуют качественные материалы среднего ценового сегмента, которые отлично подходят для обучения.

Приспособление Назначение Рекомендации для новичков Примерная стоимость Мольберт настольный Поддержка холста/бумаги в удобном положении Легкий, складной, регулируемый угол наклона 1500-3000 руб. Набор кистей Нанесение красок разной интенсивности и ширины Синтетика для начинающих, 5-7 штук разных размеров 800-1500 руб. Палитра Смешивание красок Пластиковая с ячейками для разных оттенков 200-500 руб. Набор карандашей Рисование, наброски, эскизы Набор HB, 2B, 4B, 6B, 2H 300-700 руб. Планшет для бумаги Удобная и устойчивая поверхность для рисования Деревянный или пластиковый формата А3 600-1200 руб.

Обратите внимание на эргономику инструментов — удобство использования напрямую влияет на качество работы и ваше удовольствие от процесса. Например, слишком тяжелый мольберт быстро утомит при работе на пленэре, а неудобные кисти могут привести к усталости руки. 🖌️

Виды материалов для рисования: от простого карандаша до акрила

Материалы для рисования отличаются своими характеристиками, техникой нанесения и эффектом, который они создают на поверхности. Для начинающих художников важно понимать особенности каждого материала, чтобы выбрать наиболее подходящий для своих творческих задач.

Графитовые карандаши — это основа основ в рисовании. Они различаются по твердости: маркировка "H" означает твердый карандаш (чем больше число перед H, тем тверже), "B" — мягкий (чем больше число перед B, тем мягче), "HB" — среднюю твердость. Твердые карандаши оставляют светлый след и подходят для технических рисунков, мягкие дают насыщенный черный цвет и хороши для создания теней.

Следующим шагом часто становится освоение цветных материалов:

Цветные карандаши — отличны для детализированных работ и легких в освоении

Акварельные карандаши — сочетают преимущества обычных цветных карандашей и акварели

Фломастеры и маркеры — дают яркие, насыщенные цвета, идеальны для иллюстраций

Тушь — для линейных работ и каллиграфии

Для живописи существует несколько основных видов красок, каждый со своими особенностями:

Акварель — прозрачная, воздушная, идеальна для пейзажей и ботанической иллюстрации

Гуашь — более плотная и матовая, отлично подходит для детских работ и дизайна

Акрил — универсальный материал, сочетающий яркость масла и простоту использования гуаши

Масляные краски — классический материал для профессиональной живописи, позволяющий достичь глубины цвета

Антон Свиридов, художник-иллюстратор

Мой путь в иллюстрации начался с полного провала. Получив заказ на детскую книгу, я решил использовать масляные краски — ведь именно их мы изучали в художественной школе. Результат был катастрофическим: я потратил недели на работу, которую невозможно было отсканировать из-за бликов и фактуры масла, а сроки горели. Спас ситуацию переход на акрил и акварель. Этот опыт научил меня главному правилу: выбирать материал нужно не по престижности или личным предпочтениям, а исходя из конкретной задачи. Для иллюстраций, которые будут воспроизводиться полиграфически, идеально подходят акварель, акрил и гуашь, а масло лучше оставить для галерейных работ.

Тип краски Особенности Сложность освоения Рекомендуемая поверхность Акварель Прозрачная, легкая, быстросохнущая Средняя (требует предварительного планирования) Акварельная бумага 200-300 г/м² Гуашь Непрозрачная, матовая, быстросохнущая Низкая (хорошо исправляется) Плотная бумага, картон Акрил Быстросохнущая, яркая, водостойкая после высыхания Низкая-средняя Холст, бумага, дерево, пластик Масляные краски Медленно сохнущие, глубокие цвета, возможна работа "по-сырому" Высокая Грунтованный холст, дерево

При выборе материалов для рисования важно учитывать свои цели и бюджет. Для тех, кто только пробует себя в творчестве, имеет смысл начать с недорогих, но качественных материалов. По мере роста мастерства можно переходить к более профессиональным линейкам. 🖍️

Как выбрать подходящую доску и бумагу для художественных работ

Поверхность для рисования играет не менее важную роль, чем инструмент, которым вы создаете изображение. Неправильно подобранная бумага или доска могут свести на нет все ваши усилия и испортить даже самую талантливо задуманную работу.

Бумага для рисования отличается плотностью (измеряется в г/м²), текстурой (гладкая, шероховатая, зернистая) и составом. Каждый тип бумаги предназначен для определенных техник:

Для графитовых карандашей подойдет бумага средней плотности (80-160 г/м²) с незначительной текстурой

Для акварели необходима специальная бумага высокой плотности (от 200 г/м² и выше) с хорошей впитывающей способностью

Для пастели идеальна бумага с выраженной текстурой, которая позволяет удерживать частицы пигмента

Для маркеров и туши нужна гладкая бумага, предотвращающая растекание чернил

Помимо традиционной бумаги, художники используют различные типы досок и панелей:

Доска художника (планшет) — твердая основа для закрепления бумаги, обеспечивает устойчивую поверхность для рисования

Холст на подрамнике — традиционная основа для масляной и акриловой живописи

Холст на картоне — более доступная альтернатива для начинающих

ДВП и другие деревянные панели — после грунтовки могут служить прочной основой для различных техник

При выборе бумаги стоит обратить внимание на дополнительные характеристики: pH-нейтральность для длительного хранения работ, наличие кислотно-щелочной буферизации, содержание хлопка. Чем выше содержание хлопка, тем качественнее и долговечнее бумага, но тем она и дороже.

Для начинающих художников оптимальным решением будет приобретение блокнота или альбома для скетчинга с бумагой универсального назначения. По мере специализации можно переходить к более профессиональным материалам для конкретных техник. 📝

Не забывайте, что многие производители предлагают бумагу в различных форматах — от миниатюрных блокнотов A6 до внушительных листов A2 и больше. Выбор формата зависит от ваших целей и предпочтений в работе.

Графические материалы: карандаши, уголь, пастель и другие

Графические материалы представляют собой особую категорию художественных инструментов, позволяющую создавать работы с бесконечным разнообразием линий, текстур и тональных переходов. Эти материалы являются фундаментальными в освоении рисунка и часто становятся первым шагом на пути художника.

Основу графических материалов составляют карандаши клипарт различных типов. Помимо уже упомянутых графитовых, существуют:

Угольные карандаши — дают глубокий черный цвет и выразительные линии

Сепия — карандаши теплого коричневого оттенка

Сангина — карандаши красно-коричневого цвета, традиционно использовавшиеся для портретов

Конте — спрессованный графит или уголь, позволяющий создавать интенсивные линии

Отдельную категорию составляют сухие материалы для создания цветных работ:

Пастель — мягкие мелки из пигмента со связующим веществом – Сухая пастель — самая распространенная, с характерной бархатистой текстурой – Масляная пастель — более жирная, не требующая фиксации – Восковая пастель — твердая и устойчивая к влаге

Цветные мелки — доступный материал для крупных и экспрессивных работ

Для линейного рисунка идеально подходят:

Линеры и рапидографы — ручки с тушью различной толщины

Перья и тушь — классические инструменты для создания выразительных линий

Маркеры — от тонких для детализации до широких для заполнения больших площадей

При работе с графическими материалами важно помнить о дополнительных инструментах, которые помогают достичь нужного эффекта:

Растушевки — бумажные или замшевые палочки для смягчения линий

Клячка — мягкий пластичный ластик для высветления и создания текстур

Фиксативы — спреи для закрепления работ, выполненных пастелью или углем

Каждый из графических материалов имеет свой характер и требует специфического подхода. Экспериментируйте с разными инструментами, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют вашему стилю и творческим задачам. 🖋️

Организация рабочего пространства и хранение художественных принадлежностей

Правильная организация рабочего места и система хранения инструментов не только повышают эффективность творческого процесса, но и продлевают жизнь ваших художественных принадлежностей. Продуманное пространство позволяет полностью сосредоточиться на творчестве, не отвлекаясь на поиск нужного инструмента или борьбу с неудобствами.

Основные принципы организации рабочего пространства художника:

Достаточное освещение — идеально использовать комбинацию естественного света с дополнительными источниками (настольная лампа с дневным спектром)

Удобная эргономичная мебель — стол подходящей высоты, регулируемый стул, поддерживающий правильную осанку

Доступность инструментов — все часто используемые материалы должны находиться в зоне легкой досягаемости

Защита рабочей поверхности — использование специального коврика или клеенки, особенно при работе с красками

Организация вертикального пространства — полки, настенные органайзеры для экономии места на столе

Для хранения различных типов материалов подходят разные решения:

Кисти лучше хранить в вертикальном положении ворсом вверх или горизонтально в специальных пеналах

Карандаши и маркеры — в пеналах или подставках, защищающих грифель от повреждения

Краски — в оригинальных упаковках или специальных органайзерах, защищающих от высыхания

Бумага — в плоских папках или ящиках для предотвращения заломов и повреждений

Готовые работы — в папках с кислотно-нейтральными разделителями или в специальных портфолио

Особое внимание стоит уделить условиям хранения материалов:

Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут выцветать пигменты

Поддерживайте умеренную влажность — слишком сухой воздух вреден для красок, слишком влажный может привести к появлению плесени на бумаге

Храните летучие материалы (растворители, фиксативы) в хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла

Для тех, кто часто работает вне дома, стоит предусмотреть компактные решения для транспортировки материалов — от специализированных сумок для художников до самодельных органайзеров из подручных материалов. 🎒

Систематический уход за инструментами значительно продлевает срок их службы. Регулярно очищайте кисти, правильно затачивайте карандаши, следите за состоянием красок и своевременно заменяйте высохшие.

Правильно подобранные инструменты и материалы — это только половина успеха в художественном творчестве. Вторая половина — это ваше желание учиться, экспериментировать и практиковаться. Не бойтесь пробовать разные техники и материалы, выходить за рамки привычного. Помните, что даже самые великие мастера начинали с простого карандаша и листа бумаги. Искусство — это путешествие, а инструменты — лишь средства, помогающие выразить ваше видение мира. Поэтому начните с базового набора, постепенно добавляйте новые материалы по мере развития навыков, и самое главное — получайте удовольствие от творческого процесса!

