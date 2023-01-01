Gravit Designer: обзор онлайн-редактора векторной графики для всех

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие графические дизайнеры, ищущие доступные инструменты

профессиональные дизайнеры, нуждающиеся в мобильных и онлайн-решениях

преподаватели графического дизайна, стремящиеся к доступным ресурсам для обучения Векторная графика давно перестала быть уделом исключительно профессиональных дизайнеров с дорогостоящим оборудованием. Gravit Designer — яркий пример демократизации инструментов дизайна, предлагающий мощные возможности редактирования в онлайн-формате. Этот редактор ворвался на рынок программного обеспечения для дизайнеров, обещая доступность без компромиссов в функциональности. Насколько оправданы эти обещания? Какие инструменты на самом деле предлагает Gravit Designer и способен ли он конкурировать с именитыми настольными решениями? 🎨

Хотите освоить не только Gravit Designer, но и весь арсенал инструментов современного графического дизайнера? Программа Профессия графический дизайнер от Skypro погружает вас в мир профессионального дизайна с нуля. Вы изучите не только онлайн-редакторы, но и полноценные профессиональные инструменты, создадите портфолио под руководством практикующих дизайнеров и получите актуальные навыки, востребованные на рынке прямо сейчас.

Что такое Gravit Designer: обзор векторного редактора

Gravit Designer — профессиональный векторный редактор, функционирующий как в онлайн-режиме через браузер, так и в виде десктопного приложения для Windows, macOS и Linux. Разработанный компанией Corel (после приобретения стартапа Gravit), этот инструмент позиционируется как полноценная альтернатива Adobe Illustrator с акцентом на кроссплатформенность и доступность.

Ключевая особенность Gravit Designer — возможность работать практически на любом устройстве с интернет-подключением. Файлы сохраняются в облаке Gravit Cloud, что обеспечивает доступ к проектам из любой точки мира. Это делает его идеальным инструментом для удаленной работы и сотрудничества между дизайнерами. 💻

Характеристика Описание Тип программы Векторный графический редактор Доступность Браузерная версия + десктопные приложения Платформы Windows, macOS, Linux, ChromeOS Хранение файлов Облачное (Gravit Cloud) + локальное Формат файлов .gvdesign (собственный) Поддержка форматов SVG, PDF, EPS, SKETCH

Редактор ориентирован на широкий спектр задач: от создания иллюстраций и иконок до разработки пользовательских интерфейсов и прототипирования. Профессиональные возможности включают работу с многостраничными документами, поддержку сеток и направляющих, продвинутые инструменты для создания форм и управления текстом.

Алексей Громов, UI/UX дизайнер Моё знакомство с Gravit Designer началось с небольшого кризиса. Клиенту срочно понадобились правки в логотипе, а я находился в командировке без доступа к рабочему компьютеру с установленным Adobe Illustrator. Открыл ноутбук, загуглил «adobe illustrator онлайн редактор» и наткнулся на Gravit Designer. Признаюсь, сначала был настроен скептически — какой онлайн-редактор может заменить полноценный Illustrator? Однако уже через 15 минут я работал с векторами почти так же комфортно, как в привычной среде. Особенно впечатлила поддержка кривых Безье и удобная работа с контурами. Финальные правки были отправлены клиенту в течение часа, и он даже не заподозрил, что работа выполнена не в Illustrator. С тех пор Gravit Designer стал моим "запасным аэродромом" для ситуаций, когда нужно работать с минимальным набором инструментов.

Основной интерфейс и функциональность Gravit Designer

Интерфейс Gravit Designer построен с учетом современных тенденций UX/UI дизайна и напоминает гибрид между Adobe Illustrator и Sketch. Разработчики явно стремились создать знакомую среду для профессионалов, одновременно упростив кривую обучения для новичков.

Рабочее пространство редактора организовано интуитивно понятно: слева располагается панель инструментов, справа — панели свойств и управления слоями, сверху — главное меню и контекстная панель параметров выбранного инструмента. Такая компоновка позволяет сосредоточить внимание на рабочей области и минимизировать необходимость переключения между панелями. 🖱️

Страницы и слои — управление многостраничными документами и сложной структурой слоев с функциями группировки и организации;

— управление многостраничными документами и сложной структурой слоев с функциями группировки и организации; Библиотеки и символы — возможность создания и повторного использования элементов через систему символов;

— возможность создания и повторного использования элементов через систему символов; Привязка и выравнивание — интеллектуальная система привязки к объектам, направляющим и сетке;

— интеллектуальная система привязки к объектам, направляющим и сетке; Пользовательские настройки — гибкая система настройки рабочего пространства и клавиатурных сокращений.

Одно из главных преимуществ Gravit Designer — адаптивность интерфейса под различные устройства и разрешения экранов. Редактор одинаково комфортно функционирует как на большом мониторе профессионального дизайнера, так и на экране ноутбука. При этом предусмотрен режим фокусировки, скрывающий второстепенные элементы интерфейса для максимальной концентрации на дизайне.

Система управления документами включает возможности работы с различными форматами страниц и настройками экспорта. Gravit Designer позволяет создавать макеты как для печати с учетом выпусков под обрез и меток реза, так и для цифровых платформ с настройкой пикселей и экспортом для различных устройств и разрешений.

Ирина Светлова, преподаватель графического дизайна Когда я начала преподавать основы векторной графики, столкнулась с серьезной проблемой: не все студенты могли установить Adobe Illustrator на свои компьютеры из-за системных требований или финансовых ограничений. Мне нужно было найти альтернативу, которая была бы доступна всем и при этом давала представление о реальных инструментах векторной графики. Gravit Designer стал идеальным решением. Во время первого занятия мы просто открыли браузеры, зарегистрировались и сразу начали работать с основными инструментами. Особенно студентам понравилась логика интерфейса — многие отметили, что расположение панелей и инструментов интуитивно понятно даже без предварительного опыта работы в графических редакторах. К концу курса несколько студентов создали настолько впечатляющие проекты, что я с трудом могла поверить, что они выполнены в бесплатном онлайн-инструменте. Это окончательно убедило меня в потенциале Gravit Designer как обучающей платформы.

Ключевые инструменты для создания и редактирования графики

Инструментарий Gravit Designer предлагает полный спектр возможностей для работы с векторной графикой, от базовых форм до сложных композиций. Рассмотрим ключевые инструменты, определяющие функциональность этого редактора.

Фундамент Gravit Designer составляют мощные инструменты для создания и манипулирования векторными объектами. Здесь представлен полный набор для работы с кривыми Безье, включая перо, карандаш и различные модификаторы узлов. Эти инструменты обеспечивают прецизионный контроль над каждым элементом дизайна. ✏️

Инструмент "Перо" — позволяет создавать сложные контуры с точным размещением узлов и управляющих точек;

— позволяет создавать сложные контуры с точным размещением узлов и управляющих точек; Инструмент "Карандаш" — для свободного рисования с последующей автоматической векторизацией;

— для свободного рисования с последующей автоматической векторизацией; Редактор узлов — многофункциональный инструмент для точной настройки форм с поддержкой различных типов узлов;

— многофункциональный инструмент для точной настройки форм с поддержкой различных типов узлов; Инструменты базовых форм — прямоугольники, эллипсы, многоугольники с возможностью параметрической настройки;

— прямоугольники, эллипсы, многоугольники с возможностью параметрической настройки; Булевы операции — объединение, вычитание, пересечение и разделение форм для создания комплексных объектов.

Отдельного внимания заслуживает работа с текстом. Gravit Designer предлагает продвинутые возможности типографики, включая текст по контуру, обтекание объектов и создание связанных текстовых блоков. Поддерживается импорт шрифтов из Google Fonts, что существенно расширяет творческие возможности дизайнера.

Система стилей и эффектов позволяет применять к объектам тени, свечения, размытия и градиенты. Гибкие настройки обеспечивают высокую степень кастомизации внешнего вида элементов. Стили можно сохранять и переиспользовать, что значительно ускоряет работу над масштабными проектами.

Категория инструментов Основные возможности Уровень функциональности Создание форм Базовые фигуры, произвольные контуры, перо Высокий Редактирование узлов Различные типы узлов, прецизионное управление Средне-высокий Работа с цветом Градиенты, палитры, цветовые гармонии Высокий Типографика Расширенное форматирование, текст по пути Средний Эффекты Тени, свечения, размытия Средний Организация объектов Слои, группы, выравнивание, распределение Высокий

Для UI/UX дизайнеров особенно ценными станут инструменты прототипирования и создания адаптивных интерфейсов. Gravit Designer предлагает возможность работы с сетками и автоматически подстраиваемыми элементами, что упрощает создание дизайна для различных устройств и разрешений.

Функциональность экспорта включает широкий спектр форматов и настроек. Дизайнеры могут экспортировать работы в SVG, PDF, PNG и JPEG с различными параметрами качества и размера. Особенно полезна возможность экспорта отдельных слоев или групп, что значительно ускоряет подготовку ассетов для разработчиков или публикации в сети.

Сравнение с Adobe Illustrator и другими онлайн-редакторами

При выборе инструмента для векторной графики неизбежно возникает вопрос сравнения Gravit Designer с признанным стандартом индустрии — Adobe Illustrator и другими популярными онлайн-редакторами. Такое сопоставление помогает определить оптимальное решение для конкретных профессиональных задач.

Adobe Illustrator остается эталоном функциональности в сфере векторной графики, предлагая непревзойденную глубину возможностей и интеграцию с экосистемой Adobe. Однако эти преимущества сопровождаются высокой стоимостью подписки и требованиями к аппаратным ресурсам. Gravit Designer, позиционируясь как доступная альтернатива, закрывает большинство базовых потребностей профессионального дизайнера. 🔄

Производительность — Adobe Illustrator превосходит при работе с комплексными проектами, тогда как Gravit Designer может демонстрировать замедления при больших объемах данных;

— Adobe Illustrator превосходит при работе с комплексными проектами, тогда как Gravit Designer может демонстрировать замедления при больших объемах данных; Инструментарий — Illustrator предлагает более обширный набор специализированных инструментов, особенно для печатной продукции и сложных эффектов;

— Illustrator предлагает более обширный набор специализированных инструментов, особенно для печатной продукции и сложных эффектов; Доступность — Gravit Designer выигрывает в мобильности и не требует установки мощного ПО;

— Gravit Designer выигрывает в мобильности и не требует установки мощного ПО; Кривая обучения — интерфейс Gravit Designer интуитивно понятнее для новичков;

— интерфейс Gravit Designer интуитивно понятнее для новичков; Стоимость — существенное преимущество Gravit Designer, предлагающего бесплатную версию и доступную PRO-подписку.

В контексте сравнения с другими онлайн-редакторами, такими как Figma, Vectr или Inkscape, Gravit Designer занимает промежуточную позицию между полнофункциональными настольными приложениями и упрощенными веб-инструментами. Он превосходит большинство онлайн-аналогов по возможностям работы с кривыми и сложными формами, но уступает Figma в коллаборативных функциях и прототипировании.

Важный аспект при выборе инструмента — совместимость форматов и возможность обмена данными между различными программами. Gravit Designer предлагает достойную поддержку импорта и экспорта в стандартные форматы (SVG, PDF), но может возникнуть потеря некоторых специфических эффектов при передаче файлов между редакторами.

Для профессионального использования ключевым фактором становится надежность и стабильность работы. Онлайн-природа Gravit Designer создает зависимость от качества интернет-соединения, что может быть критичным для проектов с жесткими дедлайнами. Adobe Illustrator в этом аспекте предлагает большую автономность, но требует более мощного оборудования.

Бесплатные и премиум-возможности Gravit Designer

Gravit Designer реализует бизнес-модель freemium, предлагая базовую функциональность бесплатно и расширенные возможности в рамках платной подписки Gravit Designer PRO. Это позволяет пользователям начать работу без финансовых вложений и при необходимости перейти на расширенный функционал.

Бесплатная версия Gravit Designer включает основные инструменты векторного редактирования, достаточные для создания высококачественных графических работ. Доступно большинство инструментов рисования и редактирования форм, работа с текстом и базовые функции организации слоев. Ограничения касаются преимущественно экспорта, облачного хранилища и некоторых продвинутых функций. 💰

Базовые инструменты рисования — перо, карандаш, базовые фигуры, редактирование узлов;

— перо, карандаш, базовые фигуры, редактирование узлов; Работа с цветом — заливки, обводки, градиенты (с ограничениями);

— заливки, обводки, градиенты (с ограничениями); Текст и типографика — создание и форматирование текстовых блоков;

— создание и форматирование текстовых блоков; Слои и организация — базовое управление слоями;

— базовое управление слоями; Экспорт — ограниченные опции экспорта в PNG и JPG.

Подписка Gravit Designer PRO существенно расширяет функциональность, добавляя профессиональные инструменты и снимая ограничения с экспорта. Ключевые преимущества PRO-версии включают работу в офлайн-режиме, расширенные возможности экспорта в различные форматы, включая CMYK для печати, версионность проектов и увеличенное облачное хранилище.

Для профессиональных дизайнеров особенно ценны возможности PRO-версии в области совместной работы и организации библиотек ассетов. Подписка предлагает доступ к системе глобальных цветов и стилей, что значительно ускоряет работу над корпоративными проектами с установленным брендбуком.

Ценовая политика Gravit Designer PRO позиционируется как более доступная альтернатива Adobe Illustrator. При этом важно учитывать, что отдельные функции, стандартные для премиальных настольных приложений, могут отсутствовать даже в PRO-версии Gravit Designer из-за ограничений онлайн-формата.

Gravit Designer предлагает убедительную альтернативу традиционным настольным решениям для векторной графики. Сочетание доступности, кроссплатформенности и профессиональных инструментов делает его привлекательным выбором для широкого круга пользователей — от начинающих дизайнеров до профессионалов, нуждающихся в мобильном решении. Хотя редактор не заменит полностью Adobe Illustrator в высокопрофессиональной среде, он закрывает значительную часть повседневных задач векторного дизайна и иллюстрации при существенно меньших затратах. В условиях растущего тренда на облачные решения и удаленную работу, Gravit Designer представляет собой перспективный инструмент, развитие которого стоит отслеживать каждому современному дизайнеру.

Читайте также