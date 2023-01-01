Figma платная или бесплатная: сравнение тарифов и возможностей

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, изучающие Figma

Опытные команды и профессионалы, работающие над проектами в Figma

Менеджеры и владельцы компаний, принимающие решение о тарифах для своей команды Figma стремительно завоевывает рынок дизайн-инструментов, размывая границы между платными и бесплатными решениями. Вопрос "платить или не платить" становится ключевым для новичков и опытных команд. В 2025 году тарифная политика Figma претерпела значительные изменения — бесплатная версия расширила возможности, а платные планы стали более специализированными. Разберемся, как выбрать оптимальный вариант для ваших задач, избежать неожиданных ограничений, и какие функции действительно стоят инвестиций. 🤔

Что такое Figma: платные и бесплатные возможности

Figma — это мощный облачный инструмент для дизайна интерфейсов, прототипирования и совместной работы над проектами. Ключевое преимущество платформы — кросс-платформенность и работа через браузер, что устраняет необходимость в установке тяжелого ПО. 💻

Бесплатная версия Figma предоставляет доступ к основному функционалу и подходит для начинающих дизайнеров, фрилансеров или небольших проектов. В ней доступны:

Неограниченное количество файлов и страниц в личных проектах

Основные инструменты дизайна и прототипирования

Совместная работа до 2 редакторов

Доступ к бесплатным компонентам сообщества

Максимум 3 проекта с историей версий до 30 дней

Платные тарифы расширяют возможности для профессиональной работы:

Функция Бесплатная версия Professional Organization Проекты 3 Неограниченно Неограниченно История версий 30 дней Неограниченно Неограниченно Редакторы на проект 2 Неограниченно Неограниченно Библиотеки компонентов Базовые Командные Организационные Dev Mode Нет Да Да

В 2025 году Figma значительно расширила функционал бесплатной версии, добавив доступ к базовым инструментам Dev Mode для просмотра кода и улучшенные возможности по экспорту ресурсов. Это позволило многим начинающим дизайнерам эффективнее взаимодействовать с разработчиками без необходимости переходить на платные планы. 🚀

Анна Савельева, Lead UX/UI дизайнер Когда я только начинала работать с Figma в 2022 году, бесплатной версии категорически не хватало для полноценных проектов. Мы постоянно упирались в лимиты по количеству активных проектов и соавторов. К 2025 ситуация кардинально изменилась — мой стартап полгода работал исключительно на бесплатной версии, создавая MVP продукта. Критическая точка наступила только когда команда выросла до 4 дизайнеров, и нам понадобился совместный доступ к расширенным библиотекам компонентов. Сейчас я рекомендую начинающим не спешить с подпиской — сначала исчерпайте все возможности бесплатной версии. Она стала намного щедрее.

Лимиты бесплатной версии Figma для начинающих дизайнеров

Бесплатная версия Figma предоставляет достаточно инструментов для старта, однако имеет четкие ограничения, которые важно понимать перед погружением в работу. 📊

Основные лимиты Free-версии Figma в 2025 году:

Максимум 3 активных проекта (Drafts не учитываются в этом лимите)

Только 2 редактора могут одновременно работать над файлом

История версий хранится лишь 30 дней

Отсутствует доступ к продвинутым инструментам управления дизайн-системой

Ограниченный доступ к Dev Mode (только просмотр кода без продвинутых функций)

Нет инструментов управления правами доступа к файлам

Эти ограничения могут стать серьезным препятствием при росте проекта или команды. Особенно критичен лимит на количество редакторов, который быстро достигается даже в небольших командах, когда к дизайнерам присоединяются продакт-менеджер и разработчик. 🧩

Дмитрий Корнеев, Product Design Lead Наша команда умудрилась проработать на бесплатной версии Figma почти год, создавая маркетплейс услуг. Мы обходили лимит в 3 проекта, объединяя связанные задачи в один файл и используя множество страниц внутри. Критический момент наступил, когда мы начали работать над редизайном — пришлось архивировать старые проекты, теряя быстрый доступ к ним. А когда к команде присоединился третий дизайнер, начался настоящий цирк с передачей прав редактирования. Однажды наш ключевой макет был случайно изменен стажером накануне демонстрации клиенту, а история версий уже не хранила нужную копию. На следующий день мы оформили подписку Professional.

Бесплатная версия Figma отлично подходит для следующих сценариев:

Обучение интерфейсному дизайну с нуля

Фрилансеры, работающие над 1-3 проектами одновременно

Создание персонального портфолио

Небольшие стартапы на этапе идеи/MVP

Учебные проекты и экспериментальные концепты

При этом важно учитывать, что бесплатная версия не ограничивает сами возможности дизайна — вы можете создавать сложные макеты, прототипы и пользоваться автолейаутом без ограничений. Лимиты касаются только организационных аспектов и совместной работы. 🎨

Сколько стоит Figma: разбор платных тарифов для бизнеса

Для компаний и профессиональных команд Figma предлагает два основных платных тарифа: Professional и Organization. Рассмотрим, какие возможности они предоставляют и сколько стоят в 2025 году. 💰

Тарифный план Стоимость за пользователя Биллинг Ключевые преимущества Professional $15/месяц Ежемесячно или $144/год Неограниченные проекты, полный доступ к Dev Mode, командные библиотеки Organization $45/месяц Только годовой $540/год Централизованное управление, SSO, расширенная безопасность, приоритетная поддержка Enterprise По запросу Индивидуальный контракт Корпоративные интеграции, углубленная аналитика, выделенный менеджер

Тариф Professional ($15/месяц за редактора) подходит для большинства коммерческих проектов и предоставляет:

Неограниченное количество проектов и коллабораторов

Неограниченную историю версий (критично для долгосрочных проектов)

Полный доступ к Dev Mode для улучшенного взаимодействия с разработчиками

Создание и управление командными библиотеками компонентов

Расширенные инструменты прототипирования с условными переходами

Возможность приглашать неограниченное число зрителей без оплаты

Тариф Organization ($45/месяц за редактора) создан для средних и крупных компаний, где требуется:

Централизованное управление командами и проектами

Единый вход через корпоративную учетную запись (SSO)

Расширенные настройки безопасности и админские права

Организационные дизайн-системы с распределением доступа

Приоритетная техническая поддержка

Аналитика использования инструментов

Важная особенность платных тарифов Figma — система биллинга считает только редакторов, а не зрителей. Это значительно экономит бюджет, позволяя приглашать клиентов, стейкхолдеров и других участников процесса для просмотра и комментирования без дополнительной платы. 📝

С 2025 года Figma ввела возможность гибкого управления лицензиями — когда дизайнер временно не работает над проектами, его лицензию можно перевести в "спящий режим" и не платить за нее, сохраняя доступ к файлам. Это оптимизировало расходы для компаний с проектной организацией работы. ⚙️

Когда стоит переходить на платные тарифы Figma

Решение о переходе с бесплатного на платный тариф должно быть обосновано реальными потребностями проекта или команды. Существуют четкие индикаторы, сигнализирующие о необходимости апгрейда. 🔄

Признаки того, что пора переходить на тариф Professional:

Команда выросла до 3+ человек, активно редактирующих файлы

Вы регулярно упираетесь в лимит 3 активных проекта

Необходимо хранить историю версий дольше 30 дней для важных проектов

Появилась потребность в создании сложной дизайн-системы с библиотеками компонентов

Требуется полноценное взаимодействие с разработчиками через Dev Mode

Проекты стали коммерческими и приносят стабильный доход

Для перехода на Organization должны присутствовать следующие факторы:

В компании работает 5+ дизайнеров в разных командах

Требуется централизованное управление доступами и безопасностью

Необходима интеграция с корпоративными системами безопасности (SSO)

Компания работает с чувствительными данными и требует повышенной защиты

Требуется аналитика использования инструментов дизайнерами

При выборе платного плана важно провести аудит текущих потребностей команды и спрогнозировать рост на ближайшие 6-12 месяцев. В 2025 году Figma предлагает 30-дневный пробный период для Professional тарифа, что позволяет команде оценить преимущества без немедленных финансовых вложений. 📈

Аргументы в пользу платной подписки также включают расчет упущенной выгоды: сколько времени команда тратит на обход ограничений бесплатной версии вместо продуктивной работы? Подписка Professional стоимостью $15 в месяц окупается, если помогает сэкономить даже 1-2 часа рабочего времени дизайнера. 🕒

Максимум от Figma: как выбрать подходящий тариф для команды

Выбор оптимального тарифного плана — это баланс между реальными потребностями команды и бюджетом. Стратегический подход поможет избежать как переплаты за избыточный функционал, так и потери продуктивности из-за ограничений. 🎯

Алгоритм выбора подходящего тарифа Figma в 2025 году:

Проведите аудит текущего использования Figma: количество активных проектов, редакторов, требования к истории версий Оцените планы по росту команды и проектов на ближайшие 6-12 месяцев Составьте список критически важных функций (Dev Mode, библиотеки компонентов, интеграции) Рассчитайте потенциальные потери продуктивности при использовании ограниченной версии Оцените бюджет и сравните его с преимуществами платных планов

Рекомендации по оптимальному выбору тарифа в зависимости от типа команды:

Тип команды Рекомендуемый тариф Обоснование Фрилансер / Соло-дизайнер Free / Professional Free для 1-3 проектов; Professional при работе над большим количеством проектов одновременно Стартап (до 5 человек) Professional Позволяет эффективно взаимодействовать в команде, поддерживать неограниченное количество проектов Агентство / Студия Professional Оптимальный баланс возможностей для параллельной работы над множеством клиентских проектов Продуктовая команда (5-15 человек) Professional Все необходимые функции для организации дизайн-системы и командной работы Корпорация с несколькими департаментами Organization Необходимы централизованное управление, безопасность, SSO-интеграции

Умные стратегии оптимизации расходов на Figma в 2025 году:

Используйте годовую подписку для экономии до 20% от стоимости месячного плана

Оптимизируйте количество редакторов — перевод участников с периодическим участием в статус "Viewer"

Для крупных команд (50+ дизайнеров) запрашивайте корпоративные скидки через прямой контакт с отделом продаж

Используйте образовательные скидки для стартапов и некоммерческих организаций

Практикуйте "гибридную" модель: часть команды на Professional, часть на бесплатном плане с ротацией при необходимости

Важно помнить, что экономия на инструментах дизайна может привести к серьезным последствиям в виде задержек релизов, ошибок в дизайне и проблем с консистентностью продукта. Инвестиции в правильный тариф Figma — это инвестиции в качество конечного продукта. 💡

