Эффективные способы вырезать часть изображения в фотошопе: гайд

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные пользователи Photoshop, желающие улучшить навыки вырезания объектов

Графические дизайнеры и фотографы, работающие с изображениями

Люди, интересующиеся курсами по графическому дизайну и повышению квалификации в этой области Идеальное вырезание объектов в Photoshop — это то умение, которое разделяет любителя от профессионала. Когда я начинал работать с фотошопом, вырезание казалось настоящей алхимией: одни дизайнеры тратили часы на точное выделение волос моделей, другие справлялись за минуты, создавая безупречные вырезки. Сегодня я раскрою профессиональные секреты быстрого и точного вырезания в Photoshop — от классических инструментов выделения до продвинутых автоматизированных функций 2023 года, которые творят настоящие чудеса даже в руках новичка. 🎯

Пять профессиональных инструментов для вырезания в Photoshop

Вырезание объектов в Photoshop — это как хирургическая операция для изображения. Чтобы достичь идеальных результатов, профессионалы используют набор специальных инструментов, каждый из которых решает определённую задачу. 🔪

В основе успешного вырезания лежит правильный выбор инструмента. Вот пять профессиональных инструментов, которые я рекомендую освоить в первую очередь:

Lasso Tool (L) — классический инструмент для произвольного выделения. Идеален, когда вы можете точно обвести объект вручную.

— классический инструмент для произвольного выделения. Идеален, когда вы можете точно обвести объект вручную. Magic Wand (W) — выделяет области схожего цвета. Прекрасно работает с объектами на однородном фоне.

— выделяет области схожего цвета. Прекрасно работает с объектами на однородном фоне. Object Selection Tool — AI-инструмент, распознающий объекты. Просто обведите примерную область, и Photoshop сам определит границы объекта.

— AI-инструмент, распознающий объекты. Просто обведите примерную область, и Photoshop сам определит границы объекта. Pen Tool (P) — наиболее точный инструмент для создания контуров, которые затем превращаются в выделения. Незаменим для сложных форм с четкими краями.

— наиболее точный инструмент для создания контуров, которые затем превращаются в выделения. Незаменим для сложных форм с четкими краями. Quick Selection Tool (W) — быстрый и умный инструмент, который автоматически расширяет выделение по схожим областям при проведении кистью.

Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и ограничения в зависимости от типа изображения и задачи:

Инструмент Идеален для Уровень точности Сложность освоения Lasso Tool Объектов с простыми контурами Средний Низкая Magic Wand Объектов на контрастном фоне Низкий-Средний Низкая Object Selection Чётко различимых объектов Высокий Низкая Pen Tool Точных выделений любой сложности Очень высокий Высокая Quick Selection Органических форм и текстур Средний-Высокий Низкая

Алексей Ворониин, арт-директор и преподаватель Однажды ко мне обратился клиент с просьбой вырезать 200 товарных позиций для интернет-магазина. Сроки горели, а большинство фотографий было сделано на неоднородном фоне. Вместо того чтобы паниковать, я разработал систему: сначала сортировал изображения по сложности, затем подбирал оптимальный инструмент для каждой группы. Для простых предметов использовал Object Selection Tool, для средней сложности — комбинацию Quick Selection и уточнения краев, а для самых сложных — Pen Tool с масками. В результате, проект, на который обычно ушла бы неделя, был завершен за два дня. Ключевым фактором успеха стал правильный выбор инструмента под каждый тип изображения.

При выборе инструмента всегда учитывайте контраст между объектом и фоном, наличие мелких деталей (волосы, ветки деревьев) и то, насколько чёткие границы имеет ваш объект. Для сложных изображений часто приходится комбинировать несколько инструментов — например, использовать Pen Tool для четких участков и Refine Edge для волос.

Экспресс-метод: маскирование для вырезания частей изображения

Когда время поджимает, а результат нужен "вчера", на помощь приходит техника быстрого маскирования — настоящая палочка-выручалочка для дизайнеров. Этот метод позволяет не только быстро вырезать объекты, но и в любой момент вернуться к редактированию выделенной области. 🚀

Маскирование работает по принципу: черное скрывает, белое показывает. Этот подход дает невероятную гибкость при работе со сложными элементами изображения.

Вот пошаговый экспресс-метод маскирования, которым я пользуюсь ежедневно:

Выберите слой с изображением, который хотите отредактировать. Нажмите на значок "Add layer mask" в нижней части панели слоев (иконка в виде прямоугольника с кружком). Убедитесь, что маска активна (её миниатюра должна быть выделена). Выберите Brush Tool (B) и установите черный цвет для кисти. Закрасьте кистью те части изображения, которые хотите скрыть. Если случайно удалили нужную часть — просто переключитесь на белый цвет и восстановите её.

Особенно эффективно использовать маскирование в сочетании с основными инструментами выделения — это значительно ускоряет процесс:

Создайте выделение нужной области любым удобным инструментом.

Добавьте маску слоя — Photoshop автоматически применит ваше выделение к маске.

Доработайте маску кистью, уточняя детали.

Этот подход неразрушающий — вы всегда можете вернуться и отредактировать маску, не повреждая исходное изображение. Для профессионального результата попробуйте следующие приемы:

Прием маскирования Применение Преимущество Градиентная маска Плавные переходы, виньетки Естественное слияние элементов Инверсия маски (Ctrl+I) Быстрое переключение между "показать" и "скрыть" Экономия времени при работе с большими областями Маска с пониженной непрозрачностью кисти Полупрозрачные элементы (стекло, тени) Создание эффекта глубины и реализма Быстрая маска (Q) Временное визуальное редактирование выделения Интуитивный способ точного выделения сложных форм

Одно из главных преимуществ масок — это возможность их уточнения с помощью функции Mask Edge (выберите маску и нажмите кнопку "Select and Mask" на панели свойств). Эта функция творит чудеса при работе с волосами, мехом и другими сложными краями.

Помните, что при работе с масками размер и жесткость кисти критически важны: используйте жесткие кисти для четких границ и мягкие для плавных переходов. Регулируйте размер кисти клавишами [ и ], а жесткость — комбинацией Shift+[ или Shift+].

Точное вырезание сложных объектов: техники выделения

Самое сложное в работе с фотошопом — точно вырезать объекты с мелкими деталями, полупрозрачными краями или со сложной текстурой. Здесь обычные инструменты выделения могут не справиться, и требуются специальные техники и комбинации методов. 🔍

Для профессионального вырезания сложных объектов рекомендую следующую последовательность действий:

Создайте базовое выделение любым удобным инструментом. Нажмите Select & Mask (в современных версиях) или Refine Edge (в старых версиях). Используйте опцию Refine Edge Brush Tool для точной обработки краёв. Настройте параметры Smart Radius для автоматического определения краёв. Используйте Output To: Layer Mask для получения неразрушающего результата.

При работе со сложными текстурами особенно эффективны следующие комбинации инструментов:

Волосы и мех : Начните с Quick Selection, затем примените Select & Mask с повышенным значением Smart Radius и небольшим Shift Edge.

: Начните с Quick Selection, затем примените Select & Mask с повышенным значением Smart Radius и небольшим Shift Edge. Полупрозрачные объекты : Используйте Channels для создания выделения на основе контраста, затем преобразуйте в маску.

: Используйте Channels для создания выделения на основе контраста, затем преобразуйте в маску. Сложные контуры : Применяйте Pen Tool для создания точного контура, затем конвертируйте в выделение (Ctrl+Enter).

: Применяйте Pen Tool для создания точного контура, затем конвертируйте в выделение (Ctrl+Enter). Мелкие детали: Увеличьте масштаб до 200-400% и используйте маленькую кисть с Refine Edge Brush.

Мария Светлова, фотограф-ретушер Мой первый серьезный заказ как ретушера — подготовка фотосессии для модного журнала. Ключевой кадр включал модель в полупрозрачном платье с развевающимися волосами на сложном городском фоне. Арт-директор хотел перенести модель на другой фон, сохранив все нюансы прически и полупрозрачность ткани. Я начала с создания грубого выделения с помощью Object Selection, затем использовала комбинацию каналов для выделения волос — создала копию красного канала (где контраст волос максимальный), применила Levels для усиления контраста и создала выделение. Для платья использовала Select & Mask с тщательной настройкой Decontaminate Colors. Самым сложным был переход полупрозрачной ткани — здесь пришлось работать с режимами наложения и дополнительной маской. В итоге клиент был в восторге, а я поняла, что идеальное вырезание — это целое искусство, требующее использования разных техник в одном проекте.

Для объектов с очень сложными краями (например, деревья с листвой) я рекомендую использовать технику "работы с каналами" — профессиональную методику, которая дает потрясающие результаты:

Откройте панель Channels (Window > Channels). Проанализируйте каждый канал (Red, Green, Blue) и выберите тот, где контраст между объектом и фоном максимальный. Дублируйте выбранный канал (перетащите его на значок "Create new channel"). Используйте Image > Adjustments > Levels или Curves для усиления контраста. Загрузите выделение (Ctrl+клик по миниатюре канала). Вернитесь к панели Layers и создайте маску слоя.

В случаях, когда ни один канал не дает достаточного контраста, попробуйте создать выделение на основе Luminosity (яркости). Для этого сделайте копию изображения, преобразуйте её в режим Lab Color и используйте канал Lightness как основу для выделения.

Не забывайте о важности правильной последовательности действий: сначала создайте грубое выделение, затем уточните края, и только потом вырезайте объект. Это значительно экономит время и повышает точность результата.

Автоматические функции для быстрого вырезания в Photoshop

Разработчики Photoshop не стоят на месте, и в 2023 году приложение получило мощнейшие AI-инструменты, способные автоматически вырезать объекты с поразительной точностью. Эти функции экономят часы работы и доступны даже новичкам. 🤖

Вот наиболее эффективные автоматические функции для быстрого вырезания:

Select Subject — распознает и выделяет основной объект на фотографии одним кликом.

— распознает и выделяет основной объект на фотографии одним кликом. Remove Background — автоматически удаляет фон и создает маску для объекта.

— автоматически удаляет фон и создает маску для объекта. Select & Mask AI — умная система обработки краёв выделения.

— умная система обработки краёв выделения. Select Sky — мгновенно выделяет небо на фотографиях пейзажей.

— мгновенно выделяет небо на фотографиях пейзажей. Neural Filters — набор AI-фильтров для различных задач редактирования.

Использовать эти инструменты предельно просто:

Для Select Subject: нажмите Select > Subject в верхнем меню. Для Remove Background: выберите слой и нажмите Layer > Remove Background. Для Select Sky: используйте Select > Sky.

Эффективность автоматических инструментов варьируется в зависимости от типа изображения:

Тип изображения Рекомендуемый инструмент Ожидаемая точность Необходимость доработки Портреты людей Select Subject Очень высокая (95-99%) Минимальная Товары на белом фоне Remove Background Высокая (90-95%) Минимальная Пейзажи с небом Select Sky Высокая (90-95%) Низкая Животные Select Subject Средняя/Высокая (80-90%) Средняя Сложные натюрморты Remove Background + ручная доработка Средняя (70-85%) Средняя/Высокая

Важно понимать, что даже самые современные AI-инструменты могут требовать доработки. Для получения идеального результата комбинируйте автоматические функции с ручной коррекцией:

Используйте автоматическое выделение как начальную точку.

Применяйте Select & Mask для уточнения краёв.

Доработайте маску вручную кистью в проблемных областях.

Функция Select & Mask предлагает несколько режимов просмотра, которые помогают точнее контролировать процесс выделения:

Overlay — цветное наложение, помогает увидеть выделенную область.

— цветное наложение, помогает увидеть выделенную область. On Black/White — показывает объект на черном/белом фоне для оценки качества краев.

— показывает объект на черном/белом фоне для оценки качества краев. On Layers — показывает результат с учетом прозрачности.

В современных версиях Photoshop появился инновационный инструмент Object Selection Tool, который сочетает простоту использования и мощь искусственного интеллекта. Просто нарисуйте грубый прямоугольник вокруг объекта, и AI автоматически определит его границы с поразительной точностью.

Не забывайте про функцию Decontaminate Colors в диалоговом окне Select & Mask. Она помогает удалить цветовые ореолы по краям вырезанного объекта, которые часто остаются от фона.

Финальная обработка вырезанных элементов изображения

Идеально вырезать объект — это только полдела. Настоящее мастерство заключается в финальной обработке, которая делает вырезанный элемент естественным и гармоничным на новом фоне. Эта стадия часто упускается новичками, но именно она отличает работу профессионала. ✨

После вырезания объекта необходимо выполнить следующие шаги финальной обработки:

Удаление цветовых ореолов — тонкие остатки прежнего фона по контуру объекта. Добавление тени — для придания объекту реалистичности на новом фоне. Цветокоррекция — адаптация объекта к цветовой гамме нового фона. Детализация краев — добавление реалистичных переходов по контуру. Финальные корректировки размера и пропорций.

Для удаления цветовых ореолов используйте один из следующих методов:

Функция Decontaminate Colors в диалоговом окне Select & Mask.

Layer > Matting > Defringe с радиусом 1-2 пикселя.

Ручная коррекция с помощью Clone Stamp Tool в режиме наложения Color.

Создание реалистичной тени сделает вырезанный объект более естественным на новом фоне:

Создайте новый слой под слоем с объектом. Удерживая Ctrl, кликните по миниатюре слоя с объектом для загрузки его контура. Залейте выделение черным цветом (Edit > Fill > Black). Снимите выделение (Ctrl+D) и примените Filter > Blur > Gaussian Blur (5-15 пикселей в зависимости от размера изображения). Переместите тень, используя Move Tool, и при необходимости трансформируйте (Ctrl+T). Настройте непрозрачность слоя с тенью (30-70%).

Для гармоничного вписывания объекта в новый фон используйте следующие техники цветокоррекции:

Adjustment Layers (Color Balance, Curves, Hue/Saturation) с маской, ограниченной объектом.

Photo Filter с теплым или холодным оттенком для соответствия освещению фона.

Selective Color для тонкой настройки цветовых областей.

Реалистичные краевые эффекты добавляют финальный штрих к вырезанным объектам:

Для жестких объектов (стекло, металл) используйте маленькую кисть в режиме Color Dodge по контуру для создания бликов.

Для мягких объектов (ткань, кожа) добавьте легкое размытие по краям с помощью мягкой кисти на маске.

Для волос и меха примените фильтр Noise (1-2%) на маску для добавления естественной текстуры.

Не забывайте о важности правильного масштабирования объекта. Используйте Free Transform (Ctrl+T) с зажатой Shift для пропорционального изменения размера. При необходимости примените Filter > Sharpen > Smart Sharpen для восстановления четкости после масштабирования.

Финальный совет: всегда просматривайте результат в масштабе 100% и на разном расстоянии от экрана. Это помогает увидеть недостатки, которые могут быть не заметны при постоянном увеличении.

