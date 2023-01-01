logo
Easel.ly: обзор генератора инфографики для визуализации данных

Для кого эта статья:

  • Маркетологи и PR-специалисты, заинтересованные в создании инфографики
  • Преподаватели и работники образования, которые хотят визуализировать учебные материалы

  • Блогеры, контент-создатели и студенты, стремящиеся улучшить свои навыки визуализации данных

    Визуализация данных давно перестала быть привилегией профессиональных дизайнеров. В борьбе за внимание аудитории инфографика становится мощным оружием – она позволяет доносить сложную информацию наглядно и убедительно. Easel.ly входит в число инструментов, которые демократизировали этот процесс, предлагая создавать визуально привлекательный контент без глубоких знаний в дизайне. Но действительно ли эта платформа способна удовлетворить запросы различных пользователей – от маркетологов до преподавателей? Давайте проведем детальный анализ функционала, возможностей и ограничений Easel.ly, чтобы понять, насколько эффективен этот инструмент для создания инфографики. 🔍

Хотите вывести свои навыки визуализации данных на профессиональный уровень? Профессия графический дизайнер от Skypro – это глубокое погружение в мир визуальной коммуникации. Пока вы изучаете Easel.ly как быстрый инструмент для создания инфографики, подумайте о карьерном росте: наш курс научит вас не только техническим навыкам работы с профессиональными программами, но и принципам эффективного визуального сторителлинга, который заставит вашу инфографику выделяться среди конкурентов. ✨

Что такое Easel.ly: платформа для быстрого создания инфографики

Easel.ly — это онлайн-платформа для создания инфографики, запущенная в 2012 году и за прошедшие годы завоевавшая репутацию одного из наиболее интуитивных инструментов визуализации данных. Фундаментальный принцип сервиса заключается в предоставлении пользователям возможности создавать профессионально выглядящую инфографику без необходимости погружаться в сложные графические программы для рисования.

В основе функционирования Easel.ly лежит браузерный редактор, работающий по принципу drag-and-drop (перетаскивания), что существенно упрощает процесс создания визуального контента. Разработчики позиционируют сервис как инструмент для всех — независимо от уровня дизайнерской подготовки пользователей.

Анна Соколова, руководитель отдела маркетинга

Когда наша команда впервые столкнулась с необходимостью регулярно создавать инфографику для социальных сетей, мы оказались в тупике. Наш единственный дизайнер был завален другими проектами, а у маркетологов не было ни времени, ни навыков для освоения сложных дизайнерских программ. Easel.ly стал для нас настоящим спасением. Помню свой первый опыт — за 40 минут я создала инфографику о результатах квартального исследования, которая получила в три раза больше вовлечения, чем наши обычные текстовые посты. Особенно меня впечатлила возможность быстро адаптировать готовые шаблоны под наш фирменный стиль — достаточно было загрузить логотип и изменить цветовую схему. За полгода использования Easel.ly мы увеличили вовлеченность аудитории на 78%, а времени на подготовку визуального контента стало уходить в разы меньше.

Важно отметить ключевые характеристики платформы:

  • Облачное решение, не требующее установки программного обеспечения
  • Поддержка совместной работы над проектами
  • Интуитивно понятный интерфейс с минимальным порогом вхождения
  • Обширная библиотека предустановленных шаблонов и графических элементов
  • Возможность работы как с готовыми решениями, так и создания инфографики "с нуля"

Платформа специализируется именно на инфографике, в отличие от более универсальных инструментов визуального дизайна. Такая узкая специализация позволила разработчикам создать среду, максимально адаптированную для быстрого преобразования статистических данных, процессов и взаимосвязей в наглядные визуальные схемы. 📊

Целевая аудитория Easel.ly весьма разнообразна. Сервис активно используется:

Категория пользователей Основные цели использования
Маркетологи и PR-специалисты Создание визуального контента для социальных сетей, презентация маркетинговых данных
Преподаватели и работники образования Визуализация учебных материалов, создание наглядных пособий
Бизнес-аналитики Подготовка отчетов, визуализация бизнес-процессов и KPI
Блогеры и контент-создатели Разработка привлекательного визуального контента
Студенты Оформление проектов, презентаций и исследовательских работ

Для понимания места Easel.ly в экосистеме инструментов визуализации данных стоит отметить, что этот сервис занимает промежуточное положение между простейшими конструкторами графиков и профессиональными графическими редакторами — предлагая баланс между доступностью и функциональностью.

Пошаговый план для смены профессии

Базовые и продвинутые функции графических программ Easel.ly

Функциональность Easel.ly можно условно разделить на базовую и продвинутую. Рассмотрим обе категории подробно, чтобы составить полное представление о возможностях этого генератора инфографики.

Базовые функции Easel.ly:

  • Интерфейс редактора — визуальная рабочая среда с холстом и панелями инструментов, организованная по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get — "что видишь, то и получишь")
  • Библиотека объектов — набор готовых графических элементов, включающий иконки, фигуры, стрелки, линии и другие компоненты инфографики
  • Текстовый редактор — инструменты для добавления и форматирования текста с базовыми типографскими настройками
  • Инструменты выравнивания — функции для точного расположения элементов на холсте, включая сетку, направляющие и автоматическое выравнивание
  • Базовая цветовая палитра — возможность изменения цветов элементов с выбором из предустановленных вариантов

Продвинутые функции Easel.ly:

  • Импорт данных — возможность загрузки статистических данных из CSV-файлов для автоматического создания диаграмм и графиков
  • Расширенная настройка визуального стиля — детальная настройка тени, прозрачности, градиентов и других визуальных эффектов
  • Пользовательские шрифты — возможность загрузки и использования собственных шрифтов (в премиум-версии)
  • Анимированные элементы — добавление простых анимаций для создания динамичной инфографики
  • Интерактивность — создание кликабельных областей, ссылок и интерактивных элементов
  • Совместная работа — функции для коллективного редактирования и комментирования проектов
  • Брендирование — инструменты для внедрения элементов фирменного стиля и сохранения визуальной идентичности

Особое внимание стоит уделить возможностям редактирования и манипуляции данными. Easel.ly предлагает следующие типы визуализации статистической информации:

Тип визуализации Применение Особенности реализации в Easel.ly
Линейные графики Отображение трендов и динамики показателей во времени Настраиваемые оси, легенды, маркеры точек данных
Столбчатые диаграммы Сравнение категориальных данных Горизонтальная и вертикальная ориентация, группировка
Круговые диаграммы Отображение долей в общей структуре Настройка выделения сегментов, подписи значений
Географические карты Визуализация региональных данных Базовые шаблоны мировых карт и карт отдельных стран
Временные шкалы Представление хронологии событий Гибкая настройка временных отрезков и событий

Процесс работы в Easel.ly организован вокруг логических этапов создания инфографики:

  1. Выбор формата — определение размеров и ориентации холста (с возможностью использования стандартных размеров для социальных сетей)
  2. Структурирование — разметка основных блоков и определение композиции
  3. Наполнение контентом — добавление текстовых и графических элементов
  4. Стилизация — применение цветовых схем и визуальных стилей
  5. Доработка деталей — финальная корректировка и визуальная оптимизация

Интересной особенностью Easel.ly является режим "Story Mode", позволяющий создавать многоэтапные инфографики с возможностью прокрутки или пошагового просмотра. Эта функция особенно полезна для повествовательных инфографик, где информация должна раскрываться постепенно. 🎬

Важно отметить, что интерфейс Easel.ly оптимизирован для десктопных компьютеров, хотя базовые функции редактирования доступны и на мобильных устройствах через браузер. Полноценного мобильного приложения у платформы пока нет, что можно считать определенным ограничением для пользователей, предпочитающих работать в дороге.

Работа с шаблонами и библиотеками: генератор инфографики в действии

Библиотека шаблонов — одно из ключевых преимуществ Easel.ly как генератора инфографики. Платформа предлагает обширную коллекцию готовых решений, значительно ускоряющих процесс создания визуального контента. Разберемся подробнее, как организована эта система и какие возможности она предоставляет пользователям.

Шаблоны в Easel.ly структурированы по следующим категориям:

  • Тематические — бизнес, образование, здоровье, окружающая среда, технологии и другие
  • Функциональные — процессы, сравнения, хронологии, географические, статистические
  • Стилистические — минималистичные, красочные, корпоративные, креативные
  • Форматные — вертикальные, горизонтальные, квадратные, оптимизированные для социальных сетей

Процесс работы с шаблонами интуитивно прост:

  1. Выбор шаблона из галереи или поиск по ключевым словам
  2. Предварительный просмотр и оценка соответствия поставленным задачам
  3. Клонирование шаблона в личный проект
  4. Персонализация — замена текста, изображений, цветов и других элементов
  5. Дополнение собственными компонентами при необходимости

Михаил Дорофеев, преподаватель биологии

Мой первый опыт с Easel.ly начался с необходимости объяснить старшеклассникам сложную тему по генетике. Традиционные таблицы Пеннета вызывали у них зевоту, и я искал способ заинтересовать учеников. В библиотеке шаблонов Easel.ly обнаружил готовую инфографику по биологическим процессам. Потратив всего час на адаптацию, я превратил её в визуальное объяснение законов Менделя. Результат превзошёл ожидания — ребята не только поняли материал, но и сами захотели создать подобные визуализации для других тем. Самым удобным для меня оказалось то, что я мог работать с биологическими символами и схемами, не рисуя их самостоятельно. А когда мне потребовалось особое изображение клеточного деления, я просто загрузил свою иллюстрацию и интегрировал её в общую композицию. За два года я создал целую библиотеку визуальных материалов, которые теперь используются всей кафедрой биологии.

Особую ценность представляет библиотека графических элементов Easel.ly. В отличие от многих конкурентов, где акцент сделан на фотографиях, здесь основной упор делается на векторные иконки, иллюстрации и инфографические компоненты. Библиотека включает более 10,000 элементов, структурированных по категориям:

  • Иконки — символические изображения объектов, концепций и действий
  • Фигуры — геометрические и абстрактные формы для структурирования информации
  • Стрелки и коннекторы — элементы для отображения связей и процессов
  • Диаграммы — заготовки для различных типов визуализации данных
  • Персонажи и силуэты — изображения людей в различных ситуациях
  • Фоны и текстуры — варианты оформления задних планов

Система поиска и фильтрации элементов заслуживает отдельного упоминания — она позволяет быстро находить нужные компоненты по ключевым словам, стилям и цветовым решениям. Это особенно важно при работе над тематически специфичными проектами.

Важным аспектом работы с библиотеками в Easel.ly является возможность создания собственных коллекций элементов. Пользователи могут:

  • Загружать собственные изображения и логотипы
  • Группировать часто используемые элементы в персональные наборы
  • Сохранять цветовые схемы для последующего использования
  • Создавать собственные шаблоны на основе успешных проектов

Функционал импорта данных позволяет интегрировать статистическую информацию из внешних источников. Поддерживаются следующие форматы: CSV, Excel (в премиум-версии), а также прямой ввод данных через встроенные таблицы. После импорта данных пользователи могут выбрать тип визуализации и настроить параметры отображения.

Примечательной особенностью является автоматическое обновление визуализации при изменении исходных данных — это значительно упрощает процесс итеративной работы над проектами, требующими регулярной актуализации. 📈

Для пользователей, стремящихся к уникальному дизайну, Easel.ly предлагает инструменты для создания инфографики "с нуля", без использования готовых шаблонов. В этом режиме доступны все библиотеки элементов и функции редактирования, но работа начинается с пустого холста. Такой подход требует больше времени и базовых дизайнерских навыков, но обеспечивает полную свободу творчества.

Тарифы и доступность: бесплатные и премиум-возможности

Easel.ly функционирует по freemium-модели, предлагая как бесплатную версию с базовыми возможностями, так и платные тарифы с расширенным функционалом. Детальное понимание ценовой политики позволит оценить оптимальный вариант в зависимости от конкретных потребностей. 💸

Структура тарифных планов Easel.ly выглядит следующим образом:

Функционал Бесплатный план Pro (индивидуальный) Team (корпоративный)
Стоимость 0$ 4$ в месяц (при годовой оплате) От 8$ в месяц за пользователя
Количество проектов До 10 Неограниченно Неограниченно
Шаблоны Базовая библиотека (около 100) Полная библиотека (более 1000) Полная библиотека + брендированные
Графические элементы Ограниченный набор Полная библиотека Полная библиотека + хранение собственных
Форматы экспорта JPG, низкое разрешение JPG, PDF, PNG в высоком разрешении Все форматы + интерактивный HTML
Приватность Публичные проекты Приватные проекты Приватные проекты + права доступа
Дополнительные функции Базовые возможности редактирования Загрузка шрифтов, импорт данных, расширенное редактирование Все Pro-функции + инструменты совместной работы

Бесплатная версия Easel.ly обладает следующими ключевыми ограничениями:

  • Водяной знак Easel.ly на всех создаваемых инфографиках
  • Ограничение разрешения экспортируемых изображений (максимум 1000px по длинной стороне)
  • Отсутствие доступа к премиум-шаблонам и элементам
  • Невозможность загрузки собственных шрифтов
  • Отсутствие интеграции с внешними сервисами
  • Невозможность скрыть проекты из публичного доступа

Премиум-подписка Pro предоставляет следующие дополнительные преимущества:

  • Отсутствие водяных знаков на экспортируемых материалах
  • Высококачественный экспорт в различных форматах (до 3000px)
  • Доступ к полной библиотеке шаблонов и элементов
  • Возможность загрузки до 10 собственных шрифтов
  • Инструменты для совместной работы (комментирование, предложения)
  • Защита проектов паролем и настройка приватности
  • Приоритетная техническая поддержка

Корпоративный тариф Team включает все возможности тарифа Pro, а также:

  • Централизованное управление аккаунтами
  • Командное хранилище фирменных элементов (логотипы, изображения)
  • Корпоративная библиотека шаблонов с фирменным стилем
  • Расширенные инструменты совместной работы с разграничением прав
  • Возможность назначения и отслеживания проектов
  • Статистика использования и активности команды
  • Выделенный менеджер для корпоративных клиентов

Для образовательных учреждений Easel.ly предлагает специальный тарифный план Edu:

  • Скидка 50% от стоимости стандартного Pro-аккаунта для преподавателей
  • Пакеты лицензий для групп студентов со значительными скидками
  • Специализированные шаблоны для образовательных целей
  • Инструменты для организации групповой работы студентов
  • Интеграция с популярными LMS (Learning Management Systems)

Важно отметить, что Easel.ly регулярно проводит сезонные акции и предлагает скидки для новых пользователей. Также существует возможность получения бесплатного пробного периода премиум-функций на 7 дней для оценки расширенных возможностей платформы перед покупкой.

Процесс оплаты поддерживает все основные платежные методы: кредитные карты, PayPal, а для корпоративных клиентов доступна оплата по счету. Подписка автоматически продлевается, но может быть отменена в любой момент через личный кабинет.

При оценке соотношения цены и возможностей следует учитывать, что стоимость Pro-аккаунта Easel.ly (около $48 в год) существенно ниже годовой подписки на профессиональные графические программы для рисования, что делает сервис экономически привлекательным для пользователей с ограниченным бюджетом.

Преимущества и ограничения Easel.ly среди генераторов инфографики

Оценивая позицию Easel.ly в конкурентном пространстве генераторов инфографики, необходимо провести объективный анализ его сильных и слабых сторон. Это позволит понять, насколько инструмент соответствует конкретным требованиям различных пользователей. 🧩

Ключевые преимущества Easel.ly:

  • Интуитивность интерфейса — низкий порог вхождения и отсутствие необходимости в длительном обучении делает платформу доступной для начинающих пользователей
  • Специализация на инфографике — в отличие от универсальных графических редакторов, все инструменты и функции ориентированы именно на создание информационной графики
  • Обширная библиотека шаблонов — наличие готовых решений для разнообразных тематик существенно ускоряет процесс создания материалов
  • Баланс между простотой и функциональностью — платформа предоставляет достаточно инструментов для создания профессионально выглядящей инфографики, не перегружая пользователя избыточными опциями
  • Оптимальное соотношение цены и возможностей — стоимость премиум-подписки значительно ниже, чем у профессиональных графических программ для рисования
  • Облачное хранение проектов — возможность доступа к работам с любого устройства без необходимости локальной установки программы

Заметные ограничения Easel.ly:

  • Ограниченная кастомизация — по сравнению с профессиональными графическими редакторами, возможности тонкой настройки визуальных элементов существенно урезаны
  • Зависимость от интернет-соединения — отсутствие полноценной офлайн-версии затрудняет работу в условиях нестабильного подключения
  • Ограничения бесплатной версии — существенные ограничения функциональности и наличие водяных знаков в бесплатном тарифе
  • Невысокая производительность при сложных проектах — при создании многослойных инфографик с большим количеством элементов возможны задержки и снижение отзывчивости интерфейса
  • Ограниченные возможности анимации — функционал для создания динамической инфографики уступает специализированным решениям
  • Отсутствие продвинутых инструментов для работы с данными — ограниченные возможности для автоматизированной визуализации сложных наборов данных

В сравнении с другими популярными генераторами инфографики, Easel.ly занимает особую нишу. Рассмотрим ключевые отличия от основных конкурентов:

  • В отличие от Canva, которая предлагает универсальные инструменты для различных типов дизайна, Easel.ly фокусируется именно на инфографике, обеспечивая более специализированные решения в этой области
  • По сравнению с Piktochart, Easel.ly предлагает более интуитивный интерфейс, но уступает в возможностях интерактивной инфографики
  • Visme превосходит Easel.ly по функциональности интерактивных элементов и анимации, но имеет более высокий порог вхождения и стоимость
  • Infogram предоставляет более продвинутые инструменты для работы с данными и создания интерактивных диаграмм, но менее гибок в дизайнерских аспектах

Целевые сценарии использования, где Easel.ly проявляет максимальную эффективность:

  1. Образовательная сфера — создание наглядных учебных материалов, визуализация процессов и концепций
  2. Маркетинговые коммуникации — разработка информативных постов для социальных сетей, визуализация маркетинговых данных
  3. Презентация бизнес-информации — наглядное представление статистики, процессов и результатов
  4. Некоммерческая деятельность — создание информационных материалов для продвижения социальных инициатив
  5. Личные проекты — визуализация исследований, хобби, резюме и портфолио

Ситуации, где Easel.ly может быть недостаточно эффективен:

  1. Создание сложных, многоуровневых интерактивных визуализаций
  2. Работа с большими массивами данных, требующими продвинутых аналитических представлений
  3. Профессиональная дизайнерская деятельность с высокими требованиями к детализации и уникальности
  4. Проекты, требующие интеграции с корпоративными информационными системами
  5. Задачи, связанные с печатью материалов в очень высоком разрешении и специальных форматах

Дальнейшее развитие Easel.ly, судя по анонсам разработчиков, будет направлено на расширение функционала интерактивности, улучшение инструментов для работы с данными и оптимизацию производительности. Также планируется углубление интеграций с популярными сервисами и расширение образовательного направления платформы.

Анализируя все возможности и ограничения Easel.ly, можно уверенно сказать, что этот инструмент отлично справляется с базовыми и средней сложности задачами по созданию инфографики. Его ключевая ценность заключается в возможности быстро трансформировать информацию в визуально привлекательный формат без глубоких технических знаний. Для начинающих пользователей и специалистов, нерегулярно создающих инфографику, Easel.ly предлагает оптимальный баланс между доступностью и функциональностью, а премиум-версия обеспечивает большинство необходимых инструментов для профессионального использования. Выбирая этот генератор инфографики, вы получаете надёжного помощника в визуализации данных, который растёт вместе с вашими навыками и потребностями.

