Easel.ly: обзор генератора инфографики для визуализации данных

Для кого эта статья:

Маркетологи и PR-специалисты, заинтересованные в создании инфографики

Преподаватели и работники образования, которые хотят визуализировать учебные материалы

Блогеры, контент-создатели и студенты, стремящиеся улучшить свои навыки визуализации данных Визуализация данных давно перестала быть привилегией профессиональных дизайнеров. В борьбе за внимание аудитории инфографика становится мощным оружием – она позволяет доносить сложную информацию наглядно и убедительно. Easel.ly входит в число инструментов, которые демократизировали этот процесс, предлагая создавать визуально привлекательный контент без глубоких знаний в дизайне. Но действительно ли эта платформа способна удовлетворить запросы различных пользователей – от маркетологов до преподавателей? Давайте проведем детальный анализ функционала, возможностей и ограничений Easel.ly, чтобы понять, насколько эффективен этот инструмент для создания инфографики. 🔍

Что такое Easel.ly: платформа для быстрого создания инфографики

Easel.ly — это онлайн-платформа для создания инфографики, запущенная в 2012 году и за прошедшие годы завоевавшая репутацию одного из наиболее интуитивных инструментов визуализации данных. Фундаментальный принцип сервиса заключается в предоставлении пользователям возможности создавать профессионально выглядящую инфографику без необходимости погружаться в сложные графические программы для рисования.

В основе функционирования Easel.ly лежит браузерный редактор, работающий по принципу drag-and-drop (перетаскивания), что существенно упрощает процесс создания визуального контента. Разработчики позиционируют сервис как инструмент для всех — независимо от уровня дизайнерской подготовки пользователей.

Анна Соколова, руководитель отдела маркетинга Когда наша команда впервые столкнулась с необходимостью регулярно создавать инфографику для социальных сетей, мы оказались в тупике. Наш единственный дизайнер был завален другими проектами, а у маркетологов не было ни времени, ни навыков для освоения сложных дизайнерских программ. Easel.ly стал для нас настоящим спасением. Помню свой первый опыт — за 40 минут я создала инфографику о результатах квартального исследования, которая получила в три раза больше вовлечения, чем наши обычные текстовые посты. Особенно меня впечатлила возможность быстро адаптировать готовые шаблоны под наш фирменный стиль — достаточно было загрузить логотип и изменить цветовую схему. За полгода использования Easel.ly мы увеличили вовлеченность аудитории на 78%, а времени на подготовку визуального контента стало уходить в разы меньше.

Важно отметить ключевые характеристики платформы:

Облачное решение, не требующее установки программного обеспечения

Поддержка совместной работы над проектами

Интуитивно понятный интерфейс с минимальным порогом вхождения

Обширная библиотека предустановленных шаблонов и графических элементов

Возможность работы как с готовыми решениями, так и создания инфографики "с нуля"

Платформа специализируется именно на инфографике, в отличие от более универсальных инструментов визуального дизайна. Такая узкая специализация позволила разработчикам создать среду, максимально адаптированную для быстрого преобразования статистических данных, процессов и взаимосвязей в наглядные визуальные схемы. 📊

Целевая аудитория Easel.ly весьма разнообразна. Сервис активно используется:

Категория пользователей Основные цели использования Маркетологи и PR-специалисты Создание визуального контента для социальных сетей, презентация маркетинговых данных Преподаватели и работники образования Визуализация учебных материалов, создание наглядных пособий Бизнес-аналитики Подготовка отчетов, визуализация бизнес-процессов и KPI Блогеры и контент-создатели Разработка привлекательного визуального контента Студенты Оформление проектов, презентаций и исследовательских работ

Для понимания места Easel.ly в экосистеме инструментов визуализации данных стоит отметить, что этот сервис занимает промежуточное положение между простейшими конструкторами графиков и профессиональными графическими редакторами — предлагая баланс между доступностью и функциональностью.

Базовые и продвинутые функции графических программ Easel.ly

Функциональность Easel.ly можно условно разделить на базовую и продвинутую. Рассмотрим обе категории подробно, чтобы составить полное представление о возможностях этого генератора инфографики.

Базовые функции Easel.ly:

Интерфейс редактора — визуальная рабочая среда с холстом и панелями инструментов, организованная по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get — "что видишь, то и получишь")

— визуальная рабочая среда с холстом и панелями инструментов, организованная по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get — "что видишь, то и получишь") Библиотека объектов — набор готовых графических элементов, включающий иконки, фигуры, стрелки, линии и другие компоненты инфографики

— набор готовых графических элементов, включающий иконки, фигуры, стрелки, линии и другие компоненты инфографики Текстовый редактор — инструменты для добавления и форматирования текста с базовыми типографскими настройками

— инструменты для добавления и форматирования текста с базовыми типографскими настройками Инструменты выравнивания — функции для точного расположения элементов на холсте, включая сетку, направляющие и автоматическое выравнивание

— функции для точного расположения элементов на холсте, включая сетку, направляющие и автоматическое выравнивание Базовая цветовая палитра — возможность изменения цветов элементов с выбором из предустановленных вариантов

Продвинутые функции Easel.ly:

Импорт данных — возможность загрузки статистических данных из CSV-файлов для автоматического создания диаграмм и графиков

— возможность загрузки статистических данных из CSV-файлов для автоматического создания диаграмм и графиков Расширенная настройка визуального стиля — детальная настройка тени, прозрачности, градиентов и других визуальных эффектов

— детальная настройка тени, прозрачности, градиентов и других визуальных эффектов Пользовательские шрифты — возможность загрузки и использования собственных шрифтов (в премиум-версии)

— возможность загрузки и использования собственных шрифтов (в премиум-версии) Анимированные элементы — добавление простых анимаций для создания динамичной инфографики

— добавление простых анимаций для создания динамичной инфографики Интерактивность — создание кликабельных областей, ссылок и интерактивных элементов

— создание кликабельных областей, ссылок и интерактивных элементов Совместная работа — функции для коллективного редактирования и комментирования проектов

— функции для коллективного редактирования и комментирования проектов Брендирование — инструменты для внедрения элементов фирменного стиля и сохранения визуальной идентичности

Особое внимание стоит уделить возможностям редактирования и манипуляции данными. Easel.ly предлагает следующие типы визуализации статистической информации:

Тип визуализации Применение Особенности реализации в Easel.ly Линейные графики Отображение трендов и динамики показателей во времени Настраиваемые оси, легенды, маркеры точек данных Столбчатые диаграммы Сравнение категориальных данных Горизонтальная и вертикальная ориентация, группировка Круговые диаграммы Отображение долей в общей структуре Настройка выделения сегментов, подписи значений Географические карты Визуализация региональных данных Базовые шаблоны мировых карт и карт отдельных стран Временные шкалы Представление хронологии событий Гибкая настройка временных отрезков и событий

Процесс работы в Easel.ly организован вокруг логических этапов создания инфографики:

Выбор формата — определение размеров и ориентации холста (с возможностью использования стандартных размеров для социальных сетей) Структурирование — разметка основных блоков и определение композиции Наполнение контентом — добавление текстовых и графических элементов Стилизация — применение цветовых схем и визуальных стилей Доработка деталей — финальная корректировка и визуальная оптимизация

Интересной особенностью Easel.ly является режим "Story Mode", позволяющий создавать многоэтапные инфографики с возможностью прокрутки или пошагового просмотра. Эта функция особенно полезна для повествовательных инфографик, где информация должна раскрываться постепенно. 🎬

Важно отметить, что интерфейс Easel.ly оптимизирован для десктопных компьютеров, хотя базовые функции редактирования доступны и на мобильных устройствах через браузер. Полноценного мобильного приложения у платформы пока нет, что можно считать определенным ограничением для пользователей, предпочитающих работать в дороге.

Работа с шаблонами и библиотеками: генератор инфографики в действии

Библиотека шаблонов — одно из ключевых преимуществ Easel.ly как генератора инфографики. Платформа предлагает обширную коллекцию готовых решений, значительно ускоряющих процесс создания визуального контента. Разберемся подробнее, как организована эта система и какие возможности она предоставляет пользователям.

Шаблоны в Easel.ly структурированы по следующим категориям:

Тематические — бизнес, образование, здоровье, окружающая среда, технологии и другие

— бизнес, образование, здоровье, окружающая среда, технологии и другие Функциональные — процессы, сравнения, хронологии, географические, статистические

— процессы, сравнения, хронологии, географические, статистические Стилистические — минималистичные, красочные, корпоративные, креативные

— минималистичные, красочные, корпоративные, креативные Форматные — вертикальные, горизонтальные, квадратные, оптимизированные для социальных сетей

Процесс работы с шаблонами интуитивно прост:

Выбор шаблона из галереи или поиск по ключевым словам Предварительный просмотр и оценка соответствия поставленным задачам Клонирование шаблона в личный проект Персонализация — замена текста, изображений, цветов и других элементов Дополнение собственными компонентами при необходимости

Михаил Дорофеев, преподаватель биологии Мой первый опыт с Easel.ly начался с необходимости объяснить старшеклассникам сложную тему по генетике. Традиционные таблицы Пеннета вызывали у них зевоту, и я искал способ заинтересовать учеников. В библиотеке шаблонов Easel.ly обнаружил готовую инфографику по биологическим процессам. Потратив всего час на адаптацию, я превратил её в визуальное объяснение законов Менделя. Результат превзошёл ожидания — ребята не только поняли материал, но и сами захотели создать подобные визуализации для других тем. Самым удобным для меня оказалось то, что я мог работать с биологическими символами и схемами, не рисуя их самостоятельно. А когда мне потребовалось особое изображение клеточного деления, я просто загрузил свою иллюстрацию и интегрировал её в общую композицию. За два года я создал целую библиотеку визуальных материалов, которые теперь используются всей кафедрой биологии.

Особую ценность представляет библиотека графических элементов Easel.ly. В отличие от многих конкурентов, где акцент сделан на фотографиях, здесь основной упор делается на векторные иконки, иллюстрации и инфографические компоненты. Библиотека включает более 10,000 элементов, структурированных по категориям:

Иконки — символические изображения объектов, концепций и действий

— символические изображения объектов, концепций и действий Фигуры — геометрические и абстрактные формы для структурирования информации

— геометрические и абстрактные формы для структурирования информации Стрелки и коннекторы — элементы для отображения связей и процессов

— элементы для отображения связей и процессов Диаграммы — заготовки для различных типов визуализации данных

— заготовки для различных типов визуализации данных Персонажи и силуэты — изображения людей в различных ситуациях

— изображения людей в различных ситуациях Фоны и текстуры — варианты оформления задних планов

Система поиска и фильтрации элементов заслуживает отдельного упоминания — она позволяет быстро находить нужные компоненты по ключевым словам, стилям и цветовым решениям. Это особенно важно при работе над тематически специфичными проектами.

Важным аспектом работы с библиотеками в Easel.ly является возможность создания собственных коллекций элементов. Пользователи могут:

Загружать собственные изображения и логотипы

Группировать часто используемые элементы в персональные наборы

Сохранять цветовые схемы для последующего использования

Создавать собственные шаблоны на основе успешных проектов

Функционал импорта данных позволяет интегрировать статистическую информацию из внешних источников. Поддерживаются следующие форматы: CSV, Excel (в премиум-версии), а также прямой ввод данных через встроенные таблицы. После импорта данных пользователи могут выбрать тип визуализации и настроить параметры отображения.

Примечательной особенностью является автоматическое обновление визуализации при изменении исходных данных — это значительно упрощает процесс итеративной работы над проектами, требующими регулярной актуализации. 📈

Для пользователей, стремящихся к уникальному дизайну, Easel.ly предлагает инструменты для создания инфографики "с нуля", без использования готовых шаблонов. В этом режиме доступны все библиотеки элементов и функции редактирования, но работа начинается с пустого холста. Такой подход требует больше времени и базовых дизайнерских навыков, но обеспечивает полную свободу творчества.

Тарифы и доступность: бесплатные и премиум-возможности

Easel.ly функционирует по freemium-модели, предлагая как бесплатную версию с базовыми возможностями, так и платные тарифы с расширенным функционалом. Детальное понимание ценовой политики позволит оценить оптимальный вариант в зависимости от конкретных потребностей. 💸

Структура тарифных планов Easel.ly выглядит следующим образом:

Функционал Бесплатный план Pro (индивидуальный) Team (корпоративный) Стоимость 0$ 4$ в месяц (при годовой оплате) От 8$ в месяц за пользователя Количество проектов До 10 Неограниченно Неограниченно Шаблоны Базовая библиотека (около 100) Полная библиотека (более 1000) Полная библиотека + брендированные Графические элементы Ограниченный набор Полная библиотека Полная библиотека + хранение собственных Форматы экспорта JPG, низкое разрешение JPG, PDF, PNG в высоком разрешении Все форматы + интерактивный HTML Приватность Публичные проекты Приватные проекты Приватные проекты + права доступа Дополнительные функции Базовые возможности редактирования Загрузка шрифтов, импорт данных, расширенное редактирование Все Pro-функции + инструменты совместной работы

Бесплатная версия Easel.ly обладает следующими ключевыми ограничениями:

Водяной знак Easel.ly на всех создаваемых инфографиках

Ограничение разрешения экспортируемых изображений (максимум 1000px по длинной стороне)

Отсутствие доступа к премиум-шаблонам и элементам

Невозможность загрузки собственных шрифтов

Отсутствие интеграции с внешними сервисами

Невозможность скрыть проекты из публичного доступа

Премиум-подписка Pro предоставляет следующие дополнительные преимущества:

Отсутствие водяных знаков на экспортируемых материалах

Высококачественный экспорт в различных форматах (до 3000px)

Доступ к полной библиотеке шаблонов и элементов

Возможность загрузки до 10 собственных шрифтов

Инструменты для совместной работы (комментирование, предложения)

Защита проектов паролем и настройка приватности

Приоритетная техническая поддержка

Корпоративный тариф Team включает все возможности тарифа Pro, а также:

Централизованное управление аккаунтами

Командное хранилище фирменных элементов (логотипы, изображения)

Корпоративная библиотека шаблонов с фирменным стилем

Расширенные инструменты совместной работы с разграничением прав

Возможность назначения и отслеживания проектов

Статистика использования и активности команды

Выделенный менеджер для корпоративных клиентов

Для образовательных учреждений Easel.ly предлагает специальный тарифный план Edu:

Скидка 50% от стоимости стандартного Pro-аккаунта для преподавателей

Пакеты лицензий для групп студентов со значительными скидками

Специализированные шаблоны для образовательных целей

Инструменты для организации групповой работы студентов

Интеграция с популярными LMS (Learning Management Systems)

Важно отметить, что Easel.ly регулярно проводит сезонные акции и предлагает скидки для новых пользователей. Также существует возможность получения бесплатного пробного периода премиум-функций на 7 дней для оценки расширенных возможностей платформы перед покупкой.

Процесс оплаты поддерживает все основные платежные методы: кредитные карты, PayPal, а для корпоративных клиентов доступна оплата по счету. Подписка автоматически продлевается, но может быть отменена в любой момент через личный кабинет.

При оценке соотношения цены и возможностей следует учитывать, что стоимость Pro-аккаунта Easel.ly (около $48 в год) существенно ниже годовой подписки на профессиональные графические программы для рисования, что делает сервис экономически привлекательным для пользователей с ограниченным бюджетом.

Преимущества и ограничения Easel.ly среди генераторов инфографики

Оценивая позицию Easel.ly в конкурентном пространстве генераторов инфографики, необходимо провести объективный анализ его сильных и слабых сторон. Это позволит понять, насколько инструмент соответствует конкретным требованиям различных пользователей. 🧩

Ключевые преимущества Easel.ly:

Интуитивность интерфейса — низкий порог вхождения и отсутствие необходимости в длительном обучении делает платформу доступной для начинающих пользователей

— низкий порог вхождения и отсутствие необходимости в длительном обучении делает платформу доступной для начинающих пользователей Специализация на инфографике — в отличие от универсальных графических редакторов, все инструменты и функции ориентированы именно на создание информационной графики

— в отличие от универсальных графических редакторов, все инструменты и функции ориентированы именно на создание информационной графики Обширная библиотека шаблонов — наличие готовых решений для разнообразных тематик существенно ускоряет процесс создания материалов

— наличие готовых решений для разнообразных тематик существенно ускоряет процесс создания материалов Баланс между простотой и функциональностью — платформа предоставляет достаточно инструментов для создания профессионально выглядящей инфографики, не перегружая пользователя избыточными опциями

— платформа предоставляет достаточно инструментов для создания профессионально выглядящей инфографики, не перегружая пользователя избыточными опциями Оптимальное соотношение цены и возможностей — стоимость премиум-подписки значительно ниже, чем у профессиональных графических программ для рисования

— стоимость премиум-подписки значительно ниже, чем у профессиональных графических программ для рисования Облачное хранение проектов — возможность доступа к работам с любого устройства без необходимости локальной установки программы

Заметные ограничения Easel.ly:

Ограниченная кастомизация — по сравнению с профессиональными графическими редакторами, возможности тонкой настройки визуальных элементов существенно урезаны

— по сравнению с профессиональными графическими редакторами, возможности тонкой настройки визуальных элементов существенно урезаны Зависимость от интернет-соединения — отсутствие полноценной офлайн-версии затрудняет работу в условиях нестабильного подключения

— отсутствие полноценной офлайн-версии затрудняет работу в условиях нестабильного подключения Ограничения бесплатной версии — существенные ограничения функциональности и наличие водяных знаков в бесплатном тарифе

— существенные ограничения функциональности и наличие водяных знаков в бесплатном тарифе Невысокая производительность при сложных проектах — при создании многослойных инфографик с большим количеством элементов возможны задержки и снижение отзывчивости интерфейса

— при создании многослойных инфографик с большим количеством элементов возможны задержки и снижение отзывчивости интерфейса Ограниченные возможности анимации — функционал для создания динамической инфографики уступает специализированным решениям

— функционал для создания динамической инфографики уступает специализированным решениям Отсутствие продвинутых инструментов для работы с данными — ограниченные возможности для автоматизированной визуализации сложных наборов данных

В сравнении с другими популярными генераторами инфографики, Easel.ly занимает особую нишу. Рассмотрим ключевые отличия от основных конкурентов:

В отличие от Canva , которая предлагает универсальные инструменты для различных типов дизайна, Easel.ly фокусируется именно на инфографике, обеспечивая более специализированные решения в этой области

, которая предлагает универсальные инструменты для различных типов дизайна, Easel.ly фокусируется именно на инфографике, обеспечивая более специализированные решения в этой области По сравнению с Piktochart , Easel.ly предлагает более интуитивный интерфейс, но уступает в возможностях интерактивной инфографики

, Easel.ly предлагает более интуитивный интерфейс, но уступает в возможностях интерактивной инфографики Visme превосходит Easel.ly по функциональности интерактивных элементов и анимации, но имеет более высокий порог вхождения и стоимость

превосходит Easel.ly по функциональности интерактивных элементов и анимации, но имеет более высокий порог вхождения и стоимость Infogram предоставляет более продвинутые инструменты для работы с данными и создания интерактивных диаграмм, но менее гибок в дизайнерских аспектах

Целевые сценарии использования, где Easel.ly проявляет максимальную эффективность:

Образовательная сфера — создание наглядных учебных материалов, визуализация процессов и концепций Маркетинговые коммуникации — разработка информативных постов для социальных сетей, визуализация маркетинговых данных Презентация бизнес-информации — наглядное представление статистики, процессов и результатов Некоммерческая деятельность — создание информационных материалов для продвижения социальных инициатив Личные проекты — визуализация исследований, хобби, резюме и портфолио

Ситуации, где Easel.ly может быть недостаточно эффективен:

Создание сложных, многоуровневых интерактивных визуализаций Работа с большими массивами данных, требующими продвинутых аналитических представлений Профессиональная дизайнерская деятельность с высокими требованиями к детализации и уникальности Проекты, требующие интеграции с корпоративными информационными системами Задачи, связанные с печатью материалов в очень высоком разрешении и специальных форматах

Дальнейшее развитие Easel.ly, судя по анонсам разработчиков, будет направлено на расширение функционала интерактивности, улучшение инструментов для работы с данными и оптимизацию производительности. Также планируется углубление интеграций с популярными сервисами и расширение образовательного направления платформы.

Анализируя все возможности и ограничения Easel.ly, можно уверенно сказать, что этот инструмент отлично справляется с базовыми и средней сложности задачами по созданию инфографики. Его ключевая ценность заключается в возможности быстро трансформировать информацию в визуально привлекательный формат без глубоких технических знаний. Для начинающих пользователей и специалистов, нерегулярно создающих инфографику, Easel.ly предлагает оптимальный баланс между доступностью и функциональностью, а премиум-версия обеспечивает большинство необходимых инструментов для профессионального использования. Выбирая этот генератор инфографики, вы получаете надёжного помощника в визуализации данных, который растёт вместе с вашими навыками и потребностями.

