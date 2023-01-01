Canva или Фигма: какой редактор выбрать для дизайн-проектов

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, ищущие подходящий графический редактор для начала работы.

Опытные дизайнеры и UX/UI профессионалы, выбирающие инструменты для проектов.

Маркетологи и владельцы малого бизнеса, нуждающиеся в простых решениях для создания визуального контента. Выбор идеального графического редактора — вопрос, который мучает как новичков, так и опытных дизайнеров. Canva с её интуитивным интерфейсом и Figma с профессиональными возможностями представляют два полюса в мире дизайна. По данным исследования Dribbble за 2023 год, 72% профессиональных дизайнеров используют оба инструмента в зависимости от проекта. Какой выбрать именно вам? Давайте разберём их сильные и слабые стороны, чтобы вы могли принять обоснованное решение, соответствующее вашим конкретным задачам. 🎨

Canva или Figma: битва титанов графического дизайна

Canva и Figma — два принципиально разных подхода к графическому дизайну. Они как шахматы и шашки: похожи внешне, но требуют совершенно разного мышления и рассчитаны на разные цели.

Canva, запущенная в 2013 году, быстро завоевала популярность благодаря своей доступности. Это инструмент, позволяющий создавать визуальный контент практически без опыта в дизайне. Согласно данным самой компании, в 2023 году платформа насчитывает более 135 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Figma, появившаяся в 2016 году, стала первым по-настоящему коллаборативным инструментом для веб-дизайна, работающим в браузере. К 2023 году её используют более 4 миллионов дизайнеров, и она стала стандартом де-факто в крупных компаниях.

Критерий Canva Figma Целевая аудитория Маркетологи, владельцы малого бизнеса, непрофессиональные дизайнеры Профессиональные UX/UI дизайнеры, команды разработчиков Фокус Быстрое создание контента по шаблонам Прототипирование, UI-дизайн, создание дизайн-систем Кривая обучения Низкая (можно начать работать сразу) Средняя до высокой (требует времени на освоение)

Алексей Рыбин, арт-директор В 2022 году я руководил редизайном сайта для крупного ритейлера. Наша команда использовала Figma для разработки UI-компонентов и прототипирования, а затем передавала макеты разработчикам. Параллельно маркетинговый отдел клиента создавал в Canva промо-материалы для социальных сетей, анонсирующие запуск нового сайта. Это был отличный пример синергии: мы использовали профессиональный инструмент для сложных задач, требующих точности и системного подхода, а маркетологи самостоятельно создавали свой контент без нашего участия. При этом благодаря общей цветовой схеме и визуальным элементам, которые мы предоставили, все материалы выглядели согласованно и работали на единый бренд.

Если сравнивать Canva и Figma по логике спортивного инвентаря, то Canva — это готовый велосипед с ограниченной настройкой, а Figma — конструктор, из которого можно собрать почти любое транспортное средство, но требующий больше времени и навыков. 🚴‍♀️ vs 🛠️

Интерфейс и функциональность: сравнение Canva и Figma

Интерфейс Canva построен вокруг готовых шаблонов и элементов. Открыв редактор, вы сразу видите коллекцию шаблонов для разных целей: презентации, посты для соцсетей, резюме, флаеры. Основная рабочая область интуитивно понятна: перетаскивайте элементы, меняйте текст, применяйте фильтры — всё работает по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Figma представляет более сложный, но и более гибкий подход. Её интерфейс напоминает профессиональные графические редакторы с панелями инструментов, слоями и обширными настройками. Рабочая область бесконечна и масштабируема, что позволяет создавать дизайн-системы и организовывать множество артбордов на одном холсте.

Функциональность Canva Figma Векторное редактирование Ограниченное Полноценное Работа с компонентами и стилями Базовая (Brand Kit в Pro-версии) Продвинутая (компоненты, варианты, автолейаут) Прототипирование Нет Есть (интерактивные связи, анимации, переходы) Создание анимаций Простые анимации для презентаций Smart Animate для прототипов Готовые шаблоны Более 750,000 шаблонов Сообщество и маркетплейс с UI-китами Интеграции Pexels, Pixabay, социальные плагины Sketch, Adobe XD, Jira, Zeplin и др.

Ключевое отличие в функциональности заключается в подходе к дизайну:

Canva — это конструктор, где вы собираете дизайн из готовых блоков, как конструктор Lego. Она хорошо подходит для быстрого создания маркетинговых материалов, социальных медиа-постов и презентаций.

По данным опроса UXTools.co за 2023 год, 87% профессиональных UI-дизайнеров отмечают, что функционал Figma для создания компонентов и вариантов значительно ускоряет их рабочий процесс. При этом 64% опрошенных маркетологов признают, что готовые шаблоны Canva экономят им до 5 часов еженедельно. ⏱️

Стоимость и доступность: за что платим в Canva и Figma

Финансовый вопрос часто становится решающим при выборе инструмента, особенно для фрилансеров и малого бизнеса. Оба редактора предлагают как бесплатные, так и платные планы, но с совершенно разной ценностью и ограничениями.

Ирина Воронцова, фрилансер-маркетолог Когда я только начинала свой путь в digital-маркетинге, Canva стала для меня настоящим спасением. Имея минимальный бюджет на старте, я использовала бесплатную версию для создания контент-плана своей первой клиентки — небольшой кофейни. Постепенно, когда портфель клиентов рос, я подписалась на Canva Pro — это дало мне доступ к премиум-шаблонам и возможность загружать свои шрифты. Помню, как приятно удивился владелец ресторана, когда я показала ему меню и промо-материалы с фирменными шрифтами его бренда, созданные без привлечения дорогостоящего дизайнера. Сейчас я сотрудничаю с несколькими дизайнерами, которые работают в Figma, а я использую Canva для быстрых правок и создания контента для социальных сетей. Такое разделение задач оказалось оптимальным с точки зрения бюджета и эффективности.

Canva предлагает три тарифных плана:

Free : Доступ к основным функциям, ограниченной библиотеке шаблонов и 5GB облачного хранилища.

: Доступ к основным функциям, ограниченной библиотеке шаблонов и 5GB облачного хранилища. Pro : $12.99/месяц (при годовой оплате) включает доступ ко всем шаблонам, элементам, Brand Kit для до 100 брендов, инструменты для удаления фона и 1TB хранилища.

: $12.99/месяц (при годовой оплате) включает доступ ко всем шаблонам, элементам, Brand Kit для до 100 брендов, инструменты для удаления фона и 1TB хранилища. Teams: $29.99/месяц за 5 пользователей, с дополнительными функциями управления командой и контролем доступа.

Figma структурирует свои тарифы иначе:

Starter : Бесплатный план с ограничением в 3 файла и 2 редактора для персональных проектов.

: Бесплатный план с ограничением в 3 файла и 2 редактора для персональных проектов. Professional : $15/редактор/месяц (при годовой оплате) с неограниченным количеством файлов, версионностью и расширенными функциями совместной работы.

: $15/редактор/месяц (при годовой оплате) с неограниченным количеством файлов, версионностью и расширенными функциями совместной работы. Organization: $45/редактор/месяц с корпоративными функциями безопасности, централизованным управлением библиотеками и приоритетной поддержкой.

Важно отметить: в тарифах Figma оплачиваются только редакторы (те, кто создает и изменяет дизайн), а просмотр и комментирование проектов бесплатны для неограниченного числа пользователей.

Согласно данным Clutch.co, средние затраты компаний на инструменты дизайна составляют:

Размер компании Предпочтительный инструмент Среднегодовые затраты (2023) Фрилансеры Canva Free/Pro $0-156 Малый бизнес (до 10 человек) Canva Teams или Figma Professional $360-1,800 Средний бизнес (10-50 человек) Figma Professional $1,800-9,000 Крупный бизнес (50+ человек) Figma Organization $10,800+

Если говорить о доступности с точки зрения технических требований, оба инструмента работают в браузере и доступны на macOS, Windows и Linux. Canva также предлагает мобильные приложения для iOS и Android, что делает её более гибкой для работы на ходу. 📱

ROI (return on investment) от использования инструментов различается в зависимости от типа проектов. По оценкам Forrester Research, Figma обеспечивает 361% ROI для компаний, активно разрабатывающих цифровые продукты, в то время как Canva показывает ROI около 250% для малого бизнеса, сфокусированного на маркетинговых материалах.

Командная работа и совместное редактирование в редакторах

Совместная работа становится ключевым фактором в выборе инструмента для команд. Как Canva, так и Figma предлагают возможности для коллаборации, но подходы существенно различаются.

Figma изначально создавалась как инструмент для командной работы с дизайном в реальном времени. Она позволяет:

Одновременно редактировать один файл нескольким дизайнерам

Видеть курсоры других участников и их действия в реальном времени

Комментировать конкретные элементы дизайна

Создавать и делиться библиотеками компонентов

Использовать версионность для отслеживания изменений

Настраивать детальные права доступа к проектам и файлам

Интегрироваться с инструментами для разработчиков через Inspect mode

Canva также развивает функции совместной работы, предлагая:

Приглашение соавторов в проект

Распределение ролей (редактор, комментатор, зритель)

Общий доступ к Brand Kit (в платных версиях)

Совместное редактирование, но с менее развитой системой разрешения конфликтов

Встроенную функцию презентаций с комментариями

Управление командой и шаблонами в версии Teams

По данным опроса McKinsey, проведенного среди дизайн-команд в 2023 году, внедрение инструментов совместного редактирования сокращает время согласования дизайна на 68% и снижает количество итераций в среднем с 7 до 3.

Важно отметить, что Figma сильнее в управлении дизайн-системами и обеспечении согласованности на протяжении всего процесса разработки продукта. Её возможности особенно ценны для cross-functional команд, где дизайнеры тесно сотрудничают с разработчиками, продакт-менеджерами и маркетологами.

Canva, в свою очередь, лучше подходит для маркетинговых команд, которым нужно быстро создавать и согласовывать визуальный контент. Её преимущество — в простоте использования непрофессиональными дизайнерами, что устраняет бутылочное горлышко в виде очереди задач у перегруженного дизайн-отдела.

Согласно исследованию Workfront, 46% членов креативных команд тратят больше времени на административные задачи, включая координацию и передачу файлов, чем на творческую работу. Системы совместной работы, встроенные в оба инструмента, помогают сократить эти непродуктивные затраты времени. 🕒

Когда выбирать Canva, а когда Figma: ситуативный анализ

Выбор между Canva и Figma должен основываться на конкретных задачах, уровне экспертизы и долгосрочных целях. Давайте рассмотрим типичные ситуации, когда один инструмент имеет очевидное преимущество перед другим.

Canva — оптимальный выбор, когда:

Вам нужно быстро создать маркетинговый материал с минимальными усилиями

В команде нет профессиональных дизайнеров

Бюджет ограничен, а задачи преимущественно связаны с созданием контента для соцсетей

Требуется обеспечить единый стиль визуальных материалов для небольшой компании

Вы только начинаете изучать основы графического дизайна

Необходимо создавать разнообразный контент: от презентаций до печатных материалов

Figma становится необходимостью, когда:

Вы проектируете пользовательские интерфейсы для веб-сайтов и приложений

Требуется создать масштабируемую дизайн-систему

Команда разработчиков должна иметь точные спецификации компонентов

Проект требует детального прототипирования с анимациями и интерактивностью

Несколько дизайнеров работают над одним проектом одновременно

Вы стремитесь к профессиональному росту в UI/UX дизайне

Часто оптимальным решением становится комбинированное использование обоих инструментов в рамках единого процесса:

Этап проекта Рекомендуемый инструмент Ключевые преимущества Мудборды и исследование Canva Быстрый доступ к стоковым изображениям, простая компоновка Прототипирование UI/UX Figma Точность, компонентный подход, интерактивность Дизайн-система Figma Библиотеки компонентов, автолейаут, варианты Маркетинговые материалы Canva Готовые шаблоны, простота использования маркетологами Презентации для клиентов Canva/Figma Canva для быстрых презентаций, Figma для технически сложных Передача дизайна разработчикам Figma Inspect mode, экспорт кода, спецификации

Согласно опросу State of Design Tools 2023, 63% дизайн-команд используют оба инструмента в своём рабочем процессе, распределяя задачи в зависимости от их сложности и конечной цели.

Важно учитывать и перспективы развития карьеры: если вы планируете профессионально заниматься UX/UI дизайном, то инвестиции времени в изучение Figma будут более оправданными в долгосрочной перспективе. Если же ваша цель — создавать привлекательные визуальные материалы, не погружаясь глубоко в технические аспекты дизайна, Canva предоставит все необходимое. 🚀