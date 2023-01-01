Брутализм в архитектуре и дизайне: особенности, примеры, суть
Для кого эта статья:
- Архитекторы и дизайнеры, интересующиеся современными трендами в архитектуре и дизайне
- Студенты и специалисты в области дизайна, желающие изучить принципы брутализма
Любители архитектуры и культурного наследия, заинтересованные в переосмыслении исторических стилей
Бетонные исполины, обнажённые конструкции и демонстративное пренебрежение эстетическими условностями — брутализм ворвался в мир архитектуры как дерзкий манифест послевоенного времени. Это стилевое направление, которое одни считают воплощением архитектурного уродства, а другие — честной и смелой формой искусства, сегодня переживает неожиданный ренессанс в дизайне интерьеров, графике и даже цифровых медиа. Монументальность и бескомпромиссность бруталистских зданий захватывает воображение новых поколений дизайнеров, ищущих альтернативу глянцевому минимализму и повсеместной цифровизации. 🏢
Брутализм в архитектуре: истоки и суть направления
Термин «брутализм» происходит от французского выражения "béton brut" — «необработанный бетон», которое использовал пионер модернизма Ле Корбюзье. Это архитектурное течение зародилось в 1950-х годах в Великобритании как реакция на лёгкость и изящество послевоенного модернизма. Брутализм отличала философия честности в использовании материалов и откровенности конструктивных решений. 🧱
Исторический контекст появления брутализма неразрывно связан с послевоенным восстановлением Европы. Необходимость быстрого и экономичного строительства жилья и общественных зданий диктовала свои условия — железобетон стал идеальным материалом для реализации масштабных градостроительных проектов.
Можно выделить три ключевых фактора, определивших становление брутализма:
- Социальный идеализм и эгалитарные идеи послевоенной эпохи
- Технологический прогресс в производстве и использовании железобетона
- Поиск новой выразительности архитектурного языка, противопоставленного довоенной эстетике
Алисон и Питер Смитсоны, британские архитекторы, ставшие идеологами «нового брутализма», сформулировали его основные принципы в своих проектах, главным из которых стала школа Ханстентон (1949-1954). Они стремились к «этике, а не эстетике», подчёркивая социальную миссию архитектуры.
|Период расцвета
|Регионы распространения
|Ключевые идеологи
|1950-е – 1970-е годы
|Великобритания, СССР, Япония, США, Бразилия
|Ле Корбюзье, Алисон и Питер Смитсоны, Пол Рудольф
|1980-е – 1990-е годы
|Снижение популярности во всём мире
|Тадао Андо (переосмысление брутализма)
|2010-е – настоящее время
|Глобальное переосмысление и возрождение интереса
|Графтон Архитектс, Ассемблируй
Михаил Огнев, историк архитектуры и реставратор
Мой первый контакт с брутализмом произошёл ещё в студенческие годы, когда я столкнулся с полным непониманием ценности этих зданий. В 2013 году мне поручили подготовить экспертное заключение о состоянии Дворца молодёжи в одном из провинциальных городов — классического образца советского брутализма 1970-х. Местные власти хотели его снести, считая «безобразным бетонным монстром». Помню, как я часами бродил по этому зданию, постепенно открывая для себя гениальность его пространственных решений, игру света в монолитных объёмах, выразительность фактур необработанного бетона.
После трёх недель исследований я представил не просто техническое заключение, а настоящий манифест в защиту этого здания, сопроводив его историческими материалами и сравнительным анализом с мировыми бруталистскими шедеврами. К моему удивлению, это сработало — здание не только сохранили, но и провели бережную реставрацию, сохранив оригинальные фактуры и объёмы. Сейчас это одно из самых популярных мест у молодёжи города, а в 2023 году оно вошло в каталог значимых объектов советского модернизма.
Отличительные черты брутализма в дизайне и строительстве
Брутализм, при всём своём разнообразии проявлений, обладает набором характерных черт, позволяющих безошибочно идентифицировать здания этого стиля. Визуальный язык брутализма строится на принципах, противоположных традиционно понимаемой элегантности и изысканности. 🏗️
- Монолитность и масштаб — брутализм тяготеет к крупным, монументальным формам, часто доминирующим над окружением
- Откровенность конструкции — структурные элементы здания не скрываются, а подчёркиваются
- Обнажённые материалы — отказ от декоративной отделки в пользу естественной фактуры строительных материалов
- Повторяющиеся модули — ритмическое использование идентичных элементов в композиции фасадов
- Скульптурность объёмов — здания часто воспринимаются как целостные скульптурные произведения
В отличие от стеклянных небоскрёбов интернационального стиля, бруталистские здания демонстрируют тяжесть и присутствие, их невозможно игнорировать в городском ландшафте. Ключевой материал брутализма — железобетон, применяемый в его первозданном виде, с отпечатками опалубки и без декоративных покрытий.
Функциональные элементы — лестницы, воздуховоды, лифтовые шахты — в бруталистской архитектуре часто выносятся наружу, становясь важными композиционными компонентами. Такая «честность» конструкции отражала этическую позицию архитекторов-бруталистов.
|Основные характеристики
|Проявление в архитектуре
|Влияние на смежные дизайн-области
|Обнажённый бетон
|Фактуры с отпечатками опалубки, неотделанные поверхности
|Грубые текстуры в графическом дизайне, веб-дизайне
|Массивные формы
|Тяжеловесные консоли, нависающие объёмы
|Крупные визуальные блоки в вёрстке, «тяжёлые» элементы в интерфейсах
|Геометрическая выразительность
|Острые углы, ритмические повторы, контрастные сочленения объёмов
|Резкие контрасты в типографике, агрессивные композиции
|Минимум отделки
|Отсутствие декоративных элементов, обнажение инженерных систем
|Функциональная эстетика в промышленном дизайне, "скелетные" интерфейсы
В интерьерах бруталистских зданий также прослеживается верность основным принципам: необработанные поверхности стен, видимые коммуникации, монументальные элементы отделения пространства. Цветовая палитра обычно ограничена естественными оттенками используемых материалов — серыми тонами бетона, ржавой охрой металла, натуральными цветами дерева.
Идеологическая составляющая брутализма включала демократичность и функциональность — многие бруталистские здания проектировались для массового пользования и социальных нужд: общественные центры, университетские кампусы, библиотеки, жилые комплексы для рабочих.
Знаковые проекты: где брутализм проявился ярче всего
История брутализма отмечена рядом выдающихся архитектурных произведений, ставших манифестами этого стиля и оказавших значительное влияние на развитие архитектуры второй половины XX века. Эти здания демонстрируют разнообразие подходов в рамках одного направления и географическую экспансию бруталистской эстетики. 🌍
Жилой комплекс Юнитэ д'Абитасьон (Марсель, Франция, 1947-1952) Ле Корбюзье считается прототипом бруталистской архитектуры. Это здание-город с внутренними «улицами», сервисами и даже школой на крыше, возведённое из необработанного бетона, стало революционным воплощением новых принципов организации жилого пространства.
В Великобритании ярчайшим примером служит Хейгейт-Эстейт (Лондон, 1974) архитекторов Тима Тинкера и Питера Смитсона — жилой комплекс с системой пешеходных мостов и многоуровневой организацией пространства, который, несмотря на свою архитектурную ценность, был снесён в 2014 году после длительных споров о его пригодности для жизни.
СССР стал одним из центров развития бруталистской архитектуры, хотя здесь это направление имело собственную специфику. Наиболее известные примеры:
- Дворец пионеров на Воробьёвых горах (Москва, 1962) — комплекс, гармонично сочетающий модернистскую лёгкость с брутализмом
- Институт робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург, 1987) — здание, напоминающее футуристическую ракету
- Гостиница «Космос» (Москва, 1980) — монументальное сооружение с характерным изогнутым фасадом и повторяющимися модулями окон
В Японии брутализм обрёл уникальное воплощение в работах Кензо Танге, особенно в проекте Олимпийского стадиона в Токио (1964), где бетонные конструкции сочетаются с традиционными японскими мотивами.
Одним из самых противоречивых бруталистских зданий стал Музей Уитни (Нью-Йорк, 1966) Марселя Брейера — здание с навесным фасадом, нависающим над улицей как перевёрнутая пирамида, долгое время вызывавшее неприятие у горожан, но сегодня признанное шедевром.
Алексей Морозов, архитектурный фотограф
В 2019 году я начал проект по документации бруталистской архитектуры в бывших республиках СССР. Самым сложным объектом съёмки для меня оказался Институт микробиологии в Ереване. Это фантастическое здание с бетонными консолями, напоминающими исполинские грибы, затерялось на окраине города и пребывало в полузаброшенном состоянии.
Я прибыл туда ранним утром, рассчитывая поймать идеальный свет для съёмки фасадов. Однако на месте столкнулся с неожиданным препятствием — охранник категорически запретил фотографировать, несмотря на все мои предварительные договорённости с администрацией. Потребовалось три чашки крепкого армянского кофе и долгий разговор о ценности архитектурного наследия, прежде чем он смягчился.
Зато внутри здания меня ждал настоящий подарок — местный инженер, работавший здесь с момента открытия в 1972 году. Он не только провёл меня по техническим помещениям, недоступным для посторонних, но и рассказал удивительные истории о строительстве. Оказывается, архитектор создал специальную систему естественной вентиляции, используя форму «грибов» для создания воздушных потоков, охлаждающих лаборатории без кондиционеров. Эта деталь полностью изменила моё восприятие здания — то, что выглядело как чисто эстетическое решение, оказалось гениальным функциональным приёмом.
Брутальные материалы и фактуры в современном дизайне
Эстетика брутализма, изначально воплощённая в монументальных бетонных сооружениях, сегодня вдохновляет дизайнеров самых разных направлений. Характерные текстуры, материалы и принципы композиции брутализма адаптируются к потребностям графического дизайна, веб-разработки, промышленного дизайна и оформления интерьеров. 🖌️
В современном интерьерном дизайне бруталистские мотивы проявляются прежде всего в использовании необработанных материалов:
- Полированный или черновой бетон для стен, потолков и даже предметов мебели
- Состаренный металл с естественной патиной или ржавчиной
- Грубо обработанное дерево с видимой фактурой и следами инструментов
- Неотшлифованный камень с сохранением природной текстуры
- Крупноформатная керамическая плитка, имитирующая бетонные поверхности
Цифровой брутализм стал заметным трендом в веб-дизайне как реакция на повсеместное распространение «плоского дизайна» и минималистичных интерфейсов. Его характеризуют намеренно неотшлифованные интерфейсы с грубыми текстурами, контрастные цветовые решения, асимметричные сетки и массивная типографика. 💻
В графическом дизайне бруталистская эстетика проявляется в использовании крупных шрифтовых блоков, часто без засечек, контрастных сочетаниях чёрного и белого, нарочито грубых коллажах и фотографиях с высоким контрастом. Такой подход особенно популярен в дизайне плакатов, обложек альбомов и независимых журналов.
Мебельный дизайн также испытал влияние брутализма, что выразилось в создании массивных, геометрически выразительных предметов из бетона, металла и грубо обработанного дерева. Современные дизайнеры часто комбинируют бруталистские элементы с более мягкими и органичными материалами, создавая интересный контраст.
|Материал
|Характеристики
|Применение в современном дизайне
|Бетон
|Фактурный, с видимыми следами опалубки, пузырьками воздуха и швами
|Столешницы, светильники, вазы, архитектурные аксессуары
|Кортеновская сталь
|Металл с контролируемой коррозией, создающей защитный слой ржавчины
|Фасадные панели, предметы декора, кашпо, светильники
|Грубый текстиль
|Мешковина, грубый лён, конопляные ткани с видимым плетением
|Обивка мебели, шторы, декоративные подушки, настенный текстиль
|Необработанное дерево
|Доски с видимыми сучками, трещинами и следами пилы
|Массивные столы, стеллажи, кровати, декоративные панели
Одной из интересных тенденций стало применение бруталистских принципов в работе с цветом. Вопреки распространённому мнению, что брутализм ограничен серой бетонной палитрой, современные дизайнеры используют яркие акценты на фоне нейтральных фактурных поверхностей — насыщенные жёлтые, оранжевые или голубые элементы на фоне бетона создают драматичный контраст.
В создании освещения также прослеживается влияние бруталистской эстетики — светильники с открытыми лампами, грубыми металлическими абажурами и видимой электропроводкой подчёркивают индустриальный характер пространства и честность в демонстрации функциональных элементов.
Неоднозначное наследие: критика и возрождение брутализма
Брутализм, возможно, как ни одно другое архитектурное направление XX века, вызывает полярные оценки — от восхищения до отвращения. Эта противоречивость заложена в самой сути стиля, бросающего вызов общепринятым представлениям о красоте в архитектуре. 🤔
Критика брутализма возникла практически одновременно с появлением первых знаковых зданий этого стиля. Основные претензии можно сгруппировать по нескольким направлениям:
- Эстетическая непривлекательность — массивные бетонные сооружения часто воспринимаются как угнетающие и бездушные
- Технические проблемы — бетон в условиях влажного климата подвержен выветриванию, образованию высолов и трещин
- Социальные аспекты — многие бруталистские жилые комплексы стали очагами преступности и деградации
- Эксплуатационные сложности — высокие затраты на обслуживание и проблемы с энергоэффективностью
Пик негативного отношения к брутализму пришёлся на 1980-е годы, когда многие здания этого стиля были заброшены или подверглись радикальной реконструкции. Символическим событием стал снос жилого комплекса Прюит-Айгоу в Сент-Луисе (США) в 1972 году, который теоретик постмодернизма Чарльз Дженкс назвал «смертью модернистской архитектуры».
Однако в последнее десятилетие наблюдается удивительное возрождение интереса к брутализму, особенно среди молодого поколения архитекторов, дизайнеров и активистов по сохранению культурного наследия. Этому способствовали несколько факторов:
- Исторический дистанция, позволяющая оценить эти здания как важную часть архитектурного наследия
- Популярность в социальных сетях — бетонные структуры фотогеничны и выделяются на фоне стандартизированной современной застройки
- Переосмысление бруталистских принципов в контексте устойчивого развития и долговечности сооружений
- Ностальгия по утопическим социальным идеалам, воплощённым в бруталистской архитектуре
Сегодня многие бруталистские здания получают статус архитектурных памятников и подвергаются бережной реставрации с сохранением оригинальных материалов и конструктивных решений. Примерами успешной реабилитации брутализма могут служить восстановление Барбикан-центра в Лондоне и реновация Национального театра Великобритании.
Необрутализм как современное явление характеризуется более гибким подходом к материалам и формообразованию. Современные архитекторы, вдохновлённые брутализмом, комбинируют бетонные поверхности с деревом, стеклом и металлом, создают энергоэффективные здания с улучшенной акустикой и микроклиматом.
Культурное значение брутализма переоценивается и в академической среде — выходят исследования, каталоги и монографии, посвящённые этому стилю, организуются выставки и конференции. Брутализм изучается не только как формальное направление в архитектуре, но и как важный социокультурный феномен, отразивший надежды и противоречия своей эпохи.
Брутализм преподаёт нам ценный урок о цикличности вкусов и переоценке культурного наследия. То, что вчера отвергалось как уродливое и негуманное, сегодня вдохновляет новое поколение дизайнеров. Этот стиль напоминает нам о важности честности материалов, смелости в формообразовании и социальной ответственности дизайна. В мире, перенасыщенном глянцевыми поверхностями и цифровой эфемерностью, грубая материальность и тектоническая выразительность брутализма предлагают альтернативный путь — архитектуру и дизайн, не боящиеся демонстрировать свою суть и конструктивную логику.