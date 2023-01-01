Брутализм в архитектуре и дизайне: особенности, примеры, суть

Для кого эта статья:

Архитекторы и дизайнеры, интересующиеся современными трендами в архитектуре и дизайне

Студенты и специалисты в области дизайна, желающие изучить принципы брутализма

Любители архитектуры и культурного наследия, заинтересованные в переосмыслении исторических стилей Бетонные исполины, обнажённые конструкции и демонстративное пренебрежение эстетическими условностями — брутализм ворвался в мир архитектуры как дерзкий манифест послевоенного времени. Это стилевое направление, которое одни считают воплощением архитектурного уродства, а другие — честной и смелой формой искусства, сегодня переживает неожиданный ренессанс в дизайне интерьеров, графике и даже цифровых медиа. Монументальность и бескомпромиссность бруталистских зданий захватывает воображение новых поколений дизайнеров, ищущих альтернативу глянцевому минимализму и повсеместной цифровизации. 🏢

Брутализм в архитектуре: истоки и суть направления

Термин «брутализм» происходит от французского выражения "béton brut" — «необработанный бетон», которое использовал пионер модернизма Ле Корбюзье. Это архитектурное течение зародилось в 1950-х годах в Великобритании как реакция на лёгкость и изящество послевоенного модернизма. Брутализм отличала философия честности в использовании материалов и откровенности конструктивных решений. 🧱

Исторический контекст появления брутализма неразрывно связан с послевоенным восстановлением Европы. Необходимость быстрого и экономичного строительства жилья и общественных зданий диктовала свои условия — железобетон стал идеальным материалом для реализации масштабных градостроительных проектов.

Можно выделить три ключевых фактора, определивших становление брутализма:

Социальный идеализм и эгалитарные идеи послевоенной эпохи

Технологический прогресс в производстве и использовании железобетона

Поиск новой выразительности архитектурного языка, противопоставленного довоенной эстетике

Алисон и Питер Смитсоны, британские архитекторы, ставшие идеологами «нового брутализма», сформулировали его основные принципы в своих проектах, главным из которых стала школа Ханстентон (1949-1954). Они стремились к «этике, а не эстетике», подчёркивая социальную миссию архитектуры.

Период расцвета Регионы распространения Ключевые идеологи 1950-е – 1970-е годы Великобритания, СССР, Япония, США, Бразилия Ле Корбюзье, Алисон и Питер Смитсоны, Пол Рудольф 1980-е – 1990-е годы Снижение популярности во всём мире Тадао Андо (переосмысление брутализма) 2010-е – настоящее время Глобальное переосмысление и возрождение интереса Графтон Архитектс, Ассемблируй

Михаил Огнев, историк архитектуры и реставратор Мой первый контакт с брутализмом произошёл ещё в студенческие годы, когда я столкнулся с полным непониманием ценности этих зданий. В 2013 году мне поручили подготовить экспертное заключение о состоянии Дворца молодёжи в одном из провинциальных городов — классического образца советского брутализма 1970-х. Местные власти хотели его снести, считая «безобразным бетонным монстром». Помню, как я часами бродил по этому зданию, постепенно открывая для себя гениальность его пространственных решений, игру света в монолитных объёмах, выразительность фактур необработанного бетона. После трёх недель исследований я представил не просто техническое заключение, а настоящий манифест в защиту этого здания, сопроводив его историческими материалами и сравнительным анализом с мировыми бруталистскими шедеврами. К моему удивлению, это сработало — здание не только сохранили, но и провели бережную реставрацию, сохранив оригинальные фактуры и объёмы. Сейчас это одно из самых популярных мест у молодёжи города, а в 2023 году оно вошло в каталог значимых объектов советского модернизма.

Отличительные черты брутализма в дизайне и строительстве

Брутализм, при всём своём разнообразии проявлений, обладает набором характерных черт, позволяющих безошибочно идентифицировать здания этого стиля. Визуальный язык брутализма строится на принципах, противоположных традиционно понимаемой элегантности и изысканности. 🏗️

Монолитность и масштаб — брутализм тяготеет к крупным, монументальным формам, часто доминирующим над окружением

— брутализм тяготеет к крупным, монументальным формам, часто доминирующим над окружением Откровенность конструкции — структурные элементы здания не скрываются, а подчёркиваются

— структурные элементы здания не скрываются, а подчёркиваются Обнажённые материалы — отказ от декоративной отделки в пользу естественной фактуры строительных материалов

— отказ от декоративной отделки в пользу естественной фактуры строительных материалов Повторяющиеся модули — ритмическое использование идентичных элементов в композиции фасадов

— ритмическое использование идентичных элементов в композиции фасадов Скульптурность объёмов — здания часто воспринимаются как целостные скульптурные произведения

В отличие от стеклянных небоскрёбов интернационального стиля, бруталистские здания демонстрируют тяжесть и присутствие, их невозможно игнорировать в городском ландшафте. Ключевой материал брутализма — железобетон, применяемый в его первозданном виде, с отпечатками опалубки и без декоративных покрытий.

Функциональные элементы — лестницы, воздуховоды, лифтовые шахты — в бруталистской архитектуре часто выносятся наружу, становясь важными композиционными компонентами. Такая «честность» конструкции отражала этическую позицию архитекторов-бруталистов.

Основные характеристики Проявление в архитектуре Влияние на смежные дизайн-области Обнажённый бетон Фактуры с отпечатками опалубки, неотделанные поверхности Грубые текстуры в графическом дизайне, веб-дизайне Массивные формы Тяжеловесные консоли, нависающие объёмы Крупные визуальные блоки в вёрстке, «тяжёлые» элементы в интерфейсах Геометрическая выразительность Острые углы, ритмические повторы, контрастные сочленения объёмов Резкие контрасты в типографике, агрессивные композиции Минимум отделки Отсутствие декоративных элементов, обнажение инженерных систем Функциональная эстетика в промышленном дизайне, "скелетные" интерфейсы

В интерьерах бруталистских зданий также прослеживается верность основным принципам: необработанные поверхности стен, видимые коммуникации, монументальные элементы отделения пространства. Цветовая палитра обычно ограничена естественными оттенками используемых материалов — серыми тонами бетона, ржавой охрой металла, натуральными цветами дерева.

Идеологическая составляющая брутализма включала демократичность и функциональность — многие бруталистские здания проектировались для массового пользования и социальных нужд: общественные центры, университетские кампусы, библиотеки, жилые комплексы для рабочих.

Знаковые проекты: где брутализм проявился ярче всего

История брутализма отмечена рядом выдающихся архитектурных произведений, ставших манифестами этого стиля и оказавших значительное влияние на развитие архитектуры второй половины XX века. Эти здания демонстрируют разнообразие подходов в рамках одного направления и географическую экспансию бруталистской эстетики. 🌍

Жилой комплекс Юнитэ д'Абитасьон (Марсель, Франция, 1947-1952) Ле Корбюзье считается прототипом бруталистской архитектуры. Это здание-город с внутренними «улицами», сервисами и даже школой на крыше, возведённое из необработанного бетона, стало революционным воплощением новых принципов организации жилого пространства.

В Великобритании ярчайшим примером служит Хейгейт-Эстейт (Лондон, 1974) архитекторов Тима Тинкера и Питера Смитсона — жилой комплекс с системой пешеходных мостов и многоуровневой организацией пространства, который, несмотря на свою архитектурную ценность, был снесён в 2014 году после длительных споров о его пригодности для жизни.

СССР стал одним из центров развития бруталистской архитектуры, хотя здесь это направление имело собственную специфику. Наиболее известные примеры:

Дворец пионеров на Воробьёвых горах (Москва, 1962) — комплекс, гармонично сочетающий модернистскую лёгкость с брутализмом

(Москва, 1962) — комплекс, гармонично сочетающий модернистскую лёгкость с брутализмом Институт робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург, 1987) — здание, напоминающее футуристическую ракету

(Санкт-Петербург, 1987) — здание, напоминающее футуристическую ракету Гостиница «Космос» (Москва, 1980) — монументальное сооружение с характерным изогнутым фасадом и повторяющимися модулями окон

В Японии брутализм обрёл уникальное воплощение в работах Кензо Танге, особенно в проекте Олимпийского стадиона в Токио (1964), где бетонные конструкции сочетаются с традиционными японскими мотивами.

Одним из самых противоречивых бруталистских зданий стал Музей Уитни (Нью-Йорк, 1966) Марселя Брейера — здание с навесным фасадом, нависающим над улицей как перевёрнутая пирамида, долгое время вызывавшее неприятие у горожан, но сегодня признанное шедевром.

Алексей Морозов, архитектурный фотограф В 2019 году я начал проект по документации бруталистской архитектуры в бывших республиках СССР. Самым сложным объектом съёмки для меня оказался Институт микробиологии в Ереване. Это фантастическое здание с бетонными консолями, напоминающими исполинские грибы, затерялось на окраине города и пребывало в полузаброшенном состоянии. Я прибыл туда ранним утром, рассчитывая поймать идеальный свет для съёмки фасадов. Однако на месте столкнулся с неожиданным препятствием — охранник категорически запретил фотографировать, несмотря на все мои предварительные договорённости с администрацией. Потребовалось три чашки крепкого армянского кофе и долгий разговор о ценности архитектурного наследия, прежде чем он смягчился. Зато внутри здания меня ждал настоящий подарок — местный инженер, работавший здесь с момента открытия в 1972 году. Он не только провёл меня по техническим помещениям, недоступным для посторонних, но и рассказал удивительные истории о строительстве. Оказывается, архитектор создал специальную систему естественной вентиляции, используя форму «грибов» для создания воздушных потоков, охлаждающих лаборатории без кондиционеров. Эта деталь полностью изменила моё восприятие здания — то, что выглядело как чисто эстетическое решение, оказалось гениальным функциональным приёмом.

Брутальные материалы и фактуры в современном дизайне

Эстетика брутализма, изначально воплощённая в монументальных бетонных сооружениях, сегодня вдохновляет дизайнеров самых разных направлений. Характерные текстуры, материалы и принципы композиции брутализма адаптируются к потребностям графического дизайна, веб-разработки, промышленного дизайна и оформления интерьеров. 🖌️

В современном интерьерном дизайне бруталистские мотивы проявляются прежде всего в использовании необработанных материалов:

Полированный или черновой бетон для стен, потолков и даже предметов мебели

Состаренный металл с естественной патиной или ржавчиной

Грубо обработанное дерево с видимой фактурой и следами инструментов

Неотшлифованный камень с сохранением природной текстуры

Крупноформатная керамическая плитка, имитирующая бетонные поверхности

Цифровой брутализм стал заметным трендом в веб-дизайне как реакция на повсеместное распространение «плоского дизайна» и минималистичных интерфейсов. Его характеризуют намеренно неотшлифованные интерфейсы с грубыми текстурами, контрастные цветовые решения, асимметричные сетки и массивная типографика. 💻

В графическом дизайне бруталистская эстетика проявляется в использовании крупных шрифтовых блоков, часто без засечек, контрастных сочетаниях чёрного и белого, нарочито грубых коллажах и фотографиях с высоким контрастом. Такой подход особенно популярен в дизайне плакатов, обложек альбомов и независимых журналов.

Мебельный дизайн также испытал влияние брутализма, что выразилось в создании массивных, геометрически выразительных предметов из бетона, металла и грубо обработанного дерева. Современные дизайнеры часто комбинируют бруталистские элементы с более мягкими и органичными материалами, создавая интересный контраст.

Материал Характеристики Применение в современном дизайне Бетон Фактурный, с видимыми следами опалубки, пузырьками воздуха и швами Столешницы, светильники, вазы, архитектурные аксессуары Кортеновская сталь Металл с контролируемой коррозией, создающей защитный слой ржавчины Фасадные панели, предметы декора, кашпо, светильники Грубый текстиль Мешковина, грубый лён, конопляные ткани с видимым плетением Обивка мебели, шторы, декоративные подушки, настенный текстиль Необработанное дерево Доски с видимыми сучками, трещинами и следами пилы Массивные столы, стеллажи, кровати, декоративные панели

Одной из интересных тенденций стало применение бруталистских принципов в работе с цветом. Вопреки распространённому мнению, что брутализм ограничен серой бетонной палитрой, современные дизайнеры используют яркие акценты на фоне нейтральных фактурных поверхностей — насыщенные жёлтые, оранжевые или голубые элементы на фоне бетона создают драматичный контраст.

В создании освещения также прослеживается влияние бруталистской эстетики — светильники с открытыми лампами, грубыми металлическими абажурами и видимой электропроводкой подчёркивают индустриальный характер пространства и честность в демонстрации функциональных элементов.

Неоднозначное наследие: критика и возрождение брутализма

Брутализм, возможно, как ни одно другое архитектурное направление XX века, вызывает полярные оценки — от восхищения до отвращения. Эта противоречивость заложена в самой сути стиля, бросающего вызов общепринятым представлениям о красоте в архитектуре. 🤔

Критика брутализма возникла практически одновременно с появлением первых знаковых зданий этого стиля. Основные претензии можно сгруппировать по нескольким направлениям:

Эстетическая непривлекательность — массивные бетонные сооружения часто воспринимаются как угнетающие и бездушные

Технические проблемы — бетон в условиях влажного климата подвержен выветриванию, образованию высолов и трещин

Социальные аспекты — многие бруталистские жилые комплексы стали очагами преступности и деградации

Эксплуатационные сложности — высокие затраты на обслуживание и проблемы с энергоэффективностью

Пик негативного отношения к брутализму пришёлся на 1980-е годы, когда многие здания этого стиля были заброшены или подверглись радикальной реконструкции. Символическим событием стал снос жилого комплекса Прюит-Айгоу в Сент-Луисе (США) в 1972 году, который теоретик постмодернизма Чарльз Дженкс назвал «смертью модернистской архитектуры».

Однако в последнее десятилетие наблюдается удивительное возрождение интереса к брутализму, особенно среди молодого поколения архитекторов, дизайнеров и активистов по сохранению культурного наследия. Этому способствовали несколько факторов:

Исторический дистанция, позволяющая оценить эти здания как важную часть архитектурного наследия

Популярность в социальных сетях — бетонные структуры фотогеничны и выделяются на фоне стандартизированной современной застройки

Переосмысление бруталистских принципов в контексте устойчивого развития и долговечности сооружений

Ностальгия по утопическим социальным идеалам, воплощённым в бруталистской архитектуре

Сегодня многие бруталистские здания получают статус архитектурных памятников и подвергаются бережной реставрации с сохранением оригинальных материалов и конструктивных решений. Примерами успешной реабилитации брутализма могут служить восстановление Барбикан-центра в Лондоне и реновация Национального театра Великобритании.

Необрутализм как современное явление характеризуется более гибким подходом к материалам и формообразованию. Современные архитекторы, вдохновлённые брутализмом, комбинируют бетонные поверхности с деревом, стеклом и металлом, создают энергоэффективные здания с улучшенной акустикой и микроклиматом.

Культурное значение брутализма переоценивается и в академической среде — выходят исследования, каталоги и монографии, посвящённые этому стилю, организуются выставки и конференции. Брутализм изучается не только как формальное направление в архитектуре, но и как важный социокультурный феномен, отразивший надежды и противоречия своей эпохи.