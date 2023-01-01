Брендбук это простыми словами: руководство по фирменному стилю

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса и предприниматели

Дизайнеры и маркетологи

Сотрудники компаний, связанные с визуальной коммуникацией и брендированием Представьте, что вы встретились с перспективным клиентом, и вдруг он просит показать ваше лого в другом цвете, а сотрудник отправляет презентацию в неправильном шрифте. Знакомо? Хаос в визуальных коммуникациях может стоить бизнесу узнаваемости и доверия. Брендбук — это ваш спасательный круг в океане визуального беспорядка, ваша конституция фирменного стиля. В этой статье мы простыми словами объясним, что такое брендбук, почему без него не обойтись современному бизнесу и как создать руководство, которое будет реально работать. 🚀

Хотите самостоятельно создать профессиональный брендбук для своей компании? На Курсе «Графический дизайнер» с нуля от Skypro вы освоите не только все необходимые инструменты дизайна, но и научитесь систематизировать фирменный стиль в цельное руководство. Студенты курса создают реальные брендбуки уже на этапе обучения, получая ценную обратную связь от практикующих экспертов.

Брендбук это простыми словами: суть и назначение

Брендбук — это официальный документ компании, содержащий правила использования фирменного стиля. По сути, это подробная инструкция о том, как должен выглядеть ваш бренд во всех точках контакта с аудиторией. 📋

Представьте брендбук как поваренную книгу с рецептом вашего бренда. В нем записаны все ингредиенты (элементы дизайна) и пропорции (правила применения), чтобы каждый раз блюдо (ваш бренд) получалось одинаково узнаваемым и вкусным для клиентов.

Основная задача брендбука — обеспечить единообразие. Когда все сотрудники, подрядчики и партнеры следуют одним правилам, бренд выглядит профессионально и создает четкий образ в сознании потребителя.

Что включает брендбук Для кого предназначен Логотип и его варианты Дизайнеры Фирменные цвета и шрифты Маркетологи Правила оформления материалов Сотрудники компании Тон коммуникации Копирайтеры Примеры использования Подрядчики и партнеры

Важно понимать, что брендбук — это не просто красивая папка, которую показывают на презентациях. Это рабочий инструмент, который должен быть доступен всем, кто создает материалы от имени компании.

Алексей Воронин, арт-директор Однажды мы работали с сетью кофеен, которая стремительно выросла с 3 до 15 точек за год. Каждый новый франчайзи делал вывески и меню «на свой вкус» — разные шрифты, оттенки логотипа, расположение элементов. В итоге бренд выглядел как лоскутное одеяло, а клиенты даже не всегда понимали, что находятся в заведении одной сети. Мы разработали детальный брендбук с подробными правилами и шаблонами для всех типов материалов. Результат превзошел ожидания: за 3 месяца все точки были приведены к единому стилю, а узнаваемость бренда выросла на 40% по опросам посетителей. Самое удивительное — франчайзи сами отметили, что теперь тратят гораздо меньше времени на разработку материалов, просто следуя готовым правилам.

Из чего состоит профессиональный брендбук компании

Полноценный брендбук — это многостраничный документ, но его базовая структура достаточно универсальна. Разберем основные разделы, которые должны присутствовать даже в минимальной версии. 🗂️

1. Идеология бренда

Миссия и ценности компании

Позиционирование на рынке

Целевая аудитория и ее портрет

Характер бренда (какими качествами он обладает)

2. Основные элементы фирменного стиля

Логотип (основная и альтернативные версии)

Охранное поле логотипа (свободное пространство вокруг)

Недопустимые варианты использования логотипа

Фирменные цвета с точными кодами (CMYK, RGB, Pantone, HEX)

Фирменные шрифты (основные и дополнительные)

Паттерны, графические элементы, иконки

3. Правила использования и примеры применения

Деловая документация (визитки, бланки, конверты)

Маркетинговые материалы (баннеры, флаеры, презентации)

Упаковка и сувенирная продукция

Оформление офиса, торговых точек

Цифровые носители (сайт, социальные сети, приложения)

Униформа сотрудников

4. Коммуникационная стратегия

Тон и стиль общения с клиентами

Слоган и ключевые сообщения

Примеры текстов и обращений

Особенности фотостиля

Объем и детализация каждого раздела зависят от специфики бизнеса. Для небольшой компании достаточно 15-20 страниц с базовыми элементами, в то время как международные корпорации могут иметь брендбуки объемом в сотни страниц с детальной проработкой всех возможных применений.

Важно: современные брендбуки часто существуют в цифровом формате (например, как защищенный раздел на корпоративном сайте), что облегчает доступ к актуальной версии и позволяет быстро скачивать необходимые элементы.

Как брендбук помогает бизнесу экономить время и деньги

На первый взгляд может показаться, что разработка брендбука — это излишние затраты для бизнеса, особенно малого. Однако на практике качественное руководство по фирменному стилю окупается весьма быстро. 💰

Вот реальные экономические выгоды брендбука:

Сокращение времени на дизайн. Дизайнеры не тратят часы на подбор шрифтов и цветов — всё уже определено.

Дизайнеры не тратят часы на подбор шрифтов и цветов — всё уже определено. Единообразие материалов. Нет необходимости переделывать макеты из-за несоответствия стилю.

Нет необходимости переделывать макеты из-за несоответствия стилю. Ускорение адаптации новых сотрудников. Новички быстрее вникают в правила оформления материалов.

Новички быстрее вникают в правила оформления материалов. Снижение зависимости от конкретных исполнителей. Любой специалист сможет создать материалы в едином стиле.

Любой специалист сможет создать материалы в едином стиле. Повышение узнаваемости бренда. Последовательная визуальная коммуникация формирует устойчивый образ в сознании потребителей.

Ситуация без брендбука Ситуация с брендбуком Экономический эффект Дизайнер тратит 3-4 часа на подбор стиля для нового макета Дизайнер создает макет за 1-2 часа по готовым правилам Экономия 50-60% времени на каждом проекте Партнер использует неправильные цвета — материалы печатаются заново Партнер следует инструкции из брендбука Исключение затрат на перепечатку (от 10 000 руб.) Клиенты путают компанию с конкурентами Бренд становится узнаваемым благодаря единому стилю Повышение конверсии и лояльности клиентов на 15-25% Компания меняет дизайнера — новый сотрудник «изобретает велосипед» Новый дизайнер сразу работает по установленным правилам Сокращение времени адаптации на 70%

Марина Светлова, маркетинг-директор Мы запустили новый продукт внутри линейки компании — инновационный сервис доставки. Поскольку продукт был экспериментальным, руководство решило, что брендбук — это излишняя трата бюджета. «Давайте сначала раскрутимся, потом будем о стиле думать». В течение первых 6 месяцев у нас сменились три дизайнера и два копирайтера. Каждый приносил свое видение и менял визуальные материалы. В социальных сетях публиковались посты то в одном стиле, то в другом. Сайт не соответствовал стилю рекламных баннеров, а те, в свою очередь, отличались от упаковки. Когда я подсчитала, сколько денег ушло на переделки, согласования и повторное производство материалов, сумма превысила стоимость разработки брендбука в 3,2 раза! После того, как мы все-таки разработали брендбук, производство новых материалов ускорилось на 65%, а узнаваемость бренда выросла вдвое за следующие 6 месяцев.

Пошаговый процесс создания брендбука для вашего бизнеса

Разработка брендбука может показаться сложной задачей, но если разбить процесс на этапы, то он становится вполне выполнимым даже для небольшой компании. Вот алгоритм создания руководства по фирменному стилю. 🛠️

Шаг 1: Определение фундамента бренда

Сформулируйте миссию компании (зачем вы существуете)

Определите ключевые ценности (3-5 принципов, которыми вы руководствуетесь)

Опишите характер бренда (если бы ваша компания была человеком, какой бы она была?)

Составьте портрет целевой аудитории (кто ваш идеальный клиент)

Шаг 2: Разработка визуальной идентичности

Создайте или пересмотрите логотип (он должен отражать суть бренда)

Выберите фирменные цвета (основные и дополнительные)

Подберите фирменные шрифты (для заголовков и основного текста)

Разработайте дополнительные элементы (паттерны, иконки, иллюстрации)

Шаг 3: Формирование правил использования

Опишите допустимые варианты размещения логотипа

Укажите минимальный размер логотипа для различных носителей

Определите охранные поля (свободное пространство вокруг логотипа)

Перечислите недопустимые варианты использования элементов стиля

Шаг 4: Создание шаблонов и примеров

Разработайте макеты деловой документации (визитки, бланки, презентации)

Подготовьте образцы рекламных материалов (баннеры, флаеры, билборды)

Создайте примеры оформления цифровых ресурсов (сайт, соцсети)

Разработайте дизайн сувенирной продукции и упаковки

Шаг 5: Формирование коммуникационной стратегии

Определите тон общения (формальный/дружеский/экспертный)

Создайте списки разрешенных и запрещенных слов

Разработайте шаблоны типовых сообщений

Составьте руководство по фотоконтенту

Шаг 6: Компоновка и оформление брендбука

Структурируйте все материалы в логичном порядке

Создайте удобное оглавление с навигацией

Оформите брендбук в соответствии с разработанным фирменным стилем

Подготовьте версию для печати и цифровую версию

Шаг 7: Внедрение и обновление

Проведите презентацию брендбука для команды

Обеспечьте доступность документа для всех сотрудников

Разработайте процедуру контроля соблюдения правил

Запланируйте периодическое обновление (рекомендуется раз в 1-2 года)

Важно понимать, что брендбук — это живой документ, который должен эволюционировать вместе с вашим бизнесом. Регулярно пересматривайте его, чтобы он оставался актуальным и эффективным инструментом для вашей команды.

Сомневаетесь, в каком направлении развивать свой бренд или какие элементы фирменного стиля будут органичны для вашей ниши? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, чтобы понять, какой дизайн-подход наиболее близок вашему мышлению. Результаты теста могут подсказать, стоит ли вам самостоятельно заниматься разработкой брендбука или лучше доверить это профессионалам, а самим сконцентрироваться на других аспектах бизнеса.

Типичные ошибки при разработке и внедрении брендбука

Даже имея четкий план, можно допустить ошибки, которые снижают эффективность брендбука. Рассмотрим наиболее распространенные из них и предложим решения. ⚠️

Ошибка 1: Избыточная сложность Создание слишком детализированного документа с множеством правил и исключений приводит к тому, что сотрудники просто не могут его освоить и применить. Решение: Сфокусируйтесь на ключевых элементах и самых частых сценариях использования. Сделайте краткую версию («Quick Guide») для повседневного применения.

Ошибка 2: Отсутствие практических примеров Абстрактные правила без конкретных примеров применения оставляют слишком много пространства для интерпретации. Решение: Включайте реальные примеры для каждого правила. Показывайте как правильные, так и неправильные варианты использования элементов.

Ошибка 3: Недоступность брендбука Брендбук, хранящийся только в печатном виде или на компьютере дизайнера, не может эффективно выполнять свою функцию. Решение: Создайте цифровую версию, доступную всем сотрудникам через корпоративный портал или облачное хранилище. Предоставьте возможность скачивать готовые элементы.

Ошибка 4: Игнорирование контекста использования Часто брендбуки создаются без учета реальных условий, в которых будут применяться элементы фирменного стиля. Решение: Изучите все точки контакта бренда с аудиторией и предусмотрите адаптацию элементов для разных носителей и ситуаций.

Ошибка 5: Отсутствие контроля за соблюдением правил Разработка брендбука без механизма контроля его применения приводит к постепенному размыванию стиля. Решение: Назначьте ответственного за соблюдение правил фирменного стиля. Внедрите процедуру согласования всех публичных материалов.

Ошибка 6: Устаревание содержания Статичный брендбук, не обновляющийся годами, постепенно теряет актуальность и не соответствует развитию компании. Решение: Запланируйте регулярный аудит и обновление брендбука. Предусмотрите возможность внесения корректировок без полного пересмотра документа.

Ошибка 7: Недооценка роли корпоративной культуры Фокус исключительно на визуальных элементах без учета внутренних ценностей и культуры компании. Решение: Включите в брендбук раздел о ценностях, миссии и корпоративной культуре. Объясните, как эти аспекты отражаются в визуальной идентичности.

Ошибка 8: Неучтенные технические ограничения Разработка правил, которые невозможно реализовать с имеющимися техническими ресурсами. Решение: Тестируйте применимость элементов стиля во всех реальных условиях. Предусмотрите альтернативные варианты для ситуаций с техническими ограничениями.

Помните, что основная цель брендбука — быть практичным инструментом, а не просто красивым альбомом. Делайте его доступным, понятным и применимым в реальности вашего бизнеса.