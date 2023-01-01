В чем измеряется оборачиваемость запасов: единицы и формулы расчета

Для кого эта статья:

Финансовые управляющие и директора компаний

Предприниматели и владельцы бизнесов, заинтересованные в оптимизации запасов

Специалисты по управлению запасами и логистике

Оборачиваемость запасов — ключевой индикатор, который может превратить склад, затоваренный "мертвыми" позициями, в эффективную машину по генерации денежного потока. Для финансово грамотных управленцев этот показатель — не просто цифра в отчете, а инструмент принятия стратегических решений стоимостью в миллионы рублей. Многие предприниматели упускают прибыль, не понимая, как правильно измерять и интерпретировать эти данные. Разберемся, какие единицы измерения использовать и как применять формулы, чтобы превратить оборачиваемость запасов из абстрактного показателя в реальное конкурентное преимущество. 💹

Сущность оборачиваемости запасов и единицы измерения

Оборачиваемость запасов — фундаментальный показатель эффективности управления товарно-материальными ценностями, демонстрирующий, насколько быстро компания реализует свои запасы и преобразует их в выручку. По сути, это скорость, с которой деньги, вложенные в запасы, совершают полный цикл от закупки до реализации и возвращаются в виде денежных средств.

Существуют две основные единицы измерения оборачиваемости запасов:

В разах (оборотах) — показывает, сколько раз за анализируемый период средний запас был полностью продан и восполнен

— показывает, сколько раз за анализируемый период средний запас был полностью продан и восполнен В днях — отражает средний срок (в днях), в течение которого запасы находятся на складе до момента их реализации

Рассмотрим, как взаимосвязаны эти единицы измерения и какую информацию они предоставляют:

Единица измерения Что показывает Интерпретация Обороты (разы) Количество полных циклов обновления запасов за период Чем выше, тем эффективнее управление запасами Дни Среднее время пребывания единицы запаса на складе Чем меньше, тем быстрее запасы превращаются в деньги

Важно понимать, что оборачиваемость не существует сама по себе и должна оцениваться:

В динамике (сравнение с предыдущими периодами)

В сравнении с отраслевыми нормативами

С учетом специфики бизнес-модели и стратегии компании

Елена Викторова, финансовый директор Когда я пришла в ювелирную компанию, оборачиваемость запасов составляла 1,2 оборота в год — катастрофически низкий показатель. Мы измеряли его в разах и не придавали значения. После перевода в дни (304 дня!) картина стала гораздо нагляднее. Представьте: украшения лежали на витринах почти год, прежде чем находили покупателя. Это означало, что 80% ассортимента фактически "замораживало" оборотные средства. Мы разработали систему ABC-XYZ анализа, выделили неликвидные позиции и запустили специальные акции. Через полгода оборачиваемость выросла до 2,8 оборотов (130 дней), что высвободило более 40 миллионов рублей оборотных средств без снижения ассортимента и качества обслуживания.

Основные формулы расчета оборачиваемости запасов

Для точного расчета оборачиваемости запасов используются различные формулы в зависимости от доступных данных и целей анализа. Рассмотрим ключевые формулы и их практическое применение. 📊

1. Оборачиваемость запасов в разах (коэффициент оборачиваемости)

Коэффициент оборачиваемости запасов = Себестоимость проданных товаров / Средняя стоимость запасов

где:

Себестоимость проданных товаров — показатель из отчета о прибылях и убытках за анализируемый период

Средняя стоимость запасов = (Запасы на начало периода + Запасы на конец периода) / 2

2. Оборачиваемость запасов в днях

Оборачиваемость в днях = Количество дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости

или альтернативная формула:

Оборачиваемость в днях = Средняя стоимость запасов × Количество дней в периоде / Себестоимость проданных товаров

3. Уточненная формула для торговых предприятий

Для более точной оценки в розничной и оптовой торговле рекомендуется использовать формулу:

Коэффициент оборачиваемости = Выручка от продаж / Средняя стоимость запасов

4. Расчет по отдельным товарным группам

Оборачиваемость товарной группы = Себестоимость проданных товаров группы / Средняя стоимость запасов данной группы

Для повышения точности анализа рекомендую следующие практические приемы:

Использовать более частые периоды для расчета среднего значения запасов (ежемесячно или еженедельно)

Учитывать сезонность при анализе динамики оборачиваемости

Исключать из расчетов аномальные значения (например, резкое увеличение закупок перед высоким сезоном)

Рассчитывать оборачиваемость как по себестоимости, так и по выручке для комплексного анализа

Интерпретация показателей оборачиваемости в днях и разах

Правильная интерпретация показателей оборачиваемости — ключ к принятию взвешенных управленческих решений. При этом важно понимать, как соотносятся измерения в днях и в разах, и какие выводы можно сделать на основе полученных данных. 🔄

Взаимосвязь показателей оборачиваемости в разных единицах измерения:

Оборачиваемость в разах Оборачиваемость в днях (период 365 дней) Интерпретация 1 365 Крайне низкая оборачиваемость, запасы обновляются раз в год 2 182,5 Низкая оборачиваемость, запасы обновляются раз в полгода 4 91,25 Средняя оборачиваемость, запасы обновляются раз в квартал 12 30,4 Высокая оборачиваемость, запасы обновляются ежемесячно 52 7 Очень высокая оборачиваемость, запасы обновляются еженедельно 365 1 Экстремально высокая оборачиваемость, запасы обновляются ежедневно

При интерпретации показателей оборачиваемости необходимо учитывать:

Динамику показателя — рост коэффициента оборачиваемости (или снижение оборачиваемости в днях) обычно указывает на повышение эффективности управления запасами

— рост коэффициента оборачиваемости (или снижение оборачиваемости в днях) обычно указывает на повышение эффективности управления запасами Специфику бизнеса — в некоторых отраслях высокая оборачиваемость не всегда оптимальна

— в некоторых отраслях высокая оборачиваемость не всегда оптимальна Баланс с показателями доступности товара — слишком высокая оборачиваемость может привести к частым ситуациям out-of-stock

Психологически измерение в днях часто воспринимается руководством компаний более наглядно, чем абстрактный коэффициент. Фраза «Наши запасы лежат на складе в среднем 45 дней» оказывает более сильное мотивирующее воздействие, чем «Коэффициент оборачиваемости составляет 8,1 оборотов в год».

Для комплексного анализа рекомендуется использовать обе единицы измерения с акцентом на ту, которая лучше воспринимается командой и соответствует специфике отрасли:

Розничная торговля продуктами питания: приоритет — дни (желательно 7-14 дней)

Продажа автомобилей премиум-класса: приоритет — обороты (достаточно 3-4 оборота в год)

Фармацевтическая дистрибуция: комбинированный подход с учетом срока годности препаратов

Алексей Корнилов, операционный директор В нашей сети супермаркетов всегда использовали показатель оборачиваемости в разах, стремясь к значению 24 (два оборота в месяц). Но когда мы столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось глубже погрузиться в управление запасами. После перехода на измерение в днях и расчета показателя для каждой категории выяснилось, что непродовольственные товары (15% ассортимента) имеют оборачиваемость 86 дней, тогда как для скоропортящихся продуктов она составляет всего 4 дня. Мы внедрили дифференцированный подход к категорийному менеджменту и установили целевые KPI в днях для каждой категории. За шесть месяцев удалось высвободить 18% оборотного капитала без ущерба для ассортимента, а главное — я наконец смог объяснить закупщикам, почему 30 и 15 дней оборачиваемости — это не просто вдвое лучше, а порой разница между прибылью и убытком.

Отраслевые нормативы и специфика измерения запасов

Эффективное управление оборачиваемостью запасов требует понимания отраслевых особенностей и нормативов. Показатель, который будет отличным для продуктового магазина, может оказаться критически низким для фармацевтической компании или избыточно высоким для производителя промышленного оборудования. 🏭

Рассмотрим средние отраслевые нормативы оборачиваемости запасов (данные актуальны на 2025 год):

Отрасль Оборачиваемость в днях (нормативный диапазон) Оборачиваемость в разах (годовая) Продуктовый ритейл 10-20 18-36 Онлайн-торговля электроникой 25-45 8-15 Автомобильный ритейл 45-75 5-8 Фармацевтическое производство 80-120 3-4,5 Производство промышленного оборудования 90-180 2-4 Предметы роскоши 120-240 1,5-3 Сезонная одежда 60-120 3-6

Специфика измерения запасов в различных отраслях:

Розничная торговля продуктами питания: критически важен баланс между свежестью продукции и достаточностью ассортимента. Используются дифференцированные показатели для категорий с разными сроками годности.

критически важен баланс между свежестью продукции и достаточностью ассортимента. Используются дифференцированные показатели для категорий с разными сроками годности. Производство: необходимо раздельно анализировать запасы сырья, незавершенного производства и готовой продукции. Для производственных компаний целесообразно измерять оборачиваемость по каждой категории отдельно.

необходимо раздельно анализировать запасы сырья, незавершенного производства и готовой продукции. Для производственных компаний целесообразно измерять оборачиваемость по каждой категории отдельно. Фармацевтика: важен учет срока годности, особых условий хранения и сезонности заболеваний. Используется проспективный анализ на основе эпидемиологических прогнозов.

важен учет срока годности, особых условий хранения и сезонности заболеваний. Используется проспективный анализ на основе эпидемиологических прогнозов. Модные товары: требуется анализ оборачиваемости с учетом сезонности и трендов. Часто применяется коэффициент модности для корректировки целевых показателей.

требуется анализ оборачиваемости с учетом сезонности и трендов. Часто применяется коэффициент модности для корректировки целевых показателей. B2B-поставки: оборачиваемость может быть ниже из-за необходимости поддерживать высокий уровень сервиса для ключевых клиентов. Используются специальные коэффициенты доступности.

Для точного определения оптимального уровня оборачиваемости необходимо:

Анализировать показатели конкурентов через открытые финансовые отчеты

Учитывать географические особенности (логистические цепочки, удаленность от поставщиков)

Адаптировать нормативы к масштабу бизнеса (малый бизнес обычно имеет более высокую оборачиваемость, чем крупные сети)

Корректировать целевые показатели с учетом рыночной стратегии (премиум-сегмент может иметь более низкую оборачиваемость)

Практическое применение данных об оборачиваемости запасов

Расчет показателей оборачиваемости — лишь первый шаг. Главная ценность этих данных заключается в их практическом применении для оптимизации бизнес-процессов, высвобождения оборотного капитала и повышения эффективности компании. 💼

Рассмотрим ключевые направления практического применения данных об оборачиваемости запасов:

1. Оптимизация закупочной деятельности

Дифференциация поставщиков по скорости поставки и установление разных уровней запасов для каждой категории

Внедрение систем точно-в-срок (JIT) для товаров с высокой оборачиваемостью

Пересмотр минимального заказа и частоты закупок на основе данных об оборачиваемости

Переговоры с поставщиками о консигнации для товаров с низкой оборачиваемостью

2. Управление ассортиментом

Проведение ABC-XYZ анализа с учетом оборачиваемости для оптимизации ассортиментной матрицы

Ликвидация или уценка товаров с экстремально низкой оборачиваемостью

Расширение ассортимента в категориях с высокой оборачиваемостью

Анализ причин низкой оборачиваемости (ценообразование, выкладка, качество и т.д.)

3. Финансовое планирование и управление денежными потоками

Прогнозирование потребности в оборотном капитале на основе целевых показателей оборачиваемости

Высвобождение замороженных в запасах средств для инвестиций или погашения кредитов

Расчет экономического эффекта от повышения оборачиваемости (например, повышение оборачиваемости на 1 день может высвободить до 0,3% годовой выручки)

4. Совершенствование складской логистики

Реорганизация складских пространств с приоритетным размещением высокооборачиваемых товаров

Внедрение автоматизированных систем управления складом (WMS) с учетом скорости оборота

Оптимизация маршрутов комплектации и отбора товаров на основе данных оборачиваемости

5. Кросс-функциональная оптимизация

Согласование KPI отделов закупок, продаж и логистики с учетом оборачиваемости запасов

Разработка системы мотивации персонала, включающей показатели оборачиваемости

Внедрение системы раннего предупреждения о снижении оборачиваемости для оперативного реагирования

Пример расчета экономического эффекта от улучшения оборачиваемости:

Компания с годовой выручкой 500 млн руб. и оборачиваемостью запасов 60 дней планирует сократить этот показатель до 50 дней. Рассчитаем экономический эффект:

Текущий средний уровень запасов = Выручка / 365 × Оборачиваемость в днях = 500 млн / 365 × 60 = 82,19 млн руб. Планируемый средний уровень запасов = 500 млн / 365 × 50 = 68,49 млн руб. Высвобожденный капитал = 82,19 – 68,49 = 13,7 млн руб. При стоимости заемного капитала 15% годовых, экономия составит: 13,7 × 0,15 = 2,05 млн руб. в год

Таким образом, улучшение оборачиваемости всего на 10 дней позволит компании высвободить 13,7 млн рублей оборотных средств и сэкономить более 2 млн рублей в год на процентах по кредитам. Это наглядно демонстрирует, почему управление оборачиваемостью запасов должно быть приоритетной задачей для финансовых руководителей.