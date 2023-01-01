User Story это пример: подробное объяснение и советы по созданию
Для кого эта статья:
- профессиональные Agile-коучи и тренеры
- продуктовые менеджеры и владельцы продукта
- специалисты по управлению проектами и разработке ПО
User Story — это не просто элемент Agile-методологии, а ключ к успешной коммуникации между бизнесом и разработкой. Как опытный Agile-коуч, я наблюдал сотни проектов, где чёткие пользовательские истории буквально спасали продукт от провала, а размытые — приводили к катастрофам в сроках и бюджетах. В этой статье я раскрою анатомию идеальной User Story, покажу реальные примеры, которые работают, и поделюсь практическими приёмами, которые помогут вам писать истории, понятные всем участникам команды, от заказчика до разработчика. 📝
Хотите освоить разработку User Stories на профессиональном уровне и получить преимущество на рынке труда? Курс «Менеджер проектов» от Skypro даёт не только теоретическую базу, но и практические навыки создания User Stories, которые высоко ценятся работодателями. Наши студенты повышают эффективность командной работы на 40% благодаря точным формулировкам задач. Инвестируйте в свои навыки сегодня!
Что такое User Story: определение и ключевые элементы
User Story (пользовательская история) — это краткое, простое описание функциональности системы с точки зрения пользователя. Это не техническая спецификация, а понятное объяснение того, что нужно пользователю, зачем ему это нужно и какую ценность это принесёт.
Классическая User Story включает три ключевых компонента:
- Роль — кто является пользователем данной функциональности
- Действие — что пользователь хочет сделать
- Ценность — какую выгоду или пользу он получит
Канонический формат записи: "Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]".
Например: "Как покупатель интернет-магазина, я хочу сохранить товары в списке желаний, чтобы вернуться к их рассмотрению позже".
Кроме основного описания, полноценная User Story часто сопровождается дополнительными элементами:
|Элемент
|Описание
|Значимость
|Критерии приёмки
|Условия, при которых история считается выполненной
|Высокая
|Приоритет
|Значимость истории для бизнеса
|Высокая
|Оценка трудозатрат
|Количество времени/сложность реализации
|Средняя
|Зависимости
|Связи с другими историями
|Средняя
|Скетч/прототип
|Визуализация требуемой функциональности
|Низкая (но полезная)
User Stories отличаются от традиционных требований своей пользователецентричностью — они фокусируются не на технической реализации, а на том, что действительно нужно конечному пользователю. Это делает их понятными не только для разработчиков, но и для бизнес-стейкхолдеров. 💼
В методологии Agile User Stories являются основой для планирования спринтов и управления бэклогом продукта. Они позволяют разбить крупные функциональные блоки на небольшие, управляемые единицы работы, которые можно реализовать в рамках одного спринта.
Анатомия идеальной User Story и примеры из практики
Идеальная User Story следует принципу INVEST:
- Independent (Независимая) — может быть реализована отдельно от других историй
- Negotiable (Обсуждаемая) — детали могут уточняться в процессе обсуждения
- Valuable (Ценная) — приносит реальную пользу конечному пользователю
- Estimable (Оцениваемая) — команда может оценить объём работы
- Small (Небольшая) — может быть реализована в течение одного спринта
- Testable (Тестируемая) — имеет чёткие критерии приемки
Алексей Петров, Agile-коуч В одном из проектов для крупного банка мы столкнулись с проблемой — разработчики и бизнес постоянно "говорили на разных языках". Бизнес описывал требования абстрактно: "Нам нужно улучшить процесс открытия вкладов". Разработчики интерпретировали это по-своему, и в итоге получалось не то, что ожидал бизнес.
Мы внедрили формат User Stories, и ситуация кардинально изменилась. Вместо размытых требований появились конкретные истории: "Как клиент банка, я хочу иметь возможность открыть вклад онлайн за 3 минуты без посещения отделения, чтобы сэкономить время". К каждой истории прилагались чёткие критерии приёмки.
Результат превзошёл ожидания — количество недопониманий сократилось на 70%, скорость разработки выросла на 30%, а удовлетворённость заказчика результатами спринтов увеличилась с 60% до 95%.
Давайте рассмотрим примеры User Stories из разных областей:
Пример для e-commerce:
Как зарегистрированный пользователь,
Я хочу получать уведомления о снижении цены на товары в моём списке желаний,
Чтобы купить их по выгодной цене.
Критерии приёмки:
1. Система отслеживает изменение цен на товары в списке желаний
2. При снижении цены более чем на 10% отправляется email-уведомление
3. В уведомлении содержится ссылка на товар и информация о скидке
4. Пользователь может отключить уведомления в настройках профиля
Пример для мобильного приложения:
Как пользователь фитнес-приложения,
Я хочу установить личные цели тренировок на неделю,
Чтобы отслеживать свой прогресс и оставаться мотивированным.
Критерии приёмки:
1. Пользователь может указать целевое количество тренировок в неделю
2. Пользователь может установить целевую продолжительность тренировок
3. Система отображает прогресс достижения целей в виде графика
4. По достижении цели пользователь получает поздравление
Обратите внимание, что каждая история содержит чёткую роль, конкретное действие и осязаемую ценность. Критерии приёмки помогают однозначно определить, когда история считается реализованной. 🎯
Форматы и шаблоны User Story для эффективной разработки
В зависимости от специфики проекта и команды, User Stories могут иметь различные форматы. Рассмотрим основные из них:
- Классический формат — "Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]"
- Расширенный формат — добавление контекста и деталей
- Формат учёта ограничений — "Когда [ситуация], я хочу [действие], чтобы [ценность]"
- Технический формат — для внутренних системных требований
Выбор формата должен соответствовать потребностям команды и характеру проекта. Однако независимо от выбранного формата, важно сохранять фокус на пользователе и его потребностях.
|Тип User Story
|Когда использовать
|Пример
|Epic
|Крупная функциональность, требующая разбиения
|"Система управления личным кабинетом пользователя"
|Feature
|Отдельная функция в рамках эпика
|"Управление платежными методами в личном кабинете"
|User Story
|Конкретная пользовательская потребность
|"Добавление новой банковской карты в профиль"
|Technical Story
|Технические задачи, невидимые пользователю
|"Оптимизация скорости загрузки страницы профиля"
|Spike
|Исследовательская работа с неопределённым результатом
|"Изучить возможности интеграции с платёжным шлюзом X"
Шаблоны для разных типов User Stories:
1. Стандартная User Story:
Заголовок: [Краткое описание функциональности]
Как [роль пользователя],
Я хочу [описание желаемого действия],
Чтобы [описание получаемой ценности].
Критерии приемки:
1. [Критерий 1]
2. [Критерий 2]
3. [Критерий 3]
Дополнительный контекст:
[Важные примечания, ссылки на дизайны, технические ограничения и т.д.]
2. Technical Story:
Заголовок: [Техническая задача]
В целях [бизнес-причина],
Необходимо [описание технического действия],
Что приведёт к [ожидаемый результат].
Критерии выполнения:
1. [Технический критерий 1]
2. [Технический критерий 2]
Технические ограничения:
[Описание ограничений, требований к производительности и т.д.]
3. Spike:
Заголовок: Исследование [темы]
Цель: [Описание того, что нужно узнать]
Ожидаемые результаты:
1. [Результат 1]
2. [Результат 2]
Временные рамки: [Ограничение по времени]
Формат отчёта: [Как будут представлены результаты]
Придерживаясь этих шаблонов, вы обеспечите единообразие в оформлении User Stories и облегчите работу команды. 📋
Мария Соколова, Product Owner Наша команда разрабатывала приложение для доставки еды, и мы столкнулись с серьёзным вызовом — сильно разросшимся бэклогом из более чем 300 User Stories различного качества и формата.
Мы стандартизировали подход, введя единые шаблоны для разных типов историй. Для пользовательских функций использовали классический формат с обязательными критериями приёмки. Для технических задач — отдельный технический формат, где указывали не только что нужно сделать, но и зачем это нужно с технической точки зрения.
Через две недели после внедрения стандартизированных шаблонов наша скорость разработки увеличилась на 25%. Разработчики перестали задавать множество уточняющих вопросов, а время планирования спринтов сократилось с 4 до 2 часов. Четкость формулировок историй позволила более точно оценивать объем работ, и мы стали успевать на 30% больше задач за спринт.
Не уверены, что управление проектами — ваше призвание? Или, может быть, вы колеблетесь между ролями продакт-менеджера и проект-менеджера? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и выбрать направление, в котором вы сможете максимально реализовать свой потенциал. Многие наши студенты, прошедшие этот тест, открыли для себя новые карьерные возможности и теперь успешно работают с User Stories в ведущих IT-компаниях.
Типичные ошибки при создании User Stories и как их избежать
Даже опытные product-менеджеры иногда допускают ошибки при составлении User Stories. Распознавание типичных ошибок поможет вам создавать более эффективные истории. 🚫
1. Слишком объёмные истории ("эпики" вместо stories)
- Ошибка: "Как пользователь, я хочу иметь систему авторизации, чтобы входить в приложение."
- Решение: Разбейте на меньшие истории: "регистрация", "вход по паролю", "восстановление доступа" и т.д.
2. Отсутствие ценности
- Ошибка: "Как пользователь, я хочу нажать на кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить данные."
- Решение: Укажите реальную ценность: "...чтобы не потерять введённую информацию и продолжить работу позже."
3. Фокус на реализации вместо результата
- Ошибка: "Как пользователь, я хочу, чтобы была создана база данных PostgreSQL для хранения моих заказов."
- Решение: "Как пользователь, я хочу видеть историю своих заказов, чтобы отслеживать свои покупки."
4. Размытые критерии приёмки
- Ошибка: "Система должна работать быстро и быть удобной."
- Решение: "Страница загружается не более 2 секунд при скорости интернета от 3 Мбит/с."
5. Множественные пользовательские действия в одной истории
- Ошибка: "Как покупатель, я хочу добавить товар в корзину, оформить заказ, выбрать способ доставки и оплатить его."
- Решение: Разделите на отдельные истории для каждого шага оформления заказа.
6. Игнорирование негативных сценариев
- Ошибка: Отсутствие историй для обработки ошибок и исключений.
- Решение: Добавьте истории типа "Как пользователь, я хочу получать понятную ошибку при недоступности сервера, чтобы знать, что происходит и когда повторить попытку."
7. Технический жаргон в пользовательских историях
- Ошибка: "Как пользователь, я хочу, чтобы система использовала JWT-токены для аутентификации."
- Решение: "Как пользователь, я хочу оставаться залогиненным на всех моих устройствах, чтобы не вводить пароль многократно."
Чтобы избежать этих ошибок, полезно проводить регулярные ревью User Stories с участием всей команды. Привлечение разработчиков, тестировщиков и дизайнеров к обсуждению историй на ранних этапах позволит выявить потенциальные проблемы до начала работы над ними. 👨👩👧👦
Практические советы по внедрению User Stories в рабочий процесс
Успешное внедрение User Stories в процесс разработки требует систематического подхода. Вот практические рекомендации, которые помогут вам эффективно интегрировать пользовательские истории в ваш рабочий процесс: 🔄
1. Начинайте с семинаров по сторителлингу
- Проводите специальные сессии для создания User Stories с участием всех заинтересованных сторон
- Используйте технику "путешествия пользователя" (User Journey Mapping) для выявления потребностей
- Документируйте все идеи, даже те, которые кажутся очевидными
2. Приоритизируйте с умом
- Используйте методы приоритизации: MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)
- Регулярно пересматривайте приоритеты в бэклоге вместе с заинтересованными сторонами
- Балансируйте между бизнес-ценностью и техническими аспектами при определении порядка реализации
3. Внедряйте "Definition of Ready" (DoR) Прежде чем User Story попадет в спринт, она должна соответствовать следующим критериям:
- Сформулирована в правильном формате с чёткой ролью, действием и ценностью
- Имеет подробные критерии приёмки
- Оценена командой разработки
- Не имеет блокирующих зависимостей
- Достаточно детализирована для реализации
4. Используйте инструменты управления User Stories
- Внедрите специализированное ПО для отслеживания User Stories (Jira, Trello, Asana, Azure DevOps)
- Настройте автоматизированные уведомления о изменениях в статусах историй
- Интегрируйте систему управления историями с системой контроля версий
5. Регулярно проводите ретроспективы по написанию историй
- Анализируйте, какие User Stories были наиболее успешными и почему
- Выявляйте паттерны проблемных историй и корректируйте процесс
- Создайте базу знаний с примерами хороших и плохих историй для обучения новых членов команды
6. Вовлекайте реальных пользователей
- Проводите интервью с пользователями для валидации User Stories
- Организуйте демонстрации прототипов на основе историй для получения обратной связи
- Используйте A/B тестирование для проверки гипотез, заложенных в историях
7. Создайте "гильдию" экспертов по User Stories
- Определите в команде людей, особенно хорошо владеющих навыком написания историй
- Организуйте внутренние тренинги и воркшопы
- Внедрите систему менторства для новичков
Используя эти практические советы, вы сможете постепенно внедрить культуру использования User Stories, которая повысит эффективность коммуникации и качество конечного продукта. 🚀
Правильно написанные User Stories — это не просто формальность или дань Agile-методологиям. Это мощный инструмент коммуникации, позволяющий превратить абстрактные идеи в конкретные задачи с измеримым результатом. Они создают общий язык между бизнесом и разработкой, фокусируют команду на реальных потребностях пользователей и обеспечивают прозрачность процесса разработки. Овладев искусством создания User Stories, вы значительно повысите свою ценность как специалиста и сделаете решающий шаг к созданию продуктов, которые действительно решают проблемы пользователей.