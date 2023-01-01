User Story это пример: подробное объяснение и советы по созданию

Для кого эта статья:

профессиональные Agile-коучи и тренеры

продуктовые менеджеры и владельцы продукта

специалисты по управлению проектами и разработке ПО

User Story — это не просто элемент Agile-методологии, а ключ к успешной коммуникации между бизнесом и разработкой. Как опытный Agile-коуч, я наблюдал сотни проектов, где чёткие пользовательские истории буквально спасали продукт от провала, а размытые — приводили к катастрофам в сроках и бюджетах. В этой статье я раскрою анатомию идеальной User Story, покажу реальные примеры, которые работают, и поделюсь практическими приёмами, которые помогут вам писать истории, понятные всем участникам команды, от заказчика до разработчика. 📝

Что такое User Story: определение и ключевые элементы

User Story (пользовательская история) — это краткое, простое описание функциональности системы с точки зрения пользователя. Это не техническая спецификация, а понятное объяснение того, что нужно пользователю, зачем ему это нужно и какую ценность это принесёт.

Классическая User Story включает три ключевых компонента:

Роль — кто является пользователем данной функциональности

— кто является пользователем данной функциональности Действие — что пользователь хочет сделать

— что пользователь хочет сделать Ценность — какую выгоду или пользу он получит

Канонический формат записи: "Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]".

Например: "Как покупатель интернет-магазина, я хочу сохранить товары в списке желаний, чтобы вернуться к их рассмотрению позже".

Кроме основного описания, полноценная User Story часто сопровождается дополнительными элементами:

Элемент Описание Значимость Критерии приёмки Условия, при которых история считается выполненной Высокая Приоритет Значимость истории для бизнеса Высокая Оценка трудозатрат Количество времени/сложность реализации Средняя Зависимости Связи с другими историями Средняя Скетч/прототип Визуализация требуемой функциональности Низкая (но полезная)

User Stories отличаются от традиционных требований своей пользователецентричностью — они фокусируются не на технической реализации, а на том, что действительно нужно конечному пользователю. Это делает их понятными не только для разработчиков, но и для бизнес-стейкхолдеров. 💼

В методологии Agile User Stories являются основой для планирования спринтов и управления бэклогом продукта. Они позволяют разбить крупные функциональные блоки на небольшие, управляемые единицы работы, которые можно реализовать в рамках одного спринта.

Анатомия идеальной User Story и примеры из практики

Идеальная User Story следует принципу INVEST:

Independent (Независимая) — может быть реализована отдельно от других историй

— может быть реализована отдельно от других историй Negotiable (Обсуждаемая) — детали могут уточняться в процессе обсуждения

— детали могут уточняться в процессе обсуждения Valuable (Ценная) — приносит реальную пользу конечному пользователю

— приносит реальную пользу конечному пользователю Estimable (Оцениваемая) — команда может оценить объём работы

— команда может оценить объём работы Small (Небольшая) — может быть реализована в течение одного спринта

— может быть реализована в течение одного спринта Testable (Тестируемая) — имеет чёткие критерии приемки

Алексей Петров, Agile-коуч В одном из проектов для крупного банка мы столкнулись с проблемой — разработчики и бизнес постоянно "говорили на разных языках". Бизнес описывал требования абстрактно: "Нам нужно улучшить процесс открытия вкладов". Разработчики интерпретировали это по-своему, и в итоге получалось не то, что ожидал бизнес. Мы внедрили формат User Stories, и ситуация кардинально изменилась. Вместо размытых требований появились конкретные истории: "Как клиент банка, я хочу иметь возможность открыть вклад онлайн за 3 минуты без посещения отделения, чтобы сэкономить время". К каждой истории прилагались чёткие критерии приёмки. Результат превзошёл ожидания — количество недопониманий сократилось на 70%, скорость разработки выросла на 30%, а удовлетворённость заказчика результатами спринтов увеличилась с 60% до 95%.

Давайте рассмотрим примеры User Stories из разных областей:

Пример для e-commerce:

Как зарегистрированный пользователь, Я хочу получать уведомления о снижении цены на товары в моём списке желаний, Чтобы купить их по выгодной цене. Критерии приёмки: 1. Система отслеживает изменение цен на товары в списке желаний 2. При снижении цены более чем на 10% отправляется email-уведомление 3. В уведомлении содержится ссылка на товар и информация о скидке 4. Пользователь может отключить уведомления в настройках профиля

Пример для мобильного приложения:

Как пользователь фитнес-приложения, Я хочу установить личные цели тренировок на неделю, Чтобы отслеживать свой прогресс и оставаться мотивированным. Критерии приёмки: 1. Пользователь может указать целевое количество тренировок в неделю 2. Пользователь может установить целевую продолжительность тренировок 3. Система отображает прогресс достижения целей в виде графика 4. По достижении цели пользователь получает поздравление

Обратите внимание, что каждая история содержит чёткую роль, конкретное действие и осязаемую ценность. Критерии приёмки помогают однозначно определить, когда история считается реализованной. 🎯

Форматы и шаблоны User Story для эффективной разработки

В зависимости от специфики проекта и команды, User Stories могут иметь различные форматы. Рассмотрим основные из них:

Классический формат — "Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]" Расширенный формат — добавление контекста и деталей Формат учёта ограничений — "Когда [ситуация], я хочу [действие], чтобы [ценность]" Технический формат — для внутренних системных требований

Выбор формата должен соответствовать потребностям команды и характеру проекта. Однако независимо от выбранного формата, важно сохранять фокус на пользователе и его потребностях.

Тип User Story Когда использовать Пример Epic Крупная функциональность, требующая разбиения "Система управления личным кабинетом пользователя" Feature Отдельная функция в рамках эпика "Управление платежными методами в личном кабинете" User Story Конкретная пользовательская потребность "Добавление новой банковской карты в профиль" Technical Story Технические задачи, невидимые пользователю "Оптимизация скорости загрузки страницы профиля" Spike Исследовательская работа с неопределённым результатом "Изучить возможности интеграции с платёжным шлюзом X"

Шаблоны для разных типов User Stories:

1. Стандартная User Story:

Заголовок: [Краткое описание функциональности] Как [роль пользователя], Я хочу [описание желаемого действия], Чтобы [описание получаемой ценности]. Критерии приемки: 1. [Критерий 1] 2. [Критерий 2] 3. [Критерий 3] Дополнительный контекст: [Важные примечания, ссылки на дизайны, технические ограничения и т.д.]

2. Technical Story:

Заголовок: [Техническая задача] В целях [бизнес-причина], Необходимо [описание технического действия], Что приведёт к [ожидаемый результат]. Критерии выполнения: 1. [Технический критерий 1] 2. [Технический критерий 2] Технические ограничения: [Описание ограничений, требований к производительности и т.д.]

3. Spike:

Заголовок: Исследование [темы] Цель: [Описание того, что нужно узнать] Ожидаемые результаты: 1. [Результат 1] 2. [Результат 2] Временные рамки: [Ограничение по времени] Формат отчёта: [Как будут представлены результаты]

Придерживаясь этих шаблонов, вы обеспечите единообразие в оформлении User Stories и облегчите работу команды. 📋

Мария Соколова, Product Owner Наша команда разрабатывала приложение для доставки еды, и мы столкнулись с серьёзным вызовом — сильно разросшимся бэклогом из более чем 300 User Stories различного качества и формата. Мы стандартизировали подход, введя единые шаблоны для разных типов историй. Для пользовательских функций использовали классический формат с обязательными критериями приёмки. Для технических задач — отдельный технический формат, где указывали не только что нужно сделать, но и зачем это нужно с технической точки зрения. Через две недели после внедрения стандартизированных шаблонов наша скорость разработки увеличилась на 25%. Разработчики перестали задавать множество уточняющих вопросов, а время планирования спринтов сократилось с 4 до 2 часов. Четкость формулировок историй позволила более точно оценивать объем работ, и мы стали успевать на 30% больше задач за спринт.

Типичные ошибки при создании User Stories и как их избежать

Даже опытные product-менеджеры иногда допускают ошибки при составлении User Stories. Распознавание типичных ошибок поможет вам создавать более эффективные истории. 🚫

1. Слишком объёмные истории ("эпики" вместо stories)

Ошибка: "Как пользователь, я хочу иметь систему авторизации, чтобы входить в приложение."

"Как пользователь, я хочу иметь систему авторизации, чтобы входить в приложение." Решение: Разбейте на меньшие истории: "регистрация", "вход по паролю", "восстановление доступа" и т.д.

2. Отсутствие ценности

Ошибка: "Как пользователь, я хочу нажать на кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить данные."

"Как пользователь, я хочу нажать на кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить данные." Решение: Укажите реальную ценность: "...чтобы не потерять введённую информацию и продолжить работу позже."

3. Фокус на реализации вместо результата

Ошибка: "Как пользователь, я хочу, чтобы была создана база данных PostgreSQL для хранения моих заказов."

"Как пользователь, я хочу, чтобы была создана база данных PostgreSQL для хранения моих заказов." Решение: "Как пользователь, я хочу видеть историю своих заказов, чтобы отслеживать свои покупки."

4. Размытые критерии приёмки

Ошибка: "Система должна работать быстро и быть удобной."

"Система должна работать быстро и быть удобной." Решение: "Страница загружается не более 2 секунд при скорости интернета от 3 Мбит/с."

5. Множественные пользовательские действия в одной истории

Ошибка: "Как покупатель, я хочу добавить товар в корзину, оформить заказ, выбрать способ доставки и оплатить его."

"Как покупатель, я хочу добавить товар в корзину, оформить заказ, выбрать способ доставки и оплатить его." Решение: Разделите на отдельные истории для каждого шага оформления заказа.

6. Игнорирование негативных сценариев

Ошибка: Отсутствие историй для обработки ошибок и исключений.

Отсутствие историй для обработки ошибок и исключений. Решение: Добавьте истории типа "Как пользователь, я хочу получать понятную ошибку при недоступности сервера, чтобы знать, что происходит и когда повторить попытку."

7. Технический жаргон в пользовательских историях

Ошибка: "Как пользователь, я хочу, чтобы система использовала JWT-токены для аутентификации."

"Как пользователь, я хочу, чтобы система использовала JWT-токены для аутентификации." Решение: "Как пользователь, я хочу оставаться залогиненным на всех моих устройствах, чтобы не вводить пароль многократно."

Чтобы избежать этих ошибок, полезно проводить регулярные ревью User Stories с участием всей команды. Привлечение разработчиков, тестировщиков и дизайнеров к обсуждению историй на ранних этапах позволит выявить потенциальные проблемы до начала работы над ними. 👨‍👩‍👧‍👦

Практические советы по внедрению User Stories в рабочий процесс

Успешное внедрение User Stories в процесс разработки требует систематического подхода. Вот практические рекомендации, которые помогут вам эффективно интегрировать пользовательские истории в ваш рабочий процесс: 🔄

1. Начинайте с семинаров по сторителлингу

Проводите специальные сессии для создания User Stories с участием всех заинтересованных сторон

Используйте технику "путешествия пользователя" (User Journey Mapping) для выявления потребностей

Документируйте все идеи, даже те, которые кажутся очевидными

2. Приоритизируйте с умом

Используйте методы приоритизации: MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)

Регулярно пересматривайте приоритеты в бэклоге вместе с заинтересованными сторонами

Балансируйте между бизнес-ценностью и техническими аспектами при определении порядка реализации

3. Внедряйте "Definition of Ready" (DoR) Прежде чем User Story попадет в спринт, она должна соответствовать следующим критериям:

Сформулирована в правильном формате с чёткой ролью, действием и ценностью

Имеет подробные критерии приёмки

Оценена командой разработки

Не имеет блокирующих зависимостей

Достаточно детализирована для реализации

4. Используйте инструменты управления User Stories

Внедрите специализированное ПО для отслеживания User Stories (Jira, Trello, Asana, Azure DevOps)

Настройте автоматизированные уведомления о изменениях в статусах историй

Интегрируйте систему управления историями с системой контроля версий

5. Регулярно проводите ретроспективы по написанию историй

Анализируйте, какие User Stories были наиболее успешными и почему

Выявляйте паттерны проблемных историй и корректируйте процесс

Создайте базу знаний с примерами хороших и плохих историй для обучения новых членов команды

6. Вовлекайте реальных пользователей

Проводите интервью с пользователями для валидации User Stories

Организуйте демонстрации прототипов на основе историй для получения обратной связи

Используйте A/B тестирование для проверки гипотез, заложенных в историях

7. Создайте "гильдию" экспертов по User Stories

Определите в команде людей, особенно хорошо владеющих навыком написания историй

Организуйте внутренние тренинги и воркшопы

Внедрите систему менторства для новичков

Используя эти практические советы, вы сможете постепенно внедрить культуру использования User Stories, которая повысит эффективность коммуникации и качество конечного продукта. 🚀