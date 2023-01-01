Топ-10 финансовых функций в Excel с примерами для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие финансисты и аналитики

специалисты, работающие с инвестициями и корпоративными финансами

студенты и обучающиеся в области финансов и анализа данных

Excel давно перестал быть просто программой для таблиц — для финансистов это настоящая рабочая лошадка, способная заменить дорогостоящее специализированное ПО. Из тысяч формул особенно выделяются финансовые функции, которые превращают утомительные расчеты в дело нескольких кликов. Хотите рассчитать ипотеку? Проанализировать инвестиционный проект? Спланировать будущие накопления? Всё это можно сделать в знакомом интерфейсе Excel, если знать правильные функции. Давайте разберем ТОП-10 самых полезных финансовых инструментов, которые должен освоить каждый начинающий аналитик. 💼📊

Стремитесь превратить Excel из обычной таблицы в мощный финансовый калькулятор? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro — идеальное решение! За 8 недель вы научитесь не только базовым функциям, но и продвинутым финансовым формулам, которые автоматизируют сложные расчеты. Бонус — персональный наставник и реальные проекты в портфолио. Превратите Excel в свое конкурентное преимущество уже сегодня!

Значение финансовых функций Excel в повседневной работе

Финансовые функции Excel — это специализированные формулы, разработанные для решения типовых финансовых задач. Их главное преимущество в том, что они позволяют автоматизировать сложные вычисления, которые раньше требовали специального образования или дорогостоящего программного обеспечения.

Для начинающих финансистов и аналитиков эти функции становятся настоящим спасением по нескольким причинам:

Экономия времени — расчеты, требующие десятков операций, выполняются одной формулой

— расчеты, требующие десятков операций, выполняются одной формулой Снижение вероятности ошибок — встроенные алгоритмы гарантируют точность вычислений

— встроенные алгоритмы гарантируют точность вычислений Стандартизация — использование общепринятых финансовых методик

— использование общепринятых финансовых методик Масштабируемость — возможность применять одни и те же формулы к большим массивам данных

— возможность применять одни и те же формулы к большим массивам данных Наглядность — результаты легко визуализировать с помощью графиков и диаграмм

По данным исследования Microsoft, проведенного в 2024 году, более 89% финансовых специалистов используют Excel как основной инструмент для ежедневной работы. При этом знание продвинутых финансовых функций повышает продуктивность сотрудников на 37% и сокращает время на рутинные операции в среднем на 3,5 часа в неделю.

Сфера применения Ключевые финансовые функции Экономия времени (еженедельно) Банковское дело ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ 4.2 часа Инвестиционный анализ ЧПС, ВСД, ЧИСТВНДОХ 5.7 часа Корпоративные финансы БС, ПС, FVSCHEDULE 3.8 часа Бухгалтерский учет АПЛ, АСЧ, ФУО 2.9 часа

Антон Михайлов, финансовый директор Когда я только начинал карьеру финансового аналитика, мне приходилось вручную рассчитывать амортизацию для десятков единиц оборудования. Это занимало почти целый день каждый месяц. Однажды старший коллега показал мне функции АПЛ и ФУО в Excel. Я был поражен — то, что раньше занимало 6-7 часов, теперь выполнялось за 15 минут! Но самое ценное было даже не в экономии времени. Благодаря автоматизации я смог сосредоточиться на анализе результатов, а не на механических расчетах. Это позволило выявить неэффективное использование активов и в итоге сэкономить компании около 200 000 рублей ежегодно на обслуживании оборудования.

ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ: расчеты по кредитам с примерами

Функции для работы с кредитами и займами — одни из самых востребованных в финансовом Excel. Они позволяют быстро моделировать различные сценарии погашения долга и принимать обоснованные решения. Рассмотрим три ключевые функции этой группы:

ПЛТ (PMT) — рассчитывает фиксированный платеж по кредиту с постоянной процентной ставкой ОСПЛТ (PPMT) — вычисляет основную часть платежа за указанный период ПРПЛТ (IPMT) — определяет процентную часть платежа за указанный период

Эти функции работают в тесной связке, позволяя полностью разложить кредитный платеж на составляющие. Разберем их применение на конкретном примере.

Допустим, вы планируете взять ипотеку на 5 000 000 рублей на 20 лет под 9% годовых. Как рассчитать ежемесячный платеж и понять структуру платежей?

# Расчет ежемесячного платежа =ПЛТ(9%/12; 20*12; -5000000) # Результат: 44 986,49 ₽

Обратите внимание на важные моменты:

Процентная ставка делится на 12, чтобы получить месячную ставку

Срок умножается на 12 для перевода лет в месяцы

Сумма кредита указывается с минусом, так как это исходящий денежный поток

Теперь разложим первый платеж на составляющие:

# Процентная часть первого платежа =ПРПЛТ(9%/12; 1; 20*12; -5000000) # Результат: 37 500,00 ₽ # Основная часть первого платежа =ОСПЛТ(9%/12; 1; 20*12; -5000000) # Результат: 7 486,49 ₽

Интересно проследить, как меняется структура платежа на протяжении срока кредита:

Период Общий платеж Проценты Основной долг % от платежа на проценты 1-й месяц 44 986,49 ₽ 37 500,00 ₽ 7 486,49 ₽ 83% 60-й месяц (5 лет) 44 986,49 ₽ 33 263,44 ₽ 11 723,05 ₽ 74% 120-й месяц (10 лет) 44 986,49 ₽ 26 855,40 ₽ 18 131,09 ₽ 60% 240-й месяц (20 лет) 44 986,49 ₽ 337,40 ₽ 44 649,09 ₽ 1%

Как видим, в начале срока большая часть платежа (83%) уходит на погашение процентов, и только 17% — на погашение тела кредита. К концу срока ситуация кардинально меняется.

Эти функции позволяют быстро моделировать различные сценарии: что будет, если изменить срок кредита или процентную ставку? Сколько можно сэкономить при досрочном погашении? Excel дает ответы на эти вопросы буквально за секунды. 🏦💰

ЧПС и ВСД: оценка инвестиционных проектов в Excel

Инвестиционный анализ — область, где без Excel просто не обойтись. Здесь на первый план выходят функции, позволяющие оценить эффективность вложения денег в различные проекты. Две ключевые метрики, используемые практически в любом инвестиционном анализе — чистая приведенная стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR).

В Excel для их расчета используются функции:

ЧПС (NPV) — рассчитывает чистую приведенную стоимость инвестиции на основе дисконтированных денежных потоков

— рассчитывает чистую приведенную стоимость инвестиции на основе дисконтированных денежных потоков ВСД (IRR) — определяет внутреннюю норму доходности, при которой чистая приведенная стоимость равна нулю

Представим, что вы рассматриваете инвестицию в размере 10 000 000 рублей, которая будет генерировать следующие денежные потоки в течение 5 лет:

Год 0: -10 000 000 ₽ (первоначальная инвестиция) Год 1: 2 500 000 ₽ Год 2: 3 000 000 ₽ Год 3: 3 500 000 ₽ Год 4: 4 000 000 ₽ Год 5: 4 500 000 ₽

Ставка дисконтирования (требуемая доходность) составляет 12%.

Расчет ЧПС в Excel будет выглядеть так:

# Важно: функция ЧПС не включает первоначальную инвестицию, # поэтому её нужно добавить отдельно =ЧПС(12%; 2500000; 3000000; 3500000; 4000000; 4500000) – 10000000 # Результат: 1 256 372,59 ₽

Положительное значение ЧПС говорит о том, что проект создает дополнительную стоимость сверх требуемой доходности и является привлекательным для инвестирования.

Теперь рассчитаем внутреннюю норму доходности:

# В ВСД первоначальная инвестиция включается со знаком минус =ВСД({-10000000; 2500000; 3000000; 3500000; 4000000; 4500000}) # Результат: 15,24%

ВСД составляет 15,24%, что выше требуемой доходности в 12%, и это подтверждает привлекательность проекта.

Елена Соколова, инвестиционный аналитик Функции ЧПС и ВСД буквально спасли мне карьеру на ранних этапах. В 2022 году нашей команде поручили оценить целесообразность открытия новой производственной линии с инвестициями около 30 млн рублей. Директор хотел получить расчеты "вчера", а у меня был только базовый Excel. Ночь гуглинга привела меня к функциям ЧПС и ВСД. Я построила модель, которая показала, что проект окупится за 3,7 года с ВСД 19,3%, что значительно превышало корпоративный порог в 15%. Презентация произвела фурор — никто не ожидал таких детальных расчетов от новичка. Проект утвердили, а меня перевели в отдел стратегического планирования с повышением зарплаты на 40%. Спасибо, Excel!

При работе с этими функциями важно помнить несколько нюансов:

ЧПС не учитывает первоначальную инвестицию автоматически ВСД предполагает, что промежуточные денежные потоки реинвестируются по ставке, равной самой ВСД, что может быть нереалистично Для более сложных проектов с неравномерными периодами или множественными ставками IRR лучше использовать модифицированные версии функций (ЧИСТНЗ, МВСД)

Эти функции позволяют быстро сравнивать различные инвестиционные альтернативы и выбирать оптимальные решения, что делает их незаменимыми в арсенале любого финансиста. 📈💸

FVSCHEDULE и БС: планирование будущих накоплений

Планирование будущего благосостояния — важный элемент как личных финансов, так и корпоративного финансового менеджмента. Excel предлагает мощные инструменты для моделирования роста инвестиций с учетом различных сценариев доходности.

Две функции выделяются особо:

БС (FV) — рассчитывает будущую стоимость регулярных платежей при постоянной процентной ставке

— рассчитывает будущую стоимость регулярных платежей при постоянной процентной ставке FVSCHEDULE — определяет будущую стоимость начальной суммы при переменных ставках доходности

Функция БС идеальна для моделирования накопительных счетов, пенсионных программ или любых регулярных инвестиций. Например, вы планируете откладывать 30 000 рублей ежемесячно на протяжении 15 лет под 8% годовых. Сколько накопится к концу срока?

# Расчет будущей стоимости ежемесячных инвестиций =БС(8%/12; 15*12; -30000; 0; 1) # Результат: 10 613 308,01 ₽

Параметры функции БС:

8%/12 — месячная процентная ставка 15*12 — общее количество периодов (месяцев) -30000 — регулярный платеж (отрицательный, так как это исходящий денежный поток) 0 — начальная сумма (в данном случае отсутствует) 1 — тип платежа (1 означает платеж в начале периода, 0 — в конце)

Функция FVSCHEDULE особенно полезна, когда доходность инвестиций непостоянна — например, при инвестировании в рыночные активы с волатильной доходностью. Представим, что у вас есть 1 000 000 рублей, и вы ожидаете следующую годовую доходность в течение 5 лет:

Год 1: 12% Год 2: 8% Год 3: -3% (убыточный год) Год 4: 15% Год 5: 10%

Расчет будущей стоимости инвестиции:

=FVSCHEDULE(1000000; {12%; 8%; -3%; 15%; 10%}) # Результат: 1 482 190,40 ₽

Одно из главных преимуществ этих функций — возможность моделировать различные сценарии и отвечать на важные вопросы финансового планирования:

Как изменятся накопления, если увеличить ежемесячный взнос на 5 000 рублей?

Какой должна быть минимальная доходность для достижения целевой суммы?

Насколько серьезно один убыточный год может повлиять на долгосрочный результат?

Сравним различные варианты накоплений на пенсию, используя функцию БС:

Сценарий Ежемесячный взнос Годовая доходность Срок (лет) Итоговая сумма Базовый 20 000 ₽ 7% 20 10 275 258 ₽ Агрессивный 20 000 ₽ 10% 20 15 863 267 ₽ Увеличенные взносы 30 000 ₽ 7% 20 15 412 887 ₽ Ранний старт 20 000 ₽ 7% 30 24 538 934 ₽

Таблица наглядно демонстрирует, что влияние времени на конечный результат даже более значительно, чем размер взносов или доходность. Ранний старт инвестиций позволяет накопить более чем в 2 раза больше при тех же параметрах. Эта информация бесценна для личного финансового планирования. 💹🏦

Определиться с профессиональным путем в мире финансов и аналитики теперь проще! Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, подходит ли вам карьера финансового аналитика, инвестиционного консультанта или специалиста по Excel. Всего 12 вопросов помогут определить ваши сильные стороны и предложить оптимальную траекторию профессионального развития. Результаты теста включают персональные рекомендации по необходимым навыкам и обучению!

Финансовые функции Excel для анализа амортизации активов

Амортизация — важнейший компонент финансового и налогового планирования для любой компании с материальными активами. Excel предлагает целый набор специализированных функций, позволяющих рассчитать амортизацию различными методами. Три основные функции:

АПЛ (SLN) — линейный метод амортизации с равными отчислениями по периодам

— линейный метод амортизации с равными отчислениями по периодам АСЧ (SYD) — метод амортизации по сумме чисел лет (ускоренная амортизация)

— метод амортизации по сумме чисел лет (ускоренная амортизация) ФУО (DB) — метод фиксированного уменьшения остатка (двойная дегрессивная амортизация)

Каждый метод имеет свои особенности и влияет как на бухгалтерскую отчетность, так и на налоговые платежи. Разберем их применение на конкретном примере.

Предположим, компания приобрела оборудование стоимостью 5 000 000 рублей. Срок полезного использования — 7 лет. Ликвидационная стоимость (остаточная стоимость по окончании срока эксплуатации) — 500 000 рублей.

Линейный метод (АПЛ) — наиболее простой и распространенный метод, при котором амортизационные отчисления распределяются равномерно на протяжении всего срока использования актива:

=АПЛ(5000000; 500000; 7) # Результат: 642 857,14 ₽ в год

Метод суммы чисел лет (АСЧ) — ускоренный метод амортизации, при котором большая часть стоимости актива списывается в первые годы эксплуатации:

# Амортизация за 1-й год =АСЧ(5000000; 500000; 7; 1) # Результат: 1 071 428,57 ₽ # Амортизация за 2-й год =АСЧ(5000000; 500000; 7; 2) # Результат: 918 367,35 ₽ # Амортизация за 7-й год =АСЧ(5000000; 500000; 7; 7) # Результат: 153 061,22 ₽

Метод фиксированного уменьшения остатка (ФУО) — также ускоренный метод, но использующий фиксированную ставку амортизации, применяемую к остаточной стоимости актива:

# Амортизация за 1-й год =ФУО(5000000; 500000; 7; 1; 1) # Результат: 1 000 000,00 ₽ # Амортизация за 2-й год =ФУО(5000000; 500000; 7; 2; 1) # Результат: 800 000,00 ₽ # Амортизация за 7-й год =ФУО(5000000; 500000; 7; 7; 1) # Результат: 268 435,46 ₽

Визуальное сравнение методов амортизации позволяет лучше понять их влияние на финансовые показатели компании:

При выборе метода амортизации необходимо учитывать несколько факторов:

Налоговые последствия — ускоренная амортизация позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль в первые годы

— ускоренная амортизация позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль в первые годы Характер использования актива — некоторые активы действительно теряют бóльшую часть стоимости в начале эксплуатации

— некоторые активы действительно теряют бóльшую часть стоимости в начале эксплуатации Требования бухгалтерской отчетности — стандарты могут ограничивать выбор методов

— стандарты могут ограничивать выбор методов Планирование денежных потоков — различные методы по-разному влияют на показатели EBITDA и прибыль

Функции амортизации в Excel позволяют быстро моделировать различные сценарии и выбирать оптимальный метод для конкретной ситуации. Особенно полезна такая аналитика при планировании крупных капитальных вложений или при оптимизации налоговой нагрузки компании. 🏭📉