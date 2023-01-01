Тестирование состояний и переходов: 5 практических примеров

Для кого эта статья:

специалисты в области тестирования программного обеспечения (QA-инженеры)

разработчики программного обеспечения, интересующиеся улучшением качества кода

студенты и начинающие специалисты, желающие получить знания о тестировании состояний и переходов

Погружаясь в мир тестирования ПО, мы часто сталкиваемся с приложениями, которые могут находиться в различных состояниях и переходить между ними по определённым правилам. Неверная обработка этих переходов — источник до 40% критических дефектов в продакшене. Освоение техник тестирования состояний и переходов даёт мощный инструмент для выявления скрытых багов, которые обычно ускользают от внимания при функциональном тестировании. В этой статье я представлю 5 практических примеров, как эффективно использовать эти методики и значительно повысить качество тестирования ваших проектов. 🧠💡

Основы тестирования состояний и переходов

Тестирование состояний и переходов — это техника, которая фокусируется на проверке поведения системы при изменении её состояния. Данная методика базируется на представлении системы как конечного автомата (state machine), где:

Состояния — это стабильные конфигурации системы

— это стабильные конфигурации системы Переходы — это события, вызывающие изменение состояния

— это события, вызывающие изменение состояния Условия переходов — ограничения, определяющие возможность перехода

— ограничения, определяющие возможность перехода Действия — операции, выполняемые при переходе между состояниями

Тестирование состояний позволяет проверить следующие аспекты:

Аспект Что проверяем Типичные дефекты Корректность состояний Правильность внутреннего состояния системы Несоответствие бизнес-правилам Валидность переходов Допустимость переходов между состояниями Недопустимые переходы, "мёртвые" состояния Обработка событий Реакцию на внешние воздействия Игнорирование событий, избыточная реакция Граничные условия Поведение на границах состояний Race conditions, таймауты

Для эффективного тестирования состояний и переходов необходимо построить диаграмму состояний, которая визуализирует возможные состояния системы и переходы между ними. При этом важно:

Определить все возможные состояния системы

Идентифицировать все допустимые переходы

Определить действия, которые должны выполняться при переходах

Выявить условия, при которых происходят переходы

Определить ожидаемое поведение при попытке недопустимого перехода

Тестирование состояний особенно эффективно для систем с чётко выраженной конечной логикой: платёжных шлюзов, процессов аутентификации, бизнес-процессов обработки заказов и других систем с множественными состояниями. 🔄

Пример 1: Тестирование авторизации пользователей

Алексей Петров, Lead QA Engineer

Когда наша команда тестировала новую систему авторизации для финтех-приложения, мы столкнулись с неочевидным багом. Система иногда блокировала легитимных пользователей после успешного входа с правильными учётными данными. Обычные функциональные тесты не выявляли проблему.

Мы решили применить тестирование состояний и смоделировали диаграмму с 6 состояниями: "Неавторизован", "Ввод учётных данных", "Проверка данных", "Двухфакторная аутентификация", "Авторизован", "Заблокирован". Тщательно проверяя переходы между состояниями, мы обнаружили race condition: если пользователь слишком быстро пытался получить доступ к защищённым данным после авторизации, система интерпретировала это как атаку и блокировала аккаунт.

Без применения тестирования состояний и переходов этот баг мог бы "дожить" до продакшена и вызвать массовые проблемы у пользователей.

Система авторизации — классический пример системы с конечным числом состояний. Рассмотрим, как применить тестирование состояний к этому кейсу:

Определение возможных состояний: Неавторизован

Процесс ввода учётных данных

Проверка учётных данных

Двухфакторная аутентификация (2FA)

Авторизован

Временно заблокирован

Постоянно заблокирован Идентификация переходов и триггеров:

Состояние 1 Событие Состояние 2 Ожидаемый результат Неавторизован Открытие формы логина Процесс ввода данных Отображается форма авторизации Процесс ввода данных Отправка формы Проверка учётных данных Индикатор загрузки, блокировка формы Проверка учётных данных Верные данные (2FA включен) Двухфакторная аутентификация Запрос 2FA кода Проверка учётных данных Верные данные (2FA выключен) Авторизован Перенаправление на защищённую страницу Проверка учётных данных Неверные данные (попытка 3+) Временно заблокирован Сообщение о блокировке на 30 минут

Составление тест-кейсов для проверки переходов:

TC1: Неавторизованный пользователь → Успешная авторизация (без 2FA)

TC2: Неавторизованный → Неудачная попытка (1) → Неудачная попытка (2) → Неудачная попытка (3) → Временная блокировка

TC3: Неавторизованный → Успешная авторизация → Тайм-аут сессии → Неавторизован

TC4: Временная блокировка → Ожидание 30+ минут → Успешная авторизация

TC5: Авторизован → Нажатие "Выход" → Неавторизован

Особое внимание к критическим аспектам:

Состояние сессии при открытии нескольких вкладок

Запоминание состояния "Временно заблокирован" даже при закрытии браузера

Корректность обработки "вынужденного" перехода (например, прямой доступ к защищённому URL)

Сохранение состояния при сбоях соединения во время переходов

Такой подход позволяет выявить множество сложных дефектов, включая проблемы с обработкой таймаутов, неправильные переходы при нестандартных сценариях и ошибки восстановления состояния после сетевых сбоев. 🔐

Пример 2: Проверка систем с конечным автоматом

Конечные автоматы (Finite State Machines, FSM) встречаются во многих программных системах — от микроконтроллеров до веб-интерфейсов. Рассмотрим, как тестировать такие системы на примере процесса оформления заказа в интернет-магазине.

Процесс оформления заказа типично включает следующие состояния:

Корзина (начальное состояние)

Ввод данных доставки

Выбор способа оплаты

Подтверждение заказа

Оплата

Заказ оформлен

Ошибка оформления

Для эффективного тестирования конечного автомата используем два основных подхода:

Метод "0-Switch" (тест состояний) — проверка каждого состояния в изоляции Метод "N-Switch" (тест переходов) — проверка последовательности переходов

Для метода "0-Switch" составим таблицу проверок для каждого состояния:

Состояние Проверяемые аспекты Ожидаемое поведение Корзина Содержимое, расчёт стоимости, возможность изменения Корректное отображение товаров, возможность изменения количества, расчёт итоговой суммы Ввод данных доставки Валидация полей, сохранение данных, доступные опции доставки Валидация обязательных полей, расчёт стоимости доставки Выбор способа оплаты Доступные методы, зависимость от местоположения Отображение только доступных методов оплаты для адреса доставки Оплата Интеграция с платёжными шлюзами, обработка ошибок, таймауты Корректная передача данных платёжному шлюзу, обработка ответов

Для метода "N-Switch" составим маршруты тестирования с различной глубиной (N):

1-Switch: Проверка всех прямых переходов между состояниями (например, Корзина → Ввод данных)

Проверка всех прямых переходов между состояниями (например, Корзина → Ввод данных) 2-Switch: Проверка последовательностей из двух переходов (Корзина → Ввод данных → Выбор оплаты)

Проверка последовательностей из двух переходов (Корзина → Ввод данных → Выбор оплаты) 3-Switch и более: Более сложные комбинации для выявления дефектов, зависящих от предыстории

Ключевые сценарии для тестирования переходов в конечном автомате:

Прямое последовательное прохождение всех шагов

Возврат на предыдущие шаги с сохранением данных

Прерывание и возобновление процесса (например, закрытие и повторное открытие браузера)

Попытки "нелогичных" переходов (например, прямой переход к оплате, минуя выбор доставки)

Обработка таймаутов на различных этапах

Параллельные сессии с одинаковыми учётными данными

Автоматизация таких тестов может быть реализована с использованием графовых алгоритмов для генерации оптимальных тестовых маршрутов, покрывающих все состояния и переходы с минимальным количеством тестов. 📊

Пример 3: Тестирование переходов в мобильных приложениях

Мария Соколова, Senior Mobile QA Engineer

В прошлом году мы тестировали популярное приложение для фитнес-трекинга. Пользователи жаловались на потерю данных тренировок при переключении между разными экранами. В стандартных чек-листах этот кейс не был учтён, потому что проблема проявлялась только в определённой последовательности переходов.

Мы применили тестирование состояний, смоделировав 12 ключевых экранов приложения и все возможные переходы между ними. Для уязвимых мест (где происходила работа с данными) мы построили более детальные диаграммы состояний по принципу "чёрного ящика".

Наши тесты выявили, что при определённой последовательности действий — запись тренировки → переход на экран статистики → получение push-уведомления → переход в раздел достижений → возврат к тренировке — данные не сохранялись корректно из-за неправильной обработки жизненного цикла Activity. Используя модель состояний, мы обнаружили ещё 5 подобных проблем в других частях приложения до релиза.

Мобильные приложения предъявляют особые требования к тестированию состояний и переходов из-за специфики их жизненного цикла и взаимодействия с пользователем. Рассмотрим ключевые аспекты такого тестирования:

Особенности тестирования состояний в мобильных приложениях:

Жизненный цикл Activity/Fragment (Android) и UIViewController (iOS)

Переходы между экранами, включая анимацию и обработку жестов

Сохранение и восстановление состояния при повороте устройства

Обработка сворачивания/разворачивания приложения

Реакция на системные события (входящие звонки, push-уведомления)

Обработка различных состояний сетевого соединения

Примерный план тестирования переходов для типичного мобильного приложения:

Построение диаграммы навигации приложения (карты экранов) Определение переходов между экранами и ожидаемого поведения Идентификация состояний, где хранятся важные данные Проверка стандартных навигационных паттернов (навигация назад, вверх, табы) Тестирование "глубоких ссылок" (deep links) и их влияние на состояние приложения Проверка обработки системных прерываний

Пример сценария тестирования для приложения электронной коммерции:

Добавление товара в корзину → Проверка обновления счётчика корзины Переход к оформлению заказа → Поворот устройства → Проверка сохранения данных Во время заполнения адреса получение входящего звонка → Принятие звонка → Возврат в приложение → Проверка сохранения введённых данных Переход к оплате → Потеря сетевого соединения → Проверка корректного отображения ошибки и возможности повторить операцию Успешное оформление заказа → Получение push-уведомления → Переход по уведомлению → Проверка корректного открытия деталей заказа

Инструменты для эффективного тестирования состояний в мобильных приложениях:

Средства записи и воспроизведения действий (Appium, Espresso, XCTest)

Инструменты мониторинга жизненного цикла компонентов (Android Monitor, Xcode Instruments)

Средства имитации системных событий (телефонные звонки, уведомления, изменение сетевого соединения)

Инструменты анализа потоков навигации (Firebase Analytics с User Journey)

Важно помнить, что мобильные приложения часто работают в непредсказуемой среде с ограниченными ресурсами, что делает тестирование состояний особенно важным для обеспечения стабильности работы и положительного пользовательского опыта. 📱

Пример 4: Валидация переходов состояний в API

Тестирование API с точки зрения состояний и переходов — это важный, но часто недооцененный аспект валидации серверной части. Рассмотрим, как применять этот подход на примере REST API для управления заказами.

Основные состояния заказа в типичной системе:

Created (Создан)

Processing (В обработке)

Approved (Подтвержден)

Shipped (Отправлен)

Delivered (Доставлен)

Cancelled (Отменен)

Refunded (Возврат)

При тестировании API необходимо проверять не только функциональность отдельных эндпоинтов, но и корректность обработки переходов между состояниями. Ключевые аспекты тестирования:

Валидность переходов — проверка допустимых и недопустимых последовательностей изменения состояний Идемпотентность — повторные запросы не должны приводить к дублированию действий Транзакционность — обеспечение целостности данных при сбоях во время переходов Параллельные запросы — корректная обработка конкурентных изменений состояния Авторизация — проверка прав доступа для каждого перехода

Пример структуры тестов для проверки переходов состояний в API заказов:

Текущее состояние Запрос API Ожидаемое новое состояние Сценарий проверки Created PUT /orders/{id}/process Processing Успешный переход при наличии товаров на складе Created PUT /orders/{id}/cancel Cancelled Успешная отмена, проверка возврата резервации Processing PUT /orders/{id}/approve Approved Успешное подтверждение при достаточном балансе Delivered PUT /orders/{id}/cancel Ошибка 400 Невозможность отмены доставленного заказа Cancelled PUT /orders/{id}/ship Ошибка 400 Невозможность отправки отмененного заказа

Для автоматизации тестирования переходов состояний в API используются следующие подходы:

Последовательное тестирование — прохождение стандартных последовательностей от создания до завершения Негативное тестирование — попытки выполнить недопустимые переходы Нагрузочное тестирование переходов — проверка параллельных изменений состояния Тестирование отказоустойчивости — симуляция сбоев во время критических переходов

Пример автоматизированного теста с использованием REST Assured:

Java Скопировать код @Test public void testOrderStateTransitions() { // Создание заказа String orderId = given() .contentType(ContentType.JSON) .body(orderData) .when() .post("/api/orders") .then() .statusCode(201) .extract().path("id"); // Проверка начального состояния assertOrderState(orderId, "Created"); // Переход к обработке given() .when() .put("/api/orders/" + orderId + "/process") .then() .statusCode(200); assertOrderState(orderId, "Processing"); // Попытка недопустимого перехода given() .when() .put("/api/orders/" + orderId + "/deliver") .then() .statusCode(400); // Состояние не должно измениться assertOrderState(orderId, "Processing"); }

Важный аспект тестирования API — проверка корректного отражения переходов в системах аудита, нотификации и интеграции с внешними сервисами. Например, при изменении статуса заказа на "Shipped" должно отправляться уведомление клиенту, а также обновляться информация в системе складского учёта. 🔄

Пример 5: Тестирование переходов состояний в API

Дополнительно к базовому тестированию API с позиции состояний, важно учитывать особенности, связанные с асинхронной обработкой и согласованностью данных. Рассмотрим более сложный сценарий для платёжного API.

В современных распределённых системах состояние часто изменяется асинхронно, через цепочки сервисов. Например, в платёжном API транзакция может проходить следующие состояния:

Initiated (Инициирована)

Authorizing (Авторизация)

Authorized (Авторизована)

Capturing (Списание средств)

Captured (Списание выполнено)

Failed (Ошибка)

Refunding (Возврат в процессе)

Refunded (Возвращена)

Особенности тестирования сложных переходов в API:

Проверка конечной согласованности — система может временно находиться в противоречивом состоянии, но должна в итоге прийти к согласованному

— система может временно находиться в противоречивом состоянии, но должна в итоге прийти к согласованному Тестирование webhook-уведомлений — проверка корректности и своевременности уведомлений о смене состояния

— проверка корректности и своевременности уведомлений о смене состояния Идемпотентность при повторных запросах — особенно важно для операций оплаты

— особенно важно для операций оплаты Обработка длительных процессов — тестирование промежуточных состояний и таймаутов

Пример стратегии тестирования платёжного API:

Создание тестовых транзакций с различными параметрами Проверка последовательного прохождения всех состояний Имитация сбоев в различных точках потока (на стороне банка, в сети, в системе) Проверка корректности возврата к предыдущим состояниям при сбоях Тестирование обработки таймаутов от внешних систем Проверка корректности обработки параллельных операций над одним платежом

Для эффективного тестирования асинхронного API полезны следующие инструменты:

Сервисы-имитаторы внешних платёжных систем с контролируемым поведением

WebSocket-клиенты для отслеживания обновлений состояния в реальном времени

Инструменты для настройки нестабильной сети (Network Link Conditioner, Chaos Monkey)

Средства генерации параллельной нагрузки для выявления проблем согласованности

Пример тестового сценария для проверки обработки сбоев в платёжном API:

Инициировать платёж (состояние Initiated) Дождаться перехода в состояние Authorizing Имитировать таймаут от банковской системы Проверить корректный переход в состояние Failed с соответствующим кодом ошибки Выполнить повторную попытку платежа Проверить успешное прохождение полного цикла до Captured Инициировать частичный возврат средств Проверить переход в состояние Partially Refunded

Особое внимание следует уделить взаимодействию с внешними системами, где часто возникают сложности с детерминированностью поведения. Использование макетов (mocks) и стабов (stubs) помогает создать контролируемую среду для проверки всех возможных переходов между состояниями. 📊