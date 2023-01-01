Среднесписочная численность: что это такое простыми словами
Для кого эта статья:
- Малые и средние предприниматели, заинтересованные в налоговом учете
- Бухгалтеры и финансовые специалисты, занимающиеся расчетом среднесписочной численности
- Люди, планирующие карьеру в бухгалтерии или финансах
Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с загадочным понятием "среднесписочная численность". Этот показатель не просто строчка в отчетности — от него зависят ваши налоги, возможность применять льготные режимы и даже риск штрафов. Разберем без канцелярита, что скрывается за этой бухгалтерской формулировкой, и как правильно её рассчитать, чтобы спать спокойно и не бояться визита налогового инспектора 😊
Среднесписочная численность: суть показателя без сложностей
Среднесписочная численность (ССЧ) — это среднее количество работников организации за определенный период (месяц, квартал или год). В отличие от простого подсчета "голов" в компании, этот показатель учитывает реальную занятость сотрудников с поправкой на все нюансы трудовых отношений.
Почему это важно? ССЧ влияет на:
- Возможность применять специальные налоговые режимы (УСН, ПСН)
- Обязательность проведения аудита
- Квотирование рабочих мест
- Подтверждение статуса малого или среднего бизнеса
- Расчет средней заработной платы по предприятию
В 2025 году учет ССЧ стал ещё важнее из-за новых требований к отчетности и ужесточения контроля со стороны ФНС, особенно для компаний на специальных режимах налогообложения.
Антон Левченко, налоговый консультант
Недавно ко мне обратился владелец небольшой розничной сети. Он был в панике — налоговая прислала уведомление о возможном прекращении применения УСН из-за превышения лимита по численности сотрудников. Стали разбираться. Оказалось, бухгалтер компании включала в среднесписочную численность всех внешних совместителей, сотрудников в декрете и даже подрядчиков по гражданско-правовым договорам.
После корректного пересчета ССЧ показатель уменьшился почти на 30%, и компания благополучно осталась на упрощенке. Этот случай ещё раз подтвердил: незнание правил расчета среднесписочной численности может стоить бизнесу очень дорого.
|Показатель
|Среднесписочная численность
|Списочная численность
|Штатная численность
|Что учитывает
|Фактически отработанное время
|Всех работников по состоянию на дату
|Количество должностей по штатному расписанию
|Включает совместителей
|Пропорционально отработанному времени
|Полностью
|Только штатные единицы
|Используется для
|Налоговой отчетности, статистики
|Внутреннего учета
|Кадрового планирования
Как правильно рассчитать среднесписочную численность
Расчет среднесписочной численности может показаться головоломкой, но если выполнять его пошагово, становится вполне понятным. Алгоритм расчета:
- Определяем списочную численность за каждый календарный день месяца
- Суммируем полученные значения
- Делим на количество календарных дней в месяце
Формула для расчета среднесписочной численности за месяц выглядит так:
ССЧ за месяц = Сумма списочных составов за все календарные дни месяца / Количество календарных дней в месяце
При этом важно учитывать некоторые особенности:
- В рабочие дни учитываются сотрудники, которые явились на работу и отсутствующие по уважительным причинам
- В выходные и праздничные дни списочная численность берется по предшествующему рабочему дню
- Сотрудники на неполной ставке учитываются пропорционально занимаемой доле ставки
- Внешние совместители включаются в расчет пропорционально отработанному времени
Рассмотрим пример 🧮
Допустим, в компании "АльфаТрейд" в январе 2025 года работало 15 сотрудников на полную ставку весь месяц, 3 сотрудника на 0,5 ставки и 2 внешних совместителя, работающих по 0,25 ставки. Один сотрудник был в отпуске за свой счет с 15 по 25 января.
Расчет для полностью отработавших (15 сотрудников): 15 × 31 день = 465 человеко-дней
Расчет для сотрудников на 0,5 ставки (3 человека): 3 × 0,5 × 31 = 46,5 человеко-дней
Расчет для совместителей (2 человека): 2 × 0,25 × 31 = 15,5 человеко-дней
Расчет для сотрудника в отпуске: 14 дней (полные ставки) + 0 (дни отпуска) = 14 человеко-дней
Общая сумма: 465 + 46,5 + 15,5 + 14 = 541 человеко-дней
ССЧ за январь: 541 / 31 = 17,45 человек
После расчета среднесписочной численности за каждый месяц, можно вычислить показатель за квартал или год:
ССЧ за год = (ССЧ за январь + ССЧ за февраль + ... + ССЧ за декабрь) / 12
Важно: при расчете ССЧ полученное значение округляется до целого числа по математическим правилам. Если результат составляет менее 1, то его следует указать как 1.
Отчётность по среднесписочной численности: сроки и правила
С 2023 года отдельный отчет по среднесписочной численности был отменен. Теперь эти данные включаются в расчет по страховым взносам (РСВ). Это упростило жизнь бухгалтерам, но не отменило важность корректного расчета показателя. 📝
Ключевые аспекты подачи отчетности по ССЧ в 2025 году:
|Документ
|Периодичность сдачи
|Срок подачи
|Кто сдаёт
|Расчет по страховым взносам (РСВ)
|Ежеквартально
|До 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
|Все юридические лица и ИП с наемными работниками
|СЗВ-М
|Ежемесячно
|До 15-го числа месяца, следующего за отчетным
|Все работодатели
|Статистическая отчетность (при запросе)
|По запросу Росстата
|В соответствии с установленным сроком
|Организации, попавшие в выборку
Несвоевременная подача отчетности или указание недостоверных данных может повлечь следующие последствия:
- Штраф до 5% от суммы страховых взносов за несвоевременную подачу РСВ (но не менее 1000 рублей)
- Штраф до 500 рублей за каждого не указанного или неверно указанного сотрудника в СЗВ-М
- Административная ответственность в виде предупреждения или штрафа для должностных лиц
Елена Михайлова, главный бухгалтер
Работаю с группой компаний, которая балансировала на грани малого и среднего бизнеса. Для них критически важно было сохранить статус малого предприятия из-за преференций при участии в госзакупках. Я разработала стратегию оптимизации численности: части вспомогательного персонала предложили оформиться как самозанятые, некоторые процессы автоматизировали, а остальных сотрудников структурировали по компаниям группы так, чтобы нигде не превышать пороговые значения.
Результат превзошел ожидания — не только сохранили статус малого бизнеса для ключевых компаний, но и сократили расходы на фонд оплаты труда примерно на 12%. Одновременно это позволило более гибко управлять коллективом и повысить эффективность работы.
Помните, что в 2025 году при расчете ССЧ действуют следующие лимиты для применения специальных налоговых режимов:
- УСН: не более 130 человек
- ПСН: не более 15 человек
- Малый бизнес: до 100 человек (микропредприятия — до 15 человек)
- Средний бизнес: от 101 до 250 человек
Превышение этих лимитов может привести к потере права на применение льготных режимов налогообложения и связанных с ними преимуществ. 😱
Кого включать и исключать из среднесписочной численности
Одна из самых распространённых ошибок при расчёте ССЧ — неправильное определение круга сотрудников, которых следует учитывать или исключать. Разберём этот вопрос детально.
В среднесписочную численность включаются:
- Работники, находящиеся в командировках (с сохранением заработной платы)
- Надомники
- Сотрудники, проходящие обучение с отрывом от производства с сохранением зарплаты
- Внутренние совместители (учитываются как одна единица)
- Внешние совместители (пропорционально отработанному времени)
- Сотрудники, работающие неполный рабочий день (пропорционально)
- Временные работники со сроком контракта более трёх месяцев
В среднесписочную численность не включаются:
- Женщины в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком
- Работники, находящиеся в неоплачиваемых отпусках
- Сотрудники, направленные на работу за границу
- Военнослужащие, проходящие службу в данной организации
- Собственники бизнеса, не получающие зарплату
- Лица, привлечённые для выполнения работ по гражданско-правовым договорам
- Студенты и учащиеся, проходящие производственную практику
- Подрядчики и самозанятые, выполняющие работы для компании
Особые случаи при расчете ССЧ:
- Сотрудник, работающий на условиях неполного рабочего времени, учитывается пропорционально отработанному времени.
- При суммированном учете рабочего времени отработанные человеко-дни определяются делением отработанных человеко-часов на продолжительность рабочего дня.
- Работник, уволенный и вновь принятый в течение месяца, учитывается дважды.
- Работник, переведенный из одного подразделения в другое, учитывается только один раз.
Для ИП без работников показатель среднесписочной численности приравнивается к нулю 0️⃣. Если же у индивидуального предпринимателя есть наемные сотрудники, то расчет производится по общим правилам.
Частые ошибки при расчёте и их последствия для бизнеса
При расчете среднесписочной численности даже опытные бухгалтеры допускают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям для бизнеса. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
- Включение в расчет лиц на ГПД — исполнители по гражданско-правовым договорам не учитываются в ССЧ, даже если они работают полный день
- Неверный учет совместителей — внутренние совместители учитываются один раз, а внешние — пропорционально отработанному времени
- Ошибки при учете декретниц — женщины в отпуске по уходу за ребенком исключаются из расчета, а сотрудники, принятые на их место, включаются
- Неправильный расчет для сотрудников на неполном рабочем дне — их нужно учитывать пропорционально отработанному времени
- Включение директора-единственного учредителя — такой руководитель включается в расчет только при наличии трудового договора и фактической выплаты заработной платы
Рассмотрим возможные последствия некорректного расчета ССЧ 😨:
- Потеря права на УСН — неправильное завышение показателя может привести к принудительному переходу на ОСНО
- Штрафы от налоговой — до 200 000 рублей за представление недостоверных сведений
- Блокировка расчетного счета — при нарушении сроков подачи отчетности
- Потеря статуса малого предприятия — и связанных с ним преимуществ при участии в госзакупках
- Доначисление страховых взносов и НДФЛ — при выявлении фактов неполного учета сотрудников
- Углубленные проверки — некорректные данные могут привлечь внимание контролирующих органов
Чтобы избежать ошибок, рекомендую:
- Создать автоматизированную систему расчета в Excel или 1С
- Регулярно проводить сверку кадровых документов с фактическим составом
- Вести отдельный учет разных категорий работников
- Своевременно отслеживать изменения в законодательстве
- Консультироваться с налоговыми специалистами при возникновении сложных ситуаций
И помните: ответственность за корректность расчета среднесписочной численности несет не только бухгалтер, но и руководитель организации. Поэтому важно уделять этому вопросу должное внимание.
Правильный расчет среднесписочной численности — это не просто формальность для отчетности. Это инструмент, который помогает бизнесу оставаться в правовом поле, сохранять налоговые преимущества и избегать лишних затрат. Потратив время на освоение методики расчета сейчас, вы обеспечите своему бизнесу финансовую устойчивость и защиту от претензий налоговых органов в будущем.