Сколько пользователей в телеграмме: актуальная статистика сервиса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

маркетологи и бизнес-аналитики

разработчики и специалисты в области IT

владельцы бизнеса и предприниматели

Telegram из нишевого мессенджера превратился в одну из крупнейших коммуникационных экосистем мира. Последние данные указывают, что месячная аудитория платформы уже превысила 900 миллионов пользователей, опережая прогнозы аналитиков. И этот рост продолжается. За кулисами этой впечатляющей статистики скрываются ключевые тенденции, определяющие будущее цифровых коммуникаций и маркетинговых стратегий. Разберем актуальные цифры, которые помогут принимать взвешенные бизнес-решения. 📊

Хотите превратить цифры в инсайты? Научитесь анализировать пользовательские данные любых платформ на Курсе «Аналитик данных» с нуля от Skypro. Вы освоите инструменты для сбора и обработки статистики Telegram и других сервисов, научитесь строить прогнозные модели и принимать data-driven решения. Выпускники курса востребованы в командах, работающих с крупнейшими диджитал-продуктами.

Глобальная аудитория Telegram в 2023: ключевые цифры

К концу 2023 года ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов пользователей, что на 25% больше показателей 2022 года. Ежедневная активная аудитория (DAU) составила примерно 350 миллионов человек. По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов роста, к середине 2025 года платформа преодолеет отметку в 1,2 миллиарда MAU (Monthly Active Users).

Основатель мессенджера Павел Дуров в последнем публичном выступлении отметил, что более 70 миллионов новых пользователей присоединились к платформе только за первые три квартала 2023 года. Это превышает население таких стран, как Франция или Великобритания.

Важно отметить, что рост происходит неравномерно. Наиболее высокие темпы демонстрируют страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Год Количество пользователей (MAU) Годовой прирост 2019 300 млн – 2020 400 млн 33% 2021 550 млн 37.5% 2022 700 млн 27.3% 2023 900 млн 28.6% 2025 (прогноз) 1.2 млрд 33.3%

Ключевыми факторами, способствующими росту аудитории, стали:

Запуск Telegram Premium с расширенными функциями (более 30 миллионов подписчиков к концу 2023 года)

Расширение функционала бизнес-инструментов и API

Развитие платформы Telegram Mini Apps

Усиление мер безопасности и приватности данных

Глобальные интеграции с платежными системами

Примечательно, что 78% пользователей Telegram используют мобильные приложения, а 22% комбинируют мобильный и десктопный доступ.

Михаил Петров, Head of Digital Analytics В 2022 году наше агентство запустило масштабное исследование миграции пользователей между мессенджерами. Мы отслеживали поведение фокус-группы из 5000 человек на протяжении 18 месяцев. Результаты удивили даже нас: 63% пользователей, начавших использовать Telegram, в течение полугода сделали его основным мессенджером, сократив активность в других приложениях на 47%. Особенно заметна была миграция бизнес-пользователей. Telegram стал не просто средством общения, а полноценной рабочей средой. Один из участников исследования, владелец интернет-магазина, за квартал перенес 86% клиентской коммуникации в Telegram и увеличил конверсию на 23% благодаря встроенным инструментам автоматизации.

Динамика роста пользователей Telegram по регионам

Распределение пользователей Telegram по регионам демонстрирует интересную динамику. Если изначально основная аудитория была сконцентрирована в России и странах СНГ, то сегодня картина кардинально изменилась. 🌍

Наибольший прирост в 2023 году показали следующие регионы:

Страны Латинской Америки — прирост на 43% (лидеры: Бразилия, Мексика, Аргентина)

Ближний Восток — прирост на 37% (лидеры: ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция)

Юго-Восточная Азия — прирост на 36% (лидеры: Индонезия, Филиппины, Малайзия)

Африка — прирост на 31% (лидеры: Нигерия, Египет, ЮАР)

Европа — прирост на 18% (лидеры: Германия, Испания, Италия)

Интересно отметить, что в 2023 году Индия стала вторым по величине рынком для Telegram с более чем 150 миллионами пользователей, уступая только России (примерно 170 миллионов). США занимают третью позицию с примерно 85 миллионами пользователей.

Важным трендом стало увеличение скорости адаптации платформы на развивающихся рынках. Если в 2020 году от момента запуска локализованной версии до достижения 10 миллионов пользователей в новой стране проходило в среднем 12 месяцев, то в 2023 году этот период сократился до 7 месяцев.

Алексей Соколов, Market Research Director В 2023 году мы координировали запуск образовательной платформы в Юго-Восточной Азии. Изначально планировали строить маркетинговую стратегию вокруг традиционных соцсетей, но предварительное исследование выявило неожиданный тренд: в Индонезии и Малайзии Telegram использовали более 70% нашей целевой аудитории. Мы перенаправили 40% маркетингового бюджета на Telegram-каналы и создали уникальный образовательный бот. Результаты превзошли ожидания: CAC (стоимость привлечения клиента) оказался на 32% ниже, чем в других каналах, а удержание пользователей — на 28% выше. Особенно эффективной оказалась таргетированная реклама в каналах с локальным контентом.

Аналитики отмечают несколько ключевых факторов, объясняющих региональные различия в динамике роста:

Уровень цифровой грамотности населения

Доступность мобильного интернета

Локальные ограничения других платформ

Качество локализации и адаптации под культурные особенности

Активность местных инфлюенсеров и брендов на платформе

По прогнозам, к концу 2025 года географическое распределение пользователей станет еще более сбалансированным, с заметным увеличением доли африканских стран и Латинской Америки.

Активность и вовлеченность пользователей Telegram

Количество пользователей — важный, но не единственный показатель успеха платформы. Не менее важна активность и вовлеченность аудитории. Данные 2023 года демонстрируют впечатляющие метрики взаимодействия пользователей с Telegram. 📱

В среднем пользователь Telegram проводит в приложении 63 минуты ежедневно, что на 17% больше, чем в 2022 году. Это выше, чем средние показатели большинства коммуникационных платформ.

Метрика активности Значение Изменение к 2022 Среднее время в приложении (в день) 63 минуты +17% Количество отправляемых сообщений (в день) 12 млрд +23% Среднее количество сессий (в день) 14 +8% Коэффициент удержания (30 дней) 78% +5% Активность в каналах и группах 43% пользователей +11%

Особенно интересна статистика каналов и групповых чатов:

Количество публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков — 1,7 млн (+32% к 2022)

Количество активных групповых чатов — 6,3 млн (+17% к 2022)

Средняя вовлеченность в контент каналов (просмотры/подписчики) — 67%

Процент пользователей, подписанных хотя бы на один канал — 89%

Среднее количество каналов на одного пользователя — 16

Важным показателем является и рост использования дополнительных функций платформы:

Использование голосовых и видеозвонков — рост на 41%

Использование ботов — рост на 57%

Использование Telegram Mini Apps — рост на 143%

Проведение видеотрансляций — рост на 68%

Использование Telegram Premium — рост на 92%

Коэффициент возврата пользователей (user return rate) в течение недели составляет 84%, что является одним из лучших показателей в индустрии. Это указывает на высокую лояльность пользователей и встраивание Telegram в их ежедневные привычки.

Демографический профиль аудитории Telegram

Понимание демографического профиля пользователей Telegram критически важно для маркетологов и разработчиков. Актуальные данные позволяют точнее таргетировать кампании и разрабатывать релевантные продукты. 👤

Возрастное распределение пользователей Telegram в 2023 показывает следующую картину:

18-24 года — 27% (снижение на 2% с 2022)

25-34 года — 32% (рост на 3% с 2022)

35-44 года — 21% (рост на 4% с 2022)

45-54 года — 12% (рост на 2% с 2022)

55+ лет — 8% (снижение на 1% с 2022)

Гендерное распределение стабилизировалось на отметке 53% мужчин и 47% женщин, что приближается к естественному демографическому балансу. Это отличает Telegram от некоторых других платформ с выраженным гендерным перекосом.

По образовательному уровню пользователи Telegram демонстрируют высокие показатели:

Высшее образование — 58%

Среднее специальное — 27%

Среднее образование — 12%

Научная степень — 3%

Профессиональные области, в которых занято большинство пользователей:

IT и телекоммуникации — 24%

Бизнес и предпринимательство — 19%

Образование и наука — 14%

Маркетинг и реклама — 12%

Финансы и банкинг — 11%

Медицина и здравоохранение — 8%

Другие сферы — 12%

Интересен анализ пользовательских интересов, определенных по активности в каналах:

Технологии и инновации — 37%

Бизнес и инвестиции — 33%

Образование и саморазвитие — 31%

Новости и политика — 29%

Развлечения и юмор — 27%

Путешествия и образ жизни — 24%

Здоровье и спорт — 22%

По уровню дохода аудитория Telegram преимущественно относится к среднему и выше среднего классу, особенно в развивающихся странах, где платформа воспринимается как более премиальный продукт по сравнению с локальными альтернативами.

Ключевой тренд последних двух лет — постепенное "взросление" аудитории Telegram. Если в 2020-2021 годах платформа привлекала преимущественно молодежь, то сегодня заметен устойчивый рост в сегменте 35-44 и 45-54 лет. Это связано как с естественным "старением" лояльных пользователей, так и с привлечением новой аудитории из бизнес-среды.

Определите свою идеальную карьерную траекторию в цифровой сфере с помощью Теста на профориентацию от Skypro. Узнайте, подходит ли вам работа с аудиторией Telegram и другими перспективными платформами. Тест анализирует ваши навыки и предпочтения, предлагая несколько вариантов развития в IT, маркетинге или аналитике с учетом актуальных требований рынка.

Telegram для бизнеса: коммерческий потенциал аудитории

Telegram стремительно эволюционирует из простого мессенджера в полноценную бизнес-экосистему. Коммерческий потенциал его аудитории растет вместе с внедрением новых инструментов монетизации и бизнес-функций. 💼

По данным на конец 2023 года, на платформе зарегистрировано:

Более 2,3 миллиона бизнес-аккаунтов

78% из Top-1000 мировых брендов имеют официальное присутствие

Более 1,1 миллиона бизнес-ботов с активной аудиторией

Более 75 000 активных мини-приложений

Экосистема коммерческих решений Telegram включает:

Telegram Premium — платная подписка с расширенным функционалом (от $4.99/месяц)

Telegram Ads Platform — система размещения рекламы в каналах

Telegram Payments — интегрированная платежная система

Telegram Open Network — децентрализованная блокчейн-платформа

Telegram API для бизнеса — инструменты для интеграции с корпоративными системами

Средние показатели эффективности для бизнеса в Telegram (2023):

Метрика Значение Изменение к 2022 Средний CTR рекламных постов 4.7% +0.8% Средний показатель открытия сообщений от бизнес-аккаунтов 83% +5% Средняя конверсия в целевое действие из бота 21% +3% Средний ROI рекламных кампаний 317% +42% Удержание клиентов через 3 месяца 47% +9%

Особенно эффективными отраслями для бизнеса в Telegram оказались:

Образовательные проекты — средняя конверсия 27%

Финансовые услуги — средняя конверсия 24%

E-commerce — средняя конверсия 19%

IT-продукты и услуги — средняя конверсия 18%

Медиа и развлечения — средняя конверсия 16%

К 2025 году ожидается значительное расширение коммерческих возможностей платформы. Аналитики прогнозируют интеграцию расширенных инструментов аналитики, маркетплейса услуг и более глубокую интеграцию с CRM-системами.

Доходы Telegram от коммерческих сервисов (включая рекламу, премиум-подписки и комиссию с платежей) в 2023 году оцениваются примерно в $2,1 миллиарда, с прогнозируемым ростом до $5,3 миллиарда к 2025 году.

Последние нововведения — тематическая категоризация каналов и запуск Telegram Business — указывают на стремление платформы создать полноценную бизнес-инфраструктуру, конкурирующую с традиционными социальными сетями и специализированными B2B-платформами.

Ключевое преимущество Telegram для бизнеса — высокая вовлеченность аудитории. По исследованиям 2023 года, уровень вовлеченности (engagement rate) в бизнес-коммуникацию на 31% выше, чем на других платформах.