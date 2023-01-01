Сколько людей в России пользуются интернетом: статистика и факты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

предприниматели, заинтересованные в развитии бизнеса в интернете

маркетологи, работающие в цифровой сфере

специалисты и студенты в области аналитики данных и интернет-технологий

Россия стремительно трансформируется в цифровую державу. В 2025 году интернет проник практически в каждый уголок страны, изменив не просто способы коммуникации, но весь ландшафт бизнеса, образования и повседневной жизни 146-миллионного населения. Но насколько глубоко это проникновение? Кто составляет цифровую аудиторию России? Какие возможности открывает это для предпринимателей и маркетологов? Погрузимся в мир цифр, фактов и трендов российского интернет-пространства. 📊🇷🇺

Анализ интернет-аудитории России — задача для настоящих профессионалов в области данных. Хотите научиться превращать большие массивы информации в понятные инсайты и прогнозы? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro поможет вам овладеть всеми необходимыми инструментами — от Excel и SQL до Python и сложных методов визуализации. Уже через 9 месяцев вы сможете самостоятельно исследовать цифровые тренды и принимать решения на основе данных.

Масштаб интернет-аудитории России: ключевые цифры

По состоянию на начало 2025 года, количество активных интернет-пользователей в России достигло 129,8 миллионов человек. Это соответствует уровню проникновения в 89,2% от всего населения страны — впечатляющий показатель, свидетельствующий о практически полной цифровизации российского общества. 🌐

Среднестатистический россиянин проводит в сети 7 часов 46 минут ежедневно, что превышает среднемировой показатель на 42 минуты. Мобильный интернет используют 126,2 миллиона человек — 97,2% от общего числа интернет-пользователей страны. Причем 32,4 миллиона людей используют исключительно мобильный доступ в сеть.

Показатель Значение Доля от населения Общее количество интернет-пользователей 129,8 млн 89,2% Мобильные интернет-пользователи 126,2 млн 86,8% Только мобильный доступ 32,4 млн 22,3% Фиксированный широкополосный доступ 97,4 млн 67% Пользователи социальных сетей 121,3 млн 83,4%

Важно отметить, что скорость проникновения интернета значительно увеличилась после пандемии COVID-19. За последние пять лет российская интернет-аудитория выросла на 12,9 миллионов пользователей, что составляет прирост в 11%.

Интересный факт: в России удельный вес активных пользователей среди интернет-аудитории (тех, кто выходит в сеть ежедневно) составляет 86,3% — это один из самых высоких показателей в мире. 🏆

Анна Северова, руководитель отдела аналитики Наша компания столкнулась с интересным феноменом при анализе поведения российских пользователей. Осенью 2023 года мы запустили платформу для оптимизации семейных расходов и были удивлены, обнаружив, что 62% нашей аудитории составляют люди старше 55 лет. Причем большинство из них используют мобильные устройства. Это полностью противоречило нашим первоначальным прогнозам, где мы ориентировались на молодую аудиторию 25-45 лет. Исследуя этот кейс глубже, мы обнаружили, что за последние 3 года в России произошел настоящий бум среди "серебряных" пользователей — людей пенсионного возраста, освоивших интернет. Пандемия заставила их адаптироваться, и теперь они формируют значительную часть российской интернет-аудиторией. Для нас это стало сигналом полностью пересмотреть UX нашего продукта и маркетинговую стратегию.

Социально-демографический портрет российских пользователей

Гендерный баланс российской интернет-аудитории несколько смещен в сторону женщин: 53,2% пользователей составляют женщины и 46,8% — мужчины. Это соотношение примерно соответствует демографической структуре населения России. 👨‍👩‍👧‍👦

Возрастная структура интернет-пользователей России в 2025 году демонстрирует практически полное проникновение интернета во все возрастные группы до 64 лет:

14-24 года: 97,8% от возрастной группы (19,3 млн пользователей)

25-34 года: 98,2% от возрастной группы (23,4 млн пользователей)

35-44 года: 96,4% от возрастной группы (24,2 млн пользователей)

45-54 года: 93,1% от возрастной группы (21,7 млн пользователей)

55-64 года: 82,7% от возрастной группы (16,9 млн пользователей)

65+ лет: 72,3% от возрастной группы (24,3 млн пользователей)

Поразительно, но самый значительный рост продемонстрировала возрастная группа 65+. За последние пять лет доля пользователей в этом сегменте выросла с 43% до 72,3% — почти в 1,7 раза. Это связано с целенаправленными программами цифровой грамотности для пожилых людей и повсеместной цифровизацией государственных услуг. 👵🏻👴🏻

Образовательный уровень также влияет на интернет-активность. Среди россиян с высшим образованием уровень проникновения интернета составляет 97,3%, со средним специальным — 89,6%, а со средним и ниже — 78,4%.

Интересно проследить изменения в доходах пользователей. Если в 2020 году существовала значительная корреляция между уровнем дохода и доступом к интернету, то к 2025 году эта связь стала гораздо менее выраженной благодаря удешевлению технологий и развитию инфраструктуры:

Уровень дохода Доля пользователей (2020) Доля пользователей (2025) Изменение Высокий доход 96,8% 99,1% +2,3% Средний доход 87,3% 94,2% +6,9% Доход ниже среднего 71,5% 86,7% +15,2% Низкий доход 58,2% 79,4% +21,2%

По профессиональной принадлежности наибольшую активность в сети проявляют работники IT-сектора (99,7%), образования (97,2%), финансов и банковского дела (96,8%), а также студенты (98,9%). Наименее представлены работники сельского хозяйства (67,8%) и строительства (78,3%).

Динамика роста интернет-проникновения за последние годы

Темпы роста интернет-аудитории в России демонстрируют яркую иллюстрацию цифровой трансформации страны. Мы можем проследить четкие этапы этого развития, опираясь на данные последнего десятилетия. 📈

Анализ динамики интернет-проникновения свидетельствует о стабильном росте с заметными скачками в периоды технологических и социальных трансформаций:

2015 год: 67,5% населения (98,4 млн пользователей)

2018 год: 76,1% населения (110,8 млн пользователей)

2020 год: 82,8% населения (121,0 млн пользователей)

2022 год: 85,4% населения (124,7 млн пользователей)

2025 год: 89,2% населения (129,8 млн пользователей)

Резкий скачок наблюдался в 2020 году, когда пандемия COVID-19 вынудила многих россиян перейти на удаленную работу, дистанционное образование и онлайн-покупки. За этот год количество пользователей выросло сразу на 6,7 миллионов человек — рекордный показатель за весь период наблюдений.

Интересно наблюдать изменение структуры интернет-активности. Если в 2015 году доля мобильного интернета составляла всего 37% от общего трафика, то к 2025 году этот показатель достиг 74,3%. Также значительно выросла средняя скорость доступа: со скромных 14,1 Мбит/с в 2015 году до впечатляющих 98,7 Мбит/с в 2025.

Сергей Владимиров, директор по цифровому маркетингу В 2021 году мы запустили региональную сеть пекарен, и традиционно фокусировались на наружной рекламе и печатных материалах. Наш консультант настоятельно рекомендовал перенести 60% бюджета в диджитал-каналы, но я был скептически настроен. Разве люди в небольших городах заказывают выпечку через интернет? Решили проверить гипотезу и выделили 20% бюджета на таргетированную рекламу в социальных сетях и контекст. Результаты потрясли нас: за первый же квартал онлайн-заказы составили 48% от общего оборота, а рентабельность интернет-канала оказалась в 3,2 раза выше традиционного. Мы оперативно разработали мобильное приложение и систему лояльности, перенаправив 70% маркетингового бюджета в цифровые каналы. К 2023 году доля онлайн-продаж достигла 78%, а география доставки расширилась до соседних городов. Этот опыт полностью изменил мое понимание проникновения интернета в российскую глубинку — оно оказалось гораздо выше, чем показывает официальная статистика.

Региональные особенности распределения интернет-аудитории

Цифровое неравенство между различными регионами России постепенно сокращается, но всё еще остается заметным фактором. Москва и Санкт-Петербург традиционно лидируют по уровню проникновения интернета — 97,8% и 96,3% соответственно. 🏙️

Тем не менее, за последние пять лет наблюдается значительное сокращение цифрового разрыва между мегаполисами и регионами. Если в 2020 году разница между уровнем проникновения в Москве и среднем по регионам составляла 18,7 процентных пункта, то в 2025 году — всего 9,3 пункта.

Рассмотрим региональную специфику интернет-проникновения в России:

Центральный федеральный округ: 92,7% (без учета Москвы — 88,9%)

Северо-Западный федеральный округ: 91,4% (без учета СПб — 87,2%)

Южный федеральный округ: 87,6%

Северо-Кавказский федеральный округ: 83,4%

Приволжский федеральный округ: 85,9%

Уральский федеральный округ: 89,2%

Сибирский федеральный округ: 85,3%

Дальневосточный федеральный округ: 84,8%

Примечательно, что даже в традиционно отстающих регионах наблюдается значительный рост. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе уровень проникновения вырос с 67,2% в 2020 году до 83,4% в 2025 году — прирост составил 16,2 процентных пункта. 🚀

Существенное влияние на распространение интернета оказывают региональные программы цифровизации. Например, федеральная программа "Устранение цифрового неравенства 2.0" привела к подключению высокоскоростного интернета в 13,9 тысячах малых населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей.

Интересным трендом последних лет стало выравнивание качества соединения между столицами и регионами. По данным на 2025 год, средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске (92,3 Мбит/с) практически не уступает московской (94,8 Мбит/с).

Важно отметить региональные различия в предпочитаемых устройствах и сервисах:

Регион Доля мобильного доступа Популярные платформы Ср. время в сети (часы/день) Москва и МО 68,7% VK, YouTube, Telegram 8,3 Санкт-Петербург и ЛО 71,2% VK, YouTube, Telegram 8,1 Юг России 78,3% Одноклассники, VK, YouTube 7,4 Север России 65,8% VK, Яндекс.Дзен, YouTube 7,9 Сибирь и Д. Восток 73,2% VK, YouTube, Одноклассники 7,5

Эти данные демонстрируют значительное разнообразие пользовательских предпочтений в разных частях страны, что необходимо учитывать при планировании цифровых маркетинговых кампаний и расширении бизнеса в регионы. 🗺️

Не знаете, как применить свои аналитические способности на практике? Ищете свое место в быстрорастущем цифровом мире? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера в аналитике данных. За 5 минут вы узнаете свои сильные стороны и получите персональные рекомендации по развитию в сфере цифровой аналитики — области, где спрос на специалистов растет вместе с российской интернет-аудиторией.

Разбор возможностей для бизнеса и маркетинга в Рунете

Масштабное проникновение интернета в России открывает беспрецедентные возможности для бизнеса. Объем российского рынка электронной коммерции в 2024 году достиг 5,8 трлн рублей, показав годовой рост на 18,7%. Это делает цифровое пространство России одним из наиболее привлекательных для развития бизнеса. 💼💰

Ключевые возможности для бизнеса в российском интернет-пространстве:

Электронная коммерция — 84,7 млн россиян (65,3% населения) совершают покупки онлайн минимум раз в месяц

— 84,7 млн россиян (65,3% населения) совершают покупки онлайн минимум раз в месяц Мобильная коммерция — 72,3% всех онлайн-покупок совершается с мобильных устройств

— 72,3% всех онлайн-покупок совершается с мобильных устройств Цифровые услуги — рынок онлайн-услуг показывает ежегодный рост на 22,4%

— рынок онлайн-услуг показывает ежегодный рост на 22,4% Контент-маркетинг — 78,9% пользователей доверяют информационному контенту более, чем прямой рекламе

— 78,9% пользователей доверяют информационному контенту более, чем прямой рекламе Региональная экспансия — темпы роста e-commerce в регионах на 27% выше, чем в Москве

Особый интерес представляет возрастная группа 55+, которая традиционно считалась неперспективной для цифрового маркетинга. В 2025 году эта аудитория составляет более 41 миллиона пользователей и демонстрирует самые высокие темпы роста доверия к онлайн-покупкам — 34,7% за последний год.

При этом следует учитывать региональную специфику при планировании маркетинговых кампаний. Например, на Юге России пользователи на 23% чаще взаимодействуют с видеоформатами, тогда как в Сибири текстовый контент показывает конверсию на 18% выше среднероссийской.

Для эффективного маркетинга в российском интернет-пространстве рекомендуется:

Адаптировать стратегию под региональные особенности — учитывать специфику потребления контента и предпочитаемые платформы Оптимизировать для мобильных устройств — минимум 70% трафика приходится на смартфоны Развивать омниканальность — 58,3% пользователей ожидают единый опыт взаимодействия онлайн и офлайн Использовать персонализацию — 72,9% россиян предпочитают персонализированные предложения Внедрять видеоконтент — среднее время просмотра видео выросло до 84 минут в день на пользователя

Интересно отметить трансформацию платежных предпочтений. В 2025 году 68,7% онлайн-покупок оплачиваются электронными платежными системами, 23,4% — банковскими картами, и только 7,9% — наличными при получении.

Стоимость привлечения клиента (CAC) через цифровые каналы в России на 34% ниже, чем через традиционные медиа, а средний показатель возврата инвестиций (ROI) в цифровой маркетинг составляет 418% — значительно выше мирового среднего показателя в 287%.

Python Скопировать код # Пример кода для анализа регионального распределения российской интернет-аудитории import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Загрузка данных (пример) data = { 'Регион': ['ЦФО', 'СЗФО', 'ЮФО', 'СКФО', 'ПФО', 'УФО', 'СФО', 'ДФО'], 'Процент_проникновения': [92\.7, 91.4, 87.6, 83.4, 85.9, 89.2, 85.3, 84.8], 'Рост_за_5_лет': [8\.5, 9.2, 12.4, 16.2, 11.5, 10.3, 13.7, 15.5] } df = pd.DataFrame(data) # Визуализация plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.bar(df['Регион'], df['Процент_проникновения'], color='skyblue') plt.title('Уровень проникновения интернета по федеральным округам России, 2025') plt.ylabel('Процент проникновения, %') plt.ylim(60, 100) for i, v in enumerate(df['Процент_проникновения']): plt.text(i, v + 0.5, str(v) + '%', ha='center') plt.show()